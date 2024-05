Przegląd prasy (30.05.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli”?

Oto najlepsze memy o motocyklistach. Dlaczego o nich przypominamy? Bo słoneczna, wiosenna pogoda zagościła na dobre, a wraz z nią na ulicach pojawili się oni - motocykliści. Wyciągnęli swoje maszyny z garaży, odkurzyli je i pojawili się na naszych drogach. Ich przejazdy w jednych budzą podziw, w innych respekt, a jeszcze w innych - zdenerwowanie. A jaki sposób w memach pokazywani są motocykliści? To zależy od tego, kto je tworzy. Zobacz naszą fotogalerię memów o motocyklistach.

📢 Sanatorium miłości 6 - tak żyła przed programem Małgorzata z Sobótki. "Nie było sielanki" [30.05.2024 r.] Małgorzata, mieszkanka urokliwej miejscowości Sobótka na Dolnym Śląsku, postanowiła wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium Miłości". Zainspirowana poszukiwaniem prawdziwej miłości, wyruszyła na tę niezwykłą przygodę. Choć życie nie oszczędziło jej bolesnych doświadczeń, wierzyła, że zasługuje na szczęście. Kim jest Małgorzata i jakie historie kryją się za jej decyzją? Odkryjmy to razem.

📢 Uczestnicy "Rolnik szuka żony 11". Poznajcie ich bliżej. Mamy zdjęcia! [30.05.2024] Za nami zerowy odcinek kultowego programu TVP 1, "Rolnik szuka żony". Poznaliśmy dziewięciu uczestników, którzy wkrótce zawalczą o miłość na ekranach telewizorów. Jednak, kto ostatecznie wystąpi w programie, w dużej mierze zależy od zaangażowania widzów. Aktualnie rolnicy i rolniczki, którzy dostali szansę wzięcia udziału w programie, czekają na listy od potencjalnych partnerów, gotowych do bliższego poznania oraz nawiązania relacji z bohaterami "Rolnik szuka żony".

Prasówka 30.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto Agnieszka z "Rolnik szuka żony" na śmiałym zdjęciu. "Aga, pięknie wyglądasz!" [30.05.2024] Agnieszka z 10. edycji "Rolnik szuka żony" zdobyła serca wielu widzów. Program przyniósł jej rozgłos, ale dał jej również wiele radości i pozytywnych zmian w życiu. Obecnie cieszy się większym uznaniem i popularnością, zwłaszcza na platformach społecznościowych, gdzie jej autentyczność i naturalność spotykają się z entuzjastycznym przyjęciem. Przyjrzyjmy się bliżej życiu Agnieszki po "Rolniku szuka żony" i zobaczmy jej zdjęcie z maja 2024. Jest niezwykle śmiałe.

📢 Oto Misheel Jargalsaikhan na śmiałych zdjęciach. To Zosia z "Rodziny zastępczej"! [30.05.2024] Zosia Kwiatkowska z kultowego serialu "Rodzina zastępcza" to Misheel Jargalsaikhan. Urodziła się 9 listopada 1988 roku w Ułan Bator, stolicy Mongolii. Jednak los sprawił, że już w wieku trzech lat trafiła do Polski. Jej matka, lekarka, otrzymała atrakcyjną propozycję pracy w polskim szpitalu, co przyczyniło się do decyzji o osiedleniu się w kraju nad Wisłą. Choć pierwotnie planowano wyjazd do Stanów Zjednoczonych, ostatecznie wybrano Polskę. Oto Zosia z "Rodziny zastępczej" na śmiałych zdjęciach. 📢 Oto Iga Świątek w bikini - tak wygląda. Ludzie pod wrażeniem: "Pretty woman!" [30.05.2024 r.] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek!

📢 Oto Cher - tak dziś wygląda. Właśnie skończyła 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! [30.05.2024 r.] Tak wygląda teraz Cher. Właśnie skończyła 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! Cher to popularna amerykańska piosenkarka i aktorka. Choć do listy jej aktywności zawodowych powinniśmy jeszcze dopisać co najmniej kilka: pisarka, tancerka, modelka, autorka tekstów, prezenterka telewizyjna. Mimo słusznego wieku ciągle jest bardzo aktywna i świetnie wygląda. Niedawno rozstała się ze swoim o 40 lata młodszym partnerem. Zobaczcie, jak wygląda dziś Cher.

📢 Oto Magdalena Cielecka - tak wyglądała 20 lat temu. Dziś ma 52 lata. Zobaczcie zdjęcia [30.05.2024 r.] Tak Magdalena Cielecka wyglądała 20 lat temu. Zobaczcie zdjęcia! Magdalena Cielecka to aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek teatralnych, telewizyjnych i filmowych. Znana jest z gry w takich filmach, jak między innymi: "Samotność w sieci", "Magda M.", "Belle Epoque" czy "Chyłka". Niedawno skończyła 52 lata. Zobaczcie, jak wyglądała na początku XXI wieku.

📢 Jane Fonda - tak dziś wygląda. Ma już 86 lat. Zobaczcie zdjęcia! [30.05.2024] Jane Fonda 21 grudnia skończyła 86 lat. To niezwykle popularna na świecie aktorka i aktywistka, która w latach 80. XX wieku mocno spopularyzowała zajęcia fitnessu. Okrzyknięto ją królową aerobiku. Po roli w filmie "Barbarella" uznano ja również symbolem seksu. Nie miała łatwego dzieciństwa. Zmagała się z bulimią i anoreksją. Ciągle wygląda wspaniale. Zobaczcie zdjęcia. Poznajcie jej patenty na dobry wygląd. 📢 Natasza Urbańska na seksownych zdjęciach. "Czas się dla Ciebie zatrzymał" [30.05.2024 r.] Natasza Urbańska, wszechstronna artystka polskiego show-biznesu, znana jest nie tylko z talentu scenicznego, ale również z niezwykłej urody. Zanurz się w jej świat, odkrywając nie tylko jej karierę, ale również odważne i inspirujące obrazy, jakie prezentuje na swoich platformach społecznościowych.

📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [30.05.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Te przedmioty w domu przynoszą pecha. Szybko się ich pozbądź albo zostaw i zobacz, co może Cię czekać [30.05.2024 r.] Przesądy towarzyszą nam stale i spotykamy się z nimi praktycznie na każdym kroku. Do jednych podchodzimy z dystansem i traktujemy je żartobliwie, inne z kolei budzą w nas obawy i lęk. W naszej galerii znajdziesz przesądy związane z pechem, czyli te, w które niby nie wierzymy, ale na wszelki wypadek wobec nich działamy zapobiegawczo, bo po co kusić los i narażać się na nieszczęście? Zobacz, jakie przedmioty w domu przynoszą pecha i co grozi, jeśli nie pozbędziemy się ich z mieszkania...

📢 Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [30.05.2024 r.] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Aktualnie jest główną rywalką Igi Świątek. Zajmuje drugie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini. 📢 Tak wygląda Kamil Holden Kryszak, syn Jerzego Kryszaka, znanego aktora i satyryka. Mamy zdjęcia! [30.05.2024 r.] Jerzy Kryszak to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów i satyryków. Szczególną sympatię zyskał dzięki roli doktora Kołka w kultowym serialu "Alternatywy 4". Jego talent komediowy sprawia, że wciąż przyciąga tłumy na swoich występach kabaretowych. Jerzy Kryszak ma trzech synów, w tym Kamila, utalentowanego muzyka. Zobaczcie, jak wygląda syn Jerzego Kryszaka - mamy dla Was zdjęcia!

📢 Julia Roberts - tak dziś wygląda jedna z najpiękniejszych kobiet na świecie. Mamy zdjęcia! [30.05.2024 r.] Julia Roberts, jedna z najwybitniejszych aktorek amerykańskich, od zawsze budziła zachwyt swoją talentem i urodą. Zyskała światową sławę rolą w kultowym filmie "Pretty Woman", a jej kariera ciągle kwitnie. Sprawdźmy, jak dziś prezentuje się ta niezwykła aktorka.

📢 Oto Żaneta Gortat-Stanisławska - seksowna żona Marcina Gortata. Zobaczcie zdjęcia! [30.05.2024 r.] Dr Żaneta Gortat-Stanisławska, nie tylko jest żoną byłego koszykarza NBA, Marcina Gortata, ale również utalentowaną businesswoman i producentką kosmetyków. Prowadzi własną firmę zajmującą się produkcją kosmetyków oraz sieć szkół kosmetycznych, do których należą Broadway Beauty, BB College i marka Permanent World. Ponadto, jest wykładowczynią akademicką, politologiem, trenerką biznesu oraz ekspertką z branży beauty. Jest też przepiękną kobietą. Zobaczcie, jak seksownie wygląda na zdjęciach!

📢 Oto Maria Andrejczyk na seksownych zdjęciach. "Gratulacje dla fotografa i pięknej modelki" [30.05.2024] Maria Andrejczyk to wybitna polska lekkoatletka specjalizująca się w rzucie oszczepem. Dwukrotnie reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich, zdobywając srebrny medal. Co wiemy o jej codziennym życiu? Jak wygląda na swoich prywatnych zdjęciach? Zajrzyjcie do naszej galerii i odkryjcie jej odważne fotografie. 📢 Miss z Rio na odważnych zdjęciach. Tak wygląda Emilia Ankiewicz, prześliczna polska lekkoatletka! [30.05.2024] Emilia Ankiewicz to postać, która na sportowej arenie pozostawiła niezatarte ślady. Już od najmłodszych lat interesowała się sportem, a szczególnie pociągała ją lekkoatletyka. Specjalizując się w biegu na 400 metrów przez płotki, odnosiła liczne sukcesy, zdobywając medale na różnych zawodach. Na igrzyska olimpijskich okrzyknięto ją miss z Rio. Tak dziś prezentuje się na odważnych zdjęciach!

📢 20 najbogatszych gmin w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok [30.05.2024 r.] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G.

📢 Grażyna Torbicka - tak wygląda w wieku 65 lat. Nadal zachwyca urodą. Mamy zdjęcia! [30.05.2024] Grażyna Torbicka to jedna z najbardziej cenionych i uwielbianych postaci polskiej telewizji. Jako dziennikarka, konferansjerka i prezenterka telewizyjna, zyskała uznanie za swoje zaangażowanie w promowanie kina. Dziś, mając 65 lat, nadal aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym i medialnym. Przekonaj się, jak zmieniała się na przestrzeni lat i jak wygląda teraz, będąc ikoną polskiej telewizji. 📢 Horoskop dzienny na czwartek (jutro, 30.05). Które znaki zodiaku będą zadowolone z układu gwiazd? Poznaj horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich znajomych na jutro? Zobacz, co zgodnie z horoskopem może Ci się przytrafić w czwartek 30.05.2024. Czy Cię to ucieszy? Sprawdź horoskop na jutro (czwartek, 30.05.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Wiemy, kim są uczestnicy "Sanatorium miłości 6". Poznajcie ich bliżej. Zobaczcie zdjęcia! [30.05.2024] Poznajcie osoby, które zdecydowały się wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium miłości". Przybyli do Krynicy-Zdroju, gotowi na poszukiwanie przyjaźni i być może nawet miłości. Oto sześć pań i sześciu panów, którzy zostali bohaterami tego kultowego programu TVP1. 📢 Oto Magda z "Barw szczęścia" na śmiałych zdjęciach! Natalia Sierzputowska: "Dużo dziewczyn dodaje takie zdjęcia, bo je lubi!" [30.05.2024] Natalia Sierzputowska, młoda polska aktorka, zdobyła rozgłos dzięki roli Magdy w popularnym serialu "Barwy szczęścia". Jej talent i urok przynoszą jej coraz większą popularność, zarówno na ekranie, jak i w mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie. Aktorka zaskakuje swoich fanów śmiałymi zdjęciami, które regularnie publikuje. " I tutaj was kochani zaskoczę, dziewczyny nie zawsze wstawiają takie zdjęcia tylko po to, żeby podobać się chłopcom. Niesamowite, prawda?" - mówi Sierzputowska. Zobaczcie te fotografie!

