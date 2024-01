Przegląd prasy 28.01.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kryminalny Poznań 28.01.2024. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto”?

Prasówka 28.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kryminalny Poznań 28.01.2024. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto Sprawdź, jak prezentuje się kronika kryminalna Poznania. Obserwujemu profile facebookowe zajmujące się wydarzeniami kryminalnymi w Poznaniu i okolicach. Z naszego artykułu dowiesz się o kradzieżach, wypadkach, rozbojach czy morderstwach w mieście. Śledź z nami kryminalne wydarzenia w Poznaniu.

📢 Zarobki i dodatki wojsku w 2024. Oto stawki od szeregowego do generała - będą zmiany! [28.01.2024] Zarobki w polskim wojsku to kwestia złożona, zależna od różnych czynników. Zasadnicza płaca jest uzależniona od posiadanych stopni, a do tego dochodzą różnorodne dodatki i świadczenia. Warto przyjrzeć się, ile można faktycznie zarobić, decydując się na służbę w Wojsku Polskim.

📢 Studniówka 2024 w Poznaniu. Te dziewczyny olśniły swoimi kreacjami. Oto najpiękniejsze stylizacje z balów maturalnych! Studniówki to prawdziwe kopalnie oszałamiających kreacji! Niektóre przyszłe maturzystki stawiają na klasykę w postaci długich czarnych sukienek, inne zaskakują swoimi wyborami, decydując się na odważne kolory czy niespotykane fasony. Jedno jest pewne, nie sposób wybrać tylko jednej najpiękniejszej! Zobaczcie zdjęcia!

Prasówka 28.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach 2024 w Poznaniu! Piękni, młodzi i uśmiechnięci! Zobacz zdjęcia! Sezon balów maturalnych trwa w najlepsze! Co weekend w Poznaniu uczniowie ostatnich klas szkół średnich bawią się na swoich studniówkach. Serca wszystkich skradają często urocze pary pięknych i uśmiechniętych przyszłych maturzystów. Na studniówkach towarzyszą im fotoreporterzy "Głosu Wielkopolskiego", a w ich obiektywach często pojawiają się roztańczone, radosne, a czasami nieukrywające swoich uczuć duety. Zobaczcie piękne pary z poznańskich studniówek!

📢 To był bal! Studniówka Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu 2024. Zobacz zdjęcia! Kolejna studniówka w Poznaniu za nami. Tym razem, 26 stycznia o godz. 18:00 swój bal mieli uczniowie Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika. Mamy dużo zdjęć! 📢 Nowa kamienica w centrum Poznania od czterech lat stoi pusta. Jest nadzieja na jej dokończenie Budynek przy ulicy Za Bramką 8, stojący przy samym przystanku tramwajowym Plac Bernardyński, od czterech lat stoi niedokończony. Nabywcy mieszkań walczą o wznowienie budowy. Tymczasem spółka deweloperska jest w trakcie sanacji. Jej efektem ma być przejęcie budowy przez innego dewelopera, który dokończy budowę. Kupujący nie stracą praw do swoich mieszkań, jednak będą oni musieli dopłacić.

📢 Budowa tej galerii miała być "zbrodnią na mieście". Tak powstawała Posnania, największe centrum handlowe w Poznaniu Krajobraz poznańskich Rataj dziesięć lat temu zmieniła rozpoczynająca się budowa nowego centrum handlowego. Choć pierwotnie miało ono nosić nazwę Galeria Łacina, ostatecznie powstała w tym miejscu zajmująca powierzchnię aż 100 tysięcy metrów kwadratowych Galeria Posnania. W naszym artykule przypominamy, jak przebiegała jej budowa.

📢 Dwa wielkopolskie miasta wśród najzdrowszych w Polsce. Zobacz ranking! W których polskich miastach żyje się najlepiej? Na to pytanie odpowiada Indeks Zdrowych Miast, w którego czołówce znalazł się Poznań. Stolica Wielkopolski wraz z innym miastem z naszego regionu znalazła się także w zestawieniu najzdrowszych miast w Polsce. 📢 Te miasta zniknęły z mapy Wielkopolski. Kryją wiele mrocznych tajemnic. Poznaj je! Wielkopolska kryje wiele tajemnic. Postanowiliśmy sprawdzić, co dzieje się z miastami, które zniknęły z mapy regionu. Niektóre straciły swoje prawa bardzo dawno, a niektóre w ostatnich latach. Gdzie się znajdowały i jak wyglądają obecnie? Każde z tych miejsc jest wyjątkowe i warto je odwiedzić, ponieważ można tu odkryć turystyczne perełki. Zobacz zdjęcia i poznaj ich niezwykłą historię. Szczegóły znajdziesz w naszej galerii.

