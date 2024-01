Przegląd prasy (25.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „"Walczymy o przetrwanie". Wielkopolscy rolnicy protestowali w Cerekwicy pod Poznaniem!”?

Prasówka 25.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 "Walczymy o przetrwanie". Wielkopolscy rolnicy protestowali w Cerekwicy pod Poznaniem! Około 60 rolników brało udział w proteście zapoczątkowanym na parkingu przed kościołem w Cerekwicy. Przejazd w kierunku ronda Poznań-Baranowo zabezpieczały cztery radiowozy.

📢 32. finał WOŚP 2024 w Poznaniu. Organizatorzy przygotowali moc atrakcji na MTP. Koncerty, licytacje i bieg. Sprawdź program! 28 stycznia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się poznański 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Organizatorzy zapewniają, że nie zabraknie atrakcji. 📢 Oto Marcelina Zawadzka - tak się ubiera Miss Polonia 2011. Dziś to ikona mody. "Klasa światowa". Zobaczcie zdjęcia! [25.01.2024] Marcelina Zawadzka to jedna z najbardziej znanych postaci polskiego show-biznesu. Zdobyła tytuł Miss Polonia 2011. Pracuje jako modelka, prezenterka telewizyjna, a nawet aktorka. Dziś jest ikoną stylu. Wiele kobiet chce ubierać się tak jak ona. Zobaczcie najciekawsze stylizacje, w których pojawiła się publicznie. Mamy zdjęcia!

Prasówka 25.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony" - tak dziś mieszka. Zobaczcie zdjęcia jej domu [25.01.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". W październiku wprowadził się do niej Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego - mężczyzna, którego wybrała w programie "Rolnik szuka żony"

📢 Oto Patrycja Markowska - tak się ubiera. Artystka w przezroczystym gorsecie i nie tylko. Zobaczcie zdjęcia! [25.01.2024] Zobaczcie, jak ubiera się Patrycja Markowska, córka Grzegorza Markowskiego z Perfectu i wokalistka dysponująca potężnym głosem. Jej przeboje "Świat się pomylił", "Jeszcze raz" i "Hallo, hallo" zna cała Polska. Patrycja Markowska ma fantastyczny styl. Bardzo ciekawie się ubiera. Potrafi też zaskoczyć. Tak zrobiła, gdy założyła przezroczysty gorset lub prześwitującą czarną sukienkę. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Oto Skolim - tak żyje wykonawca hitu "Wyglądasz idealnie". Mamy zdjęcia! [25.01.2024] Konrad Skolimowski, znany bardziej pod pseudonimem Skolim, to wszechstronny artysta, którego muzyka disco-polo i muzyka taneczna zdobyły serca młodzieży w Polsce. Przyjrzyjmy się bliżej temu utalentowanemu artyście, który rozkochał publiczność swoim przebojem "Wyglądasz idealnie". Mamy jego prywatne zdjęcia! 📢 Oto Marta Krupa, siostra Joanny Krupy, na odważnych zdjęciach. "Wyglądasz olśniewająco". Zobaczcie zdjęcia! [25.01.2024] Marta Krupa to modelka, aktorka i piosenka. Jest młodszą siostrą Joanny Krupy z programu "Top Model". Po tym, jak wzięła udział w programie "Taniec z gwiazdami", stała się bardzo popularna. Na Instagramie obserwuje ją już ponad 80 tysięcy internautów. Bardzo lubi pozować do zdjęć. Zobaczcie jej niezwykle odważne stylizacje.

📢 Oto najbiedniejsze gminy w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok! [25.01.2024] Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów, na podstawie których stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Dane dotyczą tak zwanych wskaźników G, czyli wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie najbiedniejsze gminy w województwie wielkopolskim. 📢 Tak wygląda dom Justyny i Łukasza z "Rolnicy. Podlasie". Zobaczcie zdjęcia! [25.01.2024] Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie".

📢 Oto wakacje Bardowskich z "Rolnik szuka żony". Tym razem wybrali Dominikanę. Zobaczcie zdjęcia! [25.01.2024] Ania i Grzegorz Bardowscy, znani z udziału w programie "Rolnik szuka żony," postanowili uciec przed zimową szarugą w Polsce i spędzić upragnione wakacje na gorącej Dominikanie. Para wraz z dziećmi, Liwią i Janem, zamieszkali w malowniczym Punta Cana, na wschodnim wybrzeżu Dominikany, znanym również jako Wybrzeże Kokosowe. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak wygląda dom Anny i Jakuba z "Rolnik szuka żony". Aktualnie są na etapie remontów. Zobaczcie zdjęcia! [25.01.2024] Tak mieszkają dziś Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". To jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". 📢 Najciekawsze atrakcje turystyczne w Wielkopolsce według National Geographic! Zobaczcie zdjęcia [25.01.2024] Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie wielkopolskim! W tym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. W Wielkopolsce nie można się nudzić. A jakie atrakcje województwa znalazły się w TOP 12 przygotowanym przez prestiżowy National Geographic? Zobaczcie!

📢 Oto Patrycja Wieja z "Projekt Lady" na odważnych zdjęciach. Zobaczcie zdjęcia! [25.01.2024] Patrycja Wieja, zwyciężczyni pierwszej edycji "Projekt Lady" w TVN w 2016 roku, jest postacią wielowymiarową. To nie tylko zawodniczka Fame MMA, ale również instruktorka fitness, trenerka personalna, a nawet żołnierka. Odkąd wystąpiła w programie "Projekt Lady", niemal nieustannie jest o niej głośno. To niezwykle piękna kobieta. Zobaczcie, jak Patrycja Wieja wygląda na odważnych zdjęciach!

