Przegląd prasy (21.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.12.

Prasówka 21.12: top 3 artykuły z wczoraj
📢 Nowy trener Lecha Poznań Mariusz Rumak: Chcę wrócić do tego, co dobrze funkcjonowało Mariusz Rumak dzień po tym, jak został nowym trenerem Kolejorza, znalazł czas dla poznańskich dziennikarzy. Szkoleniowiec wyczerpująco odpowiadał na nasze pytania. Widać było jego energię i olbrzymi zapał do pracy. Powrót do Lecha Poznań był jego marzeniem, teraz chce znów walczyć o najwyższe cele i wykorzystać swoje doświadczenie, zdobyte podczas pierwszego pobytu przy Bułgarskiej i w innych klubach. Rewolucyjnych zmian nie należy się spodziewać. Mariusz Rumak chce przede wszystkim wrócić do tego, co dobrze funkcjonowało. Jego plan spodobał się władzom Lecha. Oto zapis rozmowy ze szkoleniowcem

📢 Oto 75 zdjęć Poznania z szalonych lat 90. Tak wyglądało wtedy miasto. Możesz go nie poznać! Zdjęcia Poznania z lat 90. to niezapomniana podróż w czasie. Tego miasta już nie ma, a wiele miejsc ciężko nawet poznać. Przeglądają archiwalne fotografie czasami można złapać się za głowę. Przekonacie się o tym, oglądając naszą wyjątkową galerię. Zabieramy Was w wielką podróż w czasie. Oto szalone lata 90. minionego wieku w Poznaniu na zdjęciach. Zobaczcie, jak prezentowało się wtedy miasto!

📢 Manifestacja przed budynkiem TVP3 w Poznaniu. "To nasze prawdziwe okno na świat". Zobacz zdjęcia Przed siedzibą TVP3 w Poznaniu doszło w środę wieczorem do protestu ludzi oburzonych wyłączeniem sygnału TVP Info oraz innych regionalnych kanałów, w tym poznańskiej TVP3.

Prasówka 21.12: pozostałe wydarzenia
📢 Oto lista osób, które nie dostaną 800 plus. Zobacz, komu się nie należą pieniądze Program 500 plus został wprowadzony w 2016 roku, początkowo na drugie i kolejne dziecko, potem także na pierwsze. Program miał na celu poprawić byt rodzin. Niestety z czasem 500 plus straciło na wartości ze względu na wysoką inflację. Posłowie zdecydowali aby po 8 latach podnieść świadczenie i od 2024 roku będzie wypłacane w formie 800 plus na każde dziecko. Zobaczcie, komu nie będzie przysługiwało świadczenie.

📢 Tak wygląda Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak się zmieniła! [21.12.2023] Tak wygląda Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach sprzed kilkunastu lat. Anna to uczestniczka 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Prowadzi gospodarstwo rolne w powiecie kaliskim w Wielkopolsce i stworzyła parę z Jakubem z Ostrowa Wielkopolskiego. Dotarliśmy do jej prywatnych zdjęć. Zobaczcie, jak zmieniła się Anna z "Rolnik szuka żony". 📢 Tak mieszka Anna z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia jej domu [21.12.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". W październiku wprowadził się do niej Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego - mężczyzna, którego wybrała w programie "Rolnik szuka żony"

📢 Oto Artur z "Rolnik szuka żony 10" - tak wygląda gospodarstwo gwiazdy programu TVP 1. Zobaczcie zdjęcia! [21.12.2023] Oto gospodarstwo Artura z "Rolnik szuka żony 10". Mamy zdjęcia! Artur z Mazowsza to młody, 28-letni, postawny gospodarz, który zgłosił się do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", by zmienić swoje życie. Jego wcześniejsze związki rozpadły się, bo zbyt dużo czasu poświęcał gospodarstwu. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym mieszka i pracuje Artur z programu "Rolnik szuka żony". 📢 Don Johnson z "Miami Vice" - tak dziś wygląda. Właśnie skończył 74 lata. Zobaczcie zdjęcia! [21.12.2023] Oto Don Johnson z "Miami Vice". Ma 74 lata, pięcioro dzieci i własną wyspę! Don Johnson to aktor i piosenkarz, który w latach 80. XX wieku zdobył wielką sławę i popularność na całym świecie dzięki serialowi "Miami Vice". Za rolę detektywa Jamesa "Sonny’ego" Crocketta otrzymał nawet "Złoty Glob". Humor ciągle mu dopisuje. Zobaczcie, jak dziś wygląda i żyje Don Johnson.

