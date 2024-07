Przegląd prasy 3.07.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To najpiękniejsze jezioro w Wielkopolsce? Jezioro Miejskie w Puszczy Zielonka jest idealne na wypoczynek. Znałeś wcześniej to miejsce?”?

📢 To najpiękniejsze jezioro w Wielkopolsce? Jezioro Miejskie w Puszczy Zielonka jest idealne na wypoczynek. Znałeś wcześniej to miejsce? Cisza, spokój, piękne krajobrazy i idealnie czysta woda. To wszystko znajdziemy w sercu Parku Krajobrazowego, Puszcza Zielonka nad Jeziorem Miejskim, nieopodal Murowanej Gośliny. Nic dziwnego, że osoby odwiedzające plażę, mówią o tym miejscu "raj na ziemi".

📢 TOP 10 najlepszych miejsc w Wielkopolsce. Są idealne na jednodniowy wypad! Sprawdź, gdzie warto się wybrać niedaleko Poznania [02.07.2024] Planując jednodniowy wypad z rodziną, warto rozważyć fascynujące miejsca, które znajdują się zaledwie godzinę jazdy od Poznania. Wielkopolska oferuje bogactwo atrakcji, które zachwycą zarówno miłośników historii, jak i natury. Od malowniczych jezior pod Koninem okrzykniętych Polskimi Malediwami, przez Park Etnograficzny w Dziekanowicach, aż po Zamek Stobnica – region kryje w sobie niezliczone skarby gotowe do odkrycia przez dorosłych i młodszych odkrywców.

📢 To idealne miejsce na weekendowy odpoczynek! Jakie tajemnice kryje Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach? [02.07.2024] Wraz z nadejściem ciepłych i słonecznych dni, Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach, położony zaledwie 15 km od Gniezna, zaprasza na niezapomnianą podróż w czasie do XIX wieku. Ten wyjątkowy skansen oferuje nie tylko relaks wśród natury, ale także fascynujące spojrzenie na życie dawnych mieszkańców Wielkopolski, umożliwiając zrozumienie ich codzienności oraz kultury.

📢 Oto trzecia żona Norbiego - tak wygląda Marzena Chełmińska. Wiemy, czym się zajmuje. Mamy zdjęcia! [3.07.2024] Norbi, znany polski piosenkarz oraz prezenter telewizyjny i radiowy, zdobył serca fanów swoim hitem "Kobiety są gorące". Artysta, który ma na koncie trzy małżeństwa, dzieli się swoim życiem prywatnym i zawodowym. Poznajcie bliżej jego trzecią żonę, Marzenę Chełmińską, na prywatnych zdjęciach.

📢 Tak wygląda dziś Karolina Czarnecka. 10 lat temu śpiewała "Hera, koka, hasz, LSD". Mamy zdjęcia! [3.07.2024 r.] Karolina Czarnecka to polska wokalistka i aktorka, która zdobyła popularność 10 lat temu dzięki wyjątkowej interpretacji utworu "Hera, Koka, Hasz, LSD". Czym obecnie zajmuje się artystka i jak wygląda jej życie? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem oraz do obejrzenia galerii zdjęć. 📢 Oto aktualny partner Mandaryny - tak wygląda Adrian Szlażewicz. Mamy zdjęcia! [3.07.2024] Mandaryna, znana polska piosenkarka i tancerka, ma za sobą bogatą karierę artystyczną. Była żoną Michała Wiśniewskiego, z którym ma dwoje dzieci. Obecnie u boku Mandaryny stoi Adrian Szlażewicz, młodszy od niej o 10 lat partner, z którym, jak sama przyznaje, łączy ją głęboka więź. Sprawdź, kim jest ten tajemniczy mężczyzna i jak wygląda ich związek.

📢 Oto Anna Mucha na odważnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda! [3.07.2024] Oto odważne zdjęcia Anny Muchy. Zobaczcie, jak na nich wygląda! Anna Mucha to polska aktorka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych ról. Widzowie pokochali ja między innymi za rolę Magdy w serialu "M jak miłość". Anna Micha jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zamieszcza tam wiele odważnych zdjęć. Jak odważnych? Zajrzyjcie do naszej galerii i sami się przekonacie! 📢 Oto Jędrzej Rosiewicz - tak wygląda dziś syn Andrzeja Rosiewicza. Zobaczcie zdjęcia! [3.07.2024 r.] Andrzej Rosiewicz to postać, która na stałe zapisała się w historii polskiej muzyki. Jego największe przeboje, takie jak "Chłopcy radarowcy", "Czterdzieści lat minęło..." i "Najwięcej witaminy", do dziś cieszą się ogromną popularnością. Rosiewicz ma troje dzieci, w tym syna Jędrzeja Rosiewicza, który również zdobywa uznanie w mediach. Przyjrzyjmy się bliżej życiu i karierze tego wyjątkowego artysty oraz jego rodziny.

📢 Tak wygląda Pola - żona Michała Wiśniewskiego. Mamy jej prywatne zdjęcia! [3.07.2024] Michał Wiśniewski, znany szerokiej publiczności jako barwna postać polskiego show-biznesu i lider kultowego zespołu Ich Troje, wkrótce będzie świętować swoje 52. urodziny. Jego życie to nie tylko muzyka, ale również liczne małżeństwa, udział w reality show oraz pasmo osobistych wyzwań i sukcesów. Poznaj bliżej artystę, który nieprzerwanie od lat fascynuje swoją osobowością oraz to, jak dziś wygląda jego życie u boku aktualnej żony, Poli. 📢 Oto córka Mandaryny - tak wygląda 21-letnia Fabienne Wiśniewska. Mamy jej prywatne zdjęcia! [3.07.2024] Mandaryna, znana polska piosenkarka i tancerka, oraz Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, to para, której życie prywatne i zawodowe przez lata przyciągało uwagę mediów. Ich małżeństwo, wspólne projekty artystyczne, a także życie po rozwodzie, w tym wychowywanie dwójki wspólnych dzieci, to tematy, które nieustannie budzą zainteresowanie. Jak dziś wygląda ich życie i co słychać u ich dzieci, w tym u Fabienne, która wkrótce skończy 21 lat? Zajrzyjcie do naszej galerii.

