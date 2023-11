Przegląd prasy 29.11.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mandarynki - oto skutki jedzenia tych owoców. To dzieje się z nami, gdy jemy dużo mandarynek [29.11.2023]”?

Prasówka 29.11: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Mandarynki - oto skutki jedzenia tych owoców. To dzieje się z nami, gdy jemy dużo mandarynek [29.11.2023] Sezon na mandarynki w pełni. Te pyszne owoce są u nas najbardziej popularne w sezonie jesienno-zimowym. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez zapachu mandarynek. Trzeba jednak wiedzieć, że poza smakiem i zapachem te owoce mają też wiele korzystnych właściwości dla organizmu. Zobacz, co się dzieje, gdy jesz dużo mandarynek.

📢 Wojsko sprzedaje domy i mieszkania! Oto nowe oferty od AMW. Ceny są wyjątkowo atrakcyjne. Zobacz zdjęcia Szukasz mieszkania lub domu w atrakcyjnej cenie? Warto sprawdzić ofertę Agencji Mienia Wojskowego! Na licytacje wystawione są zapomniane powojskowe tereny, działki, ale i nieruchomości, w których można mieszkać. Oferta AMW jest bogata. Znajdziemy w niej mieszkania i domy zarówno w dużych miastach, jak i miasteczkach powiatowych. Zobacz, jakie obecnie mieszkania można kupić od wojska. Zobacz zdjęcia i ceny.

📢 Tak mieszkają Adrianna i Michał z "Rolnik szuka żony". "Bardzo spodobał mi się ten dom i jego otoczenie". Zobaczcie zdjęcia! [29.11.2023] Tak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał z programu "Rolnik szuka żony". To jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Niedawno wzięli ślub. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Pretty woman!" [29.11.2023] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek!

📢 Oto mieszkanie Magdy Mołek. Takie ma gniazdko w Warszawie. Zobaczcie zdjęcia! [29.11.2023] Oto mieszkanie Magdy Mołek. Tak wygląda jej warszawskie gniazdko. Magda Mołek to polska dziennikarka, prezenterka telewizyjna, a od pewnego czasu również youtuberka. Ma piękne mieszkanie w Warszawie. Hitem w jej czterech kątach jest kuchnia, nad którą internauci się wprost rozpływają. Zobaczcie, jak mieszka Magda Mołek. 📢 Odważne zdjęcia Michaliny Olszańskiej z "Dewajtis". Zobaczcie! [29.11.2023] Oto Michalina Olszańska z serialu "Dewajtis". To polska aktorka, której wielką sławę przyniosła rola Ireny w serialu "Dewajtis" w TVP 1. To również świetna skrzypaczka, autorka powieści i tekstów piosenek, a również kompozytorka i wokalistka. Świetnie również pozuje do zdjęć. Zobaczcie odważne zdjęcia aktorki! 📢 Julia Wieniawa na odważnych zdjęciach. Reakcje jej fanów: "Kobieta rakieta". Zobaczcie! [29.11.2023] Oto odważne zdjęcia Julii Wieniawy. Reakcje jej fanów: "O matko!". Zobaczcie! Julia Wieniawa to polska aktorka, piosenkarka oraz celebrytka. Często jest fotografowana na ściankach. Sama też lubi, jak ją fotografują. Na jej Instagramie możemy znaleźć wiele odważnych zdjęć. W naszej galerii znajdziecie te najodważniejsze.

📢 Oto Aleksandra Żebrowska na odważnych zdjęciach. Internauci szczerze: "Oby więcej takich naturalnych ludzi". Zobaczcie! [29.11.2023] Oto Aleksandra Żebrowska na bardzo odważnych zdjęciach. To żona Michała Żebrowskiego, wspaniałego polskiego aktora. Prowadzi bardzo ciekawy profil na Instagramie, na którym odsłania kulisy ich związku. Jej portal społecznościowy obserwuje już prawie 400 tysięcy osób. Na popularność jej Instagrama wpływ mają z pewnością też odważne zdjęcia, jakie zamieszcza. Zawsze są szeroko komentowane. Zobaczcie te fotografie. 📢 Tak wygląda mieszkanie Sary z "Rolnik szuka żony", kandydatki na żonę Artura. Zobaczcie zdjęcia! [29.11.2023] Oto mieszkanie Sary, kandydatki na żonę Artura z "Rolnik szuka żony 10". Sara dobrze poznała życie na jego gospodarstwie oraz jego rodzinę. Teraz przyszedł czas na rewanż. Zobaczcie, jak mieszka Sara z Siedlec, kobieta, którą wybrał Artur z "Rolnik szuka żony".

