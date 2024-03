Przegląd prasy 25.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kup tani dom od komornika przez internet! Oto nowe licytacje komornicze w Wielkopolsce. Zobacz zdjęcia i ceny”?

📢 Tu możesz się cieszyć wiosną w Poznaniu! Oto 10 najciekawszych atrakcji, które warto odwiedzić. Sprawdź! Poznań oferuje mnóstwo wiosennych atrakcji, które wydobywają z niego prawdziwą magię. Są tu znakomite warunki do relaksu wśród lasów, jezior i parków. To daje wiele możliwości zwolennikom aktywnego wypoczynku. Przygotowaliśmy dla Was przewodnik po 10 wiosennych atrakcjach Poznania, które warto odwiedzić.

📢 NeverEnding Story - tak dziś wygląda Atreyu z filmu "Niekończąca się opowieść". Mamy aktualne zdjęcia! [25.03.2024] W latach 80. XX wieku film fantasy "NeverEnding Story" ("Niekończąca się opowieść") podbił serca kinomanów na całym świecie, w tym także w Polsce. Jedną z ikonicznych dziecięcych postaci tego filmu był Atreyu, grany przez Noaha Hathawaya. Atreyu, młody wojownik, który walczył z siłami ciemności, stał się bohaterem, który na zawsze pozostał w pamięci fanów. Ale co słychać dzisiaj u bohatera "Niekończącej się opowieści"?

Prasówka 25.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto Leszek z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Krzysztof Stroiński. Ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [25.03.2024] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy".

📢 Oto Cher - tak dziś wygląda. Ciągle jest bardzo aktywna. Zobaczcie zdjęcia! [25.03.2024] Tak wygląda teraz Cher. Wkrótce skończy 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! Cher to popularna amerykańska piosenkarka i aktorka. Choć do listy jej aktywności zawodowych powinniśmy jeszcze dopisać co najmniej kilka: pisarka, tancerka, modelka, autorka tekstów, prezenterka telewizyjna. Mimo słusznego wieku ciągle jest bardzo aktywna i świetnie wygląda. Niedawno rozstała się ze swoim o 40 lata młodszym partnerem. Zobaczcie, jak wygląda dziś Cher. 📢 Pierce Brosnan - tak wyglądają jego synowie. Są przystojni jak ojciec i pracują w modelingu. Zobaczcie zdjęcia! [25.03.2024] Oto synowie Pierce'a Brosnana. Są przystojni i są modelami. Pierce Brosnan to jeden z najpopularniejszych współczesnych aktorów. Najbardziej znany jest z serii filmów, w których zagrał Jamesa Bonda: "GoldenEye", "Jutro nie umiera nigdy", "Świat to za mało" i "Śmierć nadejdzie jutro". Z dziennikarką Keely Shaye Smith ma dwóch synów, obaj są modelami. Zobaczcie, jak wyglądają Dylan i Paris Brosnan.

📢 Oto Małgorzata Foremniak - ma już 57 lat. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! [25.03.2024] Małgorzatę Foremniak widzowie pokochali za rolę doktor Zosi w serialu "Na dobre i na złe". To niezwykle popularna polska aktorka i osobowość telewizyjna. Zdobyła wiele nagród i wyróżnień. Jest niezwykle pogodną i pozytywnie do życia nastawioną kobietą. Niedawno obchodził swoje 57. urodziny. Obchodziła je w przepięknych okolicznościach przyrody. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! 📢 Sabrina - tak dziś wygląda. Właśnie skończyła 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! [25.03.2024] Sabrina właśnie skończyła 56 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina.

📢 Wiemy, kim jest Maria z "Sanatorium miłości 6". "Jestem waleczną lwicą". Zobacz zdjęcia [24.03.2024] Maria z Czarnowa to przedsiębiorcza kobieta. W swoim zawodowym życiu osiągnęła wszystko co chciała teraz. Do programu "Sanatorium miłości 6" zgłosiła się, by znaleźć partnera, z którym mogłaby dzielić swoje radości i smutki. Kim jest Maria z "Sanatorium miłości"? Tego dowiecie się z naszego artykułu. Zobaczcie też zdjęcia! 📢 Terminator 2: Oto Edward Furlong - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia [25.03.2024] Zobaczcie, jak zmienił się Edward Furlong, gwiazda filmu "Terminator 2". Edward Furlong jako 12-latek zagrał u boku Arnolda Schwarzeneggera młodego Johna Connora. Film okazał się hitem lat 90., a młody Edward Furlong zyskał miliony fanów na całym świecie i pokaźne pieniądze. W latach 90. XX wieku błyszczał. W XXI wieku jego blask minął. Był uzależniony od narkotyków i alkoholu. Trafił nawet do więzienia. Zobaczcie, jak dziś wygląda Edward Furlong.

📢 Oto Magdalena Różczka - tak wygląda jej córka, Wanda Marzec. Zobaczcie zdjęcia! [25.03.2024] Magdalena Różczka, znana polska aktorka, zagrała w najnowszym serialu "Rojst Millenium" razem ze swoją najstarszą córką, Wandą Marzec. 16-latka zebrała pozytywne recenzje za swój debiutancki występ aktorski. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, czy córka Magdaleny Różczki jest podobna do swej słynnej matki. 📢 Wielkopolska: Oto 20 najbogatszych gmin w regionie! Mamy dane na 2024 rok [25.03.2024] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G.

📢 Tak wygląda jedyna córka Bogusława Lindy i Lidii Popiel. Zobaczcie zdjęcia! [25.03.2024] Aleksandra Linda, jedyna córka znanego polskiego aktora, Bogusława Lindy, oraz jego żony Lidii Popiel, urodziła się w 1992 roku. Teraz, mając 32 lata, nie tylko emanuje pewnym wdziękiem, ale również buduje swoją własną drogę w branży rozrywkowej. Zobaczcie, jak wygląda córka Bogusława Lindy.