📢 Oto Kalina - 15-letnia córka Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza. Zobaczcie, jak dziś wygląda! [30.05.2024] Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim showbiznesie. Ich historia rozpoczęła się dzięki musicalowi "Metro", którego twórcą jest Janusz Józefowicz. Natasza Urbańska, zdeterminowana młoda artystka, marzyła o występie w tym spektaklu i w końcu osiągnęła swój cel. Przy okazji znalazła miłość swojego życia. Para ma córkę Kalinę, która obecnie ma 15 lat. Zobaczcie, jak wygląda teraz! 📢 Oto Wiktor Kowalewski, syn Krzysztofa Kowalewskiego, legendy polskiego kina. Mamy zdjęcia! [30.05.2024 r.] Krzysztof Kowalewski był jednym z najwybitniejszych aktorów polskiej kinematografii. Jego talent niezaprzeczalnie wyróżniał się w branży filmowej, w której z powodzeniem działał przez dziesięciolecia. Zmarł 6 lutego 2021 roku w wieku 83 lat, pozostawiając po sobie niezatarte ślady w historii rodzimego kina. Zobaczcie, jak wygląda jego syn, Wiktor Kowalewski. Jest podobny do swego taty.

📢 Oto najpopularniejsze nazwy miejscowości w Wielkopolsce. Rekordzistę na mapie regionu znajdziemy aż 22 razy! [30.05.2024 r.] Jakie nazwy miejscowości są najpopularniejsze w Wielkopolsce? Postanowiliśmy to sprawdzić. Okazuje się, że lider na mapie regionu występuje aż 22 razy! Jakie miejscowości znajdują się w TOP 5 najpopularniejszych nazw wsi w województwie wielkopolskim? Tego dowiecie się z artykułu poniżej. 📢 Oto Krzysztof Krysiak. Był pierwszym mężem Agnieszki Chylińskiej. Tak dziś wygląda! [30.05.2024 r.] Agnieszka Chylińska jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek. Niewielu jednak wie, że jej pierwszym mężem był Krzysztof Krysiak, który w tamtym czasie pełnił rolę menedżera działu marketingu w "Sony Music". Zobaczmy, jak wygląda teraz i czym zajmuje się mężczyzna, który był mężem Agnieszki Chylińskiej.

📢 Osoby o tych imionach są niemiłe i podłe. Te osoby są wyjątkowo wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę! 29.05.2024 Według dawnych wierzeń to jakie imię nosimy determinuje nasz charakter i zachowanie. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Sprawdź znaczenie tych imion. Te osoby są niemiłe i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na liście. Sprawdź listę imion!

📢 Minikarambol na autostradzie A2 w Poznaniu. Jadący na wschód utkną w korku. Jeśli możecie, omijajcie tę drogę! Na odcinku autostrady A2 pomiędzy węzłami Poznań Luboń i Poznań Krzesiny doszło do zderzenia, w którym brały udział cztery samochody osobowe. Korek ciągnie się na długości 6,5 km. Na jezdni w kierunku Konina i Warszawy występują poważne utrudnienia w ruchu. 📢 Właściciel Lecha Poznań chce odmłodzić kadrę. "Błędem było zatrudnienie Mariusza Rumaka i brak kandydata za Johna van den Broma" W środę 29 maja o godzinie 12 prezes Lecha Poznań Piotr Rutkowski spotkał się z dziennikarzami. Spotkanie miało formułę dyskusji między przedstawicielami mediów, a właścicielem Lecha Poznań. Piotr Rutkowski nie krył, że ten sezon był fatalny i przyznał się do kilku błędów. Jego zdaniem klub stanął w miejscu, ale ma silne fundamenty i nie zgadza się z tezą, że jest w zgliszczach. Ważną informacją jest, że Lech Poznań zakończył ten sezon ze stratą 19 milionów złotych.

📢 Jerzy B. po 45 latach od rozstania zabił b. żonę. Dramat spod Złotowa w Wielkopolsce zakończony wyrokiem sądu w Poznaniu Po 45 latach od rozstania, 85-letni Jerzy B. dokonał zabójstwa swojej byłej żony. Sąd Okręgowy w Poznaniu zdecydował, że mężczyzna zostanie umieszczony w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Wyrok ten jest efektem uznania przez sąd, że w chwili popełnienia czynu Jerzy B. był niepoczytalny.

📢 "Rolnik szuka żony". Poznali się dzięki programowi i wzięli ślub. Zobaczcie zdjęcia! [29.05.2024] "Rolnik szuka żony" to jeden z najchętniej oglądanych programów telewizyjnych w Polsce, który zyskał ogromną popularność. Program ten łączy ludzi z różnych zakątków kraju, umożliwiając im znalezienie miłości swojego życia. Dzięki udziałowi w tym reality show wielu uczestników znalazło szczęście w miłości, zakładając rodziny i ciesząc się wspólnym życiem. Przedstawiamy, co słychać u rolników, którzy dzięki programowi TVP znaleźli swoje drugie połówki.

📢 Morderczyni gołębi w rękach policji. Ucinała im nogi i wyrzucała ciała do kosza na śmieci W ręce policji trafiła 80-letnia mieszkanka Poznania. Starsza kobieta podejrzana jest o maltretowanie i zabijanie gołębi. Grożą jej 3 lata więzienia.

