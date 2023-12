Przegląd prasy 30.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolejny dzień protestu pod TVP. Demonstranci się nie poddają. Zobacz zdjęcia!”?

Prasówka 30.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolejny dzień protestu pod TVP. Demonstranci się nie poddają. Zobacz zdjęcia! Protest trwa już ponad tydzień. Pierwszy zorganizowano 20 grudnia, kiedy wyłączony został sygnał TVP Info oraz innych regionalnych kanałów, w tym poznańskiej TVP3.

📢 Nie żyje prof. Marceli Kosman z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. "Wychowawca wielu pokoleń studentów" Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM poinformował, że zmarł prof. dr hab. Marceli Kosman. "Odszedł szanowany uczony i nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów". 📢 Sylwester miejski 2023/2024: Zakopane, Kraków, Gdańsk, Białystok, Wrocław, Warszawa. Gdzie się odbędzie, a gdzie odwołano imprezę? Sylwester 2023/2024 zbliża się wielkimi krokami. Wielu Polaków lubi go spędzać hucznie, na miejskich imprezach, które przed pandemią były organizowane w wielu polskich miastach. Władze niektórych miejscowości zrezygnowały z organizacji noworocznej imprezy – nie oznacza to jednak, że w tym roku nie odbędzie się żaden miejski sylwester. Sprawdziliśmy, w których miastach będzie można powitać Nowy Rok.

Prasówka 30.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia jej domu [30.12.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". W październiku wprowadził się do niej Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego - mężczyzna, którego wybrała w programie "Rolnik szuka żony"

📢 Oliwia, córka Anny Przybylskiej, na prywatnych zdjęciach. "Piękna jak mamusia!". Zobaczcie! [30.12.2023] Oto córka Anny Przybylskiej na prywatnych zdjęciach. "Przepiękna. Nogi do nieba!" - przekonują internauci. Oliwia Bieniuk to córka Anny Przybylskiej, wielkiej polskiej aktorki, która zmarła przedwcześnie. Urodę z całą pewnością odziedziczyła po mamie. Postanowiła też zostać aktorką. Studiuje w Warszawskiej Szkole Filmowej. Grała też w serialu "Gliniarze". Zobaczcie prywatne zdjęcia Oliwii Bieniuk, córki Anny Przybylskiej. 📢 Oto dom Ewy z "Rolnik szuka żony 10". Okna zdobią szare zasłony. Mamy zdjęcia! [30.12.2023] Tak mieszka Ewa z "Rolnik szuka żony", kandydatka na żonę Waldemara! Ewa ma dom w Wyrzysku w Wielkopolsce. Zgłosiła się do programu, bo bardzo chciała poznać Waldemara spod Pakości. Spędziła trochę czasu na jego gospodarstwie. Dzięki temu, że zaprosiła go do swojego domu w Wyrzysku, wiem jak mieszka na co dzień. Zobaczcie, jak wygląda dom Ewy z "Rolnik szuka żony".

📢 W takim domu mieszkają Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! [30.12.2023] Zobaczcie, jak mieszkają Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony". To sympatyczna para, która poznała się dzięki dziewiątej edycji programu w TVP 1. Ich związek przetrwał próbę czasu. Mimo iż od finałowego odcinka minęło już ponad pół roku, są razem. Swoich małżeńskich planów jeszcze nie zdradzają. Wiemy jednak, że Valentyn przeprowadził się do jej pięknego domu na Podlasiu. Niedawno oświadczył się Klaudii, a ona oświadczyny przyjęła. Zobaczcie, jak mieszkają gwiazdy programu "Rolnik szuka żony". 📢 Dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! [30.12.2023] Zobaczcie, jak mieszkał Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszkał i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! W październiku przeprowadził się do Anny. Mieszkają razem w domu pod Kaliszem.

📢 "Rolnicy. Podlasie". Justyna i Łukasz Maciorowscy - tak mieszkają. Zobaczcie zdjęcia! [30.12.2023] Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie". 📢 Nicola z "Rolnik szuka żony 10" na prywatnych zdjęciach. "Śliczna jesteś". Zobaczcie! [30.12.2023] Tak wygląda Nicola z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Internauci szczerze: "Ale ty jesteś piękna"! Nicola to jedna z uczestniczek 10. edycji programu. Szybko stała się ulubienicą widzów. Gdy Dariusz w nieelegancki sposób rozstał się z nią, otrzymała od widzów wielkie wsparcie. To piękna, młoda kobieta, pozytywnie nastawiona do życia. Zobaczcie, jak Nicola z "Rolnik szuka żony" wygląda na prywatnych zdjęciach.

📢 Te osoby nie dostaną podwyżki w 2024 r. Sprawdź, czy nie należysz do pracowników zatrudnionych w tych zawodach Wysokie zarobki - kto nie marzy o tym, żeby dobrze zarabiać? Od 1 stycznia 2024 pewne zawody i osoby w nich zatrudnione mają dostawać wyższe wynagrodzenia. Podwyżki płac dla nauczycieli i podwyżki mundurowych zostały zagwarantowane w ustawie budżetowej. Jednak nie każdy dostanie podwyżkę. Kto nie będzie mógł liczyć na lepsze pieniądze? Wzrost wynagrodzeń jest przewidziany tylko dla pewnych pracowników. 📢 Po stu latach otwarto grób gen. Józefa Wybickiego w Brodnicy. Archeolodzy zarejestrowali, co znajduje się we wnętrzu grobowca Już informowaliśmy o tym, że historycy oraz archeologowie chcą zajrzeć do grobowca generała Józefa Wybickiego w Brodnicy. Pierwsze wykopy odbyły się jeszcze przed świętami, były to wykopy sondażowe, natomiast w piątek 29 grudnia udało się nie tylko odsłonić sklepienie grobowca, ale i zobaczyć, co znajduje się wewnątrz grobu, gdzie pierwotnie został pochowany autor słów hymnu polskiego.

