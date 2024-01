Przegląd prasy 3.01.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak wygląda dziś Jane Fonda. Właśnie skończyła 86 lat. Zobaczcie zdjęcia! [3.01.2024]”?

Prasówka 3.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak wygląda dziś Jane Fonda. Właśnie skończyła 86 lat. Zobaczcie zdjęcia! [3.01.2024] Jane Fonda 21 grudnia skończyła 86 lat. To niezwykle popularna na świecie aktorka i aktywistka, która w latach 80. XX wieku mocno spopularyzowała zajęcia fitnessu. Okrzyknięto ją królową aerobiku. Po roli w filmie "Barbarella" uznano ja również symbolem seksu. Nie miała łatwego dzieciństwa. Zmagała się z bulimią i anoreksją. Ciągle wygląda wspaniale. Zobaczcie zdjęcia. Poznajcie jej patenty na dobry wygląd.

📢 Córka Anny Przybylskiej na prywatnych zdjęciach. "Piękna jak mamusia!". Zobaczcie! [3.01.2024] Oto córka Anny Przybylskiej na prywatnych zdjęciach. "Przepiękna. Nogi do nieba!" - przekonują internauci. Oliwia Bieniuk to córka Anny Przybylskiej, wielkiej polskiej aktorki, która zmarła przedwcześnie. Urodę z całą pewnością odziedziczyła po mamie. Postanowiła też zostać aktorką. Studiuje w Warszawskiej Szkole Filmowej. Grała też w serialu "Gliniarze". Zobaczcie prywatne zdjęcia Oliwii Bieniuk, córki Anny Przybylskiej.

📢 Tak mieszka Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia jej domu [3.01.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". W październiku wprowadził się do niej Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego - mężczyzna, którego wybrała w programie "Rolnik szuka żony"

Prasówka 3.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto dom Ewy z "Rolnik szuka żony 10". Okna zdobią szare zasłony. Mamy zdjęcia! [3.01.2024] Tak mieszka Ewa z "Rolnik szuka żony", kandydatka na żonę Waldemara! Ewa ma dom w Wyrzysku w Wielkopolsce. Zgłosiła się do programu, bo bardzo chciała poznać Waldemara spod Pakości. Spędziła trochę czasu na jego gospodarstwie. Dzięki temu, że zaprosiła go do swojego domu w Wyrzysku, wiem jak mieszka na co dzień. Zobaczcie, jak wygląda dom Ewy z "Rolnik szuka żony".

📢 Oto dom Anny i Jakuba z "Rolnik szuka żony". Aktualnie są na etapie remontów. Zobaczcie zdjęcia! [3.01.2024] Tak mieszkają dziś Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". To jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". 📢 Nicola z "Rolnik szuka żony 10" na prywatnych zdjęciach. "Śliczna jesteś". Zobaczcie! [3.01.2024] Tak wygląda Nicola z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Internauci szczerze: "Ale ty jesteś piękna"! Nicola to jedna z uczestniczek 10. edycji programu. Szybko stała się ulubienicą widzów. Gdy Dariusz w nieelegancki sposób rozstał się z nią, otrzymała od widzów wielkie wsparcie. To piękna, młoda kobieta, pozytywnie nastawiona do życia. Zobaczcie, jak Nicola z "Rolnik szuka żony" wygląda na prywatnych zdjęciach.

📢 "Rolnicy. Podlasie". Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy. Zobaczcie zdjęcia domu! [3.01.2024] Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie". 📢 Dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! [3.01.2024] Zobaczcie, jak mieszkał Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszkał i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! W październiku przeprowadził się do Anny. Mieszkają razem w domu pod Kaliszem.

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! 02.01.2024 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami! 📢 Oto lista grzechów, z których nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 02.01.2024 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 02.01.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Stary Rynek w Poznaniu się podoba, ale jest wielką niedoróbką. "To najmniej hejtowany remont w mieście" O remoncie Starego Rynku można powiedzieć wiele, ale na pewno nie to, że jest skończony. Przechodnie chwalą równą nawierzchnię, po której można w końcu przejść bez obaw o uszkodzenie obuwia. Są też głosy, że nowy kamień jest nijaki, a w wielu miejscach nawierzchnia ma szereg niedoróbek.

📢 Uwaga! Przygotuj się na wyłączenia prądu. Tu nie będzie prądu w Poznaniu i okolicach od 2 do 5 stycznia 2024 roku Poznańska Enea poinformowała o włączeniach prądu od 2 do 5 stycznia w Poznaniu i w okolicach. Informacje te są bardzo ważne szczególnie dla osób ogrzewających prądem swoje mieszkania oraz Gdzie i kiedy nie będzie prądu? W galerii sprawdzisz szczegółowe daty, godziny i adresy. 📢 Poznań przywitał nowy rok! Tak mieszkańcy bawili się na Starym Rynku. Mamy zdjęcia Poznaniacy oraz poznanianki bawili się do późnej nocy podczas sylwestra na Starym Rynku. Mimo że władze Poznania nie zorganizowały miejskiej zabawy, mieszkańcy tłumnie udali się pod ratusz. 📢 75 niezwykłych zdjęć Poznania z szalonych lat 90. Tak wtedy wyglądało miasto. Możesz go nie poznać! Zdjęcia Poznania z lat 90. to niezapomniana podróż w czasie. Tego miasta już nie ma, a wiele miejsc ciężko nawet poznać. Przeglądają archiwalne fotografie czasami można złapać się za głowę. Przekonacie się o tym, oglądając naszą wyjątkową galerię. Zabieramy Was w wielką podróż w czasie. Oto szalone lata 90. minionego wieku w Poznaniu na zdjęciach. Zobaczcie, jak prezentowało się wtedy miasto!

