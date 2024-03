Przegląd prasy (23.03.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? ”?

Prasówka 23.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Polska - Estonia. Najlepsze memy po meczu barażowym w Warszawie - zobacz z czego śmieją się internauci W półfinale baraży o prawo gry w Euro 2024 reprezentacja Polski zmierzyła się w Warszawie z drużyną Estonii. Biało-Czerwoni pokonali rywala 5:1, co zapewniło im awans do finału baraży. We wtorek 26 marca zagrają z Walią, ale swą grą długo nie zachwycali. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Polska - Estonia na PGE Narodowym.

📢 Tak zmieniła się Magdalena Wójcik, czyli Beata Borecka w "Klanu". "Nareszcie zaczęłam doceniać życie". Tak dziś wygląda! [23.03.2024] Magdalena Wójcik, wszechstronna polska aktorka, zapisała się w pamięci widzów dzięki wielu niezapomnianym rolom w teatrze, kinie oraz serialach. Jej kariera pełna jest wyjątkowych osiągnięć. Prześledźmy, jak kształtowała się jej droga artystyczna i życiowe przemiany. Operacja serca zmieniła jej spojrzenie na życie. Tak dziś wygląda Magdalena Wójcik!

Prasówka 23.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto Jan Wieczorkowski - rodzina jest dla niego najważniejsza. Zobaczcie zdjęcia! [23.03.2024] Jan Wieczorkowski, znany polski aktor o niezaprzeczalnym talencie, przez lata zdobywał uznanie widzów swoimi wyjątkowymi rolami. Urodził się 24 lutego 1972 roku w Rabce-Zdroju, gdzie w domu od najmłodszych lat otoczony był artystyczną aurą. Rodzice wprowadzili go w świat muzyki i sztuki, co wywarło znaczący wpływ na jego rozwój. Tak wygląda rodzina Jana Wieczorkowskiego.

📢 Oto Andrzej Gołota - tak mieszka. Zobaczcie jego dom w Chicago. Mamy zdjęcia! [23.03.2024] Andrzej Gołota to polski pięściarz walczący w wadze ciężkiej. Jest brązowym medalistą olimpijskim i zawodowym mistrzem Ameryki Północnej federacji IBF. Stoczył historyczne walki z takimi sławami jak choćby Riddick Bowe, Lennox Lewis czy Mike Tyson. Wraz ze swoją rodziną mieszka w Chicago. Ma tam piękny dom. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Wielkopolska: Oto 20 najbogatszych gmin w regionie! Mamy dane na 2024 rok [23.03.2024] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G. 📢 Oto Małgorzata Foremniak - ma już 57 lat. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! [23.03.2024] Małgorzatę Foremniak widzowie pokochali za rolę doktor Zosi w serialu "Na dobre i na złe". To niezwykle popularna polska aktorka i osobowość telewizyjna. Zdobyła wiele nagród i wyróżnień. Jest niezwykle pogodną i pozytywnie do życia nastawioną kobietą. Niedawno obchodził swoje 57. urodziny. Obchodziła je w przepięknych okolicznościach przyrody. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Anna Mucha na odważnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda! [23.03.2024] Oto odważne zdjęcia Anny Muchy. Zobaczcie, jak na nich wygląda! Anna Mucha to polska aktorka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych ról. Widzowie pokochali ja między innymi za rolę Magdy w serialu "M jak miłość". Anna Micha jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zamieszcza tam wiele odważnych zdjęć. Jak odważnych? Zajrzyjcie do naszej galerii i sami się przekonacie!

📢 Wielkopolska: 10 miast i powiatów w regionie, w których zarabia się najgorzej! [23.03.2024] W jakich miastach i powiatach w Wielkopolsce zarabia się najgorzej? Gdzie pracownicy mają najniższe zarobki? Gdzie przeciętne, miesięczne wynagrodzenie brutto jest najniższe? Mieszkańcy jakich wielkopolskich gmin i miasteczek mają największe powody do narzekań? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym rankingu, który stworzyliśmy na podstawie danych GUS.

📢 Terminator 2: Oto Edward Furlong - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia [23.03.2024] Zobaczcie, jak zmienił się Edward Furlong, gwiazda filmu "Terminator 2". Edward Furlong jako 12-latek zagrał u boku Arnolda Schwarzeneggera młodego Johna Connora. Film okazał się hitem lat 90., a młody Edward Furlong zyskał miliony fanów na całym świecie i pokaźne pieniądze. W latach 90. XX wieku błyszczał. W XXI wieku jego blask minął. Był uzależniony od narkotyków i alkoholu. Trafił nawet do więzienia. Zobaczcie, jak dziś wygląda Edward Furlong. 📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [23.03.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Tak żyje Bogusław Linda. "Klasa, charyzma, inteligencja, wartości, pasja, męskość. Kolejność przypadkowa" [23.03.2024] Bogusław Linda, jedna z największych legend polskiego kina, wyróżnia się zarówno bogatym dorobkiem aktorskim, jak i tajemniczym życiem prywatnym. Choć ostatnio rzadziej pojawia się na ekranie, to swoich fanów regularnie zaskakuje swoimi relacjami na Instagramie, gdzie obserwuje go już niemal 80 tysięcy osób. Poznajcie bliżej tę niezwykłą postać kina oraz zanurzcie się w jego prywatnym świecie, którego tajemnice odkrywane są krok po kroku.

📢 Oto Sabrina - tak dziś wygląda. Właśnie skończyła 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! [23.03.2024] Sabrina właśnie skończyła 56 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina.

