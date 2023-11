Przegląd prasy 25.11.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Łukasz Trałka, szef skautingu Akademii Lecha Poznań: "Miałem trzy propozycje. Niczego nie żałuję"”?

Łukasz Trałka, szef skautingu Akademii Lecha Poznań: "Miałem trzy propozycje. Niczego nie żałuję" Łukasz Trałka, czyli człowiek instytucja. Uwielbiany przez wielu kibiców były piłkarz Lecha Poznań, a obecnie szef skautingu akademii Kolejorza, ekspert telewizyjny, a także zawodnik futsalowej drużyny Wiary Lecha, w podcaście Lecha Poznań prowadzonym przez Adriana Gałuszkę opowiedział o swojej obecnej pracy. W rozmowie zdradził też, dlaczego w przeszłości nie wyjechał za granicę, choć miał kilka propozycji na grę w silniejszych ligach.

📢 To wnętrza domu Artura z "Rolnik szuka żony". Tak wyglądają. Zobaczcie zdjęcia! [25.11.2023] Oto wnętrza domu Artura z "Rolnik szuka żony". Artur jest uczestnikiem dziesiątej edycji programu emitowanego w TVP 1. Razem z rodzicami i dziadkami prowadzi ponad stuhektarowe gospodarstwo na Mazowszu. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza jego domu. Mamy zdjęcia!

📢 Tak mieszka Anna z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia [25.11.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony".

Tak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał z programu "Rolnik szuka żony". To jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Niedawno wzięli ślub. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Agata Buzek - tak dziś wygląda. Właśnie skończyła 47 lat. Zobaczcie zdjęcia! [25.11.2023] Tak dziś wygląda Agata Buzek. Niedawno skończyła 47 lat. Agata Buzek to utytułowana polska aktorka, córka Jerzego Buzka i Ludgardy Buzek, wegetarianka i działaczka na rzecz praw człowieka. Zobaczcie, jak dziś wygląda. Mamy zdjęcia! 📢 Oto Kamila Baar z serialu "Kamerdyner" na prywatnych zdjęciach. Wygląda cudownie. Sami zobaczcie! [25.11.2023] Kamila Baar z serialu "Kamerdyner" na prywatnych zdjęciach! To polska aktorka, która w serialu "Kamerdyner" w TVP 1 gra Angelę von Krauss. Urodziła się w Człuchowie, a dzieciństwo spędziła w Poznaniu i Tychach. Jest absolwentką Akademii Teatralnej w Warszawie. Pamiętamy ją z ról w takich filmach jak między innymi "Niania w wielkim mieście", "Na dobre i na złe" czy "Vinci". Zobaczcie, jak Kamila Baar z "Kamderdynera" wygląda na prywatnych zdjęciach.

📢 Tak wygląda mieszkanie Magdy Mołek. Takie ma gniazdko w Warszawie. Zobaczcie zdjęcia! [25.11.2023] Oto mieszkanie Magdy Mołek. Tak wygląda jej warszawskie gniazdko. Magda Mołek to polska dziennikarka, prezenterka telewizyjna, a od pewnego czasu również youtuberka. Ma piękne mieszkanie w Warszawie. Hitem w jej czterech kątach jest kuchnia, nad którą internauci się wprost rozpływają. Zobaczcie, jak mieszka Magda Mołek. 📢 Oto Artur z Rolnik szuka żony 10 - tak wygląda gospodarstwo gwiazdy programu TVP 1. Zobaczcie zdjęcia! [25.11.2023] Oto gospodarstwo Artura z "Rolnik szuka żony 10". Mamy zdjęcia! Artur z Mazowsza to młody, 28-letni, postawny gospodarz, który zgłosił się do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", by zmienić swoje życie. Jego wcześniejsze związki rozpadły się, bo zbyt dużo czasu poświęcał gospodarstwu. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym mieszka i pracuje Artur z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Odważne zdjęcia Michaliny Olszańskiej z "Dewajtis". Zobaczcie! [25.11.2023] Oto Michalina Olszańska z serialu "Dewajtis". To polska aktorka, której wielką sławę przyniosła rola Ireny w serialu "Dewajtis" w TVP 1. To również świetna skrzypaczka, autorka powieści i tekstów piosenek, a również kompozytorka i wokalistka. Świetnie również pozuje do zdjęć. Zobaczcie odważne zdjęcia aktorki! 📢 Oto odważne zdjęcia Marty Manowskiej z "Rolnik szuka żony". Wygląda wspaniale. Zobaczcie! [25.11.2023] Marta Manowska, prowadząca "Rolnik szuka żony", wygląda wspaniale na odważnych zdjęciach. Marta Manowska to aktualnie jedna z najpopularniejszych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Prowadzi między innymi dwa kultowe programy w TVP1: "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości", a także "Koronę Gór Polskich". Uwielbia podróże. Jest aktywna na Instagramie. Zobaczcie najodważniejsze zdjęcia, jakie Marta Manowska zamieściła na portalach społecznościowych.

