Przegląd prasy 29.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wiemy, kim jest Stefan z "Sanatorium miłości 6". Dzieci są dla niego całym światem [29.03.2024]”?

Prasówka 29.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wiemy, kim jest Stefan z "Sanatorium miłości 6". Dzieci są dla niego całym światem [29.03.2024] Stefan z Szemud postanowił wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium miłości", bo szuka bratniej duszy. Chciałby mieć przy sobie kobietę. Byłby w stanie dla niej zrobić wszystko. Dziś całym światem są dla niego dzieci i wnuki. Poznajcie bliżej Stefana z "Sanatorium miłości".

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 29.03.24

📢 Tak żyje na co dzień Małgorzata z Sobótki z "Sanatorium miłości 6". "Nie było sielanki" [29.03.2024] Małgorzata, mieszkanka urokliwej miejscowości Sobótka na Dolnym Śląsku, postanowiła wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium Miłości". Zainspirowana poszukiwaniem prawdziwej miłości, wyrusza na tę niezwykłą przygodę. Choć życie nie oszczędziło jej bolesnych doświadczeń, wierzy, że zasługuje na szczęście. Kim jest Małgorzata i jakie historie kryją się za jej decyzją? Odkryjmy to razem.

📢 Syn Chucka Norrisa - tak wygląda Dakota Alan Norriss. Mamy zdjęcia! [29.03.2024] Oto syna Chucka Norrisa. Dakota jest podobny do ojca? Zobaczcie zdjęcia! Dakota Alan Norris to syn Chucka Norrisa. Jest jednym z sześciorga dzieci słynnego aktora i mistrza świata w karate. Dakota Alan Norris idzie w ślady swojego ojca. Podobnie jak Chuck, uprawia sztuki walki. Zobaczcie, jak wygląda syn Norrisa. Mamy prywatne zdjęcia Dakoty Alana Norrisa.

Prasówka 29.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Michał i Aleksandra Żebrowscy -oto ich dom na Podhalu. Zobaczcie zdjęcia! [29.03.2024] Taki dom z widokiem na góry mają Aleksandra i Michał Żebrowscy. To jedna z najsympatyczniejszych par polskiego show-biznesu. Są niezwykle popularni w sieci. Ich portale społecznościowe śledzi kilkaset tysięcy internautów. Słynny aktor jest starszy od swojej żony o 15 lat. Duża różnica wieku parze w ogóle nie przeszkadza. Mają czworo dzieci. Mieszkają w pięknym domu. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Niekończąca się opowieść - tak dziś wygląda Atreyu z filmu "NeverEnding Story". Mamy aktualne zdjęcia! [29.03.2024] W latach 80. XX wieku film fantasy "NeverEnding Story" ("Niekończąca się opowieść") podbił serca kinomanów na całym świecie, w tym także w Polsce. Jedną z ikonicznych dziecięcych postaci tego filmu był Atreyu, grany przez Noaha Hathawaya. Atreyu, młody wojownik, który walczył z siłami ciemności, stał się bohaterem, który na zawsze pozostał w pamięci fanów. Ale co słychać dzisiaj u bohatera "Niekończącej się opowieści"? 📢 Maciek z "Klanu" - tak wygląda dziś Piotr Swend, 34-letni aktor z zespołem Downa. Mamy zdjęcia! [29.03.2024] Piotr Swend, polski aktor z zespołem Downa, znany jest głównie z serialu "Klan" w TVP 1. Urodził się 23 sierpnia 1989 roku w Warszawie. Ma już 34 lata. W młodości uczęszczał do Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych "Dać Szansę" STO na Mokotowie w Warszawie, gdzie rozwijał swoje talenty muzyczne i aktorskie. Zobaczcie, czym dziś się zajmuje i jak wygląda Maciek z "Klanu".

📢 56-letnia Sabrina na seksownych zdjęciach. "Piękna! A ci, którzy mówią, że jesteś niegrzeczna, niech gadają" [29.03.2024] Sabrina Salerno, włoska gwiazda estrady i ekranu, właśnie obchodziła swoje 56. urodziny! 37 lat temu zdobyła serca fanów swoim niezapomnianym przebojem "Boys (Summertime Love)" i kultowym już teledyskiem, który do dziś pamiętamy. Pomimo upływu czasu, Sabrina nadal emanuje urodą, co dokumentują jej najnowsze zdjęcia. Zachwyćcie się sami! 📢 Oto Iga Świątek w bikini - tak wygląda. Fani pod wrażeniem: "Pretty woman!" [29.03.2024] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek!

📢 Dagmara Kaźmierska - tak wyglądała w młodości "Królowa życia", uczestniczka "Tańca z gwiazdami". Zobaczcie zdjęcia! [29.03.2024] Dagmara Kaźmierska to gwiazda kultowych programów "Królowe życia", "Dagmara szuka męża" oraz "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Celebrytka w przeszłości usłyszała zarzuty handlu ludźmi, kierowania grupa przestępczą i stręczycielstwa. Po wyjściu z więzienia postanowiła zmienić swoje życie. Dziś jest gwiazdą telewizji i internetu. Zobaczcie, jak wyglądała w młodości. Mamy zdjęcia! 📢 Magdalena Różczka - tak wygląda jej córka, Wanda Marzec. Zobaczcie zdjęcia! Magdalena Różczka, znana polska aktorka, zagrała w najnowszym serialu "Rojst Millenium" razem ze swoją najstarszą córką, Wandą Marzec. 16-latka zebrała pozytywne recenzje za swój debiutancki występ aktorski. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, czy córka Magdaleny Różczki jest podobna do swej słynnej matki.