📢 Tutaj w Wielkopolsce są najlepsze zarobki. Gdzie poza Poznaniem są najwyższe pensje? Mamy ranking! [23.03.2024] W tych miastach i powiatach w Wielkopolsce zarabiają najlepiej. Gdzie konkretnie? Poznań to zdecydowany lider naszego rankingu. Tu nie ma niespodzianki. Jakie inne miasta i powiaty znalazły się w TOP 10? Gdzie pracownicy mają najwyższe zarobki? Gdzie przeciętne, miesięczne wynagrodzenie brutto jest najwyższe? Mieszkańcy jakich wielkopolskich gmin i miasteczek mają największe powody do zadowolenia? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym rankingu, który stworzyliśmy na podstawie danych GUS. 📢 Oto Magdalena Różczka - tak wygląda jej najstarsza córka, Wanda Marzec. Zobaczcie zdjęcia! [23.03.2024] Magdalena Różczka, znana polska aktorka, zagrała w najnowszym serialu "Rojst Millenium" razem ze swoją najstarszą córką, Wandą Marzec. 16-latka zebrała pozytywne recenzje za swój debiutancki występ aktorski. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, czy córka Magdaleny Różczki jest podobna do swej słynnej matki.

📢 Maciek z "Klanu" - tak wygląda dziś Piotr Swend, 34-letni aktor z zespołem Downa. Mamy zdjęcia! [23.03.2024] Piotr Swend, polski aktor z zespołem Downa, znany jest głównie z serialu "Klan" w TVP 1. Urodził się 23 sierpnia 1989 roku w Warszawie. Ma już 34 lata. W młodości uczęszczał do Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych "Dać Szansę" STO na Mokotowie w Warszawie, gdzie rozwijał swoje talenty muzyczne i aktorskie. Zobaczcie, czym dziś się zajmuje i jak wygląda Maciek z "Klanu".

📢 Iga Świątek w bikini - tak wygląda. Fani pod wrażeniem: "Pretty woman!" [23.03.2024] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek!

📢 Pierce Brosnan - tak wyglądają jego synowie. Są przystojni jak ojciec i pracują w modelingu. Zobaczcie zdjęcia! [23.03.2024] Oto synowie Pierce'a Brosnana. Są przystojni i są modelami. Pierce Brosnan to jeden z najpopularniejszych współczesnych aktorów. Najbardziej znany jest z serii filmów, w których zagrał Jamesa Bonda: "GoldenEye", "Jutro nie umiera nigdy", "Świat to za mało" i "Śmierć nadejdzie jutro". Z dziennikarką Keely Shaye Smith ma dwóch synów, obaj są modelami. Zobaczcie, jak wyglądają Dylan i Paris Brosnan. 📢 NeverEnding Story - tak dziś wygląda Atreyu z filmu "Niekończąca się opowieść". Mamy aktualne zdjęcia! [23.03.2024] W latach 80. XX wieku film fantasy "NeverEnding Story" ("Niekończąca się opowieść") podbił serca kinomanów na całym świecie, w tym także w Polsce. Jedną z ikonicznych dziecięcych postaci tego filmu był Atreyu, grany przez Noaha Hathawaya. Atreyu, młody wojownik, który walczył z siłami ciemności, stał się bohaterem, który na zawsze pozostał w pamięci fanów. Ale co słychać dzisiaj u bohatera "Niekończącej się opowieści"?

📢 Oto Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [23.03.2024] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Aktualnie jest główną rywalką Igi Świątek. Zajmuje drugie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini.

📢 Julia Kamińska w samej bieliźnie. Serialowa "Brzydula" na odważnych zdjęciach! "Piękna i zjawiskowa" [23.03.2024] Serial "Brzydula" sprawił, że Julia Kamińska stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Za rolę Urszuli Cieplak otrzymała nawet Telekamerę dla najlepszej aktorki. Tak Julia Kamińska wygląda na swoich prywatnych zdjęciach. Niektóre z nich są bardzo odważne. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Urszulę z "Brzyduli" w samej bieliźnie.

📢 Magda Narożna na odważnych zdjęciach. Fani są pod wrażeniem: "Figurka sztos". Zobaczcie! [23.03.2024] Oto odważne zdjęcia Magdaleny Narożnej z zespołu "Piękni i Młodzi". Fani są pod wrażeniem: "Wyglądasz Skarbie zjawiskowo" - piszą na jej Instagramie. Magdalena Narożna to aktualnie jedna z najpopularniejszych wokalistek disco-polo. Śpiewa w zespole Piękni i Młodzi. Przez ostatni rok przeszła wspaniałą metamorfozę. Jest szczuplejsze i chętniej prezentuje na zdjęciach swoje wdzięki. Zobaczcie odważne zdjęcia Magdy Narożnej z zespołu Piękni i Młodzi. 📢 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce! Mamy najnowsze dane na 2024 rok! [23.03.2024] Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów, na podstawie których stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Dane dotyczą tak zwanych wskaźników G, czyli wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie najbiedniejsze gminy w województwie wielkopolskim.

📢 Tak wygląda jedyna córka Bogusława Lindy i Lidii Popiel. Zobaczcie zdjęcia! [23.03.2024] Aleksandra Linda, jedyna córka znanego polskiego aktora, Bogusława Lindy, oraz jego żony Lidii Popiel, urodziła się w 1992 roku. Teraz, mając 32 lata, nie tylko emanuje pewnym wdziękiem, ale również buduje swoją własną drogę w branży rozrywkowej. Zobaczcie, jak wygląda córka Bogusława Lindy.

📢 Oto Leszek z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Krzysztof Stroiński. Ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [23.03.2024] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy". 📢 Wiemy, kim są uczestnicy "Sanatorium miłości 6". Poznajcie ich bliżej. Zobaczcie zdjęcia! [23.03.2024] Poznajcie osoby, które zdecydowały się wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium miłości". Przybyli do Krynicy-Zdroju, gotowi na poszukiwanie przyjaźni i być może nawet miłości. Oto sześć pań i sześciu panów, którzy staną się bohaterami tego kultowego programu TVP1.