📢 Minimalne wynagrodzenie wzrośnie od stycznia 2025 - ile netto, a ile brutto? [29.05.2024] Od stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie w Polsce zostanie podniesione, co ma znaczący wpływ na sytuację finansową wielu pracowników. Zmiana ta obejmuje zarówno wysokość kwoty brutto, jak i netto, czyli faktyczne wynagrodzenie otrzymywane na rękę po odliczeniu wszystkich obowiązkowych składek i podatków. Wzrost minimalnej płacy ma na celu poprawę standardu życia pracowników najmniej zarabiających, ale jednocześnie wpływa na koszty zatrudnienia ponoszone przez pracodawców. Przyjrzyjmy się szczegółowo, ile wyniesie nowe minimalne wynagrodzenie brutto oraz ile z tej kwoty trafi bezpośrednio do portfeli pracowników w postaci wynagrodzenia netto.

📢 Oto najlepsi sportowcy powiatu poznańskiego. Starosta wręczył nagrody. "Sport porusza nasze serca oraz budzi wielkie emocje" Powiat poznański, tak jak i w ubiegłych latach, przyznał nagrody dla najlepszych sportowców, trenerów oraz drużyn w regionie. W gronie wyróżnionych najwięcej było kajakarzy, kolarzy oraz przedstawicieli sportów walki. Za wybitne wyniki wyróżniono również Patryka Rajkowskiego, kolarza Jedynki Kórnik. 📢 Orłosęp, który latał nad Poznaniem, został złapany. Dlaczego? Orłosęp, który wylądował na parapecie okna mieszkańca Poznania, wzbudził ogromną sensację. Jest to niezwykle rzadki okaz widziany w Polsce. Okazuje się, że ptak wymagał pomocy. Został schwytany i obecnie przebywa w poznańskim ogrodzie zoologicznym. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Malta Festival zakupiony przez Dominikę Kulczyk nie odbędzie się w czerwcu. Termin przeniesiono! Po odejściu wieloletniego dyrektora Malta Festival, w ubiegłym roku zakupiła go Dominika Kulczyk. Od tamtej pory doniesienia na temat przyszłości festiwalu ucichły. Teraz już wiemy, że impreza nie odbędzie się - jak to bywało wcześniej - w czerwcu lub na przełomie czerwca i lipca. 📢 Koszmar rodziny spod Poznania! Od prawie dwóch lat jest nękana przez hakera. Na ich telefon zamawia taksówki, jedzenie, opony Każdy, kto odwiedzi dom rodziny z podpoznańskiego Puszczykowa, jest narażony na zablokowanie telefonu. Domownicy od 1,5 roku są nękani przez hakera, który śledzi każdy ich krok. „Czujemy się jak w Domu Wielkiego Brata” – mówi pani Zofia. Cyberprzestępca w wiadomościach zapewnia, że nie da rodzinie spokoju. „Nigdy się nie uwolnisz. Jesteś zerem” - głosi jeden z SMS-ów.

📢 Z ostatniej chwili! Inspektorat Budowlany zamknął Obornicki Ośrodek Kultury? We wtorek, 28 maja w Obornickim Ośrodku Kultury odbyła się kontrola Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Według ich decyzji, obiekt został tymczasowo wyłączony z użytkowania. 📢 Ranny senior z nożem i gotówką w Poznaniu. Strażnicy eskortowali do szpitala i obezwładnili niespokojnego pacjenta Strażnicy miejscy eskortowali do szpitala rannego mężczyznę, który miał przy sobie nóż i pieniądze, a do tego zachowywał się agresywnie. Najpierw udzielili mu pierwszej pomocy, a później... musieli go obezwładnić! 📢 Tego nie powinno się jeść, gdy mamy podwyższony cukier. Oto lista produktów zakazanych Podwyższony poziom cukru we krwi może powodować poważne przewlekłe schorzenie, jakim jest cukrzyca. Choroba ta dotyka coraz większą liczbę osób i na świecie szacuje się, że jest ich ponad 400 mln. Zobaczcie, jakie produkty odstawić, kiedy mamy podwyższony cukier. Oto lista.

📢 Tyle zarabiają pracownicy Aldi w 2024 roku. Oto stawki Aldi to jedna z popularnych sieci marketów obecna w naszym kraju od kilkunastu lat. Aldi od kilku lat podobnie jak inne konkurencyjne sieci oficjalnie informuje o wysokości wynagrodzeń swoich pracowników, a także o dostępnych benefitach. Zobaczcie, ile zarabiają pracownicy na różnych stanowiskach w sklepach Aldi. 📢 Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2024 - poznaj najnowsze trendy i inspiracje Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2024 - poznaj najnowsze trendy i inspiracje. Lato 2024 zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim nowe trendy w stylizacji paznokci. Czerwiec to idealny czas, aby odświeżyć swoje manicure i wypróbować najnowsze inspiracje. W tym artykule przedstawiamy najmodniejsze wzory i kolory, które będą królować na paznokciach w nadchodzącym miesiącu. Oto przegląd najgorętszych trendów na czerwiec 2024!

📢 Boże Ciało 2024. Ulicami Poznania przejdą procesje eucharystyczne. Sprawdź trasy W tym roku święto Bożego Ciała przypadnie 30 maja. To dzień kiedy wierni katoliccy gromadzą się w kościołach na mszy świętej, a następnie udają się w procesję eucharystyczną. Zobacz jakimi trasami przejdą poznańskie procesje. Szczegóły znajdziesz w galerii. 📢 Tragiczny wypadek w rejonie przejazdu kolejowego w Rawiczu. Pociąg śmiertelnie potrącił młodego mężczyznę W pobliżu przejazdu drogowo-kolejowego w Rawiczu doszło do tragicznego wypadku. Pociąg IC relacji Olsztyn Główny - Wrocław Główny śmiertelnie potrącił młodego mężczyznę. 📢 Niezwykle rzadki gość w Poznaniu! Orłosęp zaglądał przez okno na Winogradach "Nie uwierzycie, co u nas siedzi na oknie" - tak skomentował nagranie pan Maciej, poznaniak, którego mieszkanie odwiedził orłosęp. Jak informują miłośnicy zwierząt - to niezwykle rzadko widywany w Polsce okaz.