📢 Maria Andrejczyk na seksownych zdjęciach. "Gratulacje dla fotografa i pięknej modelki" [3.07.2024] Maria Andrejczyk to wybitna polska lekkoatletka specjalizująca się w rzucie oszczepem. Dwukrotnie reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich, zdobywając srebrny medal. Co wiemy o jej codziennym życiu? Jak wygląda na swoich prywatnych zdjęciach? Zajrzyjcie do naszej galerii i odkryjcie jej odważne fotografie. 📢 Anna-Maria Sieklucka z "365 dni" i jej śmiałe zdjęcia! [3.07.2024] Anna Maria Sieklucka to polska aktorka, która zyskała międzynarodową sławę dzięki głównej roli w w filmie "365 dni". Ten polski film erotyczny stał się hitem na platformie Netflix w 2020 roku. Osiągnął też ogromną popularność i stał się najchętniej oglądanym polskim filmem w kinach. Aktorka jest bardzo popularna na Instagramie. Prezentuje to wiele swoich zdjęć, wśród nich wiele śmiałych zdjęć. Zobaczcie, jak Anna Maria Sieklucka na nich wygląda!

📢 Córka Kasi Kowalskiej - tak dziś wygląda Ola. Niedawno skończyła 27 lat. Mamy zdjęcia! [3.07.2024] Kasia Kowalska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich piosenkarek, której utwory zdobyły serca milionów fanów. Jej przeboje są śpiewane przez Polaków w każdym wieku. Prywatnie Kasia jest matką dwójki dzieci. Córka Ola Kowalska jest dziś dorosłą kobietą. Sprawdź, jak obecnie wygląda córka Kasi Kowalskiej. 📢 Tak mieszka Anna z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia jej domu [3.07.2024 r.] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". W październiku 2023 roku wprowadził się do niej Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego - mężczyzna, którego wybrała w programie "Rolnik szuka żony"

📢 Kylie Minogue - tak dziś wygląda. Mamy zdjęcia 56-letniej już piosenkarki [3.07.2024] Tak wygląda teraz 56-letnia Kylie Minogue. To australijska aktorka i piosenkarka. Sławę zdobyła jako główna bohaterka serialu "Sąsiedzi". Potem podbiła świat jako wokalistka. Od ponad 30 lat ma podwójne obywatelstwo i mieszka w Wielkiej Brytanii. Zobaczcie, jak dziś wygląda Kylie Minogue. 📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [3.07.2024 r.] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Sabrina na seksownych zdjęciach. "Piękna! A ci, którzy mówią, że jesteś niegrzeczna, niech gadają" [3.07.2024 r.] Sabrina Salerno, włoska gwiazda estrady i ekranu, właśnie obchodziła swoje 56. urodziny! 37 lat temu zdobyła serca fanów swoim niezapomnianym przebojem "Boys (Summertime Love)" i kultowym już teledyskiem, który do dziś pamiętamy. Pomimo upływu czasu, Sabrina nadal emanuje urodą, co dokumentują jej najnowsze zdjęcia. Zachwyćcie się sami! 📢 Oto Kamila Baar na prywatnych zdjęciach. Wygląda cudownie. Sami zobaczcie! [3.07.2024] Kamila Baar to polska aktorka, która w serialu "Kamerdyner" w TVP 1 gra Angelę von Krauss. Urodziła się w Człuchowie, a dzieciństwo spędziła w Poznaniu i Tychach. Jest absolwentką Akademii Teatralnej w Warszawie. Pamiętamy ją z ról w takich filmach jak między innymi "Niania w wielkim mieście", "Na dobre i na złe" czy "Vinci". Zobaczcie, jak Kamila Baar z "Kamderdynera" wygląda na prywatnych zdjęciach.

📢 Stella Gregg, jedyna córka Jennifer Grey z "Dirty dancing". Zobaczcie, jak wygląda. Jest piękna! [3.07.2024 r.] Jennifer Grey to amerykańska aktorka, która zdobyła ogromną popularność dzięki swojej roli w filmie "Dirty dancing", gdzie partnerowała Patrickowi Swayze. Jest matką jednej córki, Stelli Gregg, która ma 22 lata i także zaczyna karierę aktorską. Sprawdźmy, jak wygląda dziś córka Jennifer Grey z "Dirty Dancing". 📢 Oto syn Doroty Wellman. Jakub Wellman ma już 31 lat. Tak dziś wygląda Mamy zdjęcia! [3.07.2024] Dorota Wellman, znana polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna, od lat jest obecna na polskim rynku mediów. Jej jedyny syn, Jakub Wellman, również odkrył w sobie dziennikarską pasję, co zaowocowało wspólnym prowadzeniem podcastu "Wellcome w popkulturze". Jak wygląda dziś Jakub Wellman? Zapraszamy do naszej galerii.

📢 Krzysztof Krysiak, pierwszy mąż Agnieszki Chylińskiej. Tak dziś wygląda! [3.07.2024 r.] Agnieszka Chylińska jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek. Niewielu jednak wie, że jej pierwszym mężem był Krzysztof Krysiak, który w tamtym czasie pełnił rolę menedżera działu marketingu w "Sony Music". Zobaczmy, jak wygląda teraz i czym zajmuje się mężczyzna, który był mężem Agnieszki Chylińskiej. 📢 Oto Natasza Urbańska na seksownych zdjęciach. "Czas się dla Ciebie zatrzymał" [3.07.2024] Natasza Urbańska, wszechstronna artystka polskiego show-biznesu, znana jest nie tylko z talentu scenicznego, ale również z niezwykłej urody. Zanurz się w jej świat, odkrywając nie tylko jej karierę, ale również odważne i inspirujące obrazy, jakie prezentuje na swoich platformach społecznościowych. 📢 Tak wygląda dziś Katarzyna Pietras - starsza córka Beaty Kozidrak z zespołu Bajm. Zobaczcie zdjęcia! [3.07.2024] Katarzyna Pietras, starsza córka ikony polskiej sceny muzycznej Beaty Kozidrak, nie tylko odziedziczyła po mamie wyjątkowy talent wokalny, ale również urodę. Katarzyna stanowi żywy dowód na to, jak talent może być przekazywany z pokolenia na pokolenie. Zobaczcie, jak dziś wygląda Katarzyna Pietras, córka Beaty Kozidrak z zespołu Bajm.