📢 Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [23.03.2024] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski. 📢 Wiemy, kim jest Andrzej z "Sanatorium miłości 6". Był związany z Wielkopolską! [23.03.2024] Andrzej z Milanówka wyróżnia się w szóstej edycji "Sanatorium Miłości", fascynując zarówno widzów, jak i uczestników programu. Jego ujmująca aparycja przyciąga uwagę kobiet, budząc jednocześnie nutkę zazdrości wśród męskiej części społeczności. Kto tak naprawdę kryje się za postacią Andrzeja w "Sanatorium Miłości 6"? Odkryjmy tajemnice tego intrygującego uczestnika.

📢 Oto 56-letnia Sabrina na seksownych zdjęciach. "Piękna! A ci, którzy mówią, że jesteś niegrzeczna, niech gadają" [23.03.2024] Sabrina Salerno, włoska gwiazda estrady i ekranu, właśnie obchodziła swoje 56. urodziny! 37 lat temu zdobyła serca fanów swoim niezapomnianym przebojem "Boys (Summertime Love)" i kultowym już teledyskiem, który do dziś pamiętamy. Pomimo upływu czasu, Sabrina nadal emanuje urodą, co dokumentują jej najnowsze zdjęcia. Zachwyćcie się sami!

📢 Parasole znikają ze Starego Rynku w Poznaniu. Przyczyną wiatr i wadliwe mocowanie Poznaniacy przechodzący Starym Rynkiem dostrzegli parasole przewracające się pod wpływem wiatru. Jak informują Poznańskie Inwestycje Miejskie konieczna jest wymiana mocowania parasoli. - Wadliwe okazało się mocowanie adaptera projektowane i wykonywane przez podmioty zewnętrzne - mówi Maja Chłopocka z PIM. 📢 Te SUV-y uważane są za praktycznie bezawaryjne i cieszą się bardzo dobrą opinią kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Bilety na zwiedzanie budowy znikały w kilka godzin! Tak 15 lat temu powstawały w Poznaniu Termy Maltańskie. Zobacz zdjęcia z budowy Pierwsi poznaniacy mogli wskoczyć do wody Term Maltańskich w październiku 2011 roku. Budowa obiektu rozpoczęła się jednak 2,5 roku wcześniej i - poza opóźnieniami związanymi z silnymi opadami śniegu - przebiegała całkiem sprawnie. Właściciele Term z dumą prezentowali postęp prac i zapraszali na plac budowy zarówno prezydenta Grobelnego, jak i mieszkańców Poznania - organizowano dla nich specjalne wycieczki. Budowie przypatrywali się także fotoreporterzy "Głosu Wielkopolskiego", dzięki czemu dziś możemy przypomnieć, jak powstawały Termy Maltańskie. 📢 Piękne życzenia na Wielkanoc: SMS, poważne, śmieszne wierszyki, religijne. Dołącz do nich wielkanocne obrazki! Wielkanoc najlepiej spędzać z bliskimi, a nie "siedząc" w telefonie. Dlatego przygotowaliśmy dla naszych czytelników gotowe życzenia świąteczne. Krótkie i długie, rymowane i nierymowane, zabawne, poważne i religijne życzenia, które możesz umieścić na kartce lub wysłać Mesengerem, na WhatsApp lub SMS-em. W naszej galerii znajdziecie też piękne wielkanocne obrazki, które można dołączyć do życzeń.

📢 Karambol na obwodnicy Grodziska Wielkopolskiego. Są poszkodowani i utrudnienia na drodze Cztery samochody osobowe zderzyły się w piątek, 22 marca na skrzyżowaniu ulicy Europejskiej i Nowej. Wprowadzono ruch wahadłowy, na miejscu pracują służby ratunkowe. Autami podróżowało pięć osób. - Dwie z nich odniosły obrażenia i wymagają pomocy medycznej - powiedział dowodzący akcją asp. Paweł Wojtysiak. 📢 Tak żyje na co dzień Małgorzata z Sobótki z "Sanatorium miłości 6". "Nie było sielanki" Małgorzata, mieszkanka urokliwej miejscowości Sobótka na Dolnym Śląsku, postanowiła wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium Miłości". Zainspirowana poszukiwaniem prawdziwej miłości, wyrusza na tę niezwykłą przygodę. Choć życie nie oszczędziło jej bolesnych doświadczeń, wierzy, że zasługuje na szczęście. Kim jest Małgorzata i jakie historie kryją się za jej decyzją? Odkryjmy to razem.

📢 W Kaliszu zapadł wyrok w sprawie nastolatków, którzy skatowali bezdomnego Przed Sądem Okręgowym w Kaliszu w piątek, 22 marca, zapadł wyrok w sprawie dwóch nastolatków, którzy skatowali bezdomnego w pustostanie w miejscowości Zacharzew koło Ostrowa Wielkopolskiego. Sąd uznał ich winnych zabójstwa mężczyzny. Alan O. usłyszał wyrok 15 lat pozbawienia wolności. Natomiast Alan D. ma spędzić w więzieniu 13 lat. 📢 Wybory 2024. "Panie Jaśkowiak, dlaczego?", "bieganie z gołym tyłkiem" i "jaja Jadwigi Emilewicz" Debata na uniwersytecie w Poznaniu Na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM odbyła się debata kandydatów na prezydenta Poznania. W drugim, po debacie "Głosu Wielkopolskiego" przedwyborczym starciu zmierzyli się ze sobą wszyscy kandydaci walczący o fotel prezydenta Poznania. Nie zabrakło trudnych pytań i zaczepek między kontrkandydatami.

📢 Kontuzja skrzydłowego Lecha Poznań? Wspaniały gol młodzieżowca Warty Poznań w ważnym meczu! Za nami pierwsze mecze reprezentacyjne. Piłkarze Lecha Poznań i Warty Poznań rozegrali swoje spotkania w narodowych barwach. Informacją dnia było przedwczesne zejście Aliego Gholizadeha z boiska w meczu Iranu z Turkmenistanem w eliminacjach do mistrzostw świata. Przepięknym golem popisał się natomiast Kajetan Szmyt. Młodzieżowiec Zielonych przyczynił się do ważnego zwycięstwa Polaków do lat 21 w eliminacjach do mistrzostw Europy.