📢 Sylwester 2023: Zobacz najlepsze memy i demotywatory o tym, jak Polacy zamierzają witać nowy rok 2024 Sylwester to jedyna taka zabawa w roku. Nic zatem dziwnego, że oczekiwania często rozmijają się z rzeczywistością, co zaowocowała wysypem internetowych memów i demotywatorów. Zobacz te najlepsze i najbardziej śmieszne obrazki znalezione w sieci. 📢 Mosty Berdychowskie w Poznaniu coraz bliżej! Tak teraz wygląda to miejsce. Trwają roboty budowlane. Zobacz niezwykłe zdjęcia Trwa budowa tzw. mostów berdychowskich w Poznaniu. Pomiędzy Chwaliszewem, Ostrowem Tumskim i Berdychowem powstaną dwa mosty dla pieszych i rowerzystów. Obecnie prowadzone są głównie roboty ziemne. Jak teraz wygląda ten teren? Mamy zdjęcia naszego fotoreportera. Wśród nich także takie wykonane z lotu ptaka. 📢 Dostała zamek od brata jako prezent ślubny. Para młoda długo tam nie mieszkała. Z zamku na wodzie pozostały ruiny! Co tam się stało? Do tego miejsca można dotrzeć jedynie łodzią, pieszo jest to niemożliwe. Niewielki zamek na wyspie położonej w samym środku Jeziora Góreckiego to prezent, który podarował swojej siostrze i jej mężowi znany poznaniak. Pomysłowy i drogi podarunek niestety nie miał okazji cieszyć parę młodą zbyt długo. Małżonkowie mieszkali tam zaledwie przez pięć lat. Potem nigdy do niego nie wrócili. Co się wydarzyło, że ta niesamowita rezydencja dzisiaj stoi i niszczeje? Zobacz zdjęcia z tego bardzo tajemniczego miejsca, a także poznaj jego historię! Robi wrażenie!

📢 „Blaszane i hałasujące 24h”. Poznaniacy nie chcą paczkomatu. InPost i tak go postawi Jeden paczkomat InPostu został tu już usunięty – zagrażał życiu mieszkańców. Teraz ma stanąć kolejny, jeszcze bliżej miejsca zamieszkania pani Marii i jej dzieci. Mieszkańcy Umultowa są oburzeni.

📢 Koniec kultowej kwiaciarni na poznańskim Łazarzu. Kto zapłaci za wyburzenie budynku? Kwiaciarnia przy ulicy Berwińskiego w Poznaniu została zamknięta na stałe. Do marca ma nastąpić rozbiórka budynku, który przylega do gmachu Szkoły Podstawowej nr 26. Nie wiadomo jednak, kto pokryje koszty rozbiórki. 📢 Policyjny pościg w Wielkopolsce. Kierowca porzucił pojazd i uciekał na piechotę. Mundurowym pomogli przechodnie Akcja „Trzeźwy poranek" zakończona policyjnym pościgiem. We wtorek, 2 stycznia, w Środzie Wielkopolskiej funkcjonariusze ruszyli w pościg za pojazdem marki rover. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Jak się okazało, mężczyzna miał sporo na sumieniu.

📢 Kozy zwiedzały Fort VIIA w Poznaniu? Kora drzew została uszkodzona Na terenie Fortu VIIA doszło do uszkodzenia kory rosnących tam drzew. Według mieszkającego w okolicy naszego czytelnika zostały one uszkodzone przez... kozy. Właściciel terenu nie komentuje sprawy, ale nie zaprzecza obecności w tym miejscu zwierząt. Wcześniej, między innym właśnie ze względu na konieczność wycinki drzew, zablokowano planowaną tam budowę osiedla.

📢 Awaria sieci trakcyjnej na Żegrzu w Poznaniu. Tramwaje zmienią trasę w nocy z 2 na 3 stycznia będą prowadzone awaryjne prace sieciowe w rejonie Żegrza. Z tego względu zmieni się trasa nocnej linii 201. Zostanie ona skrócona do pętli Franowo, przez Piaśnicką i Szwedzką. 📢 Rafał Brzoska i Omenaa Mensah - tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah.

📢 Niemowlę z pękniętą czaszką trafiło do szpitala. Rodzice dziecka z zarzutami znęcania się. Częściowo przyznali się do winy Zarzut znęcania się nad dzieckiem usłyszeli rodzice 2-miesięcznej dziewczynki, która z pękniętą czaszką została przewieziona do szpitala w Kępnie przez swoją matkę. Jak ustaliła prokuratura niemowę było wielokrotnie bite po głowie i twarzy oraz podduszane. Podejrzani, 30-letni mężczyzna i 19-letnia kobieta częściowo przyznali się do winy. Grozi im od 3 do nawet 20 lat więzienia. 📢 W dwie godziny sprzedano 2 tysiące biletów. Ruszyła sprzedaż biletów na Antidotum Airshow Leszno 2024 Pierwsze dwa tysiące biletów na Antidotum AirShow 2024 na lotnisku w Lesznie sprzedano w dwie godziny. Kolejna sprzedaż biletów w promocyjnej cenie ruszy w połowie stycznia, a zakończy się w marcu. Wtedy bilety będą sprzedawane po 50 złotych normalne i 40 złotych ulgowe. Jedną z największych i widowiskowych imprez lotniczych w Europie, zaplanowano na piątek i sobotę 21 i 22 czerwca 2024 roku.