📢 Tak wygląda dziś syn Małgorzaty Ostrowskiej. Mamy zdjęcia Dominika Ostrowskiego! [3.07.2024 r.] Małgorzata Ostrowska, znana i ceniona postać na polskiej scenie muzycznej, od lat zachwyca swoim głosem i charyzmą. Nie tylko jej kariera solowa, ale również współpraca z zespołem Lombard przyniosły jej ogólnopolską sławę. W życiu prywatnym jest żoną znanego fotografa, Jacka Gulczyńskiego, a ich syn, Dominik Ostrowski, kontynuuje rodzinne tradycje muzyczne, będąc częścią zespołu swojej mamy. Zobaczcie, jak dziś wygląda!

📢 Joanna Michalska, Miss Polonia 1990 - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [3.07.2024] Tak wygląda teraz Joanna Michalska, Miss Polonia 1990. Ma 55 lat i jest śpiewaczką operową. Joanna Michalska w 1990 roku została Miss Polonia. Miała wówczas 23 lata. Dziś jest śpiewaczką operową w Teatrze Wielkim Opery Narodowej w Warszawie. Marzy o zorganizowaniu wystawy swoich obrazów w galerii warszawskiej opery. Zobaczcie, jak dziś wygląda Miss Polonia 1990!

📢 Iga Świątek na odważnych zdjęciach - tak wygląda. Ludzie pod wrażeniem: "Pretty woman!" [3.07.2024 r.] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek! 📢 Oto żona Andrzeja Rosiewicza - tak wygląda Iwona Rosiewicz. Jest od niego o 25 lat młodsza! [3.07.2024 r.] Andrzej Rosiewicz to ikona polskiej sceny muzycznej. Jest znany z takich hitów jak "Chłopcy radarowcy" czy "Czterdzieści lat minęło…". Jego twórczość cieszy się niesłabnącą popularnością. Artysta ma troje dzieci i młodszą o 25 lat żonę Iwonę. Ożenił się z nią, gdy miał już 53 lata. Zobaczcie, jak wygląda dziś żona Andrzeja Rosiewicza.

📢 Jamie Lee Curtis - tak dziś wygląda 65-letnia aktorka znana z filmu "Halloween". Mamy zdjęcia! [3.07.2024 r.] Jamie Lee Curtis, amerykańska aktorka o niepodważalnym talencie, znana z takich filmowych hitów jak "Halloween", "Rybka zwana Wandą", "Prawdziwe kłamstwa" czy "Wszystko wszędzie naraz", wciąż zachwyca swoją formą. Mając już 65 lat, Curtis nie zwalnia tempa, kontynuując swoją bogatą karierę w kinie. Zobaczcie, jak dziś wygląda Jamie Lee Curtis.

📢 Tak mieszka z żoną i dziećmi Bartosz Zmarzlik, mistrz świata na żużlu! Zobaczcie zdjęcia! [3.07.2024 r.] Oto Bartosz Zmarzlik, jego żona Sandra i ich dzieci. Tak mieszka mistrz świata na żużlu i jego rodzina. Bartosz Zmarzlik to polski żużlowiec, który ma zaledwie 28 lat, a na swoim koncie już cztery tytuły mistrza świata. Mieszka wraz z żoną Sandrą i synkiem Antkiem w niewielkie miejscowości Kinice w województwie zachodniopomorskim. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Bartosz Zmarzlik. Mamy zdjęcia!

📢 Tomasz Fornal - oto jego partnerka na odważnych zdjęciach. "Fotki to mu wychodzą sztosowe!" [3.07.2024] Tomasz Fornal, jedna z największych postaci polskiego świata siatkówki, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Wspiera go nie tylko talent, ale także jego partnerka, Sylwia Gaczorek, która prowadzi popularne salony fryzjerskie. Odkryliśmy niezwykle gorące ujęcia tej influencerki i bizneswoman, która podziwiana jest przez szerokie grono fanów. 📢 Tak mieszka Kayah. Kocha piękne wnętrza i takie ma w swoim domu. Mamy zdjęcia! [3.07.2024] Kayah kocha piękne wnętrza i uwielbia robić remonty. To polska piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów, która ma również mniej znaną, ale wielką pasję. Zobaczcie, jak pięknie urządziła swoje włoskie mieszkanie w Wenecji. Mamy zdjęcia! 📢 Xavier Wiśniewski - taką metamorfozę przeszedł najstarszy syn Michała Wiśniewskiego. Mamy zdjęcia! [3.07.2024 r.] Michał Wiśniewski, znany polski piosenkarz i lider zespołu "Ich Troje", jest ojcem sześciorga dzieci. Najstarszy z nich, Xavier, niedawno obchodził swoje 22. urodziny. Jego życie od zawsze było obecne w mediach, a teraz, jako dorosły mężczyzna, wykazuje duży talent literacki i muzyczny. Zobaczcie, jak zmienił się przez lata i jak dziś wygląda!

📢 Czy dojedziesz bezpośrednio z Poznania nad morze? Sprawdź dokąd wybrać się pociągiem nad morze w wakacje 2024 [02.07.2024] Planując wakacje nad Bałtykiem, warto rozważyć podróż pociągiem z Poznania. Rozbudowana sieć kolejowa oferuje bezpośrednie połączenia do popularnych nadmorskich miejscowości. W 2024 roku pasażerowie mogą wybrać spośród wielu kierunków, a komfortowe warunki podróży, ekologiczny aspekt oraz atrakcje czekające na miejscu sprawiają, że warto już teraz zaplanować letni wypoczynek nad morzem. 📢 Tajemnicza śmierć 34-letniej wizażystki z Konina. Jej ciało znaleziono w kuchni. Policja kryje jej partnera? Rodzina walczy o wyjaśnienie Rodzina i przyjaciele zmarłej Moniki Sidorowicz, wizażystki z Konina, znanej również w Gdańsku i Poznaniu, są zdeterminowani, aby odkryć prawdę stojącą za jej niespodziewaną śmiercią. Monika zmarła 14 czerwca w tajemniczych okolicznościach. Rodzina nie daje za wygraną i walczy o wyjaśnienie okoliczności jej śmierci.