📢 75 niezwykłych zdjęć Poznania z szalonych lat 90. Tak wtedy wyglądało miasto. Możesz go nie poznać - zobacz Zdjęcia Poznania z lat 90. to niezapomniana podróż w czasie. Tego miasta już nie ma, a wiele miejsc ciężko nawet poznać. Przeglądają archiwalne fotografie czasami można złapać się za głowę. Przekonacie się o tym, oglądając naszą wyjątkową galerię. Zabieramy Was w wielką podróż w czasie. Oto szalone lata 90. minionego wieku w Poznaniu na zdjęciach. Zobaczcie, jak prezentowało się wtedy miasto!

📢 Kup tanio mieszkanie od wojska! Ceny są bardzo atrakcyjne. To najnowsze oferty od Agencji Mienia Wojskowego. Zobacz zdjęcia! Szukasz mieszkania w atrakcyjnej cenie? Warto sprawdzić ofertę Agencji Mienia Wojskowego! Na licytacje wystawione są zapomniane powojskowe tereny, działki, ale i nieruchomości, w których można mieszkać. Oferta AMW jest bogata. Znajdziemy w niej mieszkania zarówno w dużych miastach, jak i miasteczkach powiatowych. Sprawdź, jakie obecnie mieszkania można kupić od wojska. Zobacz zdjęcia i ceny.

📢 Najlepsze życzenia noworoczne 2024. Zabawne, krótkie, wzruszające oraz wierszyki SMS i śmieszne obrazki. Czego życzyć na Nowy Rok? Krótkie, zabawne, poważne, rymowane, idealne do wysłania w formie SMS. Napisanie życzeń noworocznych swoim bliskim nie musi sprawiać kłopotu. Jeżeli nie masz pomysłu na życzenia z okazji Nowego Roku, a nawet nie wiesz, czego życzyć, to koniecznie przeczytaj nasze propozycje! Zebraliśmy najlepsze życzenia noworoczne 2024 oraz najśmieszniejsze obrazki! 📢 Mosty Berdychowskie w Poznaniu coraz bliżej! Tak teraz wygląda to miejsce. Trwają roboty budowlane. Zobacz niezwykłe zdjęcia Trwa budowa tzw. mostów berdychowskich w Poznaniu. Pomiędzy Chwaliszewem, Ostrowem Tumskim i Berdychowem powstaną dwa mosty dla pieszych i rowerzystów. Obecnie prowadzone są głównie roboty ziemne. Jak teraz wygląda ten teren? Mamy zdjęcia naszego fotoreportera. Wśród nich także takie wykonane z lotu ptaka.

📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje na co dzień marszałek sejmu. Tak mieszka Szymon Hołownia z ukochaną żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

📢 Warta Poznań traci menadżera do spraw sportu. Umowa nie zostanie przedłużona Rafał Grodzicki nie będzie dłużej piastował funkcji menadżera do spraw sportu w Warcie Poznań. Klub z Dolnej Wildy postanowił nie przedłużać wygasającej umowy z byłym piłkarzem ekstraklasy. Zieloni po raz kolejny w krótkim odstępie czasu będą musieli poszukać osoby odpowiedzialnej m.in. za przeprowadzanie transferów w klubie.

📢 Policjanci z Tarnowa Podgórnego przewozili zatrzymanego mężczyznę. "Wyglądało to tak, jakby policjant go uderzał". Jest stanowisko policji Zatrzymany mężczyzna, przewożony w radiowozie przez policjantów z Tarnowa Podgórnego, był bity przez funkcjonariusza? Takie podejrzenia miał kierowca samochodu, który jechał za radiowozem. Zdarzenia nagrał telefonem. Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji wyjaśnia, co zaszło. 📢 Koszmar psów rasy Cane Corso spod Pleszewa. Zwierzęta bardzo powoli dochodzą do siebie. Była właścicielka zgotowała im prawdziwe piekło W połowie grudnia w Kuczkowie pod Pleszewem odbyła się szokująca interwencja służb mundurowych, weterynaryjnych i pracowników urzędu. Wspólna akcja pozwoliła uratować siedem psów. Sześć psów rasy Cane Corso trafiło pod opiekę Fundacji Cane Corso Rescue Poland. Buldog francuski trafił do kolejnego stowarzyszenia. Kobieta, do której należały zwierzęta, zrzekła się ich. 📢 Big Brother - uczestnicy pierwszej edycji. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz [29.12.2023 r.] Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu!