📢 Konfederacja z Poznania nie startuje w wyborach z PIS! "Próby zakłamania rzeczywistości". Przedstawiciele partii mówią o wyłamie Poznańska Konfederacja przedstawiła "jedynki" do rady miasta. Mimo tego że kilku konfederatów zdecydowało się na wystartowanie w wyborach z PIS, przedstawiciele partii zarzekają się, że nastąpił wyłam. - Mieszkańcy Poznania o poglądach katolickich zasługują na swojego przedstawiciela w radzie - mówi Dawid Trzeciak, kandydat do rady miasta. 📢 Życzenia na Wielkanoc 2024. Oto najlepsze śmieszne życzenia, wierszyki i SMS-y wielkanocne. Wybierz i wyślij bliskim na święta Prezentujemy śmieszne życzenia na Wielkanoc 2024. Chcesz przesłać życzenia wielkanocne swoim bliskim i znajomym? Wybraliśmy dla ciebie przykładowe życzenia wielkanocne - śmieszne, zabawne, rymowane, wierszyki i SMS-y. Zobacz, wybierz i wyślij najlepsze życzenia świąteczne! 📢 Volkswagen Poznań nie przedłuża umów. Związkowcy z Inicjatywy Pracowniczej nazywają to zwolnieniami 11 marca doszło do porozumienia Volkswagen Poznań ze związkami zawodowymi w związku z planowanym zakończeniem produkcji modelu T6. W jego ramach nie planuje się przedłużania umów osobom zatrudnionych na umowy czasowe oraz zatrudnionych za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Fabryka oficjalnie nie nazywa tych działań zwolnieniami, jednak tak nazywają je związkowcy. Proponują oni, aby przenieść te osoby na przeciążone stanowiska.

📢 Wybory samorządowe 2024. Kto płaci za kampanię? Prezydent Poznania odpiera zarzuty Kampania przed wyborami samorządowymi w pełni. Tymczasem pojawiają się zarzuty o jej finansowanie w sposób co najmniej nieetyczny. Zarzuty dotyczą organizowanego w najbliższy weekend na terenie Mosiny pikniku oraz postów sponsorowanych w serwisie Facebook z wizerunkiem Jacka Jaśkowiaka. Sami zainteresowani odpierają zarzuty. 📢 Czy w poznańskiej operze ukrywa się upiór? Zwiedziliśmy tajemne zakamarki Teatru Wielkiego z Poznaniu Legenda pegaza, źródło natchnienia i tajemne zakamarki Teatru Wielkiego z Poznaniu. Zajrzeliśmy do miejsc na co dzień niedostępnych dla widowni! Zapraszamy na wyjątkowy spacer po poznańskiej operze. 📢 Te choroby wykluczają z powołania do wojska. Takie są aktualne zasady kwalifikacji wojskowej Te choroby wykluczą cię z powołania do wojska. W Polsce czynna służba wojskowa nie jest obowiązkowa, ale każdy mężczyzna i tak musi stawić się przed komisją lekarską, podczas której przyznawana jest kategoria wojskowa. Nie wszyscy mogą jednak dołączyć do armii. Wykluczyć nas mogą niektóre choroby przewlekłe i schorzenia. Sprawdź, które choroby sprawią, że nie będziesz mógł wstąpić do wojska.

📢 Znane osoby na meczu Polska - Estonia. Anna Lewandowska z córką, dotarła też ciężarna Marina Łuczenko-Szczęsna Około 55 tys. kibiców wspierało reprezentację Polski w walce o awans do finału baraży o Euro 2024. Mecz z Estonią na PGE Narodowym w Warszawie przyciągnął na trybuny również znane osoby - w tym żony i partnerki piłkarzy. Szczególny był to wieczór w rodzinie Lewandowskich, bo starsza córka wyprowadziła Roberta na murawę. Zobaczcie, kto zajął miejsca na loży VIP.

📢 Oto najbardziej wartościowi piłkarze PKO Ekstraklasy. Prestiżowy ranking zdominowali gracze dwóch klubów! Oto ekskluzywne grono milionerów w polskiej lidze! Prezentujemy ranking najbardziej wartościowych piłkarzy PKO Ekstraklasy. Zestawienie powstało na podstawie danych cenionego serwisu Transfermarkt. Prestiżową listę zdominowali gracze dwóch klubów. Za to na czele znalazł się wyjątkowy talent, który niedawno podpisał kontrakt z klubem Premier League!

📢 10 rzeczy, których możesz nie wiedzieć o wodzie w Wielkopolsce. Sprawdź! Z jednej strony Wielkopolska to jedno z najbardziej suchych miejsc w Polsce. Z drugiej to kraina wyjątkowo związana z wodą - z 1000 jezior i wspaniałymi rzekami. Kraina, którą można w dużej mierze opłynąć łodzią dzięki Wielkiej Pętli Wielkopolski, choć przecież nie leży na wyspie. Sprawdź, czy wiesz wszystko o wodzie w Wielkopolsce! 📢 Do tych osób uśmiechnie się fortuna. Według chińskiego horoskopu wygrają duże pieniądze Pieniądze to temat, który bardzo interesuje nas w życiu. Nic dziwnego, bo współczesny świat opiera się coraz bardziej na pieniądzach. Chętnie nawet sprawdzamy co wróża nam gwiazdy czy inne przepowiednie dotyczące finansów. Dlatego sprawdźcie, do kogo według chińskiego horoskopu uśmiechnie się fortuna. 📢 Ekstremalna Droga Krzyżowa 2024, czyli nocna 40-kilometrowa wędrówka. Zobacz trasy z Poznania 40 km pokonane pieszo ciemną nocą to nie lada wyzwanie. Na 22 marca zaplanowano tegoroczną edycję Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Aż pięć tras wyruszy z Poznania, wszystkie z kościoła Karmelitów Bosych na św. Wojciechu. Sprawdź trasy w naszej galerii!