📢 Oto Katarzyna Warnke jak bogini! Zobaczcie jej zdjęcia z pokazu mody MMC [29.11.2023] Tak wyglądała Katarzyna Warnke na listopadowym pokazie mody MMC. Zobaczcie zdjęcia! Zdecydowanie wyróżniała się na tle pozostałych gwiazd, które przybyły na warszawski pokaz. Postawiła na odważne, rzucające się w oczy stylizacje. Trudno nie było zwrócić na nią uwagi. Wyglądała jak boginie! Sprawdźcie sami. 📢 Wnętrza domu Dariusza z "Rolnik szuka żony 10". W oczy rzuca się podświetlany sufit. Zobaczcie zdjęcia! [29.11.2023] Oto wnętrza domu Dariusza z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! Dariusz to uczestnik 10. edycji kultowego programu w TVP1. Mieszka pod Łodzią. To tam prowadzi gospodarstwo nastawione na hodowlę warzyw. Jego dom stoi tuż przy drodze. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. 📢 Magdalena Narożna na odważnych zdjęciach. Fani są pod wrażeniem: "Figurka sztos". Zobaczcie! [29.11.2023] Oto odważne zdjęcia Magdaleny Narożnej z zespołu "Piękni i Młodzi". Fani są pod wrażeniem: "Wyglądasz Skarbie zjawiskowo" - piszą na jej Instagramie. Magdalena Narożna to aktualnie jedna z najpopularniejszych wokalistek disco-polo. Śpiewa w zespole Piękni i Młodzi. Przez ostatni rok przeszła wspaniałą metamorfozę. Jest szczuplejsze i chętniej prezentuje na zdjęciach swoje wdzięki. Zobaczcie odważne zdjęcia Magdy Narożnej z zespołu Piękni i Młodzi.

📢 Tak wygląda dom Nicoli z "Rolnik szuka żony", kandydatki na żonę Dariusza. Zobaczcie zdjęcia! [29.11.2023] Zobaczcie, jak mieszka Nicola z "Rolnik szuka żony". Zaprosiła Dariusza do swojego rodzinnego domu w Borównie pod Bydgoszczą. Para wybrała się też na randkę po bydgoskiej Wyspie Młyńskiej. Zobaczcie, jak mieszka Nicola z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Artur z Rolnik szuka żony 10 - tak wygląda gospodarstwo gwiazdy programu TVP 1. Zobaczcie zdjęcia! [29.11.2023] Oto gospodarstwo Artura z "Rolnik szuka żony 10". Mamy zdjęcia! Artur z Mazowsza to młody, 28-letni, postawny gospodarz, który zgłosił się do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", by zmienić swoje życie. Jego wcześniejsze związki rozpadły się, bo zbyt dużo czasu poświęcał gospodarstwu. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym mieszka i pracuje Artur z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Tak mieszka Anna z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia [29.11.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". 📢 Matka bliźniąt zmarła, bo pielęgniarka pomyliła dawki leku. Sąd zadecyduje, czy rodzina 36-letniej Anny otrzyma zadośćuczynienie Anna Kołcz zmarła po skorzystaniu z usług kliniki medycyny naturalnej w Poznaniu. Kobieta osierociła dwójkę 8-miesięcznych bliźniąt. Za śmierć 36-latki odpowiedziała Lucyna P., pielęgniarka, która podła kobiecie kroplówkę. W Sądzie Okręgowym w Poznaniu zakończyła się sprawa o zadośćuczynienie za śmierć kobiety. Rodzina domaga się 1,8 mln zł. Orzeczenie w tej sprawie ma zapaść w grudniu.

📢 Nad jeziorem Maltańskim powstanie hotel. Miasto wydało pozwolenie na budowę Mimo, że o budowie hotelu na terenach przy Termach Maltańskich mówiono już od 2012 roku, to dopiero w poniedziałek, 27 listopada Urząd Miasta Poznania wydał pozwolenie na powstanie budynku.

📢 Po Poznaniu jeździ mniej tramwajów niż przed pandemią, a liczba pasażerów rośnie Poznańskie linie tramwajowe obsługiwało w zeszłym roku o ponad 20 proc. mniej tramwajów w dni robocze niż w 2019 roku. Tramwajów jest mniej, a pasażerów przybywa. 📢 Nicole Kidman. Tak wygląda obecnie 56-letnia gwiazda wielu amerykańskich filmów Tak dziś wygląda Nicole Kidman. Właśnie skończyła 56 lat. "Widać, że dba o siebie" - komentują media. Nicole Kidman jest Australijką, a urodziła się w Stanach Zjednoczonych. Jest wybitną aktorką, ale również piosenkarką. Grała w takich filmowych hitach, jak "Batman Forever", "Szybki jak błyskawica" z Tomem Cruise’em oraz "Billy Bathgate" - z Bruce’em Willisem i Dustinem Hoffmanem. Zobaczcie, jak dziś wygląda.

📢 Sławomir Peszko - tak mieszka i żyje na co dzień. Zaglądamy do mieszkania byłego piłkarza Tak mieszka i żyje Sławomir Peszko tuż przed i po zakończeniu kariery piłkarskiej. Sławomir Peszko to były reprezentant Polski i czołowy piłkarz polskiej ligi. Mimo iż oczekiwano, że osiągnie w piłce więcej, kibice darzą go wielką sympatią. Na początku czerwca 2023 roku zdecydował się zakończyć piłkarską karierę. - Koniec to jednak równocześnie początek. Mogę Was zapewnić, że dopiero teraz będzie się działo - napisał na Instagramie Sławomir Peszko. Zobaczcie, jak mieszka i żyje jeden z ulubionych piłkarzy polskich kibiców. 📢 Tak wygląda dziś Kylie Minogue. Mamy aktualne zdjęcia 55-letniej już piosenkarki Tak wygląda teraz 55-letnia Kylie Minogue. To australijska aktorka i piosenkarka. Sławę zdobyła jako główna bohaterka serialu "Sąsiedzi". Potem podbiła świat jako wokalistka. Od ponad 30 lat ma podwójne obywatelstwo i mieszka w Wielkiej Brytanii. Zobaczcie, jak dziś wygląda Kylie Minogue.

