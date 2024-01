Przegląd prasy 27.01.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto Joanna Liszowska z serialu "Przyjaciółki" - prywatne zdjęcia aktorki [27.01.2024]”?

Prasówka 27.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto Joanna Liszowska z serialu "Przyjaciółki" - prywatne zdjęcia aktorki [27.01.2024] Joanna Liszowska, urodzona 12 grudnia 1978 roku w Krakowie, to utalentowana polska aktorka, piosenkarka oraz znana prezenterka telewizyjna. 45-latka zdobyła uznanie widzów między innymi dzięki roli Patrycji Kochan w "Przyjaciółkach", a także głównym rolom w filmach "Swingersi" i "Pokusa". Tak wygląda na swoich prywatnych zdjęciach!

📢 Tak wygląda dom Anny i Jakuba z "Rolnik szuka żony". Aktualnie są na etapie remontów. Zobaczcie zdjęcia! [27.01.2024] Tak mieszkają dziś Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". To jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony".

📢 Joanna Racewicz - taką metamorfozę przez lata przeszła dziennikarka. Zobaczcie zdjęcia! [27.01.2024] Zobaczcie, jak przez ostatnie 20 lat zmieniła się Joanna Racewicz, polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna, która 24 maja 1973 roku obchodzić będzie swoje 51. urodziny. Jest często atakowana za to, że korzysta z medycyny estetycznej. "Serio? Jeszcze się wam nie znudziło? "Co ona sobie zrobiła z twarzą?", "Kiedyś była piękna", "Racewicz to podróba". Zdarta płyta. Do znudzenia. Ileż można? Do zwycięstwa?" - pytała zażenowana na Instagramie Joanna Racewicz.

📢 Zastał Poznań murowany, a zostawi zabetonowany! Oto najlepsze memy o Jacku Jaśkowiaku Internauci nie mają wątpliwości: Jacek Jaśkowiak przejdzie do historii jako ten, który zastał Poznań murowany, a zostawi zabetonowany! Świadczy o tym niezliczona ilość memów, których bohaterem jest popularny Dżej Dżej. Postanowiliśmy je zebrać i pokazać Wam w jednej dużej galerii, bo przyjemne rzeczy powinny trwać jak najdłużej. Uwaga: ten materiał ma charakter wyłącznie humorystyczny i ma na celu wywołanie uśmiechu na twarzach poznaniaków. Leeeejcie, Poznań wytrzyma! 📢 Ale beka z Poznania! Internauci wyśmiewają niekończące się remonty i betonozę. Zobacz najlepsze memy. Padniesz ze śmiechu! Wieczne i niekończące się remonty w Poznaniu stały się dla internautów inspiracją do tworzenia memów. Ich autorzy wyśmiewają głównie przedłużającą się rewitalizację Starego Rynku oraz wszechobecną "betonozę". Te śmieszne obrazki rozbawią cię do łez! Zobacz najlepsze memy w naszej galerii.

📢 Budowa tej galerii miała być "zbrodnią na mieście". Tak powstawała Posnania, największe centrum handlowe w Poznaniu Krajobraz poznańskich Rataj dziesięć lat temu zmieniła rozpoczynająca się budowa nowego centrum handlowego. Choć pierwotnie miało ono nosić nazwę Galeria Łacina, ostatecznie powstała w tym miejscu zajmująca powierzchnię aż 100 tysięcy metrów kwadratowych Galeria Posnania. W naszym artykule przypominamy, jak przebiegała jej budowa. 📢 Studniówka 2024 w Poznaniu. Te dziewczyny olśniły swoimi kreacjami. Oto najpiękniejsze stylizacje z balów maturalnych! Studniówki to prawdziwe kopalnie oszałamiających kreacji! Niektóre przyszłe maturzystki stawiają na klasykę w postaci długich czarnych sukienek, inne zaskakują swoimi wyborami, decydując się na odważne kolory czy niespotykane fasony. Jedno jest pewne, nie sposób wybrać tylko jednej najpiękniejszej! Zobaczcie zdjęcia!

📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach 2024 w Poznaniu! Piękni, młodzi i uśmiechnięci! Zobacz zdjęcia! Sezon balów maturalnych trwa w najlepsze! Co weekend w Poznaniu uczniowie ostatnich klas szkół średnich bawią się na swoich studniówkach. Serca wszystkich skradają często urocze pary pięknych i uśmiechniętych przyszłych maturzystów. Na studniówkach towarzyszą im fotoreporterzy "Głosu Wielkopolskiego", a w ich obiektywach często pojawiają się roztańczone, radosne, a czasami nieukrywające swoich uczuć duety. Zobaczcie piękne pary z poznańskich studniówek!