📢 Podsumowanie rundy jesiennej w wykonaniu wypożyczonych zawodników Lecha Poznań. "Trener Galca mocno z nim jechał" „Niebiesko-biała obserwacja” ma na celu podsumowanie sytuacji klubowej, a także gry lechitów, którzy zostali wypożyczeni do innych zespołów. Czterech zawodników Lecha Poznań zostało wypożyczonych w rundzie jesiennej. Dwóch z nich zagrało w klubach z PKO BP Ekstraklasy (Filip Borowski oraz Krzysztof Bąkowski), a pozostała dwójka w zespołach z Fortuna 1. ligi (Jakub Antczak oraz Antoni Kozubal). Postanowiliśmy podsumować występy młodych lechitów, opierając się na wypowiedziach ekspertów, trenerów, a także danych z serwisu WyScout. W galerii opisaliśmy zmagania trójki z nich: Filipa Borowskiego, Antoniego Kozubala i Jakuba Antczaka. 📢 Sensacyjny powrót do Lecha Poznań. Znamy nazwiska asystentów Mariusza Rumaka Rafał Janas i Grzegorz Wojtkowiak będą asystentami trenera Lecha Poznań Mariusza Rumaka - podał Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl". Rafał Janas był asystentem Macieja Skorży w ostatnim mistrzowskim sezonie oraz w Urawa Red Diamonds. Czyżby szykowany był powrót "Maestro" do Lecha Poznań w czerwcu?

📢 Uwaga! Jest ostrzeżenie IMGW dla Wielkopolski. Będzie mocno wiało Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, jaki w sobotę wystąpi w większości powiatów województwa wielkopolskiego. 📢 W tym miejscu rozegrały się dramatyczne wydarzenia. Upiorny zajazd w Wielkopolsce wciąż straszy. Oto mroczna historia Zajazdu pod Kaczorem! "Zajazd pod Kaczorem" w Piotrowie Pierwszym kiedyś był kultowym miejscem znanym w całej Wielkopolsce. W czasach PRL-u i jeszcze w latach 90. słynął z serwowanej pieczonej kaczki, na którą przyjeżdżały tłumy. W 2015 roku doszło tam do wielkiego pożaru, po którym pozostały jedynie ruiny. Niestety, straszą one do dzisiaj. Jaka jest historia obiektu? Jak wygląda obecnie?

📢 Lech Poznań znalazł się na zakręcie. Oto nasze wnioski po kiepskiej jesieni Na ten sezon kibice Lecha czekali z dużymi nadziejami. Celem była faza grupowa Ligi Konferencji i walka o mistrzostwo Polski. Pierwsza część sezonu zakończyła się rozczarowaniem. Efektem było zwolnienie trenera Johna van den Broma. Holendra nie broniły ani wyniki, ani styl gry zespołu. Strata do lidera jest spora, bo wynosi aż 8 punktów. Na arenie międzynarodowej Kolejorz poniósł klęskę, która będzie przypominana przez wiele lat. Wniosków po tych ostatnich kilku miesiącach jest więcej. Prezentujemy je, by podsumować dokonania poznańskiego klubu w tej części rozgrywek.

📢 Dni wolne w 2024 roku. Jak wypoczywać dłużej wykorzystując jak najmniej urlopu? Oto urlopowe układanki Urlop zaplanowany tak, by wykorzystać święta państwowe pozwala zyskać dłuższe okresy nieprzerwanego wypoczynku. W 2024 roku kalendarz raczej sprzyja takim operacjom. 📢 Groźny wypadek w miejscowości Zbęchy Pole. Samochód wjechał w ogrodzenie. 64-letni mężczyzna miał zasnąć za kierownicą Do zdarzenia doszło 28 grudnia około godziny 9. W miejscowości Zbęchy Pole w powiecie kościańskim samochód uderzył w ogrodzenie. Kierowca prawdopodobnie zasnął za kierownicą. 📢 Najsłynniejszy film z otwierania szampana jest z Kielc! Przed sylwestrem warto obejrzeć zabawny "instruktaż". Zobacz film i zdjęcia Nie ma chyba osoby, która choć raz nie obejrzałaby słynnego filmu z otwierania szampana. Jest rok 1997, a przy stole siedzi zwyczajna, polska rodzina. Najpierw butelkę z szampanem próbuje otworzyć syn, ale ta ani drgnie. Zaczyna pomagać mu ojciec i po chwili piana idzie w górę zalewając pokój. Filmik stał się w sieci viralem i ma miliony wyświetleń. Okazuje się, że rodzina ta mieszka w… Kielcach. Na chwilę przed sylwestrem przypominamy, jak doszło do słynnego wydarzenia sprzed lat.

📢 Sprawdź najmniejsze polskie miasta. Wielkopolskie miejscowości w ścisłej czołówce! Zobacz zdjęcia Jak wynika z rankingu, Wielkopolska przewodzi pod względem ilości najmniejszych miast na terenie jednego województwa. Aż 5 spośród 10 najmniejszych powierzchniowo miast w Polsce znajduje się w województwie wielkopolskim. 📢 Zobacz najpiękniejsze budynki w Poznaniu. Przynoszą miastu chlubę! Zobaczcie zdjęcia Poznań jest w ciągłym remoncie, a w mieście powstają nowe budynki, mosty oraz drogi. Warto zatrzymać się na chwilę, by rozejrzeć się wokół i rozeznać, które budowle Poznania wprawiają nas w zachwyt, a które po prostu kłują w oczy. W naszej galerii przedstawiamy najpiękniejsze poznańskie budynki. W ostatnich 10 latach zdobywały one nagrodę architektoniczną Prezydenta Miasta Poznania im. J.B. Quadro. 📢 Tak żyje zwycięzca The Voice Of Poland. Oczarował widzów swoim głosem. Sprawdź zdjęcia! Zwycięzca 14. edycji rozrywkowego programu telewizyjnego The Voice Of Poland zachwycił widzów swoją historią oraz głosem. Zobacz, jak na co dzień żyje Janek Górka, dwudziestoletni student z Wrocławia, który wygrał w "The Voice".