📢 Bogusław Linda - tak żyje. "Klasa, charyzma, inteligencja, wartości, pasja, męskość. Kolejność przypadkowa" [25.03.2024] Bogusław Linda, jedna z największych legend polskiego kina, wyróżnia się zarówno bogatym dorobkiem aktorskim, jak i tajemniczym życiem prywatnym. Choć ostatnio rzadziej pojawia się na ekranie, to swoich fanów regularnie zaskakuje swoimi relacjami na Instagramie, gdzie obserwuje go już niemal 80 tysięcy osób. Poznajcie bliżej tę niezwykłą postać kina oraz zanurzcie się w jego prywatnym świecie, którego tajemnice odkrywane są krok po kroku. 📢 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce! Mamy najnowsze dane na 2024 rok! [25.03.2024] Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów, na podstawie których stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Dane dotyczą tak zwanych wskaźników G, czyli wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie najbiedniejsze gminy w województwie wielkopolskim.

📢 Iga Świątek w bikini - tak wygląda. Fani pod wrażeniem: "Pretty woman!" [25.03.2024] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek!

📢 Anna Mucha na odważnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda! [25.03.2024] Oto odważne zdjęcia Anny Muchy. Zobaczcie, jak na nich wygląda! Anna Mucha to polska aktorka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych ról. Widzowie pokochali ja między innymi za rolę Magdy w serialu "M jak miłość". Anna Micha jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zamieszcza tam wiele odważnych zdjęć. Jak odważnych? Zajrzyjcie do naszej galerii i sami się przekonacie!

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Wojciech Mann z żoną Ewą. 76-letni dziennikarz posiada dom w Warszawie [25.03.2024] Wojciech Mann to jeden z najsłynniejszych i najbardziej zasłużonych polskich dziennikarzy muzycznych. Gwiazdor od dzieciństwa mieszka w Warszawie. Jego dom otoczony jest pięknym ogrodem i znajduje się w nim bogata kolekcja książek. Oto jak mieszka i żyje na co dzień Wojciech Mann. 📢 Gdzie na obiad w Poznaniu? Oto najlepsze restauracje z kuchnią polską! Te miejsca polecają internauci. Sprawdź koniecznie! Zupa pomidorowa i schabowy z ziemniakami? A może pierogi i kompot? Wszyscy znamy te smaki z dzieciństwa! Choć wiadomo, że najlepsze kopytka robiła babcia, a rosół mamy nie ma sobie równych, to wiele restauracji i barów w Poznaniu oferuje jedzenie tak samo dobre. Gdzie w stolicy Wielkopolski można zjeść najlepsze tradycyjne potrawy? Oto ranking internautów!

📢 Julia Kamińska w samej bieliźnie. Serialowa "Brzydula" na odważnych zdjęciach! "Piękna i zjawiskowa" [25.03.2024] Serial "Brzydula" sprawił, że Julia Kamińska stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Za rolę Urszuli Cieplak otrzymała nawet Telekamerę dla najlepszej aktorki. Tak Julia Kamińska wygląda na swoich prywatnych zdjęciach. Niektóre z nich są bardzo odważne. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Urszulę z "Brzyduli" w samej bieliźnie.

📢 Oto syn Andrzeja Gołoty - tak wygląda Andrzej Junior. Jest podobny do ojca? Zobaczcie zdjęcia! [25.03.2024] Andrzej Gołota Junior, syn legendarnego polskiego boksera Andrzeja Gołoty, nie kroczy śladami ojca na arenie sportowej. Choć zaczynał swoją przygodę z boksem, szybko znalazł swoje własne pasje i drogę życiową. Tak dziś wygląda syn Andrzeja Gołoty. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Maciek z "Klanu" - tak wygląda dziś Piotr Swend, 34-letni aktor z zespołem Downa. Mamy zdjęcia! [25.03.2024] Piotr Swend, polski aktor z zespołem Downa, znany jest głównie z serialu "Klan" w TVP 1. Urodził się 23 sierpnia 1989 roku w Warszawie. Ma już 34 lata. W młodości uczęszczał do Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych "Dać Szansę" STO na Mokotowie w Warszawie, gdzie rozwijał swoje talenty muzyczne i aktorskie. Zobaczcie, czym dziś się zajmuje i jak wygląda Maciek z "Klanu".

📢 Magda Narożna na odważnych zdjęciach. Fani są pod wrażeniem: "Figurka sztos". Zobaczcie! [25.03.2024] Oto odważne zdjęcia Magdaleny Narożnej z zespołu "Piękni i Młodzi". Fani są pod wrażeniem: "Wyglądasz Skarbie zjawiskowo" - piszą na jej Instagramie. Magdalena Narożna to aktualnie jedna z najpopularniejszych wokalistek disco-polo. Śpiewa w zespole Piękni i Młodzi. Przez ostatni rok przeszła wspaniałą metamorfozę. Jest szczuplejsze i chętniej prezentuje na zdjęciach swoje wdzięki. Zobaczcie odważne zdjęcia Magdy Narożnej z zespołu Piękni i Młodzi. 📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [25.03.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Wielkopolska: 10 miast i powiatów w regionie, w których zarabia się najgorzej! [25.03.2024] W jakich miastach i powiatach w Wielkopolsce zarabia się najgorzej? Gdzie pracownicy mają najniższe zarobki? Gdzie przeciętne, miesięczne wynagrodzenie brutto jest najniższe? Mieszkańcy jakich wielkopolskich gmin i miasteczek mają największe powody do narzekań? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym rankingu, który stworzyliśmy na podstawie danych GUS. 📢 Oto Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [25.03.2024] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Aktualnie jest główną rywalką Igi Świątek. Zajmuje drugie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini.

