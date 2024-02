Przegląd prasy 27.02.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Opłaty za sanatorium NFZ 2024. Tyle zapłacisz za pobyt w pokoju jednoosobowym, dwuosobowym i wieloosobowym. Sprawdź!”?

Prasówka 27.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Opłaty za sanatorium NFZ 2024. Tyle zapłacisz za pobyt w pokoju jednoosobowym, dwuosobowym i wieloosobowym. Sprawdź! Ile zapłacisz za pobyt w sanatorium w 2024 roku? Każdy pacjent, który przebywa w sanatorium uzdrowiskowym, ponosi koszt zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju.

📢 Typowy mecz do poduszki. Warta Poznań i Radomiak nie porwały kibiców. Zobacz oceny Zielonych Spotkanie Warty Poznań z Radomiakiem Radom zamykało 22. serię gier piłkarskiej ekstraklasy. Po bardzo słabym spotkaniu Zieloni z Poznania podzielili się punktami z Zielonymi z Radomia, remisując 0:0. Z pozytywnych rzeczy, jakie można wyciągnąć po tym pojedynku to to, że warciarze cały czas nie zanotowali porażki w rundzie wiosennej. Jeśli Warta chce myśleć o utrzymaniu, musi w końcu zdobywać bramki.

📢 "Jaśkowiak kontynuuje politykę Hitlera". Zbigniew Czerwiński przedstawił swój program dla Poznania. Będzie walczył o prawa kierowców Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Poznania Zbigniew Czerwiński oficjalnie zainaugurował swoją kampanię wyborczą. Wśród swoich zwolenników i sympatyków przedstawił swój program. Podkreśli, że chce między innymi rozwijać transport publiczny, rozwijać parkingi w centrum miasta i wspierać dzietność. Przedstawiciel Konfederacji, która jest w koalicji z PiS nazwał blokowanie odbudowy Pomnika Wdzięczności "wpisywaniem się w politykę hitlerowską".

Prasówka 27.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wsie w Wielkopolsce o najdłuższych nazwach. Lider ma aż 24 litery! [27.02.2024] Najdłuższą nazwę w Polsce ma wieś leżąca w gminie Sokołów Małopolski pod Rzeszowem. Ma 38 liter i brzmi następująco: Wólka Sokołowska koło Wólki Niedźwiedzkiej. Sprawdziliśmy, jakie wsie w Wielkopolsce mają najdłuższe nazwy, gdzie możemy je znaleźć i ilu liczą mieszkańców. Lider ma aż 24 litery. Znajduje się w powiecie gnieźnieńskim ma 364 mieszkańców. Szczegóły znajdziecie w naszej galerii.

📢 15 najszybciej wyludniających się miast w Wielkopolsce! Mamy nowe dane [27.02.2024] Przyjrzyjmy się, jakie miasta Wielkopolski najszybciej się wyludniają i jakie czynniki wpływają na to zjawisko. W ostatnich latach obserwujemy trend migracji ludności z wielkich metropolii do mniejszych miejscowości, które je otaczają. Mieszkańców tracą też mniejsze miejscowości. Jakie miasta z naszego regionu najbardziej się wyludniły? Skąd Wielkopolanie wyprowadzają się najchętniej? Sprawdźcie nasz ranking! 📢 Żaneta Gortat-Stanisławska - seksowna żona Marcina Gortata. Zobaczcie zdjęcia! [27.02.2024] Dr Żaneta Gortat-Stanisławska, nie tylko jest żoną byłego koszykarza NBA, Marcina Gortata, ale również utalentowaną businesswoman i producentką kosmetyków. Prowadzi własną firmę zajmującą się produkcją kosmetyków oraz sieć szkół kosmetycznych, do których należą Broadway Beauty, BB College i marka Permanent World. Ponadto, jest wykładowczynią akademicką, politologiem, trenerką biznesu oraz ekspertką z branży beauty. Jest też przepiękną kobietą. Zobaczcie, jak seksownie wygląda na zdjęciach!

📢 Tak wygląda syn Andrzeja Gołoty. Andrzej Junior jest podobny do ojca? Zobaczcie zdjęcia! [27.02.2024] Andrzej Gołota Junior, syn legendarnego polskiego boksera Andrzeja Gołoty, nie kroczy śladami ojca na arenie sportowej. Choć zaczynał swoją przygodę z boksem, szybko znalazł swoje własne pasje i drogę życiową. Tak dziś wygląda syn Andrzeja Gołoty. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Oto Sandra - tak dziś wygląda. Jej hity królowały w latach 80. Mamy zdjęcia! [27.02.2024] Sandra, niemiecka piosenkarka znana z olbrzymich sukcesów w latach 80., nadal pozostaje ikoną muzyki pop. Jej przeboje, takie jak "Maria Magdalena", "In the Heat of the Night", "Everlasting Love" czy "Hiroshima", wciąż są powszechnie doceniane. Artystka, mimo upływu lat, nadal przyciąga tłumy fanów na swoje koncerty. Zobaczcie, jak dziś wygląda Sandra.

📢 Oto Alicja Walczak z programu "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [27.02.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera.