📢 Wandale zniszczyli tunel w Lesznie. Bazgroły pojawiły się w nocy. Zobacz zdjęcia Wandale zniszczyli tunel przy ulicy Słowiańskiej w Lesznie. W przejściu podziemnym pod linią kolejową Poznań-Wrocław graficiarze wymalowali napisy, wśród których są nazwy zespołów sportowych. O zniszczonym tunelu redakcja poinformowała PKP. 📢 Kościół zliczył wiernych. Ilu katolików chodzi w Polsce na msze i religię? Oto nowy raport W opublikowanym przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego raporcie poinformowano, że liczba wiernych uczęszczających na niedzielną mszę świętą wzrosła w stosunku do ubiegłego roku o 1,2%. Liczba ta jednak daleko odbiega od wyników z 2019 roku, czyli na rok przed pandemią COVID-19, z powodu której do świątyń wprowadzono ograniczenia.

📢 W przestrzeń powietrzną RP wleciał niezidentyfikowany obiekt powietrzny. Poszukiwania trwają w powiatach tomaszowskim i zamojskim Na terytorium Polski spadł obiekt nieznanego pochodzenia. Taka informacja pojawiła się w przestrzeni medialnej. Trwają poszukiwania w okolicach Hrubieszowa oraz w powiatach: zamojskim i tomaszowskim.

📢 Nowa wojewoda wielkopolska oficjalnie przywitała się z mieszkańcami. Agata Sobczyk do urzędu przyjechała autobusem MPK Nowym wojewodą wielkopolskim została Agata Sobczyk. Wcześniej była ona związana ze Stowarzyszeniem Polska 2050. W wyborach parlamentarnych kandydowała do Sejmu z poznańskiej listy Trzeciej Drogi. Swój urząd objęła ona 28 grudnia, a z mieszkańcami i współpracownikami przywitała się 29 grudnia rano. Do pracy przyjechała autobusem MPK. 📢 Tak dziś wygląda Cher. Ciągle jest bardzo aktywna - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [29.12.2023 r.] Tak wygląda teraz Cher. Właśnie skończyła 77 lat. Zobaczcie zdjęcia! Cher to popularna amerykańska piosenkarka i aktorka. Choć do listy jej aktywności zawodowych powinniśmy jeszcze dopisać co najmniej kilka: pisarka, tancerka, modelka, autorka tekstów, prezenterka telewizyjna. Mimo słusznego wieku ciągle jest bardzo aktywna i świetnie wygląda. Niedawno rozstała się ze swoim o 40 lata młodszym partnerem. Niedawno obchodziła swoje 77. urodziny. Zobaczcie, jak wygląda dziś Cher.

📢 Jedna z najstarszych restauracji w Poznaniu kończy działalność. "Złota Kaczka" karmiła mieszkańców przez 45 lat! "To był wspaniały czas" To koniec "Złotej Kaczki" w Poznaniu. Restauracja, której specjałem była kaczka pieczona w jabłkach i czernina, zamyka się na dobre. W czwartek, 28 grudnia poinformowali o tym właściciele. Lokal działał przy Głogowskiej 123 przez 45 lat! 📢 Nowy rok nie odmieni Twojego życia. Poznańscy politycy radzą, jak się zabrać za postanowienia Szturm na siłownie i kluby fitness, spadek sprzedaży papierosów i długie kolejki do dietetyków - tak wygląda początek każdego nowego roku. Po miesiącu wszystko jednak wraca do normy. Czy w takim razie postanowienia noworoczne mają sens? Zapytaliśmy o to poznańskich polityków, którzy wiedzą, jak zabrać się za postanowienia.

📢 Brutalny atak w Ostrowie Wielkopolskim. 17-latka rzuciła się z nożem na swoją 67-letnią babcię Prokuratura wszczęła śledztwo ws. zaatakowania nożem 67-letniej kobiety przez jej 17-letnią wnuczkę – poinformował w piątek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.

📢 Oto dom Anny i Jakuba z "Rolnik szuka żony". Aktualnie są na etapie remontów. Zobaczcie zdjęcia! [29.12.2023] Tak mieszkają dziś Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". To jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony".

📢 Rekonstrukcja walk podczas Powstania Wielkopolskiego. Tak w Damasławku uczczono 105. rocznicę jego wybuchu Obchody 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w gminie Damasławek trwały dwa dni. W czwartek, 28 grudnia mieszkańcy mogli obejrzeć inscenizację walk powstańczych. 📢 Ulice na Strzeszynie w Poznaniu dziurawe jak ser szwajcarski. ZDM nie ma pieniędzy na ich budowę Osiedla na poznańskim Strzeszynie rosną, mieszkańców przybywa, a drogi wyglądają jak ser szwajcarski. Mieszkańcy, którzy od 10 lat walczą o budowę nowej nawierzchni, apelują o częstsze wyrównywanie ulic i budowę nawierzchni tymczasowej. Chcą wykorzystać zbliżające się wybory samorządowe.