📢 Tak wygląda dom Ewy z "Rolnik szuka żony", byłej wybranki Waldemara. Mamy zdjęcia! [21.12.2023] Tak mieszka Ewa z "Rolnik szuka żony", kandydatka na żonę Waldemara! Ewa ma dom w Wyrzysku w Wielkopolsce. Zgłosiła się do programu, bo bardzo chciała poznać Waldemara spod Pakości. Spędziła trochę czasu na jego gospodarstwie. Dzięki temu, że zaprosiła go do swojego domu w Wyrzysku, wiem jak mieszka na co dzień. Zobaczcie, jak wygląda dom Ewy z "Rolnik szuka żony". 📢 Tak wygląda dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! [21.12.2023] Zobaczcie, jak mieszkał Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszkał i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! W październiku przeprowadził się do Anny. Mieszkają razem w domu pod Kaliszem.

📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [21.12.2023] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski. 📢 Oto 10 najlepszych cytatów z serialu "1670" na Netflix. Zobaczcie zdjęcia! [21.12.2023] Serial "1670" na Netflix podbija serca widzów. Poznajcie 10 najlepszych cytatów z tego filmu. To polski serial komediowy, który możemy oglądać na platformie Netflix. To satyra przedstawiające w krzywym zwierciadle polską szlachtę i Polaków. Co chwilę padają tu teksty, które bawią do łez. Oto najlepsze teksty z serialu "1670". Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto Oliwia, córka Anny Przybylskiej, na prywatnych zdjęciach. "Piękna jak mamusia!". Zobaczcie! [21.12.2023] Oto córka Anny Przybylskiej na prywatnych zdjęciach. "Przepiękna. Nogi do nieba!" - przekonują internauci. Oliwia Bieniuk to córka Anny Przybylskiej, wielkiej polskiej aktorki, która zmarła przedwcześnie. Urodę z całą pewnością odziedziczyła po mamie. Postanowiła też zostać aktorką. Studiuje w Warszawskiej Szkole Filmowej. Grała też w serialu "Gliniarze". Zobaczcie prywatne zdjęcia Oliwii Bieniuk, córki Anny Przybylskiej. 📢 Justyna i Łukasz Maciorowscy z "Rolnicy. Podlasie" - tak mieszkają. Zobaczcie zdjęcia! [21.12.2023] Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie".

📢 W tym domu mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". Aktualnie są na etapie remontów. Zobaczcie zdjęcia! [21.12.2023] Tak mieszkają dziś Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". To jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". 📢 Oto Nicola z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Śliczna jesteś". Zobaczcie! [21.12.2023] Tak wygląda Nicola z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Internauci szczerze: "Ale ty jesteś piękna"! Nicola to jedna z uczestniczek 10. edycji programu. Szybko stała się ulubienicą widzów. Gdy Dariusz w nieelegancki sposób rozstał się z nią, otrzymała od widzów wielkie wsparcie. To piękna, młoda kobieta, pozytywnie nastawiona do życia. Zobaczcie, jak Nicola z "Rolnik szuka żony" wygląda na prywatnych zdjęciach.

📢 Oto najlepsze memy na Boże Narodzenie. Te świąteczne obrazki rozbawią Was do łez! Boże Narodzenie to niezwykły czas ciepła, miłości i rodzinnych spotkań. To także czas wielkiej radości. Internauci jak zwykle nie zawiedli i przygotowali pokaźną dawkę wybornych memów. Jak żartują ze świątecznej atmosfery? Czego im brakuje, a czego mają już serdecznie dość? Co w życiu jest pewne? Zobacz najlepsze memy na Boże Narodzenie i najśmieszniejsze świąteczne obrazki w internecie. Uśmiejesz się do łez! 📢 Zmiany w wypłatach emerytur. Mamy tabelę brutto i netto grudniowych emerytur [21.12.23] Niektórym osobom zmieni się termin wypłat emerytur i rent. Zobacz, kogo dotyczą zmiany i kiedy można spodziewać się pieniędzy.

📢 Odcinkowy pomiar prędkości - oto nowe lokalizacje w całej Polsce. Sprawdź, gdzie będą kontrole [21.12.23] Nowe odcinkowe pomiary prędkości pojawią się w 39 lokalizacjach w całej Polsce - na autostradach oraz drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Nowe urządzenia pojawią się na terenie 12 województw, w tym cztery także w Kujawsko-Pomorskiem. Sprawdź lokalizacje - zobacz listę miejsce, gdzie pojawią się nowe odcinkowe pomiary prędkości.

