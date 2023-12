Przegląd prasy (23.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kiedyś to były święta! Tak wyglądało Boże Narodzenie w czasach PRL. Oto zdjęcia z lat 70. i 80. Zobacz i poczuj ten klimat!”?

Prasówka 23.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kiedyś to były święta! Tak wyglądało Boże Narodzenie w czasach PRL. Oto zdjęcia z lat 70. i 80. Zobacz i poczuj ten klimat! Wtedy w telewizji nie leciał "Kevin sam w domu", a pod choinką nie znajdowało się Playstation i najnowszej komórki. Zamiast tego był Gwiazdor w plastikowej masce na twarzy, rachityczne drzewka sprzedawane z przyczepki na placu Wielkopolskim, prezenty w reklamówkach rozdawane w przedszkolach przez budzącego strach gwiazdora w masce. Zobaczcie, jak wyglądały święta Bożego Narodzenia w latach 70. i 80. Oto wyjątkowe zdjęcia z czasów PRL.

📢 Tak wyglądał Stary Rynek w Poznaniu w latach 70. Jedna rzecz zaskakiwała! O co chodzi? Sprawdź archiwalne zdjęcia Stary Rynek w Poznaniu to wizytówka miasta i miejsce najchętniej odwiedzane przez turystów. Od dłuższego czasu to jeden wielki plac budowy. Na szczęście remont serca miasta powoli zbliża się do końca. Zajrzeliśmy do zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego i znaleźliśmy zdjęcia Starego Rynku w Poznaniu z początku lat 70. XX wieku. Jedna rzecz szczególnie zaskakiwała. O co chodzi? Zobaczcie galerię zdjęć!

📢 Kup mieszkanie od wojska! Ceny są wyjątkowo atrakcyjne. Oto najnowsze oferty od Agencji Mienia Wojskowego. Zobacz zdjęcia Szukasz mieszkania w atrakcyjnej cenie? Warto sprawdzić ofertę Agencji Mienia Wojskowego! Na licytacje wystawione są zapomniane powojskowe tereny, działki, ale i nieruchomości, w których można mieszkać. Oferta AMW jest bogata. Znajdziemy w niej mieszkania zarówno w dużych miastach, jak i miasteczkach powiatowych. Sprawdź, jakie obecnie mieszkania można kupić od wojska. Zobacz zdjęcia i ceny.

Prasówka 23.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Trwa walka o media publiczne. "Obywatele muszą mieć dostęp do rzetelnej informacji" Trwa kolejny dzień walki o media publiczne. Przed siedzibą TVP3 w Poznaniu odbył się kolejny protest przeciwników zmian w mediach. Kolejni poznańscy posłowie wypowiadają się na temat obecnej sytuacji. Głos zabrały również Akademickie Kluby Obywatelskie.

📢 Oto Agnieszka z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Zjawiskowa kobieta". Zobaczcie! [23.12.2023] Tak wygląda Agnieszka z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Fajna babka" - przekonują internauci. W 10. edycji programu nie udało jej się znaleźć mężczyzny swojego życia. Ale nie żałuje, że wzięła w nim udział. Dziś zdecydowanie częściej się uśmiecha niż w pierwszych odcinkach tego randkowego show. Zobaczcie, jak Agnieszka z "Rolnik szuka żony" wygląda na prywatnych zdjęciach. 📢 Oto dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! [23.12.2023] Zobaczcie, jak mieszkał Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszkał i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! W październiku przeprowadził się do Anny. Mieszkają razem w domu pod Kaliszem.

📢 Oto najlepsze cytaty z serialu "1670" na Netflix. Zobaczcie zdjęcia! [23.12.2023] Serial "1670" na Netflix podbija serca widzów. Poznajcie 10 najlepszych cytatów z tego filmu. To polski serial komediowy, który możemy oglądać na platformie Netflix. To satyra przedstawiające w krzywym zwierciadle polską szlachtę i Polaków. Co chwilę padają tu teksty, które bawią do łez. Oto najlepsze teksty z serialu "1670". Zobaczcie zdjęcia! 📢 W takim domu mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". Aktualnie są na etapie remontów. Zobaczcie zdjęcia! [23.12.2023] Tak mieszkają dziś Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". To jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony".

📢 "Rolnicy. Podlasie". Justyna i Łukasz Maciorowscy - tak mieszkają. Zobaczcie zdjęcia! [23.12.2023] Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie". 📢 Oto Don Johnson z "Miami Vice" - tak dziś wygląda. Właśnie skończył 74 lata. Zobaczcie zdjęcia! [23.12.2023] Oto Don Johnson z "Miami Vice". Ma 74 lata, pięcioro dzieci i własną wyspę! Don Johnson to aktor i piosenkarz, który w latach 80. XX wieku zdobył wielką sławę i popularność na całym świecie dzięki serialowi "Miami Vice". Za rolę detektywa Jamesa "Sonny’ego" Crocketta otrzymał nawet "Złoty Glob". Humor ciągle mu dopisuje. Zobaczcie, jak dziś wygląda i żyje Don Johnson.

📢 Oto Nicola z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Śliczna jesteś". Zobaczcie! [23.12.2023] Tak wygląda Nicola z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Internauci szczerze: "Ale ty jesteś piękna"! Nicola to jedna z uczestniczek 10. edycji programu. Szybko stała się ulubienicą widzów. Gdy Dariusz w nieelegancki sposób rozstał się z nią, otrzymała od widzów wielkie wsparcie. To piękna, młoda kobieta, pozytywnie nastawiona do życia. Zobaczcie, jak Nicola z "Rolnik szuka żony" wygląda na prywatnych zdjęciach. 📢 Oto Oliwia, córka Anny Przybylskiej, na prywatnych zdjęciach. "Piękna jak mamusia!". Zobaczcie! [23.12.2023] Oto córka Anny Przybylskiej na prywatnych zdjęciach. "Przepiękna. Nogi do nieba!" - przekonują internauci. Oliwia Bieniuk to córka Anny Przybylskiej, wielkiej polskiej aktorki, która zmarła przedwcześnie. Urodę z całą pewnością odziedziczyła po mamie. Postanowiła też zostać aktorką. Studiuje w Warszawskiej Szkole Filmowej. Grała też w serialu "Gliniarze". Zobaczcie prywatne zdjęcia Oliwii Bieniuk, córki Anny Przybylskiej.