📢 Wiemy, kim są uczestnicy "Sanatorium miłości 6". Poznajcie ich bliżej. Zobaczcie zdjęcia! [25.03.2024] Poznajcie osoby, które zdecydowały się wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium miłości". Przybyli do Krynicy-Zdroju, gotowi na poszukiwanie przyjaźni i być może nawet miłości. Oto sześć pań i sześciu panów, którzy staną się bohaterami tego kultowego programu TVP1. 📢 Wiemy, kim jest Andrzej z "Sanatorium miłości 6". Był związany z Wielkopolską! [25.03.2024] Andrzej z Milanówka wyróżnia się w szóstej edycji "Sanatorium Miłości", fascynując zarówno widzów, jak i uczestników programu. Jego ujmująca aparycja przyciąga uwagę kobiet, budząc jednocześnie nutkę zazdrości wśród męskiej części społeczności. Kto tak naprawdę kryje się za postacią Andrzeja w "Sanatorium Miłości 6"? Odkryjmy tajemnice tego intrygującego uczestnika. 📢 Oto 56-letnia Sabrina na seksownych zdjęciach. "Piękna! A ci, którzy mówią, że jesteś niegrzeczna, niech gadają" [25.03.2024] Sabrina Salerno, włoska gwiazda estrady i ekranu, właśnie obchodziła swoje 56. urodziny! 37 lat temu zdobyła serca fanów swoim niezapomnianym przebojem "Boys (Summertime Love)" i kultowym już teledyskiem, który do dziś pamiętamy. Pomimo upływu czasu, Sabrina nadal emanuje urodą, co dokumentują jej najnowsze zdjęcia. Zachwyćcie się sami!

📢 Oto Andrzej Gołota - tak mieszka. Zobaczcie jego dom w Chicago. Mamy zdjęcia! [25.03.2024] Andrzej Gołota to polski pięściarz walczący w wadze ciężkiej. Jest brązowym medalistą olimpijskim i zawodowym mistrzem Ameryki Północnej federacji IBF. Stoczył historyczne walki z takimi sławami jak choćby Riddick Bowe, Lennox Lewis czy Mike Tyson. Wraz ze swoją rodziną mieszka w Chicago. Ma tam piękny dom. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [25.03.2024] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Poważny wypadek w Pieruszycach. Zderzyły się dwa samochody. Trzy osoby trafiły do szpitala Trzy osoby zostały przetransportowane do szpitala po wypadku w Pieruszycach. W niedzielę na wysokości boiska sportowego zderzyły się dwa samochody. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 📢 Pełnia Księżyca w marcu 2024, czyli Robaczywy Księżyc na wiosennym niebie. Czy pełnia Księżyca wpływa na człowieka? Poznaj fakty i mity Kiedy wypada pełnia Księżyca w marcu 2024? Srebrny glob w całej okazałości będziemy mogli podziwiać na niebie już wkrótce. Pierwsza wiosenna pełnia nazywana jest Robaczywym Księżycem. Zobacz, skąd wzięła się ta nazwa i czy pełnia Księżyca ma wpływ na człowieka. Poznaj fakty i mity dotyczące tego, jak ziemski satelita oddziałuje na ludzki organizm. 📢 Aquapark Term Maltańskich w Poznaniu zamknięty do odwołania! "Oderwała się część poddasza" Z powodu usterki Aquapark Term Maltańskich pozostaje nieczynny do odwołania. Strefa Świat Saun i Baseny Sportowe działają bez zmian - poinformował w niedzielę po południu zespół Term Maltańskich na swoim facebooku.

📢 Oto 10 pomysłów na to, gdzie cieszyć się nadejściem wiosny w Wielkopolsce. Szukasz pomysłu na weekend? Sprawdź propozycje! Szukasz pomysłu na wycieczkę po za miasto? Mamy dla Ciebie kilka pomysłów jak miło spędzić czas i cieszyć się wiosną. Na naszej liście znajdziesz wyjątkowy las 100 km od Poznania, pola tulipanów i piękne przypałacowe parki i ogrody rozsiane po całej Wielkopolsce. 📢 Bieg "Kibolska Dycha" w Poznaniu za nami. Ponad 1100 uczestników na mecie. Zwycięzca ten sam, ale z nowym rekordem trasy. Zobacz zdjęcia 1100 uczestników wzięło udział w drugiej edycji biegu Kibolska Dycha. Najszybszym na trasie prowadzonej wokół jeziora Maltańskiego po raz kolejny okazał się Tomasz Mikulski, który ustanowił nowy rekord trasy tego biegu. Zawodnik z UKS Filipides Teresin zdetronizował swoich rywali.

📢 Rolnicy ciągnikami zjechali na konwencję PiS w Lesznie. Zablokowali cały parking. Domagali się rozmów z Mariuszem Błaszczakiem Parking Starej Gazowni w Lesznie, podczas niedzielnej konwencji PiS, zablokowały rolnicze ciągniki. Rolnicy chcieli, by Mariusz Błaszczak jechał z nimi na blokadę przy S5. Po godzinie blokowania wpuszczono ich na rozmowy z politykami. 📢 Tutaj trzeba uważać! Oto 10 najbardziej niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Twoje jest na liście? Sprawdź! Jest najnowszy ranking niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Najbardziej aktualne dane zaprezentował Główny Urząd Statystyczny. Dowiadujemy się z niego, w których miejscowościach w regionie jest popełnianych najwięcej przestępstw kryminalnych, gospodarczych i drogowych. Gdzie trzeba najbardziej uważać? Oto 10 najbardziej niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Czy twoje znalazło się na liście? 📢 10 najlepszych ofert pracy w Poznaniu w marcu 2024 roku. Tu da się zarobić najwięcej - sprawdź! Szukasz dobrze płatnej pracy w Poznaniu? Powiatowy Urząd Pracy ma w swojej bazie wiele interesujących ofert z bardzo satysfakcjonującymi zarobkami. Pracodawcy mają swoje wymagania, ale wartościowego pracownika są w stanie wynagrodzić sowicie. Sprawdziliśmy, na których stanowiskach aktualnie da się zarobić najwięcej. Zobacz w galerii najlepsze oferty pracy w marcu 2024 roku w Poznaniu.

