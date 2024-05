Przegląd prasy (28.05.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto Cher - tak dziś wygląda. Właśnie skończyła 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! [28.05.2024 r.]”?

Prasówka 28.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto Cher - tak dziś wygląda. Właśnie skończyła 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! [28.05.2024 r.] Tak wygląda teraz Cher. Właśnie skończyła 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! Cher to popularna amerykańska piosenkarka i aktorka. Choć do listy jej aktywności zawodowych powinniśmy jeszcze dopisać co najmniej kilka: pisarka, tancerka, modelka, autorka tekstów, prezenterka telewizyjna. Mimo słusznego wieku ciągle jest bardzo aktywna i świetnie wygląda. Niedawno rozstała się ze swoim o 40 lata młodszym partnerem. Zobaczcie, jak wygląda dziś Cher.

📢 Misheel Jargalsaikhan na śmiałych zdjęciach. To Zosia z "Rodziny zastępczej"! [28.05.2024 r.] Zosia Kwiatkowska z kultowego serialu "Rodzina zastępcza" to Misheel Jargalsaikhan. Urodziła się 9 listopada 1988 roku w Ułan Bator, stolicy Mongolii. Jednak los sprawił, że już w wieku trzech lat trafiła do Polski. Jej matka, lekarka, otrzymała atrakcyjną propozycję pracy w polskim szpitalu, co przyczyniło się do decyzji o osiedleniu się w kraju nad Wisłą. Choć pierwotnie planowano wyjazd do Stanów Zjednoczonych, ostatecznie wybrano Polskę. Oto Zosia z "Rodziny zastępczej" na śmiałych zdjęciach.

📢 Oto dom i ogród Marii z "Sanatorium miłości 6". Tak mieszka na co dzień kuracjuszka z Czarnowa. Mamy zdjęcia! [28.05.2024 r.] Maria z Czarnowa, niezwykle przedsiębiorcza kobieta, podjęła decyzję o udziale w programie "Sanatorium miłości 6" w TVP 1 w nadziei na znalezienie partnera, z którym mogłaby dzielić radości i wyzwania codzienności. Choć jej życie zawodowe było pełne sukcesów, towarzyszy mu pewna pustka osobista, którą pragnie wypełnić miłość. Zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień Maria z "Sanatorium miłości". Mamy zdjęcia jej domu i ogrodu.

Prasówka 28.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tomasz Adamek - tak żyje. Zobaczcie jego prywatne zdjęcia! [28.05.2024] Tomasz Adamek, polski bokser urodzony 1 grudnia 1976 roku w Żywcu, to postać z imponującą karierą. To prawdziwy weteran ringu: zdobywca tytułów mistrza świata w wadze junior ciężkiej oraz półciężkiej. Od najmłodszych lat podążał sportową ścieżką. W wieku 19 lat zdobył swój pierwszy tytuł mistrza Polski seniorów, a potem nieprzerwanie gromadził kolejne laury, pasy i medale. Zobaczcie, jak żyje na co dzień Tomasz Adamek. Mamy zdjęcia!

📢 Julia Roberts - tak dziś wygląda jedna z najpiękniejszych kobiet na świecie. Mamy zdjęcia! [28.05.2024 r.] Julia Roberts, jedna z najwybitniejszych aktorek amerykańskich, od zawsze budziła zachwyt swoją talentem i urodą. Zyskała światową sławę rolą w kultowym filmie "Pretty Woman", a jej kariera ciągle kwitnie. Sprawdźmy, jak dziś prezentuje się ta niezwykła aktorka. 📢 Jane Fonda - tak dziś wygląda. Ma już 86 lat. Zobaczcie zdjęcia! [28.05.2024] Jane Fonda 21 grudnia skończyła 86 lat. To niezwykle popularna na świecie aktorka i aktywistka, która w latach 80. XX wieku mocno spopularyzowała zajęcia fitnessu. Okrzyknięto ją królową aerobiku. Po roli w filmie "Barbarella" uznano ja również symbolem seksu. Nie miała łatwego dzieciństwa. Zmagała się z bulimią i anoreksją. Ciągle wygląda wspaniale. Zobaczcie zdjęcia. Poznajcie jej patenty na dobry wygląd.

📢 Oto Iga Świątek w bikini - tak wygląda. Ludzie pod wrażeniem: "Pretty woman!" [28.05.2024] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek! 📢 20 najbogatszych gmin w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok [28.05.2024 r.] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G.

📢 Wiemy, kim są uczestnicy "Sanatorium miłości 6". Poznajcie ich bliżej. Zobaczcie zdjęcia! [28.05.2024] Poznajcie osoby, które zdecydowały się wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium miłości". Przybyli do Krynicy-Zdroju, gotowi na poszukiwanie przyjaźni i być może nawet miłości. Oto sześć pań i sześciu panów, którzy zostali bohaterami tego kultowego programu TVP1. 📢 Oto Leszek z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Krzysztof Stroiński. Ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [28.05.2024] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy". 📢 Oto Kalina - 15-letnia córka Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza. Zobaczcie, jak dziś wygląda! [28.05.2024] Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim showbiznesie. Ich historia rozpoczęła się dzięki musicalowi "Metro", którego twórcą jest Janusz Józefowicz. Natasza Urbańska, zdeterminowana młoda artystka, marzyła o występie w tym spektaklu i w końcu osiągnęła swój cel. Przy okazji znalazła miłość swojego życia. Para ma córkę Kalinę, która obecnie ma 15 lat. Zobaczcie, jak wygląda teraz!