📢 Julia Wieniawa na odważnych zdjęciach. Reakcje jej fanów: "Kobieta rakieta". Zobaczcie! [25.11.2023] Oto odważne zdjęcia Julii Wieniawy. Reakcje jej fanów: "O matko!". Zobaczcie! Julia Wieniawa to polska aktorka, piosenkarka oraz celebrytka. Często jest fotografowana na ściankach. Sama też lubi, jak ją fotografują. Na jej Instagramie możemy znaleźć wiele odważnych zdjęć. W naszej galerii znajdziecie te najodważniejsze. 📢 Magdalena Narożna na odważnych zdjęciach. Fani są pod wrażeniem: "Figurka sztos". Zobaczcie! [25.11.2023] Oto odważne zdjęcia Magdaleny Narożnej z zespołu "Piękni i Młodzi". Fani są pod wrażeniem: "Wyglądasz Skarbie zjawiskowo" - piszą na jej Instagramie. Magdalena Narożna to aktualnie jedna z najpopularniejszych wokalistek disco-polo. Śpiewa w zespole Piękni i Młodzi. Przez ostatni rok przeszła wspaniałą metamorfozę. Jest szczuplejsze i chętniej prezentuje na zdjęciach swoje wdzięki. Zobaczcie odważne zdjęcia Magdy Narożnej z zespołu Piękni i Młodzi.

📢 Oto Aleksandra Żebrowska na odważnych zdjęciach. Internauci szczerze: "Oby więcej takich naturalnych ludzi". Zobaczcie! [25.11.2023] Oto Aleksandra Żebrowska na bardzo odważnych zdjęciach. To żona Michała Żebrowskiego, wspaniałego polskiego aktora. Prowadzi bardzo ciekawy profil na Instagramie, na którym odsłania kulisy ich związku. Jej portal społecznościowy obserwuje już prawie 400 tysięcy osób. Na popularność jej Instagrama wpływ mają z pewnością też odważne zdjęcia, jakie zamieszcza. Zawsze są szeroko komentowane. Zobaczcie te fotografie. 📢 Chińczycy lecieli ponad 14 godzin wyłącznie na targi poznańskie. "Polska jest dużym krajem, innym niż sobie wyobrażałem" Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich trwa Gardenia 2023. Targi Ogrodnictwa i Architektury obrazu przyciągnęły sprzedawców z Chin, którzy starają się zwiększyć sprzedaż na rynku europejskim. 📢 Mandarynki - oto skutki jedzenia tych owoców. To dzieje się z nami, gdy jemy dużo mandarynek [25.11.2023] Sezon na mandarynki w pełni. Te pyszne owoce są u nas najbardziej popularne w sezonie jesienno-zimowym. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez zapachu mandarynek. Trzeba jednak wiedzieć, że poza smakiem i zapachem te owoce mają też wiele korzystnych właściwości dla organizmu. Zobacz, co się dzieje, gdy jesz dużo mandarynek.

📢 Paragony grozy w Poznaniu! Takie są ceny na jarmarku świątecznym na placu Wolności. Sprawdź, co można kupić i za ile! Betlejem Poznańskie odbywa się w tym roku na placu Wolności oraz na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji, a na w centrum miasta już teraz czynne są stoiska z rozmaitymi produktami. Zobacz, co możesz kupić i w jakich cenach!

📢 Na to Poznań chce wydać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Czy zdąży? Jednym z pierwszych zadań nowego rządu będzie odblokowanie funduszy unijnych z Krajowego Programu Odbudowy. Poznańscy urzędnicy już dzisiaj planują na co chcą przeznaczyć te pieniądze. Nie wiadomo jednak czy zdążą. 📢 Rośnie liczba zakażeń wirusem HIV w Wielkopolsce. Prawie trzykrotny wzrost w trzy lata W województwie wielkopolskim odnotowano wzrost zakażeń wirusem HIV. W tym roku zarejestrowano 186 przypadków, jest to prawie trzykrotny wzrost w porównaniu z rokiem 2020, kiedy odnotowano tych przypadków 66.

📢 Domowy grzaniec i kanapki na jarmarku świątecznym? Jacek Jaśkowiak zachęca do zabierania własnego prowiantu Prezydent miasta Jacek Jaśkowiak w odpowiedzi na pytanie o wysokie ceny na jarmarku świątecznym, zachęca do zabierania ze sobą własnego prowiantu. 📢 Ciało mężczyzny znalezione w kominie. Wstrząsające odkrycie w Wielkopolsce W kominie szklarni przy gospodarstwie rolnym w powiecie kaliskim znaleziono ciało 46-letniego mężczyzny. 📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Gigantyczny sukces Polski – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu, w tym zwycięzca Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz z piękną żoną. Zobacz, jak żyje na co dzień z dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Świetna wiadomość dla Lecha Poznań! Bartosz Salamon wraca do gry To było długie osiem miesięcy oczekiwania na werdykt w sprawie Bartosza Salamona. W piątkowe popołudnie otrzymaliśmy informację o przyznaniu kary dla Bartosza Salamona. UEFA nałożyła na środkowego obrońcę karę dyskwalifikacji na 8 miesięcy. Na poczet kary zostało zaliczone zawieszenie, które trwa od 13 kwietnia 2023 roku, co oznacza, że Salamon już 13 grudnia będzie mógł wrócić na boisko.