📢 Piękne partnerki piłkarzy Lecha Poznań. Tak prezentują się poznańskie WAGs. Mamy zdjęcia! [03.07.2024] Po niemal miesięcznej przerwie, zawodnicy Lecha Poznań w towarzystwie swoich partnerek wrócili z wakacji, by przygotować się do nowego sezonu pełnego wyzwań. Okres letni był dla nich chwilą na odpoczynek i regenerację po intensywnym sezonie. Jak prezentują się partnerki piłkarzy, możecie sprawdzić na zdjęciach. 📢 Oto 10 najdroższych piłkarzy Lecha Poznań w historii. Od Lewandowskiego po Velde. Tych zawodników wyceniono na miliony euro! [02.07.2024] W ponad 100-letniej historii Lecha Poznań przewinęło się wiele wybitnych piłkarzy. Od Mirosława Okońskiego po Roberta Lewandowskiego, piłkarze Kolejorza zachwycali swoimi umiejętnościami kibiców przy ul. 22 lipca czy też ul. Bułgarskiej. Jak występy zawodników przełożyły się na ich wyceny? Przedstawiamy galerię top 10 najdroższych piłkarzy Lecha w historii według portalu transfermarkt.pl.

📢 Gdzie na pyszny obiad w Poznaniu? Oto najlepsze restauracje z kuchnią polską! Te miejsca polecają internauci Zupa pomidorowa i schabowy z ziemniakami? A może pierogi i kompot? Wszyscy znamy te smaki z dzieciństwa! Choć wiadomo, że najlepsze kopytka robiła babcia, a rosół mamy nie ma sobie równych, to wiele restauracji i barów w Poznaniu oferuje jedzenie tak samo dobre. Gdzie w stolicy Wielkopolski można zjeść najlepsze tradycyjne potrawy? Oto ranking internautów! 📢 Wirus ASF atakuje na ulicach Poznania. Martwe zwierzę widziano w wodzie tuż przy brzegu Warty! Afrykański Pomór Świń rozprzestrzenia się po Poznaniu. Wirus, który wykryto w Nowym Zoo zaczyna zbierać śmiertelne żniwo również na ulicach miasta. Odnotowano już dziesięć przypadków martwych dzików. Jednego z nich widziano w wodzie tuż przy brzegu Warty.

📢 Tu warto kupować. Sprawdź najwyżej oceniane lumpeksy w Poznaniu. Najlepsza odzież używana. Zobacz, który second-hand trzeba odwiedzić! W całym Poznaniu nie brakuje sklepów z odzieżą używaną. Choć ich wybór jest duży, to niektóre punkty cieszą się większą popularnością od innych. Duży wybór ubrań, niezniszczone rzeczy i niskie ceny to pewne aspekty, na które odwiedzający zwracają największą uwagę. Gdzie w Poznaniu można znaleźć najlepsze lumpeksy? W których second-handach jest najwięcej odzieży męskiej? Przedstawiamy ranking najwyżej ocenianych lumpeksów w Poznaniu według użytkowników wyszukiwarki Google. W tych sklepach z pewnością znajdziecie prawdziwe perełki! 📢 Spora strata Lecha Poznań, wzrost Warty Poznań. Tyle poznańskie kluby zarobiły w sezonie 2023/24 Ekstraklasa SA opublikowała kwoty, które wypłaciła klubom za sezon 2023/24. Suma jest o 40 milionów wyższa niż to miało miejsce rok temu. Sporą stratę zaliczył Lech Poznań, natomiast Warta Poznań mimo spadku może liczyć na nieco większy wpływ do klubowej kasy.

📢 Policjanci oskarżeni o niedopełnienie obowiązków usłyszą wyrok. Sprawa ma związek z zabójstwem w Żernikach pod Poznaniem Zakończył się proces czworga policjantów oskarżonych o niedopełnienie obowiązków w związku z zabójstwem 21-letniej Moniki G. w Żernikach. Kobieta, przed śmiercią, zgłaszała, że jest ofiarą znęcania się przez byłego partnera. Prokurator Sylwester Noch domaga się dla oskarżonych kar więzienia i zakazu wykonywania zawodu policjanta. Wyrok w tej sprawie sąd rejonowy w Poznaniu ma zostać ogłoszony w przyszłym tygodniu. 📢 Tomasz M. terroryzuje mieszkańców Poznania, ukrywając się przed policją. Lokatorzy z Podolan żyją w strachu. "Zamykajcie klatki schodowe" Tomasz M. od 3 lat spędza sen z powiek mieszkańców poznańskich Podolan. Agresywny 41-latek śpi na klatkach oraz grozi ludziom, unikając prokuratury. Ta złożyła wniosek o tymczasowy areszt poszukiwawczy dla mężczyzny.

📢 Dawid Podsiadło zapłacił za nową murawę na Stadionie Miejskim w Poznaniu? Trwa jej wymiana Nasz informator przekazał nam, że organizator koncertu Dawida Podsiadły na Stadionie Miejskim w Poznaniu miał w ramach jego wynajęcia zapłacić między innymi za wymianę murawy. Operator stadionu dementuje tę informację i podkreśla, że murawa jest wymieniana regularnie, a częstotliwość jest uzależniona od jej stanu i spełniania wymogów dla poziomu rozgrywek, w którym aktualnie bierze udział Lech Poznań. 📢 Renta wdowia 2024: Kto otrzyma pieniądze z renty? Ile renty wdowiej wpłynie na konto? Oto wyliczenia - sprawdź tabelki! [2.07.2024] W 2024 roku można spodziewać się istotnych zmian w przepisach dotyczących renty wdowiej. Zaproponowane przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej zmiany mają na celu wsparcie osób owdowiałych. Zmiany te są odpowiedzią na demograficzne i społeczne potrzeby, a ich realizacja ma być gwarancją godnych warunków życia dla seniorów po stracie współmałżonka.