📢 Oto Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [29.03.2024] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Aktualnie jest główną rywalką Igi Świątek. Zajmuje drugie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini. 📢 Julia Kamińska w samej bieliźnie. Serialowa "Brzydula" na odważnych zdjęciach! "Piękna i zjawiskowa" [29.03.2024] Serial "Brzydula" sprawił, że Julia Kamińska stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Za rolę Urszuli Cieplak otrzymała nawet Telekamerę dla najlepszej aktorki. Tak Julia Kamińska wygląda na swoich prywatnych zdjęciach. Niektóre z nich są bardzo odważne. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Urszulę z "Brzyduli" w samej bieliźnie.

📢 Cindy Crawford - tak dziś wygląda. Modelka niedawno skończyła 58 lat. Zobaczcie zdjęcia! [29.03.2024] Tak wygląda dziś Cindy Crawford. Supermodelka niedawno skończyła 58 lat! Cindy Crawford to jedna z największych supermodelek w historii modelingu. Niewiele kobiet z tej branży tak mocno jak ona odcisnęło swoje piętno w głowach milionów odbiorców, czytelników i widzów. 58-urodziny obchodziła 20 lutego 2024 roku. Zobaczcie, jak dziś wygląda i żyje ta wyjątkowo piękna modelka. 📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [29.03.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Magda Narożna na odważnych zdjęciach. Fani są pod wrażeniem: "Figurka sztos". Zobaczcie! [29.03.2024] Oto odważne zdjęcia Magdaleny Narożnej z zespołu "Piękni i Młodzi". Fani są pod wrażeniem: "Wyglądasz Skarbie zjawiskowo" - piszą na jej Instagramie. Magdalena Narożna to aktualnie jedna z najpopularniejszych wokalistek disco-polo. Śpiewa w zespole Piękni i Młodzi. Przez ostatni rok przeszła wspaniałą metamorfozę. Jest szczuplejsze i chętniej prezentuje na zdjęciach swoje wdzięki. Zobaczcie odważne zdjęcia Magdy Narożnej z zespołu Piękni i Młodzi. 📢 Wiemy, kim są uczestnicy "Sanatorium miłości 6". Poznajcie ich bliżej. Zobaczcie zdjęcia! [29.03.2024] Poznajcie osoby, które zdecydowały się wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium miłości". Przybyli do Krynicy-Zdroju, gotowi na poszukiwanie przyjaźni i być może nawet miłości. Oto sześć pań i sześciu panów, którzy staną się bohaterami tego kultowego programu TVP1.

📢 Kamila Baar na prywatnych zdjęciach. Wygląda cudownie. Sami zobaczcie! [29.03.2024] Kamila Baar z serialu "Kamerdyner" na prywatnych zdjęciach! To polska aktorka, która w serialu "Kamerdyner" w TVP 1 gra Angelę von Krauss. Urodziła się w Człuchowie, a dzieciństwo spędziła w Poznaniu i Tychach. Jest absolwentką Akademii Teatralnej w Warszawie. Pamiętamy ją z ról w takich filmach jak między innymi "Niania w wielkim mieście", "Na dobre i na złe" czy "Vinci". Zobaczcie, jak Kamila Baar z "Kamderdynera" wygląda na prywatnych zdjęciach. 📢 Wiemy, kim jest Maria z "Sanatorium miłości 6". "Jestem waleczną lwicą". Zobacz zdjęcia [29.03.2024] Maria z Czarnowa to przedsiębiorcza kobieta. W swoim zawodowym życiu osiągnęła wszystko co chciała teraz. Do programu "Sanatorium miłości 6" zgłosiła się, by znaleźć partnera, z którym mogłaby dzielić swoje radości i smutki. Kim jest Maria z "Sanatorium miłości"? Tego dowiecie się z naszego artykułu. Zobaczcie też zdjęcia!

📢 Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [29.03.2024] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski. 📢 Msza krzyżma w katedrze w Poznaniu. Ponad trzystu księży odnowiło przyrzeczenia kapłańskie. Zobacz zdjęcia! W Wielki Czwartek, 28 marca, w poznańskiej katedrze odprawiona została msza krzyżma, podczas której abp Stanisław Gądecki pobłogosławił oleje święte służące do udzielania sakramentów. W Eucharystii uczestniczyło ponad 300 kapłanów.

📢 Wielkie spotkanie leśników z Poznania. "Większość milczała jak zaklęta". Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu zaprasza do dyskusji Ponad 80 osób dyskutowało na temat przyszłości okolicznych lasów Poznania. Oprócz dialogu oraz wykładów nie zabrakło spaceru po lesie. - Nie oczekujmy, że w 100 dni nowy dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych zmieni oblicze tej organizacji – mówi Wiesław Rygielski z Poznańskiej Inicjatywy Leśnej.

📢 Oto najpiękniejsze nastolatki Wielkopolski! Zobacz zdjęcia 20 nastoletnich finalistek Miss Województwa Wielkopolskiego 2024! Już 5 maja w Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem odbędzie się Gala Finałowa Miss Województwa Wielkopolskiego 2024! Do finału konkursu przeszło 20 nastoletnich uczestniczek - korona oraz tytuł najpiękniejszej nastolatki Wielkopolski już niedługo trafi do jednej z nich. Zobacz zdjęcia finalistek! 📢 WAŻNE! Tabela wypłat trzynastej emerytury - tyle dostaniesz "na rękę"! [28.03.2024] Kiedy nastąpi wypłata 13. emerytury w 2024 roku? Trzynasta emerytura, przyznawana raz w roku od 2019 roku, budzi zainteresowanie wielu emerytów. Dowiedz się, kiedy oczekiwać wypłaty trzynastej emerytury w 2024 roku. Sprawdź datę wypłaty trzynastej emerytury w tym roku. 📢 Ale jaja! Oto najlepsze memy o Wielkanocy. Zobacz śmieszne wielkanocne obrazki i spędź Wielkanoc 2024 na wesoło Wielkanoc w 2024 roku wypada 31 marca. W sieci można znaleźć wiele memów dotyczących Świąt Wielkanocnych. Zobaczcie najlepsze z nich - na pewno się uśmiejecie! Internauci żartują przede wszystkim z typowej dla tych świąt jajecznej diety, ze spotkań rodzinnych przy wielkanocnym stole, z malowania jajek i z koszyczków. Sprawdźcie!