📢 Od ryb po krawaty. Tak wyglądały przedwojenne targowiska w Polsce. Zobacz archiwalne zdjęcia! W latach międzywojennych miasta stanowiły łącznik pomiędzy mieszkańcami wsi a miast. Na tamtejszych targach, które zwykle odbywają się kilka razy w tygodniu, ludność wiejska mogła sprzedawać nadwyżki swoich produktów rolnych, a przy okazji zaopatrzyć się w artykuły niezbędne w gospodarstwie rolnym oraz domowym. Jak wyglądały wtedy targowiska i co można było na nich kupić? Zobacz archiwalne zdjęcia! 📢 Jarmark Wielkanocny w Szreniawie przyciągnął tłumy! Królowało rękodzieło i tradycyjne przysmaki. Zobacz zdjęcia W niedzielę trwa w Szreniawie Jarmark Wielkanocny organizowany przez tamtejsze Muzeum Narodowe Rolnictwa. Króluje rękodzieło i wiele atrakcji związanych z tradycjami świąt wielkanocnych. 📢 Tak wyglądała Wielkopolska w czasach PRL. Oto wyjątkowe zdjęcia sprzed wielu lat największych miast w województwie wielkopolskim Wielkopolska w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej była zupełnie inna niż teraz. Przez wiele lat zmieniło się tyle, że teraz pewne miejsca są wręcz nie do poznania. Przedstawiamy archiwalne biało-czarne zdjęcia miast z województwa wielkopolskiego z czasów PRL-u. Łezka się w oku zakręci!

📢 Piękne życzenia na Wielkanoc: SMS, poważne, zabawne wierszyki, religijne. Dołącz do nich wielkanocne obrazki! Wielkanoc najlepiej spędzać z bliskimi, a nie "siedząc" w telefonie. Dlatego przygotowaliśmy dla naszych czytelników gotowe życzenia świąteczne. Krótkie i długie, rymowane i nierymowane, zabawne, poważne i religijne życzenia, które możesz umieścić na kartce lub wysłać Mesengerem, na WhatsApp lub SMS-em. W naszej galerii znajdziecie też piękne wielkanocne obrazki, które można dołączyć do życzeń. 📢 Robert Biedroń w Poznaniu. Zaapelował do liderów wszystkich ugrupowań o debatę samorządową Współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń zaapelował w niedzielę w Poznaniu do liderów wszystkich ugrupowań startujących w tych wyborach o debatę samorządową. W imieniu całej Lewicy apeluję: spotkajmy się na debacie - powiedział. Podczas spotkania poparł także Beatę Urbańską, kandydatkę Lewicy na fotel prezydenta Poznania.

📢 Tutaj w Wielkopolsce są najlepsze zarobki. Gdzie poza Poznaniem są najwyższe pensje? Mamy ranking! [24.03.2024 r.] W tych miastach i powiatach w Wielkopolsce zarabiają najlepiej. Gdzie konkretnie? Poznań to zdecydowany lider naszego rankingu. Tu nie ma niespodzianki. Jakie inne miasta i powiaty znalazły się w TOP 10? Gdzie pracownicy mają najwyższe zarobki? Gdzie przeciętne, miesięczne wynagrodzenie brutto jest najwyższe? Mieszkańcy jakich wielkopolskich gmin i miasteczek mają największe powody do zadowolenia? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym rankingu, który stworzyliśmy na podstawie danych GUS. 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto i brutto. To jest pewne! Takie będą wypłaty 13. emerytury 24.03.2024 Zbliża się termin wypłaty trzynastej emerytury. W kwietniu seniorzy dostaną większy przelew na konto. Znając już oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2024 roku, można wyliczyć kwotę trzynastki. Sprawdź, ile pieniędzy dostaną emeryci. To jest pewne! Zobacz wyliczenia netto i brutto 13. emerytury w 2024 roku. Takie pieniądze dostaną seniorzy!

📢 Pogrzeb byłego wojewody poznańskiego i posła Mariana Króla. Zasłużonego Wielkopolanina żegnały tłumy. Zobacz zdjęcia Marian Król, były wojewoda poznański, poseł na Sejm i założyciel Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego zmarł 15 marca w wieku 84 lat. O jego śmierci poinformował wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. W sobotę, 23 marca odbył się pogrzeb zasłużonego Wielkopolanina. 📢 Prezydent Jaśkowiak i inni kandydaci miksowali w klubie Stonewall w Poznaniu. Cel był szczytny. Zobacz zdjęcia i wideo Kandydaci w wyborach samorządowych w Poznaniu z różnych komitetów oraz ruchów miejskich zagrali swoje DJ sety w klubie Stonewall. Podczas wydarzenia zbierano środki na rzecz psychiatrii dziecięcej w Polsce.

📢 W Poznaniu powstał pierwszy w mieście krąg żałoby dla mężczyzn. "Każdy zostanie wysłuchany" Pierwszy krąg żałoby dla mężczyzn powstał w Poznaniu. Osoby, które przeżyły śmierć bliskiej osoby zyskają miejsce, gdzie będą mogły wyrazić emocje, zostać wysłuchanym i zaakceptować swoją żałobę.

📢 Te znaki zodiaku wygrają niebawem na loterii! Oni będą mieć wyjątkowe szczęście w grach losowych! 24.03.2024 Według znanego powiedzenia fortuna kołem się toczy. Ale zdaniem wielu przyszłość można również przewidzieć w gwiazdach! Niektóre znaki zodiaku w najbliższym czasie będą miały wyjątkowe szczęście, jeśli chodzi o nagły przypływ gotówki. Inne, niekoniecznie. Ale tak już w życiu bywa, że ktoś musi stracić, aby ktoś mógł zyskać. Sprawdź, jakie znaki zodiaku będą miały w najbliższym czasie szczęście na loterii! 📢 Te rośliny to skuteczni pogromcy wilgoci w domach. Trzymając je w mieszkaniu zapomnisz o pleśni! Wilgoć i pleśń to poważny problem w wielu domach. Całe szczęście istnieje sposób by skutecznie z nimi walczyć. Wiele roślin posiada właściwości dzięki którym mogą skutecznie pochłaniać wilgoć w naszych mieszkaniach. Ustaw te rośliny w swoim domu, a zapomnisz o pleśni i wilgoci. Sprawdź w galerii!

