Przegląd prasy 26.11.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Legia Warszawa - Warta Poznań 2:2. Niespodzianka w stolicy! Zieloni popsuli święto "Żylecie" ”?

Prasówka 26.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Legia Warszawa - Warta Poznań 2:2. Niespodzianka w stolicy! Zieloni popsuli święto "Żylecie" Warta Poznań przywiozła z Warszawy cenny remis i popsuła trochę nastroje kibiców, którzy hucznie świętowali 50. urodziny "Żylety". Zieloni w 40 minucie prowadzili już 2:0, ale w doliczonym czasie gry pierwszej połowy stracili gola po problematycznym karnym. Po zmianie stron Legia zdołała doprowadzić do wyrównania, lecz za swoją postawę podopieczni Dawida Szulczka zasłużyli na duże brawa.

📢 Debiutancki gol Czecha i pewna jedenastka Węgra nie wystarczyły na Legię Warszawa (2:2). Tak oceniliśmy Zielonych za spotkanie z Wojskowymi Warta Poznań świetnie rozpoczęła mecz z Legią Warszawa, a potem dołożyła drugie trafienie. Niestety dwa niepotrzebne błędy spowodowały, że zamiast z trzech, Zieloni muszą radować się z jednego punktu. Z pewnością trener Dawid Szulczek przed meczem wziąłby taki wynik w ciemno, jednak po przebiegu oraz świadomości, że prowadziło się przy Łazienkowskiej już 2:0, zostaje z pewnością spory niedosyt.

📢 Trwa święto muzyki chóralnej! Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza w Poznaniu Chóralna liga mistrzów, czyli wielkie święto chóralistyki w Poznaniu. O tytuł najlepszego zespołu w Polsce zawalczy 28 chórów. Zobacz zdjęcia z koncertu specjalnego!

Prasówka 26.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Czołowe zderzenie na drodze do Pawłowic. Podróżujący trafili do szpitala W sobotę, 25 listopada po południu w powiecie leszczyńskim doszło do czołowego zderzenia. Kierowców obu pojazdów i dwoje dzieci przetransportowano do szpitali.

📢 Wnętrza domu Dariusza z "Rolnik szuka żony 10". W oczy rzuca się podświetlany sufit. Zobaczcie zdjęcia! [26.11.2023] Oto wnętrza domu Dariusza z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! Dariusz to uczestnik 10. edycji kultowego programu w TVP1. Mieszka pod Łodzią. To tam prowadzi gospodarstwo nastawione na hodowlę warzyw. Jego dom stoi tuż przy drodze. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza.

📢 Oto Agata Buzek - tak dziś wygląda. Właśnie skończyła 47 lat. Zobaczcie zdjęcia! [26.11.2023] Tak dziś wygląda Agata Buzek. Niedawno skończyła 47 lat. Agata Buzek to utytułowana polska aktorka, córka Jerzego Buzka i Ludgardy Buzek, wegetarianka i działaczka na rzecz praw człowieka. Zobaczcie, jak dziś wygląda. Mamy zdjęcia! 📢 Oto odważne zdjęcia Marty Manowskiej z "Rolnik szuka żony". Wygląda wspaniale. Zobaczcie! [26.11.2023] Marta Manowska, prowadząca "Rolnik szuka żony", wygląda wspaniale na odważnych zdjęciach. Marta Manowska to aktualnie jedna z najpopularniejszych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Prowadzi między innymi dwa kultowe programy w TVP1: "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości", a także "Koronę Gór Polskich". Uwielbia podróże. Jest aktywna na Instagramie. Zobaczcie najodważniejsze zdjęcia, jakie Marta Manowska zamieściła na portalach społecznościowych. 📢 Tak mieszkają Adrianna i Michał z "Rolnik szuka żony". "Bardzo spodobał mi się ten dom i jego otoczenie". Zobaczcie zdjęcia! [26.11.2023] Tak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał z programu "Rolnik szuka żony". To jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Niedawno wzięli ślub. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Artur z Rolnik szuka żony 10 - tak wygląda gospodarstwo gwiazdy programu TVP 1. Zobaczcie zdjęcia! [26.11.2023] Oto gospodarstwo Artura z "Rolnik szuka żony 10". Mamy zdjęcia! Artur z Mazowsza to młody, 28-letni, postawny gospodarz, który zgłosił się do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", by zmienić swoje życie. Jego wcześniejsze związki rozpadły się, bo zbyt dużo czasu poświęcał gospodarstwu. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym mieszka i pracuje Artur z programu "Rolnik szuka żony". 📢 Odważne zdjęcia Michaliny Olszańskiej z "Dewajtis". Zobaczcie! [26.11.2023] Oto Michalina Olszańska z serialu "Dewajtis". To polska aktorka, której wielką sławę przyniosła rola Ireny w serialu "Dewajtis" w TVP 1. To również świetna skrzypaczka, autorka powieści i tekstów piosenek, a również kompozytorka i wokalistka. Świetnie również pozuje do zdjęć. Zobaczcie odważne zdjęcia aktorki!