📢 Dwa egzotyczne nowe kierunki z lotniska w Poznaniu! Sprawdź, dokąd jesienią i zimą polecisz z Ławicy Jesień i zima to idealny czas na podróże do cieplejszych krajów. Z poznańskiego lotniska Ławica polecimy do wielu ciekawych miejsc. W ostatnim czasie uruchomiono nowe połączenia, wśród nich - Dubaj, Lizbona, czy jordański Amman, ale też miasta idealne na tzw. city break. Zobacz kierunki lotów z Poznania na najbliższe miesiące!

📢 Luksusowa kosiarka na targach Gardenia 2023 w Poznaniu. Cena zwala z nóg! Zobacz zdjęcia Podczas Międzynarodowych Targów Ogrodnictwa oraz Architektury Gardenia w Poznaniu wszyscy odwiedzający mają okazję zapoznać się z szeroką ofertą firm z branży ogrodniczej. Wśród nich znalazły się firmy sprzedające nowoczesne kosiarki - cena za najdroższą z nich to ponad 100 tys. złotych!

📢 Wojsko sprzedaje domy i mieszkania! To nowe oferty od AMW. Ceny są okazyjne! Mamy zdjęcia! Szukasz mieszkania lub domu w atrakcyjnej cenie? Warto sprawdzić ofertę Agencji Mienia Wojskowego! Na licytacje wystawione są zapomniane powojskowe tereny, działki, ale i nieruchomości, w których można mieszkać. Oferta AMW jest bogata. Znajdziemy w niej mieszkania i domy zarówno w dużych miastach, jak i miasteczkach powiatowych. Zobacz, jakie obecnie mieszkania można kupić od wojska. Zobacz zdjęcia i ceny. 📢 W Poznaniu trwają niesamowite targi ogrodnicze. Zobacz zdjęcia z pierwszego dnia Gardenii na MTP Pokazy florystyczne, konferencje, strefa inspiracji oraz wiele więcej. Rozpoczęły się Targi Gardenia 2023 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Miłośnicy ogrodnictwa z całej Wielkopolski, Polski oraz z zagranicy zebrali się, by opowiadać o swojej życiowej pasji.

📢 Wypadek na ul. Warszawskiej w Poznaniu. Zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba została ranna Na ulicy Warszawskiej w Poznaniu, na jezdni w kierunku Swarzędza, doszło w piątek do zderzenia dwóch samochodów. Droga jest zablokowana. Jedna osoba jest poszkodowana. 📢 Lech Poznań straci szkoleniowca? Ma propozycję z ekstraklasowego klubu Od kilku tygodni zakulisowo mówi się o odejściu asystenta trenera Lecha Poznań Macieja Kędziorka. Teraz wiele wskazuje na to, że może to się spełnić. Constantin Galca, który w kwietniu objął stery Radomiaka Radom, prawdopodobnie straci posadę, a w jego miejsce wskoczy właśnie Kędziorek.

📢 Wypadek na rondzie Jeziorańskiego w Poznaniu. Zderzyły się dwa tramwaje. Jedna osoba jest poszkodowana W piątek po godz. 11 na rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego w Poznaniu doszło do zderzenia dwóch tramwajów. Jedna osoba jest poszkodowana.

📢 Konstantyn uciekał do Polski przed wojną na wózku inwalidzkim. W Poznaniu znalazł spokój i pracę. Teraz pomaga innym Konstantyn Kuusk jest Ukraińcem. Do Polski, jako uchodźca, przyjechał tuż po rozpoczęciu działań wojennych w Ukrainie – 3 marca. Mimo iż jeździ na wózku, od lat jest wolontariuszem, aktywnym sportowcem i organizuje akcje społeczne. 📢 Wójt odciął wodę mieszkańcom w Wielkopolsce. "Bo wszystko ma swoje granice" Mariusz Woźniak, wójt gminy Grodziec w powiecie konińskim, odciął wodę czterem mieszkańcom, którzy od kilku lat nie płacili rachunków i poinformował o tym na Facebooku. - Bo wszystko ma swoje granice – czytamy w poście. Dłużnicy nie zostali pozostawieni zupełnie bez wody. Wójt wyznaczył dla nich zastępczy punkt poboru. 📢 Najdroższa inwestycja w historii! Wiemy, kto zmodernizuje pływalnię Akwawit w Lesznie Urząd Miasta Leszna poinformował o wyborze przedsiębiorstwa, które zmodernizuje pływalnię Akwawit. Oferty przetargowe otworzono pod koniec sierpnia, a powodem zwłoki z ogłoszeniem wyboru był wniosek firmy, która złożyła mniej korzystną dla samorządu ofertę. Będzie to najdroższa inwestycja w historii samorządu Leszna.

