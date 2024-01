Przegląd prasy 30.01.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Studniówka 2024. Były piękne suknie i garnitury. Zobacz zdjęcia z eleganckiej studniówki ZSB nr 1 i XXI LO w Poznaniu! Zobacz zdjęcia”?

Prasówka 30.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Studniówka 2024. Były piękne suknie i garnitury. Zobacz zdjęcia z eleganckiej studniówki ZSB nr 1 i XXI LO w Poznaniu! Zobacz zdjęcia Już mniej niż 100 dni dzieli tegorocznych maturzystów od egzaminu dojrzałości. Z tej okazji w sobotę, w hotelu Andersia spotkali się uczniowie ostatnich klas Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1. Ich studniówka to był bardzo elegancki bal!

📢 W pożarze stracili dach nad głową. Ruszyła zbiórka na rzecz pogorzelców z Dobrzycy Ruszyła zbiórka na rzecz pogorzelców z Dobrzycy. Do pożaru doszło 28 stycznia 2024 roku. W trwającej pięć godzin akcji gaśniczej uczestniczyło siedem zastępów straży pożarnej. Niestety, ogień wyrządził na tyle duże szkody, że rodzina nie może mieszkać w swoim domu. Konieczna jest m.in. całkowita wymiana dachu.

📢 Najpiękniejsze zamki w Wielkopolsce według National Geographic. Zobaczcie zdjęcia! [30.01.2024] Wielkopolska pełna jest historycznych obiektów pamiętających początki państwa polskiego. Do dziś możemy zwiedzać zamki i ruiny zamków oraz przepiękne pałace. National Geographic pokusił się o wybranie 5 najpiękniejszych zamków w Wielkopolsce. Zobaczcie, jakie warownie znalazły się na tej liście.

Prasówka 30.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto najbiedniejsze gminy w Wielkopolsce! Mamy nowe dane na 2024 rok! [30.01.2024] Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów, na podstawie których stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Dane dotyczą tak zwanych wskaźników G, czyli wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie najbiedniejsze gminy w województwie wielkopolskim.

📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach 2024 w Poznaniu! Piękni, młodzi i uśmiechnięci! Zobacz pary na naszych zdjęciach! Sezon balów maturalnych trwa w najlepsze! Co weekend w Poznaniu uczniowie ostatnich klas szkół średnich bawią się na swoich studniówkach. Serca wszystkich skradają często urocze pary pięknych i uśmiechniętych przyszłych maturzystów. Na studniówkach towarzyszą im fotoreporterzy "Głosu Wielkopolskiego", a w ich obiektywach często pojawiają się roztańczone, radosne, a czasami nieukrywające swoich uczuć duety. Zobaczcie piękne pary z poznańskich studniówek! 📢 Studniówka 2024 w Poznaniu. Te dziewczyny olśniły swoimi kreacjami. Zobacz najpiękniejsze stylizacje z balów maturalnych! Studniówki to prawdziwe kopalnie oszałamiających kreacji! Niektóre przyszłe maturzystki stawiają na klasykę w postaci długich czarnych sukienek, inne zaskakują swoimi wyborami, decydując się na odważne kolory czy niespotykane fasony. Jedno jest pewne, nie sposób wybrać tylko jednej najpiękniejszej! Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto Żaneta Gortat-Stanisławska - seksowna żona Marcina Gortata. Zobaczcie zdjęcia! [30.01.2024] Dr Żaneta Gortat-Stanisławska, nie tylko jest żoną byłego koszykarza NBA, Marcina Gortata, ale również utalentowaną businesswoman i producentką kosmetyków. Prowadzi własną firmę zajmującą się produkcją kosmetyków oraz sieć szkół kosmetycznych, do których należą Broadway Beauty, BB College i marka Permanent World. Ponadto, jest wykładowczynią akademicką, politologiem, trenerką biznesu oraz ekspertką z branży beauty. Jest też przepiękną kobietą. Zobaczcie, jak seksownie wygląda na zdjęciach! 📢 Izabela Macudzińska-Borowiak z programu "Królowe życia" skończyła 40 lat - tak się ubiera. To ikona stylu z Poznania. Zdjęcia! [30.01.2024] Programu "Królowe życia" już nie ma, a Izabela Macudzińska-Borowiak jest ciągle niezwykle popularna. Na Instagramie podgląda ją już ponad pół miliona internautów. Wzbudza ogromne zainteresowanie mediów i fanów. Właśnie skończyłą 40 lat. Przez wielu uznawana jest za ikonę stylu. Ubiera się oryginalnie, a czasami nawet wyzywająco. Zobaczcie jej niezwykle odważne zdjęcia!

📢 Oto dom Justyny i Łukasza z "Rolnicy. Podlasie". Zobaczcie zdjęcia! [30.01.2024] Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie". 📢 Tak mieszkają Anita Lipnicka i jej mąż Mark Gray. Nie ma drugiego takiego domu. Mamy zdjęcia! [30.01.2024] Anita Lipnicka od 2016 roku jest mężem Marka Graya. Ten znany producent i artysta opuścił dla niej Anglię i na warszawskiej Pradze wspaniale urządził im loftowe mieszkanie. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, w jakich wnętrzach toczy się codzienne życie Anity Lipnickiej, byłej wokalistki zespołu Varius Manx. 📢 Oto Patrycja Wieja z "Projekt Lady" na odważnych zdjęciach. Zobaczcie zdjęcia! [30.01.2024] Patrycja Wieja, zwyciężczyni pierwszej edycji "Projekt Lady" w TVN w 2016 roku, jest postacią wielowymiarową. To nie tylko zawodniczka Fame MMA, ale również instruktorka fitness, trenerka personalna, a nawet żołnierka. Odkąd wystąpiła w programie "Projekt Lady", niemal nieustannie jest o niej głośno. To niezwykle piękna kobieta. Zobaczcie, jak Patrycja Wieja wygląda na odważnych zdjęciach!