📢 4 europejskie miasta, których lepiej unikać w 2024 roku. Turyści mogą być rozczarowani Na Starym Kontynencie mieści się mnóstwo ciekawych lokalizacji i atrakcji – okazuje się, że podróż do 4 z nich lepiej przeplanować z 2024 roku na inny termin. To spory cios dla wielu turystów, bowiem na liście znalazły się uwielbiane przez większość miasta. Dlaczego nie warto odwiedzać tych kierunków w nadchodzącym roku? 📢 Policyjny pościg na ulicy Warszawskiej w Poznaniu. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Uciekając doprowadził do kolizji Do policyjnego pościgu za uciekającym kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej, doszło na ulicy Warszawskiej w Poznaniu. Kiedy mężczyzna doprowadził do zderzenia z innym pojazdem, zaczął uciekać pieszo. 📢 Makabryczne odkrycie na strychu szpitala w Gnieźnie. Znaleziono tam zwłoki mężczyzny Na strychu jednego z oddziałów szpitala "Dziekanka" w Gnieźnie odkryto zwłoki. O szokującym znalezisku pracownicy szpitala poinformowali policję i prokuraturę. Zwłoki należały do mężczyzny, który był znany gnieźnieńskiej prokuraturze, bowiem przeciw niemu było prowadzone postępowanie karne.

📢 Wielkopolanin na liście najbogatszych ludzi na świecie! Tomasz Biernacki, właściciel sieci Dino zgromadził prawdziwą fortunę Brytyjski dziennik "The Guardian" przygotował listę 500 najbogatszych ludzi na świecie. W tym prestiżowym zestawieniu znalazło się miejsce dla jedynego Polaka. Tomasz Biernacki, właściciel sieci sklepów Dino zgromadził prawdziwą fortunę! 📢 Polskie Radio postawione w stan likwidacji. Co z Radiem Poznań? "Nas to nie obejmuje" Decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego spółki TVP, Polskie Radio oraz Polska Agencja Prasowa zostały postawione w stan likwidacji. To rozporządzenie nie dotyczy jednak Polskiego Radia w Poznaniu, ponieważ jest to spółka oddzielna. 📢 Piłkarskie Orły: Poznańska Trzynastka na wiosnę zagra w Centralnej Lidze Juniorów SKS Poznańska 13 dzięki dobrej postawie w barażowych spotkaniach wywalczyła awans do Centralnej Ligi Juniorów U-15. Młodzi poznaniacy pokonali w dwumeczu Orlen Gdańsk 5:2. Jednym z architektów awansu jest trener Tomasz Płoszka i między innymi dzięki niemu Poznańska Trzynastka zagra na wiosnę w CLJ.

📢 Wiatrak runął na ziemię. Śmigła leżą porozrzucane na polu. W Korzkwach pod Pleszewem doszło do awarii Do nietypowego zdarzenia doszło w miejscowości Korzkwy pod Pleszewem. Jak informują nasi Czytelnicy, wiatrak stojący w polu złamał się dosłownie jak zapałka. Śmigła leżą porozrzucane w promieniu kilku metrów. Na całe szczęście połamany wiatrak znajduje się daleko od zabudowań. 📢 I Bieg Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Prawie 500 osób uczciło bohaterów zrywu powstańczego. Zobacz zdjęcia W środę, 27 grudnia odbyła się I edycja Biegu Powstania Wielkopolskiego, rozgrywanego wokół Enea Stadionu i w Lasku Marcelińskim. W imprezie organizowanej przez Stowarzyszenie Kibiców Kolejorz wzięło udział prawie 500 osób. Start odbywał się falami, a każdy z 5 km symbolizował bitwę, mającą duży wpływ na losy Powstania Wielkopolskiego.

📢 Agata Sobczyk z Polski 2050 została powołana na stanowisko wojewody wielkopolskiego To już pewne! Agata Sobczyk z Polski 2050 została powołana na stanowisko wojewody wielkopolskiego. Jednocześnie ze stanowiskiem pożegnał się dotychczasowy wojewoda Michał Zieliński. 📢 Nowy dom Doroty Szelągowskiej. Tak się urządza w Hiszpanii córka Katarzyny Grocholi. Zobacz wyjątkowe wnętrza – galeria zdjęć Nowy dom Doroty Szelągowskiej zlokalizowany jest w pięknym miejscu. To już kolejna nieruchomość córki Katarzyny Grocholi, ale tym razem projektantka zdecydowała się na słoneczne Costa del Sol. Zobacz, jak wygląda hiszpańska willa prowadzącej „Totalne remonty Szelągowskiej”. 📢 Gigantyczna akcja CBŚP! Poznańscy funkcjonariusze uderzyli w gang farmaceutyczny. Zlikwidowano 3 fabryki i 6 magazynów Likwidacja 3 fabryk sfałszowanych produktów leczniczych, 6 magazynów z farmaceutykami i ich prekursorami o łącznej wartości około 50 mln zł, przejęcie kilkunastu ton sfałszowanych produktów leczniczych, kilku ton komponentów niezbędnych do ich produkcji, 18 urządzeń wartych około 20 mln zł i zatrzymanie 9 podejrzanych - to efekt jednej z największych akcji policjantów CBŚP. Ponad 130 funkcjonariuszy przyczyniło się do rozbicia gangu farmaceutycznego.