📢 Julia Wieniawa na odważnych zdjęciach. Reakcje jej fanów: "Kobieta rakieta". Zobaczcie! [26.11.2023] Oto odważne zdjęcia Julii Wieniawy. Reakcje jej fanów: "O matko!". Zobaczcie! Julia Wieniawa to polska aktorka, piosenkarka oraz celebrytka. Często jest fotografowana na ściankach. Sama też lubi, jak ją fotografują. Na jej Instagramie możemy znaleźć wiele odważnych zdjęć. W naszej galerii znajdziecie te najodważniejsze. 📢 Oto Aleksandra Żebrowska na odważnych zdjęciach. Internauci szczerze: "Oby więcej takich naturalnych ludzi". Zobaczcie! [26.11.2023] Oto Aleksandra Żebrowska na bardzo odważnych zdjęciach. To żona Michała Żebrowskiego, wspaniałego polskiego aktora. Prowadzi bardzo ciekawy profil na Instagramie, na którym odsłania kulisy ich związku. Jej portal społecznościowy obserwuje już prawie 400 tysięcy osób. Na popularność jej Instagrama wpływ mają z pewnością też odważne zdjęcia, jakie zamieszcza. Zawsze są szeroko komentowane. Zobaczcie te fotografie.

📢 Magdalena Narożna na odważnych zdjęciach. Fani są pod wrażeniem: "Figurka sztos". Zobaczcie! [26.11.2023] Oto odważne zdjęcia Magdaleny Narożnej z zespołu "Piękni i Młodzi". Fani są pod wrażeniem: "Wyglądasz Skarbie zjawiskowo" - piszą na jej Instagramie. Magdalena Narożna to aktualnie jedna z najpopularniejszych wokalistek disco-polo. Śpiewa w zespole Piękni i Młodzi. Przez ostatni rok przeszła wspaniałą metamorfozę. Jest szczuplejsze i chętniej prezentuje na zdjęciach swoje wdzięki. Zobaczcie odważne zdjęcia Magdy Narożnej z zespołu Piękni i Młodzi. 📢 Mandarynki - oto skutki jedzenia tych owoców. To dzieje się z nami, gdy jemy dużo mandarynek [26.11.2023] Sezon na mandarynki w pełni. Te pyszne owoce są u nas najbardziej popularne w sezonie jesienno-zimowym. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez zapachu mandarynek. Trzeba jednak wiedzieć, że poza smakiem i zapachem te owoce mają też wiele korzystnych właściwości dla organizmu. Zobacz, co się dzieje, gdy jesz dużo mandarynek.

📢 Śmiertelny wypadek na DK 92 w Wielkopolsce. Kierowca autobusu potrącił pieszego Do wypadku doszło w sobotę po południu na drodze nr 92 na wysokości miejscowości Sękowo. Kierowca autobusu potrącił pieszego. Mężczyzna nie przeżył. 📢 Podatki 2024. Te osoby nie mogą liczyć na zwrot podatku za 2023 rok Zwrot z podatku to dla wielu osób dodatkowy zastrzyk gotówki, szczególnie dla osób wychowujących dzieci, ale nie tylko. Odliczenie ulg podatkowych, nie tylko zmniejsza konieczny do zapłacenia podatek, ale jeszcze możemy otrzymać nadpłatę! Niestety jest kilka sytuacji, w których nie dostaniemy zwrotu z podatku. Jakie to sytuacje? Sprawdźcie. 📢 Poznańskie Targi Piwne 2023 na MTP. To już 10 edycja wydarzenia Poznańskie Targi Piwne, które odbywają się 24 i 25 listopada, to nie tylko piwo i inne trunki, ale przede wszystkim imprezy towarzyszące - Piwna Mila, Piwna Joga, liczne konkursy czy bezpłatne badania USG jąder.

📢 Najseksowniejsza hokeistka świata złożyła erotyczne gratulacje subskrybentom w Święto Dziękczynienia – gorące ZDJĘCIA Królowej Śniegu Kanadyjska hokeistka Mikayla Demeiter, nazywana najseksowniejszą reprezentantką swojej dyscypliny sportowej, kolejny raz przykuła uwagę swoich obserwujących. 📢 Dwa egzotyczne nowe kierunki z lotniska w Poznaniu! Dokąd jesienią i zimą polecisz z Ławicy? Jesień i zima to idealny czas na podróże do cieplejszych krajów. Z poznańskiego lotniska Ławica polecimy do wielu ciekawych miejsc. W ostatnim czasie uruchomiono nowe połączenia, wśród nich - Dubaj, Lizbona, czy jordański Amman, ale też miasta idealne na tzw. city break. Zobacz kierunki lotów z Poznania na najbliższe miesiące! 📢 Oto najpiękniejsze Wielkopolanki! Te dziewczyny walczą o tytuły Polska Miss i Polska Miss Nastolatek! Po raz kolejny najpiękniejsze mieszkanki Polski stanęły do walki o tytuł i koronę Polskiej Miss i Polskiej Miss Nastolatek 2023. W tym roku wśród tych wyjątkowych kobiet nie zabrakło przedstawicielek województwa wielkopolskiego. Kim są i jak wyglądają? Sprawdźcie naszą galerię!