📢 Marta Żmuda Trzebiatowska prywatnie - zdjęcia. Tak żyje popularna aktorka Pochodząca spod Człuchowa Marta Żmuda Trzebiatowska i jej mąż tworzą aktorską parę od prawie dekady. 40-latka jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek teatralnych, filmowych i telewizyjnych. Dla roli potrafi poświęcić wiele. Prywatnie jest mamą dwójki dzieci, Brunona i Pauliny. Oto jaka jest na co dzień Marta Żmuda Trzebiatowska. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Jakie będą podwyżki? Mamy szacunkowe wyliczenia [27.01.2024] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika.

📢 "Światło zapala się i znika". Duża awaria prądu w Poznaniu. Bez światła zostało wielu mieszkańców 26 stycznia koło godz. 18:00 doszło do dużej awarii prądu w Poznaniu. Mieszkańcy wielu ulic zostali bez dostępu do światła.

📢 Iga Muszakowska - gorące zdjęcia partnerki Dominika Abusa z Gogglebox. "Ona jest jak z Hollywood". Zobaczcie! [26.01.2024 r.] Dominik Abus zdobył sławę dzięki udziałowi w programie "Gogglebox" na antenie TTV, a jego partnerka, Iga Muszakowska, zyskała rozpoznawalność dzięki niezwykłym zdjęciom publikowanym na portalach społecznościowych. Prześledźcie razem z nami ich fascynującą historię. Zobaczcie najbardziej gorące zdjęcia Igi Muszakowskiej, partnerki Dominika Abusa z "Gogglebox". 📢 Najlepsze cytaty z serialu "1670" na Netflix. Zobaczcie zdjęcia! Serial "1670" na Netflix podbija serca widzów. Poznajcie 10 najlepszych cytatów z tego filmu. To polski serial komediowy, który możemy oglądać na platformie Netflix. To satyra przedstawiające w krzywym zwierciadle polską szlachtę i Polaków. Co chwilę padają tu teksty, które bawią do łez. Oto najlepsze teksty z serialu "1670". Zobaczcie zdjęcia!

📢 Kibice Lecha Poznań odcinają się od zdarzeń w CH Posnania. "Autor tego fake newsa nie będzie miał odwagi" Od kilku dni w sieci krąży post oraz zdjęcie facebookowego profilu "Od kołyski aż po grób tylko Lech Poznań", mówiący o tym, że fani Kolejorza mieli robić porządki w CH Posnania z gangiem nastolatków, którzy mieli zaczepiać klientów. Do sytuacji odniosło się Stowarzyszenie Kibiców Lecha Poznań, które zdecydowanie odcina się od tych informacji.

📢 Oto Poznań, którego już nie zobaczysz. Prezentujemy wyjątkowe zdjęcia miasta z początków XX wieku. Przenieś się w czasie! Początki XX wieku to okres licznych zmian w każdej dziedzinie. Codzienne życie wyglądało zupełnie inaczej w porównaniu do tego współcześnie. W Poznaniu także wiele się działo, a samo miasto było nie do poznania. Dzisiaj można przenieść się w przeszłość za pomocą klimatycznych fotografii z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Prezentujemy zdjęcia miasta w czasie lat 20., 30. czy 40. XX wieku.

📢 Jest ostrzeżenia hydrologiczne dla Wielkopolski. Stany ostrzegawcze przekroczone pod Poznaniem! Alert o wezbraniu wód stopnia 2. i 3. stopnia na terenie naszego województwa pojawił się na mapie zagrożeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenie obowiązuje do sobotnich wczesnych godzin rannych.

📢 Kardynał Grzegorz Ryś: Na pytanie, na ile jako Kościół jesteśmy znakiem jedności, odpowiadam sobie uczciwie: nie jesteśmy Nie to jest ważne, gdzie będą odbywały się lekcje religii. Problemem jest to, że odesłaliśmy młodych do szkoły, trochę tak jak rodzice, myśląc, że szkoła załatwi problem wychowania, wartości itp. Nie, szkoła tego nie załatwi - mówi kardynał Grzegorz Ryś. - można uczyć religii w szkołach, ale nauka religii nie jest formą tego, co jest najistotniejsze, czyli ewangelizacji, prowadzenia do sakramentów. Jeśli nie znajdziemy na to sposobu - kryzys w Kościele będzie się pogłębiał, nie malał.