📢 Nastoletnie finalistki Miss Województwa Wielkopolskiego 2024 osłaniają kulisy konkursu! Do finału konkursu Miss Województwa Wielkopolskiego 2024 dostało się 20 nastoletnich uczestniczek - w tym trzy kandydatki z Poznania. Dziewczyny ze stolicy Wielkopolski podzieliły się swoimi dotychczasowymi wrażeniami i uchyliły rąbka tajemnicy zza kulis.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Wojciech Mann z żoną Ewą. 76-letni dziennikarz posiada dom w Warszawie [29.03.2024] Wojciech Mann to jeden z najsłynniejszych i najbardziej zasłużonych polskich dziennikarzy muzycznych. Gwiazdor od dzieciństwa mieszka w Warszawie. Jego dom otoczony jest pięknym ogrodem i znajduje się w nim bogata kolekcja książek. Oto jak mieszka i żyje na co dzień Wojciech Mann. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny pić kawy. One muszą jej unikać [29.03.2024] Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów od którego zaczynamy dzień. Napój ten ma wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Między innymi pobudza metabolizm, dodaje energii, pobudza. Niestety mimo wiele zalet nie może być spożywana przez każdego. Zobaczcie przy jakich chorobach musimy unikać picia kawy.

📢 Oto najlepsze restauracje w Polsce według Pyszne.pl. Która zwyciężyła w Poznaniu i Wielkopolsce? Już po raz dziewiąty rozdano statuetki Pyszne.pl Awards. W tym roku wyróżniono restauracje w aż 34 kategoriach – 12 ogólnopolskich i 22 lokalnych. O tym, kto zwyciężył, zdecydowali użytkownicy serwisu pyszne.pl do zamawiania jedzenia. Oto najlepsze restauracje w Polsce. Zobacz, która zwyciężyła w Poznaniu i Wielkopolsce. 📢 Wielkanoc 2024: Święta na wesoło! Oto najlepsze memy i demotywatory Wielkanoc to oczywiście najważniejsze chrześcijańskie święto, ale można na nią spojrzeć także z przymrużeniem oka. Zobaczcie najlepsze demotywatory i memy o Wielkanocy, kolorowych jajkach, czekoladowych zajączkach oraz oczywiście tradycyjnym myciu okien. 📢 Lany poniedziałek, czyli śmigus-dyngus na wesoło. Zobacz najlepsze memy i demotywatory! Lany poniedziałek, czyli śmigus-dyngus to dzień, w którym polewamy się wodą. Według tradycji wzajemne oblewanie i okładanie wierzbowymi gałązkami (śmiganie) ma nas oczyścić ze zła. Przede wszystkim to jednak świetna zabawa! Gwarantujemy, że będziecie się świetnie bawić również podczas oglądania najlepszych memów i demotywatorów o lanym poniedziałku. Oto śmigus-dyngus na wesoło!

📢 Oto piękne życzenia, SMS-y i wierszyki na Wielkanoc 2024. Złóż rodzinie i znajomym religijne życzenia wielkanocne Wielkanoc 2024 - Warto wysłać swoim bliskim życzenia, aby pokazać, że o nich myślimy, nawet jeśli nie będziemy mogli się z nimi spotkać. Znaleźliśmy dla Was najpiękniejsze religijne życzenia wielkanocne na Wielkanoc 2024. Wybierzcie te, które podobają się Wam najbardziej i prześlijcie swoim bliskim. Wesołych Świąt! 📢 Życzenia wielkanocne 2024: Oto śmieszne obrazki, kartki i wierszyki. Wybierz życzenia na Wielkanoc i wyślij SMS! Wielkanoc 2024: Nie zapomnij wysłać życzeń dla najbliższych, przyjaciół i znajomych. Przygotowaliśmy dla ciebie życzenia wielkanocne, śmieszne obrazki, kartki i wierszyki. Wybierz te, które podobają ci się najbardziej i wyślij je do swoich znajomych oraz bliskich. A wszystko dlatego, że w święta nie powinno brakować uśmiechu!

📢 Oto pociąg Warty Poznań! Zielony skład Kolei Wielkopolskich będzie jeździł też do Grodziska. Wiemy, kiedy i kogo będzie woził. Sprawdź Warta Poznań ma swój pociąg. Koleje Wielkopolskie, które są partnerem klubu, zaprezentowały skład w barwach klubu z Dolnej Wildy. Pociąg punktualnie o godz. 12 wjechał na Dworzec Letni. Będzie on kursował m.in. w dni meczowe Zielonych, którzy grają na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim. 📢 10-letnie zadaszenie na pętli Junikowo w Poznaniu już jest remontowane. “Czy za 10 lat będziemy znowu remontowali Stary Rynek?” Zadaszenie pętli tramwajowo-autobusowej Junikowo powstało przy okazji przebudowy trasy tramwajowej na Euro 2012. Tymczasem ZTM musi ją kompleksowo wyremontować. Cała operacja ma potrwać aż pół roku. Mieszkańcy zastanawiają się, dlaczego, stosunkowo nowy obiekt już teraz musi przechodzić kapitalny remont. Winowajca okazała się technologia, w której wykonano poszycie zadaszenia.