📢 Oto Patrycja Markowska - tak się ubiera. Artystka w przezroczystym gorsecie i nie tylko. Zobaczcie zdjęcia! [30.01.2024] Zobaczcie, jak ubiera się Patrycja Markowska, córka Grzegorza Markowskiego z Perfectu i wokalistka dysponująca potężnym głosem. Jej przeboje "Świat się pomylił", "Jeszcze raz" i "Hallo, hallo" zna cała Polska. Patrycja Markowska ma fantastyczny styl. Bardzo ciekawie się ubiera. Potrafi też zaskoczyć. Tak zrobiła, gdy założyła przezroczysty gorset lub prześwitującą czarną sukienkę. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Pogrzeb Ewy Wanat w Poznaniu. Znana dziennikarka spoczęła w Lesie Pamięci. Jej prochy złożono w kolorowej urnie. Zobacz zdjęcia W poniedziałek w Poznaniu odbył się pogrzeb Ewy Wanat. Znana dziennikarka radiowa i telewizyjna spoczęła w Lesie Pamięci, a jej prochy złożono w kolorowej urnie. W ostatniej drodze towarzyszyli jej bliscy i przyjaciele. Zobacz zdjęcia z pogrzebu Ewy Wanat.

📢 Najciekawsze atrakcje turystyczne w Wielkopolsce według National Geographic! Zobaczcie zdjęcia [30.01.2024] Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie wielkopolskim! W tym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. W Wielkopolsce nie można się nudzić. A jakie atrakcje województwa znalazły się w TOP 12 przygotowanym przez prestiżowy National Geographic? Zobaczcie! 📢 Maciek z "Klanu" - tak dziś wygląda Piotr Swend, 34-letni aktor z zespołem Downa. Mamy zdjęcia! [30.01.2024] Piotr Swend, polski aktor z zespołem Downa, znany jest głównie z serialu "Klan" w TVP 1. Urodził się 23 sierpnia 1989 roku w Warszawie. Ma już 34 lata. W młodości uczęszczał do Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych "Dać Szansę" STO na Mokotowie w Warszawie, gdzie rozwijał swoje talenty muzyczne i aktorskie. Zobaczcie, czym dziś się zajmuje i jak wygląda Maciek z "Klanu".

📢 Oto Marta Krupa, siostra Joanny Krupy, na odważnych zdjęciach. "Wyglądasz olśniewająco". Zobaczcie zdjęcia! [30.01.2024] Marta Krupa to modelka, aktorka i piosenka. Jest młodszą siostrą Joanny Krupy z programu "Top Model". Po tym, jak wzięła udział w programie "Taniec z gwiazdami", stała się bardzo popularna. Na Instagramie obserwuje ją już ponad 80 tysięcy internautów. Bardzo lubi pozować do zdjęć. Zobaczcie jej niezwykle odważne stylizacje.

📢 Dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! [30.01.2024] Zobaczcie, jak mieszkał Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszkał i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! W październiku przeprowadził się do Anny. Mieszkają razem w domu pod Kaliszem.

📢 Wakacje Bardowskich z "Rolnik szuka żony". Tym razem wybrali Dominikanę. Zobaczcie zdjęcia! [30.01.2024] Ania i Grzegorz Bardowscy, znani z udziału w programie "Rolnik szuka żony," postanowili uciec przed zimową szarugą w Polsce i spędzić upragnione wakacje na gorącej Dominikanie. Para wraz z dziećmi, Liwią i Janem, zamieszkali w malowniczym Punta Cana, na wschodnim wybrzeżu Dominikany, znanym również jako Wybrzeże Kokosowe. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Jakie będą podwyżki? Mamy szacunkowe wyliczenia [29.01.2024 r.] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika.

📢 Enea ukarana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Będzie musiała zwrócić niesłusznie pobrane opłaty Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wszczął wobec popularnego w Wielkopolsce dostawcy energii elektrycznej dwa postępowania. Po analizie prezes Urzędu uznał, że firma działała niezgodnie z prawem i będzie musiała zwrócić pieniądze uprawnionym klientom.

📢 Nieoczywiste atrakcje Poznania. Nie wszyscy wiedzą o ich istnieniu! A ty wiesz? Stary Rynek, Ostrów Tumski, Muzeum Narodowe - te poznańskie atrakcje znają niemal wszyscy. Choć stolica Wielkopolski jest najchętniej odwiedzanym miastem przez turystów w całym regionie, niektóre miejsca ukryte między kamienicami, i nie tylko, mogą zaskoczyć. 📢 Komendant wielkopolskiej policji Piotr Mąka wylicytował historyczną kostkę ze Starego Rynku w Poznaniu. Wiemy, co się z nią stanie Za 6700 zł wylicytowana została historyczna kostka z poznańskiego Starego Rynku. Jej nabywcą został Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka. - Pomyślałem, że jest to pewien symbol Poznania i pojawiła się w mojej głowie myśl, że musi ona zostać u nas - powiedział "Głosowi Wielkopolskiemu" komendant.