📢 Tak wyglądał ostatni dzień Galerii Malta w Poznaniu. "Atmosfera jest depresyjna". Zobacz zdjęcia 18 grudnia był ostatnim dniem funkcjonowania Galerii Malta w Poznaniu. Ostatnim działającym lokalem jest klub, w którym można zagrać w squasha. Od 19 grudnia galeria jest całkowicie zamknięta, a jej rozbiórka może rozpocząć się jeszcze w grudniu. 📢 Tak spaceruje się po nowej płycie Starego Rynku w Poznaniu. To jeszcze nie koniec remontu Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak osobiście zapraszał do świątecznych spacerów po nowej płycie Starego Rynku. Sprawdziliśmy, czy mieszkańcy Poznania skorzystali z tego zaproszenia. Remont jednak jeszcze się całkowicie nie zakończył.

📢 Kalendarz imprez sportowych w Wielkopolsce w 2024 roku. Co czeka kibiców w przyszłym roku? Już tradycyjnie na przełomie roku prezentujemy zestawienie najważniejszych imprez sportowych w przyszłym roku w Wielkopolsce. W sumie nie będzie niespodzianek, bo w kalendarzu nie pojawi się zbyt wiele nowości. Zabraknie natomiast w czerwcu tradycyjnych zawodów jeździeckich CSI4* na poznańskiej Woli. Po wycofaniu się głównego sponsora taka decyzja nie jest jednak zaskoczeniem.

📢 Tysiące rac zapłonęło w centrum Poznania! Kibice Lecha uczcili 105. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Zobacz zdjęcia Punktualnie o godzinie 16:40 cały Poznań stanął na chwilę, aby upamiętnić ofiary oraz bohaterów Powstania Wielkopolskiego. 27 grudnia 2023 obchodzimy jej 105. rocznicę. Jak co roku, udział w wydarzeniu wzięli kibice Lecha Poznań, którzy stworzyli na ulicach miasta iluminację stworzoną z tysięcy rac. Ta powróciła na swoją pierwotną trasę.

📢 Powstańcy na Starym Rynku w Poznaniu. Mieli armatę i samolot Fokker. Trwają obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego Trwają obchody 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W środę Poznaniu otwarte było Muzeum Powstania Wielkopolskiego, a wstęp tam, z okazji Narodowego Dnia Pamięci Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego był bezpłatny. Żywą lekcję historii zapewniali też na Starym Rynku rekonstruktorzy historyczni.

📢 Zmiany dla kierowców w 2024 roku. To zmieni się w przepisach Konfiskata pojazdu pijanym kierowcom, utworzenie stref czystego transportu czy nowe przepisy dotyczące rejestracji pojazdów. To tylko niektóre ze zmian na jakie muszą przygotować się kierowcy. Co jeszcze zmieni się w przepisach? 📢 Piękne życzenia na Boże Narodzenie 2023. Oto ładne życzenia świąteczne. Wesołe, poważne, śmieszne obrazki i SMS. Zobacz i wyślij! Przygotowaliśmy dla Was najlepsze życzenia świąteczne. Czego życzyć na Boże Narodzenie 2023? Prezentujemy ładne życzenia świąteczne, tradycyjne i poważne, a także wesołe. Znajdziecie tu również życzenia SMS oraz śmieszne obrazki. Wybierzcie te, które podobają się Wam najbardziej i wyślijcie je do swoich znajomych oraz bliskich. 📢 Wraz z narodzinami dziecka rodzi się matka i cała rodzina. To wyjątkowy moment Narodziny dziecka bywają różne. Mogą być łatwe, mogą być bolesne. Każda ciąża może być inna - jedna przebiegać bezproblemowo, innej mogą towarzyszyć powikłania. I przede wszystkim każda mama jest inna, bo każda ma swój bagaż doświadczeń i swoją historię. To, co je łączy, to fakt, że każda z nich narodziny nazywa cudem. Mało tego, o cudzie narodzin mówią też same położne, które w swojej pracy obecne są przy nawet kilku porodach dziennie.

📢 Robią wrażenie! Oto popularne szopki bożonarodzeniowe w Poznaniu. Zobacz zdjęcia W poznańskich kościołach podziwiać możemy szopki bożonarodzeniowe. Budowie tej jednej z największych w Europie zlokalizowanej przy placu Bernardyńskim w kościele pw. św. Franciszka Serafickiego, przewodniczył w tym roku gwardian o. Hieronim. 📢 Tak pięknie wyglądał kiedyś Poznań! Od tego czasu wiele się zmieniło. Dotarliśmy do wyjątkowego archiwum Bez Fontanny Wolności, ale za to z Wieżą Górnośląską i Powszechną Wystawą Krajową. Taki Poznań odszedł już w zapomnienie, a od tego czasu w mieście bardzo wiele się zmieniło. Dotarliśmy do wyjątkowego archiwum fotograficznego Henryka Poddębskiego, dzięki któremu możemy się przekonać, jak wyglądał Poznań w latach 1929 i 1933. Zapraszamy Was na wyjątkową podróż w czasie! Zobaczcie te niezwykłe zdjęcia. 📢 15 miejsc w Poznaniu, których już nie ma. Były kultowe! Pamiętasz je wszystkie? Zobacz zdjęcia Zapraszamy na sentymentalny spacer po Poznaniu. Adria, Bałtyk, Hortex - to tylko niektóre z nazw, które pozostaną wyłącznie w pamięci poznaniaków. Zniknęło także wiele innych kultowych miejsc. Przypomnijmy je sobie wszyscy na zdjęciach.