📢 Pogoda nie sprzyja dziś kierowcom w Wielkopolsce. Kolejny wypadek pod Poznaniem. W Puszczykowie zderzyły się trzy pojazdy Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w podpoznańskim Puszczykowie. Około godziny 9:30 zderzyły się tam trzy pojazdy, w tym ciężarówka. Droga wojewódzka nr 430 z Mosiny do Poznania była zablokowana. 📢 Bilety na zwiedzanie budowy znikały w kilka godzin! Tak 15 lat temu powstawały w Poznaniu Termy Maltańskie. Zobacz archiwalne zdjęcia Pierwsi poznaniacy mogli wskoczyć do wody Term Maltańskich w październiku 2011 roku. Budowa obiektu rozpoczęła się jednak 2,5 roku wcześniej i - poza opóźnieniami związanymi z silnymi opadami śniegu - przebiegała całkiem sprawnie. Właściciele Term z dumą prezentowali postęp prac i zapraszali na plac budowy zarówno prezydenta Grobelnego, jak i mieszkańców Poznania - organizowano dla nich specjalne wycieczki. Budowie przypatrywali się także fotoreporterzy "Głosu Wielkopolskiego", dzięki czemu dziś możemy przypomnieć, jak powstawały Termy Maltańskie.

📢 Policja w pełnym uzbrojeniu wkroczyła do galerii Malta w Poznaniu. Zobacz zdjęcia z wyjątkowej akcji! Uzbrojeni policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wkroczyli do galerii Malta. Właściciel obiektu zezwolił na ćwiczenia na terenie budynku, który niebawem zniknie z mapy naszego miasta. Zobacz zdjęcia z treningu poznańskiej policji. 📢 Zapomnij o pisankach i kraszankach. Oto Jaja Fabergé, ikra w cenie złota i „stuletnie” przysmaki. Ich ceny zwalają z nóg Jedno takie jajo potrafi zapewnić dostatnie życie dla kilku pokoleń. W przeszłości znajdywano je na śmietnikach czy w starych kufrach. Obecnie także można stać się posiadaczem prawdziwego skarbu. Trzeba jednak sięgnąć nieco głębiej w ziemi. Wyjaśniamy, dlaczego. Oto najbardziej poszukiwane jaja świata.

📢 Odbył się pogrzeb byłego wojewody poznańskiego oraz posła Mariana Króla. Zasłużonego Wielkopolanina pożegnały tłumy ludzi. [Zdjęcia] Marian Król, były wojewoda poznański, poseł na Sejm i założyciel Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego zmarł 15 marca w wieku 84 lat. O jego śmierci poinformował wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. W sobotę, 23 marca odbył się pogrzeb zasłużonego Wielkopolanina.

📢 Oficjalne, biznesowe i poważne życzenia na Święta Wielkanocne 2024. Sprawdź i wyślij klientom lub pracownikom! Już czas na życzenia firmowe na Wielkanoc 2024. Masz firmę i chcesz przesłać życzenia wielkanocne swoim pracownikom? A może chcesz złożyć życzenia na Wielkanoc swoim partnerom i klientom? Wybraliśmy dla ciebie przykładowe życzenia wielkanocne - oficjalne, poważne, firmowe, służbowe i biznesowe. Zobacz, wybierz i wyślij najlepsze życzenia świąteczne! 📢 Dramatyczny stan pawilonu poznańskiego zoo. "Cudem nie doszło do wypadku śmiertelnego". Ogród żąda prawie 300 tys. zł od wykonawcy! Pękające ściany, odpadający tynk oraz wypadająca szyba. Pawilon dla żyraf i nosorożców, raptem trzy lata od otwarcia, wymaga wielu napraw. Poznańskie zoo oczekuje prawie 300 tys. zł od wykonawcy, który twierdzi, że prace wykonano poprawnie. Ogród rozważa wejście na drogę sądową z firmą Agrobex.

📢 Piękne życzenia na Wielkanoc: zabawne wierszyki, SMS, poważne, krótkie i religijne. Dołącz do nich wielkanocne obrazki! Wielkanoc najlepiej spędzać z bliskimi, a nie "siedząc" w telefonie. Dlatego przygotowaliśmy dla naszych czytelników gotowe życzenia świąteczne dla rodziny, znajomych i pracowników. Krótkie i długie, rymowane i nierymowane, zabawne, poważne i religijne życzenia, które możesz umieścić na kartce lub wysłać Mesengerem, na WhatsApp lub SMS-em. W naszej galerii znajdziecie też piękne wielkanocne obrazki, które można dołączyć do życzeń.

📢 10 pomysłów na to, gdzie cieszyć się nadejściem wiosny w Wielkopolsce. Szukasz pomysłu na weekend? Oto nasze propozycje! Szukasz pomysłu na wycieczkę po za miasto? Mamy dla Ciebie kilka pomysłów jak miło spędzić czas i cieszyć się wiosną. Na naszej liście znajdziesz wyjątkowy las 100 km od Poznania, pola tulipanów i piękne przypałacowe parki i ogrody rozsiane po całej Wielkopolsce.

📢 Wielkopolska: 10 miast i powiatów w regionie, w których zarabia się najgorzej! [28.03.2024 r.] W jakich miastach i powiatach w Wielkopolsce zarabia się najgorzej? Gdzie pracownicy mają najniższe zarobki? Gdzie przeciętne, miesięczne wynagrodzenie brutto jest najniższe? Mieszkańcy jakich wielkopolskich gmin i miasteczek mają największe powody do narzekań? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym rankingu, który stworzyliśmy na podstawie danych GUS. 📢 Syn Janusza Chabiora. Odkryj ich niezwykłe podobieństwo! [28.03.2024] Czy wiedzieliście, że Janusz Chabior, znakomity polski aktor, ma syna, który również jest związany ze światem filmu? Poznajcie Nikodema Chabiora, który nie tylko jest do ojca podobny z wyglądu. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie zdjęcia! 📢 Przemysław Plewiński, kandydat na prezydenta Poznania: "Jestem wkurzony na rządy Jaśkowiaka" Adwokat kandyduje na prezydenta Poznania, bo ma dość rządów Jacka Jaśkowiaka. Przemysław Plewiński z Trzeciej Drogi chce odbetonować miasto i przywrócić poznański „porzundek”.