📢 Ruszył proces w sprawie podwójnego morderstwa w Pleszewie. "Najbardziej szokujące jest to, dlaczego do tego doszło" W poniedziałek, 29 stycznia przed kaliskim sądem ruszył proces w sprawie podwójnego morderstwa w Pleszewie. To była brutalna zbrodnia, w którą uwikłanych było siedem osób. Sześć z nich oskarżonych jest o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz działania w wyniku motywacji zasługujących na szczególne potępienie. 📢 Piłkarze Lecha Poznań nie gryzą się w język. Tego im brakowało u van den Broma Piłkarze Lecha Poznań podczas obozu w Turcji udzielili kilku wywiadów, z których wynika, że poprzedni trener John van den Brom podejmował "dziwne" decyzje. 📢 Wielkopolska szkoła z absurdem roku. Nie uwierzycie, za co chciała karać uczniów! Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie w powiecie gostyńskim zajęła pierwsze miejsce w plebiscycie na najbardziej niedorzeczną statutową zasadę. Rościła sobie prawo do karania uczniów za to, że po godzinie 22 byli poza domem bez opieki rodziców. Nietypowy konkurs zorganizowało Stowarzyszenie Umarłych Statutów, które działa na rzecz praworządności w szkołach.

📢 Poznańska firma wylicytowała najdroższe złote serduszko WOŚP w Polsce! 1 050 000 złotych - za taką kwotę wylicytowano w Warszawie najdroższe złote serduszko WOŚP. Jego właścicielem została firma, która ma swoją siedzibę w Poznaniu. 📢 Tak wygląda jeden z najpiękniejszych domów w Poznaniu! "Złamany Dom" wygląda niebanalnie. Mamy imponujące zdjęcia "Złamany Dom" w Poznaniu zdobył tegoroczną Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro. Architekci z pracowni Ultra Architecs otrzymali statuetkę za najlepszy projekt architektoniczny zrealizowany w stolicy Wielkopolski w 2022 roku. Jak wygląda "Złamany Dom" na zewnątrz i w środku? Mamy zdjęcia!

📢 Znaczki pocztowe z PRL mogą dziś kosztować majątek. Zobacz zdjęcia i aktualne ceny Stare znaczki pocztowe z czasów PRL mogą dziś być sporo warte. Najwyższą cenę mają jednak tylko te unikalne. Masz takie jeszcze w domu? Nie wyrzucaj - możesz na nich zarobić. Od czego zależy ich wartość? Zobacz, jakich znaczków pocztowych z PRL poszukują kolekcjonerzy. Tyle kosztują w 2024 roku. Zobacz zdjęcia i przykładowe ceny.

📢 Wypadek radiowozu w Dopiewcu pod Poznaniem. Samochód policyjny uderzył w słup. "Do zdarzenia doszło podczas pilnej interwencji" Wypadek radiowozu w Dopiewcu pod Poznaniem wydarzył się w poniedziałek, 29 stycznia, przed godz. 13. Samochód policyjny uderzył w słup na ulicy Szkolnej. 📢 Miss Polonia w Posnanii! "Nie tylko kolor włosów i ładna twarz są decydujące" W poznańskiej galerii Posnania odbył się casting do Miss Polonia 2024. W konkursie nie liczy się wyłącznie zewnętrzne piękno, ale również piękno wewnętrzne uczestniczek. Podkreślają to zarówno organizatorzy, jak i kandydatki na miss z Wielkopolski. 📢 Zastał Poznań murowany, a zostawi zabetonowany! Oto najlepsze memy o Jacku Jaśkowiaku. Zobacz śmieszne obrazki Internauci nie mają wątpliwości: Jacek Jaśkowiak przejdzie do historii jako ten, który zastał Poznań murowany, a zostawi zabetonowany! Świadczy o tym niezliczona ilość memów, których bohaterem jest popularny Dżej Dżej. Postanowiliśmy je zebrać i pokazać Wam w jednej dużej galerii, bo przyjemne rzeczy powinny trwać jak najdłużej. Uwaga: ten materiał ma charakter wyłącznie humorystyczny i ma na celu wywołanie uśmiechu na twarzach poznaniaków. Leeeejcie, Poznań wytrzyma!

📢 Gang Posnaniaków rozrabia w galerii handlowej, a internauci tworzą dobitne memy. Oto najlepsze śmieszne obrazki! Informacja o grupie niebezpiecznych i agresywnych nastolatków, która grasuje w centrum handlowym Posnania i w jego okolicy wstrząsnęła mieszkańcami. Zatrważające filmy i relacje poszkodowanych świadków ujawnił Poznański Trójkąt Bermudzki. Od dłuższego czasu nieletni chodzą po galerii handlowej pijani oraz pod wpływem środków odurzających, zaczepiają klientów i przechodniów, a także dokonują kradzieży. Internauci nie przepuszczą żadnej okazji i postanowili podejść do tematu z przymrużeniem oka. W sieci pojawiły się memy, które komentują wybryki "gangu Posnaniaków". Zobacz je w naszej galerii.

📢 Poznań zaniedbuje miejsce pamięci nad Rusałką? "Widok jest bulwersujący" - pisze nasza czytelniczka W miejscu martyrologii (męczeńskiej śmierci) 2000 Polaków z rąk Niemców w czasie II wojny światowej, niedaleko Jeziora Rusałka jest śmietnisko, to znaczy od dawna nikt nie dba o wyrzucanie śmieci - pisze czytelniczka "Głosu Wielkopolskiego". Straż Miejska prosi, by takie sytuacje zgłaszać na jej numer alarmowy.

📢 Brak prądu w Poznaniu i okolicach! Gdzie i kiedy nie będzie prądu? Sprawdź listę planowanych wyłączeń od 29 stycznia do 3 lutego 2024 Kolejny tydzień przynosi następną listę planowanych wyłączeń prądu. W dniach od 29 stycznia do 3 lutego 2024 roku Enea Operator zapowiedział przerwy w dostawie prądu w różnych częściach Poznania i w okolicach. Gdzie i kiedy nie będzie prądu? Sprawdź w galerii szczegółowe daty, godziny i adresy.