📢 Wręczono nagrodę Naukową Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Znamy laureata! W środę, 20 grudnia, po raz trzeci wręczono nagrodę Naukową Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Otrzymał ją profesor Teofil Jasionowski. W swojej działalności naukowej zajmuje się rozwojem technologii nowoczesnych materiałów.

📢 Trwa walka z bakteriami w wodzie w gminie Miasteczko Krajeńskie. Mieszkańcy: Uratował nas mały Franek! Na terenie części gminy Miasteczko Krajeńskie trwa walka z bakteriami, które pojawiły się w wodzie. Nie ułatwia to życia mieszkańcom, którzy muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Trwa wyjaśnianie, jak doszło do skażenia. 📢 Jadwiga Emilewicz zmierzy się z Jackiem Jaśkowiakiem w wyborach na prezydenta Poznania? "Poinformuję o tym we właściwym momencie" Była wicepremier w rządzie PiS Jadwiga Emilewicz nie opuściła Poznania po przegranej w wyborach do Sejmu. Zamiast tego zamierza ona wspierać prawicę w wyborach samorządowych. Czy będzie to robić z pozycji kandydata na prezydenta Poznania? Tego dowiemy się po nowym roku.

📢 Poważny wypadek w Jaraczewie. Samochód osobowy wjechał w śmieciarkę Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w środę, 20 grudnia kilka minut przed godziną 13 na drodze krajowej nr 12 w Jaraczewie. Samochód osobowy zderzył się tam ze śmieciarką. Jedna osoba trafiła do szpitala. 📢 Centurion wrócił do Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. To jeden z najlepszych czołgów w historii! Brytyjski czołg Centurion Mk. 5 wrócił po renowacji do poznańskiego Muzeum Broni Pancernej. To gwiazdkowy prezent przed publiczną prezentacją zaplanowaną na 27 grudnia, jako elementu obchodów 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Czołg trafił do remontu w kwietniu ubiegłego roku, kilka dni po przywiezieniu z Warszawy. Teraz wygląda jakby dopiero co opuścił taśmę produkcyjną. 📢 Ochroniarz został dźgnięty nożem w Poznaniu. Próbował zatrzymać sprawcę kradzieży Do sytuacji doszło we wtorek, 19 grudnia. Nieznany mężczyzna ukradł produkty w jednym z popularnych dyskontów, po czym wybiegł ze sklepu. Ochroniarz próbował go zatrzymać.

📢 Życzenia na Boże Narodzenie. Firmowe, oficjalne i poważne życzenia świąteczne. Zobacz i wyślij biznesowe życzenia bożonarodzeniowe Już czas wybrać życzenia bożonarodzeniowe. Zobacz poważne, firmowe, tradycyjne życzenia i świąteczne obrazki na Boże Narodzenie 2023. Dla szefa, klienta, pracownika czy współpracownika. Jak łatwo się domyślić biznesowe, oficjalne czy firmowe życzenia świąteczne różnią się nieco od tych, które dostajemy od przyjaciół czy rodziny. Szukacie oficjalnych życzeń świątecznych? Dobrze trafiliście! Wybierz i wyślij życzenia świąteczne. 📢 Śmieszne wierszyki, SMS-y i krótkie życzenia na Boże Narodzenie. Oto życzenia świąteczne gotowe do wysłania. Zobacz, wybierz i wyślij! Boże Narodzenie 2023 już niedługo. Święta te to niezwykły czas, kiedy swoim bliskim wysyłamy świąteczne życzenia. Jakie życzenia bożonarodzeniowe wysłać do rodziny, przyjaciół i znajomych? Prezentujemy śmieszne wierszyki, świąteczne SMS-y i krótkie życzenia na Boże Narodzenie. Są gotowe do wysłania! Na pewno wybierzesz coś dla swoich bliskich.

📢 Minister kultury odwołał władze mediów publicznych. Powołał się na uchwałę Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołał 19 grudnia 2023 roku dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółe - możemy przeczytać w komunikacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 📢 Julia Wieniawa - aktorka i piosenkarka. Tak zmieniała się młoda i utalentowana artystka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia!