📢 Izabela Macudzińska-Borowiak z "Królowych życia" skończyła 40 lat - tak się ubiera. To ikona stylu z Poznania. Zdjęcia! [25.01.2024] Programu "Królowe życia" już nie ma, a Izabela Macudzińska-Borowiak jest ciągle niezwykle popularna. Na Instagramie podgląda ją już ponad pół miliona internautów. Wzbudza ogromne zainteresowanie mediów i fanów. Właśnie skończyłą 40 lat. Przez wielu uznawana jest za ikonę stylu. Ubiera się oryginalnie, a czasami nawet wyzywająco. Zobaczcie jej niezwykle odważne zdjęcia!

📢 Oto dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! [25.01.2024] Zobaczcie, jak mieszkał Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszkał i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! W październiku przeprowadził się do Anny. Mieszkają razem w domu pod Kaliszem. 📢 Nie żyje legenda Lecha Poznań. Maciej Chojnacki był medalistą mistrzostw Europy W wieku 81 lat odszedł od nas w niedzielę, 21 stycznia, Maciej Chojnacki, wielokrotny reprezentant Polski, brązowy medalista mistrzostw Europy z 1967 roku, były koszykarz Lecha Poznań i Polonii Leszno. Miał 81 lat.

📢 "Nikt za mną nie goni z pistoletem". Czy galeria Posnania ma problem z gangiem nastolatków? "Niestety, rozlewa się fala hejtu" Cały Poznań od kilku dni żyje niepokojącymi informacjami o grupie nastolatków, którzy mają terroryzować klientów galerii Posnania. Czy poznańskie centrum handlowe rzeczywiście ma problem z zapewnieniem bezpieczeństwa klientom i pracownikom? Byliśmy na miejscu i zapytaliśmy o to samych zainteresowanych.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jakie będą podwyżki? Mamy szacunkowe wyliczenia [25.01.2024] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika.

📢 Tak się ubiera Agata Kornhauser-Duda - zdjęcia, stylizacje. Pierwsza dama śledzi światowe trendy [25.01.2024] Stylizacje Agaty Dudy nie umkną uwadze specjalistów z branży modowej. Pierwsza dama RP zbiera pochwały jeśli chodzi o styl. Mówi się, że ubiera się modnie, z klasą, że śledzi najnowsze, światowe trendy oraz że z powodzeniem można się inspirować, przyglądając się jej kolejnym kreacjom, w tym kolorystyce strojów i dodatkom. Zobacz, jak się ubiera żona prezydenta RP - zdjęcia pokazujemy w naszej galerii niżej. 📢 Ciasne, ale własne? Oto najtańsze mieszkania w Poznaniu na sprzedaż. Ogłoszenia do 290 tys. złotych. Zobacz zdjęcia i ceny! Kupno taniego mieszkania to dobre rozwiązanie dla osób o ograniczonych zasobach, ale też dla doświadczonych inwestorów. Zakup warto jednak dobrze przemyśleć, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i nie przepłacić. Co ciekawego można znaleźć? Zobacz ogłoszenia najtańszych mieszkań do kupienia w Poznaniu wystawione w serwisach Olx i Otodom.

📢 Część dawnego ośrodka TKKF w Sierakowie zostanie rozebrana. Powstanie tam nowoczesny ośrodek Minął rok od chwili, gdy gmina Sieraków sprzedała część dawnego ośrodka TKKF nad Jeziorem Jaroszewskim. Zgodnie z zapowiedziami, we wtorek 23 stycznia przedstawiciel inwestora – Sierakowskie Tarasy – zaprezentował wizualizacje nowych obiektów, które chce tam wybudować. Najpierw jednak wszystkie budynki znajdujące się na działce muszą zostać rozebrane, bo ich stan techniczny jest katastrofalny.

📢 Nowe gorące kierunki z lotniska w Poznaniu idealne na ferie zimowe! Zobacz, gdzie polecisz z Ławicy! Zima to idealny czas na podróże do cieplejszych krajów. Z poznańskiego lotniska Ławica polecimy do wielu ciekawych miejsc. Pod koniec ubiegłego roku uruchomiono nowe połączenia, wśród nich - Dubaj, Lizbona, czy jordański Amman, ale też miasta idealne na tzw. city break. Zobacz kierunki lotów z Poznania na najbliższe miesiące!

📢 Te pieski trafiły do schroniska w Poznaniu. Wciąż poszukują kochającej rodziny. Potrafią skraść niejedno serce! Duże i małe, puchate i troszkę mniej, starsze i młodziutkie. W schronisku w Poznaniu nie brakuje zwierząt, które szukają nowego domu. Na liście znajdują się zarówno psy, jak i koty. Tym razem zaprezentowane w naszej galerii będą pieski, czekające na kochającego właściciela od zeszłego roku. Mamy zdjęcia wielu czworonożnych przyjaciół! Swoimi spojrzeniami potrafią skraść niejedno serce! 📢 Oto Poznań, którego już nie zobaczysz. Prezentujemy wyjątkowe zdjęcia miasta z początków XX wieku. Przenieś się w czasie! Początki XX wieku to okres licznych zmian w każdej dziedzinie. Codzienne życie wyglądało zupełnie inaczej w porównaniu do tego współcześnie. W Poznaniu także wiele się działo, a samo miasto było nie do poznania. Dzisiaj można przenieść się w przeszłość za pomocą klimatycznych fotografii z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Prezentujemy zdjęcia miasta w czasie lat 20., 30. czy 40. XX wieku.