📢 Zastał Poznań murowany, a zostawi zabetonowany! Oto najlepsze memy o Jacku Jaśkowiaku Internauci nie mają wątpliwości: Jacek Jaśkowiak przejdzie do historii jako ten, który zastał Poznań murowany, a zostawi zabetonowany! Świadczy o tym niezliczona ilość memów, których bohaterem jest popularny Dżej Dżej. Postanowiliśmy je zebrać i pokazać Wam w jednej dużej galerii, bo przyjemne rzeczy powinny trwać jak najdłużej. Uwaga: ten materiał ma charakter wyłącznie humorystyczny i ma na celu wywołanie uśmiechu na twarzach poznaniaków. Leeeejcie, Poznań wytrzyma!

📢 Gang Posnaniaków rozrabia w galerii handlowej, a internauci tworzą sugestywne memy. Zobacz najlepsze obrazki! Informacja o grupie niebezpiecznych i agresywnych nastolatków, która grasuje w centrum handlowym Posnania i w jego okolicy wstrząsnęła mieszkańcami. Zatrważające filmy i relacje poszkodowanych świadków ujawnił Poznański Trójkąt Bermudzki. Od dłuższego czasu nieletni chodzą po galerii handlowej pijani oraz pod wpływem środków odurzających, zaczepiają klientów i przechodniów, a także dokonują kradzieży. Internauci nie przepuszczą żadnej okazji i postanowili podejść do tematu z przymrużeniem oka. W sieci pojawiły się memy, które komentują wybryki "gangu Posnaniaków". Zobacz je w naszej galerii.

📢 Kup mieszkanie od wojska! Ceny są bardzo okazyjne. Takie nieruchomości sprzedaje Agencja Mienia Wojskowego. Zobacz zdjęcia i ceny Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Warto sprawdzić ofertę Agencji Mienia Wojskowego! Na licytacje wystawione są zapomniane powojskowe tereny, działki, ale i nieruchomości, w których można mieszkać. Oferta AMW jest bogata. Znajdziemy w niej mieszkania zarówno w dużych miastach, jak i miasteczkach powiatowych. Sprawdź, jakie obecnie mieszkania można kupić od wojska. Zobacz zdjęcia i ceny. 📢 Ale beka z Poznania! Internauci wyśmiewają niekończące się remonty i betonozę. Zobacz najlepsze memy. Padniesz ze śmiechu! Wieczne i niekończące się remonty w Poznaniu stały się dla internautów inspiracją do tworzenia memów. Ich autorzy wyśmiewają głównie przedłużającą się rewitalizację Starego Rynku oraz wszechobecną "betonozę". Te śmieszne obrazki rozbawią cię do łez! Zobacz najlepsze memy w naszej galerii.

📢 Joanna Liszowska z serialu "Przyjaciółki" - prywatne zdjęcia aktorki [28.01.2024] Joanna Liszowska, urodzona 12 grudnia 1978 roku w Krakowie, to utalentowana polska aktorka, piosenkarka oraz znana prezenterka telewizyjna. 45-latka zdobyła uznanie widzów między innymi dzięki roli Patrycji Kochan w "Przyjaciółkach", a także głównym rolom w filmach "Swingersi" i "Pokusa". Tak wygląda na swoich prywatnych zdjęciach!

📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [28.01.2024] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski. 📢 Tak wygląda dom Justyny i Łukasza z "Rolnicy. Podlasie". Zobaczcie zdjęcia! [28.01.2024] Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie".

📢 Żaneta Gortat-Stanisławska - seksowna żona Marcina Gortata. Zobaczcie zdjęcia! [28.01.2024] Dr Żaneta Gortat-Stanisławska, nie tylko jest żoną byłego koszykarza NBA, Marcina Gortata, ale również utalentowaną businesswoman i producentką kosmetyków. Prowadzi własną firmę zajmującą się produkcją kosmetyków oraz sieć szkół kosmetycznych, do których należą Broadway Beauty, BB College i marka Permanent World. Ponadto, jest wykładowczynią akademicką, politologiem, trenerką biznesu oraz ekspertką z branży beauty. Jest też przepiękną kobietą. Zobaczcie, jak seksownie wygląda na zdjęciach! 📢 Tak wygląda dom Anny i Jakuba z "Rolnik szuka żony". Aktualnie są na etapie remontów. Zobaczcie zdjęcia! [28.01.2024] Tak mieszkają dziś Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". To jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony".