📢 Dwa wielkopolskie miasta wśród najzdrowszych w Polsce. Zobacz ranking! W których polskich miastach żyje się najlepiej? Na to pytanie odpowiada Indeks Zdrowych Miast, w którego czołówce znalazł się Poznań. Stolica Wielkopolski wraz z innym miastem z naszego regionu znalazła się także w zestawieniu najzdrowszych miast w Polsce. 📢 Martwa wilczyca znaleziona w parku krajobrazowym w Wielkopolsce. "Prawdopodobnie została zastrzelona" Na martwą około 9-miesięczną wilczycę natknął się pracownik Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Została ustrzelona około miesiąc temu. 📢 TVP Poznań ma nowego dyrektora. Wcześniej kierował portalem powiązanym z MTP. "Koniec groteskowego koszmaru" Jan Józefowski został powołany na pełniącego obowiązki dyrektora TVP Poznań. Sam zainteresowany poinformował o tym na swoim profilu w serwisie Facebook. Zapowiada wielkie zmiany związane z ramówką, edukacją medialną i publicystyką.

📢 Politechnika Poznańska nie czuła się rozpieszczana przez PiS. Uczelnia zabiegała o pieniądze od czterech lat! Poznańskiej uczelni odebrano obiecane za rządów Prawa i Sprawiedliwości 200 mln zł. Miały one posłużyć do budowy pierwszego w Polsce komputera kwantowego, z którego mogliby korzystać wszyscy naukowcy w Polsce. Politechnika ubiegała się o te pieniądze od 2020 roku. W międzyczasie Polską rządziło dziewięciu różnych premierów.

📢 Pożar w zajezdni tramwajowej na Fortecznej w Poznaniu. Pięć zastępów straży na miejscu W zajezdni tramwajowej przy ulicy Fortecznej poznańskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego wybuchł pożar. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. 📢 Syn skatował niepełnosprawnego ojca? "Uderzał go po twarzy i głowie". 65-latek nie żyje 30-letni mężczyzna został zatrzymany w związku ze śmiercią swojego 65-letniego ojca, niepełnosprawnego seniora. Zdarzenie miało miejsce w czwartek w powiecie wrzesińskim.

📢 Tragiczny pożar w kamienicy w Gnieźnie. Nie żyją dwie osoby Do tragicznego pożaru doszło w nocy z czwartku na piątek w Gnieźnie. Nie żyją dwie osoby. 📢 Marta Manowska na egzotycznych wakacjach. Zwiedza kraj, który Polacy rzadko odwiedzają – i nie jest sama! Marta Manowska znowu zachwyca internautów zdjęciami z podróży, publikowanymi na Instagramie. Tym razem popularna prezenterka wybrała się do kraju, który rzadko odwiedzają Polacy. Towarzyszy jej zgrana ekipa, w tym mężczyzna, którego fani rozpoznali od razu. 📢 Niemiłe zakończenie zimowego obozu w wykonaniu Lecha Poznań. Porażka 1:3 z Szachtarem i uraz kapitana zespołu Lech Poznań w ostatnim meczu sparingowym przed powrotem do Polski przegrał z ukraińskim uczestnikiem fazy grupowej Ligi Mistrzów - Szachtarem Donieck 1:3. Jedyną bramkę dla ekipy ze stolicy Wielkopolski zdobył Michał Gurgul, który w pierwszej połowie zmienił kontuzjowanego Mikaela Ishaka. Był to drugi mecz lechitów tego dnia. Wcześniej poznaniacy w niezłym stylu uporali się ze słoweńskim NK Maribor 3:0.

📢 "Nikt za mną nie goni z pistoletem". Posnania ma problem z gangiem nastolatków? "Niestety, rozlewa się fala hejtu". Cały Poznań od kilku dni żyje niepokojącymi informacjami o grupie nastolatków, którzy mają terroryzować klientów galerii Posnania. Czy poznańskie centrum handlowe rzeczywiście ma problem z zapewnieniem bezpieczeństwa klientom i pracownikom? Byliśmy na miejscu i zapytaliśmy o to samych zainteresowanych.

📢 "Nie wiedzieliśmy, że będzie to zamek". Trwa proces sądowy w sprawie inwestycji w Stobnicy. Przesłuchano kolejnych świadków Przed Sądem Rejonowym w Obornikach toczy się proces w sprawie kontrowersyjnej budowy zamku w Stobnicy w sercu Puszczy Noteckiej. Ława oskarżonych złożona z inwestorów, architekta i urzędników stoi w obliczu zarzutów m.in. poświadczania nieprawdy w dokumentach i działalności zagrażającej środowisku. Przesłuchano kolejnych świadków. 📢 Oto najbiedniejsze gminy w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok! Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów, na podstawie których stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Dane dotyczą tak zwanych wskaźników G, czyli wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie najbiedniejsze gminy w województwie wielkopolskim.