📢 Renta wdowia 2024: Szykują się zmiany w rentach wdowich. Jakie warunki należy spełnić? Sprawdź, kto i ile dostanie na konto Renta wdowia to świadczenie pieniężne, którego zadaniem jest wesprzeć osoby po stracie współmałżonka. W 2024 roku planowane są zmiany w kwestii tego świadczenia. Na jakich zasadach ma zostać przyznawana renta osobom owdowiałym? Kto będzie mógł skorzystać z renty wdowiej? Jaka jest przewidywana wysokość kwoty wypłacanej wdowom i wdowcom? Sprawdź wszystkie niezbędne informacje. 📢 Gdzie na wakacje pod namiot? Skorzęcin i jezioro Niedzięgiel słyną z doskonałych warunków Gdzie pod namiot: Skorzęcin i jezioro Niedzięgiel. Pole namiotowe w Skorzęcinie godne uwagi! Gdzie na wakacje pod namiot? Wiele osób zadaje sobie to pytanie, planując urlop. Skorzęcin, znany kurort w Wielkopolsce, odpowiada na te potrzeby, oferując coraz lepsze warunki na swoim polu namiotowym. Co się zmieniło i dlaczego warto rozważyć ten kierunek na letni wypoczynek? Wejdź w galerię zdjęć i zobacz, jak prezentuje się pole namiotowe, usytuowane na tak zwanej Wielkopolskiej Ibizie.

📢 Paznokcie 2024: Jakie paznokcie dla nastolatek? W wakacje można więcej! [2.07.2024] Paznokcie 2024: Jakie paznokcie dla nastolatek? W wakacje można więcej! Wakacje to wyjątkowy czas, kiedy można pozwolić sobie na więcej luzu i kreatywności, także w kwestii stylizacji paznokci. Dla nastolatek to idealny moment na eksperymentowanie z kolorami, wzorami i technikami, które mogą podkreślić ich indywidualny styl i osobowość. Jakie trendy w manicure będą rządzić latem 2024? Oto najmodniejsze pomysły na paznokcie dla nastolatek! Wejdź w galerie zdjęć i poznaj inspiracje! 📢 Paznokcie 2024: idealne stylizacje dla 50-latek. Obok nich nie przejdziesz obojętnie! [2.07.2024] Paznokcie 2024: idealne stylizacje dla 50-latek. Obok nich nie przejdziesz obojętnie! Rok 2024 przynosi ze sobą wiele nowości w świecie mody i urody, a paznokcie nie są wyjątkiem. Dla kobiet w wieku 50+, stylizacje paznokci nabierają szczególnego znaczenia. To nie tylko element dbania o siebie, ale również sposób na wyrażenie swojego stylu i osobowości. W tym roku trendy stawiają na elegancję, subtelność oraz wyjątkowe akcenty, które podkreślają dojrzałe piękno. Zapraszamy do odkrycia najnowszych stylizacji paznokci na 2024 rok, które z pewnością przyciągną spojrzenia i dodadzą pewności siebie.

📢 Ruszyła budowa nowych wiaduktów w Poznaniu. Na Golęcińskiej i Lutyckiej są już pierwsze fundamenty Ruszyły prace nad fundamentami wiaduktów na ulicach Lutyckiej i Golęcińskiej. Dzięki nim mieszkańcy Strzeszyna nie będą już musieli czekać długich minut w oczekiwaniu na przejazd pociągów przez przejazdy kolejowe. Wiadukty mają być gotowe w przyszłym roku. 📢 Poważny wypadek w Poznaniu. Auto dachowało na ulicy Lechickiej. Dwie osoby są ranne. Lądował śmigłowiec LPR We wtorek po godzinie 9:30 doszło do dachowania auta na ulicy Lechickiej w Poznaniu, w okolicach osiedla Wilczy Młyn. Poszkodowane zostały dwie osoby. W miejscu wypadku występowały utrudnienia.

📢 Góry śmieci zalegają w garażach podziemnych w Poznaniu. Nie można ich odebrać z powodu... przepisów BHP Blisko 140 nieruchomości w Poznaniu ma umiejscowione śmietniki w garażach podziemnych. Tymczasem przepisy BHP zabraniają pracownikom przetaczać pełnych, ciężkich pojemników po pochyłościach większych niż 8 proc., czyli także po stromych rampach wjazdowych do garaży podziemnych. W efekcie śmieci nie są wywożone, a ich sterty kumulują się w garażach.

📢 Zabawa nad Wartą w Poznaniu ruszyła na dobre. Tak wygląda Klub na Fali w tym sezonie! Byliśmy w środku tuż po otwarciu. Oto zdjęcia W piątek 21 czerwca otworzył się poznański Klub na Fali. Marta Grabianowska, współwłaścicielka klubu opowiedziała nam jak przebiegało otwarcie i jakie plany ma klub w tym sezonie. Nie obyło się bez kontrowersji, jednak właściciele zapewniają, że infrastruktura jest w pełni przygotowana na gości.

📢 Takie są najlepsze uczelnie w Polsce! Politechnika Poznańska z ogromnym sukcesem. Oto najnowszy ranking Perspektyw 2024 W najnowszym zestawieniu najlepszych uczelni akademickich w Polsce, Uniwersytet Warszawski znowu zdobywa palmę pierwszeństwa, wyprzedzając swojego długoletniego rywala, Uniwersytet Jagielloński. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, które uczelnie w 2023 roku mogą pochwalić się najwyższymi lokatami i jakie zmiany nastąpiły w porównaniu z poprzednim rokiem szczególnie jeśli chodzi o uczelnie poznańskie.

📢 Oto skutki picia piwa. Czy jedno dziennie szkodzi? Oto aktualne zalecenia ekspertów od zdrowia! Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom. 📢 Tu trzeba bardzo uważać! Oto 10 najbardziej niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Twoje jest na liście? Jest najnowszy ranking niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Najbardziej aktualne dane zaprezentował Główny Urząd Statystyczny. Dowiadujemy się z niego, w których miejscowościach w regionie jest popełnianych najwięcej przestępstw kryminalnych, gospodarczych i drogowych. Gdzie trzeba najbardziej uważać? Oto 10 najbardziej niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Czy twoje znalazło się na liście?