📢 Natalia i Marek z Sanatorium miłości. Zobaczcie, jak mieszkają bohaterowie programu TVP Tak mieszkają i żyją na co dzień Natalia i Marek z "Sanatorium miłości". Mieszkają w Borku, niewielkiej miejscowości pod Głogowem w województwie dolnośląskim. Poznali się na czwartym turnusie kultowego programu TVP1. Zakochali się w sobie, zaręczyli się i zamieszkali razem. W niedalekiej przyszłości planują ślub. Jak im się żyje? Jak mieszkają? Zobaczcie! 📢 Nowe muzeum w Poznaniu! Można w nim zobaczyć dawne magnetofony, wzmacniacze i głośniki Głośniki, magnetofony, wzmacniacze i radia wyprodukowane pod marką Unitry można podziwiać w nowym muzeum przy ul. Bronowej 3 w Poznaniu. Najbliższa okazja by je zobaczyć już w ten weekend. 📢 Zwróć na to uwagę! Oto 7 najczęstszych przyczyn osiedlania się szczurów. Przyszła jesień, a więc czas, w którym gryzonie zaczynają poszukiwania w celu znalezienia schronienia na zimniejsze dni. Co więc zrobić, by szczury nie zawitały w twoim domu? Sprawdź i nie popełnij tych błędów.

📢 Potrójne zabójstwo w Puszczykowie. Udusił żonę i dwie córki. Prokuratura zaostrzyła zarzuty 42-latkowi Prokuratura zmieniła kwalifikację dwóch zarzutów przedstawionych 42-latkowi, który w połowie listopada, w podpoznańskim Puszczykowie, udusił swoją żonę i dwie córki. W sprawie pozbawienia życia dzieci mężczyzna odpowie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. 📢 PEWEX, czyli luksus w czasach PRL. Takie rzeczy można było kupić tylko w specjalnych sklepach PEWEX. Zobacz! W sklepach Pewex pachniało luksusem. Można tam było kupić rzeczy, których nie dostało się w żadnym innym sklepie. Był tylko jeden szkopuł: pięknych rzeczy było w bród, ale, żeby je kupić, trzeba było zapłacić dolarami (ewentualnie tzw. bonami towarowymi), a nie złotówkami. Sklepy Pewex przeszły do legendy. Każda wizyta w Peweksie dostarczała dreszczyku emocji, a kupiony tam dezodorant czy alkohol przeznaczało się na specjalne okazje.

📢 Trasą kórnicką jeżdżą już tramwaje! Na razie testowe, ale wkrótce pasażerowie będą dojeżdżać do os. Lecha Cztery przystanki, siedem tramwajów, jeden dzień testów – na trasie kórnickiej, na odcinku między Posnanią a osiedlem Lecha, trwa testowanie jej torowiska, trakcji i zachowania tramwajów na niej. Byliśmy na pokładzie jednego z tramwajów – test wypadł bardzo dobrze, pasażerowie mogą mieć nadzieję, że w grudniu połączenie będzie uruchomione. 📢 Dwa egzotyczne nowe kierunki z lotniska w Poznaniu! Zobacz, dokąd jesienią i zimą polecisz z Ławicy! Jesień i zima to idealny czas na podróże do cieplejszych krajów. Z poznańskiego lotniska Ławica polecimy do wielu ciekawych miejsc. W ostatnim czasie uruchomiono nowe połączenia, wśród nich - Dubaj, Lizbona, czy jordański Amman, ale też miasta idealne na tzw. city break. Zobacz kierunki lotów z Poznania na najbliższe miesiące!

📢 Wynosili sejfy w środku nocy. Przestępczy duet wpadł na gorącym uczynku w Przeźmierowie Policjanci z Poznania zatrzymali na gorącym uczynku przestępczą parę, która w nocy włamała się do jednej z firm w rejonie Przeźmierowa. Ich łupem padły dwa sejfy. 20-letnia kobieta i 48-letni mężczyzna usłyszeli zarzuty i trafili do aresztu. 📢 Projekt domu dla rodziny 2+3 – pomysł na wnętrze w nowojorskim stylu. Tak pięknie urządził salon architekt – zajrzyj do galerii zdjęć Projekt domu w Gliwicach zachwyca już od progu. Trudno się oprzeć urokowi nowojorskiego stylu, który zdobi te modne wnętrza. Zobacz, jaki pomysł na dom zaproponowała profesjonalna architektka. Koniecznie zajrzyj do tych eleganckich przestrzeni z odcieniami starego złota i nutą błękitu, gdzie swój azyl odnalazła pięcioosobowa rodzina. 📢 Kibice Lecha Poznań nie pozostawiają złudzeń. Wypowiedzieli się na temat pracy trenera Johna van den Broma Czarne chmury pojawiły się nad trenerem Lecha Poznań - Johnem van den Bromem. Holender nie cieszy się dobrą opinią wśród kibiców Kolejorza, którzy coraz głośniej domagają się zwolnienia holenderskiego szkoleniowca. Obecnie taki scenariusz nie jest brany pod uwagę (a na pewno nie przed końcem 2023 roku). Przed Kolejorzem jeszcze 4 mecze i to one dadzą odpowiedź na pytanie, czy 57-latek pozostanie na tej funkcji w trakcie trwania rundy wiosennej.