📢 Dzień Dziecka w Poznaniu. Zobacz, z jakich atrakcji można skorzystać! Tegoroczny Dzień Dziecka przypadnie już w najbliższą sobotę. To zatem najwyższy czas, aby rozpocząć planowanie atrakcji, które umilą najmłodszym ich własne święto, a także pozwolą spędzić weekend w rodzinnym gronie. Zobacz w galerii propozycje aktywności z okazji Dnia Dziecka! 📢 Bartosz Salamon przedłużył kontrakt z Lechem Poznań. Teraz czeka na Euro 2024 Bartosz Salamon był jednym z niewielu piłkarzy Lecha Poznań, który nie zawiódł w poprzednim sezonie PKO Ekstraklasy. Doświadczony obrońca właśnie przedłużył kontrakt z ekipą Kolejorza i będzie mógł ze spokojem przystąpić do zgrupowania reprezentacji Polski przed Euro 2024, które rozpocznie się na początku czerwca w Warszawie. 📢 Śmiertelny wypadek na DK10 na wysokości Śmiłowa. Zginął 38-letni kierowca Na drodze krajowej numer 10 pomiędzy miejscowościami Piła - Wyrzysk na wysokości miejscowości Śmiłowo doszło do śmiertelnego wypadku. Zderzyły się ze sobą samochód osobowy i ciężarówka.

📢 Międzynarodowe Targi Poznańskie mają 103 lata. Tu pokazano pierwszy polski komputer, telewizor i Coca-Colę! Czego nie wiecie o MTP? Równo sto trzy lata temu w Poznaniu rozpoczęła się impreza targowa – I Targ Poznański. Trwała od 28 maja do 5 czerwca 1921 roku i stała się początkiem dla Międzynarodowych Targów Poznańskich. 📢 To najbogatsi komornicy w Poznaniu. Ich zarobki szokują! Zobacz listę top 10! W tle setki tysięcy złotych, apartamenty, działki, łodzie motorowe i luksusowe auta. Dwustu wielkopolskich komorników przekazało do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu oświadczenia majątkowe. Postanowiliśmy sprawdzić, którzy komornicy funkcjonujący przy poznańskich sądach osiągnęli najwyższe dochody z prowadzenia indywidualnej kancelarii komorniczej w 2022 r. i jak prezentują się ich majątki.

📢 Raj dla poszukiwaczy okazji z Poznania. Tłumy wyruszyły do Komornik na pchli targ. Zobacz, co oferowali sprzedający w niedzielę, 26 maja Wyjątkowe produkty trudne do zdobycia w innych miejscach, przystępne ceny i swojska atmosfera - to główne powody, dla których na poznański pchli targ przybywa co tydzień tysiące poznaniaków i Wielkopolan. Dzięki przeniesieniu giełdy staroci z Poznania do Komornik przybyło sprzedających. Na szczęście, mimo gorszego dojazdu, nie brakuje też klientów. Zobacz, co można było dostać w tej kopalni złota w niedzielę 26 maja!

📢 Nawałnica nad Wielkopolską. Kilkadziesiąt zgłoszeń w całym województwie. Zalane piwnice, przewrócone drzewa, podtopione drogi. We wtorek popołudniu Poznań nawiedził intensywny deszcz. W całym województwie służby do tej pory (godz. 17.20) odnotowały 61 zgłoszeń dotyczących skutków ulewy. Najwięcej w ostatnim czasie działo się w powiecie kościańskim. 📢 Kto odpowiada za Akademię Lecha Poznań? Legia nad Lechem w CLJ, rezerwy spadają do trzeciej ligi. Pierwszy odcinek "Głosowym Okiem" Redakcja "Głosu Wielkopolskiego" rusza z nowym programem, który nazywa się "Głosowym Okiem". Jest to program, w którym dziennikarze "Głosu Wielkopolskiego" będą wypowiadali się na różne tematy, dotyczące poznańskiego i wielkopolskiego sportu. Będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, a także o tym, co Was interesuje, dlatego zawsze będziemy otwarci na to, gdy nad czymś będziecie chcieli się skupić. W pierwszym odcinku redaktor Maksymilian Dyśko powiedział o przyczynach spadku rezerw Lecha Poznań, zahaczając o Akademię Lecha Poznań. Całość można odsłuchać w załączonym wideo.

📢 Mer Charkowa prosi Poznań o pomoc. Czego pilnie potrzebuje miasto bombardowane regularnie przez Rosjan? Trwa dramat ukraińskiego miasta. Leżący niedaleko rosyjskiej granicy Charków stał się kilka miesięcy temu głównym celem rosyjskich bombardowań. Obecnie wojska agresora prowadzą ofensywę w jego kierunku. Partnerskie miasto Poznania bardzo potrzebuje pomocy. Władze miasta chcą wciągnąć w nią też inne miasta partnerskie.

📢 Dywan kwiatowy z logo Poznania na Malcie. Zaprojektowali go studenci Skarpy nad jeziorem Maltańskim zyskały nowe oblicze. Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (UPP) zaprojektowali i wykonali tu kwiatowy dywan, którego wzór układa się w nowe logo Poznania. 📢 Czas na Złotą Setkę Wielkopolski 2023. Czas na najlepsze wielkopolskie firmy! Po raz kolejny przy udziale ekspertów nagrodzimy firmy z Wielkopolski za najlepsze wyniki finansowe w czterech kategoriach oraz dzięki Państwa zgłoszeniom wybierzemy "Lidera społecznej odpowiedzialności biznesu". Zapraszamy na kolejną odsłonę naszego prestiżowego rankingu "Złota Setka Wielkopolski", którego laureatów poznamy podczas wrześniowej gali „Złotej 100”.