📢 Te rzeczy dostaniesz za darmo w Poznaniu! Zobacz meble, akcesoria i dekoracje do wzięcia bezpłatnie w listopadzie! W serwisach ogłoszeniowych można znaleźć wiele ciekawych darmowych przedmiotów. Na mieszkańców Poznania czekają meble, naczynia i akcesoria do wzięcia za darmo. Dzięki nim bez wydawania zbędnych pieniędzy urządzimy mieszkanie, a wyposażenie może posłużyć nam jeszcze przez wiele lat. Zebraliśmy dla Was najciekawsze ogłoszenia rzeczy do wzięcia za darmo w Poznaniu zamieszczone w serwisie OLX w listopadzie. 📢 W urzędzie czeka wniosek o zagospodarowanie tzw. "Dziury Toruńskiej". Teren między Teatralką a Kaponierą zostanie zabudowany? Już w poprzednim roku rozstrzygnięto konkurs na zagospodarowanie tego terenu. Do Urzędu Miasta wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zabudowy biurowo-usługowo-handlowo-mieszkalnej.

📢 Tak wygląda mieszkanie Magdy Mołek. Takie ma gniazdko w Warszawie. Zobaczcie zdjęcia! [25.11.2023 r.] Oto mieszkanie Magdy Mołek. Tak wygląda jej warszawskie gniazdko. Magda Mołek to polska dziennikarka, prezenterka telewizyjna, a od pewnego czasu również youtuberka. Ma piękne mieszkanie w Warszawie. Hitem w jej czterech kątach jest kuchnia, nad którą internauci się wprost rozpływają. Zobaczcie, jak mieszka Magda Mołek.

📢 Oto Arkadiusz Jakubik z serialu "Informacja zwrotna" na Netfliksie. Zobaczcie prywatne zdjęcia artysty! [25.11.2023] Tak na prywatnych zdjęciach wygląda Arkadiusz Jakubik z serialu "Informacja zwrotna". To niesamowity polski aktor, który systematycznie, z każdym kolejnym rokiem poszerza swoje grono fanów. Ostatnio możemy go oglądać w serialu "Informacja zwrotna" na Netfliksie. Film jest absolutnym hitem na tym serwisie streamingowym. Zobaczcie Arkadiusza Jakubika, czyli Marcina Kanię z serialu "Informacja zwrotna", na prywatnych zdjęciach. 📢 Oto Kamila Baar z serialu "Kamerdyner" na prywatnych zdjęciach. Wygląda cudownie. Sami zobaczcie! [25.11.2023 r.] Kamila Baar z serialu "Kamerdyner" na prywatnych zdjęciach! To polska aktorka, która w serialu "Kamerdyner" w TVP 1 gra Angelę von Krauss. Urodziła się w Człuchowie, a dzieciństwo spędziła w Poznaniu i Tychach. Jest absolwentką Akademii Teatralnej w Warszawie. Pamiętamy ją z ról w takich filmach jak między innymi "Niania w wielkim mieście", "Na dobre i na złe" czy "Vinci". Zobaczcie, jak Kamila Baar z "Kamderdynera" wygląda na prywatnych zdjęciach.

📢 Wprost ociekają luksusem! Takie są najdroższe domy pod Poznaniem. Zobacz piękne posiadłości na sprzedaż. Mamy zdjęcia i ceny! Tak wygląda 10 najpiękniejszych i zarazem najdroższych rezydencji w okolicach Poznania. Zapłacisz za nie krocie! Wśród ofert są luksusowe domy z prywatnymi basenami, ogromnymi ogrodami i niezwykłymi wnętrzami. Oto aktualne oferty drogich domów z rynku wtórnego na sprzedaż pod Poznaniem. Oferty pochodzą z serwisu otodom.pl. Wejdź w naszą galerię i zobacz zdjęcia oraz ceny nieruchomości.

📢 Wojsko sprzedaje domy i mieszkania! To nowe oferty od AMW. Ceny są okazyjne! Zobacz zdjęcia Szukasz mieszkania lub domu w atrakcyjnej cenie? Warto sprawdzić ofertę Agencji Mienia Wojskowego! Na licytacje wystawione są zapomniane powojskowe tereny, działki, ale i nieruchomości, w których można mieszkać. Oferta AMW jest bogata. Znajdziemy w niej mieszkania i domy zarówno w dużych miastach, jak i miasteczkach powiatowych. Zobacz, jakie obecnie mieszkania można kupić od wojska. Zobacz zdjęcia i ceny.

📢 Odpady medyczne poza kontrolą. NIK wykrył duże nieprawidłowości, również w wielkopolskich szpitalach Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę dotyczącą postępowania z odpadami zakaźnymi. Pod nadzorem były między innymi wielkopolskie szpitale, w tym także szpital w Poznaniu. W każdej placówce, w której byli kontrolerzy - stwierdzono nieprawidłowości. 📢 Rezerwy Lecha Poznań przegrywają z Chojniczanką Chojnice. Patryk Olejnik z pierwszym golem w tym sezonie Podopieczni trenera Artura Węski w ostatnim meczu wygrali z Polonią Bytom 1:0, po bramce Bartłomieja Juszczyka. W ramach 19. kolejki rezerwy Kolejorza podejmowały Chojniczankę Chojnice. W tym starciu lepsi okazali się goście, którzy pokonali rezerwy 2:1. Autorem trafienia dla Lecha II Poznań został Patryk Olejnik. Warto zaznaczyć, że młodzi lechici przystępowali do tego spotkania wzmocnieni zawodnikami z pierwszej drużyny. W wyjściowej jedenastce pojawili się między innymi: Artur Sobiech, Filip Wilak, Michał Gurgul i Maksymilian Dziuba.