📢 Oto Żaneta Gortat-Stanisławska - seksowna żona Marcina Gortata. Zobaczcie zdjęcia! [28.05.2024 r.] Dr Żaneta Gortat-Stanisławska, nie tylko jest żoną byłego koszykarza NBA, Marcina Gortata, ale również utalentowaną businesswoman i producentką kosmetyków. Prowadzi własną firmę zajmującą się produkcją kosmetyków oraz sieć szkół kosmetycznych, do których należą Broadway Beauty, BB College i marka Permanent World. Ponadto, jest wykładowczynią akademicką, politologiem, trenerką biznesu oraz ekspertką z branży beauty. Jest też przepiękną kobietą. Zobaczcie, jak seksownie wygląda na zdjęciach!

📢 Tak żył Tadeusz z "Sanatorium miłości 11". Jego pierwszy związek zakończył się rozwodem [28.05.2024] Tadeusz z Krzyżanowic postanowił wziąć udział w jednym z popularnych programów telewizyjnych, "Sanatorium miłości". Co było jego motywacją? Marzył o ponownym zawarciu związku małżeńskiego. Liczył, że udział w tym reality show pomoże mu znaleźć tę wyjątkową osobę, z którą będzie mógł podzielić radości i smutki.

📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [28.05.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! 📢 Miss z Rio na odważnych zdjęciach. Tak wygląda Emilia Ankiewicz, prześliczna polska lekkoatletka! [28.05.2024] Emilia Ankiewicz to postać, która na sportowej arenie pozostawiła niezatarte ślady. Już od najmłodszych lat interesowała się sportem, a szczególnie pociągała ją lekkoatletyka. Specjalizując się w biegu na 400 metrów przez płotki, odnosiła liczne sukcesy, zdobywając medale na różnych zawodach. Na igrzyska olimpijskich okrzyknięto ją miss z Rio. Tak dziś prezentuje się na odważnych zdjęciach!

📢 Sanatorium miłości 6 - tak żyła przed programem Małgorzata z Sobótki. "Nie było sielanki" [28.05.2024] Małgorzata, mieszkanka urokliwej miejscowości Sobótka na Dolnym Śląsku, postanowiła wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium Miłości". Zainspirowana poszukiwaniem prawdziwej miłości, wyruszyła na tę niezwykłą przygodę. Choć życie nie oszczędziło jej bolesnych doświadczeń, wierzyła, że zasługuje na szczęście. Kim jest Małgorzata i jakie historie kryją się za jej decyzją? Odkryjmy to razem.

📢 "Rolnik szuka żony" - Poznali się dzięki programowi i wzięli ślub. Zobaczcie zdjęcia! [28.05.2024] "Rolnik szuka żony" to jeden z najchętniej oglądanych programów telewizyjnych w Polsce, który zyskał ogromną popularność. Program ten łączy ludzi z różnych zakątków kraju, umożliwiając im znalezienie miłości swojego życia. Dzięki udziałowi w tym reality show wielu uczestników znalazło szczęście w miłości, zakładając rodziny i ciesząc się wspólnym życiem. Przedstawiamy, co słychać u rolników, którzy dzięki programowi TVP znaleźli swoje drugie połówki.

📢 Natasza Urbańska na seksownych zdjęciach. "Czas się dla Ciebie zatrzymał" [28.05.2024 r.] Natasza Urbańska, wszechstronna artystka polskiego show-biznesu, znana jest nie tylko z talentu scenicznego, ale również z niezwykłej urody. Zanurz się w jej świat, odkrywając nie tylko jej karierę, ale również odważne i inspirujące obrazy, jakie prezentuje na swoich platformach społecznościowych. 📢 Oto uczestnicy "Rolnik szuka żony 11". Poznajcie ich bliżej. Mamy zdjęcia! [28.05.2024] Za nami zerowy odcinek kultowego programu TVP 1, "Rolnik szuka żony". Poznaliśmy dziewięciu uczestników, którzy wkrótce zawalczą o miłość na ekranach telewizorów. Jednak, kto ostatecznie wystąpi w programie, w dużej mierze zależy od zaangażowania widzów. Aktualnie rolnicy i rolniczki, którzy dostali szansę wzięcia udziału w programie, czekają na listy od potencjalnych partnerów, gotowych do bliższego poznania oraz nawiązania relacji z bohaterami "Rolnik szuka żony".

📢 Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [28.05.2024 r.] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Aktualnie jest główną rywalką Igi Świątek. Zajmuje drugie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini.

📢 Tak żył przed programem Ryszard z "Sanatorium miłości 6" [28.05.2024 r.] Ryszard, mieszkający w Krakowie, liczy sobie 67 lat i ma za sobą bogatą ścieżkę życiową. Jego kariera zawodowa rozpoczęła się po ukończeniu szkoły elektrycznej, gdzie pracował jako elektromonter. Dosyć szybko dostał awans, który otrzymał po napisaniu... starannego podania o urlop. To wydarzenie skierowało go na ścieżkę sukcesu zawodowego.