📢 Lech Poznań odkrywa karty. Poznaliśmy sparingpartnerów podczas zimowego obozu Piłkarze Lecha Poznań obecnie przebywają na urlopach po zakończonej rundzie jesiennej. Niebiesko-Biali do zajęć powrócą 8 stycznie, kiedy to rozpoczną przygotowania do drugiej części sezonu. Kolejorz opublikował dokładny "rozkład jazdy" oraz sparingpartnerów, z jakimi przyjdzie im się mierzyć podczas zimowego obozu. Wiemy, że poznaniacy rozegrają łącznie cztery mecze kontrolne. 📢 Poznaj swój horoskop roczny i sprawdź, co cię czeka w 2024 roku. Trzy znaki zodiaku będą miały wyjątkowego pecha Horoskop roczny to przepowiednia na 2024 rok. Nadchodzące 366 dni niestety, ale nie będą dla wszystkich znaków zodiaku zbyt dobre. Kto powinien uważać, bo będzie mieć pecha, a kto okaże się szczęściarzem? Przekonajcie się i poznajcie swoją najbliższą przyszłość. 📢 Poseł z Poznania został wiceministrem. Będzie pracował w ministerstwie rozwoju 19 grudnia poseł PSL - Trzecia Droga Jacek Tomczak został powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Wcześniej nieprzerwanie od 2005 roku był posłem.

📢 Kontrowersyjny Michał Woźnicki wydalony ze stanu duchownego. Decyzję podjął sam papież Wrocławska Inspektoria Salezjanów podała informację do publicznej wiadomości na temat tego, że Michał Woźnicki został wydalony ze stanu duchownego. 📢 Zajrzyj do domu Krzysztofa Rutkowskiego w świątecznym klimacie. Zobacz, jak udekorowała salon na Boże Narodzenie żona znanego detektywa Dom Krzysztofa Rutkowskiego jest już przystrojony na Boże Narodzenie. W luksusowych wnętrzach pojawiły się modne świąteczne dekoracje i kilka choinek. Zobacz, jak Maja Plich ozdobiła dom znanego detektywa. 📢 Kiedyś to były święta! Tak wyglądało Boże Narodzenie w czasach PRL. Oto zdjęcia z lat 70. i 80. Wtedy w telewizji nie leciał "Kevin sam w domu", a pod choinką nie znajdowało się Playstation i najnowszej komórki. Zamiast tego był Gwiazdor w plastikowej masce na twarzy, rachityczne drzewka sprzedawane z przyczepki na placu Wielkopolskim, prezenty w reklamówkach rozdawane w przedszkolach przez budzącego strach gwiazdora w masce. Zobaczcie, jak wyglądały święta Bożego Narodzenia w latach 70. i 80. Oto wyjątkowe zdjęcia z czasów PRL.

📢 800 plus tylko dla pracujących rodziców? Świadczenie będzie wypłacane od stycznia 2024 roku 800 plus tylko dla pracujących rodziców? Świadczenie będzie wypłacane od stycznia 2024 roku. Program "800 plus" zostanie wprowadzony w życie 1 stycznia 2024 roku, zgodnie z zapowiedzią nowego rządu pod przewodnictwem Donalda Tuska. Wprowadzenie tego świadczenia ma na celu utrzymanie wsparcia dla rodzin. Jednakże, istnieje debata dotycząca kwalifikacji do otrzymywania świadczenia "800 plus". Według relacji zawartych w "Super Expressie", niektórzy Polacy są zdania, że powinny być to jedynie rodziny, w których obydwoje rodzice są aktywni zawodowo. 📢 Jedna z największych żywych szopek w Polsce już działa! Mikołaj wita zwiedzających w Pawłowie pod Czerniejewem Jak co roku do Pawłowa pod Czerniejewem ściągają tłumy. Nic dziwnego, bo znajduje się tam prawdopodobnie największa żywa szopka bożonarodzeniowa w Polsce!

📢 Internet śmieje się z postanowień noworocznych. Ile z nich uda się zrealizować? Zobaczcie te memy Już niedługo 2024 roku, a wraz z jego początkiem wielu z nas spróbuje zrealizować... postanowienia noworoczne! Jak co roku - nie będzie jednak łatwo. Często już w styczniu wiele z nich zostaje zapomnianych. Internauci przygotowali całą masę nowych memów na ten temat. Zapraszamy do naszej galerii! 📢 Karambol w Poznaniu. Zderzyły się 4 pojazdy. Ulica zablokowana w obu kierunkach Do zderzenia kilku samochodów doszło z samego rana na ulicy Hlonda pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Zawady i Główną. 📢 Pożar w Mieczewie. Strażacy odkryli zwęglone zwłoki Strażacy odkryli zwłoki podczas gaszenia pożaru pustostanu w miejscowości Mieczewo (pow. poznański). Ogień objął budynek w środowy poranek.