📢 Oto 10 najpiękniejszych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Jesteś wielkim szczęściarzem! Sprawdź ranking Jakiś czas temu przygotowaliśmy ranking najbrzydszych miast w Wielkopolsce. Kluczem do jego powstania były opinie mieszkańców. Tym razem czas na coś przyjemniejszego. Zapytaliśmy Czytelników "Głosu Wielkopolskiego", które miasta w regionie są najpiękniejsze. Otrzymaliśmy ponad sześćset odpowiedzi. W naszym subiektywnym rankingu zamieściliśmy 10 miast, które wymienialiście najczęściej. Warto potraktować ten ranking z przymrużeniem oka, a najlepiej samemu je odwiedzić i wyrobić sobie zdanie. Oto 10 najpiękniejszych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Jesteś szczęściarzem!

📢 Tu jest pięknie! Gdzie pojechać w weekend w Wielkopolsce? Oto 10 idealnych miejsc na wycieczkę. Sprawdź! W Wielkopolsce nie można się nudzić! Są tu wspaniałe zabytki, obiekty historyczne, ale i wyjątkowo malownicze krajobrazy. Wybraliśmy 10 atrakcyjnych miejsc w województwie wielkopolskim, które są idealne na jednodniową wycieczkę. Gdzie pojechać na wycieczkę w Wielkopolsce? Poznaj ciekawe miejsca w naszej galerii.

📢 Oto jeden z najpiękniejszych domów w Poznaniu. Złamany Dom prezentuje się niebanalnie. Zobacz wyjątkowe zdjęcia "Złamany Dom" w Poznaniu zdobył w 2023 roku Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro. Architekci z pracowni Ultra Architecs otrzymali statuetkę za najlepszy projekt architektoniczny zrealizowany w stolicy Wielkopolski w 2022 roku. Jak wygląda "Złamany Dom" na zewnątrz i w środku? Mamy zdjęcia! 📢 Ostatni cesarz Niemiec w Poznaniu zbudował sobie całą dzielnicę. Dla poznaniaków był po prostu Wilusiem Friedrich Wilhelm Viktor Albert z dynastii Hohenzollernów dla poznaniaków był po prostu Wilusiem. Być może spokój odnalazł dopiero, gdy bezpowrotnie stracił tron. Ale z całą pewności, gdy rządził, zobaczył w Poznaniu potencjał. I zawdzięczamy mu wiele. 📢 Uwaga! Spotkanie z wilkiem. Jak się zachować, gdy w lesie zobaczymy wilka? Sprawdź! Wilki w polskich lasach przestały być rzadkością. Ich populacja wzrasta i może się zdarzyć, że podczas spaceru natkniemy się na tego pięknego drapieżnika. Co wtedy zrobić? Zobacz wskazówki, jak postępować w przypadku spotkania z wilkiem oko w oko, czego unikać, jak się zachować.

📢 Oto skutki jedzenia borówek amerykańskich. Uwaga: są osoby, które powinny ich unikać! Komu mogą zaszkodzić borówki? Borówka amerykańska to jedno z najpopularniejszych owoców po jakie sięgamy w sezonie letnim. Mają wiele walorów smakowych a do tego dostarczają także wiele wartościowych składników odżywczych i witamin. Zobaczcie, kiedy jedzenie borówek amerykańskich jest niebezpieczne dla zdrowia. Te osoby powinny ich unikać.

📢 Oto nowe stawki za prąd. Takie ceny obowiązują od 1 lipca 2024 roku. Rachunki wzrosną! Wiadome jest już, że od 1 lipca 2024 roku wzrosną rachunki za prąd. Rząd nie przedłużył działania tarczy, która mroziła ceny na poziomie tych z 2022 roku. Teraz będziemy płacić wyższe stawki. Jakie? Sprawdzamy o ile wzrosną nasze rachunki za prąd po 1 lipca 2024 roku.

📢 W tych godzinach prąd jest najtańszy od lipca 2024 roku. Sprawdź taryfy - możesz trochę zaoszczędzić Ceny energii elektrycznej ulegną zmianie od 1 lipca 2024 roku. Przestanie obowiązywać tarcza, dzięki której jeśli zmieściliśmy się w ustalonym limicie zużycia prądu płacimy stawki z 2022 roku. Zobaczcie, w jakich taryfach prąd może być tańszy. Sprawdźcie godziny, w których możemy mieć tańszy prąd. 📢 Te inwestycje nie powstaną w Poznaniu za kadencji Jacka Jaśkowiaka. Dokończy je nowy prezydent? Jacek Jaśkowiak w swojej kampanii obiecywał między innymi budowę drugiego etapu tramwaju na Naramowice, budowę nowej filharmonii czy doprowadzenie do przebudowy dworca Poznań Główny. Tymczasem prawdopodobnie nie będzie mu dane przecinać wstęgi jako prezydent Poznania w ramach tych inwestycji. Z dużym prawdopodobieństwem nie powstaną one przed 2029 rokiem - wtedy to kończy się obecna kadencja Jacka Jaśkowiaka.

📢 Trzcianka, Czarnków i okolice – zapraszamy na nowy odcinek „Turystycznej Wielkopolski” Gdzie w Trzciance wybrać się na rowery? Co można zobaczyć w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej? Dlaczego warto odwiedzić Lubasz? Odpowiedzi na te i inne pytania poznacie w najnowszym odcinku „Turystycznej Wielkopolski”! 📢 Transport miejski w Poznaniu. System PEKA przejdzie rewolucję. Jej koszt wyniesie 72,5 mln zł System PEKA działający w poznańskiej komunikacji miejskiej i aglomeracji nie jest nowoczesny i posiada wiele wad. W związku z tym planowana jest jego rewolucja, która ma kosztować 72,5 mln zł.