📢 Ostrzeżenie IMGW dla Wielkopolski. Kierowcy, uważajcie na drogach! IMGW wydało w sobotę, 25 listopada ostrzeżenie dla województwa wielkopolskiego. Na drogach może występować oblodzenie. 📢 Psy odebrane właścicielowi w Lesznie. Zwierzęta żyły w fatalnych warunkach Przed sądem zakończy się prawdopodobnie sprawa przetrzymywania psów w fatalnych w warunkach przez jednego z mieszkańców Leszna. Zwierzęta zostały odebrane i umieszczone w schronisku. Jeden wymagał pilnej pomocy weterynaryjnej. To kolejny przypadek dramatycznego traktowania zwierząt w powiecie leszczyńskim w ostatnich dniach.

📢 Budynek Warty Poznań zostanie zrównany z ziemią! Tak wyglądał wysłużony obiekt w ostatnich latach. Zobacz archiwalne zdjęcia! Budynek Warty Poznań, który zlokalizowany jest przy Drodze Dębińskiej, zostanie wyburzony. To już przesądzone. O informacji poinformował klub. Jest to jeden z pierwszych kroków w celu postawienia nowego i nowoczesnego kompleksu. Przez blisko 50 lat służył zawodnikom różnych warciarskich sekcji. Teraz pozostaną po nim wspomnienia oraz fotografie.

📢 Trener Lecha Poznań cieszy się z frekwencji i szerokiej kadry: "Musimy zrobić co do nas należy" W niedzielę o 17.30 Lech Poznań zmierzy się na Enea Stadionie z Widzewem. Ligowy klasyk obejrzy ponad 30 tysięcy widzów, mimo, że nie będzie na nim kibiców gości. Z tak dużej frekwencji cieszył się trener Kolejorza John van den Brom. Holender podkreślał, że liczy na duże wsparcie trybun. - To dla nas ważny mecz, oni nas nie lubią, my ich także, zawodnicy mają tego świadomość, bo nie są tu od wczoraj, ale skupiamy się na tym, by zrobić to, co do nas należy - mówił na konferencji przed startem z łodzianami van den Brom. 📢 Magda Gessler odmieniła kolejną restaurację w Poznaniu. Pomylone Gary to teraz Bistro Pyr pyr pyr. Oto ceny i menu po Kuchennych rewolucjach Bistro Pyr pyr pyr jest już po Kuchennych rewolucjach Magdy Gessler. Słynna restauratorka przyjechała po Poznania, by pomóc Ani i Kubie w postawieniu lokalu na nogi. Wszystko wskazuje na to, że się udało. Wiemy, ile kosztują dania z nowego menu. Sprawdź ceny i zobacz, jak teraz wygląda Bistro Pyr pyr pyr - dawniej Pomylone Gary - przy ul. Głogowskiej w Poznaniu.

📢 Tragiczny wypadek na al. Armii Poznań. Samochód uderzył w drzewo Do tragicznego wypadku doszło w piątek, 24 listopada około godziny 21 przy al. Armii Poznań. Strażacy długo pracowali na miejscu zdarzenia - były obecne 4 zastępy. 📢 Dzień Kolejarza - najlepsze memy. Opóźnienia pociągów, przestarzałe torowiska, zawodne Pendolino. Z tego śmieją się Internauci Święto Kolejarza to doskonały pretekst dla Internautów, którzy tworzenia memów. Zobaczcie co nie podoba się polakom w naszej kolei.

📢 Tu w Poznaniu oddasz niepotrzebne rzeczy! Możesz pozbyć się kłopotu i pomóc innym Ubrania, których już nie nosimy, nietrafione prezenty, niechciane zabawki i inne niepotrzebne rzeczy - tego wszystkiego możemy się pozbyć, a przy okazji komuś pomóc. W Poznaniu działa kilka miejsc, które przyjmują zbędne przedmioty w dobrym stanie. Podpowiadamy, gdzie można je oddać.

📢 125-lecie tramwaju elektrycznego i moc atrakcji w zajezdni Głogowska, dancehall z Mariką i inne wydarzenia w Poznaniu! 125-lecie tramwaju elektrycznego i moc atrakcji w zajezdni Głogowska, dancehall na koncercie Mariki, Reni Jusis w klubowej odsłonie i inne propozycje muzyczne. 📢 Łukasz Trałka, szef skautingu Akademii Lecha Poznań: "Miałem trzy propozycje. Niczego nie żałuję" Łukasz Trałka, czyli człowiek instytucja. Uwielbiany przez wielu kibiców były piłkarz Lecha Poznań, a obecnie szef skautingu akademii Kolejorza, ekspert telewizyjny, a także zawodnik futsalowej drużyny Wiary Lecha, w podcaście Lecha Poznań prowadzonym przez Adriana Gałuszkę opowiedział o swojej obecnej pracy. W rozmowie zdradził też, dlaczego w przeszłości nie wyjechał za granicę, choć miał kilka propozycji na grę w silniejszych ligach. 📢 Tak mieszka Anna z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia [25.11.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Chińczycy lecieli ponad 14 godzin wyłącznie na targi poznańskie. "Polska jest dużym krajem, innym niż sobie wyobrażałem" Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich trwa Gardenia 2023. Targi Ogrodnictwa i Architektury obrazu przyciągnęły sprzedawców z Chin, którzy starają się zwiększyć sprzedaż na rynku europejskim.