📢 Oto Marta Krupa, siostra Joanny Krupy, na odważnych zdjęciach. "Wyglądasz olśniewająco". Zobaczcie zdjęcia! [28.01.2024] Marta Krupa to modelka, aktorka i piosenka. Jest młodszą siostrą Joanny Krupy z programu "Top Model". Po tym, jak wzięła udział w programie "Taniec z gwiazdami", stała się bardzo popularna. Na Instagramie obserwuje ją już ponad 80 tysięcy internautów. Bardzo lubi pozować do zdjęć. Zobaczcie jej niezwykle odważne stylizacje. 📢 Najciekawsze atrakcje turystyczne w Wielkopolsce według National Geographic! Zobaczcie zdjęcia [28.01.2024] Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie wielkopolskim! W tym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. W Wielkopolsce nie można się nudzić. A jakie atrakcje województwa znalazły się w TOP 12 przygotowanym przez prestiżowy National Geographic? Zobaczcie!

📢 Oto Patrycja Wieja z "Projekt Lady" na odważnych zdjęciach. Zobaczcie zdjęcia! [28.01.2024] Patrycja Wieja, zwyciężczyni pierwszej edycji "Projekt Lady" w TVN w 2016 roku, jest postacią wielowymiarową. To nie tylko zawodniczka Fame MMA, ale również instruktorka fitness, trenerka personalna, a nawet żołnierka. Odkąd wystąpiła w programie "Projekt Lady", niemal nieustannie jest o niej głośno. To niezwykle piękna kobieta. Zobaczcie, jak Patrycja Wieja wygląda na odważnych zdjęciach! 📢 Piotr Swend, czyli Maciek z "Klanu" - tak dziś wygląda 34-letni aktor z zespołem Downa. Mamy zdjęcia! [28.01.2024] Piotr Swend, polski aktor z zespołem Downa, znany jest głównie z serialu "Klan" w TVP 1. Urodził się 23 sierpnia 1989 roku w Warszawie. Ma już 34 lata. W młodości uczęszczał do Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych "Dać Szansę" STO na Mokotowie w Warszawie, gdzie rozwijał swoje talenty muzyczne i aktorskie. Zobaczcie, czym dziś się zajmuje i jak wygląda Maciek z "Klanu".

📢 Oto dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! [28.01.2024] Zobaczcie, jak mieszkał Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszkał i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! W październiku przeprowadził się do Anny. Mieszkają razem w domu pod Kaliszem. 📢 Oto wakacje Bardowskich z "Rolnik szuka żony". Tym razem wybrali Dominikanę. Zobaczcie zdjęcia! [28.01.2024] Ania i Grzegorz Bardowscy, znani z udziału w programie "Rolnik szuka żony," postanowili uciec przed zimową szarugą w Polsce i spędzić upragnione wakacje na gorącej Dominikanie. Para wraz z dziećmi, Liwią i Janem, zamieszkali w malowniczym Punta Cana, na wschodnim wybrzeżu Dominikany, znanym również jako Wybrzeże Kokosowe. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Jakie będą podwyżki? Mamy szacunkowe wyliczenia [28.01.2024] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika. 📢 Wypadek w Swarzędzu pod Poznaniem. Zderzyły się cztery samochody. Lądował śmigłowiec LPR W sobotę, 27 stycznia w Swarzędzu pod Poznaniem doszło do zderzenie czterech samochodów. Jedna osoba została poszkodowana.

📢 Oto popularne poznańskie wyzwiska! Mamy bardzo niegrzeczną listę. Takimi słowami możesz obrazić poznaniaka i poznaniankę. Lepiej uważaj! Wyzwiska są mało kulturalne, ale większości z nas zdarza się ich używać... Dlatego wyzwiska wykształciły się nie tylko w każdym języku narodowym, ale też w gwarach i językach lokalnych. W gwarze poznańskiej również nie brakuje słów, którymi poznaniacy się wzajemnie okładają, kiedy tracą do kogoś cierpliwość lub zwyczajnie chcą kogoś obrazić. Poznaj poznańskie wyzwiska! Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ". 📢 Tragiczny finał spaceru w Ostrowie Wielkopolskim. Kobietę z psem potracił samochód. Zwierzę nie przeżyło Tragicznie zakończył się sobotni spacer kobiety i jej pupila w Ostrowie Wielkopolskim. 20-latka straciła panowanie nad samochodem, wjechała na chodnik i potrąciła kobietę oraz zwierzę. Poszkodowana trafiła do szpitala. Niestety, pies nie przeżył wypadku.