📢 Wielu rannych w zderzeniu dwóch samochodów na trasie S11 między Poznaniem a Kórnikiem. Utrudnienia na ważnej trasie wylotowej w szczycie! Tuż przed 7 rano w Jaryszkach na ważnej trasie wylotowej z Poznania S11 w kierunku Kórnika, Kalisza i Górnego Śląska, doszło do poważnego wypadku dwóch samochodów osobowych. Kierowcy jadący w kierunku południowym mogą spodziewać się utrudnień na odcinku między węzłami Poznań Krzesiny i Koninko!

📢 Kał w windzie na os. Wichrowe Wzgórze. Nie zdarza się to pierwszy raz. Mieszkańcy mają dość: Główny problem polega na bierności Ktoś notorycznie załatwia się w windzie na os. Wichrowe Wzgórze w Poznaniu. Mieszkańcy są wykończeni, uważają, że jest to sytuacja, która im zagraża. Wielokrotnie miały być również w tej sprawie kierowane zgłoszenia na policję, potwierdza to kierownik osiedla. W windach zainstalowano nawet kamery, teraz więc zanieczyszczenia znajdują się z drugiej strony.

📢 Wyborcze ABC, czyli jak głosować w wyborach samorządowych w Wielkopolsce w 2024 roku W tegorocznych wyborach samorządowych w Wielkopolsce wybierać będziemy 7 prezydentów miast (Gniezno, Kalisz, Konin, Leszno, Ostrów Wielkopolski, Piła, Poznań), 112 burmistrzów, 107 wójtów, członków 31 rad powiatów (ziemskich), 19 rad miejskich, 90 rad miast i gmin oraz 107 rad gmin. Ponadto na terenie naszego województwa wybierzemy 39 radnych do Sejmiku Samorządowego Województwa Wielkopolskiego. Tam gdzie zajdzie taka konieczność, 21 kwietnia czeka nas druga tura wyborów. 📢 III Forum Poznańskiego Sportu za nami. Były nagrody, stypendia oraz podziękowania dla dyrektor wydziału sportu od prezydenta miasta Za nami III Forum Poznańskiego Sportu. W Sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek przedstawiciele, zawodnicy oraz zasłużone osoby związane z wielkopolskim sportem spotkali się, aby podsumować ostatnie wydarzenia, a także wziąć udział w debatach oraz panelach. Głównym tematem były Igrzyska Olimpijskie, które latem odbędą się w Paryżu. Jednym z głównych punktów programu były podziękowania dla, przechodzącej na emeryturę dyrektorki Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania, Ewy Bąk.

📢 Sabrina - tak dziś wygląda. Właśnie skończyła 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! [28.03.2024] Sabrina właśnie skończyła 56 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina.

📢 Wielkopolska: Oto 20 najbogatszych gmin w regionie! Mamy dane na 2024 rok [28.03.2024] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G. 📢 Potrącenie matki z dzieckiem w Poznaniu. Na miejscu działają służby Chwilę przed godziną 18 w środę, 27 marca doszło do potrącenia matki z dzieckiem na poznańskim osiedlu przyjaźni. Na miejscu działa policja oraz pogotowie ratunkowe.

📢 Możesz wygrać 90 dni darmowej jazdy MPK w Poznaniu. Zobacz, jak zdobyć wyjątkowy bilet! Miasto Poznań ogłosiło właśnie konkurs na wymyślenie ciekawego hasła promującego neutralność klimatyczną lub zmniejszenie śladu węglowego i emisji CO2. Nagroda - darmowy 90-dniowy bilet na MPK - może być dla mieszkańców całkiem kusząca. W końcu komunikacja miejska w Poznaniu do najtańszych nie należy. 📢 Brutalne zabójstwo i gwałt w Pile. "Była rozerwana w kroczu, wykrwawiła się na śmierć". Sprawców było dwóch, jednego wciąż nie ustalono Za niespełna dwa tygodnie Sąd Apelacyjny w Poznaniu ogłosi wyrok w sprawie brutalnego zabójstwa i gwałtu Jadwigi B., do którego doszło w styczniu 2022 roku w Pile. Kobieta doznała ogromnego cierpienia, jej krocze było rozerwane. Zmarła na skutek wykrwawienia. Choć sprawców było dwóch, na ławie oskarżonych zasiadł tylko Marian K. Tożsamości drugiego z mężczyzn do dziś nie udało się ustalić. Oskarżony został skazany na 25 lat więzienia. Prokurator żąda dożywocia, obrona wyroku za nieudzielenie pomocy.

📢 Będzie remont ważnego węzła na autostradzie A2. Wytyczono już objazdy 3 kwietnia ruszy drugi etap remontu nawierzchni na węźle Jordanowo, gdzie autostrada A2 krzyżuje się z ekspresową S3. W związku z pracami zostaną wytyczone objazdy. Zarządca drogi apeluje o zachowanie ostrożności i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu.