📢 Oglądałeś "Znachora"? Tak wyglądała naprawdę polska wieś w tamtych czasach. Oto archiwalne zdjęcia z okresu II RP! Na ekranach króluje obecnie nowa filmowa wersja "Znachora". Ekranizację powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza obejrzało już wiele osób. Filmowe dzieła nie oddają w pełni jednak tego, jak wyglądała wówczas polska rzeczywistość. Przedstawiamy archiwalne zdjęcia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, które prezentują polską wieś z czasów II Rzeczpospolitej.

📢 Tak wyglądała Wielkopolska w czasach PRL-u. Oto wyjątkowe zdjęcia sprzed wielu lat największych miast w województwie wielkopolskim Wielkopolska w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej była zupełnie inna niż teraz. Przez wiele lat zmieniło się tyle, że teraz pewne miejsca są wręcz nie do poznania. Przedstawiamy archiwalne biało-czarne zdjęcia miast z województwa wielkopolskiego z czasów PRL-u. Łezka się w oku zakręci!

📢 Oto najlepsze memy i demotywatory o szkole i nauce! Zobacz śmieszne obrazki o życiu uczniów. Z czego śmieją się internauci? Matematyka i uczniowie to połączenie, które zawsze wywołuje emocje. Jedni uważają ją za królową nauk, inni wręcz przeciwnie reagują dużą niechęcią do tego przedmiotu. Jedno jest pewne nauka obliczania delty czy wzorów skróconego mnożenia niektórym może się śnić po nocach. Sprawdź! 📢 Oto najlepsze memy i demotywatory z okazji pierwszego dnia wiosny. Uśmiejesz się do łez! Zobacz obrazki 21 marca przypada pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Data ta dla uczniów oznacza też inne święto, czyli dzień wagarowicza. W Internecie nie brakuje oczywiście przeróżnych zabawnych memów, demotywatorów i obrazków, które pokazują początek tej pory roku w krzywym zwierciadle. Zapewniamy - uśmiejecie się do łez!

📢 Oto najmniejsze mieszkania na sprzedaż w Poznaniu. Mikroapartamenty do 25m² czekają na nowych właścicieli! Zobacz zdjęcia i ceny Do 25 m². Dla jednych to jeden średniej wielkości pokój, dla innych metraż całego mieszkania, zawierającego kuchnię, łazienkę i sypialnię. Mini kawalerki coraz częściej można spotkać na różnego rodzaju stronach z ogłoszeniami. Jak wyglądają mikroapartamenty? Ile kosztują? Sprawdziliśmy najciekawsze oferty z Poznania. Niektóre przyciągają uwagę!

📢 W Wielkopolsce brakuje księży. W parafiach archidiecezji poznańskiej będą zmiany. Kościoły zostaną połączone W Wielkopolsce brakuje powołań. Kilka kościołów na terenie archidiecezji poznańskiej zostanie połączonych. Pierwsze zmiany nastąpią już 1 sierpnia i dotyczą także poznańskiej parafii. O kolejnych kuria będzie informować na bieżąco. 📢 Gdzie wiosną i latem polecisz z Poznania? Oto kierunki lotów z Ławicy do znanych miast i ciepłych krajów 2024 Zastanawiasz się, dokąd można polecieć z Poznania? Lotnisko Ławica oferuje wiele ciekawych kierunków. Jeśli chcesz wybrać się w weekend na tzw. city break lub na dłuższy wyjazd do ciepłych krajów, bez problemu znajdziesz połączenie z Poznania. Gdzie jeszcze można polecieć z Ławicy wiosną i latem 2024 roku? Wracają ciekawe kierunki!

📢 Cmentarzysko pustych lokali na Starym Rynku w Poznaniu. "Miasto straciło swoją duszę!". Zobacz galerię! Lokali do wynajęcia, pustych, stojących od dawna i pozostawionych samym sobie na Starym Rynku w Poznaniu jest wiele. I to nie tylko na płycie - na ulicy Klasztornej, Wielkiej czy Ślusarskiej, które z nim sąsiadują, również jest wiele niezagospodarowanych miejsc. Właściciele lokali i osoby pracujące w gastronomii są zgodni - część z nich zbankrutowało przez remont, a nowych chętnych nie ma. 📢 Tak wygląda wyremontowany Stary Rynek w Poznaniu. Oto spektakularne zdjęcia z lotu ptaka! Zachwyca czy rozczarowuje? Zobacz! Wyremontowany Stary Rynek w Poznaniu od kilku tygodni cieszy oko turystów i mieszkańców. Widok koparek, robotników i wszechobecnych barierek to już przeszłość. Czy perła Poznania po remoncie zachwyca czy rozczarowuje? Zagłosuj w sondzie i zobacz spektakularne zdjęcia z lotu ptaka. Tak teraz prezentuje się Stary Rynek w Poznaniu.

📢 10 najbrzydszych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Tak wygląda subiektywny ranking na podstawie głosów czytelników! Wielkopolska jest piękna i nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Ale że bywamy przekorni, to postanowiliśmy zapytać Czytelników "Głosu Wielkopolskiego", które miasta w regionie są najbrzydsze. Otrzymaliśmy kilkaset odpowiedzi. W naszym wyjątkowo subiektywnym rankingu zamieściliśmy 10 z nich, które w Waszych typach pojawiały się najczęściej. I uwaga: potraktujcie to zestawienie z przymrużeniem oka. 📢 Oto 10 pomysłów na to, gdzie cieszyć się nadejściem wiosny w Wielkopolsce. Szukasz pomysłu na weekend? Sprawdź nasze propozycje! Szukasz pomysłu na wycieczkę po za miasto? Mamy dla Ciebie kilka pomysłów jak miło spędzić czas i cieszyć się wiosną. Na naszej liście znajdziesz wyjątkowy las 100 km od Poznania, pola tulipanów i piękne przypałacowe parki i ogrody rozsiane po całej Wielkopolsce.