📢 Oto Maria Andrejczyk na seksownych zdjęciach. "Gratulacje dla fotografa i pięknej modelki" [28.05.2024] Maria Andrejczyk to wybitna polska lekkoatletka specjalizująca się w rzucie oszczepem. Dwukrotnie reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich, zdobywając srebrny medal. Co wiemy o jej codziennym życiu? Jak wygląda na swoich prywatnych zdjęciach? Zajrzyjcie do naszej galerii i odkryjcie jej odważne fotografie. 📢 Tak wygląda Kamil Holden Kryszak, syn Jerzego Kryszaka, znanego aktora i satyryka. Mamy zdjęcia! [28.05.2024 r.] Jerzy Kryszak to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów i satyryków. Szczególną sympatię zyskał dzięki roli doktora Kołka w kultowym serialu "Alternatywy 4". Jego talent komediowy sprawia, że wciąż przyciąga tłumy na swoich występach kabaretowych. Jerzy Kryszak ma trzech synów, w tym Kamila, utalentowanego muzyka. Zobaczcie, jak wygląda syn Jerzego Kryszaka - mamy dla Was zdjęcia!

📢 Oto Wiktor Kowalewski, syn Krzysztofa Kowalewskiego, legendy polskiego kina. Mamy zdjęcia! [28.05.2024 r.] Krzysztof Kowalewski był jednym z najwybitniejszych aktorów polskiej kinematografii. Jego talent niezaprzeczalnie wyróżniał się w branży filmowej, w której z powodzeniem działał przez dziesięciolecia. Zmarł 6 lutego 2021 roku w wieku 83 lat, pozostawiając po sobie niezatarte ślady w historii rodzimego kina. Zobaczcie, jak wygląda jego syn, Wiktor Kowalewski. Jest podobny do swego taty.

📢 Oto lista najbogatszych komorników w Poznaniu. Ich zarobki absolutnie szokują! W tle setki tysięcy złotych, apartamenty, działki, łodzie motorowe i luksusowe auta. Dwustu wielkopolskich komorników przekazało do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu oświadczenia majątkowe. Postanowiliśmy sprawdzić, którzy komornicy funkcjonujący przy poznańskich sądach osiągnęli najwyższe dochody z prowadzenia indywidualnej kancelarii komorniczej w 2022 r. i jak prezentują się ich majątki.

📢 Osoby o tych imionach są niemiłe i podłe. Te osoby są wyjątkowo wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę! Według dawnych wierzeń to jakie imię nosimy determinuje nasz charakter i zachowanie. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Sprawdź znaczenie tych imion. Te osoby są niemiłe i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na liście. Sprawdź listę imion! 📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli Oto najlepsze memy o motocyklistach. Dlaczego o nich przypominamy? Bo słoneczna, wiosenna pogoda zagościła na dobre, a wraz z nią na ulicach pojawili się oni - motocykliści. Wyciągnęli swoje maszyny z garaży, odkurzyli je i pojawili się na naszych drogach. Ich przejazdy w jednych budzą podziw, w innych respekt, a jeszcze w innych - zdenerwowanie. A jaki sposób w memach pokazywani są motocykliści? To zależy od tego, kto je tworzy. Zobacz naszą fotogalerię memów o motocyklistach.

📢 Napad na stację benzynową w Kępnie. Groził ekspedientce, ta wydała mu pieniądze. Policja zatrzymała sprawcę - 36-latka z Opolszczyzny! Zamaskowany mężczyzna groził ekspedientce stacji benzynowej w Kępnie. Miał ze sobą przedmiot przypominający broń. Kobieta wydała mu znaczącą sumę pieniędzy. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty 25 maja na niedzielę 26 maja. 27 maja sprawca napadu został ujęty przez policję.

📢 To opuszczony pałac Kwileckich w Oporowie koło Szamotuł. Jego właściciel był bardzo majętnym Wielkopolaninem. Teraz pałac niszczeje. Zobacz! Pielgrzymowali tu polscy patrioci, by poznać wnuczkę twórcy Legionów Polskich, gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Zjeżdżały tu wycieczki rolników z Niemiec i Wielkopolski, aby przyjrzeć się nowoczesnym metodom gospodarowania na roli. Wszystko dzięki Mieczysławowi Kwileckiemu, jednemu z najbogatszych Wielkopolan przełomu XIX i XX w., dyrektora Bazaru w Poznaniu, jednego z fundatorów Teatru Polskiego. Teraz pałac, w którym kwitło życie towarzyskie Wielkopolski, powoli popada w ruinę. Czy znajdzie się dla niego właściciel, który przywróci mu świetność?

📢 Oto najlepsze licea i technika w Wielkopolsce w rankingu Zwolnieni z Teorii! Tu uczą empatii, współpracy i gotowości na zmiany Zakończyła się X edycja Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Wzięło w niej udział 7,5 tysiąca uczniów z całego kraju. Szkoły, które wspierały swoich uczniów w ich własnych działaniach zostały ujęte w rankingu szkół Zwolnieni z Teorii. Kto wypadł w nim najlepiej w Wielkopolsce? 📢 Mural Kawu z herbem Poznania już zamalowany. Wzbudził zachwyt, ale przetrwał niewiele ponad tydzień. "Street art rządzi się swoimi prawami" "Zamalowują kawu :///" - napisał na fanpage'u Spotted: MPK Poznań jeden z jej fanów w sobotę 25 maja wieczorem. Mural głośnego poznańskiego street-artowca przedstawiający herb Poznania, patronów miasta i hasło "Jesteś u siebie", który wzbudził wiele ciepłych komentarzy zaledwie 10 dni temu, ustąpił nowym malunkom.