📢 Wrocławska restauracja najpiękniejsza na świecie! Wnętrze zachwyca tak jak menu. Zobaczcie zdjęcia Restauracja La Maddalena nagrodzona w międzynarodowym konkursie Muse Design Award w Nowym Jorku. Wyróżnienie przyznano "za styl, elegancję i wykorzystanie w wnętrzach bardzo szlachetnych materiałów". Zobaczcie, jak najpiękniejsza restauracja na świecie wygląda w środku! 📢 Fala zachorowań w poznańskich szkołach. Jak placówki radzą sobie z brakami kadrowymi? Nie tylko grypa i przeziębienia, ale również koronawirus nękają poznańskie szkoły. Nauczyciele i dyrektorzy muszą zmagać się z nadmierną ilością wolnych godzin, gdyż wielu z nich jest na zwolnieniu.

📢 Tak mieszka Bartosz Salamon GALERIA ZDJĘĆ. Oto jego żona! To prawdziwa włoska piękność! ZDJĘCIA Tak oto mieszka Bartosz Salomon. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii...

📢 Domowy grzaniec i kanapki na jarmarku świątecznym? Jacek Jaśkowiak zachęca do zabierania własnego prowiantu Prezydent miasta Jacek Jaśkowiak w odpowiedzi na pytanie o wysokie ceny na jarmarku świątecznym, zachęca do zabierania ze sobą własnego prowiantu. 📢 Ciało mężczyzny znalezione w kominie. Wstrząsające odkrycie w Wielkopolsce W kominie szklarni przy gospodarstwie rolnym w powiecie kaliskim znaleziono ciało 46-letniego mężczyzny. 📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Gigantyczny sukces Polski – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu, w tym zwycięzca Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz z piękną żoną. Zobacz, jak żyje na co dzień z dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas. 📢 Świetna wiadomość dla Lecha Poznań! Bartosz Salamon wraca do gry To było długie osiem miesięcy oczekiwania na werdykt w sprawie Bartosza Salamona. W piątkowe popołudnie otrzymaliśmy informację o przyznaniu kary dla Bartosza Salamona. UEFA nałożyła na środkowego obrońcę karę dyskwalifikacji na 8 miesięcy. Na poczet kary zostało zaliczone zawieszenie, które trwa od 13 kwietnia 2023 roku, co oznacza, że Salamon już 13 grudnia będzie mógł wrócić na boisko.

📢 W Poznaniu trwają niesamowite targi ogrodnicze. Zobacz zdjęcia z pierwszego dnia Gardenii na MTP Pokazy florystyczne, konferencje, strefa inspiracji oraz wiele więcej. Rozpoczęły się Targi Gardenia 2023 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Miłośnicy ogrodnictwa z całej Wielkopolski, Polski oraz z zagranicy zebrali się, by opowiadać o swojej życiowej pasji. 📢 Lech Poznań straci szkoleniowca? Ma propozycję z ekstraklasowego klubu Od kilku tygodni zakulisowo mówi się o odejściu asystenta trenera Lecha Poznań Macieja Kędziorka. Teraz wiele wskazuje na to, że może to się spełnić. Constantin Galca, który w kwietniu objął stery Radomiaka Radom, prawdopodobnie straci posadę, a w jego miejsce wskoczy właśnie Kędziorek.

📢 Konstantyn uciekał do Polski przed wojną na wózku inwalidzkim. W Poznaniu znalazł spokój i pracę. Teraz pomaga innym Konstantyn Kuusk jest Ukraińcem. Do Polski, jako uchodźca, przyjechał tuż po rozpoczęciu działań wojennych w Ukrainie – 3 marca. Mimo iż jeździ na wózku, od lat jest wolontariuszem, aktywnym sportowcem i organizuje akcje społeczne.

📢 Najdroższa inwestycja w historii! Wiemy, kto zmodernizuje pływalnię Akwawit w Lesznie Urząd Miasta Leszna poinformował o wyborze przedsiębiorstwa, które zmodernizuje pływalnię Akwawit. Oferty przetargowe otworzono pod koniec sierpnia, a powodem zwłoki z ogłoszeniem wyboru był wniosek firmy, która złożyła mniej korzystną dla samorządu ofertę. Będzie to najdroższa inwestycja w historii samorządu Leszna. 📢 Oto osoby, które nie powinny jeść ziemniaków. Takie są skutki ich spożywania Ziemniaki to zdecydowanie jeden z najbardziej lubianych dodatków do obiadu przez Polaków. Ziemniaki dają wiele możliwości podania, w wersjach zdrowych i dietetycznych jak i tych bardziej kalorycznych. Warto pamiętać, że sam ziemniak nie jest bardzo kaloryczny, a jedynie dodatki do nich mogą nam dodać kilogramów. Niestety ziemniaki nie są wskazane wszystkim. Kto nie powinien ich jeść? Sprawdźcie.

📢 Oto najbardziej ambitne znaki zodiaków według horoskopu. Jesteś na liście? Horoskop to przepowiednia zapisana w gwiazdach, może dotyczyć naszej przyszłości zarówno tej bliskiej jak i dalekiej. Z horoskopu możemy również dowiedzieć się jacy jesteśmy. Czy jesteśmy wierni, czy zdradzamy, czy lubimy samotność, czy mamy pecha? Tego wszystkiego możemy dowiedzieć się z naszego znaku zodiaku. Zobaczcie, które spośród dwunastu znaków zodiaku uznawane są za najbardziej ambitne. 📢 "Kryminał za te ekrany". Ekrany reklamowe w centrum Poznania budzą kontrowersje "Kryminał za te ekrany" - napisał do nas oburzony Czytelnik, komentując nowe ekrany reklamowe przed Teatrem Wielkim i CK Zamek w Poznaniu. Czy ekrany faktycznie szpecą krajobraz i co myślą o nich przedstawiciele instytucji, przed którymi je postawiono? Zapytaliśmy Teatr Wielki oraz CK Zamek.