📢 Syn Andrzeja Seweryna. Maximilien ma już 34 lata i też jest aktorem. Zobaczcie zdjęcia! [27.02.2024] Oto Syn Andrzeja Seweryna. Ma już 34 lata. Tak dziś wygląda Maximilien Seweryn. Andrzeja Seweryna nie trzeba nikomu przedstawiać. To jeden z najlepszych polskich aktorów. Znamy go z takich filmowych hitów, jak "Ziemia obiecana", "Lista Schindlera", "Ogniem i mieczem" czy "Rojst". O jego synu Maximilienie wiemy dużo mniej. A to już 32-letni mężczyzna, który podobnie jak ojciec, został aktorem. Tak dziś wygląda Maximilien Seweryn. Zobaczcie zdjęcia! 📢 10 miast w Wielkopolsce, w których jest naprawdę ciasno. Sprawdźcie, gdzie najbardziej! [27.02.2024] Są miasta w Wielkopolsce, w których jest naprawdę ciasno. O co chodzi? Na stosunkowo niewielkiej powierzchni mieszka sporo osób. Są to miasta o największej gęstości zaludnienia w regionie. W pierwszej trzydziestce w Polsce jest aż 7 miast z naszego regionu. W jakich miastach województwa wielkopolskiego gęstość zaludnienia jest największa? Gdzie jest ciasno? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszej galerii.

📢 Oto Tomasz Adamek - tak żyje. Zobaczcie jego prywatne zdjęcia! [27.02.2024] Tomasz Adamek, polski bokser urodzony 1 grudnia 1976 roku w Żywcu, to postać z imponującą karierą. To prawdziwy weteran ringu: zdobywca tytułów mistrza świata w wadze junior ciężkiej oraz półciężkiej. Od najmłodszych lat podążał sportową ścieżką. W wieku 19 lat zdobył swój pierwszy tytuł mistrza Polski seniorów, a potem nieprzerwanie gromadził kolejne laury, pasy i medale. Zobaczcie, jak żyje na co dzień Tomasz Adamek. Mamy zdjęcia!

📢 Oto Leszek z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Krzysztof Stroiński. Ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [27.02.2024] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy".

📢 Oto 20 najbogatszych gmin w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok [27.02.2024] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G. 📢 10 miast w Wielkopolsce, w których przybyło najwięcej mieszkańców. Jest moda na te miasta [27.02.2024] Większość miast w Wielkopolsce wyludnia się. Jest to trend ogólnopolski. Są jednak wyjątki. Dotyczą one głównie miejscowości znajdujących się w niewielkiej odległości od Poznania. Zobaczcie, na jakie miasta jest dziś moda w Wielkopolsce. W których w ostatnich 20 latach przybyło najwięcej mieszkańców? Oto TOP 10 miast, do których najchętniej się przeprowadzamy. 📢 Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [27.02.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! [27.02.2024] Wiemy już, o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie twoja emerytura od 1 marca. 📢 Stare telefony komórkowe - niektóre z nich teraz warte fortunę. Oto 10 starych telefonów, o takie modele walczą kolekcjonerzy O takie modele telefonów walczą kolekcjonerzy. Masz w domu stare telefony? Być może siedzisz na kopalni złota i nawet o tym nie wiesz! Niektóre stare telefony są bardzo cenne - to prawdziwe perełki. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Wartość niektórych modeli telefonów sięga teraz nawet kilku tysięcy euro. Zobacz je w naszej galerii.

📢 Z budynku jednej z plebanii w Poznaniu spadł balkon. Nikomu nic się nie stało W poniedziałek, 26 lutego po południu internet obiegła informacja, że w probostwie przy ul. Fredry w Poznaniu runął balkon. 📢 Skazany za seks, którego nie było? W czasie, gdy miało dojść do stosunku z 14-latką, Adam z Poznania był wtedy w szkole Sprawa o rzekomy seks z 14-latką toczy się od kilku lat. Najpierw sąd w Poznaniu skazał Adama po 15 minutach procesu, nie dając chłopakowi możliwości obrony. Później, po interwencji obrońcy nastolatka, sąd przeprowadził proces od nowa. W czasie, kiedy miało dojść do stosunku, Adam był w szkole, co potwierdzają obecności w dzienniku lekcyjnym. Wątpliwości wzbudzają też zeznania Moniki, które stały się podstawą skazania chłopaka na karę więzienia w zawieszeniu. Z wyrokiem nie zgadza się obrona, która wniosła apelację. Proces odwoławczy rozpocznie się we wtorek przed Sądem Okręgowym w Poznaniu.

📢 Podrażniony Lech Poznań zagra z rozpędzoną Pogonią Szczecin o półfinał PP. Kolejny hit przy Bułgarskiej W lutym, kibice Lecha Poznań, na brak emocji z pewnością nie mogą narzekać. Kolejorz rozgrywa same hitowe pojedynki, a kulminacyjnym punktem jest wtorkowy mecz (o 20.30) przy Bułgarskiej z Pogonią Szczecin, którego stawką jest awans do półfinału Pucharu Polski. 📢 Klub na Fali wciąż nielegalnie stoi nad Wartą w Poznaniu. Radny pisze interpelację do prezydenta Jaśkowiaka Klub na Fali stojący nad Wartą wciąż wywołuje duże emocje. Kilka dni temu okazało się, że elementy stoją tam nielegalnie, a Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu wezwał do ich usunięcia. Było to na początku lutego. Radny Andrzej Rataj postanowił napisać interpelację do prezydenta Jaśkowiaka. Odpowiedzi jeszcze nie otrzymał.