📢 Termy Maltańskie w Poznaniu z wyższymi cenami. Podrożały bilety wstępu. Dlaczego? Termy Maltańskie w Poznaniu podwyższyły ceny biletu do aquaparku. Powód? Wzrost cen energii oraz płacy minimalnej. 📢 Pamiętacie tych zawodników Lecha Poznań? To w tych klubach zagrzali miejsce Przez Lecha Poznań w ostatnich latach przewinęło się sporo obcokrajowców. Jedni byli w Kolejorzu uwielbiani, drudzy kazali zadać pytanie "po co został tu sprowadzony?". Sprawdziliśmy, w jakich klubach grają byli zawodnicy Niebiesko-Białych.

📢 Poszukiwane znaczki pocztowe PRL - ceny 2024, zdjęcia. Tyle dziś kosztują takie stare znaczki Stare znaczki z czasów PRL mogą być w 2024 roku sporo warte. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Warto poszperać w starociach i odkopać te "skarby" poszukiwane przez kolekcjonerów. Aktualne ceny sugerują, że za sprawą ich sprzedaży, można się całkiem nieźle wzbogacić. Zobacz zdjęcia i przykładowe ceny. 📢 Te znaki zodiaku piją najwięcej alkoholu. Oto, co mówi o nich horoskop W horoskopie zapisany mamy nie tylko to, co nas czeka w przyszłości ale też to jacy jesteśmy i do czego mamy predyspozycje. jak się okazuje niektóre znaki zodiaku kochają ciszę i spokój inne uwielbiają hałas. Niektóre mają ognisty temperament inne są powściągliwe. A które znaki zodiaku piją najwięcej alkoholu? Zobaczcie.

📢 Oto znaki zodiaku, które nie będą razem. Oni rozstaną się latem Mimo sceptycyzmu nauki, horoskopy wciąż cieszą się dużą popularnością i mogą służyć jako ostrzeżenie przed potencjalnymi zagrożeniami. Sprawdź, czy Twój znak zodiaku znajduje się na liście tych, które mogą spotkać miłosne rozstania w najbliższych tygodniach.

📢 Kamiński i Wąsik, 2Pac i Dr. Dre, a teraz Milik trykają się na Starym Rynku w Poznaniu. Są alternatywą dla niedziałających koziołków Od ponad miesiąca poznańskie koziołki Pyrek i Tyrek nie trykają się na Starym Rynku w Poznaniu. Powodem jest awaria, która miała zostać usunięta w ubiegłym tygodniu. Tak się jednak nie stało. Aby podtrzymać tradycję, ekipa radia RMF Maxx wpadła na pomysł, który jest alternatywą dla poznańskich koziołków. Zamiast Pyrka i Tyrka, trykają się m.in. politycy i raperzy.

📢 Są zmiany w drużynie rezerw Lecha Poznań! Odchodzi z Kolejorza po kilkunastu latach pracy Trener rezerw Lecha Poznań, Grzegorz Wojtkowiak będzie mieć nowego asystenta. Z klubem pożegnał się dotychczasowy asystent, który w minionym sezonie pracował u boku trenera Artura Węski. 📢 Lech Poznań chciał być chytrzejszy od Szkota. Absurdalna kwota za obejrzenie sparingu z Dundee United. Kolejorz wycofał się z pomysłu Czasami może się wydawać, że Lech Poznań już niczym nie zaskoczy swoich kibiców. Po czym mówi "potrzymaj mi piwo", by wprawić w osłupienie kolejną część swoich fanów. Nie inaczej było tym razem, gdy na świat wyszła informacja o cenach na sparing z Dundee. 📢 Wychowanek odchodzi z Lecha Poznań. Wzbudził zainteresowanie Warty Poznań i Ruchu Chorzów. Trafi do zespołu, w którym grają byli lechici Patryk Olejnik rozpoczął swoją przygodę z piłką w 2013 roku, dołączając do Akademii Lecha Poznań. Przez sześć lat był czołową postacią w zespole rocznika 2006, odnosząc wiele sukcesów. Teraz, będzie reprezentował barwy innego klubu, w którym gra były zawodnik Lecha Poznań. To kolejny przypadek, w którym wychowankowie odchodzą z Kolejorza. W ostatnim roku kilkunastu młodych lechitów pożegnało się z klubem. Byli to, m.in. Krystian Palacz, Kacper Orzechowski, Filip Wolski, Oskar Tomczyk, Mikołaj Tudruj, Patryk Waliś i Patryk Gogół.

📢 Tyle Lech Poznań otrzyma za mistrzostwa Europy. Znamy kwoty jakie otrzyma klub za piłkarzy Kolejorza Dla piłkarzy Lecha Poznań tegoroczne mistrzostwa Europy powoli się kończą. Bartosz Salamon już w zeszłym tygodniu pożegnał się z turniejem, a w niedzielę do domu wraz z reprezentacją Gruzji udał się Nika Kwekweskiri. Jako jedyny na placu boju pozostał Miha Blazić, który zagra w poniedziałek przeciwko Portugalii. Ile Kolejorz otrzyma od UEFA pieniędzy za swoich zawodników? 📢 W Poznaniu ruszyła pierwsza publiczna stacja tankowania wodoru. Ile kosztuje kilogram paliwa? W Poznaniu została uruchomiona pierwsza w Polsce publicznie dostępnej stacji wodorowa państwowego koncernu ORLEN, która obsłuży samochody osobowe, ciężarowe oraz autobusy. Ta inicjatywa jest częścią umowy z MPK Poznań, na mocy której ORLEN dostarczy 1,8 mln kg paliwa wodorowego dla 25 autobusów miejskich przez najbliższe 15 lat.

📢 Najlepsze riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Śmieszą nawet w wakacje! Zobacz najnowsze hity sprawdzianów Nareszcie wakacje. Na ponad dwa miesiące uczniowie mogą zapomnieć o sprawdzianach i kartkówkach. To dobra okazja by odetchnąć i pośmiać się trochę z budzących grozę słów "wyciągamy karteczki". Zobaczcie na jakie odpowiedzi na sprawdzianach zdecydowali się najbardziej bezczelni uczniowie. Potrafilibyście tak napisać do nauczyciela? 📢 Kolorowo na ulicach miasta. Przez Poznań przeszedł XX Marsz Równości. Zobacz zdjęcia z trasy! Poznań w sobotę, 29 czerwca wypełnił się kolorami i pozytywną energią podczas XX Marszu Równości. Pochód wyruszył z ulicy Fredry. To wydarzenie to nie tylko okazja do świętowania, ale i manifestacja wsparcia dla społeczności LGBTQ+. Zobacz zdjęcia! 📢 Plaża Kaskada w Poznaniu wciąż niedostępna dla mieszkańców. Sąsiad jest skonfliktowany z miastem, teraz zagrodził dostęp do brzegu Mieszkańcy Baranowa koło Poznania od lat walczą o przywrócenie dostępu do popularnej plaży nad Jeziorem Kierskim. Konflikt z właścicielem ośrodka Kaskada, który zablokował do niej dostęp, wciąż pozostaje nierozwiązany. Właściciel, jak informuje Radio Poznań, bez zgody przystąpił do betonowania brzegu jeziora.