📢 Oto osoby, które nie powinny jeść ziemniaków. Takie są skutki ich spożywania Ziemniaki to zdecydowanie jeden z najbardziej lubianych dodatków do obiadu przez Polaków. Ziemniaki dają wiele możliwości podania, w wersjach zdrowych i dietetycznych jak i tych bardziej kalorycznych. Warto pamiętać, że sam ziemniak nie jest bardzo kaloryczny, a jedynie dodatki do nich mogą nam dodać kilogramów. Niestety ziemniaki nie są wskazane wszystkim. Kto nie powinien ich jeść? Sprawdźcie.

📢 Katarzyna Niezgoda była partnerka Tomasza Kammela zachwyca na nowych zdjęciach. Jej czarna kreacja wygląda na niej obłędnie Katarzyna Niezgoda to była partnerka Tomasza Kammela. Kobieta była na ustach wszystkich ze względu na swój związek, ale nie tylko. Należy ona do grona osób, które mają za sobą spektakularną metamorfozę wizerunkową. Zobacz, jej najnowsze zdjęcia.

📢 Oto najbardziej ambitne znaki zodiaków według horoskopu. Jesteś na liście? Horoskop to przepowiednia zapisana w gwiazdach, może dotyczyć naszej przyszłości zarówno tej bliskiej jak i dalekiej. Z horoskopu możemy również dowiedzieć się jacy jesteśmy. Czy jesteśmy wierni, czy zdradzamy, czy lubimy samotność, czy mamy pecha? Tego wszystkiego możemy dowiedzieć się z naszego znaku zodiaku. Zobaczcie, które spośród dwunastu znaków zodiaku uznawane są za najbardziej ambitne. 📢 "Kryminał za te ekrany". Ekrany reklamowe w centrum Poznania budzą kontrowersje "Kryminał za te ekrany" - napisał do nas oburzony Czytelnik, komentując nowe ekrany reklamowe przed Teatrem Wielkim i CK Zamek w Poznaniu. Czy ekrany faktycznie szpecą krajobraz i co myślą o nich przedstawiciele instytucji, przed którymi je postawiono? Zapytaliśmy Teatr Wielki oraz CK Zamek.

📢 Stary Rynek w Poznaniu miał być skończony, a prace nadal trwają. Jacek Jaśkowiak: "Ja takich deklaracji nie składałem, tylko moi zastępcy" Według zapowiedzi władz Poznania remont Starego Rynku miał zakończyć się 20 listopada. Tymczasem nie ma szans na zakończenie remontu w takim terminie. Prezydent Poznania powiedział we wtorek, że taki termin deklarowali jego zastępcy, jednak był on "zbyt ambitny". Skrytykował on także zadaszenie zainstalowane nad pasażem przy budynku Arsenału.

📢 Profiler kryminalny o potrójnym zabójstwie w Puszczykowie. "Te dzieci mogły zginąć przy okazji" 42-letni Serhii T. z Puszczykowa miał żonę i dwie córki, ale je zabił. Choć - jak twierdzi - chciał pozbyć się tylko żony, to odebrał życie też dziewczynkom, bo... jedna z nich się obudziła. 4,5-letnia Daria i 1,5-roczna Maria zginęły z rąk ojca "przy okazji"? - Może być tak, że dzieci giną tylko dlatego, że były świadkami zabójstwa np. swojego rodzica - mówi Jan Gołębiowski, profiler kryminalny i biegły sądowy.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 24.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu? 📢 Tak dziś wygląda Mateusz Maga z TOP Model. Zobaczcie, jak się zmienił. Mamy zdjęcia! [24.11.2023 r.] Tak się zmienił Mateusz Maga z TOP Model. Był objawieniem modelingu. Tak dziś wygląda. To model, o którym zrobiło się głośno po tym, jak wziął udział w "Top Model" w TVN. Występował też w programie "Agent. Gwiazdy". Brał udział w kampaniach reklamowych takich marek jak Prada i Gucci. Dziś mieszka w Londynie, gdzie zajmuje się metamorfozami i warsztatami modowym. Zobaczcie, jak się zmienił!