📢 Stary Rynek w Poznaniu miał być skończony, a prace nadal trwają. Jacek Jaśkowiak: "Ja takich deklaracji nie składałem, tylko moi zastępcy" Według zapowiedzi władz Poznania remont Starego Rynku miał zakończyć się 20 listopada. Tymczasem nie ma szans na zakończenie remontu w takim terminie. Prezydent Poznania powiedział we wtorek, że taki termin deklarowali jego zastępcy, jednak był on "zbyt ambitny". Skrytykował on także zadaszenie zainstalowane nad pasażem przy budynku Arsenału. 📢 Profiler kryminalny o potrójnym zabójstwie w Puszczykowie. "Te dzieci mogły zginąć przy okazji" 42-letni Serhii T. z Puszczykowa miał żonę i dwie córki, ale je zabił. Choć - jak twierdzi - chciał pozbyć się tylko żony, to odebrał życie też dziewczynkom, bo... jedna z nich się obudziła. 4,5-letnia Daria i 1,5-roczna Maria zginęły z rąk ojca "przy okazji"? - Może być tak, że dzieci giną tylko dlatego, że były świadkami zabójstwa np. swojego rodzica - mówi Jan Gołębiowski, profiler kryminalny i biegły sądowy.

📢 Echa kontrowersyjnej śmierci byłego piłkarza Lecha Poznań. Ośrodek na Mogileńskiej w ogniu krytyki. "Nie wszystkich uleczymy i zadowolimy" Wracamy do tematu kontrowersyjnych okoliczności śmierci i pobytu byłego piłkarza Lecha, 81-letniego Czesława Szczepankiewicza, w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Mogileńskiej w Poznaniu. Temat nie został wyczerpany, o czym świadczą reakcje Czytelników i osób związanych z poznańskim ośrodkiem. 📢 Trwa wyburzanie kolejnych baraków na Dębcu w Poznaniu. Powstaną tam nowe mieszkania komunalne. Zobacz zdjęcia Baraki na poznańskim Dębcu stanowią relikt, o wyburzeniu którego mówi się od dawna. Dopiero od kilku lat są one stopniowo wyburzane, a w ich miejscu powstają nowe osiedla mieszkań komunalnych.

📢 Tłok w pociągach do Poznania zniknie. Samorząd uruchomi dodatkowe połączenia. Wiemy, na jakich trasach będą kursowały Już 10 grudnia w życie wejdzie nowy, roczny rozkład jazdy na kolei. Samorząd Województwa Wielkopolskiego przygotował dla pasażerów niespodziankę, dzięki której częściowo zostanie rozładowany tłok w pociągach do Poznania. Chodzi o krótkie, aglomeracyjne połączenia kolejowe.

📢 Był altaną działkową, wyjedzie na poznańskie tory. Zabytkowy tramwaj pojawi się na Katarzynkach w Poznaniu Wagon doczepny S2D, tak zwany "Duży Szczeciniak", po remoncie wraca na poznańskie tory. Będzie go można zobaczyć w trakcie parady organizowanej z okazji 125-lecia tramwaju elektrycznego w stolicy Wielkopolski, a później podczas prezentacji taboru w zajezdni Madalińskiego. 📢 Wypadek na jarmarku świątecznym w Poznaniu. "Brama przygniotła dziewczynę" Wypadek na jarmarku świątecznym na placu Wolności w Poznaniu wydarzył się w czwartek wieczorem. Silny wiatr przewrócił jedną z instalacji - bramę tuż przy młyńskim kole. Poszkodowana została jedna osoba. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Dom zły w Szabdzie. Maja uciszona na śmierć... "Rodzice zaklejali jej buzię taśmą" Aby 3-letnia Maja nie krzyczała, rodzice zaklejali jej buzię taśmą. Matka podawała jej niedozwolone leki, które ostatecznie ją zabiły. Ale w domu w Szabdzie pod Brodnicą cierpiała cała gromadka dzieci - dowodzi prokuratura.

📢 Po tych studiach w Poznaniu zarobisz najwięcej! Mamy najnowszy raport. Sprawdź Na podstawie raportów ELA łatwo zobaczyć, którzy absolwenci poznańskich uczelni zarabiają najwięcej. Wyniki obejmują średnie miesięczne wynagrodzenia brutto ze wszystkich źródeł wśród pracujących absolwentów. 📢 Niecodzienny wyczyn strongmana z Rosnowa. Myśliwiec F-16 nie jest mu straszny! [ZDJĘCIA] Nie na co dzień ludzie przeciągają ponad 20-tonowy myśliwiec. Tym wyczynem popisał się ostatnio Karol Kołaszewski z Rosnowa.