📢 Utalentowana poznanianka weźmie udział w programie "The Voice Kids". Sprawdź, kim jest Pola Jezierska 14-letnia Pola Jezierska z Poznania weźmie udział w najbliższym odcinku programu "The Voice Kids". Utalentowaną nastolatkę będzie można zobaczyć w najbliższym odcinku programu. Emisję zaplanowano na sobotę, 23 marca. Nie jest to jedynie osiągnięcie w karierze młodej artystki. 📢 Tak teraz wygląda palmiarnia poznańska. Wkrótce rozpocznie się jej przebudowa. Zobacz zdjęcia! Ma ponad 113 lat i jest największa w Polsce. Na powierzchni 4600 metrów kwadratowych żyje tu ponad 1100 gatunków roślin i 170 gatunków ryb. Wkrótce palmiarnia poznańska w parku Wilsona przejdzie kolejną w swojej historii przebudowę. Poznańskie Inwestycje Miejskie właśnie ogłosiły, że prowadzą prace projektowe. 📢 Oto Cher - tak dziś wygląda. Ciągle jest bardzo aktywna. Zobaczcie zdjęcia! [22.03.2024] Tak wygląda teraz Cher. Wkrótce skończy 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! Cher to popularna amerykańska piosenkarka i aktorka. Choć do listy jej aktywności zawodowych powinniśmy jeszcze dopisać co najmniej kilka: pisarka, tancerka, modelka, autorka tekstów, prezenterka telewizyjna. Mimo słusznego wieku ciągle jest bardzo aktywna i świetnie wygląda. Niedawno rozstała się ze swoim o 40 lata młodszym partnerem. Zobaczcie, jak wygląda dziś Cher.

📢 Prezydent Jacek Jaśkowiak kontra zielony happening Społecznego Poznania. "Chcielibyśmy rozkuć ten beton” Przedstawiciele Społecznego Poznania rozłożyli w centrum rośliny doniczkowe, sprzeciwiając się betonowaniu miasta. - Chcielibyśmy rozkuć ten beton - mówi Aneta Mikołajczyk z KWW Społeczny Poznań. Jacek Jaśkowiak krytykuje kandydatów do rady miasta, zarzucając im wstyd przed własną partią polityczną. 📢 Strajk dostawców jedzenia w Poznaniu. Mają dość złego traktowania. Przestają pracować Poznańscy dostawcy jedzenia rozpoczęli w czwartek dwudniowy strajk, podczas którego nie zamierzają pracować. Kurierzy przedstawili swoje postulaty. Najważniejszym z nich jest podwyżka. "Więcej kasy" - skandowali uczestnicy protestu przy ulicy Towarowej w Poznaniu. 📢 Wojewoda mianowała nowego Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Został nim Tomasz Tański Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk powołała Tomasza Tańskiego na stanowisko Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Do tej pory pracował on w poznańskim Remondisie. Nominacja została wręczona w obecności w obecności p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego Artura Czapiewskiego, jego zastępcy Sławomira Nastała oraz I wicewojewody wielkopolskiej Karoliny Fabiś-Szulc.

📢 Rośnie liczba zakażeń krztuścem. Lekarze: Nie ma jeszcze powodów do obaw Eksperci alarmują o wzroście zachorowań na krztusiec. Szczególnie głośno mówi się o nich w kontekście Czech, gdzie w ostatnim czasie fala zakażeń jest naprawdę duża. W Polsce jak dotąd zachorowało blisko pół tysiąca osób. Jak mówią lekarze z Poznania, faktycznie zauważalny jest skok, ale nie ma jeszcze powodów do obaw. 📢 Ruszył Jarmark Wielkanocny na placu Wolności w Poznaniu. W programie atrakcje dla rodzin i akcje charytatywne. Zobacz zdjęcia W czwartek, 21 marca ruszył Jarmark Wielkanocny na placu Wolności w Poznaniu. To nie tylko miejsce spotkań i zakupów, ale także okazja do dobrej zabawy i wsparcia potrzebujących. Mieszkańcy i turyści mogą spodziewać się warsztatów, spektakli, spotkań z wielkanocnym zającem oraz stoisk z regionalnymi przysmakami i rękodziełem.

📢 Gdzie pojechać na wycieczkę w Wielkopolsce? Oto 10 idealnych miejsc na weekendową wyprawę. Zobacz i się wybierz! W Wielkopolsce nie można się nudzić! Są tu wspaniałe zabytki, obiekty historyczne, ale i wyjątkowo malownicze krajobrazy. Wybraliśmy 10 atrakcyjnych miejsc w województwie wielkopolskim, które są idealne na jednodniową wycieczkę. Gdzie pojechać na wycieczkę w Wielkopolsce? Poznaj ciekawe miejsca w naszej galerii. 📢 Oto tanie domy i mieszkania od wojska. Sprawdź nowe oferty Agencji Mienia Wojskowego. Zobacz zdjęcia i sprawdź ceny! Chcesz kupić mieszkanie lub dom w atrakcyjnej cenie? Agencja Mienia Wojskowego wystawia na licytacje zapomniane powojskowe tereny, działki, a także nieruchomości, w których możesz zamieszkać. Oferta jest zróżnicowana – znajdziesz w niej propozycje zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miasteczkach powiatowych.