📢 Najpiękniejsze Polki 2023 wybrane. Wśród nich Wielkopolanka. Oto Nikola Białek! Jak wygląda? Mamy prywatne zdjęcia nastolatki! Po raz kolejny zostały wybrane najpiękniejsze Polki! W tym roku wśród nich znalazła się mieszkanka Wielkopolski. Osiemnastoletnia Nikola Białek z Wronek zdobyła tytuł IV Wicemiss Nastolatek 2023. Jak wygląda? Przedstawiamy prywatne zdjęcia dziewczyny. Jedno jest pewne, urody jej nie brakuje!

📢 Te osoby dostaną trzynastą pensję. Wiemy, kiedy będą wypłacane trzynastki Trzynasta pensja to dodatkowe wynagrodzenie wypłacane pracownikom sektora budżetowego. To dodatkowy zastrzyk gotówki dla wielu pracowników, który może podreperować domowy budżet w nowym roku. Ile wynosi trzynasta pensja? Kto ją dostanie za 2023 rok? Sprawdzamy w naszym artykule. 📢 Oto osoby, które nie powinny jeść mandarynek. Im mogą one szkodzić Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 Plaga szczurów w Poznaniu. Jest ich coraz więcej, ale... sami je dokarmiamy Plaga szczurów jest faktem. Liczba tych gryzoni rośnie - mówi Leszek Teschner, szczurołap z Poznania. Okazuje się, że na naszym dobrostanie korzystają także szczury, które de facto dokarmiamy. Aby się ich pozbyć nie wystarczy zasypanie dziury. 📢 Po nowym roku lepiej nie ogrzewaj się „kopciuchem”. Kary nawet do 5 000 złotych! Jeśli po 1 stycznia ktoś w dalszym ciągu zamierza ogrzewać się przy pomocy kopciucha, może spodziewać się kary. Na mocy uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do końca 2023 r. należało bowiem wymienić wszystkie kotły pozaklasowe, do końca 2025 r. trzeba zastąpić piece kaflowe lub te typu koza, (tzw. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń) a do końca 2027 r. – kotły spełniające wymogi klasy 3 i 4.

📢 Skandaliczne przejście w remontowanym centrum Poznania. Mieszkańcy kamienicy mogą wpaść do wykopu Na remontowanej ulicy Kantaka w Poznaniu, przy jednej z kamienic, powstał wykop, który utrudnia wyjście z budynku. Robotnicy ustawili nad wykopem kładkę, jednak jest ona tak zabezpieczona, że nietrudno o upadek wprost do głębokiego wykopu. 📢 Po tych studiach w Poznaniu zarobisz najwięcej! Mamy najnowszy raport. Sprawdź Na podstawie raportów ELA łatwo zobaczyć, którzy absolwenci poznańskich uczelni zarabiają najwięcej. Wyniki obejmują średnie miesięczne wynagrodzenia brutto ze wszystkich źródeł wśród pracujących absolwentów. 📢 Magda Gessler odmieniła kolejną restaurację w Poznaniu. Pomylone Gary to teraz Bistro Pyr pyr pyr. Oto ceny i menu po Kuchennych rewolucjach Bistro Pyr pyr pyr jest już po Kuchennych rewolucjach Magdy Gessler. Słynna restauratorka przyjechała po Poznania, by pomóc Ani i Kubie w postawieniu lokalu na nogi. Wszystko wskazuje na to, że się udało. Wiemy, ile kosztują dania z nowego menu. Sprawdź ceny i zobacz, jak teraz wygląda Bistro Pyr pyr pyr - dawniej Pomylone Gary - przy ul. Głogowskiej w Poznaniu.

📢 Najgorsze filmy Marvela – 7 produkcji, których nie warto oglądać. Na podium nowość, a dwa najgorsze mają wiele wspólnego Filmy superbohaterskie nie zawsze okazują się wielkimi przebojami, a poza licznymi hitami w Filmowym Uniwersum Marvela znajdziemy też niezbyt udane filmy. Oto siedem z nich, których według ocen fanów i widzów lepiej unikać, aby oszczędzić czas. Jakie to produkcje? Sprawdź. 📢 W Nowym Tomyślu powstaną tężnie solankowe. Część radnych czuje się oszukana! Urzędnicy miejscy w Nowym Tomyślu podpisali umowę na budowę tężni solankowych. Nie obyło się bez kontrowersji - część radnych czuje się oszukana, ponieważ nie mieli świadomości na co się zgadzają.

📢 7 powodów, dla których John van den Brom powinien być zwolniony z Lecha Poznań. Opowiada banały i zaklina rzeczywistość Po kolejnym koszmarnym dla kibiców Lecha Poznań meczu, w którym kandydat na mistrza Polski znów się skompromitował, widać było jak na dłoni, dlaczego pod wodzą Johna van den Broma Kolejorz nie ma wielkich szans na osiągnięcie swoich sportowych celów.