📢 Radni chcą powrotu oddziału psychiatrycznego dla dzieci w Szpitalu Dziekanka w Gnieźnie. Sprawa jednak jest złożona Radni powiatu gnieźnieńskiego chcą powrotu oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w Szpitalu Dziekanka w Gnieźnie. Dyskutowano o tym na sesji rady powiatu. Niestety, problem jest bardzo złożony. 📢 Oto Joanna Racewicz - taką metamorfozę przez lata przeszła dziennikarka. Zobaczcie zdjęcia! [27.01.2024 r.] Zobaczcie, jak przez ostatnie 20 lat zmieniła się Joanna Racewicz, polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna, która 24 maja 1973 roku obchodzić będzie swoje 51. urodziny. Jest często atakowana za to, że korzysta z medycyny estetycznej. "Serio? Jeszcze się wam nie znudziło? "Co ona sobie zrobiła z twarzą?", "Kiedyś była piękna", "Racewicz to podróba". Zdarta płyta. Do znudzenia. Ileż można? Do zwycięstwa?" - pytała zażenowana na Instagramie Joanna Racewicz.

📢 Izabela Macudzińska-Borowiak z programu "Królowe życia" skończyła 40 lat - tak się ubiera. To ikona stylu z Poznania. Zdjęcia! [27.01.2024] Programu "Królowe życia" już nie ma, a Izabela Macudzińska-Borowiak jest ciągle niezwykle popularna. Na Instagramie podgląda ją już ponad pół miliona internautów. Wzbudza ogromne zainteresowanie mediów i fanów. Właśnie skończyłą 40 lat. Przez wielu uznawana jest za ikonę stylu. Ubiera się oryginalnie, a czasami nawet wyzywająco. Zobaczcie jej niezwykle odważne zdjęcia! 📢 Klimatyzacja w nowym przedszkolu w Glinnie niezbędna dla zdrowia dzieci. "Dzieci mdlały" Podczas piątkowej sesji Rady Miejskiej Nowego Tomyśla jednym z początkowych tematów, który wywołał falę komentarzy wśród radnych, była kwestia wysokich temperatur latem w budynku nowego przedszkola w Glinnie. "Dzieci mdlały..." - powiedział Jakub Skrzypczak podczas obrad.

📢 Marta Żmuda Trzebiatowska prywatnie - zdjęcia. Tak żyje popularna aktorka Pochodząca spod Człuchowa Marta Żmuda Trzebiatowska i jej mąż tworzą aktorską parę od prawie dekady. 40-latka jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek teatralnych, filmowych i telewizyjnych. Dla roli potrafi poświęcić wiele. Prywatnie jest mamą dwójki dzieci, Brunona i Pauliny. Oto jaka jest na co dzień Marta Żmuda Trzebiatowska. 📢 Oto jak zmienił się Krzysztof Miruć. Zobaczcie, jak wyglądał znany architekt Krzysztof Miruć jest gospodarzem popularnych programów remontowo-wnętrzarskich w HGTV. W programie poznajemy go jako wyjątkowo zabawnego, ale i zaangażowanego w pracę. Jego projekty są spójne, praktyczne i zgodne z ulubionym stylem właściciela mieszkania. Zobaczcie, jak architekt zmienił sie na przestrzeni lat.

📢 Oto Patrycja Markowska - tak się ubiera. Artystka w przezroczystym gorsecie i nie tylko. Zobaczcie zdjęcia! [25.01.2024] Zobaczcie, jak ubiera się Patrycja Markowska, córka Grzegorza Markowskiego z Perfectu i wokalistka dysponująca potężnym głosem. Jej przeboje "Świat się pomylił", "Jeszcze raz" i "Hallo, hallo" zna cała Polska. Patrycja Markowska ma fantastyczny styl. Bardzo ciekawie się ubiera. Potrafi też zaskoczyć. Tak zrobiła, gdy założyła przezroczysty gorset lub prześwitującą czarną sukienkę. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Ferie zimowe 2024 trwają. Kiedy są? Terminy dla wszystkich województw: lubuskie, małopolskie, wielkopolskie, łódzkie i inne regiony Kiedy są ferie zimowe 2024? Takie pytanie stawiają sobie uczniowie, rodzice i nauczyciele. Dwutygodniowa przerwa międzysemestralna odbywa się w różnym czasie w zależności od regionu. Terminy ferii zimowych 2024 – tak jak co roku – zostały podzielone między województwa. Uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego mają już wypoczynek za sobą. Teraz na ferie udadzą się dzieci i młodzież z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. W trakcie feryjnego wypoczynku są osoby z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