📢 Legendarny kaliski klub znów działa. "Pod Muzami" w nowej odsłonie. ZDJĘCIA Popularny klub studencki "Pod Muzami" w Kaliszu został zamknięty osiem lat temu. Teraz miejsce zyskało drugie życie. W sobotę, 27 stycznia odbyło się oficjalne otwarcie. 📢 Alarm w sklepach! Te produkty wycofano z półek. Mogą być groźne dla zdrowia. Uwaga na salmonellę w chałwie! Sprawdź nowe ostrzeżenia GIS Główny Inspektor Sanitarny wydał nowe decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności. Ostrzeżenia GIS dotyczą artykułów żywnościowych w sklepach w całej Polsce, które powinny być niezwłocznie wycofane ze sprzedaży. Produkty te mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego nie wolno ich spożywać, ani sprzedawać. Jeśli je kupiliście i macie je w domu, to oddajcie je niezwłocznie do sklepu! Niektóre produkty można kupić w najbardziej popularnych sklepach, jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Stokrotka, Żabka. Zobacz najnowsze ostrzeżenia GIS w naszej galerii.

📢 Studniówka 2024. Niesamowite zdjęcia ze studniówki Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych i XXVIII LO. Uczniowie bawili się do białego rana! Uczniowie Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu przeżyli niezapomniane chwile w poznańskim Domu Żołnierza! Fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego" uwiecznił wyjątkową imprezę tegorocznych maturzystów. Zobacz zdjęcia ze studniówki uczniów ZSBD. Jednego możemy być pewni, emocji nie zabrakło! 📢 Tak zaoszczędzisz na rachunkach za prąd. W tych godzinach prąd jest najtańszy Rachunki za prąd na razie są na poziomie tych z 2022 roku. Jednak już od 1 lipca 2024 roku jeśli rząd nie zdecyduje o ponownym zamrożeniu będą one prawie dwukrotnie wyższe. Warto już teraz pomyśleć o sposobach na oszczędzanie energii elektrycznej. Można skorzystać z taryf ze zmiennymi stawkami za prąd. Zobaczcie, w jakich godzinach prąd jest najtańszy.

📢 Takie kwoty zwrotu z podatku dostaną emeryci w 2024 roku. Oto wyliczenia Zbliża się sezon rozliczeń podatkowych. Od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku będzie można złożyć zeznanie podatkowe i odzyskać nadpłacony podatek. Wśród osób, które mogą liczyć na zwrot są również emeryci. Zobaczcie, na jaki zwrot z podatku mogą liczyć seniorzy w 2024 roku. Mamy wyliczenia. 📢 Wielka beka z Poznania! Internauci wyśmiewają niekończące się remonty i betonozę. Zobacz memy. Padniesz ze śmiechu! Wieczne i niekończące się remonty w Poznaniu stały się dla internautów inspiracją do tworzenia memów. Ich autorzy wyśmiewają głównie przedłużającą się rewitalizację Starego Rynku oraz wszechobecną "betonozę". Te śmieszne obrazki rozbawią cię do łez! Zobacz najlepsze memy w naszej galerii. 📢 Nowa kamienica w centrum Poznania od czterech lat stoi pusta. Jest nadzieja na jej dokończenie Budynek przy ulicy Za Bramką 8, stojący przy samym przystanku tramwajowym Plac Bernardyński, od czterech lat stoi niedokończony. Nabywcy mieszkań walczą o wznowienie budowy. Tymczasem spółka deweloperska jest w trakcie sanacji. Jej efektem ma być przejęcie budowy przez innego dewelopera, który dokończy budowę. Kupujący nie stracą praw do swoich mieszkań, jednak będą oni musieli dopłacić.

📢 Piękni, młodzi i szczęśliwi. Tak bawili się uczniowie XVII LO w Poznaniu. Nie zabrakło emocji! Zobacz zdjęcia! Studniówka to niesamowite wydarzenia w życiu każdego ucznia! W piątek, 26 stycznia w hotelu Mercure odbyła się studniówka XVII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego" uwiecznił wyjątkowe chwile uczniów. Oto zdjęcia ze studniówki XVII LO! Piękni, młodzi i szczęśliwi - właśnie tymi słowami można opisać uczniów poznańskiego liceum.

📢 Koci seniorzy czekają na ostatni dom. Zobacz dojrzałe koty do adopcji ze schroniska w Poznaniu W Schronisku dla Zwierząt w Poznaniu na nowy dom czeka kilkaset kotów. Wśród nich jest wielu kocich seniorów, którzy szukają kochającego domu na ostatnie kilka lat swojego życia. Szare, rude, łaciate i czarne. Łagodne i z charakterem. Prezentujemy Wam dojrzałe kotki z poznańskiego schroniska.

📢 Kiedyś symbol nowoczesności, dziś ruina. Tak wygląda opuszczona elektrownia w Poznaniu. Zobacz niezwykłe zdjęcia ze środka! Na Ostrowie Tumskim w Poznaniu stoi opuszczona elektrociepłownia Garbary. To jedna z największych zabytkowych industrialnych budowli dwudziestolecia międzywojennego na terenie miasta. Elektrociepłownia działała do 2016 roku. Jakie są plany względem niej i jak wygląda teraz? Mamy zdjęcia ze środka. 📢 Oto najbardziej wystrzałowe miasto w Wielkopolsce! Jest idealne na weekendową wycieczkę. Pyzdry są polecane przez znany blog Addicted2travel Szukasz pomysłu na weekend w Wielkopolsce? Znamy miejsce, które idealnie nadaje się na wycieczkę! Pyzdry, bo o nie chodzi, noszą miano najbardziej "wystrzałowego" miasta w regionie. To właśnie właśnie tutaj po raz pierwszy w Polsce użyto armaty podczas wojny domowej w 1383 roku. Sielskie widoki, wydmy śródlądowe, baseny, bajecznie położone pole lawendy, ciekawy street art, piesze wędrówki, spływ po Warcie, place zabaw, zabytki – to wszystko i wiele więcej znajdziesz zaledwie godzinę jazdy od Poznania. Pyzdry są szczególnie polecane przez popularny blog Addicted2travel.