📢 Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Nie żyją dwie młode osoby Do tragicznego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Łaszków w powiecie kaliskim. Jedna osoba zginęła na miejscu. Druga z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. 📢 Przedświąteczna gorączka w PRL-u! Tak jeszcze niedawno wyglądała zima w mieście! Dużo śniegu, mróz i świąteczne dekoracje. W PRL-u zima i bożonarodzeniowa aura wyglądały zupełnie inaczej niż dzisiaj. Narodowe Archiwum Cyfrowe bogate jest w różnorodne zdjęcia z tego okresu, dzięki którym można się wybrać w nostalgiczną podróż w przeszłość. Jak grudniowa pora prezentowała się kilkadziesiąt lat temu? 📢 Oglądałeś "Znachora"? Tak wyglądała naprawdę polska wieś w tamtych czasach. Oto archiwalne zdjęcia z okresu II RP Na ekranach króluje obecnie nowa filmowa wersja "Znachora". Ekranizację powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza obejrzało już wiele osób. Filmowe dzieła nie oddają w pełni jednak tego, jak wyglądała wówczas polska rzeczywistość. Przedstawiamy archiwalne zdjęcia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, które prezentują polską wieś z czasów II Rzeczpospolitej.

📢 W tym miejscu rozegrały się dramatyczne wydarzenia. Upiorny zajazd w Wielkopolsce wciąż straszy. To mroczna historia Zajazdu pod Kaczorem! "Zajazd pod Kaczorem" w Piotrowie Pierwszym kiedyś był kultowym miejscem znanym w całej Wielkopolsce. W czasach PRL-u i jeszcze w latach 90. słynął z serwowanej pieczonej kaczki, na którą przyjeżdżały tłumy. W 2015 roku doszło tam do wielkiego pożaru, po którym pozostały jedynie ruiny. Niestety, straszą one do dzisiaj. Jaka jest historia obiektu? Jak wygląda obecnie? 📢 Jest opuszczona i zapomniana. Galeria Malta w Poznaniu świeci pustkami, a kiedyś przyciągała tłumy. Jak wygląda w środku? Sprawdź Galeria Malta w Poznaniu powstała w 2009 roku. Miała świetną lokalizację, atrakcyjne wnętrze i wiele sklepów. Pomimo początkowego sukcesu, kolejne punkty wycofywały swoje usługi z obiektu, a grono odwiedzających klientów sukcesywnie się zmniejszało. Dzisiaj galeria świeci pustkami. Jak wygląda w środku? Sprawdziliśmy!

📢 Przed nami wielkie Poznańskie Kolędowanie! "O Poznaniu mówi się, że jest stolicą polskiej chóralistyki" 20 grudnia w Farze Poznańskiej rozpocznie się 16 edycja Poznańskiego Kolędowania. Wstęp na wszystkie koncerty będzie darmowy.

📢 9 znaków, że partner jest tym jedynym. Jak rozpoznać prawdziwą miłość? Poznaj te zasady Spotykacie się od pewnego czasu, on wydaje się być sympatycznym mężczyzną, ma cechy, które cenisz, dogadujecie się, ale nie jesteś pewna, czy to ten jedyny i czy warto inwestować w tę znajomość czas? A może jesteś w długoletnim związku, ale z jakichś powodów w twojej głowie pojawiły się wątpliwości? Podpowiadamy, jak upewnić się, że jesteś w związku z tym jedynym.

📢 To ona "wykończyła" Galerię Malta? Tak budowano Posnanię, największą galerię handlową w Poznaniu Krajobraz poznańskich Rataj dziewięć lat temu zmieniła rozpoczynająca się budowa nowego centrum handlowego. Choć pierwotnie miało ono nosić nazwę Galeria Łacina, ostatecznie powstała w tym miejscu zajmująca powierzchnię aż 100 tysięcy metrów kwadratowych Galeria Posnania. W naszym artykule przypominamy, jak przebiegała jej budowa.