📢 W budynku basenu we Wrześni spłonął dach. W końcu jest już otwarty. I to za darmo! Dach pływalni we Wrześni doszczętnie spłonął w lipcu 2022 roku. Został on już odbudowany, a pływalnia ponownie rozpoczęła działalność. Przez cały kwiecień będzie można skorzystać z niej częściowo za darmo. 📢 Emerytura 2024: w kwietniu podwójna emerytura dla seniorów. Tyle wpłynie na Wasze konta - TABELA [27.03.2024] W kwietniu 2024 roku seniorzy otrzymają podwójne emerytury: część z nich dodatkowo dostanie trzynastą emeryturę. Dokładne wyliczenia znajdziesz w galerii. Trzynasta emerytura ma na celu wsparcie finansowe osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji. Chcesz poznać wysokość swojej emerytury po waloryzacji? Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

📢 Tak prezentują się kobiety z "Sanatorium miłości 6" - poznajcie je bliżej na zdjęciach [27.03.2024] We wrześniu 2023 roku zakończyły się filmowania najnowszej edycji programu "Sanatorium miłości" w Krynicy-Zdroju. To już szósty sezon tego niezwykle popularnego programu, który obfituje w niespodzianki i zwroty akcji. Jesteś ciekaw, jakie bohaterki biorą udział w najnowszej edycji telewizyjnego show? Kliknij w galerię zdjęć i poznaj Małgorzata z Sobótki na Dolnym Śląsku, Marię z Czarnowa na Dolnym Śląsku, Elżbietę z Nowej Woli w Mazowieckiem, Janinę z Warszawy oraz Teodozję z Krosna i Marię Luizę z Gliwic. 📢 Sylwia Bomba - tak prezentuje się na zdjęciach z córeczką i partnerem [27.03.2024] Sylwia Bomba, znana jako celebrytka, influencerka i fotografka, uarodziła się 2 grudnia 1987 roku w malowniczym Kwidzynie, województwo pomorskie. To właśnie tam spędziła dzieciństwo i lata młodości, rozwijając zainteresowania i zdobywając pierwsze doświadczenia życiowe. Po ukończeniu edukacji w szkole średniej postanowiła podążać ścieżką artystyczną, kształcąc się na Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Ludwika Schillera w Łodzi, gdzie zdobyła wykształcenie magistra sztuki. Jesteście ciekawi tej postaci? Zapraszamy do galerii zdjęć!

📢 Terminator 2: Oto Edward Furlong - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia [27.03.2024] Zobaczcie, jak zmienił się Edward Furlong, gwiazda filmu "Terminator 2". Edward Furlong jako 12-latek zagrał u boku Arnolda Schwarzeneggera młodego Johna Connora. Film okazał się hitem lat 90., a młody Edward Furlong zyskał miliony fanów na całym świecie i pokaźne pieniądze. W latach 90. XX wieku błyszczał. W XXI wieku jego blask minął. Był uzależniony od narkotyków i alkoholu. Trafił nawet do więzienia. Zobaczcie, jak dziś wygląda Edward Furlong. 📢 Beata Urbańska, kandydatka na prezydentkę Poznania: "Grobelizm i jackizm - tę formułę trzeba zmienić" Gdyby Jacek Jaśkowiak skorzystał z rady, którą sam chętnie serwował przedsiębiorcom, to i podatników mielibyśmy więcej - mówi Beata Urbańska, jedyna kobieta kandydująca na fotel prezydenta Poznania. W rozmowie z "Głosem Wielkopolskim" opowiada, jak chce walczyć z „jackizmem” i co zmieni w mieście, gdy wygra wybory.

📢 Groźny wypadek w Poznaniu. Wjechał samochodem w kamienicę i uciekł. Pojazd przestawili przechodnie. Zobacz zdjęcia Nietypowy wypadek w Poznaniu miał miejsce około godziny 12 na ulicy Szamarzewskiego. Kierowca srebrnego auta wjechał w ścianę kamienicy, taranując przy tym znak drogowy i uciekł. Miejsce kolizji postanowili posprzątać... świadkowie zdarzenia. 📢 Wybory 2024: Społeczny Poznań złożył zawiadomienie do prokuratury na prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Chodzi o budowę hotelu nad Maltą Kandydaci komitetu Społeczny Poznań zarzucają Jackowi Jaśkowiakowi, ze nie uczynił wszystkiego, aby zatrzymać budowę hotelu nad Maltą. Złożyli w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury, w którym zarzucają mu niedopełnienie obowiązków. Podkreślają, ze kiedy Jacek Jaśkowiak przestanie być prezydentem Poznania, spraw prokuratorskich może być więcej.

📢 Rozbiórka Galerii Malta w Poznaniu trwa. Po centrum handlowym zostały ruiny jak z filmu! Zdjęcia Rozbiórka Galerii Malta trwa w najlepsze. Ciężki sprzęt zadomowił się tam na dobre. Na placu rozbiórki zniknęła już część konstrukcji parkingu wielopoziomowego. Za trzy lata w tym miejscu powstanie osiedle mieszkaniowe. Jak aktualnie wygląda teren? Mamy nowe zdjęcia! Sprawdźcie naszą galerię!

📢 Śmieszki heheszki! Oto najlepsze memy o wielkopolskich miastach. Internauci drwią z Kalisza, Poznania, Gniezna i Ostrowa. Zobacz! Oto memy, które rozbawią Cię do łez! Zobacz najśmieszniejsze obrazki o miastach z Wielkopolski, które tworzą internauci. Czy jesteś gotowy na solidną dawkę humoru? Zobaczcie memy na temat Poznania, Gniezna, Kalisza, Leszna, Ostrowa Wielkopolskiego i Konina. Które z nich jest najśmieszniejsze? Oceńcie sami! 📢 Oto wyjątkowo wystrzałowe miasto w Wielkopolsce! Jest idealne na weekendową wycieczkę. Znani blogerzy Addicted2travel polecają Pyzdry Szukasz pomysłu na weekend w Wielkopolsce? Znamy miejsce, które idealnie nadaje się na wycieczkę! Pyzdry, bo o nie chodzi, noszą miano najbardziej "wystrzałowego" miasta w regionie. To właśnie właśnie tutaj po raz pierwszy w Polsce użyto armaty podczas wojny domowej w 1383 roku. Sielskie widoki, wydmy śródlądowe, baseny, bajecznie położone pole lawendy, ciekawy street art, piesze wędrówki, spływ po Warcie, place zabaw, zabytki – to wszystko i wiele więcej znajdziesz zaledwie godzinę jazdy od Poznania. Pyzdry są szczególnie polecane przez popularny blog Addicted2travel.