📢 Tunel pod torami w Kobylnicy jeszcze w tym roku! Kierowcy będą mogli z niego wkrótce skorzystać Wyczekiwany od lat przejazd bezkolizyjny przez ruchliwą magistralę kolejową zostanie ukończony w tym roku. Będą mogli korzystać z niego kierowcy i piesi. Zapewnia o tym powiat poznański.

📢 Świąteczny karp będzie w tym roku tańszy? “Wydaje nam się, że ta cena powinna utrzymać się do świąt” Cena karpia w tym roku może być niższa niż rok temu. Jak informuje pracownik Gospodarstwa Rybackiego Lutom (woj. wielkopolskie), świąteczny karp może być tańszy nawet o 4 złote za kilogram. Gdzie i w jakich sklepach karp będzie najtańszy? 📢 PLEBISCYT SPORTOWY - Ważne informacje dla sportowców, trenerów i drużyn nominowanych do nagród Gratulujemy nominacji do nagrody w Plebiscycie Sportowym. Już na wstępie życzymy wielu głosów i... zwycięstwa. Oto kilka ważnych informacji dla uczestników akcji.

📢 John van der Brom niepewny przyszłości. Poszukujemy następców na stanowisko trenera Lecha Poznań PKO Ekstraklasa. Praca trenera w Lechu Poznań to bardzo wymagająca profesja. Przekonuje się o tym John van der Brom, który już niebawem może pożegnać się z tym stanowiskiem. W stolicy Wielkopolski coraz głośniej mówi się o zmianie szkoleniowca, ale "Kolejorz" będzie mieć bardzo trudne zadanie decydując się na ten ruch, bo ciężko wytypować naturalnego następcę - przynajmniej spośród kandydatów w Polsce. 📢 Oto Agata Buzek - tak dziś wygląda. Właśnie skończyła 47 lat. Zobaczcie zdjęcia! [28.11.2023] Tak dziś wygląda Agata Buzek. Niedawno skończyła 47 lat. Agata Buzek to utytułowana polska aktorka, córka Jerzego Buzka i Ludgardy Buzek, wegetarianka i działaczka na rzecz praw człowieka. Zobaczcie, jak dziś wygląda. Mamy zdjęcia!

📢 Oto odważne zdjęcia Marty Manowskiej z "Rolnik szuka żony". Wygląda wspaniale. Zobaczcie! [28.11.2023] Marta Manowska, prowadząca "Rolnik szuka żony", wygląda wspaniale na odważnych zdjęciach. Marta Manowska to aktualnie jedna z najpopularniejszych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Prowadzi między innymi dwa kultowe programy w TVP1: "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości", a także "Koronę Gór Polskich". Uwielbia podróże. Jest aktywna na Instagramie. Zobaczcie najodważniejsze zdjęcia, jakie Marta Manowska zamieściła na portalach społecznościowych.

📢 Oto Kamila Baar z serialu "Kamerdyner" na prywatnych zdjęciach. Wygląda cudownie. Sami zobaczcie! [28.11.2023] Kamila Baar z serialu "Kamerdyner" na prywatnych zdjęciach! To polska aktorka, która w serialu "Kamerdyner" w TVP 1 gra Angelę von Krauss. Urodziła się w Człuchowie, a dzieciństwo spędziła w Poznaniu i Tychach. Jest absolwentką Akademii Teatralnej w Warszawie. Pamiętamy ją z ról w takich filmach jak między innymi "Niania w wielkim mieście", "Na dobre i na złe" czy "Vinci". Zobaczcie, jak Kamila Baar z "Kamderdynera" wygląda na prywatnych zdjęciach.

📢 Oto horoskop finansowy na grudzień 2023. Oni powinni zagrać w Lotto Co gwiazdy przygotowały dla nas na grudzień 2023 roku? Tego można się dowiedzieć z horoskopu finansowego. Horoskop to przepowiednia dotycząca przyszłości, ale także przeszłości i teraźniejszości. Nas jednak najbardziej interesuje to co dopiero przed nami. Zobaczcie, które znaki zodiaku w grudniu mają szansę na dodatkowy zastrzyk gotówki. 📢 Coraz więcej kostki na Starym Rynku w Poznaniu. Tak teraz wygląda centrum. Mamy zdjęcia Prace na Starym Rynku w Poznaniu miały zakończyć się 20 listopada. Jak już wiadomo, termin ukończenia robót uległ przesunięciu. Kostki na starówce jednak cały czas przybywa. Jak teraz wygląda centrum stolicy Wielkopolski? Mamy aktualne zdjęcia! Jak wam się podoba? 📢 Córka Ewy Kasprzyk zachwyca na najnowszych zdjęciach. Małgorzata Bernatowicz przeszła metamorfozę i schudła ponad 30 kg Małgorzata Bernatowicz znana bardziej jako Carmell czasami pojawia się publicznie u boku swojej mamy. Podczas jednego z takich eventów, to nie popularna aktorka przykuwała uwagę, ale jej córka.