📢 Mężczyźni nie chorują, oni walczą o życie! Zobacz najlepsze zabawne obrazki, demotywatory i memy o przeziębieniu Przeziębienie to dla każdego trudny okres, jednak zazwyczaj panowie znoszą go ciężej niż panie. Zmęczone usługiwaniem "umierającym" partnerom internautki przygotowują o nich mniej lub bardziej zabawne memy i demotywatory. W internecie znajdziemy też wiele obrazków na temat samego przeziębienia. Masz już dość choroby lub partnera? Ta galeria może Ci pomóc! W końcu śmiech to zdrowie. 📢 Trener Kędziorek na wylocie? Byłby to krótki staż, ale nie najkrótszy w ekstraklasie Nad trenerem Radomiaka Radom zawisły czarne chmury. Maciej Kędziorek dopiero co rozpoczął pracę po odejściu z Lecha Poznań, a być może po poniedziałkowym spotkaniu z Wartą będzie musiał się spakować. Aktualnie szkoleniowiec ekipy z Mazowsza pracuje w nowym zespole nieco ponad 2 miesiące i już mówi się o jego odejściu. Nie byłoby to jednak najszybsze zwolnienie w ekstraklasie w XXI wieku. Sprawdziliśmy, który z trenerów może się "pochwalić" najkrótszym stażem pracy.

📢 Dzień Kota 2024: Wielkie święto mruczków i ich oddanych kociarzy już za nami... Zobacz memy i śmieszne obrazki o kotach i życiu z kotami 17 lutego obchodzimy Dzień Kota! W ten jeden z najważniejszych dni w kalendarzu kociarzy, kłaniamy się głęboko naszym mruczkom i serwujemy im najlepsze puszki z rybką. Gdy już spełnimy nasz obowiązek, możemy zabrać się za przeglądanie zebranych w tej galerii zabawnych obrazków. Gwarantujemy, że odnajdziesz tu wiele sytuacji z Waszego wspólnego życia, których wspomnienie poprawi Ci humor. Zobacz najlepsze memy i obrazki o kotach! 📢 Oto 10 najlepszych szkół podstawowych w Poznaniu! Znalazły się w ogólnopolskim rankingu. Sprawdź listę! Portal waszaedukacja.pl przygotował najnowszy ranking najlepszych szkół podstawowych w kraju. Wśród nich znalazło się kilka z Wielkopolski. Sprawdziliśmy, które miejsca zajęły placówki ze stolicy naszego województwa. Zobacz 10 najlepszych szkół podstawowych w Poznaniu!

📢 Wielkopolscy rolnicy we wtorek będą protestować w Warszawie i pod Poznaniem Silna reprezentacja wielkopolskich rolników wybiera się na wtorkowy protest do stolicy. Zbiórki organizowane są w wielu punktach pod Poznaniem, skąd protestujący autokarami ruszą w stronę Warszawy. Akcja protestacyjna ma się również odbyć na drodze krajowej nr 11 w Golęczewie. 📢 Kwitną już tysiące ranników na Kokoryczowym Wzgórzu w Radojewie. Pełno żółtych kwiatów na granicy Poznania. Zobacz zdjęcia! Na Kokoryczowym Wzgórzu w Radojewie kwitną już tysiące żółtych ranników. Te niezwykle fotogeniczne kwiaty co roku przyciągają spragnionych pierwszych oznak wiosny mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego. To jednak nie jedyna atrakcja rezerwatu. W kolejnych miesiącach połacie zmienią barwę na fioletowo-białą, a spomiędzy gałęzi drzew będzie można usłyszeć śpiew wielu gatunków ptaków.

📢 Prawdziwe skarby na Pchlim Targu! Zobacz, co sprzedawcy Giełdy Staroci przy M1 oferowali klientom. Mamy zdjęcia! Poznaniacy po raz kolejny spotkali się w niedzielę na Pchlim Targu pod centrum handlowym M1. Wydarzenie to przyciąga tłumy, ze względu na ciekawe przedmioty, których nie znajdziemy nigdzie indziej, a przynajmniej nie w takiej cenie. Na straganach 25 lutego nie zabrakło staroci - mebli, zabawek i książek, ale też rękodzieła. Zobacz, co jeszcze można było "upolować"!

📢 Prawo i Sprawiedliwość wciąż nie jest gotowe do wyborów samorządowych w Wielkopolsce. Oddaje je walkowerem? Wielkopolskie struktury Prawa i Sprawiedliwości wciąż nie ogłosiły kandydatów na prezydentów największych miast Wielkopolski. Z wyjątkiem Gniezna, gdzie powstała szeroka koalicja ugrupowań wywodzących się z koalicji rządzącej, w pozostałych miastach znamy już co najmniej trzech kandydatów. To oznacza, że kampania zaczyna nabierać tempa, a peleton zaczyna PiS-owi uciekać. 📢 Od dziś za te badania zapłaci NFZ! Sprawdź! [26.02.2024] Polski system opieki zdrowotnej od dłuższego czasu stanowi powód frustracji i niezadowolenia wśród pacjentów, dlatego z pewnością cieszyć się będą z wprowadzanych od 26 lutego zmian. Ostatnio Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił regulacje obejmujące szereg usług medycznych, które będą dostępne na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w izbach przyjęć. Poniżej znajdują się przykładowe świadczenia, z których pacjenci będą mogli skorzystać.

📢 Wypadek z udziałem autobusu szkolnego. Podróżowało nim 15 dzieci Autobus szkolny zderzył się z samochodem osobowym niedaleko miejscowości Chmielinko w gminie Lwówek w powiecie nowotomyskim. W środku były dzieci. 📢 Tu nie będzie prądu w Poznaniu i okolicy. Planowane wyłączenia 26 lutego do 1 marca. Zobacz, gdzie i kiedy nastąpi przerwa w dostawie! Kolejny tydzień przynosi następną listę planowanych wyłączeń prądu. W dniach 26 lutego do 1 marca Enea Operator zapowiedział przerwy w dostawie prądu w różnych częściach Poznania i w okolicach. Gdzie i kiedy nie będzie prądu? Sprawdź w galerii szczegółowe daty, godziny i adresy.