📢 Gdzie pojechać na wycieczkę w Wielkopolsce? Oto 10 idealnych miejsc na weekendową wyprawę. Zobacz! W Wielkopolsce nie można się nudzić! Są tu wspaniałe zabytki, obiekty historyczne, ale i wyjątkowo malownicze krajobrazy. Wybraliśmy 10 atrakcyjnych miejsc w województwie wielkopolskim, które są idealne na jednodniową wycieczkę. Gdzie pojechać na wycieczkę w Wielkopolsce? Poznaj ciekawe miejsca w naszej galerii.

📢 Kup tani dom od komornika przez internet! Ceny są atrakcyjne. Oto nowe licytacje komornicze w Wielkopolsce. Zobacz zdjęcia W Wielkopolsce dość często pojawiają się nowe licytacje komornicze nieruchomości. Możesz na nich kupić dom w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy internetowe oferty z najtańszymi domami w województwie wielkopolskim w 2024 roku. Zobacz zdjęcia i szczegółowe informacje w naszej galerii!

📢 Piękne życzenia na Wielkanoc 2024. Oto najlepsze śmieszne życzenia, wierszyki i SMS-y wielkanocne. Wybierz i wyślij bliskim na święta Prezentujemy śmieszne życzenia na Wielkanoc 2024. Chcesz przesłać życzenia wielkanocne swoim bliskim i znajomym? Wybraliśmy dla ciebie przykładowe życzenia wielkanocne - śmieszne, zabawne, rymowane, wierszyki i SMS-y. Zobacz, wybierz i wyślij najlepsze życzenia świąteczne! 📢 Przy tych chorobach nie powinno się jeść ogórków. Mogą zaszkodzić Ogórki to nie tylko smaczne i zdrowe warzywo. Ich jedzenie ma bardzo dobry wpływ na nasze zdrowie. Działa między innymi przeciwnowotworowo, poprawia pamięć i zdolności uczenia się. Do tego są tanie i nadają się zarówno do jedzenia na surowo jak i po przetworzeniu. A kto nie powinien jeść ogórków? Zobaczcie. 📢 Te znaki zodiaku uznaje się za najmniej mądre. Zobacz, kto jest na liście Inteligencja to najprościej mówiąc łatwość przyswajania i przetwarzania informacji. Choć uznaje się, ze inteligencja jest wrodzona to trzeba nad jej rozwojem pracować. Według horoskopu to czy jesteśmy mądrzy czy nie możemy mieć zapisane w gwiazdach. Zobaczcie, które z dwunastu znaków zodiaku uznaje się za najmniej inteligentne i dlaczego.

📢 Oto najlepsze memy i demotywatory o szkole i nauce! Śmieszne obrazki o życiu uczniów. Zobacz, z czego drwią internauci Matematyka i uczniowie to połączenie, które zawsze wywołuje emocje. Jedni uważają ją za królową nauk, inni wręcz przeciwnie reagują dużą niechęcią do tego przedmiotu. Jedno jest pewne nauka obliczania delty czy wzorów skróconego mnożenia niektórym może się śnić po nocach. Sprawdź! 📢 Gdzie na obiad w Poznaniu? Oto najlepsze restauracje z kuchnią polską! Te miejsca polecają internauci. Sprawdź koniecznie! Zupa pomidorowa i schabowy z ziemniakami? A może pierogi i kompot? Wszyscy znamy te smaki z dzieciństwa! Choć wiadomo, że najlepsze kopytka robiła babcia, a rosół mamy nie ma sobie równych, to wiele restauracji i barów w Poznaniu oferuje jedzenie tak samo dobre. Gdzie w stolicy Wielkopolski można zjeść najlepsze tradycyjne potrawy? Oto ranking internautów!

📢 Obrońca Lecha Poznań chwalony po spotkaniu Polski z Walią. "Najlepsza zmiana Michała Probierza" Eliminacje reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy w Niemczech 2024 przypominały czasem drogę przez mękę. Ostatecznie Biało-Czerwoni wyszarpali bilet na turniej, pokonując w finale baraży kadrę Walii po rzutach karnych (5:4). Swoją cegiełkę do tego sukcesu dołożył obrońca Lecha Poznań - Bartosz Salamon. Środkowy defensor Kolejorza dokładnie po 365 dniach ponownie zagrał dla naszej reprezentacji, przyczyniając się do awansu. Eksperci nie mieli żadnych wątpliwości, że wpuszczenie "Saliego" na boisko to była świetna decyzja Michała Probierza. 📢 Pomocnik Lecha Poznań przeszedł do historii swojego kraju! Strzelił gola na wagę awansu do mistrzostw Europy Tego wieczoru Nika Kwekweskiri nie zapomni do końca życia. Pomocnik Lecha Poznań przyczynił się historycznego awansu reprezentacji Gruzji na mistrzostwa Europy w Niemczech. 31-latek wykonał decydującą jedenastkę podczas serii rzutów karnych w spotkaniu finałowym z Grecją.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 26.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Ci poznaniacy są znani w całej Polsce! Znani dziennikarze, artyści, wokaliści, aktorzy i celebryci. Wiedzieliście o tym? Zobaczcie zdjęcia Znani dziennikarze, artyści, wokaliści, aktorzy i celebryci z Poznania. Niektórzy cały czas działają na scenach muzycznych, teatralnych, zajmują się biznesem i znani są w całej Polsce. Są też tacy, których nie ma już na świecie, jednak wspomnienia o nich cały czas żyją w sercach Wielkopolan.

📢 Te rasy psów nie gubią sierści. Te psy nie mają problemów z linieniem Pies, który nie gubi sierści wydaje się marzeniem wielu właścicieli psów. Wszędzie unosząca się sierść zwierzaka może przyprawić o zawrót głosy. Zobaczcie, zatem jakiego psa wybrać dla siebie, aby nie mieć problemów z dywanami z sierści w naszym domu. Oto rasy psów, które nie gubią futra.