📢 Zamek w Gołuchowie z kolejnym cennym dziełem. Powróciło po 80 latach! Obraz przedstawiający rodzinę Czartoryskich z Fryderykiem Chopinem i Adamem Mickiewiczem powrócił po 80 latach na swoje miejsce. Zawisł na ścianach zamku w Gołuchowie, gdzie wisiał do 1939 roku w oficynie, w prywatnych apartamentach ostatnich ordynatów gołuchowskich Marii Ludwiki i Adama Ludwika Czartoryskich. 📢 Rozpoczął się Jarmark Wielkanocny w Szreniawie. Można kupić rękodzieło i zobaczyć, jak powstaje biała kiełbasa Jarmark organizowany przez Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie to doskonała okazja do podziwiania tradycyjnego rękodzieła i poznania wielkanocnych zwyczajów. W sobotę zabrakło słońca, ale nie zabrakło twórców ludowych i rzemieślników, a także odwiedzających. Zobacz zdjęcia z pierwszego dnia jarmarku.

📢 Nowy skwer w Poznaniu już otwarty! Upamiętnia zmarłego dziennikarza radiowego. "Jacek Hałasik kochał Łazarz" Na uroczystym otwarciu skweru im. Jacka Hałasika w Poznaniu mimo deszczowej pogody pojawiły się tłumy. Nowo otwarty teren znajduje się u zbiegu ulic Potockiej i Kolejowej. Jacek Hałasik to dziennikarz radiowy przez 50 lat związany z Radiem Poznań oraz wielki popularyzator gwary poznańskiej.

📢 Tego nie może jeść pies! Czy pies może jeść pomidory? Zobacz, jakich rzeczy Twój pies nie powinien jeść? 22.03.2024 Czego pies nie powinien jeść?! Pies to dla wielu osób najlepszy przyjaciel. Niemal codziennie troszczymy się o jego zdrowie i samopoczucie. Zwykle chcemy dla naszego czworonoga jak najlepiej, choć nieświadomie możemy wyrządzać mu krzywdę. Jednym z przewinień właścicieli psów jest karmienie ich tym co sami jemy. Karmienie psa ludzkim jedzeniem może doprowadzić do wielu chorób i schorzeń czworonoga, a w najgorszych przypadkach nawet do śmierci! 📢 Trwa Jarmark Wielkanocny w Poznaniu. Zobacz, co można tam robić w weekend 23-24 marca! Weekend 23-24 marca to dla poznaniaków okazja by zaopatrzyć się w koszyczki i stroiki, szyte zające, wianki na drzwi, ozdoby z drewna i malowane jajka. Jarmark Wielkanocny na placu Wolności trwa, a organizatorzy zapraszają na ciekawe warsztaty.

📢 Tak wygląda wyremontowany Stary Rynek w Poznaniu. Oto spektakularne zdjęcia z lotu ptaka! Zachwyca czy rozczarowuje? Sprawdź! Wyremontowany Stary Rynek w Poznaniu od kilku tygodni cieszy oko turystów i mieszkańców. Widok koparek, robotników i wszechobecnych barierek to już przeszłość. Czy perła Poznania po remoncie zachwyca czy rozczarowuje? Zagłosuj w sondzie i zobacz spektakularne zdjęcia z lotu ptaka. Tak teraz prezentuje się Stary Rynek w Poznaniu.

📢 Oto najbardziej wartościowi piłkarze PKO Ekstraklasy. Prestiżowy ranking zdominowali gracze dwóch klubów Oto ekskluzywne grono milionerów w polskiej lidze! Prezentujemy ranking najbardziej wartościowych piłkarzy PKO Ekstraklasy. Zestawienie powstało na podstawie danych cenionego serwisu Transfermarkt. Prestiżową listę zdominowali gracze dwóch klubów. Za to na czele znalazł się wyjątkowy talent, który niedawno podpisał kontrakt z klubem Premier League!

📢 Oto najlepsze memy i demotywatory o szkole i nauce! Śmieszne obrazki o życiu uczniów. Zobacz, z czego śmieją się internauci Matematyka i uczniowie to połączenie, które zawsze wywołuje emocje. Jedni uważają ją za królową nauk, inni wręcz przeciwnie reagują dużą niechęcią do tego przedmiotu. Jedno jest pewne nauka obliczania delty czy wzorów skróconego mnożenia niektórym może się śnić po nocach. Sprawdź! 📢 Bilety na zwiedzanie budowy znikały w kilka godzin! Tak 15 lat temu powstawały w Poznaniu Termy Maltańskie. Zobacz zdjęcia Pierwsi poznaniacy mogli wskoczyć do wody Term Maltańskich w październiku 2011 roku. Budowa obiektu rozpoczęła się jednak 2,5 roku wcześniej i - poza opóźnieniami związanymi z silnymi opadami śniegu - przebiegała całkiem sprawnie. Właściciele Term z dumą prezentowali postęp prac i zapraszali na plac budowy zarówno prezydenta Grobelnego, jak i mieszkańców Poznania - organizowano dla nich specjalne wycieczki. Budowie przypatrywali się także fotoreporterzy "Głosu Wielkopolskiego", dzięki czemu dziś możemy przypomnieć, jak powstawały Termy Maltańskie.

📢 Tanie przeglądy to igranie z bezpieczeństwem. Stacje kontroli pojazdów "nie pracują jak Reksio". Rezygnują nawet z ogrzewania W tym roku przypada 20. rocznica ustalenia stawek za obowiązkowe badanie techniczne. W tym czasie koszty ich prowadzenia wzrosły wielokrotnie. Dochodzi do takich absurdów, że stacje, aby nie dokładać do interesu, rezygnują nawet z ogrzewania. Wiele do życzenia pozostawia wynagrodzenie diagnostów. "Żeby wyjść na swoje niektórzy robią badania techniczne po łepkach. To się może skończyć tragicznie" - zauważa właściciel jednej z poznańskich stacji kontroli pojazdów.