📢 Tak mieszka Andrzej Gołota. Zobaczcie jego dom w Chicago. Mamy zdjęcia! [26.02.2024] Andrzej Gołota to polski pięściarz walczący w wadze ciężkiej. Jest brązowym medalistą olimpijskim i zawodowym mistrzem Ameryki Północnej federacji IBF. Stoczył historyczne walki z takimi sławami jak choćby Riddick Bowe, Lennox Lewis czy Mike Tyson. Wraz ze swoją rodziną mieszka w Chicago. Ma tam piękny dom. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Zbulwersowani pasażerowie narzekają na szóstkę... Co na to MPK? W wyniku piątkowej awarii tramwaju w centrum miasta, od godz. 8.05 do 8.30 doszło do wstrzymania ruchu tramwajowego na odcinku ulicy Bukowskiej - na wysokości hotelu Sheraton - w kierunku ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego. Tramwaje w tym czasie jeździły objazdami. Następnie ruch tramwajowy w tym miejscu był całkowicie wyłączony i uruchomiono komunikację zastępczą. Sytuacja ta przysporzyła pasażerom niemało nerwów... 📢 Premier otwiera drogę do odszkodowań za lockdown. Donald Tusk wycofał wniosek z Trybunału Konstytucyjnego Premier Donald Tusk wycofał wniosek w sprawie odszkodowań za tzw. legislacyjne bezprawie, który do Trybunału Konstytucyjnego trafił z rąk premiera Morawieckiego. "Dziennik Gazeta Prawna" wylicza, że to furtka do milionowych odszkodowań dla wielu Polaków. 📢 Tak teraz wygląda rozbierana Galeria Malta w Poznaniu. Zobacz zdjęcia! Na placu rozbiórki Galerii Malta zniknęła już część konstrukcji parkingu wielopoziomowego. Na razie prace skupiają się w tym miejscu, ponieważ właściciel obiektu czeka na wydanie przez poznański urząd miasta zgody na wycinkę drzew przylegających do obiektu. Za trzy lata w miejscu galerii powstanie osiedle mieszkaniowe.

📢 Tak urządził się Maciej Musiał, czyli Tomek Boski z „Rodzinki.pl”. Mieszkanie skrywa pewną tajemnicę! Zobacz, jaki styl lubi młody aktor Maciej Musiał to jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów młodego pokolenia. Sympatię widzów zyskał rolą Tomka Boskiego w serialu „Rodzinka.pl”. Od tego czasu jego kariera nabrała tempa, a on sam już za kilka dni zaprezentuje swoje popisy taneczne w „Tańcu z gwiazdami”. Zobacz, jak serialowy Tomek urządził się w swoim warszawskim mieszkaniu, które dawniej należało do znanego artysty!

📢 18-latek ugodził nożem młodego mężczyznę przed sklepem w Rogoźnie. Napastnikowi grozi dożywocie Próba zabójstwa w Rogoźnie. Przed jednym ze sklepów 18-nastoletni napastnik ugodził nożem młodego mężczyznę. Usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych oraz usiłowania zabójstwa. Grozi mu kara od 8 do nawet 25 lat pozbawienia wolności.

📢 Dodatek osłonowy 2024: dla kogo jest adresowany i ile wynosi [26.02.2024] Dodatek osłonowy 2024: dla kogo jest adresowany i ile wynosi? Dodatek osłonowy ponownie pojawi się w portfelach Polaków, mając na celu ochronę obywateli przed ubóstwem energetycznym oraz złagodzenie kosztów związanych z gazem i żywnością. Wnioski o przyznanie tego dodatku można składać do końca kwietnia. Szczegółowe informacje na temat uprawnień oraz wysokości bonusu osłonowego na rok 2024 można znaleźć na oficjalnej stronie odpowiedzialnej 📢 Waloryzacja 2024: emerytury i renty. O tyle wzrosną świadczenia [26.02.2024] Waloryzacja 2024: emerytury i renty. O ile wzrosną świadczenia? [KWOTY]. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował o wskaźniku inflacji wynoszącym 11,9 procent. Istnieje zatem pytanie, czy planowana waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych będzie równie znacząca, jak miało to miejsce w poprzednim roku. Jakie są prognozy co do wzrostu emerytur w roku 2024? Dodatkowo, jaką wysokość mają mieć świadczenia rentowe w bieżącym roku? Poniżej przedstawiamy szacowane stawki.

📢 Renta dla wdowy, renta dla wdowca. Na jakie pieniądze można liczyć? [26.02.2024] Renta wdowia 2024: dla kogo, jakie warunki trzeba spełnić, na jakie pieniądze można liczyć? Renta wdowia, potencjalnie uchwalona jeszcze w obecnym roku, otworzyłaby możliwość dodatkowego wsparcia finansowego dla wdów i wdowców. W ramach obywatelskiego projektu przewiduje się możliwość uzyskania nawet 50 proc. wysokości emerytury zmarłego małżonka, przy uwzględnieniu ograniczeń kwotowych. Istnieje również prawdopodobieństwo wprowadzenia nowego świadczenia stopniowo, przy użyciu tzw. modelu kroczącego. Nie jest jeszcze jasne, czy planowane jest wyrównanie świadczenia od 1 stycznia. Pomimo braku pewności co do tego, już pojawiają się pierwsze oszacowania dotyczące wysokości renty wdowiej. Oznacza to, że około 1,5 miliona wdów i wdowców w Polsce może spodziewać się dodatkowych środków każdego miesiąca.