📢 19-latka twierdziła, ze znalazła noworodka w lesie. Okazało się, że je urodziła. Sąd odbierze jej prawa rodzicielskie? Do krotoszyńskiego szpitala zgłosiła się 19-latka, która twierdziła że znalazła w lesie noworodka. Jak się okazało, to ona go urodziła. Dziecko przebywa w szpitalu. 📢 Lech Cup i gwiazdy światowego formatu. Kilka lat temu podbijali Poznań, teraz grają na najwyższym poziomie W najbliższy weekend (2-3 grudnia) rozpocznie się 16. edycja jednego z największych turniejów piłkarskich w Europie - ENEA Lech Cup 2023. Rozgrywki młodych adeptów piłki nożnej do lat 12 zostaną rozegrane w hali UAM na poznańskim Morasku. Kibice przez dwa dni będą mogli przyglądać się - prawdopodobnie - przyszłym gwiazdom światowego futbolu. W ostatnich latach takich nie brakowało. 📢 Oto dni wolne, które przepadną na koniec 2023 roku. Musisz je wykorzystać do 31 grudnia Koniec roku to zwykle czas podsumowań. W tym czasie przygotowujemy się do świat, ale warto tez pamiętać o przysługujących nam a nie wykorzystanych jeszcze dniach wolnych od pracy. Jeśli nie wykorzystaliśmy urlopu wypoczynkowego to żaden problem. Dni wolne będziemy mogli odebrać w 2024 roku, inaczej jest z dniami, które przysługują nam tylko w danym roku kalendarzowym. Zobaczcie jakie dni wolne mogą przepaść już za kilka tygodni.

📢 Wiemy, kiedy bank może zablokować konto. To musicie wiedzieć Blokada pieniędzy na bankowym koncie może dotknąć każdego z nas. Czasem to zwykłe zapominalstwo, czasem finansowe problemy, a w jeszcze innych przypadkach tzw. siła wyższa. Zobaczcie, w jakich sytuacjach może dojść do zablokowania pieniędzy na koncie i jak możemy odzyskać dostęp do konta.

📢 Oto najbardziej leniwe znaki zodiaku. Oni nie będą pomocni przy świątecznych porządkach Na tapczanie siedzi leń - brzmi jeden z popularniejszych wierszy dla dzieci. Jak się okazuje miłośników siedzenia na kanapie jest zdecydowanie więcej i może mieć na to wpływ gwiazda pod którą się urodzili. Wskazuje się, ze niektóre znaki zodiaku są bardziej leniwe od innych. Zobaczcie, które znaki nie przepadają za codziennymi obowiązkami. 📢 Makabryczne odkrycie w Złotowie. Przy torach leżały zwłoki mężczyzny W niedzielę godzinach popołudniowych przypadkowy przechodzień znalazł zwłoki mężczyzny w Złotowie. Ciało leżało przy torach kolejowych, jednak prawdopodobnie nie doszło do potrącenia przez pociąg.

📢 Lech Poznań - Widzew Łódź 1:3 Katastrofa! Czy jedzie z nami pilot? Zobacz oceny lechitów! Lech Poznań nie wykorzystał potknięć rywali i po raz pierwszy od 12 lat przegrał przy Bułgarskiej z Widzewem (1:3). To był kolejny słaby mecz podopiecznych Johna van den Broma, którzy na tle agresywnych rywali, sprawiali wrażenie bezradnych i wolnych. Kolejorz zdołał w 87 minut doprowadzić po ładnym strzale Karlstroema do wyrównania, ale w doliczonym czasie gry stracił dwa gole. 📢 Duże zmiany na parkingach przed Biedronką i Lidlem. Warto się rozglądać. Nieuwaga może kosztować nawet 3 tys. zł grzywny. O co chodzi? W sklepach Lidl oraz Biedronka, oprócz zakupów... naładujesz swój samochód. Jednak zaparkowanie w wyznaczonym miejscu samochodem z napędem spalinowym może skończyć się dla jego właściciela wysoką, kilkutysięczną grzywną. Warto dokładnie sprawdzić gdzie zostawiamy auto, zwłaszcza w szale świątecznych zakupów.

📢 Piękne Polki z PRL-u bez botoxu i Iphone'ów. To się nazywa prawdziwy wdzięk i kobieca delikatność Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u.

📢 Kibice Lecha Poznań rozczarowani i zziębnięci. Nie tak miał wyglądać ten wieczór na Enea Stadionie. Zobacz zdjęcia Dla fanów Lecha Poznań niedzielny wieczór przy Bułgarskiej nie mógł zakończyć się gorzej. Ich ulubieńcy nie sprostali drużynie, która w tym roku zaliczyła zaledwie jedno wyjazdowe zwycięstwo. Widzew Łódź w doliczonym czasie gry wypunktował Kolejorza dwoma golami, wygrywając z poznaniakami 3:1. Rozczarowani i zmarznięci kibice opuszczali Enea Stadion jeszcze przed ostatnim gwizdkiem.

📢 W Kaliszu rusza proces byłej dyrektorki szkoły. Oskarżona jest o podsłuchiwanie pracowników W poniedziałek 27 listopada w Sądzie Rejonowym w Kaliszu rusza proces byłej dyrektorki szkoły, która odpowie za podsłuchiwanie pracowników i defraudację publicznych środków. Na ławie oskarżonych zasiądą cztery osoby – poinformował wiceprezes Sądu Rejonowego w Kaliszu, sędzia Michał Włodarek.