📢 Niebezpieczny wypadek w miejscowości Krzykosy w Wielkopolsce. Krajowa jedenastka zablokowana. Trzy osoby trafiły do szpitala! Do groźnego wypadku doszło dziś ok. godziny 16:00 na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Krzykosy w powiecie średzkim. W trzech autach biorących udział w zdarzeniu podróżowało łącznie pięć osób. Trzy z nich odniosły obrażenia i trafiły do szpitala.

📢 Burze nad Wielkopolską. Piorun doprowadził do pożaru domu w Kwilczu koło Międzychodu Siedem zastępów strażaków gasiło w niedzielne popołudnie pożar poddasza budynku mieszkalnego w Kwilczu. Przyczyną powstania ognia najprawdopodobniej było wyładowanie atmosferyczne podczas przechodzącej burzy. 📢 Katastrofa poznańskiej piłki. To co się stało, mocno uderza też w Lecha Liga się skończyła, ale nie milkną echa ostatniej kolejki, której przebieg zbulwersował wielu kibiców w Poznaniu. Komentarze nie pozostawiają na władzach Lecha Poznań suchej nitki.

📢 Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2024 - poznaj najnowsze trendy i inspiracje Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2024 - poznaj najnowsze trendy i inspiracje. Lato 2024 zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim nowe trendy w stylizacji paznokci. Czerwiec to idealny czas, aby odświeżyć swoje manicure i wypróbować najnowsze inspiracje. W tym artykule przedstawiamy najmodniejsze wzory i kolory, które będą królować na paznokciach w nadchodzącym miesiącu. Oto przegląd najgorętszych trendów na czerwiec 2024! 📢 Afera na 125 milionów. Śledztwo pod nadzorem prokuratury prowadzono w całej Wielkopolsce „Lewe" faktury na 125 000 000 złotych są powodem śledztwa pod nadzorem prokuratury w Poznaniu. Zatrzymano 3 osoby w śledztwie prowadzonym w całej Wielkopolsce. „Zatrzymani usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wystawiania i posługiwania się fałszywymi fakturami VAT" informuje Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.

📢 „Bridgertonowie” opanują Poznań! Piknik dla miłośników popularnego serialu Netflixa i specjalny tramwaj na ulicach! Wielka gratka czeka wielkopolskich miłośników serialu Netflixa „Bridgertonowie” opartego na bestsellerowej serii powieści Julii Quinn. Fani będą mogli przejechać się specjalnym tramwajem oraz wziąć udział w pikniku.

📢 Kotki ze schroniska w Poznaniu szukają nowego domu! Samych biało-czarnych jest wiele. Oto zwierzaki, które można adoptować Kotki i kocurki, małe i duże, z takimi wielkimi wąsami, ale i z takimi mniejszymi. Wszystkie jednak biało-czarne! Schronisko dla zwierząt w Poznaniu wypełnione jest wieloma kotami, które czekają na adopcję i przede wszystkim kochającego właściciela. Te zwierzaki czekają na dom. Prezentujemy je w naszej galerii! 📢 Podpisano umowę na modernizację Towarowej Obwodnicy Poznania. Będą nowe przystanki kolejowe. Gdzie będą wkrótce zatrzymywały się pociągi? Dzięki podpisanej umowie wartej 1,4 mld złotych, kolejową obwodnicę Poznania czeka gruntowna modernizacja. Do końca 2027 roku będą z niej mogły korzystać pociągi aglomeracyjne. – To spełnienie marzeń, które mieliśmy od wielu lat – wykorzystanie infrastruktury kolejowej znajdującej się wokół Poznania do poszerzenia oferty transportu zbiorowego – ocenia inwestycję za blisko 1,4 mld zł ze środków budżetowych Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego.

📢 Tylko czterech młodych zawodników rezerw Lecha Poznań grało na solidnym poziomie. Mają odpowiednie umiejętności, by się rozwinąć Rezerwy Lecha Poznań od ostatnich dwóch lat miały spory problem z utrzymaniem odpowiedniej formy. Za kadencji trenera Artura Węski było wiele punktów zwrotnych, lecz niedawno zakończony sezon był fatalny i postawa młodych lechitów odpowiadała 16. miejscu w tabeli 2. ligi. Pomimo słabej postawy możemy wyróżnić czterech zawodników, którzy oddali serce i dysponowali odpowiednią jakością. 📢 Policjanci w Szamotułach zatrzymali 6 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej. W tle narkotyki i przestępstwa skarbowe Sześć osób podejrzanych miedzy innymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków oraz przestępstwa skarbowe zatrzymali w Szamotułach wielkopolscy policjanci w dniach od 7 do 9 maja. Jak czytamy w komunikacie, ta realizacja to już kolejne zatrzymania osób, które zajmowały się wewnątrzwspólnotowym przemytem narkotyków.

📢 Tyle zarabiają pracownicy Aldi w 2024 roku. Oto stawki Aldi to jedna z popularnych sieci marketów obecna w naszym kraju od kilkunastu lat. Aldi od kilku lat podobnie jak inne konkurencyjne sieci oficjalnie informuje o wysokości wynagrodzeń swoich pracowników, a także o dostępnych benefitach. Zobaczcie, ile zarabiają pracownicy na różnych stanowiskach w sklepach Aldi. 📢 Tym osobom mogą zaszkodzić czereśnie. Przy tych chorobach lepiej ich nie jeść Czereśnie podobnie jak inne owoce to bomby witaminowe, jednak nie dla wszystkich. Mimo wielu właściwości zdrowotnych jakie można przypisać jedzeniu czereśniom są pewne przeciwwskazania do jedzenia tych pysznych owoców. Zobaczcie, kiedy nie powinno się jeść czereśni.