📢 Poznaniacy protestowali przeciwko okupacji Palestyny przez Izrael. "Nie wszyscy będą mogli świętować w pokoju" Protestujący apelowali o zaprzestanie zbrojnej okupacji Palestyny przez Izrael. Żądali zawieszenia broni i dopuszczenia pomocy humanitarnej. Ich protest odbył się przed siedzibą amerykańskiego konsulatu w Poznaniu. 📢 Skandal w remontowanym centrum Poznania. Samochód wykonawcy spowodował "deszcz szkła" Pojazd należący do firmy odpowiedzialnej za remont w centrum Poznania uszkodził wiatę przystankową. W wyniku najechania uszkodzeniu uległy szklane panele wiaty, powodując deszcz szkła. Uszkodzenie nie zostało zabezpieczone. 📢 3500 miejsc pracy powstanie w najwyższym budynku w Poznaniu! PFR zainwestował w Andersię Silver 17 mln euro Polski Fundusz Rozwoju zainwestował w Andersię Silver. Na wsparcie najwyższego budynku Poznania i zarazem największego biurowca Wielkopolski fundusz przeznaczył 17 mln euro. 21 grudnia 2023 r. została podpisana umowa dotycząca finansowania pomostowego dla projektu Andersia Silver. Ta suma przyczyni się do finalizacji budowy najnowocześniejszego biurowca w stolicy Wielkopolski. Powstanie tam 3500 nowych miejsc pracy.

📢 Dziś najkrótszy dzień w roku! Gdzie słońce będzie świeciło najdłużej, a gdzie najkrócej? Sprawdź! [22.12.2023] 22 grudnia to pierwszy dzień astronomicznej zimy w Polsce. Jednocześnie jest to najkrótszy dzień w roku. Słońce jednak nie świeci wszędzie tak samo długo. Między najkrótszym dniem na północy kraju, a najkrótszym dniem na południu Polski jest godzina różnicy. Gdzie słońce świeci najdłużej, a gdzie najkrócej? 📢 Studenci skarżą się na działanie UAM Poznań. "Zabraniają wejścia na uniwersytet" Poznańskie Koło Młodych Inicjatywy Pracowniczej miało zorganizować na Kampusie Ogrody spotkanie. To prawie się nie odbyło ze względu na odmowę władz uniwersytetu.

📢 "Jestem przygotowany na odejście". Wielkopolski Kurator Oświaty o swojej kadencji i wizji szkoły. Kto będzie jego następcą? Robert Gaweł jeszcze jest Wielkopolskim Kuratorem Oświaty, choć już niedługo. Ministra edukacji, Barbara Nowacka, zapowiedziała odwołanie wszystkich kuratorów do końca roku.

📢 Silny wiatr szaleje w Poznaniu. Powalił wiatę przystankową! Setki interwencji strażaków w Wielkopolsce. Ostrzeżenie zostało wydłużone Jeszcze do godziny 20 w piątek, 22 grudnia, obowiązuje ostrzeżenie IMGW przed silnym wiatrem. Od rana wielkopolscy strażacy musieli 300 razy interweniować w związku z wichurą - większość interwencji dotyczyło uszkodzonych dachów i drzew. 📢 Wiatr zerwał fragment dachu z bloku w Brodach. Niebezpiecznie w powiecie nowotomyskim Od wczorajszego wieczora trwają w naszym regionie gwałtowne wichury, które już zbierają pierwsze żniwo. W nocy, po godzinie 1:00 strażacy otrzymali zgłoszenie o zerwanym dachu bloku w Brodach. Obecnie, jak informuje oficer prasowy, strażacy nie mogą podjąć na miejscu działań z powodu porywistego wiatru. 📢 Najlepsze żarty z Wiglii i Bożego Narodzenia. Tak internauci żartują ze zbliżających się świąt 23.12.2023 Święta zbliżają się wielkimi krokami, natomiast internauci jak zwykle nie zawiedli i z tej okazji przygotowali całą masę nowych memów świątecznych. Zobaczcie, jak w internecie żartuje się z Wigilii oraz Bożego Narodzenia. Pamiętajcie, aby podejść do tych żartów z dystansem!

📢 Kościół czy centrum handlowe? Gdzie najlepiej kupić opłatek na wigilijny stół? Można je kupić w marketach spożywczych, galeriach handlowych od tzw. aniołków lub nabyć w parafiach. Jak się je wytwarza? Czy wszystkie są poświęcone? Czy kupując opłatek, możemy komuś pomóc?

📢 Piękne życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2023. Oto wierszyki, SMS-y i obrazki. Wyślij je najbliższym i znajomym! Przygotowaliśmy najlepsze życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2023. Czego życzyć najbliższym i znajomym? Prezentujemy piękne życzenia świąteczne, tradycyjne i poważne. Są wśród nich życzenia krótkie i długie, a także wesołe i z odrobiną humoru. Znajdziecie tu również życzenia SMS oraz klimatyczne świąteczne obrazki, które wystarczy pobrać i wysłać. Wybierzcie te, które podobają się Wam najbardziej i wyślijcie je do swoich znajomych oraz bliskich. Wesołych Świąt!