📢 Wichura w Wielkopolsce. Runął ogromny komin! Najwięcej interwencji w Poznaniu i w okolicach Czarnkowa Ponad 350 zgłoszeń odebrali wielkopolscy strażacy w związku ze skutkami silnego wiatru, jaki od czwartku przechodził nad regionem. Najwięcej zdarzeń odnotowano m.in. w Poznaniu i w okolicach Czarnkowa. W powiecie gnieźnieńskim przewrócił się 24-metrowy komin! 📢 Wypadek na jarmarku świątecznym w Poznaniu. "Brama przygniotła dziewczynę" Wypadek na jarmarku świątecznym na placu Wolności w Poznaniu wydarzył się w czwartek wieczorem. Silny wiatr przewrócił jedną z instalacji - bramę tuż przy młyńskim kole. Poszkodowana została jedna osoba. 📢 Stare banknoty warte majątek. Będziesz zaskoczony. Ile kosztują stare i kolekcjonerskie banknoty z PRL-u i nie tylko? 24.11.2023 Pieniądze PRL dla kolekcjonerów. Możesz na nich dużo zarobić. Wartość tych starych banknotów cały czas rośnie. Może masz je schowane w swoim domu? Kolekcjonerzy szukają jak najlepszych okazji, aby zakupić banknoty, które są warte fortunę. Taka jest obecnie jest ich wartość. Sprawdź, od czego ona zależy. Będziesz w szoku! Możesz za nie dostać sporo pieniędzy. Na ich cenę wpływa wiele czynników. Sprawdź szczegóły!

📢 Black Friday po polsku, czyli wielka ściema zamiast obniżki. Eksperci ostrzegają! Sprawdź, na co uważać Jeśli ktoś nastawia się, czy w tzw. Black Friday czy Cyber Monday kupi wymarzony produkt za bezcen, studzimy zapędy. Jak wynika z rokrocznych „Świątecznych Barometrów Cenowych” firmy doradczej Deloitte, pomiędzy drugim a czwartym piątkiem listopada, w Polsce różnica w obniżonych cenach analizowanych kategorii produktów wynosi z reguły średnio ok. 3-5 proc. Nie więcej. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Dom zły w Szabdzie. Maja uciszona na śmierć... "Rodzice zaklejali jej buzię taśmą" Aby 3-letnia Maja nie krzyczała, rodzice zaklejali jej buzię taśmą. Matka podawała jej niedozwolone leki, które ostatecznie ją zabiły. Ale w domu w Szabdzie pod Brodnicą cierpiała cała gromadka dzieci - dowodzi prokuratura. 📢 Wprost ociekają luksusem! Takie są najdroższe domy pod Poznaniem. Zobacz piękne posiadłości na sprzedaż. Mamy zdjęcia i ceny Tak wygląda 10 najpiękniejszych i zarazem najdroższych rezydencji w okolicach Poznania. Zapłacisz za nie krocie! Wśród ofert są luksusowe domy z prywatnymi basenami, ogromnymi ogrodami i niezwykłymi wnętrzami. Oto aktualne oferty drogich domów z rynku wtórnego na sprzedaż pod Poznaniem. Oferty pochodzą z serwisu otodom.pl. Wejdź w naszą galerię i zobacz zdjęcia oraz ceny nieruchomości.

📢 Po tych studiach w Poznaniu zarobisz najwięcej! Mamy najnowszy raport. Sprawdź Na podstawie raportów ELA łatwo zobaczyć, którzy absolwenci poznańskich uczelni zarabiają najwięcej. Wyniki obejmują średnie miesięczne wynagrodzenia brutto ze wszystkich źródeł wśród pracujących absolwentów. 📢 Niż Niklas w natarciu! Wieje także w Poznaniu. Drzewo przewróciło się na samochód na ul. Śniadeckich Nad Polskę nadciągnął niż Niklas powodujący silny wiatr. Zrobiło się bardzo niebezpiecznie i groźnie, szczególnie dla kierowców. - W czwartkowe popołudnie drzewo przewróciło się na samochód stojący przy ul. Śniadeckich w Poznaniu - poinformował nas Czytelnik.

📢 Tragedia w Słupcy. Kobieta wpadła do stawu. Nie udało się jej uratować Tragiczne w skutkach zdarzenie miało miejsce w czwartek, 23 listopada w Słupcy. Po południu służby otrzymały wezwanie, że w stawie znajduje się kobieta. Niestety nie udało się jej uratować.