📢 Działacze Lecha Poznań nie przedłużą umowy z doświadczonym bramkarzem. "Może przejść do rywala z tej samej ligi" Ten sezon był rozczarowujący dla sympatyków drugiej drużyny Lecha Poznań. Bramkarz, który w tym sezonie wystąpił w czterech spotkaniach na drugoligowych boiskach, prawdopodobnie opuści struktury drugiej ekipy Kolejorza.

📢 Po meczu między Lechem Poznań i Legii Warszawa napadli na kibiców drużyny z Poznania. Policja z Wielkopolski zatrzymała dwóch mężczyzn Policja z Poznania i ze Swarzędza zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy po meczu Lecha Poznań z Legią Warszawa napadli na kibiców poznańskiej drużyny i zabrali im klubowe szaliki. Teraz za rozbój grozi im do 15 lat więzienia. 📢 Tyle pieniędzy dostaną nauczyciele na wakacje w 2024 roku. Oto stawki W 2024 roku wzrósł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Nauczyciele to jedna z grup, które otrzymują pieniądze w ramach tzw. wczasów pod gruszą. Ile wyniosą wypłaty w 2024 roku? Zobaczcie, ile pieniędzy trafi na konta nauczycieli. 📢 Liczby w Lotto. Takie liczby dają wysokie wygrane w grze Lotto Totalizator Sportowy oferuje wiele gier liczbowych, w których można wygrać duże pieniądze. Najpopularniejsza to gra Lotto, w której wygrać można minimum 2 mln złotych, pod warunkiem, że tylko jedna osoba skreśli prawidłowo sześć liczb. Zobaczcie, jak pomóc szczęściu. Oto najczęściej padająca liczby w grze Lotto od 2019 roku.

📢 Chcesz spędzić wakacje na RODOS? To najtańsze ogródki działkowe na sprzedaż w Poznaniu. Sprawdź miejsce i cenę, zobacz zdjęcia! Dla mieszkańców bloków w upalne dni są wybawieniem, dla miłośników ogrodnictwa spełnieniem marzeń, a dla gzubów dobrym miejscem do zabaw. Ogródki działkowe nieustannie cieszą się popularnością. Ile w Poznaniu trzeba zapłacić za swój kawałek ziemi? Jak wyglądają tanie działki ROD wystawione na sprzedaż? Zobacz najtańsze ogródki działkowe do kupienia w Poznaniu!

📢 Doświadczony pomocnik Lecha Poznań odchodzi. Zagrał blisko 80. spotkań w barwach Kolejorza Sezon 2023/2024 nie był udany dla Lecha Poznań na wielu polach. Pierwsza drużyna Kolejorza, prowadzona przez trenera Mariusza Rumaka, grała słabo i nie zakwalifikowała się do europejskich pucharów. Z kolei druga drużyna Lecha po pięciu latach obecności spada z drugiej ligi. Zawodnik, który zaliczył 62. spotkania w rezerwach Kolejorza, podjął decyzję o odejściu.

📢 Uwaga! Przygotuj się na wyłączenia prądu. Tu nie będzie prądu w Poznaniu i okolicach od 27 maja do 2 czerwca 2024 roku. Sprawdź Poznańska Enea poinformowała o włączeniach prądu od 27 maja do 2 czerwca w Poznaniu i w okolicach. Informacje te są bardzo ważne szczególnie dla osób ogrzewających prądem swoje mieszkania oraz Gdzie i kiedy nie będzie prądu? W galerii sprawdzisz szczegółowe daty, godziny i adresy.

📢 Oto najpiękniejsze jeziora w Wielkopolsce. Poleca je National Geographic. Mają wyjątkowo malownicze plaże! Zobacz i pojedź W Wielkopolsce nie brakuje pięknych jezior. Zauważył to portal znanego czasopisma podróżniczego National Geographic. Wybrano 6 jezior w województwie wielkopolskim, które warto odwiedzić. Prezentujemy je w naszej galerii. 📢 Wyjątkowa zabawa na trybunach podczas meczu Lecha Poznań z Koroną Kielce. 20 tysięcy "świętowało" długie wakacje piłkarzy Kolejorza. Zobacz! Tylko nieco ponad 20 tysięcy widzów zjawiło się w ostatnim meczu sezonu 2023/24 na trybunach stadionu przy Bułgarskiej w Poznaniu, aby obejrzeć mecz z Koroną Kielce. W ostatnich tygodniach Lech zrobił wszystko, by nie liczyć się w wyjątkowym wyścigu żółwi o mistrzostwo Polski. Lechitom udało się nawet zaprzepaścić szansę na grę w europejskich pucharach. Kibice ironicznie wypomnieli zawodnikom i władzom klubu wyjątkowo długie wakacje, jakie ich czekają w tym roku.