📢 Oto dom Ewy z "Rolnik szuka żony". Okna zdobią szare zasłony. Mamy zdjęcia! [22.12.2023 r.] Tak mieszka Ewa z "Rolnik szuka żony", kandydatka na żonę Waldemara! Ewa ma dom w Wyrzysku w Wielkopolsce. Zgłosiła się do programu, bo bardzo chciała poznać Waldemara spod Pakości. Spędziła trochę czasu na jego gospodarstwie. Dzięki temu, że zaprosiła go do swojego domu w Wyrzysku, wiem jak mieszka na co dzień. Zobaczcie, jak wygląda dom Ewy z "Rolnik szuka żony". 📢 Zaglądamy do domu Joanny Przetakiewicz. Zobacz wyjątkową aranżację stołu na święta. Elegancka choinka projektantki zachwyca internautów Dom Joanny Przetakiewicz jest już gotowy na Boże Narodzenie. W luksusowych wnętrzach pojawiły się eleganckie świąteczne dekoracje. Projektantka mody postawiła w tym roku na trzy modne kolory, które zdominowały bożonarodzeniową aranżację. Zobacz, jak wygląda świąteczny stół Joanny Przetakiewicz. Elegancko przystrojona choinka robi ogromne wrażenie!

📢 Czołowe zderzenie ciężarówki i samochodu w powiecie krotoszyńskim na DK 36. Kierowca trafił do szpitala Chwilę po godzinie 8:15 doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Auto było mocno zdeformowane, kierowcę musieli uwalniać strażacy. Mężczyzna trafił do szpitala.

📢 Stara Rzeźnia w Poznaniu odzyska swój dawny blask. Rusza remont zabytkowego budynku! Deweloper Vastint Poland podpisał umowę z firmą ERBUD na remont pierwszego z trzech zabytkowych budynków na terenie Starej Rzeźni. W budynku na narożniku ulic Garbary i Grochowe Łąki powstaną biura. Plan rewitalizacji głównej części Starej Rzeźni jest obecnie przedmiotem konsultacji społecznych. 📢 Dziś ostatni dzień Baru Metka! Zamyka się po 17 latach. Przeżył nawet Kuchenne Rewolucje Magdy Gessler! Bar Metka na poznańskich Jeżycach kończy swoją działalność. Pan Piotr, właściciel lokalu opowiedział nam o powodach zamknięcia. Wspomniał również o czasie, gdy lokal przeżywał oblężenie po Kuchennych Rewolucjach Magdy Gessler.

📢 Niespokojna noc w Wielkopolsce. Setki interwencji strażaków! 180 interwencji musieli podjąć strażacy w Wielkopolsce w związku z wichurami. Silny wiatr przewracał drzewa, porywał przedmioty i uszkadzał dachy. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło Poznania, Piły, Szamotuł i Międzychodu. 📢 "Atmosfera jest depresyjna". Ostatnie chwile Galerii Malta w Poznaniu. Ulica obok zostanie zamknięta. Zobacz zdjęcia 18 grudnia był ostatnim dniem funkcjonowania Galerii Malta w Poznaniu. Ostatnim działającym lokalem jest klub, w którym można zagrać w squasha. Od 19 grudnia galeria jest całkowicie zamknięta, a jej rozbiórka może rozpocząć się jeszcze w grudniu. 📢 Z każdą kostką coraz bliżej! Tak teraz prezentuje się Stary Rynek w Poznaniu. Zobacz nowe zdjęcia Prace na Starym Rynku w Poznaniu miały zakończyć się 20 listopada. Niestety, to się nie wydarzyło. Termin zakończenia prac uległ przesunięciu. Kostki na starówce jednak cały czas przybywa. Jak teraz wygląda centrum stolicy Wielkopolski? Mamy aktualne zdjęcia! Podoba się wam?

📢 Tymczasowy dom dla kejterka szansą na nowe życie? "To bezpieczna przystań" Każda osoba pewna tego, że chce przyjąć pod swój dach psa, jednak nie jest gotowa na wieloletnie zobowiązanie może zapewnić dla kejterka tymczasowy dom. Dom tymczasowy można oczywiście traktować w kategorii miejsca, ale dla nas jest to bezpieczna przystań, do której trafia bezdomny pies - opowiada Basia Koniarek, Współzałożycielka Fundacji Kejtersi. 📢 Zmiany w aptekach i na SOR. Tak będzie wyglądał nowy rok w ochronie zdrowia Koniec 2023 roku to wiele zmian w systemie ochrony zdrowia. Część z nich wejdzie w życie dopiero w nowym roku, ale są też takie, które zostały wprowadzone już w ostatnich miesiącach. 📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 22.12.2023 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu.

📢 Oto najmniejsze miasta w Polsce. Wielkopolskie miejscowości w ścisłej czołówce! Zobacz zdjęcia Jak wynika z rankingu, Wielkopolska przewodzi pod względem ilości najmniejszych miast na terenie jednego województwa. Aż 5 spośród 10 najmniejszych powierzchniowo miast w Polsce znajduje się w województwie wielkopolskim. 📢 Odcinkowy pomiar prędkości - oto nowe lokalizacje w całej Polsce. Sprawdź, gdzie będą kontrole Nowe odcinkowe pomiary prędkości pojawią się w 39 lokalizacjach w całej Polsce - na autostradach oraz drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Nowe urządzenia pojawią się na terenie 12 województw, w tym cztery także w Kujawsko-Pomorskiem. Sprawdź lokalizacje - zobacz listę miejsce, gdzie pojawią się nowe odcinkowe pomiary prędkości.

📢 Zmiany w wypłatach emerytur. Mamy tabelę brutto i netto grudniowych emerytur Niektórym osobom zmieni się termin wypłat emerytur i rent. Zobacz, kogo dotyczą zmiany i kiedy można spodziewać się pieniędzy.

📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [22.12.2023] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski. 📢 Szpital nie jest świąteczną „przechowalnią” pacjentów. Nie zostawiajmy seniorów Seniorzy nie są mile widziani w święta? Taka konkluzja może płynąć z faktu, że wielu z nich zostaje pozostawionych, a nawet specjalnie podrzucanych do szpitali w okresie świątecznym. Lekarze alarmują, by nie zostawiać swoich bliskich, jeżeli nie wymagają oni hospitalizacji. 📢 Poważny wypadek w Wielkopolsce. Cztery osoby ranne po zderzeniu z ciężarówką Do wypadku doszło w czwartek, 21 grudnia po południu na terenie powiatu ostrowskiego. Na łuku drogi zderzyły się tam dwa pojazdy - osobowy i ciężarowy.

📢 Stadiony Ekstraklasy w bożonarodzeniowej atmosferze. Sztuczna inteligencja przerobiła obiekty Legii Warszawa, Lecha Poznań i Rakowa PKO Ekstraklasa. Za kilka dni Święta Bożego Narodzenia, dlatego postanowiliśmy zapytać sztucznej inteligencji jak wyobraża sobie polskie stadiony w zimowej wersji. Na obrazach generowanych przez AI nie brakuje choinek, lampek świątecznych oraz innych iluminacji. Który obiekt wygląda najciekawiej? 📢 Jest budżet Poznania na 2024 rok, choć prawie by go nie było. Radny żądał powrotu prezydenta Poznania na salę Radni miejscy uchwalili budżet miasta Poznania na 2024 rok. Znalazło się w nim mniej inwestycji niż w ubiegłym roku, jednak zostanie na nie przeznaczone łącznie ponad 1 mld zł. Deficyt budżetowy będzie na poziomie 850 mln zł. W trakcie pracy nad poprawkami doszło do sytuacji, przez którą budżet Poznania mógłby nie zostać uchwalony.

📢 Lech Poznań pożegnał swojego byłego trenera, Wojciecha Łazarka. Podczas uroczystości była obecna delegacja Kolejorza W czwartek, 21 grudnia, na Cmentarzu Rzymskokatolickim Św. Rocha przy ul. Zgierskiej w Łodzi odbył się pogrzeb byłego trenera Lecha Poznań, Wojciecha Łazarka. Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele klubu z Bułgarskiej, którzy pożegnali szkoleniowca, który w latach 80. dwukrotnie sięgał z Kolejorzem po mistrzostwo Polski. 📢 Wypadek na trasie z Zaniemyśla do Środy Wielkopolskiej. Jedna osoba została ranna W czwartek, 21 grudnia na drodze wojewódzkiej nr 432 doszło do wypadku drogowego. Na trasie z Zaniemyśla do Środy Wielkopolskiej na wysokości miejscowości Pigłowice zderzyły się dwa pojazdy. 📢 "Niebiesko-biała obserwacja": Czy Lech Poznań skorzysta z opcji wykupu? Krystian Palacz zalicza udaną rundę jesienną w Motorze Lublin „Niebiesko-biała obserwacja” ma na celu podsumowanie sytuacji klubowej, a także gry lechitów, którzy zostali wypożyczeni do innych zespołów. Zrobimy jednak pewien wyjątek. Lech Poznań latem postanowił sprzedać Krystiana Palacza do Motoru Lublin, lecz Kolejorz ma prawo do wykupienia 20-letniego, lewego obrońcy. Motor pozyskał go za około 200 tysięcy złotych, natomiast działacze Lecha mogą go wykupić za około 700 tysięcy złotych. Taka opcja przed sezonem wydawała się mało prawdopodobna, między innymi przez ściągnięcie Eliasa Anderssona i włączenie do pierwszego zespołu Michała Gurgula. Obaj jednak nie gwarantują zespołowi odpowiedniej jakości i na chwilę obecną powrót Krystiana Palacza wydaje się możliwy. Wygrał rywalizację na swojej pozycji w Motorze i ma za sobą udaną rundę jesienną w pierwszej lidze. Postanowiliśmy podsumować występy 20-letniego zawodnika, opierając się na wypowiedziach ekspertów, trenera Motoru, a także danych z serwisu WyScout. Niebawem pojawią się podsumowania wypożyczonych zawodników Lecha Poznań: Antoniego Kozubala, Filipa Borowskiego, Krzysztofa Bąkowskiego oraz Jakuba Antczaka.

📢 Kierowcy już nie będą stali przed szlabanami w Kobylnicy. Tunel pod torami otwarty! Tak jak zapowiadaliśmy, tunel dla samochodów pod wiaduktem kolejowym w Kobylnicy, został otwarty. Od 21 grudnia 2022 mogą z niego korzystać samochody, rowery i piesi. 📢 Jezioro Rusałka zostanie chemicznie wyczyszczone, aby nie trzeba było zamykać kąpieliska 200 tys. złotych będzie kosztowało czyszczenie jeziora Rusałka w Poznaniu metodą piksowania. Ma ona zapobiegać zakwitowi sinic w sezonie letnim. Wcześniej taka metoda została zastosowana, nieskutecznie, w Jeziorze Maltańskim. 📢 Osoby o tych imionach są wyjątkowo kochliwe i romantyczne. Zakochują się w mig! Zobacz listę Imiona niosą ze sobą pewne cechy. Coraz częściej single i singielki podczas wyboru partnera na życie, czy rodzice szukający imienia dla dziecka, zwracają uwagę na jego znaczenie. Sprawdziliśmy jakie imiona, zarówno męskie jak i żeńskie, noszą osoby, które są kochliwe. Zobacz w naszej galerii imiona szybko zakochujących się osób!