📢 Gang Posnaniaków rozrabia w galerii handlowej, a internauci tworzą mocne memy. Zobacz najlepsze! Informacja o grupie niebezpiecznych i agresywnych nastolatków, która grasuje w centrum handlowym Posnania i w jego okolicy wstrząsnęła mieszkańcami. Zatrważające filmy i relacje poszkodowanych świadków ujawnił Poznański Trójkąt Bermudzki. Od dłuższego czasu nieletni chodzą po galerii handlowej pijani oraz pod wpływem środków odurzających, zaczepiają klientów i przechodniów, a także dokonują kradzieży. Internauci nie przepuszczą żadnej okazji i postanowili podejść do tematu z przymrużeniem oka. W sieci pojawiły się memy, które komentują wybryki "gangu Posnaniaków". Zobacz je w naszej galerii.

📢 Kup tanie mieszkanie od komornika! Ceny są wyjątkowo atrakcyjne. Oto najnowsze licytacje i zdjęcia W Wielkopolsce dość często pojawiają się nowe licytacje komornicze nieruchomości. Możesz na nich kupić mieszkanie w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty z województwa wielkopolskiego w styczniu i lutym 2024 roku. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii!

📢 Ale beka z Poznania! Internauci wyśmiewają niekończące się remonty i betonozę. Zobacz najlepsze memy. Uśmiejesz się do łez! Wieczne i niekończące się remonty w Poznaniu stały się dla internautów inspiracją do tworzenia memów. Ich autorzy wyśmiewają głównie przedłużającą się rewitalizację Starego Rynku oraz wszechobecną "betonozę". Te śmieszne obrazki rozbawią cię do łez! Zobacz najlepsze memy w naszej galerii. 📢 Kup mieszkanie od wojska! Ceny są bardzo okazyjne. Takie nieruchomości sprzedaje Agencja Mienia Wojskowego. Oto zdjęcia i ceny Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Warto sprawdzić ofertę Agencji Mienia Wojskowego! Na licytacje wystawione są zapomniane powojskowe tereny, działki, ale i nieruchomości, w których można mieszkać. Oferta AMW jest bogata. Znajdziemy w niej mieszkania zarówno w dużych miastach, jak i miasteczkach powiatowych. Sprawdź, jakie obecnie mieszkania można kupić od wojska. Zobacz zdjęcia i ceny.

📢 Poznańska synagoga może stać się zabytkiem. Jest pozytywna opinia Poznańska synagoga od lat stoi pusta, niewykorzystana i niszczeje. Obecny właściciel budynku, który dawno został zdesakralizowany, chciał przebudować go na hotel lub mieszkania. Na razie wszelkie plany zostały zawieszone przez procedurę wpisania synagogi do rejestru zabytków. Narodowy Instytut Dziedzictwa wydał pozytywną opinię w tej sprawie.

📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach 2024 w Poznaniu! Piękni, młodzi i uśmiechnięci! Zobacz zdjęcia! Sezon balów maturalnych trwa w najlepsze! Co weekend w Poznaniu uczniowie ostatnich klas szkół średnich bawią się na swoich studniówkach. Serca wszystkich skradają często urocze pary pięknych i uśmiechniętych przyszłych maturzystów. Na studniówkach towarzyszą im fotoreporterzy "Głosu Wielkopolskiego", a w ich obiektywach często pojawiają się roztańczone, radosne, a czasami nieukrywające swoich uczuć duety. Zobaczcie piękne pary z poznańskich studniówek!

📢 2-letnia dziewczynka zamknęła swoich rodziców na balkonie. Pomogli strażacy z Wrześni Nietypowa akcja służb we Wrześni. Na balkonie w bloku przy ul. 17 Dywizji Piechoty uwięziona był para dorosłych. Sprawczynią zamieszania była 2-latka, która zamknęła drzwi od wewnątrz. 📢 Oto najlepsze memy o Jacku Jaśkowiaku. Zastał Poznań murowany, a zostawi zabetonowany! Internauci nie mają wątpliwości: Jacek Jaśkowiak przejdzie do historii jako ten, który zastał Poznań murowany, a zostawi zabetonowany! Świadczy o tym niezliczona ilość memów, których bohaterem jest popularny Dżej Dżej. Postanowiliśmy je zebrać i pokazać Wam w jednej dużej galerii, bo przyjemne rzeczy powinny trwać jak najdłużej. Uwaga: ten materiał ma charakter wyłącznie humorystyczny i ma na celu wywołanie uśmiechu na twarzach poznaniaków. Leeeejcie, Poznań wytrzyma! 📢 Politechnika Poznańska nie otrzyma obiecanych 200 milionów złotych, bo jest "pieszczochem Czarnka" Politechnika Poznańska miała otrzymać 200 mln zł na budowę i wyposażenie Centrum Nowych Technologii i Innowacji, m.in. w komputer kwantowy. Środki te zostały zablokowane. - Skończyły się czasy ,,Pieszczochów Czarnka”. Uczelnie oraz instytucje naukowe w Polsce będą traktowane na równych zasadach, a nie jak przez ostatnie lata wg klucza partyjnego - poinformował wiceminister nauki Marek Gzik.

📢 Wysadzali bankomaty przy użyciu butli z gazem. Policjanci z Wielkopolski zatrzymali dwóch mężczyzn Dwóch mężczyzn w wieku 40 i 41 lat zostało zatrzymanych przez policjantów z wielkopolskiej policji. Mężczyźni są podejrzani o włamanie i usiłowanie włamania do bankomatu. Do przestępstwa wykorzystywali butlę z gazem. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia. 📢 Najlepsze oferty pracy w Poznaniu i okolicach w styczniu 2024 r. Tu możesz zarobić duże pieniądze! Szukasz dobrze płatnej pracy w Poznaniu i okolicach? To łatwiejsze niż myślisz. Powiatowy Urząd Pracy ma w swojej bazie kilka interesujących ofert z bardzo satysfakcjonującymi zarobkami. Można zarobić naprawdę godne pieniądze. Pracodawcy mają swoje wymagania, ale wartościowego pracownika są w stanie wynagrodzić sowicie. Sprawdziliśmy, na których stanowiskach aktualnie da się zarobić najwięcej. Zobacz w galerii najlepsze oferty pracy w styczniu 2024 roku w Poznaniu i okolicach.