📢 Uczestnicy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej wyruszyli w trasę! Zobacz zdjęcia 40 km pokonane pieszo ciemną nocą to nie lada wyzwanie. W nocy z piątku na sobotę z Poznania wyruszyła Ekstremalna Droga Krzyżowa. Uczestnicy mieli w tym roku do wyboru aż 5 tras!

📢 Parasole znikają ze Starego Rynku w Poznaniu. Przyczyną wiatr i wadliwe mocowanie Poznaniacy przechodzący Starym Rynkiem dostrzegli parasole przewracające się pod wpływem wiatru. Jak informują Poznańskie Inwestycje Miejskie konieczna jest wymiana mocowania parasoli. - Wadliwe okazało się mocowanie adaptera projektowane i wykonywane przez podmioty zewnętrzne - mówi Maja Chłopocka z PIM. 📢 Od karabinów i pistoletów, po odzież i smaczki dla psów. Euro Target Show 2024 w Poznaniu przyciąga myśliwych i miłośników broni Impreza Euro Target Show 2024 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich nie zaskakuje wielkością, ale na pewno zwraca uwagę bardzo szerokim asortymentem: od karabinów i pistoletów, po odzież, smaczki dla psów, a nawet meble i ozdoby. 📢 Tak żyje na co dzień Małgorzata z Sobótki z "Sanatorium miłości 6". "Nie było sielanki" Małgorzata, mieszkanka urokliwej miejscowości Sobótka na Dolnym Śląsku, postanowiła wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium Miłości". Zainspirowana poszukiwaniem prawdziwej miłości, wyrusza na tę niezwykłą przygodę. Choć życie nie oszczędziło jej bolesnych doświadczeń, wierzy, że zasługuje na szczęście. Kim jest Małgorzata i jakie historie kryją się za jej decyzją? Odkryjmy to razem.

📢 Dotkliwe grupowe pobicie w centrum Poznania. "Stan chłopaka był koszmarny" - relacjonuje świadek. Policja potwierdza zdarzenie na skwerze Na poznańskim Skwerze Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata doszło do dotkliwego pobicia mężczyzny. Sprawcami ma być grupa nastolatków terroryzujących mieszkańców Poznania. Policja potwierdza, że ofiara pobicia trafiła do szpitala.

📢 Protest w obronie mieszkańców os. Maltańskiego. "Nie zgadzamy się na wysiedlenia" Spór mieszkańców osiedla Maltańskiego w Poznaniu z archidiecezją poznańską trwa od lat. Okazuje się bowiem, że wiele działek osiedlowych należy do instytucji kościelnej, która żąda wysiedlenia mieszkańców. Ci w odwecie zorganizowali protest. 📢 Kontuzja skrzydłowego Lecha Poznań? Wspaniały gol młodzieżowca Warty Poznań w ważnym meczu! Za nami pierwsze mecze reprezentacyjne. Piłkarze Lecha Poznań i Warty Poznań rozegrali swoje spotkania w narodowych barwach. Informacją dnia było przedwczesne zejście Aliego Gholizadeha z boiska w meczu Iranu z Turkmenistanem w eliminacjach do mistrzostw świata. Przepięknym golem popisał się natomiast Kajetan Szmyt. Młodzieżowiec Zielonych przyczynił się do ważnego zwycięstwa Polaków do lat 21 w eliminacjach do mistrzostw Europy.

📢 Do tych osób uśmiechnie się fortuna. Według chińskiego horoskopu wygrają duże pieniądze Pieniądze to temat, który bardzo interesuje nas w życiu. Nic dziwnego, bo współczesny świat opiera się coraz bardziej na pieniądzach. Chętnie nawet sprawdzamy co wróża nam gwiazdy czy inne przepowiednie dotyczące finansów. Dlatego sprawdźcie, do kogo według chińskiego horoskopu uśmiechnie się fortuna. 📢 Oto najlepsze memy i demotywatory z okazji pierwszego dnia wiosny. Uśmiejesz się do łez! Zobacz obrazki 21 marca przypada pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Data ta dla uczniów oznacza też inne święto, czyli dzień wagarowicza. W Internecie nie brakuje oczywiście przeróżnych zabawnych memów, demotywatorów i obrazków, które pokazują początek tej pory roku w krzywym zwierciadle. Zapewniamy - uśmiejecie się do łez! 📢 Oto najmniejsze mieszkania na sprzedaż w Poznaniu. Mikroapartamenty do 25m² czekają na nowych właścicieli! Zobacz zdjęcia i ceny Do 25 m². Dla jednych to jeden średniej wielkości pokój, dla innych metraż całego mieszkania, zawierającego kuchnię, łazienkę i sypialnię. Mini kawalerki coraz częściej można spotkać na różnego rodzaju stronach z ogłoszeniami. Jak wyglądają mikroapartamenty? Ile kosztują? Sprawdziliśmy najciekawsze oferty z Poznania. Niektóre przyciągają uwagę!

📢 Cmentarzysko pustych lokali na Starym Rynku w Poznaniu. "Miasto straciło swoją duszę!". Zobacz galerię! Lokali do wynajęcia, pustych, stojących od dawna i pozostawionych samym sobie na Starym Rynku w Poznaniu jest wiele. I to nie tylko na płycie - na ulicy Klasztornej, Wielkiej czy Ślusarskiej, które z nim sąsiadują, również jest wiele niezagospodarowanych miejsc. Właściciele lokali i osoby pracujące w gastronomii są zgodni - część z nich zbankrutowało przez remont, a nowych chętnych nie ma. 📢 Ruszył Jarmark Wielkanocny na placu Wolności w Poznaniu. W programie atrakcje dla rodzin i akcje charytatywne. Zobacz zdjęcia W czwartek, 21 marca ruszył Jarmark Wielkanocny na placu Wolności w Poznaniu. To nie tylko miejsce spotkań i zakupów, ale także okazja do dobrej zabawy i wsparcia potrzebujących. Mieszkańcy i turyści mogą spodziewać się warsztatów, spektakli, spotkań z wielkanocnym zającem oraz stoisk z regionalnymi przysmakami i rękodziełem.