📢 Oto pozostałości Bramy Berlińskiej w Poznaniu. Odkryto je w pobliżu CK Zamek. Czy warto je wyeksponować? Zniknęły pod ziemią na ponad 100 lat. W Poznaniu odkopano właśnie pozostałości Bramy Berlińskiej, części poznańskiej twierdzy poligonalnej, najważniejszej bramy miasta II połowy XIX w. Można je obejrzeć na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i św. Marcin i na naszej galerii! 📢 Kolejne opóźnienia na budowie osiedla Malta Wołkowyska w Poznaniu. Deweloper zawarł ugodę z generalnym wykonawcą Nad budową osiedla Malta Wołkowyska w Poznaniu po raz kolejny zawisło widmo całkowitego wstrzymania prac. Tym razem problemem okazały się procesy sądowe, jakie były generalny wykonawca osiedla, firma FB Antczak wytoczyła deweloperowi, firmie UWI. Udało się jednak zawrzeć ugodę, która już się uprawomocniła. 📢 Druga edycja "Kibolskiej Dychy" za nami. 1100 uczestników na mecie. Zwycięzca ten sam, ale z nowym rekordem trasy. Zobacz zdjęcia Ponad 1100 uczestników wzięło udział w drugiej edycji biegu "Kibolska Dycha" organizowanego przez Stowarzyszenie Kibiców Lecha Poznań. Najszybszym na trasie prowadzonej wokół jeziora Maltańskiego po raz kolejny okazał się Tomasz Mikulski, który ustanowił nowy rekord trasy tego biegu. Zawodnik z UKS Filipides Teresin zdetronizował swoich rywali.

📢 Aquapark Term Maltańskich w Poznaniu zamknięty do odwołania! Powód? "Oderwała się część poddasza" Z powodu usterki Aquapark Term Maltańskich pozostaje nieczynny do odwołania. Strefa Świat Saun i Baseny Sportowe działają bez zmian - poinformował w niedzielę po południu zespół Term Maltańskich na swoim facebooku.

📢 Oto najlepsze wypieki i potrawy mięsne na święta. Zwyciężyły w konkursie "Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego" 90 słodkich wypieków i potraw mięsnych zdegustowali jurorzy konkursu “Na wielkanocnym stole”, który odbył się 23-24 marca podczas Jarmarku Wielkanocnego w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Komisji konkursowej przewodniczyła Katarzyna Bosacka. Poznajcie zwycięzców! 📢 Wielki festiwal tatuażu zawitał do Poznania! Uczestnicy Tattoo Konwent opowiedzieli o najdziwniejszych dziarach. Zobacz zdjęcia Pawilony Międzynarodowych Targów Poznańskich wypełniły stoiska tatuatorów. Tattoo Konwent 2024 to wyjątkowy festiwal, który odbywa się w największych miastach Polski. Tym razem wydarzenie zawitało do Poznania. Nie zabrakło rozmów pomiędzy uczestnikami o ich "pierwszym razie".

📢 Jarmark Wielkanocny w Szreniawie przyciągnął tłumy! Królowało rękodzieło i tradycyjne przysmaki. Zobacz zdjęcia W niedzielę trwa w Szreniawie Jarmark Wielkanocny organizowany przez tamtejsze Muzeum Narodowe Rolnictwa. Króluje rękodzieło i wiele atrakcji związanych z tradycjami świąt wielkanocnych. 📢 Chwytliwe hasła i zabawne grafiki. Kandydaci w wyborach walczą o głosy i tworzą zapadające w pamięci plakaty. Oto najciekawsze pomysły! 7 kwietnia w całej Polsce odbędą się wybory samorządowe. Kandydaci już jakiś czas temu rozpoczęli walkę o głosy. Jednym ze sposobów jest przykucie uwagi swoich wyborców poprzez zapadające w pamięci plakaty. Chwytliwe hasła, interesujące grafiki i zabawne wykorzystanie swoich nazwisk. Oto najciekawsze plakaty z nadchodzących wyborów samorządowych! 📢 Oto najmodniejsze paznokcie w tym sezonie! [luty, marzec, kwiecień] Jeśli jesteś na bieżąco z najnowszymi trendami w manicure, na pewno słyszałeś już o lipgloss nails! Ten stylowy i elegancki wygląd zyskuje coraz większą popularność w mediach społecznościowych oraz w salonach kosmetycznych. Co więcej, niezależnie od długości paznokci, lipgloss nails wyglądają dobrze i są łatwe w wykonaniu. Niektórzy nazywają je "młodszą siostrą" glazed donut nails, które zostały wprowadzone do świata beauty przez Hailey Bieber i jej manicurzystkę. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego modnego trendu w pielęgnacji paznokci? W takim razie, koniecznie przeczytaj dalej!

📢 Kiedy wypłaty 800 plus w 2024 roku - harmonogram [11.03.2024] Kiedy 800 plus? Harmonogram wypłat świadczenia w 2024 roku. Od 2 stycznia Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) włączy się w wypłacanie zwaloryzowanego świadczenia z programu Rodzina 500 plus, znane również jako 800 plus. Ciekawi Cię, kiedy możesz spodziewać się środków na koncie? Oraz gdzie znajdziesz informacje na temat terminów wypłat? Podpowiadamy, abyś był gotowy na nową edycję wsparcia finansowego dla rodzin! 📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Wielkopolski. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Kartki z życzeniami na Wielkanoc 2023. Pobierz za darmo i wyślij smartfonem przez MMS, WhatsApp czy Messengera Przygotowaliśmy NOWE gotowe kartki z życzeniami na Wielkanoc 2023, w wersji pionowej, idealnej na telefon. Pobierajcie, wysyłajcie, sprawcie radość bliskim!