📢 Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Dwoje pasażerów osobówki poniosło śmierć na miejscu! Do tragicznego wypadku doszło wczoraj wieczorem na drodze w Dusznikach w powiecie szamotulskim. Kierujący osobowym fordem najechał na ciężarówkę. Dwoje pasażerów poniosło śmierć na miejscu.

📢 Tajemnicze drzwi w centrum Poznania. Wiemy, dokąd prowadzą! Zobacz wyjątkowe zdjęcia Niewiele osób wie, że pod Wzgórzem Przemysła w centrum Poznania znajdują się tunele, które podczas II wojny światowej służyły jako schrony przeciwlotnicze. Dziś są one zamknięte i niedostępne dla zwiedzających. Prowadzą do nich niepozorne drzwi. Mamy zdjęcia ze środka! 📢 Oto 9 najpiękniejszych miast w Wielkopolsce. Są idealne na wycieczkę! Poleca je znany bloger Miejski Wojażer. Sprawdź Miasta w Wielkopolsce są piękne! Do ich zwiedzania przekonuje Kamil Sulewski, autor bloga Miejski Wojażer. Poleca on 9 miast w Wielkopolsce idealnych na wycieczkę. Zobacz je w naszej galerii.

📢 Ciasne, ale własne? Najtańsze mieszkania na sprzedaż w Poznaniu. Ogłoszenia do 290 tys. złotych! Zobacz zdjęcia i ceny! Kupno taniego mieszkania to dobre rozwiązanie dla osób o ograniczonych zasobach, ale też dla doświadczonych inwestorów. Zakup warto jednak dobrze przemyśleć, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i nie przepłacić. Co ciekawego można znaleźć? Zobacz ogłoszenia najtańszych mieszkań do kupienia w Poznaniu wystawione w serwisach Olx i Otodom. 📢 Jej budowa miała być miała być "zbrodnią na mieście". Tak powstawała Posnania, największe centrum handlowe w Poznaniu Krajobraz poznańskich Rataj dziesięć lat temu zmieniła rozpoczynająca się budowa nowego centrum handlowego. Choć pierwotnie miało ono nosić nazwę Galeria Łacina, ostatecznie powstała w tym miejscu zajmująca powierzchnię aż 100 tysięcy metrów kwadratowych Galeria Posnania. W naszym artykule przypominamy, jak przebiegała jej budowa.

📢 Dwa wielkopolskie miasta wśród najzdrowszych w Polsce. Zobacz, które miejsca zajęły w rankingu! W których polskich miastach żyje się najlepiej? Na to pytanie odpowiada Indeks Zdrowych Miast, w którego czołówce znalazł się Poznań. Stolica Wielkopolski wraz z innym miastem z naszego regionu znalazła się także w zestawieniu najzdrowszych miast w Polsce.

📢 Wojewoda wielkopolska mówi o swoim wieku i doświadczeniu. "Nie pozwalam sobie być pouczaną" Agata Sobczyk jest jedną z najmłodszych osób pełniących funkcję wojewody wielkopolskiego, W dodatku pierwszą w historii kobietą na tym stanowisku. Rozmawiamy między innymi o tym jak odbierają ją inni, czy jest ona postrzegana przez pryzmat nowego wieku oraz czy wesprze swoją partię w nadchodzących wyborach samorządowych. 📢 Uwaga na korki! Wypadki na S5 i S11 pod Poznaniem, utrudnienia na jezdniach w obu kierunkach Nerwowo na drodze ekspresowej nr 11 (S11) i nr 5 (S5) pod Poznaniem - doszło do dwóch wypadków, kierowcy stoją w korkach w obu kierunkach.

📢 Zarobki w policji. Tyle zarabiają mundurowi i kryminalni. Chciałbyś zostać policjantem? Wiemy, kiedy są przyjęcia do służby w 2024 roku Komendy policji w całym kraju wciąż szukają chętnych do służby. Wakatów w policji jest sporo. Funkcjonariusze przekonują, że to stała i pewna praca, a do tego zarobki są całkiem dobre. Wiemy, kiedy są przyjęcia do opolskiego garnizonu. 📢 Poseł PiS Jacek Sasin przyjechał do Poznania: "Mamy prawo nie zgadzać się z tym, co dzisiaj dzieje się w Polsce" W niedzielę do Poznania przyjechał poseł Jacek Sasin, były wicepremier w rządzie PiS oraz były minister aktywów państwowych. - Niezwykle ważne jest to, żeby pokazać tym, którzy rządzą Polską, że nie damy się stłamsić, zastraszyć, zapędzić do katakumb, jaskiń, do podziemia, że będziemy pokazywać, że nie zgadzamy się na to, co dzieje się w Polsce. Będziemy odważni, będziemy razem, a jak będziemy razem, to będzie nas coraz więcej i zwyciężymy - powiedział Sasin.