📢 Wręczono stypendia im. Jana Kulczyka. Otrzymali je studenci i doktoranci UAM W środę w Sali Lubrańskiego Collegium Minus UAM wręczono Stypendia im. dr. Jana Kulczyka. Niestety w uroczystości ze względu na problemy zdrowotne nie wzięła udziału Dominika Kulczyk, prezeska zarządu Kulczyk Foundation. 📢 Wielkopolscy rolnicy wyjechali na drogi! Protesty w całym regionie. Zobacz zdjęcia Przeciwko napływowi towarów z Ukrainy oraz braku obiecanych dopłat wynikających z tyt. ekoschematów protestują dziś rolnicy w Wielkopolsce, podobnie jak ich koledzy w całym kraju. Towarzyszą im reporterzy „Głosu Wielkopolskiego”. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 24.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Miał być lepszy niż Pałac Kultury. Tak powstawał Bałtyk, biurowiec w centrum Poznania. Zobacz zdjęcia z budowy Obchodząc go można przez chwilę mieć wrażenie, że budynek się wali – tak w 2016 roku opisywali powstający w centrum Poznania wieżowiec dziennikarze "Głosu Wielkopolskiego". Mimo początkowych obaw dotyczących odważnego projektu, Bałtyk zyskał uznanie nie tylko architektów, ale też poznaniaków. Dziś ciężko sobie wyobrazić rondo Kaponiera bez tej charakterystycznej bryły. W naszym artykule przypominamy, jak przebiegała budowa i jak wyglądało otwarcie Bałtyku. 📢 “Patodrwale” odpowiedzialni za nielegalną wycinkę drzew w Poznaniu? Sprawę zgłoszono na Policję! Radni poznańskiego osiedla Fabianowo-Kotowo informują, że na terenie Szacht doszło do nielegalnej wycinki “pomnikowych” drzew. O sprawie poinformowano policję oraz straż miejską. Trwają poszukiwania sprawców. 📢 Budowa tej galerii miała być "zbrodnią na mieście". Tak powstawała Posnania, największe centrum handlowe w Poznaniu Krajobraz poznańskich Rataj dziesięć lat temu zmieniła rozpoczynająca się budowa nowego centrum handlowego. Choć pierwotnie miało ono nosić nazwę Galeria Łacina, ostatecznie powstała w tym miejscu zajmująca powierzchnię aż 100 tysięcy metrów kwadratowych Galeria Posnania. W naszym artykule przypominamy, jak przebiegała jej budowa.

📢 17. rocznica śmierci Krystyny Feldman. Główną rolę zagrała pod koniec swojej kariery. Szerszą popularność zyskała, jako babcia Rozalia W środę, 24 stycznia przypada 17. rocznica śmierci Krystyny Feldman. Urodziła się w 1916 roku we Lwowie, zmarła w wieku 90 lat w Poznaniu. Wieloletnia mieszkanka naszego miasta i utalentowana aktorka została pochowana w Alei Zasłużonych na cmentarzu Miłostowskim. 📢 Wpływają kolejne skargi na poznańskie schronisko w Kobylimpolu. Tak wygląda od środka! “Tutaj chodzi o serce, a nie o pieniądze” [ZDJĘCIA] W poznańskim schronisku na Kobylimpolu przebywa aktualnie 160 psów i 380 kotów. Na warunki w jakich przebywają zwierzęta napływają kolejne skargi. - Rzeczywiście, otrzymujemy skargi - przyznaje Katarzyna Frąckowiak, zastępczyni kierowniczki dodając: - Tutaj w schronisku naprawdę nie mamy nic do ukrycia.

📢 ZTM Poznań chciał zlikwidować linię 168 na podstawie własnego "widzimisię". Zmiany zostały wstrzymane! Jeden z pasażerów poznańskiej komunikacji, który walczy o pozostawienie linii autobusowej 168, otrzymał odpowiedź od ZTM Poznań w sprawie danych, na podstawie których podjęto decyzję o likwidacji połączenia. Wynika z niej, że decyzję podjęto na podstawie "wiedzy i doświadczenia pracowników ZTM" oraz szczątkowych danych o zapełnieniu autobusów w całym mieście i odbić karty PEKA w pojazdach. Zignorowano przy tym głos mieszkańców protestujących przeciwko likwidacji.

📢 Joanna Dyrkacz z "Sanatorium miłości" - tak kiedyś wyglądała. Zobaczcie zdjęcia [24.01.2024 r.] Tak Joanna Dyrkacz z "Sanatorium miłości" wyglądała w młodości. Była modelką! Joannę Dyrkacz poznaliśmy dzięki programowi "Sanatorium miłości" w TVP 1. Urzekła widzów spokojem ducha, pozytywną energią, ale i niezwykłą urodą. Okazuje się, że w przeszłości była modelką. Dziś również pracuje w modelingu. Zobaczcie, jak Joanna Dyrkacz prezentuje się na zdjęciach sprzed 25 lat.