📢 Życzenia na Boże Narodzenie. Oto firmowe, oficjalne i poważne życzenia świąteczne. Zobacz i wyślij biznesowe życzenia bożonarodzeniowe Już czas wybrać życzenia bożonarodzeniowe. Zobacz poważne, firmowe, tradycyjne życzenia i świąteczne obrazki na Boże Narodzenie 2023. Dla szefa, klienta, pracownika czy współpracownika. Jak łatwo się domyślić biznesowe, oficjalne czy firmowe życzenia świąteczne różnią się nieco od tych, które dostajemy od przyjaciół czy rodziny. Szukacie oficjalnych życzeń świątecznych? Dobrze trafiliście! Wybierz i wyślij życzenia świąteczne. 📢 Tunel kolejowy w Kobylnicy. Wielkie otwarcie w samo południe Budowa obiektu trwała od września 2022 roku, a jej koszt sięgnął 50 mln złotych. Dawny przejazd kolejowo-drogowy na linii Poznań – Gniezno, u zbiegu Poznańskiej i Dworcowej, niedaleko stacji kolejowej, został zastąpiony dwupoziomowym skrzyżowaniem: wiaduktem kolejowym i tunelem drogowym. Tunel ma 70 metrów długości, prowadzi dwa pasy ruchu – po jednym w każdym kierunku, do tego dochodzi odseparowana od jezdni droga rowerowa i chodnik. Nad tunelem wiodą dwa tory kolejowe, którymi pociągi jeżdżą od września. Ostatnie prace drogowe jeszcze są prowadzone, choć piesi i rowerzyści już korzystali z tunelu przed oficjalnym otwarciem.

📢 Awaria tramwaju w Poznaniu zablokowała przejazd. Wypadło wiele kursów Pasażerowie korzystający rano z tramwajów linii 10 i 6 mogli się spóźnić do pracy rano w czwartek, 21 grudnia. Usterka 10-tki zablokowała trasę na Krzywoustego. 📢 Księża w Poznaniu rezygnują z tradycyjnej kolędy. To koniec chodzenia od drzwi do drzwi? "Czułem się jak Święty Mikołaj" W poznańskich parafiach coraz częściej księża rezygnują z tradycyjnej kolędy od drzwi do drzwi. Zamiast tego parafianie zapraszają sami księży do swoich domów. Podejście to jest z jednej strony pokłosiem pandemii koronawirusa. Z drugiej strony część księży uważa tradycyjny model kolędy za przestarzały.

📢 Oto lista osób, które nie dostaną 800 plus. Zobacz, komu się nie należą pieniądze Program 500 plus został wprowadzony w 2016 roku, początkowo na drugie i kolejne dziecko, potem także na pierwsze. Program miał na celu poprawić byt rodzin. Niestety z czasem 500 plus straciło na wartości ze względu na wysoką inflację. Posłowie zdecydowali aby po 8 latach podnieść świadczenie i od 2024 roku będzie wypłacane w formie 800 plus na każde dziecko. Zobaczcie, komu nie będzie przysługiwało świadczenie.

📢 Nowe zasady egzaminu na prawo jazdy. Wchodzą w życie po Nowym Roku. Będzie łatwiej zdać prawko? Sprawdź, co się zmieni Zmiany w aktualnym rozporządzeniu o przebiegu egzaminu wywołały spore poruszenie i lawinę plotek. Dla jednych nowe przepisy to ułatwienie, inni twierdzą, że zmiany są niepotrzebne. Co ma się zmienić? Sprawdziliśmy. 📢 Manifestacja przed budynkiem TVP3 w Poznaniu. "To nasze prawdziwe okno na świat". Zobacz zdjęcia Przed siedzibą TVP3 w Poznaniu doszło w środę wieczorem do protestu ludzi oburzonych wyłączeniem sygnału TVP Info oraz innych regionalnych kanałów, w tym poznańskiej TVP3. 📢 Tak mieszka Anna z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia jej domu [21.12.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". W październiku wprowadził się do niej Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego - mężczyzna, którego wybrała w programie "Rolnik szuka żony"

📢 Oto Artur z "Rolnik szuka żony 10" - tak wygląda gospodarstwo gwiazdy programu TVP 1. Zobaczcie zdjęcia! [21.12.2023] Oto gospodarstwo Artura z "Rolnik szuka żony 10". Mamy zdjęcia! Artur z Mazowsza to młody, 28-letni, postawny gospodarz, który zgłosił się do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", by zmienić swoje życie. Jego wcześniejsze związki rozpadły się, bo zbyt dużo czasu poświęcał gospodarstwu. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym mieszka i pracuje Artur z programu "Rolnik szuka żony". 📢 Oto najpopularniejsze imiona w Poznaniu w 2023 roku. Jakie na 1. miejscu? Jakie imiona najczęściej nadawano małym poznaniakom i poznaniankom w 2023 roku? Urząd Miasta Poznania opublikował statystyki. 📢 Oto najlepsze memy na Boże Narodzenie. Te świąteczne obrazki rozbawią Was do łez! Boże Narodzenie to niezwykły czas ciepła, miłości i rodzinnych spotkań. To także czas wielkiej radości. Internauci jak zwykle nie zawiedli i przygotowali pokaźną dawkę wybornych memów. Jak żartują ze świątecznej atmosfery? Czego im brakuje, a czego mają już serdecznie dość? Co w życiu jest pewne? Zobacz najlepsze memy na Boże Narodzenie i najśmieszniejsze świąteczne obrazki w internecie. Uśmiejesz się do łez!

📢 Młody piłkarz Lecha Poznań chce podążać drogą Michała Skórasia. Kornel Lisman o testach w Torino, rywalizacji w Kolejorzu i atmosferze Kornel Lisman został wybrany przez czytelników Głosu Wielkopolskiego najlepszym młodzieżowcem Lecha Poznań w październiku, w ramach serii "Niebiesko-białe talenty". Młody lechita opowiedział o testach w Torino, przejściu z FASE Szczecin do Lecha Poznań, rywalizacji w drugim zespole Kolejorza, a także o atmosferze w zespole. Zachęcamy do obejrzenia całego wywiadu.