📢 Śmieszki heheszki! Oto najlepsze memy o wielkopolskich miastach. Internauci drwią z Kalisza, Poznania, Gniezna i Ostrowa. Zobacz obrazki Oto memy, które rozbawią Cię do łez! Zobacz najśmieszniejsze obrazki o miastach z Wielkopolski, które tworzą internauci. Czy jesteś gotowy na solidną dawkę humoru? Zobaczcie memy na temat Poznania, Gniezna, Kalisza, Leszna, Ostrowa Wielkopolskiego i Konina. Które z nich jest najśmieszniejsze? Oceńcie sami! 📢 One są piękne! Oto finalistki konkursu Polska Miss 30+. O koronę powalczą cztery poznanianki. Zobacz zdjęcia wszystkich finalistek Aż cztery poznanianki zawalczą o tytuł Polskiej Miss 30+ w pierwszej edycji tego niezwykłego konkursu piękności. Ta wyjątkowa impreza podkreśla, że piękno i spełnianie marzeń nie mają ograniczeń wiekowych. Zobacz wszystkie finalistki konkursu Polska Miss 30+ w naszej galerii zdjęć.

📢 Euro Target Show 2024 w Poznaniu: Targi pasjonatów myślistwa, strzelectwa i militariów na MTP. W programie m.in. degustacja dziczyzny Od piątku, 22 marca, na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbywać się będą Targi Euro Target Show 2024. To gratka dla pasjonatów myślistwa, strzelectwa i militariów. Wydarzenie potrwa do niedzieli, 24 marca. 📢 Raport wypożyczonych zawodników z Lecha Poznań. Antoni Kozubal z kompletem minut w rundzie wiosennej. "Czuję się gotowy" Sześciu zawodników Lecha Poznań spędza rundę wiosenną na wypożyczeniach w zespołach PKO BP Ekstraklasy oraz Fortuna 1. ligi. Część z nich regularnie występuje na ligowych boiskach, a kilku niestety nie dostaje okazji na pokazanie swoich umiejętności. Który lechita zagrał najwięcej spotkań w rundzie wiosennej? Kto jest w dobrej formie, a kto musi poczekać na swoją szansę?

📢 Motoryzacyjne legendy z okresu PRL-u do kupienia w Wielkopolsce. Sprawdź najciekawsze samochody na sprzedaż na olx i otomoto! Te auta to ikony swojej epoki! Samochody z okresu PRL są już kultowe i wielu osobom przywodzą na myśl miłe wspomnienia - pierwszy samochód, wyjazd na wakacje z dziadkami, wymarzone pojazdy z seriali... Nie każdy wie, że takie marki jak Fiat, Trabant, Lada, czy Wołga wciąż są w sprzedaży. Zebraliśmy dla Was najciekawsze ogłoszenia. W naszej galerii znajdziecie sporo "maluchów", ale nie tylko. Zobaczcie ich zdjęcia i ceny! 📢 Wielkopolscy rolnicy zakończyli protest. "Będziemy patrzeć rządzącym na ręce". Tak relacjonowaliśmy na żywo Punktualnie o godz. 7:00 ruszyły dziś (w środę 20 marca) rolnicze akcje protestacyjne w Wielkopolsce. W całym regionie były aż 104 punkty protestacyjne. Policja apeluje o korzystanie z innych środków transportu niż samochody czy autobusy. Śledź naszą relację.

📢 Restauracja Pod Pręgierzem na Starym Rynku w Poznaniu upadła? Na oknach pojawiły się informacje o wynajmie lokalu! Lokale na Starym Rynku padają jak kaczki. Co najmniej 13 lokali stoi pustych. Tym razem trafiło na restaurację "Pod Pręgierzem", na oknach pojawiły się ogłoszenia z informacją o wynajmie. To nie pierwszy i pewnie nie ostatni lokal, który tu upadł. Wielu właścicieli nie poradziło sobie ze skutkami remontu, pandemii COVID czy wojny w Ukrainie. 📢 Elektrownia gazowa za miliardy złotych powstaje w Turku. To jedna z największych inwestycji w regionie! W Turku rozpoczęła się budowa elektrowni gazowej. Powstaje ona w miejscu, gdzie jeszcze kilka lat temu działała elektrownia węglowa Adamów. Już w 2027 roku zaplanowano uruchomienie nowej siłowni. ZE PAK nie ma żadnych obaw o rentowność tej inwestycji oraz zasadność jej realizacji. Jak powiedział Piotr Woźny, prezes ZE PAK, pomimo powstawania nowych elektrowni, w pewnym momencie nieuniknione mogą być długie przerwy w dostawach prądu na ogromnych obszarach. Kiedy możliwe będą tak zwane "blackouty"?

📢 Te osoby nie powinny jeść rzodkiewki. Przy tych chorobach może zaszkodzić Rzodkiewka to jedno z najzdrowszych warzyw. Jej dodatkową zaletą jest prosta i szybka uprawa. Rzodkiewka ma także wyrazisty i charakterystyczny smak, która dodaje charakteru potrawa a nawet zwykłym kanapkom. Niestety nie każdy powinien po nią sięgać. Zobaczcie, kto nie powinien jeść rzodkiewek i dlaczego. 📢 Emerytura 2024: w kwietniu podwójna emerytura dla seniorów. Tyle wpłynie na Wasze konta - TABELA [20.03.2024] W kwietniu 2024 roku seniorzy otrzymają podwójne emerytury: część z nich dodatkowo dostanie trzynastą emeryturę. Dokładne wyliczenia znajdziesz w galerii. Trzynasta emerytura ma na celu wsparcie finansowe osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji. Chcesz poznać wysokość swojej emerytury po waloryzacji? Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

📢 Tabela wypłat trzynastej emerytury - tyle dostaniesz "na rękę"! [20.03.2024] Kiedy nastąpi wypłata 13. emerytury w 2024 roku? Trzynasta emerytura, przyznawana raz w roku od 2019 roku, budzi zainteresowanie wielu emerytów. Dowiedz się, kiedy oczekiwać wypłaty trzynastej emerytury w 2024 roku. Sprawdź datę wypłaty trzynastej emerytury w tym roku.