📢 Zmiany w wielkopolskim pogotowiu ratunkowym. Dyrektor został odwołany Wielkopolska Stacja Pogotowia Ratunkowego po przeprowadzonej przez sanepid kontroli straciła swojego dyrektora. Marcin Zieliński został odwołany, a wyniki kontroli zdecydowały o wydaniu negatywnej oceny dla stacji. 📢 Oglądałeś "Znachora"? Tak wyglądała naprawdę polska wieś w tamtych czasach. Archiwalne zdjęcia z okresu II RP Na ekranach króluje obecnie nowa filmowa wersja "Znachora". Ekranizację powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza obejrzało już wiele osób. Filmowe dzieła nie oddają w pełni jednak tego, jak wyglądała wówczas polska rzeczywistość. Przedstawiamy archiwalne zdjęcia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, które prezentują polską wieś z czasów II Rzeczpospolitej. 📢 Przystanek między robotami drogowymi. Tak teraz wygląda centrum Poznania! Tu samochód, tu tramwaj, tu koparka. A pośrodku tego wszystkiego ludzie czekający na przystanku. Ulica 27 grudnia cały czas jest remontowana, jednak ruch odbywa się już na całego! Jak teraz wygląda centrum Poznania? Nasz fotoreporter to sprawdził. Zobacz galerię zdjęć!

📢 W tym miejscu rozegrały się dramatyczne wydarzenia. Upiorny zajazd w Wielkopolsce wciąż straszy. Oto mroczna historia Zajazdu pod Kaczorem "Zajazd pod Kaczorem" w Piotrowie Pierwszym kiedyś był kultowym miejscem znanym w całej Wielkopolsce. W czasach PRL-u i jeszcze w latach 90. słynął z serwowanej pieczonej kaczki, na którą przyjeżdżały tłumy. W 2015 roku doszło tam do wielkiego pożaru, po którym pozostały jedynie ruiny. Niestety, straszą one do dzisiaj. Jaka jest historia obiektu? Jak wygląda obecnie? 📢 Tak wyglądało kultowe miejsce w Poznaniu na początku XX wieku. Czy bardzo się zmieniło? Zobacz archiwalne zdjęcia! Międzynarodowe Targi Poznańskie to jedno z najbardziej znanych miejsc w stolicy Wielkopolski. Odbywa się tam wiele różnorodnych wydarzeń, na które zjeżdżają się tłumy zarówno z Polski, jak i z innych krajów. Ten kultowy na mapie Poznania punkt przez lata się jednak mocno zmienił. Jak wyglądał na początku XX wieku? Zobacz nasze archiwalne zdjęcia!

📢 Jedna z największych fabryk w Wielkopolsce zapowiada zwolnienia. W zakładzie w Ociążu pracę straci 100 osób Około 100 osób straci pracę w jednej z największych firm w Wielkopolsce. Spółka COM40, produkująca meble tapicerowane, zapowiada zwolnienia w swoim zakładzie w Ociążu. Informację tę potwierdził lokalny urząd pracy. 📢 Tą kartą już nie zapłacisz w poznańskich parkomatach. ZDM zapowiada wymianę urządzeń Od 1 stycznia wyłączona została możliwość płacenia kartami PEKA za postój w poznańskich parkomatach. Rozwiązanie to nie było zbyt popularne wśród kierowców. Docelowo parkomaty w centrum Poznania zostaną wymienione na nowe, z możliwością płacenia kartami płatniczymi.

📢 Podwójne zabójstwo w Pleszewie. Sprawcy planowali zakopać ofiary w lesie. W styczniu ruszy proces Pod koniec stycznia w Sądzie Okręgowym w Kaliszu rozpocznie się proces w sprawie brutalnego podwójnego zabójstwa, do którego doszło w lutym ubiegłego roku w Pleszewie. Wśród oskarżonych jest 17-latek, który w momencie morderstwa miał 16 lat. Zgodnie z decyzją sądu będzie odpowiadał za swój czyn jako dorosły.

📢 Oto Poznań miasto doznań! Zobacz 40 najlepszych memów o poznaniakach. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle Hasło "Poznań miasto doznań" do czegoś zobowiązuje! To nie tylko popularny slogan. Można się o tym przekonać, przeglądając memy i demotywatory, które stworzyli internauci. Wiele z nich śmieszy, kilka zadziwia, a niektóre są powodem do wstydu. Chcecie się o tym przekonać? Zajrzyjcie do naszej wyjątkowej galerii. Prezentujemy w niej 40 najlepszych memów o Poznaniu. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle! 📢 To dziwi i śmieszy poznaniaków! Zobacz zaskakujące zdjęcia z tramwajów i autobusów MPK. Szczęka ci opadnie z wrażenia! Codzienne podróżowanie pojazdami MPK Poznań dostarcza wielu niezapomnianych przeżyć. Zobacz, co zaskakuje, dziwi i śmieszy pasażerów poznańskich autobusów i tramwajów. Bo przecież nigdy nie wiesz, kogo spotkasz w bimbie lub na przystanku... Zdjęcia członków społeczności Spotted: MPK Poznań potrafią wprawić w osłupienie. Przekonaj się sam i zobacz naszą wyjątkową galerię. To doprawdy niezwykle ekscytujące doświadczenie!