📢 "Tytka z glancem", czyli "Światełko do nieba" po poznańsku. Rozświetlili MTP światłem latarek Już po raz kolejny na zakończenie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poznańskie targi rozświetliły się światełkami setek telefonów. W ten nietypowy sposób poznaniacy wysyłają swoje "Światełko do nieba". 📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski. 📢 Tak wygląda kwalifikacja wojskowa 2024. Te osoby dostaną wezwanie na badania. Obowiązują nowe zasady Kwalifikacja wojskowa w 2024 roku rozpocznie się 1 lutego i potrwa do końca kwietnia – poinformowało Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Warto pamiętać, że od 13 stycznia obowiązują nowe przepisy, które narzucają poborowym zaledwie 6 godzin na stawienie się w wyznaczonej jednostce wojskowej w przypadku ogłoszenia mobilizacji lub ogłoszenia stanu wojny. Kto dostanie wezwanie, jakie są zasady tegorocznej kwalifikacji wojskowej i jak się do niej przygotować? Sprawdziliśmy.

📢 Oto popularne poznańskie wyzwiska! Mamy niegrzeczną listę. Takimi słowami możesz obrazić poznaniaka i poznaniankę. Lepiej uważaj! Wyzwiska są mało kulturalne, ale większości z nas zdarza się ich używać... Dlatego wyzwiska wykształciły się nie tylko w każdym języku narodowym, ale też w gwarach i językach lokalnych. W gwarze poznańskiej również nie brakuje słów, którymi poznaniacy się wzajemnie okładają, kiedy tracą do kogoś cierpliwość lub zwyczajnie chcą kogoś obrazić. Poznaj poznańskie wyzwiska! Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ".

📢 Białe bluzki i granatowe spódnice. Oto studniówki na archiwalnych zdjęciach. Tak bawili się uczniowie w czasach PRL. Oto wyjątkowe zdjęcia! Studniówka to niezwykła tradycja. Jest to bal organizowany sto dni przed egzaminami maturalnymi, stanowiący symboliczne pożegnanie z licealnymi latami i będący krokiem w dorosłość. To wyjątkowe wydarzenie, które młodzi ludzie zapamiętują na zawsze. Jak wyglądały studniówki w czasach PRL-u? Zupełnie inaczej niż dzisiaj! Zobacz to na zdjęciach Narodowego Archiwum Cyfrowego.

📢 Kup mieszkanie od wojska! Ceny są bardzo okazyjne. Takie nieruchomości sprzedaje Agencja Mienia Wojskowego. Mamy zdjęcia i ceny Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Warto sprawdzić ofertę Agencji Mienia Wojskowego! Na licytacje wystawione są zapomniane powojskowe tereny, działki, ale i nieruchomości, w których można mieszkać. Oferta AMW jest bogata. Znajdziemy w niej mieszkania zarówno w dużych miastach, jak i miasteczkach powiatowych. Sprawdź, jakie obecnie mieszkania można kupić od wojska. Zobacz zdjęcia i ceny. 📢 Kostka ze Starego Rynku w Poznaniu wylicytowana. Druga wciąż jest dostępna na aukcji Historyczna kostka, która przez kilkadziesiąt lat leżała na poznańskim Starym Rynku została wylicytowana podczas 32. finału WOŚP na Międzynarodowych Targach Poznańskich za kwotę niemal 7 tysięcy złotych. Drugą taką kostkę wciąż można zdobyć, licytując online.

📢 Miłosny horoskop na luty 2024. Te znaki zodiaku będą miały kłopoty sercowe Horoskop miłosny na luty zapowiada wiele burzliwych relacji. Niektóre znaki zakończą długoletni związek, inne wyjdą na prostą z miłosnych zawirowań. Będą romanse, flirty i emocje. Zobaczcie, co gwiazdy szykują dla nas na nadchodzący miesiąc. Mamy dla Was miłosny horoskop.

📢 Pożar domu jednorodzinnego w Dobrzycy. Z ogniem walczyło siedem zastępów straży Siedem zastępów straży pożarnej interweniowało w Dobrzycy. Przy ulicy Koźmińskiej doszło do pożaru budynku jednorodzinnego. Akcja gaśnicza trwała pięć godzin. Niestety, ogień wyrządził na tyle duże szkody, że na ten moment dom nie nadaje się do zamieszkania. W najbliższych godzinach zbiórkę na rzecz poszkodowanej rodziny uruchomi pleszewski oddział Fundacji Bread of Life. 📢 Golden retrievery kwestują w Poznaniu. Czworonożni wolontariusze WOŚP pojawili się na Starym Rynku! Już od wielu lat do kwestowania na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przyłączają się poznańskie golden retrievery. W niedzielę, 28 stycznia psy wraz z opiekunami zbierają pieniądze w kilku punktach w Poznaniu. Dorzucając się do ich puszki możemy otrzymać wyjątkowe serduszko!

📢 "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!". W Poznaniu trwa 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!" - trwa 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku pieniądze są zbierane na sprzęt pulmonologiczny. Z WOŚP gra również Poznań, gdzie od rana można spotkać wolontariuszy z puszkami. W mieście powstały dwa główne sztaby - na Międzynarodowych Targach Poznańskich i Politechnice Poznańskiej. 📢 Lipgloss nails, czyli manicure, który sprawdzi się i na karnawał, i do biura. Paznokcie będą wyglądać, jak pomalowane błyszczykiem do ust Lipgloss nails to trend, który najprawdopodobniej nigdy nie wyjdzie z mody. Paznokcie będą wyglądać jak usta pomalowane błyszczykiem, czyli świeżo i subtelnie. Świetnie sprawdzą się zarówno u dojrzałych pań, jak i młodych dziewczyn. Taki manicure zachwyci zarówno koleżanki z pracy, jak i znajomych na balu karnawałowym. Zobacz, jak wygląda i jak go zrobić.

