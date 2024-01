Przegląd prasy 31.01.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Izabela Macudzińska-Borowiak z programu "Królowe życia" skończyła 40 lat - tak się ubiera. To ikona stylu z Poznania. Zdjęcia! [31.01.2024]”?

Prasówka 31.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Izabela Macudzińska-Borowiak z programu "Królowe życia" skończyła 40 lat - tak się ubiera. To ikona stylu z Poznania. Zdjęcia! [31.01.2024] Programu "Królowe życia" już nie ma, a Izabela Macudzińska-Borowiak jest ciągle niezwykle popularna. Na Instagramie podgląda ją już ponad pół miliona internautów. Wzbudza ogromne zainteresowanie mediów i fanów. Właśnie skończyłą 40 lat. Przez wielu uznawana jest za ikonę stylu. Ubiera się oryginalnie, a czasami nawet wyzywająco. Zobaczcie jej niezwykle odważne zdjęcia!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 31.01.24

📢 Oto dom Justyny i Łukasza z "Rolnicy. Podlasie". Zobaczcie zdjęcia! [31.01.2024] Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie".

📢 Najciekawsze atrakcje turystyczne w Wielkopolsce według National Geographic! Zobaczcie zdjęcia [31.01.2024] Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie wielkopolskim! W tym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. W Wielkopolsce nie można się nudzić. A jakie atrakcje województwa znalazły się w TOP 12 przygotowanym przez prestiżowy National Geographic? Zobaczcie!

Prasówka 31.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto Patrycja Markowska - tak się ubiera. Artystka w przezroczystym gorsecie i nie tylko. Zobaczcie zdjęcia! Zobaczcie, jak ubiera się Patrycja Markowska, córka Grzegorza Markowskiego z Perfectu i wokalistka dysponująca potężnym głosem. Jej przeboje "Świat się pomylił", "Jeszcze raz" i "Hallo, hallo" zna cała Polska. Patrycja Markowska ma fantastyczny styl. Bardzo ciekawie się ubiera. Potrafi też zaskoczyć. Tak zrobiła, gdy założyła przezroczysty gorset lub prześwitującą czarną sukienkę. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto Patrycja Wieja z "Projekt Lady" na odważnych zdjęciach. Zobaczcie zdjęcia! [31.01.2024] Patrycja Wieja, zwyciężczyni pierwszej edycji "Projekt Lady" w TVN w 2016 roku, jest postacią wielowymiarową. To nie tylko zawodniczka Fame MMA, ale również instruktorka fitness, trenerka personalna, a nawet żołnierka. Odkąd wystąpiła w programie "Projekt Lady", niemal nieustannie jest o niej głośno. To niezwykle piękna kobieta. Zobaczcie, jak Patrycja Wieja wygląda na odważnych zdjęciach! 📢 Maciek z "Klanu" - tak dziś wygląda Piotr Swend, 34-letni aktor z zespołem Downa. Mamy zdjęcia! [31.01.2024] Piotr Swend, polski aktor z zespołem Downa, znany jest głównie z serialu "Klan" w TVP 1. Urodził się 23 sierpnia 1989 roku w Warszawie. Ma już 34 lata. W młodości uczęszczał do Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych "Dać Szansę" STO na Mokotowie w Warszawie, gdzie rozwijał swoje talenty muzyczne i aktorskie. Zobaczcie, czym dziś się zajmuje i jak wygląda Maciek z "Klanu".

📢 Conan, syn Dagmary Kaźmierskiej z Królowych życia, na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie! [31.01.2024] Conan Kaźmierski, syn Dagmary Kaźmierskiej, niezapomnianej uczestniczki "Królowej życia" na antenie TTV, aktualnie studiuje medycynę. Można go zobaczyć w dwóch innych programach telewizyjnych: "Bogate dzieciaki bez kasy" i "Dagmara szuka męża". A jak wygląda jego życie prywatne? Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie zdjęcia. 📢 Oto Marta Krupa, siostra Joanny Krupy, na odważnych zdjęciach. "Wyglądasz olśniewająco". Zobaczcie zdjęcia! [31.01.2024] Marta Krupa to modelka, aktorka i piosenka. Jest młodszą siostrą Joanny Krupy z programu "Top Model". Po tym, jak wzięła udział w programie "Taniec z gwiazdami", stała się bardzo popularna. Na Instagramie obserwuje ją już ponad 80 tysięcy internautów. Bardzo lubi pozować do zdjęć. Zobaczcie jej niezwykle odważne stylizacje.