📢 Radny zwraca uwagę na lokalizację żłobka na jarmarku w Poznaniu. "Czy symbolem świąt ma być grzane wino z bigosem?" Coraz bliżej święta Bożego Narodzenia, czyli moment wręcz idealny na odwiedzenie jarmarku świątecznego w Poznaniu. - Wiele stoisk, dużo jedzenia oraz ogrom atrakcji, ale gdzie w tym wszystkim można znaleźć żłobek? Schowany w nieoświetlonym kącie jak coś, co za chwilę ma odjechać na magazyn! - zwraca uwagę poruszony radny osiedla Stare Miasto w Poznaniu Michał Kondella. 📢 Takiego Poznania już nie ma! Tak wyglądało miasto w 2010 roku. Zobacz niezwykłe zdjęcia. Jak dużo się zmieniło? Czas biegnie nieubłaganie. I choć wydawać się może, że 13 lat w historii miasta to zaledwie chwila, to zdjęcia wykonane przez naszych fotoreporterów właśnie 13 lat temu pokazują jak wiele w Poznaniu i w jego mieszkańcach przez ten czas się zmieniło. Zapraszamy Was w nostalgiczną podróż po mieście, którego już nie ma.

📢 Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego coraz bliżej! Umowa na budowę podpisana. "Boimy się tego, co będzie w ziemi" Podpisano umowę z generalnym wykonawcą budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Firma jest odpowiedzialna między innymi za budowę Muzeum Getta Warszawskiego czy remont Sali Kongresowej. Muzeum ma być gotowe w grudniu 2026 roku.

📢 Oto 15 najśmieszniejszych nazw wsi w Wielkopolsce. Wprawiają w osłupienie! Niektóre nazwy miejscowości potrafią wprawić w osłupienie. Inne powodują, że na twarzy pojawia się szeroki uśmiech. Stworzyliśmy subiektywne zestawienie 15 najśmieszniejszych i najzabawniejszych nazw wsi w Wielkopolsce. Czy mieszkańcy są dumni, że tam żyją? W niektórych przypadkach sprawa może wydawać się dyskusyjna. Czy Ty chciałbyś tam mieszkać? Przejdź do galerii i sam się przekonaj. Sprawdź naszą listę! 📢 Sprawa śmierci Ewy Tylman. Adam Z. znów stanie przed sądem. Będzie ponowny proces! Sprawa Adama Z. oskarżonego o zabójstwo Ewy Tylman ponownie znalazła się na wokandzie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Mężczyzna już dwukrotnie został uniewinniony od zarzutu. Adam Z. znów stanie przed sądem. Będzie ponowny proces - zdecydował we wtorek sąd.

📢 Nagły zwrot w sprawie zawodnika Lecha Poznań. Nie trafi do Hiszpanii. W grę wchodzi kilka możliwości Nastąpił nagły zwrot w sprawie młodego zawodnika Lecha Poznań. W ostatnich miesiącach pojawiały się doniesienia o potencjalnym transferze Oskara Tomczyka do hiszpańskiego klubu Real Sociedad. Mimo zainteresowania ze strony tego renomowanego klubu, transfer nie dojdzie do skutku. W grze jest kilka innych opcji, w tym również z Polski. 📢 Oto 15 miejsc w Poznaniu, których już nie ma. Były kultowe! Pamiętasz je wszystkie? Zobacz zdjęcia Zapraszamy na sentymentalny spacer po Poznaniu. Adria, Bałtyk, Hortex - to tylko niektóre z nazw, które pozostaną wyłącznie w pamięci poznaniaków. Zniknęło także wiele innych kultowych miejsc. Przypomnijmy je sobie wszyscy na zdjęciach. 📢 Tak wyglądał Stary Rynek w Poznaniu w latach 70. Jedna rzecz zaskakiwała! O co chodzi? Zobacz archiwalne zdjęcia Stary Rynek w Poznaniu to wizytówka miasta i miejsce najchętniej odwiedzane przez turystów. Od dłuższego czasu to jeden wielki plac budowy. Na szczęście remont serca miasta powoli zbliża się do końca. Zajrzeliśmy do zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego i znaleźliśmy zdjęcia Starego Rynku w Poznaniu z początku lat 70. XX wieku. Jedna rzecz szczególnie zaskakiwała. O co chodzi? Zobaczcie galerię zdjęć!