📢 Rewolucja w telewizji. TVP3 Poznań nie nadaje. "Pracujemy normalnie i nagrywamy na płytę" 20 grudnia wyłączono sygnał TVP info, TVP3 Poznań oraz innych telewizji regionalnych. Ma to związek z odwołaniem prezesa oraz rady nadzorczej Telewizji Polskiej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bartłomieja Sienkiewicza. 📢 Julia Wieniawa - aktorka i piosenkarka. Tak zmieniała się młoda i utalentowana artystka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia!

📢 Lech Poznań odkrywa karty. Poznaliśmy sparingpartnerów podczas zimowego obozu Piłkarze Lecha Poznań obecnie przebywają na urlopach po zakończonej rundzie jesiennej. Niebiesko-Biali do zajęć powrócą 8 stycznie, kiedy to rozpoczną przygotowania do drugiej części sezonu. Kolejorz opublikował dokładny "rozkład jazdy" oraz sparingpartnerów, z jakimi przyjdzie im się mierzyć podczas zimowego obozu. Wiemy, że poznaniacy rozegrają łącznie cztery mecze kontrolne. 📢 Zajrzyj do domu Krzysztofa Rutkowskiego w świątecznym klimacie. Zobacz, jak udekorowała salon na Boże Narodzenie żona znanego detektywa Dom Krzysztofa Rutkowskiego jest już przystrojony na Boże Narodzenie. W luksusowych wnętrzach pojawiły się modne świąteczne dekoracje i kilka choinek. Zobacz, jak Maja Plich ozdobiła dom znanego detektywa. 📢 Piękne życzenia na Boże Narodzenie 2023. Ładne życzenia świąteczne. Wesołe, poważne, śmieszne obrazki i SMS. Wyślij je najbliższym! Przygotowaliśmy dla Was najlepsze życzenia świąteczne. Czego życzyć na Boże Narodzenie 2023? Prezentujemy ładne życzenia świąteczne, tradycyjne i poważne, a także wesołe. Znajdziecie tu również życzenia SMS oraz śmieszne obrazki. Wybierzcie te, które podobają się Wam najbardziej i wyślijcie je do swoich znajomych oraz bliskich.

📢 Kolory bombek na choince mają znaczenie. Jednej barwy musisz się wystrzegać, jeśli nie chcesz ściągnąć na siebie nieszczęścia Choinka powinna być kolorowa. Im więcej na niej barw, tym lepiej. Jednak nie wszystkie kolory bombek powinny się na niej znaleźć. Poznaj znaczenie ozdób choinkowych i sprawdź, które przyniosą ci dobrobyt, a które nieszczęście. 📢 Jest opuszczona i zapomniana. Galeria Malta w Poznaniu świeci pustkami, a kiedyś przyciągała tłumy. Jak wygląda w środku? Sprawdź Galeria Malta w Poznaniu powstała w 2009 roku. Miała świetną lokalizację, atrakcyjne wnętrze i wiele sklepów. Pomimo początkowego sukcesu, kolejne punkty wycofywały swoje usługi z obiektu, a grono odwiedzających klientów sukcesywnie się zmniejszało. Dzisiaj galeria świeci pustkami. Jak wygląda w środku? Sprawdziliśmy! 📢 MISTRZOWIE HANDLU Nagrodzimy wyjątkowych sprzedawców - zgłoś swoich kandydatów Znasz sympatycznego ekspedienta, który z uśmiechem doradza kupującym? A może słyszałeś o sprzedawcy, który przyciąga klientów jak magnes? Jeśli tak, to teraz masz okazję docenić ich ciężką pracę i zaangażowanie zgłaszając kandydata do nagrody Sprzedawca Roku! Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208.

📢 Spór w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Policjanci pytają: Dlaczego inni dostają pieniądze a my nie? Policjanci, zajmujący się utrzymaniem bezpieczeństwa teleinformatycznego komendy, mieli otrzymać dodatek za pracę. Tak się jednak nie stało, gdyż Komenda Główna Policji postanowiła, że weryfikacja kompetencji będzie przebiegała inaczej. 📢 Takiego Poznania już nie ma! Tak wyglądało miasto w 2010 roku. Zobacz niezwykłe zdjęcia. Jak dużo się zmieniło? Czas biegnie nieubłaganie. I choć wydawać się może, że 13 lat w historii miasta to zaledwie chwila, to zdjęcia wykonane przez naszych fotoreporterów właśnie 13 lat temu pokazują jak wiele w Poznaniu i w jego mieszkańcach przez ten czas się zmieniło. Zapraszamy Was w nostalgiczną podróż po mieście, którego już nie ma.

📢 Nagły zwrot w sprawie zawodnika Lecha Poznań. Nie trafi do Hiszpanii. W grę wchodzi kilka możliwości Nastąpił nagły zwrot w sprawie młodego zawodnika Lecha Poznań. W ostatnich miesiącach pojawiały się doniesienia o potencjalnym transferze Oskara Tomczyka do hiszpańskiego klubu Real Sociedad. Mimo zainteresowania ze strony tego renomowanego klubu, transfer nie dojdzie do skutku. W grze jest kilka innych opcji, w tym również z Polski.