📢 Dodatek węglowy 2024 - są nowe informacje dodatku węglowym [26.02.2024] Wsparcie finansowe na zakup węgla podczas zimy to znaczące wsparcie dla wielu rodzin w Polsce w okresie niskich temperatur. Ministerstwo Klimatu poinformowało niedawno o wprowadzeniu nowego wzoru wniosku, który będzie obowiązywał od 2024 roku w kontekście dodatkowych środków ochronnych. Z tego powodu osoby korzystające z węgla do ogrzewania swoich domów mają nadzieję na możliwość skorzystania z nowych form wsparcia finansowego. Monitorujemy aktualne informacje dotyczące daty uruchomienia nowego programu dodatków węglowych przez rząd.

📢 Tak na co dzień wygląda Luna! Artystka będzie reprezentować Polskę na Eurowizji utworem "The Tower" [26.02.2024] Tak na co dzień wygląda Luna! Artystka będzie reprezentować Polskę na Eurowizji. Luna została wybrana jako reprezentantka naszego kraju na tegoroczną edycję Eurowizji, co wzbudza ogromne zainteresowanie. Wielu z was z pewnością zastanawia się, kim jest ta utalentowana piosenkarka, która będzie broniła naszych barw na międzynarodowej scenie muzycznej. Postanowiliśmy zebrać informacje na temat muzycznych osiągnięć Luny oraz uchylić rąbka tajemnicy z jej życia osobistego. Prezentujemy także stylizacje Luny. Kliknij w galerię zdjęć i sprawdź szczegóły. 📢 Są pyszne i zdrowe, ale nie każdy może je jeść? Dla tych osób mogą być szkodliwe. Jeśli do nich należysz, nie sięgaj po pistacje Pistacje to smaczna i zdrowa przekąska oraz dodatek do wielu dań, a zwłaszcza deserów. Orzeszki pistacjowe są źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, obniżają ciśnienie krwi i poziom cholesterolu, wspomagają pracę serca, a także odmładzają i ułatwiają zasypianie. Jednak nie każdy może je jeść bez ograniczeń. Niektóre osoby powinny ich unikać. Kto nie powinien jeść pistacji i dlaczego? Sprawdź, czy należysz do osób, którym pistacje szkodzą.

📢 Wandale zniszczyli nowo zasadzone drzewka w Konarzewie. "Monitoring sąsiedzki" ich przestraszył i wyrazili skruchę. Chcą naprawić szkody W miniony weekend grupa młodzieży zniszczyła 8 nowo zasadzonych drzewek przy drodze powiatowej w Konarzewie (pow. krotoszyński). Wrzawa w internecie nie trwała dzień, nim sprawcy sami się zgłosili i przyznali do winy. Teraz mają skontaktować się z zarządcą i naprawić szkody. 📢 Babciowe 2024: czy trafi do Ciebie 1500 zł miesięcznie? SPRAWDŹ [26.02.2024r.] Babciowe 2024: do kogo trafi 1500 zł miesięcznie? "Babciowe" to świeży program wsparcia, kierowany głównie do rodziców małych dzieci, a zwłaszcza do kobiet. Krótko mówiąc, zasady przyznawania tego świadczenia o wartości 1500 zł co miesiąc są takie, że kobieta, decydująca się na powrót do pracy po urlopie macierzyńskim lub w jego trakcie, ma szansę otrzymać "babciowe". Co istotne, świadczenie to przysługuje także ojcom, o ile zdecydują się oni na powrót do aktywności zawodowej. Sprawdź szczegóły!

📢 Będzie druga waloryzacja Twojej emerytury. Sprawdź szczegóły! [26.02.2024] Minister ds. polityki senioralnej potwierdziła, że w roku 2024 odbędzie się kolejna waloryzacja emerytur. Marzena Okła-Drewnowicz podkreśliła wagę tego postulatu, wypowiadając się na antenie TVN24. Przedstawiamy prognozy dotyczące wysokości emerytury po drugiej waloryzacji. Aby sprawdzić wyliczenia - kliknij w galerię zdjęć. 📢 Tyle wyniesie 13. emerytura! Emerycie, tyle wpłynie na Twoje konto [26.02.2024] Emerytura 2024: 13. emerytura 2024 - wiemy, ile wpłynie na Twoje konto. Niedługo wszyscy seniorzy w Polsce otrzymają swoją trzynastą emeryturę. To rezultat obietnicy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, pełniącej funkcję ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Zostało już ustalone, jaką minimalną kwotę świadczenia otrzymają emeryci, a także kiedy ZUS przekaże im środki finansowe. Planowane jest, że wkrótce instytucja ta dokona wypłaty świadczenia.

📢 Marcowa waloryzacja emerytur - mamy prognozy! SPRAWDŹ, ile wpłynie na Twoje konto [26.02.2024] Emerycie, sprawdź, czego się spodziewać! Oto prognozy waloryzacji emerytur w 2024 roku [TABELA]. W roku 2024 prognozowane są znaczące podwyżki dla osób w wieku emerytalnym. Przygotowaliśmy szczegółowe wyliczenia dotyczące emerytur po marcowej waloryzacji, uwzględniając wcześniej zapowiadany wskaźnik. Poniżej przedstawiamy prognozowane wzrosty emerytur.