📢 Poważny wypadek na DW 434! W Kotowie zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Droga po kilku godzinach odblokowana Niebezpieczne zdarzenie na drodze wojewódzkiej nr 434. We wtorkowe popołudnie 28 maja na wysokości miejscowości Kotowo zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Na miejscu pracują służby ratownicze, droga była całkowicie zablokowana.

📢 Hotel należący wcześniej do Grażyny Kulczyk otworzy się ponownie. Już poszukiwani są pracownicy do Blow Up Hall w Poznaniu To właśnie ten hotel zachwycał dziełami sztuki, a nocował w nim sam Sting. Uznany przez telewizję CNN za jeden z najlepszych hoteli na świecie w kategorii high-tech, Blow Up Hall otworzy się ponownie. Poszukiwani są pracownicy. 📢 Dom z filmu "Kevin sam w domu" wystawiony na sprzedaż. Tak teraz wygląda! Kazdy, kto chociaż raz w życiu oglądał film "Kevin sam w domu", doskonale kojarzy ten dom. Forteca, którą się stał przeciwko dwójce włamywaczy, jest teraz dostępna dla każdego. Dom trafił na sprzedaż!

📢 Kotki ze schroniska w Poznaniu szukają nowego domu. Samych biało-czarnych jest wiele. Oto zwierzaki, które można adoptować Kotki i kocurki, małe i duże, z takimi wielkimi wąsami, ale i z takimi mniejszymi. Wszystkie jednak biało-czarne! Schronisko dla zwierząt w Poznaniu wypełnione jest wieloma kotami, które czekają na adopcję i przede wszystkim kochającego właściciela. Te zwierzaki czekają na dom. Prezentujemy je w naszej galerii! 📢 To opuszczony pałac Kwileckich w Oporowie koło Szamotuł. Jego właściciel był bardzo majętnym Wielkopolaninem. Teraz pałac niszczeje... Pielgrzymowali tu polscy patrioci, by poznać wnuczkę twórcy Legionów Polskich, gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Zjeżdżały tu wycieczki rolników z Niemiec i Wielkopolski, aby przyjrzeć się nowoczesnym metodom gospodarowania na roli. Wszystko dzięki Mieczysławowi Kwileckiemu, jednemu z najbogatszych Wielkopolan przełomu XIX i XX w., dyrektora Bazaru w Poznaniu, jednego z fundatorów Teatru Polskiego. Teraz pałac, w którym kwitło życie towarzyskie Wielkopolski, powoli popada w ruinę. Czy znajdzie się dla niego właściciel, który przywróci mu świetność?

📢 Oto najlepsze licea i technika w Wielkopolsce w rankingu Zwolnieni z Teorii! Uczą w nich empatii, współpracy i gotowości na zmiany Zakończyła się X edycja Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Wzięło w niej udział 7,5 tysiąca uczniów z całego kraju. Szkoły, które wspierały swoich uczniów w ich własnych działaniach zostały ujęte w rankingu szkół Zwolnieni z Teorii. Kto wypadł w nim najlepiej w Wielkopolsce? 📢 Najcięższy parowóz, wspaniałe mosty i wciąż czynna parowozownia! Sprawdź atrakcje dla miłośników kolei w Wielkopolsce Dla jednych kolej to środek transportu, który umożliwia dotarcie do atrakcji turystycznych, dla innych - atrakcja sama w sobie, nie tylko sposób na podróżowanie, ale też podróż w głąb historii i technologii. W województwie wielkopolskim znajdziemy wiele kolejowych "przystanków", które miłośnicy kolei powinni odwiedzić. Zobacz najciekawsze atrakcje turystyki kolejowej w Wielkopolsce!

📢 Chcesz spędzić wakacje na RODOS? To najtańsze ogródki działkowe na sprzedaż w Poznaniu. Sprawdź ceny, miejsca i zobacz zdjęcia! Dla mieszkańców bloków w upalne dni są wybawieniem, dla miłośników ogrodnictwa spełnieniem marzeń, a dla gzubów dobrym miejscem do zabaw. Ogródki działkowe nieustannie cieszą się popularnością. Ile w Poznaniu trzeba zapłacić za swój kawałek ziemi? Jak wyglądają tanie działki ROD wystawione na sprzedaż? Zobacz najtańsze ogródki działkowe do kupienia w Poznaniu! 📢 Dzień Dziecka 2024. Jak spędzić rodzinnie Dzień Dziecka? Odkryj najlepsze pomysły na wyjątkowy dzień z dziećmi! Dzień Dziecka to wyjątkowa okazja, by cieszyć się wspólnymi chwilami i stworzyć niezapomniane wspomnienia. Zainspiruj się naszymi pomysłami na świętowanie Dnia Dziecka w Wielkopolsce. Gdzie udać się z rodziną

📢 Ten opuszczony szpital budzi grozę! Znany w całej Wielkopolsce obiekt popadł w ruinę. Zobacz, jak wygląda w środku Wybite okna, potłuczone kafelki, zniszczone parkiety i porozrzucane dokumenty z danymi pacjentów - wnętrza opuszczonego Szpitala Rehabilitacyjnego w Miłowodach mrożą krew w żyłach. Kiedyś był miejscem, do którego przyjeżdżali pacjenci z całego województwa. Z czasem placówkę zlikwidowano, personel przeniósł się do Szpitala Kardiologicznego w Kowanówku, a obiekt popadł w ruinę. Zobacz, jak po kilkunastu latach wyglądał w środku.