📢 Oto Poznań miasto doznań! Zobacz 40 najlepszych memów o poznaniakach. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle! Hasło "Poznań miasto doznań" do czegoś zobowiązuje! To nie tylko popularny slogan. Można się o tym przekonać, przeglądając memy i demotywatory, które stworzyli internauci. Wiele z nich śmieszy, kilka zadziwia, a niektóre są powodem do wstydu. Chcecie się o tym przekonać? Zajrzyjcie do naszej wyjątkowej galerii. Prezentujemy w niej 40 najlepszych memów o Poznaniu. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle! 📢 Takie będą rachunki za prąd w 2024 roku po przekroczeniu limitu 1500 kWh. Będzie drogo? Sejm zdecydował o kontynuowaniu pomocy poprzez zamrożeniu cen energii elektrycznej, jeśli nie przekroczymy wyznaczonego limitu. Ceny prądu będą zamrożone przez sześć miesięcy, jeśli w tym czasie gospodarstwo domowe nie przekroczy limitu 1500 kWh. Zobaczcie, ile zapłacimy za prąd w 2024 roku po przekroczeniu limitów.

📢 "Czemu państwowe musi oznaczać złe?” Zdenerwowani poznaniacy czekają na paczki dostarczane przez Pocztę Polską. Na tydzień przed świętami Bożego Narodzenia sytuacja z dostarczaniem paczek przez Pocztę Polską pogarsza się. Wielu Wielkopolan nadal czeka na paczki, w których znajdują się prezenty dla ich najbliższych. - Czemu państwowe musi oznaczać złe? - pyta zdenerwowana czytelniczka.

📢 To dziwi i śmieszy poznaniaków! Zobacz zaskakujące zdjęcia z tramwajów i autobusów MPK. Zaniemówisz z wrażenia! Codzienne podróżowanie pojazdami MPK Poznań dostarcza wielu niezapomnianych przeżyć. Zobacz, co zaskakuje, dziwi i śmieszy pasażerów poznańskich autobusów i tramwajów. Bo przecież nigdy nie wiesz, kogo spotkasz w bimbie lub na przystanku... Zdjęcia członków społeczności Spotted: MPK Poznań potrafią wprawić w osłupienie. Przekonaj się sam i zobacz naszą wyjątkową galerię. To doprawdy niezwykle ekscytujące doświadczenie!

📢 Te osoby nie powinny jeść kapusty kiszonej. Zobacz, kiedy kiszonki mogą zaszkodzić Kapusta kiszona to składnik wielu świątecznych potraw. Znajdziemy ją w bigosie, pierogach, kapuście z grochem czy pasztecikach. Święta to jednak nie jedyny czas kiedy jemy kapustę kiszoną. Warto pamiętać, ze jest ona bardzo zdrowa i doskonale działa między innymi na odporność. Niestety, nie każdy powinien po nią sięgać. Zobaczcie, kto nie może jeść kapusty kiszonej. 📢 Szykują się nowe porządki w Lechu Poznań. Trener Mariusz Rumak będzie mógł postawić na powracających zawodników Piłkarski rok 2023 na dobre się jeszcze nie zakończył, a słyszymy, że w składzie Lecha Poznań dojdzie do kilku wypożyczeń, ale również powrotów do klubów. Nowy trener Kolejorza Mariusz Rumak znany jest z tego, że lubi stawiać na młodych zawodników. Na których wiosną 46-letni szkoleniowiec będzie mógł liczyć?

📢 Największa szopka bożonarodzeniowa w Europie już prawie gotowa. Powstaje w Poznaniu. Zobacz zdjęcia Trwa budowa największej szopki w Europie. Jak co roku powstaje ona w klasztorze Franciszkanów przy placu Bernardyńskim w Poznaniu. Podejrzeliśmy, jak przebiegają prace nad największym żłóbkiem.

📢 MISTRZOWIE HANDLU Wybieramy Sprzedawców i Florystów Roku oraz najlepsze sklepy i kwiaciarnie. Zgłoś swoich kandydatów! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208. 📢 Co można zrobić ze skórki mandarynki? Okazuje się, że nie warto jej wyrzucać do kosza. Oto 8 rewelacyjnych patentów na jej wykorzystanie Mandarynka to bardzo smaczny i popularny owoc. Zwłaszcza teraz jemy ją w sporych ilościach. Ma wiele witamin i wspiera odporność. Ten cytrus nie tylko ze względu na swoje walory smakowe jest tak popularny: okazuje się, że jego skórka ma wiele zastosowań i nie warto jej wyrzucać. Sprawdź, do czego możesz wykorzystać skórkę mandarynki!

📢 Religijne życzenia bożonarodzeniowe. Oto poważne życzenia na Boże Narodzenie 2023. Zobacz i wyślij! Już czas wybrać życzenia bożonarodzeniowe. Zobacz religijne, poważne życzenia na Boże Narodzenie. Wybierz coś z naszych propozycji i wyślij! 📢 Skończą zgodnie z planem? Tak teraz wygląda remontowany Stary Rynek w Poznaniu. Zobacz efektowne zdjęcia z lotu ptaka! Zdążą czy nie zdążą? Mieszkańcy stolicy Wielkopolski i turyści zastanawiają się, czy ekipy remontowe uporają się z wielkim remontem Starego Rynku w Poznaniu zgodnie z terminem. Czas płynie nieubłaganie, a zasadnicze roboty budowlane mają zakończyć się w drugiej połowie listopada. W ostatnich dniach prace wyraźnie przyspieszyły. Można to zaobserwować na najnowszych - efektownych zdjęciach z lotu ptaka. Zobaczcie, jak teraz wygląda Stary Rynek w Poznaniu. Robi wrażenie? Oceńcie sami!

📢 Rozpoczął się wojewódzki etap Plebiscytu Sportowego. Już w piątek, 29 grudnia, poznamy zwycięzców! Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego. 📢 To miejsce zmieni się nie do poznania! Tak będzie wyglądała poznańska Stara Rzeźnia. Co tam powstanie? Poznańska rzeźnia funkcjonowała równo 100 lat. Od 2000 roku jej budynki stoją puste, powoli popadając w ruinę. Nowy właściciel terenu planuje remont i przebudowę obiektów, wokół których mają powstać mieszkania i biurowce. Do tej pory na terenie rzeźni działał pchli targ, a we wnętrzach głównego budynku okazjonalnie odbywały się wydarzenia kulturalne. Zobacz wizualizacje, jak będzie wyglądać Stara Rzeźnia.