📢 Joanna Michalska, Miss Polonia 1990 - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! Tak wygląda teraz Joanna Michalska, Miss Polonia 1990. Ma 55 lat i jest śpiewaczką operową. Joanna Michalska w 1990 roku została Miss Polonia. Miała wówczas 23 lata. Dziś jest śpiewaczką operową w Teatrze Wielkim Opery Narodowej w Warszawie. Marzy o zorganizowaniu wystawy swoich obrazów w galerii warszawskiej opery. Zobaczcie, jak dziś wygląda Miss Polonia 1990!

📢 Bus, ciężarówka i osobówka zderzyły się na DK11 w Szczurach. Jedna osoba nie żyje Do poważnego wypadku doszło w środę, 24 stycznia na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Szczury (powiat ostrowski). Zderzyły się tam trzy pojazdy: bus, ciężarówka i osobówka. W zdarzeniu ucierpiało 5 osób. Jedna z nich zmarła w szpitalu. 📢 Ten zajazd-widmo w Wielkopolsce kryje mroczne tajemnice. Tu rozegrały się dramatyczne wydarzenia! Za czasów PRL i także po 90 roku "Zajazd pod Kaczorem" przy trasie z Poznania do Wrocławia był znany w całej Wielkopolsce. Słynął z serwowanej w nim pieczonej kaczki. Dziś dawna restauracja „Pod Kaczorem” w Piotrowie Pierwszym to ruiny, które straszą od 2015 roku, kiedy to doszło do wielkiego pożaru. Poznajcie tajemniczą historie tego miejsca i zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda obecnie.

📢 Tak 20 lat temu wyglądał Poznań z tarasu widokowego Collegium Altum. Takiej panoramy miasta już nie zobaczysz! Collegium Altum to jeden z najwyższych wieżowców w Poznaniu. Do 2004 roku na ostatnim piętrze budynku Uniwersytetu Ekonomicznego (wtedy Akademii Ekonomicznej) działał taras widokowy. Panorama Poznania z tego miejsca wyglądała wspaniale. Zobacz, jak z tego miejsca prezentowało się miasto 20 lat temu i sprawdź, jak bardzo się zmieniło.

📢 Zamek w Stobnicy zaskakuje pięknem. Kontrowersyjna budowla zachwyciła już wielu. Zobacz zdjęcia W chwilach, gdy zima zakrywa krajobraz białą pierzyną, zamek w Stobnicy niedaleko Obornik, staje się płótnem dla obornickiego artysty - fotografa i filmowca, Łukasza Bukowskiego. Jego obrazy, zatopione w zimowej aurze, pokazują piękno tej majestatycznej i najbardziej kontrowersyjnej fortecy w Polsce. Zapraszamy do obejrzenia wyjątkowej galerii ze Stobnicy.

📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [24.01.2024] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski. 📢 Poważny wypadek na S5 pod Poznaniem. Lądował śmigłowiec LPR Duże utrudnienia na trasie S5 po wypadku, do którego doszło we wtorek, 23 stycznia po godz. 18 w gminie Komorniki. Poszkodowana jest jedna osoba. 📢 Najchętniej wybierane porodówki w Wielkopolsce w 2023 roku! Tu najczęściej rodziły przyszłe mamy W 2023 roku w wielkopolskich szpitalach odebrano ponad 26,7 tys. porodów. To o 3 tysiące mniej niż w 2022 roku. Mimo ogólnokrajowej tendencji spadkowej liczby urodzeń dwa szpitale w Wielkopolsce odnotowały w 2023 r. więcej porodów niż rok wcześniej. Gdzie najczęściej rodziły Wielkopolanki? Zobacz TOP 10 szpitali.

📢 7 zachwycających plaż Madery. Portugalska wyspa wiecznej wiosny zachwyca widokami Madera to prawdziwy turystyczny diament wśród światowych wysp. Należący do Portugalii ląd słynie przede wszystkim z zachwycających krajobrazów i dobrej pogody. Wyspa wiecznej wiosny nie zawodzi także w kwestii miejsc na relaksujący wypoczynek – dowodem jest istnienie tych zapierających dech w piersiach plaż. 📢 Znamy dokładne trasy protestacyjnych przejazdów rolników w Wielkopolsce. Sprawdź, gdzie spodziewać się kolumn ciągników! Na dziewięciu drogach w Wielkopolsce pojawią się dzisiaj, tj. 24 stycznia, protestujący rolnicy w ramach ogólnokrajowego protestu przeciwko napływowi towarów z Ukrainy oraz ograniczeń w produkcji rolnej wynikających ze strategii Zielonego Ładu. Sprawdź, w których miejscach czekają kierowców poważne utrudnienia w ruchu w godz. 12-14.

📢 Dwie młode osoby zginęły w tragicznym wypadku w Ryżynie. Sprawca wypadku Jędrzej O. za tydzień usłyszy prawomocny wyrok We wtorek, 30 stycznia Sąd Okręgowy w Poznaniu ma wydać prawomocny wyrok w sprawie tragicznego wypadku w Ryżynie (pow. międzychodzki), w którym zginęły dwie młode osoby. Prokuratura domaga się dla oskarżonego kierowcy Jędrzeja O. kary 8 lat więzienia, obrona - dwóch.