📢 Mariusz Rumak znów za sterem. Co trzeba wiedzieć o nowym (starym) trenerze Lecha Poznań? Mariusz Rumak po 9 latach, a dokładnie po 3414 dniach wraca na stanowisko pierwszego trenera Lecha Poznań. Został zwolniony 12 sierpnia 2014 roku. Stało się to po wygranej 2:1 w Gdańsku z Lechią. Początkowo jego obowiązki przejął Krzysztof Chrobak, który prowadził Kolejorza w trzech meczach. Potem na fotelu szkoleniowca poznańskiej drużyny zasiadł Maciej Skorża. Mimo wielu turbulencji związanych z przejęciem pałeczki w czerwcu 2015 roku Kolejorz mógł świętować mistrzostwo Polski. Mariusz Rumak znów obejmuje kierownicę z tylnego siedzenia. Gdy obejmował zespół po Jose Bakero w lutym 2012 roku i porażce z 0:3 w Chorzowie, był asystentem Baska. Teraz, jak przyznał sam rzecznik prasowy Lecha Poznań Maciej Henszel w "Kanale Sportowym" dla władz klubu recenzował pracę van den Broma i analizował popełnione przez Holendra błędy.

📢 Zwierzę to nie prezent. Schronisko dla zwierząt w Poznaniu wstrzymało adopcje Rodzice zrobią wiele, by na twarzy dziecka pojawił się uśmiech tuż po otwarciu gwiazdkowego prezentu. Jeśli dziecko w liście do świętego Mikołaja pisze, że chce pieska, pora powiedzieć "stop". 📢 Ciężarówka wjechała w stację benzynową w Miedzichowie. Milion złotych strat Kierujący samochodem ciężarowym wjechał w stację paliw w Miedzichowie i uszkodził jej zadaszenie. Straty sięgnęły miliona złotych, a sam mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych. 📢 Takie będą rachunki za prąd w 2024 roku po przekroczeniu limitu 1500 kWh. Będzie drogo? Sejm zdecydował o kontynuowaniu pomocy poprzez zamrożeniu cen energii elektrycznej, jeśli nie przekroczymy wyznaczonego limitu. Ceny prądu będą zamrożone przez sześć miesięcy, jeśli w tym czasie gospodarstwo domowe nie przekroczy limitu 1500 kWh. Zobaczcie, ile zapłacimy za prąd w 2024 roku po przekroczeniu limitów.

📢 Mamy kolejnego milionera w Wielkopolsce! Poszczęściło mu się w Eurojackpot Jest nowy milioner w Wielkopolsce! Piątkowe losowanie Eurojackpot przyniosło w Polsce prawie 31 tys. wygranych, w tym dwie drugiego stopnia - każda w wysokości 4 703 630,90 zł. Jedna padła w Łodzi, a druga w Kaliszu. 📢 To dziwi i śmieszy poznaniaków! Zobacz zaskakujące zdjęcia z tramwajów i autobusów MPK. Zaniemówisz z wrażenia! Codzienne podróżowanie pojazdami MPK Poznań dostarcza wielu niezapomnianych przeżyć. Zobacz, co zaskakuje, dziwi i śmieszy pasażerów poznańskich autobusów i tramwajów. Bo przecież nigdy nie wiesz, kogo spotkasz w bimbie lub na przystanku... Zdjęcia członków społeczności Spotted: MPK Poznań potrafią wprawić w osłupienie. Przekonaj się sam i zobacz naszą wyjątkową galerię. To doprawdy niezwykle ekscytujące doświadczenie! 📢 Nie tylko trener. Szykują się kolejne odejścia z Lecha Poznań. Kolejorz straci swój prawdziwy skarb Trener John van den Brom został zwolniony z Lecha Poznań po kiepskiej rundzie jesiennej. Oprócz niego z klubu ma odejść także jego najbliższy współpracownik Denny Landzaat. Również z Kolejorzem pożegna się Julia Palko, która dołączyła do Lecha na początku stycznia 2023 roku. Ukrainka zajmowała się komunikacją z kibicami poznańskiego klubu. Wcześniej taką rolę pełniła w ukraińskim Szachtarze Donieck.

📢 Budżet województwa wielkopolskiego na 2024 rok uchwalony. Będą trzy nowe obwodnice! Radni Sejmiku Wielkopolskiego uchwalili budżet województwa na 2024 rok. W budżecie znalazły się pieniądze między innymi na obwodnice Kościana, Rogoźna oraz Szamotuł. Odrzucono jednocześnie wszystkie poprawki do budżetu, jakie zaproponowali radni. Radni z klubu Prawo i Sprawiedliwość podkreślali zwiększone wpływy z podatku CIT.