📢 Chwytliwe hasła i zabawne grafiki. Kandydaci w wyborach walczą o głosy i tworzą zapadające w pamięci plakaty. Oto najciekawsze pomysły! 7 kwietnia w całej Polsce odbędą się wybory samorządowe. Kandydaci już jakiś czas temu rozpoczęli walkę o głosy. Jednym ze sposobów jest przykucie uwagi swoich wyborców poprzez zapadające w pamięci plakaty. Chwytliwe hasła, interesujące grafiki i zabawne wykorzystanie swoich nazwisk. Oto najciekawsze plakaty z nadchodzących wyborów samorządowych! 📢 Wielkopolska na memach. Tak internauci żartują z województwa wielkopolskiego! Co bawi ich najbardziej? Zobacz najlepsze obrazki! Parafrazując popularny żart rodem z "Familiady", można powiedzieć, że więcej niż jedno miasto, z którego można żartować, to Wielkopolska. Internauci już dawno się o tym przekonali, tworząc wiele zabawnych obrazków. Co w województwie wielkopolskim bawi najbardziej? Sprawdź!

📢 Szukasz pomysłu na wiosenny weekend? Oto 10 propozycji na wypad w Sudety. To perełki, które mijasz w drodze w Karkonosze i do Czech! Szukasz miejsca na weekendowy wypad wiosną? Lubisz góry, ale te najpopularniejsze znasz już jak własną kieszeń? Chętnie zejdziesz ze szlaku, by zobaczyć miejsca, które niezbyt często pojawiają się w internetowych przeglądach największych atrakcji, ale warte są poznania? Mamy dla Ciebie 10 propozycji na fajny weekend w górach trzy godziny drogi od Poznania!

📢 Trener Warty Poznań Dawid Szulczek bliski zmiany klubu! "Angaż jest na ostatniej prostej" Wiele wskazuje na to, że runda wiosenna będzie ostatnią dla Dawida Szulczka w Warcie Poznań. Według doniesień mediów, 34-letni szkoleniowiec jest bardzo bliski objęcia posady trenera innego ekstraklasowego klubu. Rozmowy z opiekunem Zielonych mają być praktycznie na ostatniej prostej.

📢 Oto 10 najbardziej poszukiwanych zawodów w Poznaniu w 2024 roku. Zobacz nowy ranking Barometr zawodów 2024 - obszerny raport podsumowujący badanie w województwie wielkopolskim opublikował Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Sprawdziliśmy, w jakich zawodach występuje duży deficyt poszukujących pracy w stolicy Wielkopolski. Posiadacze tych profesji o pracę w tym roku mogą być w Poznaniu spokojni. 📢 Oto najmodniejsze paznokcie w tym sezonie! [luty, marzec, kwiecień] Jeśli jesteś na bieżąco z najnowszymi trendami w manicure, na pewno słyszałeś już o lipgloss nails! Ten stylowy i elegancki wygląd zyskuje coraz większą popularność w mediach społecznościowych oraz w salonach kosmetycznych. Co więcej, niezależnie od długości paznokci, lipgloss nails wyglądają dobrze i są łatwe w wykonaniu. Niektórzy nazywają je "młodszą siostrą" glazed donut nails, które zostały wprowadzone do świata beauty przez Hailey Bieber i jej manicurzystkę. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego modnego trendu w pielęgnacji paznokci? W takim razie, koniecznie przeczytaj dalej!

📢 Oto choroby, przy których nie powinno się zażywać leków przeciwbólowych. Mogą zaszkodzić Bóle to jedna z reakcji organizmu, które mogą sugerować poważne choroby, jak i chwilowe dolegliwości. Jeśli bóle pojawiają się z pewną częstotliwością warto skonsultować się z lekarzem. Gdy ból jednak pojawia się sporadycznie sięgamy po leki przeciwbólowe. Kto nie może zażywać tego typu leków? Sprawdzamy.

📢 17-letni Maks z Cielczy został potrącony przez dwa samochody. Auto ciągnęło go przez 1,5 km. Kierowca uciekł. "To jest jak zły sen" To był jeden z najtragiczniejszych wypadków. 17-latek przechodząc przez przejście dla pieszych został potrącony przez samochód, następnie wpadł pod drugie auto, które przeciągnęło go po jezdni. Maks nie przeżył, a kierowca drugiego pojazdu uciekł i nie wiadomo gdzie jest. - To samochód-widmo - stwierdza mama 17-latka.

📢 16-osobowa rodzina z Tarnowa Podgórnego ma już dach nad głową. Optymizmu jednak brak. "Straciliśmy dużo pieniędzy" 16-osobowa rodzina Mielcarków mieszka w kamienicy w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem. W ubiegłym roku dekarz, który remontował dach, zszedł z budowy. Dom został zalany. Straty oszacowano na około 250 tys. zł. Z pomocą ludzi, dach jest w końcu gotowy. Rodzina może spać spokojnie, bo woda nie kapie im już na głowę, jednak trudno o optymizm... 📢 Oto najpiękniejsze wiosenne imiona dla dziewczynek! Kojarzą się z kwiatami i przyrodą. Rodzice nadają je coraz częściej. Zobacz listę Wiosna to czas pełen życia i odrodzenia, często stanowi inspirację przy wyborze imienia dla dziewczynki. Przygotowaliśmy listę pięknych i unikalnych imion idealnie pasujących do dzieci urodzonych w tej porze roku. 📢 Mamy horoskop dla graczy. Oto komu się poszczęści, a kto będzie miał pecha W gwiazdach mamy zapisaną przyszłość. To właśnie z układu gwiazd astrologowie odczytują co nas czeka. Horoskopy, które czytamy są dość ogólnikowe, bo zakładają zaledwie dwanaście znaków zodiaku. Mogą być jednak drogowskazem, ostrzeżeniem czy zapowiedzią zmian w życiu. Zobaczcie zatem, jakim znakom zodiaku gwiazdy wróża sukces w grach liczbowych i pieniądze!