📢 Mama i dwie córki straciły mieszkanie w pożarze. Rodzinie z Krzyża Wielkopolskiego na północnym zachodzie regionu bardzo potrzebna pomoc! Dom pani Kingi i jej córek spłonął na początku tego roku. W pożarze rodzina straciła dach nad głową i cały dobytek. Teraz potrzebują wsparcia, by ułożyć swoje życie od nowa. 📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 27.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście.

📢 Nieznany sprawca ukradł medal z pomnika mł. chor. Jarosława Maćkowiaka, który poległ na misji w Afganistanie Trudno znaleźć słowa na działanie "cmentarnej hieny", która pojawiła się kilka dni temu na cmentarzu przy ulicy Witkowskiej w Gnieźnie. Sprawca ukradł medal nadany rok temu mł. chor. Jarosława Maćkowiaka, który poległ na misji w Afganistanie w 2011 roku. Medal został nadany przez kapitułę Orderu Krzyża Wojskowego.

📢 Raj dla poszukiwaczy okazji z Poznania. Tłumy wyruszyły do Komornik na pchli targ. Zobacz, co oferowali sprzedający w niedzielę 26 maja! Wyjątkowe produkty trudne do zdobycia w innych miejscach, przystępne ceny i swojska atmosfera - to główne powody, dla których na poznański pchli targ przybywa co tydzień tysiące poznaniaków i Wielkopolan. Dzięki przeniesieniu giełdy staroci z Poznania do Komornik przybyło sprzedających. Na szczęście, mimo gorszego dojazdu, nie brakuje też klientów. Zobacz, co można było dostać w tej kopalni złota w niedzielę 26 maja! 📢 Muzyka nad jeziorem strzeszyńskim. W Poznaniu wystartował Enter Enea Music Festival 2024. Otworzył go Leszek Możdżer. Zobacz zdjęcia! Po raz 14. nad jeziorem strzeszyńskim w Poznaniu spotykają się fani muzyki, przede wszystkim jazzu. Wszystko za sprawą Enter Enea Music Festival i Leszka Możdżera, cenionego na całym świecie pianisty, który jest pomysłodawcą festiwalu. To on dziś otworzył pierwszy dzień spotkań z muzyką. Zobaczcie zdjęcia z pierwszego dnia spod sceny nad ulubionym jeziorem poznaniaków!

📢 Enfant terrible polskiej poezji spotkał się z czytelnikami w Poznaniu. Są tacy, którzy domagają się dla Marcina Świetlickiego nagrody Nobla! Jego poezję czytali maturzyści, przeciw czemu sam protestował. Gdy usunięto go z listy lektur - protestowali inni. Krzysztof Varga domagał się dla niego literackiego Nobla. Ponoć nie cierpiał go Czesław Miłosz, z którym wg krytyków Świetlicki polemizuje. Inni przyrównują go do Adama Mickiewicza i wcale nie ze względu na ten sam dzień urodzin przypadający 24 grudnia. Ze swoim zespołem muzycznym Świetliki, założonym w 1992 r. w Krakowie, nagrał siedem płyt. Tych nagranych z innymi muzykami trudno zliczyć. Marcin Świetlicki, laureat Poznańskiej Nagrody Literackiej, spotkał się z czytelnikami w CK Zamek.

📢 20 medali polskich kajakarzy w Pucharze Świata na poznańskiej Malcie. Rośnie forma kadrowiczów przed startem w igrzyskach w Paryżu 20 medali zdobyli polscy kajakarze podczas drugiego Pucharu Świata w sezonie, rozegranego od piątku do niedzieli na poznańskiej Malcie. To dobry prognostyk przed igrzyskami w Paryżu.

📢 Morderstwo w Kaliszu? Ukrainiec wypadł z czwartego piętra. W sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn Prokuratura próbuje ustalić, co wydarzyło się 22 maja w jednym z bloków na osiedlu Adama Asnyka w Kaliszu. Tego wieczoru z czwartego piętra wypadł 41-letni obywatel Ukrainy. Zginął na miejscu. W tej sprawie zatrzymano już dwie osoby. 📢 Dzień Matki 2024. Oto najlepsze memy, demotywatory i śmieszne obrazki z okazji święta wszystkich mam 26 maja przypada Dzień Matki. Jak ważną rolę pełnią w naszym życiu i jak trudna bywa ich codzienność, pokazują z przymrużeniem oka memy i demotywatory tworzone przez internautów. Zobacz te najtrafniejsze i najzabawniejsze.

📢 Patrycja Tuchlińska na odważnych zdjęciach. 29-letnia modelka i partnerka Józefa Wojciechowskiego dużo odsłania [26.05.2024] Modelka Patrycja Tuchlińska w mediach społecznościowych chwali się na zdjęciach swoją piękną figurą. Dużo młodsza partnerka 77-letniego milionera Józefa Wojciechowskiego pokazuje się w bikini i skąpych kreacjach, odsłaniających ciało. Zobacz 29-letnią Patrycję Tuchlińską na jej prywatnych, gorących zdjęciach.

📢 10 najlepszych atrakcji Polski zdaniem czytelników portalu „The Guardian”. Które miejsca zachwyciły turystów z całego świata? Słynny brytyjski dziennik „The Guardian” zabiera porady i wskazówki podróżnicze od swoich licznych czytelników. Opublikował też listę najlepszych atrakcji Polski, stworzoną na podstawie porad zagranicznych turystów, którzy odwiedzili nasz kraj w ciągu paru minionych sezonów. Które polskie atrakcje najbardziej zachwyciły turystów z całego świata? Przekonaj się – niektóre miejsca mogą zaskoczyć!