📢 Idealne na ferie zimowe! Nowe gorące kierunki z lotniska w Poznaniu. Zobacz, dokąd polecisz z Ławicy! Zima to idealny czas na podróże do cieplejszych krajów. Z poznańskiego lotniska Ławica polecimy do wielu ciekawych miejsc. Pod koniec ubiegłego roku uruchomiono nowe połączenia, wśród nich - Dubaj, Lizbona, czy jordański Amman, ale też miasta idealne na tzw. city break. Zobacz kierunki lotów z Poznania na najbliższe miesiące! 📢 W Poznaniu odbył się Koncert dla Przyjaciół i Dobrodziejów Hospicjum Palium. Znany aktor poprowadził licytację Coroczny Koncert dla Przyjaciół i Dobrodziejów Hospicjum Palium odbył się w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. To podziękowanie dla osób wspierających hospicjum. Wydarzeniu towarzyszyła licytacja przeprowadzona przez znanego aktora oraz wręczenie odznaczeń. 📢 Najśmieszniejsze pomniki z całej Polski. Dorodny Czajnik, pamiątka po UFO, duma oczyszczalni ścieków i inne cuda, które trzeba zobaczyć Polacy kochają wspominki i upamiętnianie, a Polska pomnikami stoi. Poza słynnymi monumentami, ustawionymi na cześć wielkich wydarzeń i wielkich bohaterów, nasz kraj pełen jest nietypowych, często zabawnych rzeźb. Śmieszne pomniki w Polsce przedstawiają postaci fikcyjne z ukochanych bajek, ulubione produkty spożywcze, naszych zwierzęcych towarzyszy, a czasem… tak naprawdę nie wiadomo co. Prezentujemy listę śmiesznych i oryginalnych pomników w Polsce, które warto zobaczyć.

📢 Studniówka 2024. Tak bawili się maturzyści Zespołu Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu. Zobacz zdjęcia! Sezon studniówkowy trwa w pełni. W piątek, 26 stycznia swoją imprezę mieli maturzyści z Zespołu Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu. Studniówka odbyła się w hotelu Novotel. Zobacz zdjęcia z tego wyjątkowego balu, które wykonał nasz fotoreporter.

📢 Przysięga wojskowa 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wśród 60 nowych żołnierzy jest m.in. wiolonczelista, grafik i terapeuta Blisko 60 rekrutów 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Stanisława Taczaka złożyło dziś przysięgę wojskową. Uroczystość odbyła się na Placu Kolegiackim w Poznaniu. W tym roku wśród przysięgających znaleźli się m.in. terapeuta w ośrodku młodzieżowym, informatycy, nauczyciele, grafik w drukarni, muzyk - wiolonczelista. 📢 Rusza budowa wiaduktu przy Lutyckiej w Poznaniu. Czekają nas duże zmiany w organizacji ruchu Budowa wiaduktów, dzięki którym znikną uciążliwe przejazdy kolejowe na ulicach Lutyckiej i Golęcińskiej, ruszy w najbliższych dniach w tej północno-zachodniej części Poznania.

📢 Prześlij Wasze zdjęcie do wielkiej galerii i dodatku do gazety z okazji święta zakochanych! Czeka nagroda: 50 000 zł na realizację marzeń Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety! 📢 Niemiłe zakończenie zimowego obozu w wykonaniu Lecha Poznań. Porażka 1:3 z Szachtarem i uraz kapitana zespołu Lech Poznań w ostatnim meczu sparingowym przed powrotem do Polski przegrał z ukraińskim uczestnikiem fazy grupowej Ligi Mistrzów - Szachtarem Donieck 1:3. Jedyną bramkę dla ekipy ze stolicy Wielkopolski zdobył Michał Gurgul, który w pierwszej połowie zmienił kontuzjowanego Mikaela Ishaka. Był to drugi mecz lechitów tego dnia. Wcześniej poznaniacy w niezłym stylu uporali się ze słoweńskim NK Maribor 3:0.

📢 Do tych znaków zodiaku uśmiechnie się fortuna w lutym 2024. Zobacz horoskop finansowy Horoskop może nas ostrzec przed zbliżającymi się kłopotami. I właśnie tak jest odczytywany przez wielu zwolenników tych przepowiedni. Horoskopy można podzielić tematycznie. Na podstawie horoskopu finansowego na luty 2024 roku sprawdziliśmy, do kogo uśmiechnie się fortuna. Koniecznie sprawdźcie. 📢 Te aneksy kuchenne to hit – najlepsze projekty Doroty Szelągowskiej. Zobacz, jak modnie możesz urządzić kuchnię połączoną z salonem Salon połączony z kuchnią to bardzo modny i funkcjonalny pomysł na projekt wnętrza. Takie rozwiązanie świetnie się sprawdzi zarówno na dużym metrażu, jak i w niewielkiej kawalerce. Zobacz, jak zaaranżować kuchnię otwartą na salon. Zobacz wyjątkowe projekty zespołu Doroty Szelągowskiej.

📢 Zamek w Stobnicy zaskakuje pięknem. Kontrowersyjna budowla zachwyciła już wielu. Zobacz zdjęcia W chwilach, gdy zima zakrywa krajobraz białą pierzyną, zamek w Stobnicy niedaleko Obornik, staje się płótnem dla obornickiego artysty - fotografa i filmowca, Łukasza Bukowskiego. Jego obrazy, zatopione w zimowej aurze, pokazują piękno tej majestatycznej i najbardziej kontrowersyjnej fortecy w Polsce. Zapraszamy do obejrzenia wyjątkowej galerii ze Stobnicy.