📢 Kibice Lecha Poznań odcinają się od zdarzeń w CH Posnania. "Autor tego fake newsa nie będzie miał odwagi" Od kilku dni w sieci krąży post oraz zdjęcie facebookowego profilu "Od kołyski aż po grób tylko Lech Poznań", mówiący o tym, że fani Kolejorza mieli robić porządki w CH Posnania z gangiem nastolatków, którzy mieli zaczepiać klientów. Do sytuacji odniosło się Stowarzyszenie Kibiców Lecha Poznań, które zdecydowanie odcina się od tych informacji.

📢 Tego nie powinny jeść koty! Po zjedzeniu tych produktów kot może się rozchorować, a nawet umrzeć! Sprawdź listę zakazanych produktów Każdy właściciel kota chciałby, by jego pupil cieszył się zdrowiem i żył długo. Niestety, często zdarza się tak, że koty chorują i cierpią przez złą dietę. Właściciele, przekonani, że robią dobrze, podsuwają im produkty żywnościowe, ale niestety wyrządzają tym krzywdę zwierzęciu. Sprawdziliśmy, czego nie mogą jeść koty. Po zjedzeniu tych produktów nasz kot może się poważnie rozchorować. Niektóre z nich stanowią śmiertelne zagrożenie dla naszych pupili. 📢 Ciasne, ale własne? Najtańsze mieszkania w Poznaniu na sprzedaż. Ogłoszenia do 290 tysięcy złotych. Zobacz zdjęcia i ceny! Kupno taniego mieszkania to dobre rozwiązanie dla osób o ograniczonych zasobach, ale też dla doświadczonych inwestorów. Zakup warto jednak dobrze przemyśleć, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i nie przepłacić. Co ciekawego można znaleźć? Zobacz ogłoszenia najtańszych mieszkań do kupienia w Poznaniu wystawione w serwisach Olx i Otodom.

📢 Sprawdź, gdzie w Poznaniu działają kluby seniora. Prezentujemy listę klubów w poszczególnych dzielnicach W stolicy Wielkopolski funkcjonuje kilkaset klubów dla seniorów przeznaczonych dla osób powyżej 55. lub 60. roku życia. Przygotowaliśmy szczegółowe zestawienie.

📢 Poznań powinien wybudować drugi stadion. Dla Warty Poznań. Prezes Warty, Artur Meissner, przekonuje dlaczego to takie ważne O tym dlaczego Poznań potrzebuje drugiego stadionu, czym jest, a czym może stać się klub piłkarski, dzieciach, które odsuwają się od sportu i otwartości - rozmowa z Arturem Meissnerem, nowym prezesem klubu piłkarskiego Warta Poznań 📢 Kardynał Grzegorz Ryś: Na pytanie, na ile jako Kościół jesteśmy znakiem jedności, odpowiadam sobie uczciwie: nie jesteśmy Nie to jest ważne, gdzie będą odbywały się lekcje religii. Problemem jest to, że odesłaliśmy młodych do szkoły, trochę tak jak rodzice, myśląc, że szkoła załatwi problem wychowania, wartości itp. Nie, szkoła tego nie załatwi - mówi kardynał Grzegorz Ryś. - można uczyć religii w szkołach, ale nauka religii nie jest formą tego, co jest najistotniejsze, czyli ewangelizacji, prowadzenia do sakramentów. Jeśli nie znajdziemy na to sposobu - kryzys w Kościele będzie się pogłębiał, nie malał.

📢 TVP Poznań ma nowego dyrektora. Wcześniej kierował portalem powiązanym z MTP. "Koniec groteskowego koszmaru" Jan Józefowski został powołany na pełniącego obowiązki dyrektora TVP Poznań. Sam zainteresowany poinformował o tym na swoim profilu w serwisie Facebook. Zapowiada wielkie zmiany związane z ramówką, edukacją medialną i publicystyką. 📢 Kup tanie mieszkanie od komornika! Ceny są wyjątkowo atrakcyjne. Prezentujemy najnowsze licytacje i zdjęcia W Wielkopolsce dość często pojawiają się nowe licytacje komornicze nieruchomości. Możesz na nich kupić mieszkanie w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty z województwa wielkopolskiego w styczniu i lutym 2024 roku. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii!