📢 Jest nowy dyrektor generalny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu W poniedziałek powołano nowego dyrektora generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Został nim Jacek Wiśniewski, który może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem administracyjnym. 📢 Miały być ciekawe prezenty, wyszły niesprawiedliwe zasady. O co chodzi w aferze woreczkowej w Rossmannie? Miała być niespodzianka i ciekawe prezenty dla klientów, tymczasem najnowsza promocja w Rossmannie na kilka dni po jej zakończeniu wciąż wzbudza wiele emocji. Czy Rossmann dobrze zaplanował promocję? O co chodzi w aferze woreczkowej w Rossmannie? Sieć tłumaczy swoje zamiary. 📢 Skrzydłowy Lecha Poznań mógł trafić do trzeciej siły ligi tureckiej. Były selekcjoner reprezentacji Polski go nie chciał Kristoffer Velde od miesięcy jest w kręgu zainteresowań zagranicznych klubów. Skrzydłowy Kolejorza w ostatnim czasie miał otrzymać ofertę z francuskiej Nicei. Teraz turecka prasa informuje, że bardzo mocno zabiegał o niego Besiktas. Do transferu ostatecznie nie doszło i nie dojdzie. A to dlatego, że Fernando Santos nie jest zainteresowany usługami norweskiego piłkarza.

📢 Co dalej z linią kolejową Konin – Turek? "Jeśli nie ma pasażerów, to nie ma sensu jej budować" Wariant W9 jest antykoniński – między innymi taką tezę podnosili przeciwnicy budowy linii kolejowej Konin – Turek podczas sesji sejmiku woj. wielkopolskiego, która tym razem została przeniesiona do Konina. Spotkanie z przedstawicielami władz na szczeblu wojewódzkim było długo wyczekiwaną sposobnością do przedstawienia własnych opinii przez mieszkańców. Podczas kilkugodzinnej sesji padały mocne słowa i argumenty z obu stron.

📢 Gang nastolatków grasuje na terenie galerii handlowej Posnania. Zaczepiają, biją i kradną. "To przerażające". Jest oświadczenie dyrekcji Grupa niebezpiecznych i agresywnych nastolatków grasuje w centrum handlowym Posnania i w jego okolicy. Świadkowie wskazują, że nieletni chodzą pijani i pod wpływem środków odurzających, zaczepiają przechodniów i dokonują kradzieży. Dyrektor Posnanii wydał w tej sprawie oświadczenie. Do sprawy odnosi się także poznańska policja.

📢 Na te choroby należy się bezpłatny turnus w sanatorium. Zobacz Sanatorium to najprościej mówią miejsce, w którym chory wraca do zdrowia, wykorzystując zabiegi, ale także walory klimatu. Do sanatorium mogą pojechać osoby z wieloma schorzeniami. Jest jednak kilka, które wykluczają możliwość, między innymi aktywna choroba nowotworowa. Zobaczcie, kto może pojechać na bezpłatny turnus w 2024 roku. 📢 Takich mebli z PRL poszukują kolekcjonerzy - ceny, zdjęcia. W 2024 roku można się na nich wzbogacić Urządzanie wnętrz w starym stylu czy duchu vintage jest obecnie w modzie. Stare meble z czasów PRL dostają drugie życie - takie odrestaurowane perełki na aukcjach internetowych są niekiedy sporo warte. Masz takie stare fotele, krzesła, komody, kredensy? Możesz na niektórych zarobić. Zobacz stare meble poszukiwane przez kolekcjonerów. Oto ceny i zdjęcia.

📢 Szymon Bieniuk, syn Ani Przybylskiej, jest już dorosły. Tak teraz wygląda 18-latek. Mamy zdjęcia Aktorka Anna Przybylska i piłkarz Jarosław Bieniuk doczekali się trojga dzieci. Dziesięć lat temu ich szczęśliwe życie przerwała śmierć Ani spowodowana rakiem trzustki. Starszy syn pary - Szymon, miał wówczas zaledwie osiem lat. Dziś, jako 18-latek, Szymon Bieniuk prezentuje się jako przystojny młodzieniec. Zobaczcie, jak obecnie wygląda syn Ani i Jarosława - pokazujemy go na ekskluzywnych zdjęciach w naszej galerii.

📢 Mirosław Okoński na wielkim ekranie. Pod koniec stycznia premiera filmu o legendzie Lecha Poznań 30 stycznia odbędzie się premiera filmu o legendzie Lecha Poznań - Mirosławie Okońskim. Prace nad nim trwały od 2018 roku. Przez 30 dni zdjęciowych udało się nagrać kilkadziesiąt godzin rozmów. Z ogromnej liczby ciekawostek, wspominek oraz historii, trzeba było wybrać te najciekawsze.

📢 Wyrzucony trener Lecha Poznań bliski nowego klubu. Holender może objąć zespół z Ligi Mistrzów John van den Brom od ponad miesiąca nie jest trenerem Lecha Poznań. Holender do tej pory nie znalazł sobie nowego pracodawcy, choć jak informują zagraniczne media, na brak ofert nie może narzekać. Mówiło się, że 57-latek był bliski objęcia Vitesse Arnhem, czyli ostatniej ekipy Eredivise. Van den Brom jednak nie kwapił się, aby szybko objąć tę posadę. Brak pośpiechu może wyjść Holendrowi na dobre, bo pojawiła się na stole lukratywna oferta. 📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na każdą porę roku 22.01.2024 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama!

📢 Znowu podjechał stary tramwaj? Nie bądź zaskoczony. MPK ma nowy problem Poznańskie MPK wysyła codziennie na trasy tramwajowe niemal wszystko, co ma dostępnego. Po braku kierowców i motorniczych przewoźnika dopadł kolejny problem – w warsztatach brakuje serwisantów. MPK usilnie rekrutuje i czeka na zakupy tramwajów.