📢 Poznań to jest miasto doznań! Oto 40 najlepszych memów o poznaniakach. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle Hasło "Poznań miasto doznań" do czegoś zobowiązuje! To nie tylko popularny slogan. Można się o tym przekonać, przeglądając memy i demotywatory, które stworzyli internauci. Wiele z nich śmieszy, kilka zadziwia, a niektóre są powodem do wstydu. Chcecie się o tym przekonać? Zajrzyjcie do naszej wyjątkowej galerii. Prezentujemy w niej 40 najlepszych memów o Poznaniu. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle!

📢 Tak wyglądało kultowe miejsce w Poznaniu na początku XX wieku. Czy bardzo się zmieniło? Zobacz archiwalne zdjęcia! Międzynarodowe Targi Poznańskie to jedno z najbardziej znanych miejsc w stolicy Wielkopolski. Odbywa się tam wiele różnorodnych wydarzeń, na które zjeżdżają się tłumy zarówno z Polski, jak i z innych krajów. Ten kultowy na mapie Poznania punkt przez lata się jednak mocno zmienił. Jak wyglądał na początku XX wieku? Zobacz nasze archiwalne zdjęcia! 📢 Tak wyglądała naprawdę polska wieś w czasach "Znachora". Oto archiwalne zdjęcia z okresu II RP! Na ekranach króluje obecnie nowa filmowa wersja "Znachora". Ekranizację powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza obejrzało już wiele osób. Filmowe dzieła nie oddają w pełni jednak tego, jak wyglądała wówczas polska rzeczywistość. Przedstawiamy archiwalne zdjęcia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, które prezentują polską wieś z czasów II Rzeczpospolitej.

📢 Tak mieszka Agnieszka z "Rolnik szuka żony". Ma hotel, restaurację i stadninę koni. Zobaczcie zdjęcia! [23.11.2023] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10"! Agnieszka to 40-letnia mieszkanka Biskupca w województwie warmińsko-mazurskim, która zdecydowała się wziąć udział w 10. edycji programu TVP 1. Mieszka w odlotowym miejscu. Ma piękny dom, hotel, restaurację i ośrodek jeździecki. Musicie zobaczyć te zdjęcia!

📢 Bombki choinkowe z PRL-u są warte krocie. Czy pamiętasz anielskie włosy i papierowe łańcuchy? Te ozdoby z PRL-u kosztują majątek – zdjęcia Kultowe bombki z PRL-u wróciły do łask i są teraz sporo warte. Wprawdzie domy Polaków w tamtych czasach wyglądały bardzo skromnie, a zdobycie podstawowego wyposażenia stanowiło nie lada wyzwanie, ale Boże Narodzenie nie mogło się obyć bez pięknie przystrojonego drzewka. Zobacz, jakie dekoracje choinkowe królowały w polskich domach w latach 60., 70. i 80. Sprawdź, czy kojarzysz te klimatyczne ozdoby świąteczne z PRL-u.

📢 Odra pozostaje niebezpieczną chorobą. O połowę wzrosła liczba zgonów na świecie Odra cały czas pozostaje bardzo niebezpieczną chorobą. Według najnowszego raportu Światowej Organizacji Zdrowia, w latach 2021-2022 odnotowano wzrost liczby zgonów z powodu zachorowań na odrę o prawie połowę. Wpływ na to miała w dużej mierze pandemia COVID-19. 📢 Poznańska bimba ma już 125 lat. W niedzielę wielka parada tramwajów. Sprawdź program! Aż wierzyć się nie chce, że to już tyle lat przemierzają ulice stolicy Wielkopolski. Dokładnie w 1898 roku w Poznaniu zakończyła się era tramwaju konnego, którego zastąpił elektryczny. MPK świętuje rocznicę z pompą. 📢 Targi Hobby 2023 w Poznaniu: Wyjątkowe modele, eksponaty i makiety na MTP. Zobacz prawdziwe cudeńka! W Poznaniu kończą się wyjątkowe Targi Hobby 2023. Podczas imprezy można było spotkać pasjonatów z wielu różnych dziedzin. Jak co roku najliczniejszą grupę stanowili modelarze. Zobacz niesamowite modele, eksponaty i makiety kolejowe, które zaprezentowali na MTP.

📢 Były piłkarz Lecha zmarł w nieludzkich warunkach? Zakład broni się przed zarzutami. "Nie ma zgody na coś takiego wobec człowieka" W poniedziałek wieczorem, 20 listopada zmarł były piłkarz Lecha, 81-letni Czesław Szczepankiewicz. Rodzina jest zbulwersowana traktowaniem go przez placówkę leczniczą, która z kolei kompletnie nie zgadza się z taką oceną i wydała nawet specjalne oświadczenie.

📢 Hipokrates 2023. Najlepsi specjaliści ochrony zdrowia w Wielkopolsce nagrodzeni We wtorek, 21 listopada odbyła się oficjalna gala plebiscytu „Hipokrates Wielkopolski 2023”, podczas której nagrodziliśmy najlepszych specjalistów ochrony zdrowia. 📢 Takie dodatki na święta dostaną pracownicy w 2023 roku. Zobacz ile świątecznej premii dostaniemy Przed nami intensywny czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. To czas wzmożonych wydatków. Prezenty, ozdoby czy przygotowanie światy to nie lada wydatek dla domowego budżetu. Podreperowaniem domowego budżetu będą świąteczne premie, które pracodawcy co roku wypłacają w okresie Bożego Narodzenia. Ile dostaniemy w 2023 roku? Sprawdzamy.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 21.11.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 To prawdziwe okazje! Kup tani dom od komornika w Wielkopolsce. Oto najnowsze licytacje komornicze. Mamy zdjęcia i ceny W Wielkopolsce dość często pojawiają się nowe licytacje komornicze nieruchomości. Możesz na nich kupić dom w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty z województwa wielkopolskiego w listopadzie i grudniu 2023 roku. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii!