📢 Piłkarz Lecha Poznań w szerokiej kadrze na Puchar Azji. Opuści przygotowania do sezonu? Ali Gholizadeh otrzymał powołanie do szerokiej kadry reprezentacji Iranu na zbliżające się mistrzostwa Azji. Ten rozpocznie się 12 stycznia, a finał zaplanowano na 10 lutego. Oznacza to, że skrzydłowy Lecha Poznań opuści zimowe przygotowanie do rundy wiosennej. Prawdopodobnie Irańczyk nie będzie też dostępny dla Mariusza Rumaka podczas pierwszego spotkania, kiedy to przeciwnikiem Kolejorza będzie Zagłębie Lubin.

📢 Edyta Górniak niczym Barbie, Maryla Rodowicz w piórach i bez spodni. Najciekawsze kreacje polskich celebrytek z tegorocznego sylwestra Blond włosy i różowa sukienka? W tym roku niekwestionowaną zwyciężczynią zaskakujących stylizacji sylwestrowych została Edyta Górniak, która pojawiła się na scenie w niecodziennym wydaniu. Uwagę na siebie zwracały też Maryla Rodowicz w piórach, Majka Jeżowska czy Doda. Nie zabrakło charakterystycznych nakryć głowy, odsłoniętych brzuchów i świecących materiałów. Zobacz zdjęcia!

📢 Oto najbardziej obiecujące kierunki studiów na 2024 rok. Sprawdź, co możesz studiować i ile będziesz zarabiać! Jakie są najbardziej obiecujące kierunki dla maturzystów, którzy wybierają się na studia w przyszłym roku? Odpowiedź na to pytanie znaleźli eksperci Antal Poland. 📢 Nie żyje Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska. Słynna Profesor Zdrówko z TVN miała 72 lata W Nowy Rok media obiegły bardzo smutne wieści. W wieku 72 lat zmarła Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, którą widzowie TVN znali jako Profesor Zdrówko. Informację o jej śmierci przekazała Katarzyna Bosacka, w programach której występowała słynna specjalistka ds. żywienia i dietetyki.

📢 Najgłośniejsze zbrodnie popełnione w Poznaniu i Wielkopolsce. Oto kryminalne podsumowanie 2023 roku W minionym 2023 roku w Poznaniu i Wielkopolsce doszło do wielu wstrząsających przestępstw. O strzelaninie w centrum miasta, czy o okrutnym zabójstwie 5-letniego Maurycego mówiła cała Polska. Przypominamy najgłośniejsze zabójstwa, do których doszło w 2023 roku w Wielkopolsce.

📢 To dzieje się z twoim organizmem, gdy jesz śledzia. Poznaj skutki jedzenia tej ryby Śledź jest jedną z najpopularniejszych ryb na polskich stołach. Zjadamy go najchętniej podczas świąt. Jak śledzie wpływają na nasz organizm? Sprawdziliśmy, jakie wartości odżywcze, witaminy i minerały zawiera ta ryba. Zobacz to w naszej galerii!

📢 Kup tanie mieszkanie od wojska! Ceny są bardzo atrakcyjne. To najnowsze oferty od Agencji Mienia Wojskowego. Zobacz zdjęcia Szukasz mieszkania w atrakcyjnej cenie? Warto sprawdzić ofertę Agencji Mienia Wojskowego! Na licytacje wystawione są zapomniane powojskowe tereny, działki, ale i nieruchomości, w których można mieszkać. Oferta AMW jest bogata. Znajdziemy w niej mieszkania zarówno w dużych miastach, jak i miasteczkach powiatowych. Sprawdź, jakie obecnie mieszkania można kupić od wojska. Zobacz zdjęcia i ceny.

📢 Oto popularne poznańskie obelgi! Mamy niegrzeczną listę. Takimi słowami obrazisz poznaniaka i poznaniankę! Wyzwiska są mało kulturalne, ale większości z nas zdarza się ich używać... Dlatego wyzwiska wykształciły się nie tylko w każdym języku narodowym, ale też w gwarach i językach lokalnych. W gwarze poznańskiej również nie brakuje słów, którymi poznaniacy się wzajemnie okładają, kiedy tracą do kogoś cierpliwość lub zwyczajnie chcą kogoś obrazić. Poznaj poznańskie wyzwiska! Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ". 📢 Były wojewoda wielkopolski nie odchodzi z polityki. "Obwodnica Obornik na pewno powstanie" Ustępujący z funkcji wojewody Wielkopolskiego Michał Zieliński nie rozstaje się z polityką. Uważa, ze jego doświadczenie przyda mu się w przyszłości. Podkreślił, że ostatnie lata były naznaczone owocną współpraca z samorządowcami. Nowej pani wojewodzie życzy przede wszystkim spokojniejszych czasów.

📢 Pogrzeb Krzysztofa Respondka w Tarnowskich Górach. Wzruszające sceny, przejmujące gesty i tłumy żałobników. Zobacz film z uroczystości 30 grudnia 2023 roku w sobotę odbył się pogrzeb Krzysztofa Respondka. Kabareciarz, wokalista i aktor, uwielbiany przez tysiące widzów, zmarł na dwa dni przed Wigilią w wieku 54 lat. Na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu w Tarnowskich Górach odprowadziły go tłumy ludzi, których serca dogłębnie poruszył. Żegnamy dziś nie tylko uzdolnionego artystę estradowego, ale też dobrego i życzliwego człowieka, "przede wszystkim Ślązaka".