📢 Fajdek, Ziółkowski i Peja zajmą się gangiem nastolatków z Posnanii? “Porzundek ma być!” Wokół sytuacji gangu nastolatków, który ma terroryzować klientów galerii Posnania, robi się coraz głośniej. 5-krotny mistrz świata w rzucie młotem Paweł Fajdek, jego trener Szymon Ziółkowski oraz raper Ryszard Peja zapowiedzieli “rozprawienie się" z niepokojącą grupą.

📢 Politechnika Poznańska nie czuła się rozpieszczana przez PiS. Uczelnia zabiegała o pieniądze od czterech lat! Poznańskiej uczelni odebrano obiecane za rządów Prawa i Sprawiedliwości 200 mln zł. Miały one posłużyć do budowy pierwszego w Polsce komputera kwantowego, z którego mogliby korzystać wszyscy naukowcy w Polsce. Politechnika ubiegała się o te pieniądze od 2020 roku. W międzyczasie Polską rządziło dziewięciu różnych premierów. 📢 Niemiłe zakończenie zimowego obozu w wykonaniu Lecha Poznań. Porażka 1:3 z Szachtarem i uraz kapitana zespołu Lech Poznań w ostatnim meczu sparingowym przed powrotem do Polski przegrał z ukraińskim uczestnikiem fazy grupowej Ligi Mistrzów - Szachtarem Donieck 1:3. Jedyną bramkę dla ekipy ze stolicy Wielkopolski zdobył Michał Gurgul, który w pierwszej połowie zmienił kontuzjowanego Mikaela Ishaka. Był to drugi mecz lechitów tego dnia. Wcześniej poznaniacy w niezłym stylu uporali się ze słoweńskim NK Maribor 3:0.

📢 "Nikt za mną nie goni z pistoletem". Posnania ma problem z gangiem nastolatków? "Niestety, rozlewa się fala hejtu". Cały Poznań od kilku dni żyje niepokojącymi informacjami o grupie nastolatków, którzy mają terroryzować klientów galerii Posnania. Czy poznańskie centrum handlowe rzeczywiście ma problem z zapewnieniem bezpieczeństwa klientom i pracownikom? Byliśmy na miejscu i zapytaliśmy o to samych zainteresowanych.

📢 "Nie wiedzieliśmy, że będzie to zamek". Trwa proces sądowy w sprawie inwestycji w Stobnicy. Przesłuchano kolejnych świadków Przed Sądem Rejonowym w Obornikach toczy się proces w sprawie kontrowersyjnej budowy zamku w Stobnicy w sercu Puszczy Noteckiej. Ława oskarżonych złożona z inwestorów, architekta i urzędników stoi w obliczu zarzutów m.in. poświadczania nieprawdy w dokumentach i działalności zagrażającej środowisku. Przesłuchano kolejnych świadków. 📢 Oto najbiedniejsze gminy w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok! Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów, na podstawie których stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Dane dotyczą tak zwanych wskaźników G, czyli wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie najbiedniejsze gminy w województwie wielkopolskim.

📢 Akcja porodowa przed przyjazdem ambulansu w Wielkopolsce. "Najszczersze życzenia dla młodej pacjentki i jej mamy!" Ten dyżur ratownicy medyczni zespołu P01032 zapamiętają na bardzo długo. To było kolejne szczęśliwe rozwiązanie w ramach działań zespołu ratownictwa medycznego. Choć dziewczynka urodziła się przed przyjazdem ambulansu, to badania i transport do szpitala należały już do ratowników. 📢 ZTM Poznań wycofał się z decyzji, którą podjął według własnego "widzimisię". Zapowiedział ponowną analizę Jeden z pasażerów poznańskiej komunikacji, który walczy o pozostawienie linii autobusowej 168, otrzymał odpowiedź od ZTM Poznań w sprawie danych, na podstawie których podjęto decyzję o likwidacji połączenia. Wynika z niej, że decyzję podjęto na podstawie "wiedzy i doświadczenia pracowników ZTM" oraz szczątkowych danych o zapełnieniu autobusów w całym mieście i odbić karty PEKA w pojazdach. Zignorowano przy tym głos mieszkańców protestujących przeciwko likwidacji.