📢 Rozpaczliwy Lech nie wykorzystał potknięć ligowych rywali. Widzew wygrywa na Enea Stadionie po raz pierwszy po 12 latach Nie tak miało wyglądać niedzielne popołudnie przy Bułgarskiej. Lech Poznań po słabym meczu w swoim wykonaniu uległ przed własną publicznością z Widzewem 1:3 (0:1). Mimo że Bartosz Mrozek na początku spotkania wybronił rzut karny, to nie wystarczyło do zdobycia choćby punktu. Twierdza Poznań po blisko siedmiu miesiącach została zdobyta, natomiast Widzew odniósł pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w tym sezonie.

📢 Lech Poznań rozczarował kibiców po całej linii. John van den Brom: "Nie widzę progresu w grze mojej drużyny" Trener Lecha Poznań po fatalnym meczu przeciwko Widzewowi Łodź 1:3 (0:1), po raz kolejny musiał tłumaczyć się ze słabej postawy swoich zawodników na boisku. To kolejny mecz, w którym Kolejorz jest bezradny i nie potrafi narzucić rywalowi swojego tempa. Bramka Jespera Karlstroma w 88. minucie nie wystarczyła do remisu. Goście wypunktowali lechitów w końcówce. Oto co powiedział holenderski szkoleniowiec po spotkaniu. 📢 Kultowy tramwaj był altanką na działce. Po 20 latach od odnalezienia znów jeździ i ma się dobrze. Zobacz zdjęcia! "Duży Szczeciniak" jeździł po Poznaniu od zakończenia II wojny światowej aż do lat 70. Później stał się altanką na działce. Dziś, dzięki zaangażowaniu i współpracy MPK Poznań i Kraków, udało się go odrestaurować.

📢 Katarzynki 2023. "Wspomnienia wracają" Poznaniacy zachwyceni paradą tramwajów. Zobacz zdjęcia! Parada tramwajów była wspaniałym wydarzeniem. W zajezdni przy ul. Madalińskiego spotkaliśmy dziesiątki osób, które fascynują się tramwajami. Głównie były to dzieci. Mieszkańcy podzielili się z nami również wspomnieniami związanymi z tymi pojazdami. Pani Izabela opowiedziała o wykolejeniu drewnianym tramwajem.

📢 Z trzeciej ligi do Ekstraklasy? Warta Poznań zaprosiła na testy dwóch zawodników, w tym wychowanka Lecha Poznań Dwóch zawodników wielkopolskiego beniaminka trzeciej ligi - Noteci Czarnków, zostali zaproszeni na testy do Warty Poznań. Będą one organizowane od 27 listopada (poniedziałek) i potrwają przez trzy tygodnie. 📢 Poznań to jest miasto doznań! Oto 40 najlepszych memów o poznaniakach. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle! Hasło "Poznań miasto doznań" do czegoś zobowiązuje! To nie tylko popularny slogan. Można się o tym przekonać, przeglądając memy i demotywatory, które stworzyli internauci. Wiele z nich śmieszy, kilka zadziwia, a niektóre są powodem do wstydu. Chcecie się o tym przekonać? Zajrzyjcie do naszej wyjątkowej galerii. Prezentujemy w niej 40 najlepszych memów o Poznaniu. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle!

📢 Kto według nas zarabia za dużo? Zobacz, jak Polacy postrzegają różne zawody Czy wiesz, jak Polki i Polacy postrzegają dziś stanowiska pracy związane z różnymi branżami, a które profesje uznajemy za najbardziej wymagające, stresujące czy dochodowe? Konsultanci serwisu Cveasy.pl próbowali to ustalić. 📢 Cringe, bambik i delulu. Trwa głosowanie na Młodzieżowe Słowa Roku 2023. Niektóre propozycje trudno zrozumieć! Właśnie zakończył się pierwszy etap plebiscytu PWN Młodzieżowe Słowo Roku 2023. Z prawie 18 tysięcy słów wybrano 20, na które mogą teraz głosować internauci. Wśród propozycji znalazły się m.in. takie określenia jak odklejka, bambik, cringe, imo czy delulu. Co one oznaczają? Sprawdziliśmy! 📢 Wprost ociekają luksusem! Takie są najdroższe domy pod Poznaniem. Zobacz piękne posiadłości na sprzedaż. Mamy zdjęcia i ceny! Tak wygląda 10 najpiękniejszych i zarazem najdroższych rezydencji w okolicach Poznania. Zapłacisz za nie krocie! Wśród ofert są luksusowe domy z prywatnymi basenami, ogromnymi ogrodami i niezwykłymi wnętrzami. Oto aktualne oferty drogich domów z rynku wtórnego na sprzedaż pod Poznaniem. Oferty pochodzą z serwisu otodom.pl. Wejdź w naszą galerię i zobacz zdjęcia oraz ceny nieruchomości.