📢 Taniec, gimnastyka i szachy za złotówkę dla seniorów w Poznaniu! Na zajęcia taneczne, gimnastykę, zajęcia plastyczne czy grę w szachy mogą zapisać się seniorzy w Poznaniu w ramach przedsięwzięcia „Seniorzy w akcji”. Udział w pojedynczych zajęciach kosztował będzie symboliczną złotówkę.

📢 Twórczość Jacka Malczewskiego w nowym katalogu Muzeum Narodowego w Poznaniu Wybrane dzieła Jacka Malczewskiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, Fundacji im. Raczyńskich przy MNP i Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego znalazły się w katalogu „Jacek Malczewski. Malarz” wydanym przez poznańskie muzeum. 📢 Zaginął w sylwestrową noc. Mężczyzna nie żyje 20-latek poszukiwany przez wrzesińską policję zaginął w sylwestrową noc. Służby przekazały, że mężczyzna nie żyje. 📢 Szpital w Wolicy koło Kalisza urządza ogródek. Pacjenci będą tam uprawiać warzywa Szpital w Wolicy będzie miał swój ogródek. Przygotowano już altankę, a jak tylko zrobi się ciepło zostanie nawieziona ziemia i ruszy uprawa ekologicznych warzyw. W ramach treningu i ćwiczeń ogródkiem zajmą się pacjenci z oddziału rehabilitacji. 📢 Zakład przetwarzający jelita wieprzowe w Wielkopolsce? Mieszkańcy Targowiska w gminie Lipno są oburzeni Przez niewielkie Targowisko w gminie Lipno przeszedł huragan, i wcale nie chodzi o porywisty wiatr, a o zakład, który chce postawić spółka, jej udziałowcem jest Hieronim Samelczak. Zakład ma przetwarzać wieprzowe jelita na składnik potrzebny do produkcji heparyny, leku przeciwko zakrzepom krwi. Mieszkańcy Targowiska są niezadowoleni, bo nie wiadomo, co z wodą do produkcji, transportem jelit wieprzowych i smrodem. Pytań jest więcej i prawdopodobnie Targowisko będzie na agendzie gminy Lipno w 2024 roku.

📢 Wypadek na Śródce w Poznaniu. Mężczyzna spadł z mostu Jordana W poniedziałek 1 stycznia po godzinie 11:00 służby odebrały zgłoszenie o mężczyźnie, który spadł z mostu. Zdarzenie miało miejsce na Śródce. 📢 Tyle płacimy za używanie trybu czuwania w urządzeniach elektrycznych Ceny prądu poszybowały. Dzięki wdrożonym przez rząd osłonom nie odczuwamy tak bardzo wyższych cen, nie zmienia to faktu, ze w niedalekiej przyszłości jest nad nami widmo wyższych cen. Warto już teraz nauczyć się oszczędzać energię elektryczną. Najprostszym na to sposobem jest zrezygnowanie z wygodnego trybu czuwania, który sprawia, ze wyłączone urządzenie ciągle pobiera energię elektryczną. Zobacz ile nas to kosztuje. 📢 Tak żyje Edyta Herbuś - zdjęcia. Tancerka i aktorka jest macochą i ukochaną wnuczką Toli i Tadeusza Tancerka, choreografka, aktorka i prezenterka telewizyjna Edyta Herbuś prowadzi życie pełne podróży i wyzwań. Prywatnie jest macochą dla trójki dzieci swojego partnera Piotra i ukochaną wnuczką Otylii i Tadeusza. Z dziadkami łączy ją wyjątkowa międzypokoleniowa więź. Oto, jaka jest prywatnie Edyta Herbuś.

📢 Trzech Króli 2024 - czy idziemy do pracy? Czy odbierzemy dzień wolny za święto w sobotę? Czy sklepy będą otwarte? Trzech Króli stanowi pamiątkę aktu oddania hołdu Jezusowi przez trzech Mędrców z Orientu. Uroczystość Objawienia Pańskiego, znana również jako Trzech Króli, jest jednym z obowiązkowych świąt w obrządku katolickim, zgromadzenie wiernych w tym dniu na modlitwach stanowi powszechną praktykę. Święto to celebrowane jest jako wyraz uznania objawienia Boga światu w formie zauważalnej. Czy dzień Trzech Króli przypada na dzień wolny od pracy? W jaki sposób obchodzi się tę uroczystość Objawienia Pańskiego?

📢 Idealne życzenia noworoczne 2024. Wierszyki, SMS, śmieszne, poważne i krótkie życzenia na Nowy Rok! Wyślij gotowe kartki Życzenia noworoczne to piękna tradycja. Przygotowaliśmy dla Was krótkie wierszyki, śmieszne, poważne i piękne życzenia na Sylwestra 2023 i Nowy Rok 2024. Wyślijcie je bliskim lub znajomym za pomocą SMS, Messengera, e-maila czy po prostu złóżcie osobiście!