📢 Gdzie pojechać na wycieczkę w Wielkopolsce? Oto 10 idealnych miejsc na weekendową wyprawę. Zobacz i się wybierz! W Wielkopolsce nie można się nudzić! Są tu wspaniałe zabytki, obiekty historyczne, ale i wyjątkowo malownicze krajobrazy. Wybraliśmy 10 atrakcyjnych miejsc w województwie wielkopolskim, które są idealne na jednodniową wycieczkę. Gdzie pojechać na wycieczkę w Wielkopolsce? Poznaj ciekawe miejsca w naszej galerii. 📢 Śmieszki heheszki! Oto najlepsze memy o wielkopolskich miastach. Internauci drwią z Kalisza, Poznania, Gniezna i Ostrowa. Zobacz obrazki Oto memy, które rozbawią Cię do łez! Zobacz najśmieszniejsze obrazki o miastach z Wielkopolski, które tworzą internauci. Czy jesteś gotowy na solidną dawkę humoru? Zobaczcie memy na temat Poznania, Gniezna, Kalisza, Leszna, Ostrowa Wielkopolskiego i Konina. Które z nich jest najśmieszniejsze? Oceńcie sami!

📢 One są piękne! Oto finalistki konkursu Polska Miss 30+. O koronę powalczą cztery poznanianki. Zobacz zdjęcia wszystkich finalistek Aż cztery poznanianki zawalczą o tytuł Polskiej Miss 30+ w pierwszej edycji tego niezwykłego konkursu piękności. Ta wyjątkowa impreza podkreśla, że piękno i spełnianie marzeń nie mają ograniczeń wiekowych. Zobacz wszystkie finalistki konkursu Polska Miss 30+ w naszej galerii zdjęć. 📢 Motoryzacyjne legendy z okresu PRL-u do kupienia w Wielkopolsce. Sprawdź najciekawsze samochody na sprzedaż na olx i otomoto! Te auta to ikony swojej epoki! Samochody z okresu PRL są już kultowe i wielu osobom przywodzą na myśl miłe wspomnienia - pierwszy samochód, wyjazd na wakacje z dziadkami, wymarzone pojazdy z seriali... Nie każdy wie, że takie marki jak Fiat, Trabant, Lada, czy Wołga wciąż są w sprzedaży. Zebraliśmy dla Was najciekawsze ogłoszenia. W naszej galerii znajdziecie sporo "maluchów", ale nie tylko. Zobaczcie ich zdjęcia i ceny!

📢 Te osoby nie powinny jeść rzodkiewki. Przy tych chorobach może zaszkodzić Rzodkiewka to jedno z najzdrowszych warzyw. Jej dodatkową zaletą jest prosta i szybka uprawa. Rzodkiewka ma także wyrazisty i charakterystyczny smak, która dodaje charakteru potrawa a nawet zwykłym kanapkom. Niestety nie każdy powinien po nią sięgać. Zobaczcie, kto nie powinien jeść rzodkiewek i dlaczego. 📢 Emerytura 2024: w kwietniu podwójna emerytura dla seniorów. Tyle wpłynie na Wasze konta - TABELA [20.03.2024] W kwietniu 2024 roku seniorzy otrzymają podwójne emerytury: część z nich dodatkowo dostanie trzynastą emeryturę. Dokładne wyliczenia znajdziesz w galerii. Trzynasta emerytura ma na celu wsparcie finansowe osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji. Chcesz poznać wysokość swojej emerytury po waloryzacji? Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

📢 Teodozja z "Sanatorium miłości" - poznaj więcej informacji na temat mieszkanki Krosna [20.03.2024] Wraz z nadejściem kolejnego sezonu "Sanatorium miłości" będziemy świadkami niezwykłych przygód uczestników tego reality show. Jedną z bohaterek programu jest Teodozja z Krosna. Czy seniorka odnajdzie miłość w świecie randkowego show? To pytanie, które budzi nie tylko ciekawość, lecz również emocje! Wejdź w galerię zdjęć i poznaj bliżej Teodozję z Krosna.

📢 Tak prezentują się mężczyźni z "Sanatorium miłości 6"! Poznajcie ich bliżej na zdjęciach [20.03.2024] We wrześniu 2023 roku zakończyło się filmowanie najnowszej edycji programu "Sanatorium miłości" w Krynicy-Zdroju. To już szósty sezon tego niezwykle popularnego programu, który obfituje w niespodzianki i zwroty akcji. Jesteś ciekaw, jacy bohaterowie biorą udział w najnowszej edycji telewizyjnego show? Kliknij w galerię zdjęć i poznaj Stefana z Szemud w Pomorskiem, Ryszarda z Krakowa, Zygmunta z Krakowa, Andrzeja z Milanówka na Mazowszu, Tadeusza z Krzyżanowic na Śląsku oraz Stanisława z Kenmare w Irlandii. 📢 Tabela wypłat trzynastej emerytury - tyle dostaniesz "na rękę"! [20.03.2024] Kiedy nastąpi wypłata 13. emerytury w 2024 roku? Trzynasta emerytura, przyznawana raz w roku od 2019 roku, budzi zainteresowanie wielu emerytów. Dowiedz się, kiedy oczekiwać wypłaty trzynastej emerytury w 2024 roku. Sprawdź datę wypłaty trzynastej emerytury w tym roku.

📢 Chwytliwe hasła i zabawne grafiki. Kandydaci w wyborach walczą o głosy i tworzą zapadające w pamięci plakaty. Oto najciekawsze pomysły! 7 kwietnia w całej Polsce odbędą się wybory samorządowe. Kandydaci już jakiś czas temu rozpoczęli walkę o głosy. Jednym ze sposobów jest przykucie uwagi swoich wyborców poprzez zapadające w pamięci plakaty. Chwytliwe hasła, interesujące grafiki i zabawne wykorzystanie swoich nazwisk. Oto najciekawsze plakaty z nadchodzących wyborów samorządowych!