📢 Oto najfajniejsze memy o budowlańcach. Internauci zabrali się za tych, co budują domy, drogi i nie tylko. Zobacz memy o budownictwie Przedstawiamy najfajniejsze memy o budowlańcach. Jak widać internauci i tę dziedzinę życia postanowili obśmiać. Wybraliśmy kilka najfajniejszych memów o budowie domu. 📢 Poznańscy uczniowie otrzymali nagrody za wybitne osiągnięcia w sporcie. Aż 161 młodych sportowców odebrało dyplomy Ponad 160 z 345 uczniów otrzymało Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w sporcie. W poniedziałek, 18 grudnia w auli Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza odbyło się wręczenie dyplomów uczennicom i uczniom ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. - Gratuluję wszystkim wyróżnionym uczniom i uczennicom. Myślę, że mamy przed sobą przyszłość naszego miasta. Jestem przekonany, że wielu z was będzie odgrywało ważne role w życiu naszego kochanego Poznania - powiedział wiceprezydent miasta Mariusz Wiśniewski.

📢 Skrzydłowy Lecha Poznań otrzymał trzy oferty. Jest bardzo bliski wypożyczenia do jednego z klubów PKO BP Ekstraklasy Młody skrzydłowy Lecha Poznań, Filip Wilak jest bardzo bliski spędzenia wiosny na wypożyczeniu. Usługami 20-letniego lechity były zainteresowane trzy kluby z PKO BP Ekstraklasy. Według naszych informacji Kolejorz już podjął decyzję i Wilak trafi do jednego z beniaminków ekstraklasy. 📢 MISTRZOWIE HANDLU Wybieramy Sprzedawców i Florystów Roku oraz najlepsze sklepy i kwiaciarnie. Zgłoś swoich kandydatów! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208. 📢 Poznań zaczął obchody 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Na MTP otwarto wyjątkowe miasteczko. Zobacz zdjęcia Od soboty na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich można odwiedzać miasteczko powstańcze. To jedna z wielu atrakcji przygotowanych z okazji obchodów 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Poznaniaków czeka jeszcze koncert "Wielkopolska GRA! dla muzeum".

📢 Oto popularne poznańskie obelgi! Poznaj niegrzeczną listę. Tymi słowami obrazisz poznaniaka i poznaniankę Wyzwiska są mało kulturalne, ale większości z nas zdarza się ich używać... Dlatego wyzwiska wykształciły się nie tylko w każdym języku narodowym, ale też w gwarach i językach lokalnych. W gwarze poznańskiej również nie brakuje słów, którymi poznaniacy się wzajemnie okładają, kiedy tracą do kogoś cierpliwość lub zwyczajnie chcą kogoś obrazić. Poznaj poznańskie wyzwiska! Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ". 📢 Joanna i Jacek Kurscy w USA - tak mieszkają. Pokazali, jak wygląda ich dom w środku. Mamy zdjęcia Joanna i Jacek Kurscy mieszkają obecnie pod Waszyngtonem. Jacek Kurski, były prezes TVP, otrzymał pracę za oceanem. Jak wygląda w środku dom Joanny i Jacka Kurskich w USA? O tym piszemy niżej.

📢 Firmowe życzenia świąteczne i kartki do wysłania na Boże Narodzenie! Oficjalne życzenia świąteczne dla pracowników i klientów biznesowych Zastanawiasz się, czego życzyć pracownikom? A może czego życzyć klientom? Boże Narodzenie 2023 coraz bliżej i pewnie jak co roku szukasz odpowiedzi na te pytania. Mamy dla Ciebie gotowe życzenia bożonarodzeniowe dla pracowników, klientów, współpracowników i partnerów biznesowych. Zobacz najlepsze życzenia na Boże Narodzenie! Firmowe, biznesowe, poważne, eleganckie. Pobierz gotowe kartki do wysłania na Święta w email i SMS.

📢 Paznokcie na święta: czerwone, białe, srebrne, złote, butelkowa zieleń - poznaj świąteczne trendy na 2023 rok Paznokcie na święta: czerwone, białe, srebrne, złote - poznaj świąteczne trendy na 2023 rok. Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas pełen radości, ciepła i wyjątkowych chwil spędzonych w gronie najbliższych. To również moment, kiedy dbamy o każdy szczegół naszego wyglądu, w tym niezaprzeczalnie paznokcie, które stanowią uroczy dodatek do świątecznej stylizacji. W roku 2023 panują nowe trendy, które przynoszą świeżość i nowoczesność do tradycyjnych motywów świątecznych. Czerwone, białe, srebrne i złote odcienie zyskują nowe oblicza, tworząc inspirujące kompozycje na naszych dłoniach. Przygotujmy się na niezapomniane święta, otulając nasze paznokcie magią świątecznej atmosfery!

Wideo Siłowe wtargnięcie do TVP