📢 Tłumy na pasterce w katedrze poznańskiej. Abp Gądecki: Przyjmijmy Dzieciątko jako źródło pokoju – W naszych czasach naznaczonych niesłychaną przemocą przyjmijmy Dzieciątko z Betlejem jako jedynego Zbawiciela człowieka i świata, źródło prawdziwego pokoju – powiedział w homilii podczas pasterki w poznańskiej katedrze metropolita poznański abp Stanisław Gądecki. 📢 Tak Święta spędzają zawodnicy z Ekstraklasy. Większość stawia na rodzinny klimat. Kamil Grosicki, Mikael Ishak, Paweł Wszołek Święta Bożego Narodzenia to dobry czas dla piłkarzy Ekstraklasy, żeby naładować baterie przed nową rundą, ale przede wszystkim spotkać się z najbliższymi. Jak święta spędzili najlepsi zawodnicy polskiej ligi? Sprawdziliśmy to.

📢 Tyle zostało z Biedronki w Mieścisku po wielkim pożarze! Co dalej ze sklepem? Zobacz zdjęcia Market Biedronka w Mieścisku stanął w ogniu. Pożar wybuchł ok. 16.00 w sobotę, 23 grudnia. Z relacji ogn. Piotra Kaczmarka, oficera prasowego KP PSP w Wągrowcu, na miejscu walczyło z ogniem 18 jednostek straży pożarnej z okolicy. Wezwania służb dokonała kierowniczka marketu.

📢 Te znaki zodiaku będą bogate w 2024 roku. Zobaczcie, na kogo czekają wielkie pieniądze Pieniądze, pieniądze - śpiewano niegdyś w musicalu "Metro". I choć nie są w życiu najważniejsze, to warto je mieć. Już niedługo przekonają się o tym niektóre znaki zodiaku. 2024 rok będzie sowity. Kto może spodziewać się zastrzyku gotówki już w styczniu 2024 roku? Odpowiedzi znajdziesz w naszej galerii. Oto horoskop finansowy na nowy rok. Te znaki zodiaku będą bogate w 2024 roku. 📢 Oto Artur z "Rolnik szuka żony 10" - tak wygląda gospodarstwo gwiazdy programu TVP 1. Zobaczcie zdjęcia! [21.12.2023] Oto gospodarstwo Artura z "Rolnik szuka żony 10". Mamy zdjęcia! Artur z Mazowsza to młody, 28-letni, postawny gospodarz, który zgłosił się do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", by zmienić swoje życie. Jego wcześniejsze związki rozpadły się, bo zbyt dużo czasu poświęcał gospodarstwu. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym mieszka i pracuje Artur z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Kuchnia w PRL-u miała swój babciny klimat - zdjęcia. Taki był jej wystrój i wyposażenie za komuny Między współczesnym wyposażenie kuchni, a tym z czasów PRL, jest spora różnica. Wielu z sentymentem powraca do tych czasów, a i moda na sprzęt i meble z lat 70. i 80. powraca. Niektórzy nadal pamiętają smak ciasta z prodiża, mleka prosto z kanki, a nawet piją kawę „plujkę” z koszyczka. Niektóre ze sprzętów gospodynie używają do dziś. Oto babcina kuchnia, jej wystrój i sprzęt na zdjęciach. 📢 Patrycja Tuchlińska - stare zdjęcia. Tak kiedyś wyglądała narzeczona Józefa Wojciechowskiego W 2018 roku Józef Wojciechowski poznał pół wieku młodszą modelkę Patrycję Tuchlińską. Dziś wychowują razem 2-letniego synka. Razem wiodą luksusowe życie w podwarszawskiej willi. Ukochana 76-latka pokazuje w mediach społecznościowych, jak mieszka i podróżuje. Jak wyglądała piękna modelka, zanim związała się z Wojciechowskim i została matką? Mamy jej stare zdjęcia.

📢 15 najlepszych restauracji w Poznaniu! Wygrały w plebiscycie "MyTuJemy". Tu jest pysznie! Zobacz ranking Poznaniacy wybrali najlepsze miejsca na gastronomicznej mapie Poznania w 2022 roku. Z tych restauracji klienci wychodzili najedzeni i zadowoleni. Głosowanie zostało przeprowadzone przez autorów bloga MyTuJemy. Sprawdź w naszej galerii 15 najlepszych restauracji i kawiarni w Poznaniu. 📢 Jeśli masz te cyfry w dacie urodzenia, to czeka Cię sukces w 2024 roku Numerologia choć nie jest uznawana za naukę ma sporą grupę zwolenników, którzy dopatrują się magicznych mocy przypisanych cyfrom. Rok 2024 to numerologiczna 8. Zobaczcie, kto w nowym roku ma zapisany sukces finansowy i miłosny. Sprawdźcie czy macie tę cyfrę w dacie urodzenia. 📢 Rozpoczął się wojewódzki etap Plebiscytu Sportowego. Już w piątek, 29 grudnia, poznamy zwycięzców! Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego.

📢 Tak zmienia się Stary Rynek w Poznaniu. "Duża część uliczek jest już wybrukowana". Oto nowe zdjęcia! Trwa wielki remont Starego Rynku w Poznaniu. Widać już coraz więcej powierzchni wyłożonej nową kostką brukową. W ostatnich dniach kamienny bruk zaczął już pokrywać zachodnią i północną część rynku. Układana jest nowa, granitowa kostka, ale wykorzystywany jest także bruk, który był tam przed remontem. Zobacz, jak zmienia się Stary Rynek w Poznaniu. Oto najnowsze zdjęcia! 📢 Tak obecnie wygląda Stary Rynek w Poznaniu. Turyści i mieszkańcy przeciskają się między barierkami Żeby było ładniej, trzeba się przemęczyć. Poznaniacy męczą się więc z remontem Starego Rynku od wielu miesięcy. Oficjalny termin jego zakończenia zbliża się nieubłaganie, dlatego na płycie ruszyły w październiku intensywne prace. Tymczasem mieszkańcy i turyści cierpliwie lawirują między kałużami i barierkami. Tym zmaganiom przyjrzał się nasz fotoreporter, który odwiedził w ubiegłym tygodniu z aparatem budowlańców i restauratorów. Zobacz, jak obecnie wygląda Stary Rynek w Poznaniu.