📢 Dzwonią do Ciebie te numery? Nigdy nie odbieraj! To próba oszustwa Metody wyłudzeń danych i pieniędzy przez telefon są stałe. Zawsze dochodzi do jakiegoś zdarzenia, które ma nas zestresować. Tu już powinna się zapalić nam czerwona lampka. A jeśli rozmówca chce nam pomóc, ale musimy działać szybko to już na 99% jest to przypadek oszustwa. Zobaczcie jak się bronić przez złodziejami i jakich numerów telefonów zdecydowanie nie odbierać. 📢 Tajemnicza epidemia zapalenia płuc zaatakowała dzieci w Chinach. Choroba ma nietypowe objawy Chińskie szpitale są przepełnione chorymi dziećmi. Nietypowe są objawy choroby i nie wiadomo, kiedy zaczęła się fala infekcji. Świat z niepokojem przygląda się rozwojowi sytuacji. 📢 Kibice Widzewa nie przyjadą na mecz z Lechem Poznań. Jest to efekt marcowych wydarzeń Do meczu Lecha Poznań z Widzewem Łódź pozostało już niewiele czasu. Aktualnie do wejścia uprawnionych jest ponad 23 tysiące kibiców. Podczas pojedynku w sektorze gości zabraknie fanów Czerwono-Biało-Czerwonych. Jest to efekt wydarzeń, jakie miały miejsce w marcowym spotkaniu między tymi drużynami na stadionie w Łodzi.

📢 Remont w centrum Poznania. Kolejne pół roku opóźnienia na ulicach 27 Grudnia, Kantaka i Gwarnej. Prace mają zakończyć się w czerwcu 2024 r. To już kolejny raz, kiedy władze Poznania zmieniają termin zakończenia remontu w centrum miasta. O następne pół roku zostaną wydłużone prace przy pl. Wolności i na ulicach 27 Grudnia, Kantaka i Gwarnej. Według najnowszych planów remont ma zakończyć się w czerwcu 2024 roku.

📢 Były prezes Lecha Poznań i Widzewa Łódź przed niedzielnym meczem: Dla mnie Kolejorz jest zdecydowanym faworytem! Andrzej Grajewski, były prezes Widzewa Łódź, a potem Lecha Poznań, nie udziela się ostatnio zbyt często w mediach. Dla "Głosu Wielkopolskiego", z okazji niedzielnego ligowego klasyka (początek godz. 17.30) zrobił jednak wyjątek. - Lech ma zdecydowanie lepszy skład, za drużyną z Bułgarskiej przemawiają statystyki, pod względem jakości piłkarskiej Widzew to niższa półka. Dla mnie Kolejorz jest zdecydowanym faworytem - twierdzi ekspert naszego programu "Wokół Bułgarskiej".

📢 Brutalnie uderzył psa w centrum Grodziska Wielkopolskiego. Wszystko zostało nagrane. Teraz mężczyzna stanie przed sądem Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który w centrum Grodziska Wielkopolskiego brutalnie uderzył psa. Sprawa wyszła na jaw, bo w sieci pojawiło się nagranie. Odebrane właścicielowi zwierzęta przebywają w domach tymczasowych. 📢 Absolutny rekord w teleturnieju "Jeden z dziesięciu"! Pan Artur zdobył maksymalną liczbę punktów Mieszkaniec Śliwnik, Artur Baranowski, pobił rekord w teleturnieju "Jeden z dziesięciu" emitowanym w TVP 1. W finale odcinka wyemitowanego 22 listopada, zdobył on 803 punkty, odpowiadając poprawnie na wszystkie 40 pytań. 📢 Poznań to jest miasto doznań! Oto 40 najlepszych memów o poznaniakach. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle Hasło "Poznań miasto doznań" do czegoś zobowiązuje! To nie tylko popularny slogan. Można się o tym przekonać, przeglądając memy i demotywatory, które stworzyli internauci. Wiele z nich śmieszy, kilka zadziwia, a niektóre są powodem do wstydu. Chcecie się o tym przekonać? Zajrzyjcie do naszej wyjątkowej galerii. Prezentujemy w niej 40 najlepszych memów o Poznaniu. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle!

📢 Tak wyglądało kultowe miejsce w Poznaniu na początku XX wieku. Czy bardzo się zmieniło? Zobacz archiwalne zdjęcia! Międzynarodowe Targi Poznańskie to jedno z najbardziej znanych miejsc w stolicy Wielkopolski. Odbywa się tam wiele różnorodnych wydarzeń, na które zjeżdżają się tłumy zarówno z Polski, jak i z innych krajów. Ten kultowy na mapie Poznania punkt przez lata się jednak mocno zmienił. Jak wyglądał na początku XX wieku? Zobacz nasze archiwalne zdjęcia! 📢 Tak wyglądała naprawdę polska wieś w czasach "Znachora". Oto archiwalne zdjęcia z okresu II RP! Na ekranach króluje obecnie nowa filmowa wersja "Znachora". Ekranizację powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza obejrzało już wiele osób. Filmowe dzieła nie oddają w pełni jednak tego, jak wyglądała wówczas polska rzeczywistość. Przedstawiamy archiwalne zdjęcia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, które prezentują polską wieś z czasów II Rzeczpospolitej.