📢 Jak prawidłowo przycinać rośliny latem?Sprawdź jak zrobić to poprawnie. Przycinanie krzewów i drzew latem ma ogromny wpływ na kwitnienie Lato to idealny czas na przycinanie krzewów i roślin. Dowiedz się, kiedy i jak przycinać różne gatunki roślin, aby zapewnić im najlepsze warunki do wzrostu oraz jakie techniki przycinania stosować, by osiągnąć oczekiwane rezultaty. 📢 Afera na 125 milionów. Śledztwo pod nadzorem prokuratury prowadzono w całej Wielkopolsce „Lewe" faktury na 125 000 000 złotych są powodem śledztwa pod nadzorem prokuratury w Poznaniu. Zatrzymano 3 osoby w śledztwie prowadzonym w całej Wielkopolsce. „Zatrzymani usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wystawiania i posługiwania się fałszywymi fakturami VAT" informuje Prokuratura Okręgowa w Poznaniu. 📢 Tylko czterech młodych zawodników rezerw Lecha Poznań grało na solidnym poziomie. Mają odpowiednie umiejętności, by się rozwinąć Rezerwy Lecha Poznań od ostatnich dwóch lat miały spory problem z utrzymaniem odpowiedniej formy. Za kadencji trenera Artura Węski było wiele punktów zwrotnych, lecz niedawno zakończony sezon był fatalny i postawa młodych lechitów odpowiadała 16. miejscu w tabeli 2. ligi. Pomimo słabej postawy możemy wyróżnić czterech zawodników, którzy oddali serce i dysponowali odpowiednią jakością.

📢 Takie badania lekarskie trzeba zrobić po 40-tce. Oto lista najważniejszych badań! Profilaktyka powinna odgrywać w naszym życiu tak samo ważną rolę, jak leczenie chorób. To właśnie dzięki profilaktyce możemy wyleczyć choroby, które jeszcze nie dają objawów i są w pełni możliwe do wyleczenia. Zobaczcie zatem, jakie badanie należy wykonać jeśli skończyło się 40 lat. Oto one. 📢 Działacze Lecha Poznań nie przedłużą umowy z doświadczonym bramkarzem. "Może przejść do rywala z tej samej ligi" Ten sezon był rozczarowujący dla sympatyków drugiej drużyny Lecha Poznań. Bramkarz, który w tym sezonie wystąpił w czterech spotkaniach na drugoligowych boiskach, prawdopodobnie opuści struktury drugiej ekipy Kolejorza. 📢 Tyle pieniędzy dostaną nauczyciele na wakacje w 2024 roku. Oto stawki W 2024 roku wzrósł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Nauczyciele to jedna z grup, które otrzymują pieniądze w ramach tzw. wczasów pod gruszą. Ile wyniosą wypłaty w 2024 roku? Zobaczcie, ile pieniędzy trafi na konta nauczycieli.

📢 Liczby w Lotto. Takie liczby dają wysokie wygrane w grze Lotto Totalizator Sportowy oferuje wiele gier liczbowych, w których można wygrać duże pieniądze. Najpopularniejsza to gra Lotto, w której wygrać można minimum 2 mln złotych, pod warunkiem, że tylko jedna osoba skreśli prawidłowo sześć liczb. Zobaczcie, jak pomóc szczęściu. Oto najczęściej padająca liczby w grze Lotto od 2019 roku. 📢 Doświadczony pomocnik Lecha Poznań odchodzi. Zagrał blisko 80. spotkań w barwach Kolejorza Sezon 2023/2024 nie był udany dla Lecha Poznań na wielu polach. Pierwsza drużyna Kolejorza, prowadzona przez trenera Mariusza Rumaka, grała słabo i nie zakwalifikowała się do europejskich pucharów. Z kolei druga drużyna Lecha po pięciu latach obecności spada z drugiej ligi. Zawodnik, który zaliczył 62. spotkania w rezerwach Kolejorza, podjął decyzję o odejściu.

📢 Wystawa prac wyjątkowego artysty już wkrótce w Poznaniu. To jedyna taka okazja, aby obejrzeć prace Banksy'ego Znany ze sztuki ulicznej, ukrywający się pod pseudonimem, tajemniczy artysta z Bristolu wkrótce zaprezentuje swoje prace na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Dzieła Banksy'ego, bo o nim mowa, zagoszczą w Poznaniu pod koniec sierpnia. 📢 Oto najpiękniejsze jeziora w Wielkopolsce. Poleca je National Geographic. Mają wyjątkowo malownicze plaże! Zobacz i pojedź W Wielkopolsce nie brakuje pięknych jezior. Zauważył to portal znanego czasopisma podróżniczego National Geographic. Wybrano 6 jezior w województwie wielkopolskim, które warto odwiedzić. Prezentujemy je w naszej galerii. 📢 Wyjątkowa zabawa na trybunach podczas meczu Lecha Poznań z Koroną Kielce. 20 tysięcy "świętowało" długie wakacje piłkarzy Kolejorza. Zobacz! Tylko nieco ponad 20 tysięcy widzów zjawiło się w ostatnim meczu sezonu 2023/24 na trybunach stadionu przy Bułgarskiej w Poznaniu, aby obejrzeć mecz z Koroną Kielce. W ostatnich tygodniach Lech zrobił wszystko, by nie liczyć się w wyjątkowym wyścigu żółwi o mistrzostwo Polski. Lechitom udało się nawet zaprzepaścić szansę na grę w europejskich pucharach. Kibice ironicznie wypomnieli zawodnikom i władzom klubu wyjątkowo długie wakacje, jakie ich czekają w tym roku.