📢 Śmiertelny wypadek na S5 pod Lesznem. Samochód osobowy zjechał z drogi i uderzył w bariery Śmiertelny wypadek na drodze ekspresowej S5 koło Leszna. Na pasie w stronę Wrocławia w poniedziałek 26 lutego 2024 około godz. 9 samochód osobowy zjechał z drogi obok MOP Gołanice i uderzył w bariery. Podjęto reanimację kierowcy, która niestety nie przyniosła skutku. Mężczyzna zmarł. 📢 Oto mieszkania na sprzedaż w Poznaniu w kamienicach. Tak wyglądają lokale w klimatycznych budynkach. Zobacz zdjęcia Klimatyczne i urokliwe kamieniczki, a w środku nich mieszkania czekające na swoich nowych właścicieli. Stare budownictwo zdecydowanie nie powinno się już kojarzyć ze złymi warunkami, ponieważ teraz można natrafić na wiele perełek. Oto najlepsze oferty mieszkań na sprzedaż w kamienicach w Poznaniu. 📢 Wielkopolska tonie w wodzie! Mieszkańcy wbrew woli zostali więźniami swoich domów "Czuję zażenowanie i rozpacz" Mieszkańcy okolic Swarzędza, Kościana i wielu gmin w Wielkopolsce codziennie przemierzają drogę do domu w kaloszach. Niektórzy z nich przez ulewy stali się wręcz więźniami własnych domów. Poziom wody w rzekach rośnie, zalewa pola i drogi.

📢 Wysokie zarobki, wycinka lasów oraz myśliwi. Rozmowa z nowym dyrektorem Lasów Państwowych w Poznaniu Wiesław Krzewina, 19 stycznia przejął stanowisko dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. W rozmowie dla "Głosu Wielkopolskiego" opowiada szczerze co myśli o swoim poprzedniku, wycince lasów ochronnych Poznania oraz wysokich zarobkach.

📢 Ile wynosi najwyższa emerytura w Polsce? Kwota zwala z nóg! W piątek 1 marca ruszy wypłata zwaloryzowanych emerytur i rent W całym kraju jest ponad 6,1 mln emerytów. Z danych ZUS wynika, że najwyższa emerytura w Polsce przekracza 40 tys. zł. W piątek 1 marca ruszy pierwsza transza wypłat zwaloryzowanych emerytur i rent. Wypłaty wzrosną w tym roku o 12,12 proc. – Bardzo łatwo samodzielnie obliczyć wysokość swojej zwaloryzowanej wypłaty. Wystarczy kwotę brutto emerytury pomnożyć przez 112,12 proc. – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS.

📢 Lech Poznań - Śląsk Wrocław. Wynik 0:0. Hit jak zupa bez pieprzu i soli. Zobacz oceny lechitów Lech Poznań w hicie kolejki zremisował 0:0 ze Śląskiem Wrocław. Sytuacji bramkowych było jak na lekarstwo. Kolejorz nie wykorzystał szansy, by wskoczyć na fotel lidera. Szkoda, ale remis trzeba zaakceptować, bo przeciwko wrocławianom, nasi piłkarze ostatnio notowali dużo gorsze wyniki. 📢 Kibice Lecha Poznań pobili rekord frekwencji w lutym, ale bramek się nie doczekali Lech Poznań bezbramkowo zremisował ze Śląskiem Wrocław w hicie 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Podczas spotkania na Enea Stadionie odnotowano rekordową frekwencję w lutym. Przy Bułgarskiej zameldowało się ponad 32 tysiące fanów. Zobaczcie, jak bawili się kibice podczas spotkania. 📢 "Wielki hotel oszpeci jezioro". Społeczny Poznań wzywa do ochrony Malty przed deweloperami "Jak Rada Miasta i Jacek Jaśkowiak niszą nasze miasto" – brzmiał temat konferencji prasowej zorganizowanej w 25 lutego nad jeziorem maltańskim przez członków Komitetu Wyborczego Wyborców Społeczny Poznań.

📢 Te samochody złodzieje kradną na potęgę! Oto marki aut, które najczęściej padają łupem w Wielkopolsce i Polsce Kradzież samochodów to wciąż wielki problem nie tylko w miastach, ale też na wsiach. Policjanci nadal często otrzymują zgłoszenia o zniknięciu auta, jednak, jak pokazują statystyki, nie jest to już taka skala, co była kiedyś. Które marki najczęściej padają łupem złodziei zarówno w całej Polsce, jak i Wielkopolsce? Sprawdziliśmy! 📢 Wieża widokowa w Mosinie zostanie zburzona. Gmina nie ma pieniędzy na jej remont Decyzją Rady Miejskiej w Mosinie tamtejsza wieża widokowa przestanie istnieć. W budżecie nie ma pieniędzy na jej remont.

📢 42-latek walczy z chorobą Alzheimera. Może wkrótce nie rozpoznać własnych dzieci. Pomóżmy! W walce z chorobą Alzheimera, którą zdiagnozowano u niego w wieku zaledwie 39 lat, pana Macieja z Szamotuł wspiera cała rodzina. Dziś mężczyzna leży w łóżku i wymaga całkowitej opieki. Jedynym ratunkiem jest kosztowana rehabilitacja w specjalistycznym ośrodku. Trwa zbiórka pieniędzy.