📢 Trzymał ponad 30 zwierząt w koszmarnych warunkach. Są zarzuty dla 64-latka z gminy Jarocin! 64-letni mieszkaniec gminy Jarocin znęcał się nad zwierzętami. Mężczyzna prowadził przydomową hodowlę, w której przetrzymywał około 30 psów i kilka kotów. Wszystkie w warunkach skrajnego zaniedbania. Pomieszczenia dla czworonogów były zbyt małe i pełne odchodów. Właścicielowi zwierząt postawiono zarzuty, może trafić do więzienia na trzy lata.

📢 Te kobiety wybrał Artur z "Rolnik szuka żony 10"? Sprawdźcie! [10.11.2023 r.] Artur z "Rolnik szuka żony 10" otrzymał sporo listów od kobiet, które się nim zainteresowały. Do programu zaprosił 9 z nich. Ostatecznie wybrał trzy i to one pojadą do jego gospodarstwa na Mazowszu. Są to: Aleksandra z Zalewa, Sara z Siedlec i Blanka z Szydłowca. Poznajcie je bliżej, zobaczcie zdjęcia!

📢 Biżuteria PRL - zdjęcia, aktualne ceny z OLX. Niektóre pierścionki, kolczyki i bransoletki po latach zapomnienia są warte majątek W czasach PRL, podobnie jak współcześnie, biżuteria odzwierciedlała styl kobiety. Inna niż dziś panowała moda na kolczyki, pierścionki, bransoletki czy naszyjniki. Tyle dzisiaj są warte te jubilerskie artystyczne dzieła. Zobacz zdjęcia i ceny biżuterii PRL wystawianych na portalu OLX. 📢 Takich bombek z PRL-u poszukują kolekcjonerzy - zdjęcia. Stare świąteczne ozdoby są dziś warte fortunę Masz w kartonach stare bombki i ozdoby choinkowe? Wyrzuciłeś? Żałuj! Od jakiegoś czasu choinkowe bombki z PRL przeżywają prawdziwy renesans. Zobacz popularne peerelowskie bombki. Takich poszukują kolekcjonerzy i zapłacą za nie fortunę. Czar wspomnień gwarantowany. 📢 Zyskaj 500 plus na psa i kota. Co trzeba zrobić, by dostać dodatek? Właściciele zwierząt domowych, takich jak psy i koty, mogą starać się o specjalne wsparcie dla swoich czworonogów. Nazywane jest ono "500 plus na psa i kota". Właściciele tych zwierząt mogą otrzymać dofinansowanie na wykonanie trzech zabiegów. Należy jednak dodać, że właściciel czworonoga pieniędzy nie otrzymamy do ręki. O jakich zabiegach mowa? Na jakiej zasadzie właściciele psów i kotów otrzymują wsparcie finansowe i przy spełnieniu jakich warunków jednostka samorządowa będzie mogła pokryć koszt zabiegu? Aby poznać szczegóły przejdź do galerii zdjęć.

📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 Głosowanie rozpoczęte. Nagroda główna: 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Rozpoczęło się głosowanie, a na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł! 📢 Tak zmienia się Stary Rynek w Poznaniu. "Duża część uliczek jest już wybrukowana". Oto nowe zdjęcia! Trwa wielki remont Starego Rynku w Poznaniu. Widać już coraz więcej powierzchni wyłożonej nową kostką brukową. W ostatnich dniach kamienny bruk zaczął już pokrywać zachodnią i północną część rynku. Układana jest nowa, granitowa kostka, ale wykorzystywany jest także bruk, który był tam przed remontem. Zobacz, jak zmienia się Stary Rynek w Poznaniu. Oto najnowsze zdjęcia!

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Głosowanie rozpoczęte! Zobacz, kto został nominowanych do nagrody. Od kilku tygodni nasi Czytelnicy zgłaszali nauczycieli oraz placówki edukacyjne i ich dyrektorów do nagród w wielkim plebiscycie edukacyjnym. We wtorek, 24 października rozpoczęło się głosowanie, w którym laureaci zostaną wybrani najpierw osobno w miastach i powiatach, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Zagłosuj na pracowników edukacji! 📢 Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia. Oto przerażające pomysły właścicieli Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. 📢 Zobacz 75 zdjęć Poznania z szalonych lat 90. Takiego miasta możesz nie poznać! Zdjęcia Poznania z lat 90. to niezapomniana podróż w czasie. Tego miasta już nie ma, a wiele miejsc ciężko nawet poznać.

📢 1000 plus dla pracowników Biedronki. Sieć rozdaje vouchery. Ale nie wszyscy pracownicy dostaną bony. To sprawiedliwe? 1000 plus dla pracowników - tyle przyzna sieć sklepów Biedronka. Tysiąc złotych to kwota na jaką liczyć mogą zatrudnieni w ramach świątecznego bonusu. Nie dostaną jednak tych pieniędzy w gotówce, lecz w formie vouchera do wydania na zakupy. Koszty pokryje pracodawca. Świadczenie natomiast nie dotyczy kadry menedżerskiej, a szeregowych pracowników.