📢 Były podziękowania i prezenty od klientów. Po 45 latach zamknięto piekarnię na Nowym Rynku w Lesznie W sobotę - 25 maja 2024 roku po raz ostatni można było kupić pieczywo z piekarni „Gabryel" na Nowym Rynku. „W piekarni pracowałem od 30 lat, dlatego bardzo ciężko jest rozstawać się z klientami. Zwłaszcza, że większość z nich poznałem" mówi piekarz Tomasz Bartkowiak.

📢 "Nikt mi nie pomaga w tym domu". Dzień Matki na wesoło. Oto najlepsze memy i śmieszne obrazki o mamach i ich święcie! Matki to jedyne osoby na świecie, które potrafią znaleźć absolutnie wszystkie zagubione rzeczy i pokazać, że można źle kroić warzywa na sałatkę jarzynową. 26 maja obchodzone jest ich święto - Dzień Matki. Z tej okazji postanowiliśmy zebrać najlepsze memy na ten temat. Uśmiejecie się! 📢 Ostatnia stacja Mariusza Rumaka. Piłkarze Lecha Poznań fundują żenujący spektakl na zakończenie, a kibice pozdrowili Julię Wieniawę Lech Poznań w ramach 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy podejmował Koronę Kielce. Na trybunach panowała przyjemne i letnia atmosfera. Kibice odbijali plażowe piłki, odpalali jednorazowe grille, tańczyli. Na boisku również wiele się działo. Byliśmy świadkami trzech goli, czerwonej kartki. W efekcie Lech Poznań przegrał z Koroną Kielce 1:2. Jedyną bramkę dla Kolejorza zdobył Mikael Ishak. Oceny zawodników znajdują się w galerii

📢 Pogrzeb Jana A.P. Kaczmarka w Krakowie. Wybitny kompozytor, laureat Oscara, spoczął na Cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych W sobotę w samo południe w krakowskim kościele Piotra i Pawła rozpoczęła się msza pogrzebowa Jana A.P. Kaczmarka - wybitnego polskiego kompozytora, laureata Oscara za muzykę do "Marzyciela", twórcy festiwalu Transatlantyk. Uroczystość ma charakter państwowy. Jan A. P. Kaczmarek spocznie na Cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych.

📢 Trwa całodobowe kręcenie lodów! W Kórniku próbują pobić rekord Guinnessa Akcja ma miejsce przez całą dobę na placu przed zamkiem, przy ul. Zamkowej 5 w Kórniku. 📢 Lech II Poznań z hukiem spada z 2. ligi. Lechici okazali się gorsi, niż rezerwy najgorszej drużyny ekstraklasy! Rezerwy Lecha Poznań spadają z hukiem do trzeciej ligi, przegrywając ostatni mecz w sezonie z Polonią Bytom 0:3. To miał być wielki projekt. Projekt, który miał aspirować do gry w barażach. Przed sezonem dyrektor Akademii Lecha Poznań - Marcin Wróbel w rozmowie z Głosem Wielkopolskim mówił, że rezerwy Kolejorza muszą próbować dostać się do baraży, zachowując DNA i dbając o rozwój indywidualny. Nie wyszło. Jedyne DNA, jakie udało się osiągnąć to dno tabeli, a rozwój zawodników będzie realizowany na czwartym poziomie rozgrywkowym. Lech II Poznań po pięciu latach obecności żegna się z drugą ligą.

📢 Zdrowo i ekologicznie! Tak jest na Zielonym Targu w Poznaniu Miłośnicy zdrowej i ekologicznej żywności z pewnością znają to miejsce. Pozostałym przypominamy, że na poznańskich winogradach działa Zielony Targ. To miejsce, w którym można zdobyć żywność prosto od lokalnych rolników. 📢 Najcięższy parowóz, wspaniałe mosty i wciąż czynna parowozownia! Atrakcje dla miłośników kolei w Wielkopolsce Dla jednych kolej to środek transportu, który umożliwia dotarcie do atrakcji turystycznych, dla innych - atrakcja sama w sobie, nie tylko sposób na podróżowanie, ale też podróż w głąb historii i technologii. W województwie wielkopolskim znajdziemy wiele kolejowych "przystanków", które miłośnicy kolei powinni odwiedzić. Zobacz najciekawsze atrakcje turystyki kolejowej w Wielkopolsce!

📢 Wymyśliła Dzień Matki, a potem prowadziła przeciwko niemu walkę Fascynująca historia Amerykanki, która latami walczyła o ustanowienie Dnia Matki. Kiedy w końcu wygrała batalię, zmieniła front. Zaczęła walczyć z dniem honorującym matki.

📢 Skandal w szpitalu HCP w Poznaniu. Nie przyjęli pacjentki na oddział psychiatryczny, chwilę później skoczyła z mostu Nie milkną echa skandalicznych sytuacji, jakie mają miejsce w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu. Ostatnio pojawiły się kolejne informacje mówiące o tym, że jedna z pacjentek, chwilę po tym, jak nie została przyjęta na psychiatrycznej izbie przyjęć, zdecydowała się skoczyć z mostu by popełnić samobójstwo.