📢 Zaśmiecone miasto po zabawie sylwestrowej. Pomimo braku sylwestra miejskiego na ulicach pozostały szczątki petard czy butelki Na ulicach miasta pozostało wiele butelek po alkoholach, opakowania po fajerwerkach czy fragmenty ozdób sylwestrowych. Pomimo tego, że nie został zorganizowany sylwester miejski, to można mówić o sporym bałaganie. 📢 Oto 15 najśmieszniejszych nazw wsi w Wielkopolsce. Wprawiają w osłupienie! Niektóre nazwy miejscowości potrafią wprawić w osłupienie. Inne powodują, że na twarzy pojawia się szeroki uśmiech. Stworzyliśmy subiektywne zestawienie 15 najśmieszniejszych i najzabawniejszych nazw wsi w Wielkopolsce. Czy mieszkańcy są dumni, że tam żyją? W niektórych przypadkach sprawa może wydawać się dyskusyjna. Czy Ty chciałbyś tam mieszkać? Przejdź do galerii i sam się przekonaj. Sprawdź naszą listę! 📢 Sylwester piłkarzy reprezentacji Polski. Tak powitali Nowy Rok. Milik i Szczęsny razem, Lewandowski na parkiecie, Grabara z piwem Piłkarze reprezentacji Polski na całego świętowali Sylwestra i Nowy Rok. Robert Lewandowski zamienił korki na trampki, a boisko na parkiet taneczny. Działo się w polskich górach za sprawą obecności Kamila Grosickiego. Inni 2024 rok powitali w trakcie egzotycznych wakacji.

📢 Cichy sylwester w schronie. Przywitają nowy rok bez hałasów, ale ze zwierzętami Noc sylwestrowa to dla zwierząt jedna z najtrudniejszych nocy w roku. Gdy ludzie świętują, one kryją się ze strachu, uciekając przed nieznanym hałasem. Rozwiązanie dla poznańskich czworonogów i ich opiekunów znaleźli organizatorzy "Cichego sylwestra". Już po raz kolejny wspólnie spędzają ten szczególny wieczór pod ziemią, w schronie przy ulicy Smardzewskiej w Poznaniu.

📢 Kwiatkowski pokazał swojego chłopaka! Obaj pozują do ZDJĘCIA bez koszulek. Pasują do siebie? 31.12.2023 Czy oni pasują do siebie? Michał Kwiatkowski, brat słynnego i popularnego Dawida, pokazał zdjęcie swojego chłopaka. 16.03.2002 📢 Prawdziwy tabun ludzi na Starym Rynku! Przyszli zobaczyć koziołki oraz nową kostkę brukową W ostatni dzień 2023 roku liczba ludzi spacerujących po świeżo oddanej nawierzchni Starego Rynku jest naprawdę ogromna. Poznaniacy w końcu mogą cieszyć się spacerami po centralnym placu miasta.

📢 Samolot rozbił się w lesie w Słonawach koło Obornik. Na miejscu działają służby W niedzielę, 31 grudnia w wielkopolskim lesie przy lądowisku w Słonawach rozbił się samolot. Awionetką podróżowały dwie osoby. Na miejsce wezwano służby zajmujące się katastrofami lotniczymi. 📢 Takie cudeńka można było kupić na ostatnim poznańskim pchlim targu w tym roku. Zobaczcie zdjęcia! [31.12.2023] Tradycyjnie, jak co tydzień pod Centrum Handlowym M1 w Poznaniu odbył się pchli targ. Jest to kopalnia niesamowitych przedmiotów, których nie dostaniecie w sklepach, a już na pewno nie za taką cenę. Co znalazło się na ostatnim pchlim targu w tym roku? 📢 Tak sylwestra spędzą poznańscy celebryci! Sportowcy, muzycy oraz politycy podzielili się swoimi planami Sylwestrowe plany pod koniec 2023 roku są na ustach większości poznaniaków oraz poznanianek. Na pytanie: "Jak spędzasz sylwestra?", odpowiedzieć trzeba, nawet, jeśli spędza się go wygodnie na kanapie pod kocem. O tym, co będą robić w ostatnią noc roku opowiedzieli "Głosowi Wielkopolskiemu" znani poznańscy sportowcy, muzycy oraz politycy.

📢 Krzyżacki szeląg i naczynia sprzed wieków. Odkrycie kaliskich archeologów Krzyżacki szeląg z czasów Michała I Küchmeistera, kopiejkę z 1860 roku oraz naczynia średniowieczne i nowożytne odkryli kaliscy archeolodzy podczas badań, które prowadzili przy ulicy Garncarskiej w Kaliszu.

📢 10 najładniejszych i najlepiej zlokalizowanych stadionów piłkarskich w Wielkopolsce. Nie zgadniecie, kto znalazł się na podium [Ranking] Nasz region skrywa w sobie wiele wyróżniających się obiektów piłkarskich zachwycających m.in. świetnym położeniem czy nowoczesną infrastrukturą. Wielkopolskie stadiony w małych miejscowościach posiadają również bardzo ciekawą historię, którą postanowiliśmy przybliżyć w zestawieniu najlepiej położonych obiektów piłkarskich w naszym regionie. Oto nasz subiektywny ranking. 📢 39. Bieg Sylwestrowy na Malcie z udziałem prawie 500 zawodników. Na starcie rozgrzewka i słońce, a na mecie Mikołaj i ciepła herbata Prawie 500 zawodników wystartowało w 39. edycji Biegu Sylwestrowego na poznańskiej Malcie. W zawodach kończących sezon biegowy nie zabrakło akcentów noworocznych, Mikołaja, ciepłej herbaty i słońca, które podobnie jak rok temu znów było sprzymierzeńcem biegaczy.