📢 Studniówka 2024. Tak wyglądał bal w II LO w Poznaniu! Zobacz jak bawiła się Wielkopolska Szkoła Roku 2023! Sezon studniówkowy trwa w pełni. W Poznaniu rozpoczął się tydzień temu. 20 stycznia swoją studniówkę mieli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Imprezę zorganizowali klasycznie - w szkole. Na balu pojawił się nasz fotoreporter! 📢 Zamyka się znana wielkopolska dyskoteka. Ostatnia impreza w tym tygodniu! Klub Manhattan z Czekanowa pod Ostrowem Wielkopolskim działał przez 28 lat. Jednak właściciele zdecydowali o zamknięciu, 27 stycznia odbędzie się ostatnia impreza, jednak już teraz wiadomo, że klub będzie pękał w szwach!

📢 Serial 1670: "Wszystko zaczęło się od testu poczucia humoru". Rozmowa z Michałem Sikorskim, czyli ojcem Jakubem z hitu Netfliksa Wszystko zaczęło się od testu poczucia humoru - o postaci księdza Jakuba w serialu 1670 i początkach w aktorstwie rozmawiamy z Michałem Sikorskim, odtwórcą roli duchownego w hicie Netfliksa 📢 Tak jeszcze niedawno wyglądał Poznań! Jak bardzo zmienił się w ostatnich latach? Zobacz wyjątkowe zdjęcia! Remonty na każdym kroku, rozkopane centrum, rosnące ku niebu nowe wieżowce czy mnożące się kolejne osiedla apartamentowców - to teraz codzienność poznaniaków. Stolica Wielkopolski nieustannie się zmienia. Niektórzy jej dawny wygląd wspominają z nostalgią, inni się cieszą i chwalą, jak rozwija się miasto. Pamiętajcie, jak jeszcze niedawno wyglądał Poznań? Zapraszamy Was na niezwykłą podróż w czasie do 2001 roku. Jak bardzo przez te lata zmieniła się stolica Wielkopolski? Zobaczcie zdjęcia i porównajcie sami!

📢 Oto 10 powodów, żeby nie mieszkać w Poznaniu. Smog i remonty to tylko początek! Zobacz wstydliwe zestawienie Poznań to idealne miejsce do życia - tak twierdzi większość zadowolonych mieszkańców stolicy Wielkopolski. Potwierdzają to prestiżowe rankingi jakości życia, w których miasto regularnie zajmuje wysokie miejsca. Ale w tej beczce miodu jest kilka łyżek dziegciu. Jakiś czas temu zadaliśmy internautom pytanie: co najbardziej irytuje Cię w Poznaniu? Otrzymaliśmy setki odpowiedzi i na ich podstawie stworzyliśmy to wstydliwe zestawienie. Oto 10 powodów, żeby nie mieszkać w Poznaniu. Smog i remonty to tylko początek!

📢 18 osób pracuje od rana do późnego wieczora. "Mieszkańcy Lulina są niesamowici" - mówi ekipa programu "Nasz Nowy Dom" Do Lulina, małej miejscowości niedaleko Obornik, w czwartek 18 stycznia przyjechała ekipa remontowa ze znanego programu "Nasz Nowy Dom". Trwa wielki remont, jego finał już w przyszłym tygodniu!

📢 Studniówka 2024 ZSE w Poznaniu. Wyjątkowe kreacje i eleganckie garnitury. Zespół Szkół Ekonomicznych bawił się w Concordii. Mamy zdjęcia! Ruszył wielki sezon studniówkowy. W weekend odbyła się studniówka Zespołu Szkół Ekonomicznych w Poznaniu. Uczniowie klas maturalnych bawili się w Concordii Design. Na miejscu był nasz fotoreporter. Zobacz zdjęcia ze studniówki Zespołu Szkół Ekonomicznych, która odbyła się w sobotę, 13 stycznia 2024 roku.

📢 Szaleństwo nagród w "NASZEJ LOTERII"! Możesz zgarnąć bezprzewodowy odkurzacz najnowszej generacji lub paliwo na cały rok! Takiej akcji jeszcze w "NASZEJ LOTERII" nie było! Od poniedziałku, 22 stycznia, od godz. 16.00 będzie można zagrać o dwie nagrody: rewelacyjny, bezprzewodowy odkurzacz najnowszej generacji oraz kartę podarunkową do wykorzystania na stacjach Orlen. Sprawdź szczegóły 📢 Był jednym z najgorszych transferów Lecha Poznań. Teraz ma pomóc nowemu klubowi w walce o powrót do hiszpańskiej ekstraklasy Bez wątpienia był jednym z najgorszych transferów Lecha Poznań w ostatnich latach. Teraz został ponownie wypożyczony do Racingu Santander, by pomóc tej drużynie w walce o awans do La Ligi. Roko Baturina, bo o nim mowa, w ostatnim czasie związał się z ekipą z Kantabrii. 23-letni Chorwat w 2021 roku miał pomóc Kolejorzowi w walce o najwyższe cele, a skończyło się przedwczesnym rozwiązaniem kontraktu.

📢 Studniówka 2024. Zabawa trwała całą noc. Tak bawili się maturzyści z V LO w Poznaniu. Mamy zdjęcia! Sezon studniówkowy trwa w pełni. W Poznaniu rozpoczął się tydzień temu. 13 stycznia swoją studniówkę mieli uczniowie V LO w Poznaniu. Imprezę zorganizowali w 4-gwiazdkowym Andersia Hotel. Na balu pojawił się nasz fotoreporter! 📢 Koszmar dzieje się na naszych drogach. Giną matki, ojcowie, dzieci i całe rodziny, a ocaleni walczą o normalność Mnóstwo krwi, złamań, ludzkiego, w tym dziecięcego, cierpienia. Chwilę później klęczysz nad umierającym 11 miesięcznym dzieckiem, starając się uratować mu życie... Tak, życie… - opisywał strażak ochotnik tuż po zdarzeniu. 16 września na autostradzie A1 w pobliżu Sierosławia zginęła trzyosobowa rodzina. Ofiarami byli rodzice i ich 5-letnie dziecko. Samochód, którym jechali uderzył w bariery energochłonne, po czym stanął w płomieniach. Każdego dnia na polskich drogach dochodzi do wypadków. Giną matki, ojcowie dzieci i całe rodziny... Tylko w ubiegłym roku zginęło 1 896 osób. Liczba ta to nie tylko policyjna statystyka, to utracone życie. Ci, którzy ocaleli zmagają się z cierpieniem, walczą o zdrowie i powrót do normalności...