📢 Gang nastolatków grasuje na terenie galerii handlowej Posnania. Zaczepiają, biją i kradną. "To przerażające". Jest oświadczenie dyrekcji Grupa niebezpiecznych i agresywnych nastolatków grasuje w centrum handlowym Posnania i w jego okolicy. Świadkowie wskazują, że nieletni chodzą pijani i pod wpływem środków odurzających, zaczepiają przechodniów i dokonują kradzieży. Dyrektor Posnanii wydał w tej sprawie oświadczenie. Do sprawy odnosi się także poznańska policja. 📢 Takich mebli z PRL poszukują kolekcjonerzy - ceny, zdjęcia. W 2024 roku można się na nich wzbogacić Urządzanie wnętrz w starym stylu czy duchu vintage jest obecnie w modzie. Stare meble z czasów PRL dostają drugie życie - takie odrestaurowane perełki na aukcjach internetowych są niekiedy sporo warte. Masz takie stare fotele, krzesła, komody, kredensy? Możesz na niektórych zarobić. Zobacz stare meble poszukiwane przez kolekcjonerów. Oto ceny i zdjęcia.

📢 Studniówka 2024. Tak wyglądał bal w II LO w Poznaniu! Zobacz jak bawiła się Wielkopolska Szkoła Roku 2023! Sezon studniówkowy trwa w pełni. W Poznaniu rozpoczął się tydzień temu. 20 stycznia swoją studniówkę mieli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Imprezę zorganizowali klasycznie - w szkole. Na balu pojawił się nasz fotoreporter!

📢 Studniówka 2024. W sobotę na balu maturalnym bawili się uczniowie XXV LO. Zobacz zdjęcia! Styczeń jak co roku jest gorącym okresem balów maturalnych. W sobotę swoją studniówkę mieli uczniowie XXV LO w Poznaniu. Imprezę zorganizowali w Hotelu Ilonn. Na ich studniówce nie zabrakło też fotoreportera "Głosu Wielkopolskiego". 📢 Studniówka 2024. Tak bawili się uczniowie XX LO. Zobacz zdjęcia! W Poznaniu sezon studniówkowy już w pełni. 20 stycznia swoją studniówkę mieli uczniowie XX LO w Poznaniu. Imprezę zorganizowali w Domu Żołnierza. Na balu pojawił się nasz fotoreporter!

📢 Studniówka 2024. Tak bawili się uczniowie X LO w Poznaniu. Zobacz zdjęcia! W Poznaniu sezon studniówkowy już w pełni. 19 stycznia swoją studniówkę mieli uczniowie X LO w Poznaniu. Imprezę zorganizowali w Hotelu Merkury. Na balu pojawił się nasz fotoreporter! 📢 Co stanie się, jeśli będziesz jeść jajka każdego dnia? Czy podniosą ci poziom cholesterolu? Poznaj fakty i mity na temat jajek Jajko na miękko, jajko faszerowane, a może na twardo? Sposobów przygotowania tego wyjątkowo pożywnego produktu jest naprawdę wiele. Ponieważ sięgamy po nie wyjątkowo często, zastanawiamy się ile jajek tygodniowo można zjeść? Okazuje się, że całkiem sporo i to naprawdę z dobrym skutkiem dla naszego zdrowia. Zobacz, jakie właściwości mają jajka, ile mają kalorii i jaka jest zależność między ich jedzeniem a cholesterolem.

📢 Studniówka 2024. Długie suknie i granatowe garnitury. Tak wyglądali i bawili się maturzyści z Zespołu Szkół nr 1 w Poznaniu! Sezon studniówkowy trwa w pełni. W Poznaniu rozpoczął się tydzień temu. 13 stycznia swoją studniówkę mieli uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Poznaniu. Imprezę zorganizowali w 4-gwiazdkowym hotelu Novotel. Na balu pojawił się nasz fotoreporter!

📢 Kryształy, kolorowe szkło, porcelana z PRL - zdjęcia, aktualne ceny. Dziś te stare naczynia, wazony, figurki warte są majątek W latach 70. i 80. były bardzo modne i zdobiły niejedną meblościankę peerelowskiego mieszkania. Stare kryształowe i porcelanowe wazony, naczynia, figurki, kury i takie z kolorowego szkła w 2024 roku nie dość, że wracają do łask, to kosztują krocie. 📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Głosowanie rozpoczęte! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208.

📢 Znaczki pocztowe z PRL - aktualne ceny i zdjęcia. Tyle są warte najdroższe unikaty i kolekcje Stare znaczki pocztowe z czasów PRL są dziś na wagę złota. Można je sprzedać i dostać za nie sporą sumę. Kiedyś było to modne hobby - dziś to prawdziwy skarb. Polskie, zagraniczne, z PRL-u, a nawet przedwojenne –niektóre są warte majątek. Zobacz najdroższe oferty sprzedaży starych znaczków pocztowych na portalu OLX. 📢 Karambol stulecia pod Poznaniem. Między Swarzędzem a Paczkowem rozbiło się ponad 100 aut! To już 20 lat od tego zdarzenia. Zobacz zdjęcia Takiego wypadku nie pamiętali ani zaprawieni w bojach policjanci z „drogówki”, ani strażacy ekipy technicznej! 5 lutego 2003 roku na drodze numer 2, między Swarzędzem a Paczkowem, we mgle utknęło około 300 samochodów, z których ponad setka rozbiła się. Zdarzenie to nazywane jest karambolem stulecia. Przypominamy szczegóły tego gigantycznego wypadku oraz prezentujemy archiwalne zdjęcia. Jak doszło do karambolu stulecia pod Poznaniem? Sprawdź!