📢 Historia Viktorii Popovej i jej żywych obrazów. Musiała uciekać przed wojną, teraz tworzy i edukuje w Szamotułach! Już od dzieciństwa wiedziała, że będzie artystką. Chociaż przyszło jej się zmierzyć z ucieczką przed wojną w Ukrainie, otrzymane wsparcie pomogło jej stanąć na nogi i dalej rozwijać swoją miłość do sztuki. Viktoria Popova opowiedziała o swojej historii, twórczości i o tym, jak rozpoczęła się jej przygoda z malowaniem żywych obrazów. 📢 Paznokcie brokatowe na sylwestra to strzał w dziesiątkę. Sprawdź modne i piękne inspiracje na manicure Paznokcie brokatowe to jeden z najpopularniejszych wzorów manicure. Sprawdzają się na różnorodne okazje, ale warto o nich pamiętać w szczególności przed sylwestrem oraz karnawałem. Jak się okazuje, brokat ma wiele odsłon i można za jego pomocą tworzyć rozmaite zdobienia, od delikatnych, po rzucające się w oczy wzory. Spójrz na poniższe inspiracje i śmiało sięgaj po nie w najbliższym czasie!

📢 Koszmar psów rasy Cane Corso spod Pleszewa. Zwierzęta bardzo powoli dochodzą do siebie. Była właścicielka zgotowała im prawdziwe piekło W połowie grudnia w Kuczkowie pod Pleszewem odbyła się szokująca interwencja służb mundurowych, weterynaryjnych i pracowników urzędu. Wspólna akcja pozwoliła uratować siedem psów. Sześć psów rasy Cane Corso trafiło pod opiekę Fundacji Cane Corso Rescue Poland. Buldog francuski trafił do kolejnego stowarzyszenia. Kobieta, do której należały zwierzęta, zrzekła się ich. 📢 Najsłynniejszy film z otwierania szampana jest z Kielc! Przed sylwestrem warto obejrzeć zabawny "instruktaż". Zobacz film i zdjęcia Nie ma chyba osoby, która choć raz nie obejrzałaby słynnego filmu z otwierania szampana. Jest rok 1997, a przy stole siedzi zwyczajna, polska rodzina. Najpierw butelkę z szampanem próbuje otworzyć syn, ale ta ani drgnie. Zaczyna pomagać mu ojciec i po chwili piana idzie w górę zalewając pokój. Filmik stał się w sieci viralem i ma miliony wyświetleń. Okazuje się, że rodzina ta mieszka w… Kielcach. Na chwilę przed sylwestrem przypominamy, jak doszło do słynnego wydarzenia sprzed lat.

📢 Nowa wojewoda wielkopolska oficjalnie przywitała się z mieszkańcami. Agata Sobczyk do urzędu przyjechała autobusem MPK Nowym wojewodą wielkopolskim została Agata Sobczyk. Wcześniej była ona związana ze Stowarzyszeniem Polska 2050. W wyborach parlamentarnych kandydowała do Sejmu z poznańskiej listy Trzeciej Drogi. Swój urząd objęła ona 28 grudnia, a z mieszkańcami i współpracownikami przywitała się 29 grudnia rano. Do pracy przyjechała autobusem MPK. 📢 Tak spaceruje się po nowej płycie Starego Rynku w Poznaniu. To jeszcze nie koniec remontu Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak osobiście zapraszał do świątecznych spacerów po nowej płycie Starego Rynku. Sprawdziliśmy, czy mieszkańcy Poznania skorzystali z tego zaproszenia. Remont jednak jeszcze się całkowicie nie zakończył.

📢 Jest opuszczona i zapomniana. Galeria Malta w Poznaniu świeci pustkami, a kiedyś przyciągała tłumy. Jak wygląda w środku? Sprawdź Galeria Malta w Poznaniu powstała w 2009 roku. Miała świetną lokalizację, atrakcyjne wnętrze i wiele sklepów. Pomimo początkowego sukcesu, kolejne punkty wycofywały swoje usługi z obiektu, a grono odwiedzających klientów sukcesywnie się zmniejszało. Dzisiaj galeria świeci pustkami. Jak wygląda w środku? Sprawdziliśmy! 📢 Patrycja Tuchlińska - stare zdjęcia. Tak kiedyś wyglądała narzeczona Józefa Wojciechowskiego W 2018 roku Józef Wojciechowski poznał pół wieku młodszą modelkę Patrycję Tuchlińską. Dziś wychowują razem 2-letniego synka. Razem wiodą luksusowe życie w podwarszawskiej willi. Ukochana 76-latka pokazuje w mediach społecznościowych, jak mieszka i podróżuje. Jak wyglądała piękna modelka, zanim związała się z Wojciechowskim i została matką? Mamy jej stare zdjęcia.

📢 O jego muralach pisze cały świat! Upiększają miasto, a grafficiarz zyskuje na popularności. Gdzie można zobaczyć prace Kawu w Poznaniu? Grafficiarz Kawu zyskuje na popularności, a jego prac w stolicy Wielkopolski z każdym miesiącem przybywa. Podziwiać je można na różnych poznańskich ulicach. Media nie tylko polskie, ale też zagraniczne, dużo pisały o artyście w kontekście jego antywojennych murali. Chwilę po wybuchu wojny w Ukrainie namalował przy ul. Hetmańskiej dzieło przedstawiające Władimira Putina, jako Voldemorta (słynną, złą postać z serii o Harrym Potterze), a następnie zamalował go, żeby przedstawić Wołodymyra Zełenskiego, przypominającego swoim wyglądem Harry’ego Pottera – postać, która w finale pokonuje złego czarnoksiężnika. Antywojenna działalność to niejedyny aspekt zróżnicowanej twórczości Kawu. Zobaczcie naszą galerię z pracami autora!