📢 Dopłaty do ogrzewania w 2024 roku: dla kogo dodatek gazowy, dodatek osłonowy, dodatek węglowy oraz inne dodatki? Dopłaty do ogrzewania w 2024 roku: dla kogo dodatek gazowy, dodatek osłonowy, dodatek węglowy oraz inne dodatki? Ogrzewanie domu może być kosztownym przedsięwzięciem, ale od 1 kwietnia 2024 roku wprowadzone zmiany w Programie Czyste Powietrze mogą wpłynąć na Twoje możliwości uzyskania dopłat. Czy wiesz, że teraz istnieją różne dodatki dostępne dla różnych źródeł energii? Dodatek gazowy, dodatek osłonowy, dodatek węglowy - co to oznacza dla Twojego portfela? 📢 Waloryzacja emerytur 2024: kiedy do niej dojdzie i o ile wzrosną emerytury? Waloryzacja emerytur 2024: kiedy do niej dojdzie i o ile wzrosną emerytury? Coroczna waloryzacja emerytur to dla wielu seniorów ważne wydarzenie, które bezpośrednio wpływa na ich budżet. W 2024 roku proces ten odbędzie się, jak zawsze, w marcu, przynosząc ze sobą obietnicę podwyżek stawek minimalnych dla osób korzystających z emerytur. To dobra wiadomość dla wielu emerytów, którzy z niecierpliwością oczekują na poprawę swojej sytuacji finansowej. Pytanie, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku?

📢 Kryształy, kolorowe szkło, porcelana z PRL - zdjęcia, aktualne ceny. Dziś te stare naczynia, wazony, figurki warte są majątek W latach 70. i 80. były bardzo modne i zdobiły niejedną meblościankę peerelowskiego mieszkania. Stare kryształowe i porcelanowe wazony, naczynia, figurki, kury i takie z kolorowego szkła w 2024 roku nie dość, że wracają do łask, to kosztują krocie. 📢 Zobacz piękne życzenia dla seniorów. Przeczytaj, co oni mówią o byciu dziadkami. Wybierz z nami Super Babcię i Super Dziadka 2024! Z okazji Dni Babci i Dziadka publikujemy życzenia dla seniorów przesłane przez Czytelników. Sami seniorzy opowiadają także, jak pięknie być dziadkami. Rozpoczęło się głosowanie, w którym wybierzemy Super Babcię i Super Dziadka 2024. Czeka na nich mnóstwo nagród.

📢 Dostała zamek od brata jako prezent ślubny. Para młoda długo tam nie mieszkała. Z zamku na wodzie pozostały ruiny! Co tam się stało? Do tego miejsca można dotrzeć jedynie łodzią, pieszo jest to niemożliwe. Niewielki zamek na wyspie położonej w samym środku Jeziora Góreckiego to prezent, który podarował swojej siostrze i jej mężowi znany poznaniak. Pomysłowy i drogi podarunek niestety nie miał okazji cieszyć parę młodą zbyt długo. Małżonkowie mieszkali tam zaledwie przez pięć lat. Potem nigdy do niego nie wrócili. Co się wydarzyło, że ta niesamowita rezydencja dzisiaj stoi i niszczeje? Zobacz zdjęcia z tego bardzo tajemniczego miejsca, a także poznaj jego historię! Robi wrażenie!

📢 Północną część centrum Poznania czeka rewolucja. Zamiast kamienicy powstanie park! Co z dawną synagogą? W północnej części centrum Poznania powstaną tak zwane planty - teren zielony o wielkości około 6,5 hektara, który będzie się ciągnął od Zamku Królewskiego do dawnej synagogi i Małych Garbar. Aby planty zachowały swoją ciągłość, miasto chce wyburzyć kamienicę do remontu. Nie zostanie wyburzona dawna synagoga, która będzie stanowiła część plant. Przeciwnie - inwestor planuje jej nadbudowę, co budzi sprzeciw wśród części radnych. 📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Głosowanie rozpoczęte! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208.

📢 Antoni Sztaba - zdjęcia. Tak wygląda dorosły syn Doroty Szelągowskiej. Robi karierę jako aktor i model Antoni Sztaba, syn Doroty Szelągowskiej i jej pierwszego, byłego męża Pawła Hartlieba, wszedł do świata show - biznesu i jest o nim coraz głośniej. Tak teraz wygląda 22-letni aktor, a od niedawna także model. Antoniego Sztabę prezentujemy w naszej galerii.

📢 Plebiscyt Edukacyjny "Głosu Wielkopolskiego". Nagrodziliśmy najlepszych specjalistów z branży edukacyjnej w Wielkopolsce. Poznaj laureatów! W środę odbyła się oficjalna gala Plebiscytu Edukacyjnego Głosu Wielkopolskiego w Hotelu Bazar. Nagrodziliśmy najlepszych nauczycieli, przedszkola, szkoły i placówki edukacyjne. Plebiscyt wzbudził wiele pozytywnych emocji, zarówno wśród nominowanych i ich bliskich, jak i wśród uczniów i lokalnych społeczności.