📢 Najlepsi z najlepszych! Poznaliśmy zwycięzców Plebiscytu Edukacyjnego “Głosu Wielkopolskiego” z regionu Za nami oficjalna gala Plebiscytu Edukacyjnego "Głosu Wielkopolskiego", którego tegoroczna odsłona odbyła się poznańskim Hotelu Moderno. Spośród wielu kandydatów wyłoniono najlepszych z najlepszych: nauczycieli, przedszkola, szkoły oraz placówki edukacyjne. 📢 Gang nastolatków grasuje na terenie galerii handlowej Posnania. Zaczepiają, biją i kradną. "To przerażające". Jest oświadczenie dyrekcji Grupa niebezpiecznych i agresywnych nastolatków grasuje w centrum handlowym Posnania i w jego okolicy. Świadkowie wskazują, że nieletni chodzą pijani i pod wpływem środków odurzających, zaczepiają przechodniów i dokonują kradzieży. Dyrektor Posnanii wydał w tej sprawie oświadczenie. Do sprawy odnosi się także poznańska policja.

📢 Na te choroby należy się bezpłatny turnus w sanatorium. Zobacz Sanatorium to najprościej mówią miejsce, w którym chory wraca do zdrowia, wykorzystując zabiegi, ale także walory klimatu. Do sanatorium mogą pojechać osoby z wieloma schorzeniami. Jest jednak kilka, które wykluczają możliwość, między innymi aktywna choroba nowotworowa. Zobaczcie, kto może pojechać na bezpłatny turnus w 2024 roku.

📢 Takich mebli z PRL poszukują kolekcjonerzy - ceny, zdjęcia. W 2024 roku można się na nich wzbogacić Urządzanie wnętrz w starym stylu czy duchu vintage jest obecnie w modzie. Stare meble z czasów PRL dostają drugie życie - takie odrestaurowane perełki na aukcjach internetowych są niekiedy sporo warte. Masz takie stare fotele, krzesła, komody, kredensy? Możesz na niektórych zarobić. Zobacz stare meble poszukiwane przez kolekcjonerów. Oto ceny i zdjęcia. 📢 Szymon Bieniuk, syn Ani Przybylskiej, jest już dorosły. Tak teraz wygląda 18-latek. Mamy zdjęcia Aktorka Anna Przybylska i piłkarz Jarosław Bieniuk doczekali się trojga dzieci. Dziesięć lat temu ich szczęśliwe życie przerwała śmierć Ani spowodowana rakiem trzustki. Starszy syn pary - Szymon, miał wówczas zaledwie osiem lat. Dziś, jako 18-latek, Szymon Bieniuk prezentuje się jako przystojny młodzieniec. Zobaczcie, jak obecnie wygląda syn Ani i Jarosława - pokazujemy go na ekskluzywnych zdjęciach w naszej galerii.

📢 Mirosław Okoński na wielkim ekranie. Pod koniec stycznia premiera filmu o legendzie Lecha Poznań 30 stycznia odbędzie się premiera filmu o legendzie Lecha Poznań - Mirosławie Okońskim. Prace nad nim trwały od 2018 roku. Przez 30 dni zdjęciowych udało się nagrać kilkadziesiąt godzin rozmów. Z ogromnej liczby ciekawostek, wspominek oraz historii, trzeba było wybrać te najciekawsze.

📢 Studniówka 2024. Tak wyglądał bal w II LO w Poznaniu! Zobacz jak bawiła się Wielkopolska Szkoła Roku 2023! Sezon studniówkowy trwa w pełni. W Poznaniu rozpoczął się tydzień temu. 20 stycznia swoją studniówkę mieli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Imprezę zorganizowali klasycznie - w szkole. Na balu pojawił się nasz fotoreporter! 📢 Serial 1670: "Wszystko zaczęło się od testu poczucia humoru". Rozmowa z Michałem Sikorskim, czyli ojcem Jakubem z hitu Netfliksa Wszystko zaczęło się od testu poczucia humoru - o postaci księdza Jakuba w serialu 1670 i początkach w aktorstwie rozmawiamy z Michałem Sikorskim, odtwórcą roli duchownego w hicie Netfliksa

📢 Koszmar dzieje się na naszych drogach. Giną matki, ojcowie, dzieci i całe rodziny, a ocaleni walczą o normalność Mnóstwo krwi, złamań, ludzkiego, w tym dziecięcego, cierpienia. Chwilę później klęczysz nad umierającym 11 miesięcznym dzieckiem, starając się uratować mu życie... Tak, życie… - opisywał strażak ochotnik tuż po zdarzeniu. 16 września na autostradzie A1 w pobliżu Sierosławia zginęła trzyosobowa rodzina. Ofiarami byli rodzice i ich 5-letnie dziecko. Samochód, którym jechali uderzył w bariery energochłonne, po czym stanął w płomieniach. Każdego dnia na polskich drogach dochodzi do wypadków. Giną matki, ojcowie dzieci i całe rodziny... Tylko w ubiegłym roku zginęło 1 896 osób. Liczba ta to nie tylko policyjna statystyka, to utracone życie. Ci, którzy ocaleli zmagają się z cierpieniem, walczą o zdrowie i powrót do normalności...