📢 To na tym meczu Lecha Poznań z Widzewem kibice siedzieli... na murawie. Pamiętne mecze Kolejorza z łodzianami W niedzielę, 26 listopada o godzinie 17.30 po raz 69. dojdzie do ekstraklasowego pojedynku między Lechem Poznań a Widzewem Łódź. Wiele tych spotkań w historii obfitowało w sporo emocji. W którym meczu Lecha z Widzewem przyszło najwięcej kibiców? Jak zakończył się pierwszy mecz między tymi zespołami? Który wielki piłkarz zmarnował karnego przy Bułgarskiej? Jak zakończyła się walka o europejskie puchary pod koniec XX wieku? 📢 Nierealne terminy zakończenia remontu Starego Rynku w Poznaniu. "Prezydent Jaśkowiak często nie pamięta co mówi" Kilka miesięcy temu prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zapowiadał, że remont Starego Rynku w Poznaniu zakończy się 20 listopada. Remont wciąż trwa, a prezydent tłumaczy, że to był "ambitny plan".

📢 Niebezpieczny przejazd kolejowy na Dębcu w Poznaniu. Mieszkańcy codziennie ryzykują życiem, aby zdążyć do pracy czy szkoły! Przejazd kolejowy na ulicy Opolskiej w Poznaniu jest zamknięty przez ponad połowę doby. Wiele osób niejednokrotnie spóźniło się przez niego do pracy czy szkoły. Dlatego też wiele osób przechodzi przez niego nielegalnie, nierzadko ryzykując swoje życie. Ryzykujących jest tak wielu, że zdążyli oni już nawet wydeptać dzikie przejście. 📢 MPK Poznań: Ceny biletów i zniżki na komunikację miejską. Gdzie kupić bilety na tramwaj i autobus w Poznaniu? Bilety na komunikację miejską w Poznaniu nie należą do najtańszych. Jest jednak kilka sposobów, by zaoszczędzić podróżując poznańskim MPK. Sprawdź, z jakich ulg i zniżek można skorzystać na bilety ZTM Poznań. Przyjechałeś do Poznania w celach turystycznych lub jesteś nowym mieszkańcem? Zobacz, gdzie kupić bilety, jak doładować t-Portmonetkę i kiedy założyć kartę PEKA. Oto ceny biletów i najważniejsze informacje o biletach na komunikację miejską w Poznaniu.

📢 Magda Gessler odmieniła kolejną restaurację w Poznaniu. Pomylone Gary to teraz Bistro Pyr pyr pyr. Oto menu i ceny po Kuchennych rewolucjach Bistro Pyr pyr pyr jest już po Kuchennych rewolucjach Magdy Gessler. Słynna restauratorka przyjechała po Poznania, by pomóc Ani i Kubie w postawieniu lokalu na nogi. Wszystko wskazuje na to, że się udało. Wiemy, ile kosztują dania z nowego menu. Sprawdź ceny i zobacz, jak teraz wygląda Bistro Pyr pyr pyr - dawniej Pomylone Gary - przy ul. Głogowskiej w Poznaniu. 📢 Były piłkarz Lecha zmarł w nieludzkich warunkach? Zakład broni się przed zarzutami. "Nie ma zgody na coś takiego wobec człowieka" W poniedziałek wieczorem, 20 listopada zmarł były piłkarz Lecha, 81-letni Czesław Szczepankiewicz. Rodzina jest zbulwersowana traktowaniem go przez placówkę leczniczą, która z kolei kompletnie nie zgadza się z taką oceną i wydała nawet specjalne oświadczenie.

📢 Hipokrates 2023. Najlepsi specjaliści ochrony zdrowia w Wielkopolsce nagrodzeni We wtorek, 21 listopada odbyła się oficjalna gala plebiscytu „Hipokrates Wielkopolski 2023”, podczas której nagrodziliśmy najlepszych specjalistów ochrony zdrowia. 📢 Mamy horoskop chiński na 2024 roku. To czeka na nas w nowym roku Horoskop chiński cieszy się dużą popularnością, podobnie jak horoskop zodiakalny. Z tradycyjnym horoskopem łączy go także liczba znaków - dwanaście. Na tym jednak podobieństwa się kończą. Do znaków w chińskim horoskopie jesteśmy przyporządkowani według roku urodzenia, a nie daty składającej się z miesiąca i dnia. Sprawdzamy dla Was horoskop chiński na 2024 roku. Zobaczcie, co Was czeka. 📢 Takie dodatki na święta dostaną pracownicy w 2023 roku. Zobacz ile świątecznej premii dostaniemy Przed nami intensywny czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. To czas wzmożonych wydatków. Prezenty, ozdoby czy przygotowanie światy to nie lada wydatek dla domowego budżetu. Podreperowaniem domowego budżetu będą świąteczne premie, które pracodawcy co roku wypłacają w okresie Bożego Narodzenia. Ile dostaniemy w 2023 roku? Sprawdzamy.