📢 Działała w Poznaniu przez 14 lat, teraz Galeria Malta znika z powierzchni ziemi... Oto zdjęcia z jej budowy Galeria Malta była jedną z ładniejszych poznańskich galerii, jednak wygląd, ogromne kino, a także piękna panorama na jezioro Maltańskie nie uchroniły jej przed zamknięciem. Z roku na rok ubywało klientów, a gwoździem do trumny okazało się powstanie w bliskim sąsiedztwie Galerii Posnania. Po raz ostatni korytarzami "Malty" poznaniacy mogli się przejść w grudniu 2023 roku. Teraz czeka ją rozbiórka. My z tej okazji postanowiliśmy przypomnieć, jak przebiegała budowa galerii. 📢 "Demolka" na plaży w Wągrowcu. Ciężki sprzęt równa z ziemią kultowe budynki! Mamy zdjęcia Ruszyła właśnie rewitalizacja plaży w Wągrowcu. Pierwszy kror to wyburzenie infrastruktury, która towarzyszyła mieszkańcom przez lata. Proces rozbiórki architektury na miejskiej plaży w Wągrowcu właśnie się rozpoczął. Nasz fotoreporter był na miejscu.

📢 Co za strata! Oto najpiękniejsze kamienice Poznania wymazane przez historię. Gdyby nadal stały zachwycałyby mieszkańców i turystów Gdyby stały po dziś dzień zachwycałyby nie tylko mieszkańców, ale też turystów. Nadawały Poznaniowi wielkomiejskiego sznytu - zachwycały formą, wielkością, dekoracjami. Zniknęły z krajobrazu miasta głównie po 1945 r., ale nie tylko. Przed Wami 20 najpiękniejszych kamienic Poznania, których już nie zobaczycie.

📢 Ten zajazd-widmo w Wielkopolsce kryje mroczne tajemnice. Rozegrały się tu wyjątkowo dramatyczne wydarzenia! Za czasów PRL i także po 90 roku "Zajazd pod Kaczorem" przy trasie z Poznania do Wrocławia był znany w całej Wielkopolsce. Słynął z serwowanej w nim pieczonej kaczki. Dziś dawna restauracja „Pod Kaczorem” w Piotrowie Pierwszym to ruiny, które straszą od 2015 roku, kiedy to doszło do wielkiego pożaru. Poznajcie tajemniczą historie tego miejsca i zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda obecnie.

📢 Gigantyczne mosty Berdychowskie w Poznaniu pną się w górę! Pierwsze elementy konstrukcji są już zamontowane. Zobacz zdjęcia Pojawiły się pierwsze elementy konstrukcyjne nowej przeprawy - mostów pieszo-rowerowych nad Wartą i Cybiną w Poznaniu, zwanych mostami Berdychowskimi. Olbrzymi element startowy konstrukcji dotarł właśnie z Krakowa.

📢 Prawdziwe perełki na pchlim targu w Poznaniu. Co oferowali sprzedawcy na giełdzie staroci? Mamy zdjęcia! W niedzielnym poranek, 18 lutego jak co tydzień pod M1 przy ul. Szwajcarskiej 14 w Poznaniu odbył się pchli targ. Wydarzenie to w kalendarzach poznaniaków zapisane jest jako poszukiwanie skarbów w kopalni niesamowitych przedmiotów. Nie dostaniecie ich w sklepach, a już na pewno nie za taką cenę! Co znalazło się na pchlim targu? Zobaczcie na zdjęciach! 📢 Warta Poznań może wyrzucić byłego trenera Lecha Poznań. Stawka spotkania jest ogromna serię gier PKO BP Ekstraklasy zakończy mecz dwóch zielonych drużyn. Warta Poznań podejmie w poniedziałek w Grodzisku Wielkopolskim Radomiak Radom. Najbliżsi rywale poznaniaków fatalnie rozpoczęli piłkarską wiosnę, tracąc aż 10 bramek. Nowy szkoleniowiec ekipy z Mazowsza - Maciej Kędziorek - który poprowadził Radomiaka w zaledwie pięciu meczach, już teraz walczy o posadę.

📢 Pchli Targ w Poznaniu zmienia swoją lokalizację! Koniec giełdy przy Centrum Handlowym M1 Decyzja budzi duże kontrowersje wśród klientów! Znany i lubiany przez poznaniaków Pchli Targ zmienia swoją lokalizację. Od 5 maja tego roku giełda odbywać się będzie nie w Poznaniu przy galerii M1, a w Komornikach, na co narzekają kupujący. "Obawiam się, że będzie to początek końca giełdy" - mówi jeden z klientów. 📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach 2024 w Poznaniu! Oto piękni, młodzi i uśmiechnięci! Zobacz pary na wyjątkowych zdjęciach! Sezon balów maturalnych trwa w najlepsze! Co weekend w Poznaniu uczniowie ostatnich klas szkół średnich bawią się na swoich studniówkach. Serca wszystkich skradają często urocze pary pięknych i uśmiechniętych przyszłych maturzystów. Na studniówkach towarzyszą im fotoreporterzy "Głosu Wielkopolskiego", a w ich obiektywach często pojawiają się roztańczone, radosne, a czasami nieukrywające swoich uczuć duety. Zobaczcie piękne pary z poznańskich studniówek!

📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniale nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Wielkopolski. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X! 📢 Pręgierz na Starym Rynku w Poznaniu. Czy czeka go malowanie? PIM odpowiada Pręgierz wrócił na poznański Stary Rynek. Jak wskazują poznańscy urzędnicy, przeszedł on dokładną renowację. Tymczasem wygląda gorzej, niż przed odrestaurowaniem. 📢 Ceny biletów MPK w Poznaniu i zniżki na komunikację miejską 2024. Gdzie kupić bilety na tramwaj i autobus w Poznaniu? Bilety na komunikację miejską w Poznaniu nie należą do najtańszych. Jest jednak kilka sposobów, by zaoszczędzić podróżując poznańskim MPK. Sprawdź, z jakich ulg i zniżek można skorzystać na bilety ZTM Poznań. Przyjechałeś do Poznania w celach turystycznych lub jesteś nowym mieszkańcem? Zobacz, gdzie kupić bilety, jak doładować t-Portmonetkę i kiedy założyć kartę PEKA. Oto ceny biletów i najważniejsze informacje o biletach na komunikację miejską w Poznaniu.