📢 Znamy ewentualnego zastępcę Kajetana Szmyta. Strzelił ostatnio gola w sparingu i grał w kwalifikacjach do Ligi Europy Warta Poznań w środę wygrała pierwszy sparing w 2024 roku. Wygrana 2:1 nad ukraińskim LNZ Czerkasy może napawać optymizmem. Podczas meczu nie zagrał Kajetan Szmyt, którego zabrakło na ławce rezerwowych. Zamiast niego w meczu wystąpił testowany Mohamed Mezghrani, który popisał się pierwszym trafieniem w tym spotkaniu. Czy Belg algierskiego pochodzenia zastąpi młodzieżową gwiazdę Zielonych? 📢 Tak się ubiera Agata Kornhauser-Duda - zdjęcia, stylizacje. Pierwsza dama śledzi światowe trendy Stylizacje Agaty Dudy nie umkną uwadze specjalistów z branży modowej. Pierwsza dama RP zbiera pochwały jeśli chodzi o styl. Mówi się, że ubiera się modnie, z klasą, że śledzi najnowsze, światowe trendy oraz że z powodzeniem można się inspirować, przyglądając się jej kolejnym kreacjom, w tym kolorystyce strojów i dodatkom. Zobacz, jak się ubiera żona prezydenta RP - zdjęcia pokazujemy w naszej galerii niżej.

📢 Te choroby wykluczają z powołania do wojska. Takie są aktualne zasady kwalifikacji wojskowej Te choroby wykluczą cię z powołania do wojska. W Polsce czynna służba wojskowa nie jest obowiązkowa, ale każdy mężczyzna i tak musi stawić się przed komisją lekarską, podczas której przyznawana jest kategoria wojskowa. Nie wszyscy mogą jednak dołączyć do armii. Wykluczyć nas mogą niektóre choroby przewlekłe i schorzenia. Sprawdź, które choroby sprawią, że nie będziesz mógł wstąpić do wojska. 📢 Lech Poznań - NK Maribor 3:0. Filip Szymczak i Antonio Milić katami Słoweńców. Powtórka po czterech latach Lech Poznań w drugim sparingu podczas zgrupowania w Belek pokonał 16-krotnego mistrza Słowenii NK Maribor. Do przerwy Kolejorz prowadził 2:0 po dwóch celnych strzałach Filipa Szymczaka. Po zmianie stron wynik ustalił strzałem głową po rzucie rożnym Antonio Milić. Cztery lata temu, Lech Poznań też rozegrał w Turcji sparing z Mariborem. I tak jak w czwartek, wygrał wtedy 3:0

📢 Wielki skandal w Berlinie! Wielkopolski producent serów wyrzucony z targów! Nie rozumiem tej decyzji. Miałem wszystkie dokumenty potrzebne i upoważniające mnie do sprzedaży. Poczułem się jak obywatel drugiej kategorii. W życiu spotkało mnie to po raz pierwszy, a na targach Gruene Woche jestem od samego początku - mówi w rozmowie z nami Marek Grądzki, znany wielkopolski serowar spod Nowego Tomyśla, właściciel marki "Sery Grądzkie". 📢 Akcja porodowa przed przyjazdem ambulansu w Wielkopolsce. "Najszczersze życzenia dla młodej pacjentki i jej mamy!" Ten dyżur ratownicy medyczni zespołu P01032 zapamiętają na bardzo długo. To było kolejne szczęśliwe rozwiązanie w ramach działań zespołu ratownictwa medycznego. Choć dziewczynka urodziła się przed przyjazdem ambulansu, to badania i transport do szpitala należały już do ratowników.

📢 Dorota Stalińska w kreacji rodem z lat 30. i Małgorzata Rożniatowska w ozdobnych... klapkach. Oto stylizacje z premiery „Kogla Mogla 5” Był to wieczór intensywnych kolorów i gustownych stylizacji. W środę (24 stycznia) odbyła się prapremiera filmu „Baby boom, czyli Kogel Mogel 5”. Na wydarzenie przybyła plejada gwiazd. Dorota Stalińska zaskoczyła niezwykle kobiecą suknią rodem z lat 30. ubiegłego wieku, a Małgorzata Rożniatowska zestawieniem sukienki ze spodniami i dodatkiem ozdobnych klapek.