📢 Uważaj! Takimi słowami obrazisz poznaniaka i poznaniankę. Oto popularne poznańskie wyzwiska. Prezentujemy bardzo niegrzeczną listę Wyzwiska są mało kulturalne, ale większości z nas zdarza się ich używać... Dlatego wyzwiska wykształciły się nie tylko w każdym języku narodowym, ale też w gwarach i językach lokalnych. W gwarze poznańskiej również nie brakuje słów, którymi poznaniacy się wzajemnie okładają, kiedy tracą do kogoś cierpliwość lub zwyczajnie chcą kogoś obrazić. Poznaj poznańskie wyzwiska! Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ". 📢 To prawdziwe okazje! Kup tani dom od komornika w Wielkopolsce. Oto najnowsze licytacje komornicze. Mamy zdjęcia i ceny W Wielkopolsce dość często pojawiają się nowe licytacje komornicze nieruchomości. Możesz na nich kupić dom w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty z województwa wielkopolskiego w listopadzie i grudniu 2023 roku. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii!

📢 Skończą zgodnie z planem? Tak teraz wygląda remontowany Stary Rynek w Poznaniu. Zobacz efektowne zdjęcia z lotu ptaka! Zdążą czy nie zdążą? Mieszkańcy stolicy Wielkopolski i turyści zastanawiają się, czy ekipy remontowe uporają się z wielkim remontem Starego Rynku w Poznaniu zgodnie z terminem. Czas płynie nieubłaganie, a zasadnicze roboty budowlane mają zakończyć się w drugiej połowie listopada. W ostatnich dniach prace wyraźnie przyspieszyły. Można to zaobserwować na najnowszych - efektownych zdjęciach z lotu ptaka. Zobaczcie, jak teraz wygląda Stary Rynek w Poznaniu. Robi wrażenie? Oceńcie sami! 📢 Takich bombek z PRL-u poszukują kolekcjonerzy - zdjęcia. Stare świąteczne ozdoby są dziś warte fortunę Masz w kartonach stare bombki i ozdoby choinkowe? Wyrzuciłeś? Żałuj! Od jakiegoś czasu choinkowe bombki z PRL przeżywają prawdziwy renesans. Zobacz popularne peerelowskie bombki. Takich poszukują kolekcjonerzy i zapłacą za nie fortunę. Czar wspomnień gwarantowany.

📢 Tak zmienia się Stary Rynek w Poznaniu. "Duża część uliczek jest już wybrukowana". Oto nowe zdjęcia! Trwa wielki remont Starego Rynku w Poznaniu. Widać już coraz więcej powierzchni wyłożonej nową kostką brukową. W ostatnich dniach kamienny bruk zaczął już pokrywać zachodnią i północną część rynku. Układana jest nowa, granitowa kostka, ale wykorzystywany jest także bruk, który był tam przed remontem. Zobacz, jak zmienia się Stary Rynek w Poznaniu. Oto najnowsze zdjęcia! 📢 Oto imponujący wieżowiec w Poznaniu! Tak wygląda najwyższy budynek w mieście. Mamy zdjęcia! To jedna z najbardziej efektownych inwestycji, która powstaje w tej chwili w centrum Poznania! Gigantyczny wieżowiec Andersia Silver właśnie osiągnął swoją wysokość, a w piątek, 22 września 2023 roku, na ostatniej kondygnacji pojawiła się symboliczna wiecha. Imponujący gmach ma 25 kondygnacji i liczy 116 metrów wysokości, co daje mu pierwsze miejsce na liście najwyższych budynków w Poznaniu. Co w tej chwili dzieje się na budowie okazałego biurowca? Zobacz najnowsze zdjęcia i sprawdź.

📢 Na tych uczelniach w Poznaniu studiuje najwięcej studentów! Stolica Wielkopolski to bardzo uniwersyteckie miasto Poznań to jeden z największych ośrodków akademickich w Polsce. Pod względem liczby studentów przypadających na 1000 mieszkańców stolica Wielkopolski zajmuje pierwsze miejsce wśród największych polskich miast! Sprawdziliśmy, które uczelnie w Poznaniu wybiera najwięcej osób. 📢 Zobacz 75 zdjęć Poznania z szalonych lat 90. Takiego miasta możesz nie poznać! Zdjęcia Poznania z lat 90. to niezapomniana podróż w czasie. Tego miasta już nie ma, a wiele miejsc ciężko nawet poznać. 📢 1000 plus dla pracowników Biedronki. Sieć rozdaje vouchery. Ale nie wszyscy pracownicy dostaną bony. To sprawiedliwe? 1000 plus dla pracowników - tyle przyzna sieć sklepów Biedronka. Tysiąc złotych to kwota na jaką liczyć mogą zatrudnieni w ramach świątecznego bonusu. Nie dostaną jednak tych pieniędzy w gotówce, lecz w formie vouchera do wydania na zakupy. Koszty pokryje pracodawca. Świadczenie natomiast nie dotyczy kadry menedżerskiej, a szeregowych pracowników.