📢 Takie są imiona, które przyciągają pieniądze. Oni mają szczęście do pieniędzy O magicznych mocach imion mówi się już od wieków. Dawniej nadawano imię nowonarodzonym, aby przyporządkować mu pewne cechy. Dziś już się nie zwraca takiej uwagi na to co imię znaczy, ale czy podoba się rodzicom. Do każdego imienia jest jednak przypisanych szereg cech, które wraz z jego nadaniem mają trafić do posiadacza. Sprawdzamy zatem, kto wraz z imieniem skazany jest na fortunę. 📢 Oto 20 niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Musisz uważać! Znamy ranking najbardziej niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Najnowsze dane zaprezentował Główny Urząd Statystyczny. Dowiadujemy się z niego, w których miejscowościach w regionie jest popełnianych najwięcej przestępstw kryminalnych, gospodarczych i drogowych. Gdzie w Wielkopolsce jest najbardziej niebezpiecznie? Sprawdź w galerii, czy twoje miasto znalazło się na liście.

📢 Oto największe gminy w Wielkopolsce. Sprawdź, czy Twoja jest w TOP20! Po cieszącym się dużym zainteresowaniem rankingu wielkopolskich powiatów, kontynuujemy naszą zabawę. Dziś sprawdzamy powierzchnie wielkopolskich gmin i publikujemy ranking 20 największych. 📢 Uczestnicy Gogglebox 2023. Zobacz jak zmieniły się gwiazdy popularnego programu TTV Gogglebox to program telewizyjny emitowany od 2014 roku. Program oparty na brytyjskim formacie na licencji All3Media International, którego oryginał jest emitowany na antenie Channel 4. Program za sprawą uczestników szybko stał się hitem stacji TTV. Zobaczcie, jak przez te dziewięć lat zmienili się uczestnicy Gogglebox. 📢 Zajazd-widmo w Wielkopolsce kryje mroczne tajemnice. Tu rozegrały się dramatyczne wydarzenia! Za czasów PRL i także po 90 roku "Zajazd pod Kaczorem" był znany w całej Wielkopolsce. Słynął z serwowanej w nim pieczonej kaczki. Dziś dawna restauracja „Pod Kaczorem” w Piotrowie Pierwszym to ruiny, które straszą od 2015 roku, kiedy to doszło do wielkiego pożaru. Poznajcie tajemniczą historie tego miejsca i zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda obecnie.

📢 Poznaj historie najbardziej tajemniczych miejsc w kraju. Opuszczone miasta i wsie w całej Polsce. Co tam się wydarzyło? Od lat opuszczone kryją niejedną ciekawą historię. Na terenie całej Polski mieści się wiele miast i wsi, które od dawna nie są przez nikogo zamieszkałe. Ich historie są bardzo różnorodne, czasem na ich obecny wygląd wpłynęły większe historyczne wydarzenia, a czasem po prostu zniknęli z nich ludzie, a upływ czasu zmienił je w ruinę. Dzisiaj to prawdziwe punkty widmo na mapie kraju. Brak mieszkańców, zniszczone budynki, dzika roślinność. Co się tam wydarzyło? Jakie sekrety skrywają najbardziej tajemnicze miejsca w Polsce? Przedstawiamy kilka miast i wsi widmo z całej Polski, które wciąż można odwiedzić. Zobacz zdjęcia jak z horroru i dowiedz się, dlaczego nikt tam dzisiaj nie mieszka!

📢 Wyniki plebiscytu sportowego 2022 Polska Press Grupy 25 lutego w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa plebiscytu sportowego Polska Press Grupy 2022. Wyłonieni zostali najlepsi z najlepszych z poszczególnych województw jak i z całej Polski. Zwycięzców w tym wyjątkowym plebiscycie wybrali Czytelnicy gazet Polska Press Grupy. 📢 Kuchenne Rewolucje z Magdą Gessler w Wielkopolsce. Fyrtel Smaków w Kamionkach pod Poznaniem zmienił się w Złotą Świnkę! Kuchenne Rewolucje z Magdą Gessler znowu zagościły do Wielkopolski. Tym razem pomocy potrzebował „Fyrtel Smaków” w Kamionkach, w gminie Kórnik. Poza nazwą zmieniło się wnętrze i całe menu. Odcinek będzie można obejrzeć już w czwartek, 6 października. 📢 Pogrzeb Bohdana Smolenia: Tłumy żegnały aktora na cmentarzu w Przeźmierowie [ZDJĘCIA] Pogrzeb Bohdana Smolenia rozpoczął się we wtorek o godz. 13.00 w kaplicy na cmentarzu w Przeźmierowie. Popularnego artystę żegnała rodzina, przyjaciele, artyści, przedstawiciele władz kraju i Poznania, a także wielu poznaniaków.