📢 14 emerytura 2024: tyle wpłynie Tobie na konto - WYLICZENIA [28.06.2024] 14 emerytura 2024: złe wieści dla seniorów. Wiemy, ile wyniesie dodatkowa emerytura. 14 emerytura w 2024 roku będzie niższa. Rząd ujawnił już termin oraz kwotę dodatkowego świadczenia dla emerytów. Zgodnie z informacjami, wypłaty trafią na konta seniorów we wrześniu, a kwota 14. emerytury będzie o 869 zł mniejsza niż w poprzednim roku. Co jest przyczyną tej zmiany? Wejdź w galerię zdjęć i sprawdź szczegóły!

📢 Zaczarowany i szalony czas! Pyrkon 2024 - zobacz najlepsze zdjęcia i poznaj pierwsze gwiazdy w 2025 roku Największy festiwal fantastyki w tej części Europy za nami! Przez trzy dni Pyrkonu 2024 w Poznaniu wzięło udział aż 57270 uczestników. W niedzielę ogłoszono już trzy gwiazdy Pyrkonu 2025, który odbędzie się w dniach 13-15 czerwca. A tymczasem w galerii zobaczcie najlepsze tegoroczne zdjęcia naszego fotoreportera.

📢 Oto lista urządzeń elektrycznych, które zużywają najmniej prądu w domu. Korzystasz z nich? W domu mamy wiele urządzeń elektrycznych, od niezbędnej lodówki czy pralki po te które służą nam do rozrywki jak konsole czy telewizor. Niektóre urządzenia pobierają dużo prądu inne to prawdziwie oszczędne sprzęty. Warto wiedzieć, które urządzenia są prądożerne, a które bardzo oszczędne, aby móc oszczędzać. Zobaczcie, jakie urządzenie potrzebują najmniej prądu. 📢 Trzech chłopców pobitych w Poznaniu. Sprawcami nastoletni Ukraińcy. Policja: poszło o dziewczynę Trzech nastolatków w wieku 12-14 lat zostało pobitych na ul. Starołęckiej w Poznaniu. Sprawcami byli dwaj chłopcy z Ukrainy. Jak mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji, między nastolatkami doszło do zatargu. Pokłócili się o dziewczynę. Sprawę wyjaśnia policja. 📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Oto poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Zgłoś swoje zwierzątko do akcji PUPIL ROKU. Jego zdjęcie może trafić na okładkę książki, a Ty możesz wygrać atrakcyjne nagrody Tworzymy wielką galerię zdjęć zwierzaków naszych Czytelników - zarówno tych miauczących, szczekających, jak i latających czy pełzających. Wszystkich tych, którzy w naszych domach i sercach zajmują wyjątkowe miejsca. Zwieńczeniem naszej akcji będzie wydanie albumu NASZE PUPILE. Na właścicieli zwierząt czekają m.in. nagrody finansowe i wyjazdy do SPA. 📢 Józef Wojciechowski i jego życiowe partnerki - zdjęcia. Tak dziś wyglądają jego była żona, poprzednia kobieta i obecna ukochana [26.05.2024] Szef JW Construction zawsze otaczał się pięknymi i sporo młodszymi kobietami. Jego obecna partnerka, poprzednia i była żona to modelki. Józef Wojciechowski nie jest celebrytą, a jest w centrum zainteresowania mediów głównie przez jego życie prywatne. Zobacz na starych zdjęciach, z kim spotykał się 77-letni dziś deweloper, zanim związał się z pół wieku młodszą modelką Patrycją Tuchlińską.

📢 Tyle płacimy za niewyciągniętą z kontaktu wtyczkę. Dużo? Mamy wyliczenia! Często marnotrawimy pieniądze przez swoją nieroztropność. Jednym z największych grzechów obok wyrzucania jedzenia jest niewyłączanie urządzeń elektrycznych, gdy z nich nie korzystamy. Rocznie przez korzystanie z trybu czuwania wyrzucamy nawet kilkaset złotych. Zobaczcie, ile możemy zyskać wyjmując wtyczkę z kontaktu. 📢 Bilety na zwiedzanie budowy znikały w kilka godzin! Tak 15 lat temu powstawały w Poznaniu Termy Maltańskie. Zobacz archiwalne zdjęcia Pierwsi poznaniacy mogli wskoczyć do wody Term Maltańskich w październiku 2011 roku. Budowa obiektu rozpoczęła się jednak 2,5 roku wcześniej i - poza opóźnieniami związanymi z silnymi opadami śniegu - przebiegała całkiem sprawnie. Właściciele Term z dumą prezentowali postęp prac i zapraszali na plac budowy zarówno prezydenta Grobelnego, jak i mieszkańców Poznania - organizowano dla nich specjalne wycieczki. Budowie przypatrywali się także fotoreporterzy "Głosu Wielkopolskiego", dzięki czemu dziś możemy przypomnieć, jak powstawały Termy Maltańskie.

📢 Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski - zobacz ich stare zdjęcia. Tak się zmienili milionerzy Jeden z najbogatszych ludzi w Polsce Józef Wojciechowski tworzy od sześciu lat związek z młodszą o poł wieku Patrycją Tuchlińską. Modelka u boku szefa J.W. Construction i ich mały synek żyją jak w bajce w wilii nad Zalewem Zegrzyńskim Mamy stare zdjęcia Tuchlińskiej i dewelopera. Zobacz, jak kiedyś wyglądali.