📢 Ten Poznaniak miał mnóstwo szczęścia. Wydrapał w zdrapce 100 000 złotych! Maksymalna wygrana w grze padła w Poznaniu 23 maja 100 000 zł zainkasował poznaniak, który w 23 maja zakupił zdrapkę $ i wydrapał maksymalną wygraną! Szczęśliwy kupon czekał na klienta w kolekturze na os. Bolesława Chrobrego. 📢 10 najlepszych atrakcji Polski zdaniem czytelników portalu „The Guardian”. Które miejsca zachwyciły turystów z całego świata? Słynny brytyjski dziennik „The Guardian” zabiera porady i wskazówki podróżnicze od swoich licznych czytelników. Opublikował też listę najlepszych atrakcji Polski, stworzoną na podstawie porad zagranicznych turystów, którzy odwiedzili nasz kraj w ciągu paru minionych sezonów. Które polskie atrakcje najbardziej zachwyciły turystów z całego świata? Przekonaj się – niektóre miejsca mogą zaskoczyć!

📢 Pogrzeb Jana A.P. Kaczmarka w Krakowie. Wybitny kompozytor, laureat Oscara, spoczął na Cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych W sobotę w samo południe w krakowskim kościele Piotra i Pawła rozpoczęła się msza pogrzebowa Jana A.P. Kaczmarka - wybitnego polskiego kompozytora, laureata Oscara za muzykę do "Marzyciela", twórcy festiwalu Transatlantyk. Uroczystość ma charakter państwowy. Jan A. P. Kaczmarek spocznie na Cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych.

📢 Takie dzikie zwierzęta spotkamy w Poznaniu! Pojawiają się w parkach oraz na ulicach. "Ich życie w mieście jest prostsze". Zobacz zdjęcia! Często w mieście możemy spotkać zwierzęta, które niegdyś żyły wyłącznie poza nim. Lisy, dziki, kuny to tylko przykłady. Jakie dzikie zwierzęta spotkamy w Poznaniu? - Zwierzęta przenoszą się do Poznania, ponieważ ich życie w mieście jest prostsze - mówi Anna Wierzbicka z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Oto najnowocześniejszy szpital w Wielkopolsce! Właśnie został otwarty. Poznań zyska kolejny Szpitalny Oddział Ratunkowy W czwartek odbyło się uroczyste otwarcie dwóch pierwszych modułów Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego. Nowa placówka ma być najnowocześniejszą w Wielkopolsce i powstała na poznańskim Grunwaldzie. Mieszkańcy będą mogli liczyć na nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy. 📢 MISTRZOWIE URODY. Zgłoś swoich kandydatów do nagród dla najlepszych w branży beauty Nowa edycja wielkiego plebiscytu branży Beauty i Zdrowie & Fitness rozpoczęta! Zapraszamy do zgłaszania fryzjerów, kosmetyczek, stylistek paznokci oraz innych specjalistów od urody. Na zwycięzców czekają statuetki i nagrody finansowe, które zostaną wręczone podczas wielkiej gali Mistrzów Urody. Już po raz kolejny Ekspertem Plebiscytu Mistrzowie Urody jest Michał Łenczyński, założyciel organizacji Beauty Razem, lider i autorytet w branży beauty w Polsce.

📢 Chcesz, żeby do karmnika przyleciały konkretne ptaki? Wsyp im to, co lubią. Tym zajadają się kowaliki, gile, sikorki, dzwońce i inne O tym, że ptaki trzeba dokarmiać z głową, już wiemy. Nie zostawiamy im chleba, ani produktów solonych, bo mogą poważnie zaszkodzić naszym skrzydlatym przyjaciołom. Jeśli uwielbiasz obserwować ptaki i zależy ci, żeby zobaczyć ich jak najwięcej, pamiętaj, że wiele z nich lubi inne smakołyki, dlatego warto postawić na różnorodność. Sprawdź, jakie ptaki mogą odwiedzić karmnik, jeśli znajdą w nim coś pysznego dla siebie.

📢 Patrycja Tuchlińska - stare zdjęcia. Tak kiedyś wyglądała narzeczona Józefa Wojciechowskiego W 2018 roku Józef Wojciechowski poznał pół wieku młodszą modelkę Patrycję Tuchlińską. Dziś wychowują razem 2-letniego synka. Razem wiodą luksusowe życie w podwarszawskiej willi. Ukochana 76-latka pokazuje w mediach społecznościowych, jak mieszka i podróżuje. Jak wyglądała piękna modelka, zanim związała się z Wojciechowskim i została matką? Mamy jej stare zdjęcia.

📢 Stary Browar ma już 20 lat. Pamiętacie, jak go budowali? [ZDJĘCIA] Stary Browar ma już 10 lat! Na dobre wpisał się w krajobraz Poznania. Co więcej, stał się jedną z jego wizytówek. Cieszy się uznaniem nie tylko klientów, ale również artystów, którzy chętnie w nim występują i nocują. Pamiętacie, jak budowali? Z okazji jubileuszu... przypominamy! 📢 Deszcz zalewa torowisko przy Głogowskiej w Poznaniu. Woda nie ma gdzie odpłynąć. "Wygląda to poważnie" Przystanek tramwajowy przy ul. Głogowskiej stał się symbolem skutków ulew w Poznaniu. Po niedzielnych opadach torowisko na wysokości Dworca Zachodniego znalazło się pod wodą, jednak tramwaje mogły je pokonywać. 📢 Poznań nie do poznania! Zapytaliśmy sztuczną inteligencję (AI) jak będzie wyglądała stolica Wielkopolski za 100 lat. Zobacz ilustracje! Wszystko się zmienia, ale czy zawsze zmienia się na lepsze? – mógłby z westchnieniem rzecz Paulo Cohelio, gdyby przypadkiem odwiedził Poznań i budzące sporo kontrowersji „zrewitalizowane” miejsca w przestrzeni publicznej takie jak Rynek Łazarski, Święty Marcin czy Plac Kolegiacki. A jak mógłby zmienić się Poznań w perspektywie stu lat? Takich wizji architektonicznych i planistycznych w obecnym magistracie jeszcze nie ma (może to i lepiej), ale od czego mamy – będącą obecnie na szczycie popularności - sztuczną inteligencję (AI) i coraz liczniejsze programy graficzne operujące na jej bazie?