📢 Popularny targ w Poznaniu przyciąga nawet w mrozy! Zobacz, co można kupić na giełdzie przy M1 na Franowie. Oto zdjęcia! Jest takie miejsce w Poznaniu, które co tydzień przyciąga ludzi z całego miasta i okolic na zakupy. To pchli targ i giełda na Franowie, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, nawet w zimowe mroźne dni. Kupić można tu prawie wszystko, a i tak za każdym razem nie brakuje niespodzianek. Dla poszukiwaczy "skarbów" coniedzielna wycieczka pod Centrum Handlowe M1 to wręcz obowiązek. Co można było dostać w minioną niedzielę? Po targu przeszedł się także fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Zobaczcie, co wypatrzył! 📢 Poznań miasto doznań! Zobacz 40 najlepszych memów o poznaniakach. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle Hasło "Poznań miasto doznań" do czegoś zobowiązuje! To nie tylko popularny slogan. Można się o tym przekonać, przeglądając memy i demotywatory, które stworzyli internauci. Wiele z nich śmieszy, kilka zadziwia, a niektóre są powodem do wstydu. Chcecie się o tym przekonać? Zajrzyjcie do naszej wyjątkowej galerii. Prezentujemy w niej 40 najlepszych memów o Poznaniu. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle!

📢 Znaczki pocztowe z PRL - aktualne ceny i zdjęcia. Tyle są warte najdroższe unikaty i kolekcje Stare znaczki pocztowe z czasów PRL są dziś na wagę złota. Można je sprzedać i dostać za nie sporą sumę. Kiedyś było to modne hobby - dziś to prawdziwy skarb. Polskie, zagraniczne, z PRL-u, a nawet przedwojenne –niektóre są warte majątek. Zobacz najdroższe oferty sprzedaży starych znaczków pocztowych na portalu OLX.

📢 TOP wzory tatuaży dla mężczyzn. Zobacz tatuaże na męskich rękach W galerii prezentujemy zdjęcia tatuaży mężczyzn wykonane na rękach. 📢 To było najcięższe więzienie w Polsce. Zakład karny w Gębarzewie. Tak wygląda od środka To było kiedyś jedno z najcięższych więzień w Polsce. Zakład Karny w Gębarzewie jest jednostką typu zamkniętego przeznaczoną dla skazanych dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy oraz dla skazanych młodocianych z wydzielonym oddziałem typu półotwartego. Od 1 grudnia 2014 roku utworzono oddział terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu.

📢 Tak bawili się uczniowie klas maturalnych z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu podczas studniówki 2023 [ZDJĘCIA] Swoje sto dni do matury świętowali w sobotę, 21 stycznia, także przyszli maturzyści z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Tradycyjnie inaugurującemu studniówkę polonezowi i szampańskiej zabawie do białego rana towarzyszył nasz fotoreporter. Zobacz zdjęcia! 📢 Studniówka 2022: Zobacz jak bawiło się LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu [ZDJĘCIA i WIDEO] W sobotę, 12 marca odbyła się studniówka LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Na miejscu był nasz fotoreporter. Zobaczcie zdjęcia ze studniówki poznańskiej "Marynki". Wszystkim uczniom życzymy powodzenia na maturze! 📢 Studniówka 2020: XII LO w Poznaniu bawiło się w hotelu Mercure [ZDJĘCIA] Trwają studniówki 2020. W ostatnią sobotę stycznia odbyła się studniówka XII LO w Poznaniu. Uczniowie klas maturalnych bawili się w hotelu Mercure. Na miejscu był nasz fotoreporter. Zobacz zdjęcia ze studniówki XII Liceum Ogólnokształcącego, która odbyła się w sobotę, 25 stycznia 2020 roku.

📢 Studniówka VI LO w Poznaniu 2019: Tak bawili się maturzyści z "Paderka" [ZDJĘCIA] W sobotę na swojej studniówce bawili się tegoroczni maturzyści z "Paderka", czyli VI Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Zobaczcie zdjęcia.