📢 Najdroższa inwestycja w historii! Wiemy, kto zmodernizuje pływalnię Akwawit w Lesznie Urząd Miasta Leszna poinformował o wyborze przedsiębiorstwa, które zmodernizuje pływalnię Akwawit. Oferty przetargowe otworzono pod koniec sierpnia, a powodem zwłoki z ogłoszeniem wyboru był wniosek firmy, która złożyła mniej korzystną dla samorządu ofertę. Będzie to najdroższa inwestycja w historii samorządu Leszna. 📢 Oto najbardziej ambitne znaki zodiaków według horoskopu. Jesteś na liście? Horoskop to przepowiednia zapisana w gwiazdach, może dotyczyć naszej przyszłości zarówno tej bliskiej jak i dalekiej. Z horoskopu możemy również dowiedzieć się jacy jesteśmy. Czy jesteśmy wierni, czy zdradzamy, czy lubimy samotność, czy mamy pecha? Tego wszystkiego możemy dowiedzieć się z naszego znaku zodiaku. Zobaczcie, które spośród dwunastu znaków zodiaku uznawane są za najbardziej ambitne.

📢 Stary Rynek w Poznaniu miał być skończony, a prace nadal trwają. Jacek Jaśkowiak: "Ja takich deklaracji nie składałem, tylko moi zastępcy" Według zapowiedzi władz Poznania remont Starego Rynku miał zakończyć się 20 listopada. Tymczasem nie ma szans na zakończenie remontu w takim terminie. Prezydent Poznania powiedział we wtorek, że taki termin deklarowali jego zastępcy, jednak był on "zbyt ambitny". Skrytykował on także zadaszenie zainstalowane nad pasażem przy budynku Arsenału.

📢 Tak mieszka Agnieszka z "Rolnik szuka żony". Ma hotel, restaurację i stadninę koni. Zobaczcie zdjęcia! [23.11.2023] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10"! Agnieszka to 40-letnia mieszkanka Biskupca w województwie warmińsko-mazurskim, która zdecydowała się wziąć udział w 10. edycji programu TVP 1. Mieszka w odlotowym miejscu. Ma piękny dom, hotel, restaurację i ośrodek jeździecki. Musicie zobaczyć te zdjęcia! 📢 Mamy horoskop chiński na 2024 roku. To czeka na nas w nowym roku Horoskop chiński cieszy się dużą popularnością, podobnie jak horoskop zodiakalny. Z tradycyjnym horoskopem łączy go także liczba znaków - dwanaście. Na tym jednak podobieństwa się kończą. Do znaków w chińskim horoskopie jesteśmy przyporządkowani według roku urodzenia, a nie daty składającej się z miesiąca i dnia. Sprawdzamy dla Was horoskop chiński na 2024 roku. Zobaczcie, co Was czeka.

📢 Takie dodatki na święta dostaną pracownicy w 2023 roku. Zobacz ile świątecznej premii dostaniemy Przed nami intensywny czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. To czas wzmożonych wydatków. Prezenty, ozdoby czy przygotowanie światy to nie lada wydatek dla domowego budżetu. Podreperowaniem domowego budżetu będą świąteczne premie, które pracodawcy co roku wypłacają w okresie Bożego Narodzenia. Ile dostaniemy w 2023 roku? Sprawdzamy.

📢 Skończą zgodnie z planem? Tak teraz wygląda remontowany Stary Rynek w Poznaniu. Zobacz efektowne zdjęcia z lotu ptaka! Zdążą czy nie zdążą? Mieszkańcy stolicy Wielkopolski i turyści zastanawiają się, czy ekipy remontowe uporają się z wielkim remontem Starego Rynku w Poznaniu zgodnie z terminem. Czas płynie nieubłaganie, a zasadnicze roboty budowlane mają zakończyć się w drugiej połowie listopada. W ostatnich dniach prace wyraźnie przyspieszyły. Można to zaobserwować na najnowszych - efektownych zdjęciach z lotu ptaka. Zobaczcie, jak teraz wygląda Stary Rynek w Poznaniu. Robi wrażenie? Oceńcie sami!

📢 Trzymał ponad 30 zwierząt w koszmarnych warunkach. Są zarzuty dla 64-latka z gminy Jarocin! 64-letni mieszkaniec gminy Jarocin znęcał się nad zwierzętami. Mężczyzna prowadził przydomową hodowlę, w której przetrzymywał około 30 psów i kilka kotów. Wszystkie w warunkach skrajnego zaniedbania. Pomieszczenia dla czworonogów były zbyt małe i pełne odchodów. Właścicielowi zwierząt postawiono zarzuty, może trafić do więzienia na trzy lata. 📢 Te kobiety wybrał Artur z "Rolnik szuka żony 10"? Sprawdźcie! [10.11.2023 r.] Artur z "Rolnik szuka żony 10" otrzymał sporo listów od kobiet, które się nim zainteresowały. Do programu zaprosił 9 z nich. Ostatecznie wybrał trzy i to one pojadą do jego gospodarstwa na Mazowszu. Są to: Aleksandra z Zalewa, Sara z Siedlec i Blanka z Szydłowca. Poznajcie je bliżej, zobaczcie zdjęcia!

📢 Katastrofa kolejowa w Poznaniu. Czy ktoś pamięta ten wypadek? [ZDJĘCIA ARCHIWALNE] W latach 80. w Poznaniu rozbił się międzynarodowy pociąg. Dotarliśmy do unikatowych zdjęć z Antoninka. Czy pamiętacie ten wypadek? Pierwszy raz prezentowane zdjęcia pochodzą z archiwum Remigiusza Banasia.