📢 Gdzie blisko Poznania pojechać na wycieczkę do parku narodowego? Lista na Europejski Dzień Parków Narodowych 24 maja obchodzimy Europejski Dzień Parków Narodowych. Jest to dzień, który ma na celu podkreślenie znaczenia parków narodowych oraz rezerwatów przyrody. Jest to też doskonała okazja, by docenić piękno i wartość natury. Do których z polskich parków narodowych możemy dojechać szybko i sprawnie z Wielkopolski? Sprawdź, gdzie warto wybrać się na weekendową wycieczkę!

📢 Wielkopolskie restauracje pod okiem Magdy Gessler. Tak znana restauratorka przeprowadzała kuchenne rewolucje w regionie. Zobacz! Magda Gessler jest jedną z najbardziej znanych polskich restauratorek i kulinarnym autorytetem. Wie jak łączyć smaki, zarówno w domowej kuchni, jak i w restauracji, co możemy zobaczyć w jej telewizyjnym programie. Odwiedziliśmy lokale w Wielkopolsce, które przeszły „Kuchenne Rewolucje”! Zobacz listę wszystkich restauracji z Wielkopolski, które pomyślnie przeszły przez program. 📢 Będą utrudnienia na głównej trasie nad morze w wakacje! Wiemy kiedy rozpocznie się remont Małego Mostu w Obornikach Najmniejszy most z dopuszczonym ruchem dwukierunkowym w Polsce, doczeka się remontu. W czwartek, 23 maja odbyło się spotkanie podczas którego Burmistrz Obornik podpisał umowę z wykonawcą inwestycji. To wielki dzień dla mieszkańców Obornik. Już wkrótce rozpocznie się remont "małego mostu" w Obornikach.

📢 Te tajne kody w telefonie z systemem Android warto znać! Mogą się przydać! Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać? Zobaczcie!

📢 Dzień Dziecka 2024. Jak spędzić rodzinnie Dzień Dziecka? Odkryj najlepsze pomysły! Dzień Dziecka to wyjątkowa okazja, by cieszyć się wspólnymi chwilami i stworzyć niezapomniane wspomnienia. Zainspiruj się naszymi pomysłami na świętowanie Dnia Dziecka w Wielkopolsce. Gdzie udać się z rodziną 📢 To był odlot! SempAir Optimi Show 2024 w Poznaniu, czyli piękne samoloty i podniebne akrobacje w Krzesinach. Zobacz zdjęcia! z pokazów! SempAir Optimi Show 2024 w Poznaniu to widowiskowe pokazy lotnicze, które łączą w sobie pokazy dynamiczne zarówno na ziemi, jak i w powietrzu, a także prezentują bogatą ekspozycję sprzętu wojskowego. Ta wyjątkowa impreza trwa w dniach 18 i 19 maja na lotnisku Poznań-Krzesiny, gdzie w sobotę pojawiły się tłumy miłośników lotnictwa. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Moda na vintage - ceny, zdjęcia rzeczy z OLX. Powrót PRL do wnętrz: meble, radia, gramofony, kryształy Meble, elektronika, biżuteria, aparaty fotograficzne, lustra, kryształowe i porcelanowe ozdoby do domu w stylu PRL to obecnie najbardziej pożądane przedmioty dla miłośników rzeczy vintage i retro. Boom na designe sprzed lat trwa nieprzerwanie od kilku sezonów. Takie perełki klasyki można dostać na portalu OLX - niektóre za symboliczne kwoty, za inne trzeba wyłożyć fortunę. Zobacz ceny i zdjęcia klimatycznych rzeczy vintage. 📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Kolejne zmiany kapłanów w parafiach w Wielkopolsce. Wejdą w życie w wakacje. Sprawdź! Archidiecezja poznańska zapowiedziała zmiany personalne w wielkopolskich parafiach. Wejdą one w życie w miesiącach wakacyjnych. Zobacz, jakich kościołów dotyczą zmiany 📢 Patrycja Tuchlińska - stare zdjęcia. Tak kiedyś wyglądała narzeczona Józefa Wojciechowskiego W 2018 roku Józef Wojciechowski poznał pół wieku młodszą modelkę Patrycję Tuchlińską. Dziś wychowują razem 2-letniego synka. Razem wiodą luksusowe życie w podwarszawskiej willi. Ukochana 76-latka pokazuje w mediach społecznościowych, jak mieszka i podróżuje. Jak wyglądała piękna modelka, zanim związała się z Wojciechowskim i została matką? Mamy jej stare zdjęcia.

📢 O jego muralach pisze cały świat! Upiększają miasto, a grafficiarz zyskuje na popularności. Gdzie można zobaczyć prace Kawu w Poznaniu? Grafficiarz Kawu zyskuje na popularności, a jego prac w stolicy Wielkopolski z każdym miesiącem przybywa. Podziwiać je można na różnych poznańskich ulicach. Media nie tylko polskie, ale też zagraniczne, dużo pisały o artyście w kontekście jego antywojennych murali. Chwilę po wybuchu wojny w Ukrainie namalował przy ul. Hetmańskiej dzieło przedstawiające Władimira Putina, jako Voldemorta (słynną, złą postać z serii o Harrym Potterze), a następnie zamalował go, żeby przedstawić Wołodymyra Zełenskiego, przypominającego swoim wyglądem Harry’ego Pottera – postać, która w finale pokonuje złego czarnoksiężnika. Antywojenna działalność to niejedyny aspekt zróżnicowanej twórczości Kawu. Zobaczcie naszą galerię z pracami autora!