📢 ZTM Poznań wycofał się z decyzji, którą podjął według własnego "widzimisię". Zapowiedział ponowną analizę Jeden z pasażerów poznańskiej komunikacji, który walczy o pozostawienie linii autobusowej 168, otrzymał odpowiedź od ZTM Poznań w sprawie danych, na podstawie których podjęto decyzję o likwidacji połączenia. Wynika z niej, że decyzję podjęto na podstawie "wiedzy i doświadczenia pracowników ZTM" oraz szczątkowych danych o zapełnieniu autobusów w całym mieście i odbić karty PEKA w pojazdach. Zignorowano przy tym głos mieszkańców protestujących przeciwko likwidacji. 📢 Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony" - tak dziś mieszka. Zobaczcie zdjęcia jej domu [25.01.2024 r.] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". W październiku wprowadził się do niej Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego - mężczyzna, którego wybrała w programie "Rolnik szuka żony"

📢 Część dawnego ośrodka TKKF w Sierakowie zostanie rozebrana. Powstanie tam nowoczesny ośrodek Minął rok od chwili, gdy gmina Sieraków sprzedała część dawnego ośrodka TKKF nad Jeziorem Jaroszewskim. Zgodnie z zapowiedziami, we wtorek 23 stycznia przedstawiciel inwestora – Sierakowskie Tarasy – zaprezentował wizualizacje nowych obiektów, które chce tam wybudować. Najpierw jednak wszystkie budynki znajdujące się na działce muszą zostać rozebrane, bo ich stan techniczny jest katastrofalny.

📢 Politechnika Poznańska nie otrzyma obiecanych 200 milionów złotych, bo jest "pieszczochem Czarnka" Politechnika Poznańska miała otrzymać 200 mln zł na budowę i wyposażenie Centrum Nowych Technologii i Innowacji, m.in. w komputer kwantowy. Środki te zostały zablokowane. - Skończyły się czasy ,,Pieszczochów Czarnka”. Uczelnie oraz instytucje naukowe w Polsce będą traktowane na równych zasadach, a nie jak przez ostatnie lata wg klucza partyjnego - poinformował wiceminister nauki Marek Gzik. 📢 Hotel BERGO Resort & Spa w Szklarskiej Porębie – miejsce na zimowy wypoczynek w górach 📢 Zamek w Stobnicy zaskakuje pięknem. Kontrowersyjna budowla zachwyciła już wielu. Zobacz zdjęcia W chwilach, gdy zima zakrywa krajobraz białą pierzyną, zamek w Stobnicy niedaleko Obornik, staje się płótnem dla obornickiego artysty - fotografa i filmowca, Łukasza Bukowskiego. Jego obrazy, zatopione w zimowej aurze, pokazują piękno tej majestatycznej i najbardziej kontrowersyjnej fortecy w Polsce. Zapraszamy do obejrzenia wyjątkowej galerii ze Stobnicy.

📢 Najlepsi z najlepszych! Poznaliśmy zwycięzców Plebiscytu Edukacyjnego “Głosu Wielkopolskiego” z regionu Za nami oficjalna gala Plebiscytu Edukacyjnego "Głosu Wielkopolskiego", którego tegoroczna odsłona odbyła się poznańskim Hotelu Moderno. Spośród wielu kandydatów wyłoniono najlepszych z najlepszych: nauczycieli, przedszkola, szkoły oraz placówki edukacyjne.

📢 Studniówka 2024. Tak bawili się uczniowie X LO w Poznaniu. Zobacz zdjęcia! W Poznaniu sezon studniówkowy już w pełni. 19 stycznia swoją studniówkę mieli uczniowie X LO w Poznaniu. Imprezę zorganizowali w Hotelu Merkury. Na balu pojawił się nasz fotoreporter! 📢 W „NASZEJ LOTERII” nie zwalniamy tempa! W najnowszej rundzie do wygrania aż dwa Thermomixy! Dołącz do gry już dziś! Jest piątek, a to oznacza, że o 15.30 rozpoczyna się kolejna runda „NASZEJ LOTERII”. Tym razem będzie to wyjątkowa, dwutygodniowa runda z rewelacyjnymi nagrodami. Jak dołączyć do gry? Szczegóły poniżej.

📢 Studniówka 2024. Zabawa trwała całą noc. Tak bawili się maturzyści z V LO w Poznaniu. Mamy zdjęcia! Sezon studniówkowy trwa w pełni. W Poznaniu rozpoczął się tydzień temu. 13 stycznia swoją studniówkę mieli uczniowie V LO w Poznaniu. Imprezę zorganizowali w 4-gwiazdkowym Andersia Hotel. Na balu pojawił się nasz fotoreporter!