📢 Oto 20 niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Musisz uważać! Znamy ranking najbardziej niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Najnowsze dane zaprezentował Główny Urząd Statystyczny. Dowiadujemy się z niego, w których miejscowościach w regionie jest popełnianych najwięcej przestępstw kryminalnych, gospodarczych i drogowych. Gdzie w Wielkopolsce jest najbardziej niebezpiecznie? Sprawdź w galerii, czy twoje miasto znalazło się na liście.

📢 Wstrząsająca historia z Wielkopolski. 23-latka z Gniezna była torturowana jak w średniowieczu. Grzegorz P. więził ją, oślepił i zgwałcił Ta historia wydarzyła się 8 lat temu i jest jedną z tych, które pokazują, jak brutalny i okrutny może być człowiek wobec drugiej osoby. Ofiara cudem uszła z życiem, jednak ze skutkami doznanego okrucieństwa, zmagać się będzie już do końca swoich dni. Wyrządzone kobiecie krzywdy zostały porównane do średniowiecznych tortur... 23-letnia Milena przez trzy dni była więziona przez swojego oprawcę. Grzegorz P. z Gniezna oślepił ją wciskając jej oczy w oczodoły, zgwałcił, a po wszystkim po prostu odprowadził do domu. 📢 Becikowe, kosiniakowe, 500+, zasiłek, rodzinny kapitał - to przysługuje po urodzeniu dziecka w 2023 r. Posiadanie dziecka wiąże się z różnymi wydatkami. Rząd oferuje pomoc rodzicom przez różne świadczenia, aby pomóc im pokryć koszty związane z dzieckiem. W 2023 roku, rodzice mogą ubiegać się o tradycyjne świadczenia, takie jak zasiłki i ulgi, a także nowe świadczenia, jak np. dla dzieci Ukraińców. Jeżeli chcesz zdobyć wiedzę na temat dodatków z tytułu posiadania dziecka wejdź w naszą galerię i dowiedz się, na jakie wsparcie finansowe możesz liczyć.

📢 Tak mieszkają i żyją Sylwia Grzeszczak i Liber. Artystka z Poznania tworzy udany związek z muzykiem! Sylwia Grzeszczak to popularna piosenkarka z Poznania. Przeboje wokalistki takie jak „Małe rzeczy”, „Sen o przyszłości” czy „Tamta dziewczyna” szybko stawały się przebojami w rozgłośniach radiowych. W 2014 roku wyszła za muzyka Libera. Rok później w szpitalu w Poznaniu na świat przyszła ich córka Bogna. Jak para mieszka i żyje na co dzień? Mamy zdjęcia!

📢 Doszło tam do ogromnej tragedii! Ta fabryka pod Poznaniem to teraz ruina! Zobacz zdjęcia i poznaj jej mroczną historię Na terenie tej fabryki pod Poznaniem zginęło 17 osób, a 10 zostało rannych. Z Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego w Luboniu wiąże się tragiczna historia. Kiedyś prężnie działała tam największa w Europie fabryka, dziś z budynku niewiele zostało, jest ruiną, a tuż obok powstaje nowoczesne osiedle deweloperskie. Zobaczcie zdjęcia i poznajcie mroczą historię zakładów w Luboniu.

📢 W tych powiatach w Wielkopolsce zarabia się najgorzej. Tu nie opłaca się pracować? Zobacz, gdzie są najniższe wynagrodzenia! Różnice w zarobkach wśród poszczególnych rejonów Wielkopolski szokują. Podczas gdy na co dzień porównuje się wynagrodzenia w skali kraju, ogromna przepaść widoczna jest już między powiatami w województwie. Są takie powiaty, w których zarabia się dużo mniej niż w innych, a przeciętne wynagrodzenie brutto potrafi być niższe nawet o prawie 2,5 tysiąca złotych. Sprawdzamy, gdzie w Wielkopolsce zarobki są najniższe. Tam nie opłaca się pracować? 📢 Tak wyglądają torty urodzinowe dla kobiety i mężczyzny. Wypieki na 20, 25, 30, 50, 60, a nawet 80 lat Torty urodzinowe mogą być klasyczne, ale też z odrobiną fantazji. Inne dla pań, inne dla panów. Najważniejsze, by pasowały do jubilata. Zobaczcie zdjęcia okazji 25, 30, 40, 50 czy nawet 80 urodzin.

📢 Przerażające historie o porwaniach i wykorzystywaniu dzieci w Wielkopolsce. Trudno uwierzyć, że rówieśnicy mogli popełnić takie zbrodnie Cała Wielkopolska żyje historią z ubiegłego piątku. Czworo nastolatków wraz z dorosłą kobietą uprowadziło 14-latkę, którą w zaledwie kilka godzin brutalnie zgwałcono, ogolono jej głowę i brwi, a także przypalano papierosami. Nastolatka przeżyła prawdziwy koszmar. Podobnych historii jest jednak więcej. W galerii przypominamy najgłośniejsze i najbardziej szokujące sprawy z Wielkopolski.

📢 Pro Sinfonika: Uczniowie SP2 z Murowanej Gośliny w przedstawieniu "Muzyka niejedno ma imię - Klasyka czy rozrywka?" [ZDJĘCIA] W sobotę w Auli UAM w Poznaniu odbyło się przedstawienie w ramach cyklu Pro Sinfonika, w którym wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie. Spektakl muzyczno-taneczny był "rozprawą sądową", w której próbowano rozstrzygnąć, czy muzyka klasyczna jest ważniejsza od rozrywkowej. Do utworów klasyków i gwiazd popu młodzi artyści przygotowali grupowe występy taneczne, a także solowe wykonania na pianinie.