📢 Polacy budują przydomowe schrony. Ile kosztują i jak powinny być wyposażone? Zobacz, jak wygląda taki schron w środku! Od wybuchu wojny w Ukrainie zainteresowanie postawieniem przydomowych schronów w Polsce rośnie lawinowo. Ich dystrybutorzy nie nadążają z zamówieniami. Schronami na prywatnych posesjach zainteresowani są także mieszkańcy Wielkopolski. Ile kosztuje taki schron i jakie powinien mieć wyposażenie? Sprawdziliśmy.

📢 Oto najmodniejsze paznokcie w tym sezonie! [luty, marzec, kwiecień] Jeśli jesteś na bieżąco z najnowszymi trendami w manicure, na pewno słyszałeś już o lipgloss nails! Ten stylowy i elegancki wygląd zyskuje coraz większą popularność w mediach społecznościowych oraz w salonach kosmetycznych. Co więcej, niezależnie od długości paznokci, lipgloss nails wyglądają dobrze i są łatwe w wykonaniu. Niektórzy nazywają je "młodszą siostrą" glazed donut nails, które zostały wprowadzone do świata beauty przez Hailey Bieber i jej manicurzystkę. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego modnego trendu w pielęgnacji paznokci? W takim razie, koniecznie przeczytaj dalej! 📢 17-letni Maks z Cielczy został potrącony przez dwa samochody. Auto ciągnęło go przez 1,5 km. Kierowca uciekł. "To jest jak zły sen" To był jeden z najtragiczniejszych wypadków. 17-latek przechodząc przez przejście dla pieszych został potrącony przez samochód, następnie wpadł pod drugie auto, które przeciągnęło go po jezdni. Maks nie przeżył, a kierowca drugiego pojazdu uciekł i nie wiadomo gdzie jest. - To samochód-widmo - stwierdza mama 17-latka.

📢 Takie objawy cukrzycy pojawiają się po przebudzeniu. Na to musisz zwrócić uwagę Cukrzyca to bardzo podstępna choroba, a jej objawy potrafią być bardzo niejednoznaczne. Często bagatelizujemy je, zrzucając winę na niewystarczający odpoczynek, stres czy braki składników odżywczych. Tymczasem niekontrolowana cukrzyca sieje prawdziwe spusztoszenie w organizmie. Oto objawy choroby, które zauważymy zaraz po przebudzeniu. One powinny wzbudzić naszą czujność!

📢 Takie były rowery w PRL-u. Oto popularne modele, które mają wzięcie u kolekcjonerów [zdjęcia] Jubilat, wigry, gazela, wagant, mustang – pamiętasz te rowery z PRL-u? Ten rodzaj transportu był wówczas najbardziej popularny. Niemały swój udział miała produkcja firmy Romet z Bydgoszczy. Dziś rowery z II połowy lat 80. i 90. dostają drugie życie. 📢 Oto, co można kupić na giełdzie przy M1. Nie brakuje niespodzianek. Popularny targ na Franowie w Poznaniu przyciąga tłumy! Mamy zdjęcia Jest takie miejsce w Poznaniu, które co tydzień przyciąga ludzi z całego miasta i okolic na zakupy. To pchli targ i giełda na Franowie, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Kupić można tu prawie wszystko, a i tak za każdym razem nie brakuje niespodzianek. Dla poszukiwaczy "skarbów" coniedzielna wycieczka pod Centrum Handlowe M1 to wręcz obowiązek. Co można było tam dostać 10 marca? Po targu przeszedł się fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Zobaczcie, co wypatrzył!

📢 Pogrzeb Mariana Fludra w Gnieźnie. Doktora Judyma z Wielkopolski żegnały tłumy. Zobacz zdjęcia Pogrzeb doktora Mariana Fludra miał miejsce w sobotę, 16 marca - najpierw podczas mszy w katedrze, a następnie na cmentarzu św. Krzyża. W pogrzebie uczestniczyło wielu mieszkańców - setki tych, którzy mieli z nim styczność. Wielu z nich uratował zdrowie, a niektórym nawet życie. 📢 Meble w starym, prostym stylu. Rustykalne, retro, vintage, PRL - zobacz aktualne ceny i zdjęcia Komody, witryny, biblioteczki, stoły, krzesła, szafy, a nawet ławeczki czy lustra w stylu rustykalnym są teraz modne. Ich urok polega na prostocie i naturalności, zarówno pod względem formy, jak i kolorystyki. Oto meble w starym stylu? Ile kosztują meble w stylu rustykalnym? Zobacz, jakie perełki można dostać na OLX.

📢 "Rolnik szuka żony" ponownie na antenie! Niedługo premiera kolejnej edycji [13.03.2024] "Rolnik szuka żony": będzie 11. edycja programu! Sprawdź szczegóły. W ciągu tego roku Telewizja Polska planuje uruchomić 11. sezon programu "Rolnik szuka żony", jak donosi portal Wirtualne Media. Konkretna data premiery pierwszego odcinka jednego z najbardziej popularnych hitów TVP jest już znana. 📢 Oto jak zmienił się Krzysztof Miruć. Zobaczcie, jak wyglądał znany architekt Krzysztof Miruć jest gospodarzem popularnych programów remontowo-wnętrzarskich w HGTV. W programie poznajemy go jako wyjątkowo zabawnego, ale i zaangażowanego w pracę. Jego projekty są spójne, praktyczne i zgodne z ulubionym stylem właściciela mieszkania. Zobaczcie, jak architekt zmienił sie na przestrzeni lat. 📢 Znaczki pocztowe z PRL - aktualne ceny i zdjęcia. Tyle są warte najdroższe unikaty i kolekcje Stare znaczki pocztowe z czasów PRL są dziś na wagę złota. Można je sprzedać i dostać za nie sporą sumę. Kiedyś było to modne hobby - dziś to prawdziwy skarb. Polskie, zagraniczne, z PRL-u, a nawet przedwojenne –niektóre są warte majątek. Zobacz najdroższe oferty sprzedaży starych znaczków pocztowych na portalu OLX.