📢 Autobus gotowy, pasażerowie są, kierowcy brak. MPK Poznań ma kolejne problemy z wypadaniem kursów? Wypadanie kursów jest jedną z największych bolączek poznańskiej komunikacji miejskiej. Nasz czytelnik spotkał się z takim zdarzeniem, kiedy autobus stał przy peronie, byli pasażerowie, ale kurs się nie odbył. Powodem była "sytuacja awaryjna", która sprawiła, że pojazd został skierowany do obsługi innej linii. Ale pasażerowie tej musieli sobie poradzić sami, korzystając z innych linii kursujących w okolicy.

📢 Ponad 4,6 tys. osób podpisało petycję sprzeciwiającą się usunięciu Powstania Wielkopolskiego z programu nauczania. Receptą nowe muzeum? W proponowanych przez ekspertów MEN zmianach w podstawie programowej Powstanie Wielkopolskie ma być na poziomie podstawowym mocno ograniczone. W przypadku szkół branżowych i szkoły podstawowej ma ono zniknąć zupełnie z podstawy programowej. Czy to oznacza, że uczniowie się o nim nie dowiedzą?

📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter. 📢 Twój telefon rozładowuje się za szybko? Te 7 nawyków wydłuży czas pracy smartfonu na jednym ładowaniu baterii Jeśli bateria w twoim smartfonie zbyt szybko się rozładowuje, to z pewnością również uważasz, że jest to dość uciążliwa przypadłość. Niestety, złe nawyki i używanie nieodpowiednich akcesoriów to tylko dwie z kilku przyczyn niskiej żywotności ogniwa. Warto więc poznać kilka dobrych nawyków, które powinno się wyrobić. Dzięki nim żywotność twojego telefonu znacznie się poprawi. Zobacz nasze propozycje.

📢 Roztańczeni przyszli maturzyści nie schodzili z parkietu! Tak wyglądała studniówka 2024 Technikum Energetycznego w Poznaniu. Zobacz zdjęcia! Studniówka uczniów Technikum Energetycznego w tym roku odbyła się w Domu Żołnierza. Młodzież bawiła się tak dobrze, że nie schodziła z parkietu do późnych godzin nocnych! W tej zabawie towarzyszył im fotoreporter "Głosu Wielkopolskie". Zobaczcie zdjęcia!

📢 TOP 20 największych miast w Wielkopolsce. Tak wygląda najnowszy ranking. Zobacz, kto znalazł się w ścisłej czołówce! Prezentujemy najnowszy ranking miast w Wielkopolsce pod względem liczby ludności. Kto znalazł się w czołowej dwudziestce? Zajrzyj do naszej galerii i sprawdź aktualne zestawienie. Ranking największych miast w Wielkopolsce 2024 powstał na podstawie najbardziej aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Czy na liście są jakieś zaskoczenia? Lider jest oczywisty, ale kolejne miejsca mogą być niespodzianką. Zwłaszcza, że w porównaniu do poprzedniego rankingu doszło do kilku zmian. Zobacz i przekonaj się sam!

📢 Tak zmieniła się córka "Królowej życia" Izabeli Macudzińskiej-Borowiak - Eliza. Zobacz zdjęcia nastolatki Związana z Poznaniem Izabela Macudzińska-Borowiak i jej mąż Patryk Borowiak to znani bohaterowie programów TTV "Królowe życia" i "Diabelnie boskie". Chętnie dzielą się swoim życiem. W ślady celebrytów idzie ich córka Eliza. 15-latka jest bardzo aktywna w social mediach. Zobaczcie jak się zmieniła. 📢 Poznajcie Monika Dzieciaki Cudaki. Instagramowa mama piątki dzieci opowiada o adopcji oraz macierzyństwie Monika Hoffmann-Piszora to mama piątki dzieci: Henia, mającego zespół Downa, adoptowanej Dorki, która ma zespół Downa, Bogusia, Wandy oraz Józinka. Jej rodzinne życie w internecie na platformie społecznościowej Instagram obserwuje ponad 300 tys. osób. Skąd wzięła pomysł na prowadzenie konta o nazwie Monika Dzieciaki Cudaki? Jak pokochać dziecko adoptowane tak bardzo jak dziecko biologiczne? Na te pytania oraz wiele więcej odpowiedziała Monika Hofmann-Piszora.

📢 Oto 20 niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Musisz uważać! Znamy ranking najbardziej niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Najnowsze dane zaprezentował Główny Urząd Statystyczny. Dowiadujemy się z niego, w których miejscowościach w regionie jest popełnianych najwięcej przestępstw kryminalnych, gospodarczych i drogowych. Gdzie w Wielkopolsce jest najbardziej niebezpiecznie? Sprawdź w galerii, czy twoje miasto znalazło się na liście. 📢 Znaczki pocztowe z PRL - aktualne ceny i zdjęcia. Tyle są warte najdroższe unikaty i kolekcje Stare znaczki pocztowe z czasów PRL są dziś na wagę złota. Można je sprzedać i dostać za nie sporą sumę. Kiedyś było to modne hobby - dziś to prawdziwy skarb. Polskie, zagraniczne, z PRL-u, a nawet przedwojenne –niektóre są warte majątek. Zobacz najdroższe oferty sprzedaży starych znaczków pocztowych na portalu OLX.