📢 Uczestnicy Gogglebox 2023. Zobacz jak zmieniły się gwiazdy popularnego programu TTV Gogglebox to program telewizyjny emitowany od 2014 roku. Program oparty na brytyjskim formacie na licencji All3Media International, którego oryginał jest emitowany na antenie Channel 4. Program za sprawą uczestników szybko stał się hitem stacji TTV. Zobaczcie, jak przez te dziewięć lat zmienili się uczestnicy Gogglebox. 📢 Gigantyczny wieżowiec w Poznaniu imponuje. Tak powstaje najwyższy budynek w mieście! Najwyższy budynek w Poznaniu błyskawicznie pnie się do góry. Gigantyczny wieżowiec w centrum miasta już imponuje, chociaż do końca budowy jeszcze daleko. Silver Andersia będzie mieć 25 kondygnacji i osiągnie wysokość 116 metrów. To będzie architektoniczna wizytówka stolicy Wielkopolski - zapowiada inwestor. Co w tej chwili dzieje się na budowie najwyższego biurowca w mieście? Sprawdź i zobacz najnowsze zdjęcia.

📢 Tak mieszka i żyje Julia Wróblewska. Dziecięca gwiazda zmaga się z zaburzeniem psychicznym! Zobacz, jak wygląda jej codzienność! Julia Wróblewska zadebiutowała na ekranie jako kilkuletnia dziewczynka. Szybko zyskała ogromną popularność i stała się jedną z najbardziej znanych polskich dziecięcych gwiazd. W listopadzie 2021 roku opowiedziała o zdiagnozowanym u niej schorzeniu. Wycofała się wówczas z show-biznesu i odbyła półroczną terapię. W kwietniu 2022 roku zaczęła pracę jako kelnerka. Jak dzisiaj wygląda jej życie? Mamy prywatne zdjęcia! 📢 Edyta Zając debiutuje jako prowadząca program telewizyjny. Zobacz jam mieszka i żyje gwiazda „True Love” Edyta Zając debiutuje w roli prowadzącej program telewizyjny „True Love”. Zobacz w galerii jak mieszka i żyje znana modelka i celebrytka. 📢 Te sałatki są najlepsze na święta Bożego Narodzenia! Podajemy przepisy na TOP 10 najlepszych świątecznych sałatek, musisz spróbować! Jaka sałatka na święta Bożego Narodzenia? Grudzień to czas, w którym przygotowujemy się do świąt. W domach ubieramy choinkę, dobieramy dodatki ale także myślimy nad potrawami gwiazdkowymi. Na bożonarodzeniowym stole powinien się znaleźć nie tylko karp, pierogi z grzybami i kapustą czy czerwony barszcz ale także sałatki. Publikujemy TOP 10 najlepszych świątecznych sałatek wraz z przepisami. Znajdziesz w nich między innymi królową stołu - sałatkę jarzynową czy propozycje sałatek ze śledziem.

Szukasz przepisów na najsmaczniejsze sałatki na Boże Narodzenie? Zapraszamy do galerii zdjęć! Na świątecznym stole nie może zabraknąć pysznej sałatki, dlatego dzisiaj przygotowałam dla Was zestawienie najpopularniejszych przepisów na mega smaczne i efektowne sałatki, które z pewnością przypadną Wam i Waszym gościom do gustu. Zapraszam!

📢 Burze w Wielkopolsce: Silne opady deszczu i wichury. Strażacy interweniowali ponad 200 razy [ZDJĘCIA] W sobotę, 20 sierpnia po południu i wieczorem rozpoczęły się gwałtowne burze w całej Wielkopolsce. Trwały całą noc. Najwięcej zgłoszeń wielkopolska straż pożarna odnotowała w powiecie obornickim i poznańskim. Łącznie w całym województwie było ich ponad 200. 📢 ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE. Najpiękniejsze wierszyki bożonarodzeniowe. Śmieszne i poważne życzenia SMS na Boże Narodzenie OBRAZKI 26.12.2020 Najlepsze życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2020 znajdziesz tutaj. Nie wiesz, czego życzyć w święta swoim bliskim? Przejrzyj podpowiedzi w naszej galerii najpiękniejszych życzeń bożonarodzeniowych. Są tu tradycyjne, poważne, religijne, śmieszne i zabawne wierszyki, a także oryginalne krótkie życzenia w formie SMS na 24, 25 i 26 grudnia 2020 roku oraz piękne świąteczne obrazki. Nie zapomnij o rodzinie, przyjaciołach czy kolegach z pracy. Wesołych Świąt! Kliknij "ZOBACZ GALERIĘ".

📢 Kartki świąteczne: POBIERZ i WYŚLIJ. Kartkę na Boże Narodzenie wyślij rodzinie i bliskim. Najlepsze życzenia świąteczne do pobrania Kartki świąteczna POBIERZ I WYŚLIJ. Kartka na Boże Narodzenie dla rodziny i znajomych, współpracowników i klientów. Obdaruj bliskich miłym podarunkiem na święta. Kartka świąteczna wysłana za pomocą komunikatora czy w wiadomości e-mail to miły podarunek przed Bożym Narodzeniem. 📢 ŚWIĄTECZNE OBRAZKI: Boże Narodzenie z przymrużeniem oka. Zobacz memy i demotywatory! Internauci, jak co roku, żartują ze świątecznej atmosfery. Jakie memy i demotywatory stworzyli? Zobacz świąteczne obrazki!

ZOBACZ KONIECZNIE Na tych odcinkach autostrad jest najwięcej wypadków

Wideo Konstytucjonalistka- Zajęcie mediów publicznych jest nielegalne