📢 Tak mieszka Anita Lipnicka. Nie ma drugiego takiego domu. Mamy zdjęcia! [31.01.2024] Anita Lipnicka od 2016 roku jest mężem Marka Graya. Ten znany producent i artysta opuścił dla niej Anglię i na warszawskiej Pradze wspaniale urządził im loftowe mieszkanie. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, w jakich wnętrzach toczy się codzienne życie Anity Lipnickiej, byłej wokalistki zespołu Varius Manx.

📢 Dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! [31.01.2024] Zobaczcie, jak mieszkał Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszkał i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! W październiku przeprowadził się do Anny. Mieszkają razem w domu pod Kaliszem. 📢 Wielka premiera filmu o Mirosławie Okońskim! Zaproszeni goście zobaczyli historię legendy Lecha Poznań Na ten moment czekaliśmy dość sporo czasu, ale w końcu jest! We wtorek, 30 stycznia w poznańskim Cinema City Kinepolis odbyła się premiera filmu o Mirosławie Okońskim, legendzie Lecha Poznań pt. "Okoń - moja droga" w reżyserii Piotra Łuczaka. 2,5-godzinną produkcję obejrzało ponad 400 zaproszonych gości.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek. Sprawdź nowe szacunkowe wyliczenia [31.01.2024 r.] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika.

📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach 2024 w Poznaniu! Oto piękni, młodzi i uśmiechnięci! Zobacz pary na naszych zdjęciach! Sezon balów maturalnych trwa w najlepsze! Co weekend w Poznaniu uczniowie ostatnich klas szkół średnich bawią się na swoich studniówkach. Serca wszystkich skradają często urocze pary pięknych i uśmiechniętych przyszłych maturzystów. Na studniówkach towarzyszą im fotoreporterzy "Głosu Wielkopolskiego", a w ich obiektywach często pojawiają się roztańczone, radosne, a czasami nieukrywające swoich uczuć duety. Zobaczcie piękne pary z poznańskich studniówek!

📢 Wojsko czyści magazyny! Możesz się ubrać od stóp do głów. Oto ubrania wystawione na sprzedaż przez AMW. Zobacz zdjęcia i ceny Ubierz się od stóp do głów z wojskiem! W sklepie internetowym Agencji Mienia Wojskowego można kupić koszule, spodnie, bluzy, a także obuwie i okrycia wierzchnie. Ceny są wyjątkowo atrakcyjne! W naszej galerii znajdziesz aktualne oferty. Na pewno znajdziesz coś dla siebie.

📢 Aż 96 nielegalnych składowisk w Wielkopolsce! “Trzeba z tym raz na zawsze skończyć” - mówi ministra klimatu i środowiska W Wielkopolsce znajduję się 96 nielegalnych składowisk odpadów, a w 42 z nich składowane są odpady niebezpieczne. Ministra Klimatu i Środowiska oznajmiła, że rozwiązanie tego problemu raz na zawsze jest sprawą priorytetową. 📢 Janusze remontu w Poznaniu. Usypali hałdę z gruzu, bo chcieli zaoszczędzić na kontenerze U klasyka cwaniak zamiast pięciu złotych płacił 30. W Poznaniu cwaniactwo pewnego chytrego kierownika robót kosztowało 1000 złotych. Poszło o kontener na gruz, którego nie zamówiono. Zamiast tego postanowiono stworzyć na chodniku barykadę w postaci hałdy gruzu. Piesi byli tak zachwyceni instalacją, że postanowili się nią pochwalić strażnikom miejskim. Ci jednak nie docenili jej walorów.

📢 Oto Leon Myszkowski, syn Justyny Steczkowskiej - tak żyje. Zobaczcie jego prywatne zdjęcia! [30.01.2024 r.] Leon Myszkowski, syn wybitnej artystki, Justyny Steczkowskiej, oraz uznanego architekta Macieja Myszkowskiego to jedna z najbardziej obiecujących postaci w polskim show-biznesie. Jego fascynacja kulinariami wykwitła już we wczesnym dzieciństwie, a teraz łączy ją z rozwijającym się talentem muzycznym. Poznajcie bliżej niezwykłe życie Leona Myszkowskiego. Mamy zdjęcia! 📢 Joanna Liszowska z serialu "Przyjaciółki" - prywatne zdjęcia aktorki [30.01.2024] Joanna Liszowska, urodzona 12 grudnia 1978 roku w Krakowie, to utalentowana polska aktorka, piosenkarka oraz znana prezenterka telewizyjna. 45-latka zdobyła uznanie widzów między innymi dzięki roli Patrycji Kochan w "Przyjaciółkach", a także głównym rolom w filmach "Swingersi" i "Pokusa". Tak wygląda na swoich prywatnych zdjęciach! 📢 Tak wygląda jeden z najpiękniejszych domów w Poznaniu! "Złamany Dom" wygląda niebanalnie. Zobacz imponujące zdjęcia "Złamany Dom" w Poznaniu zdobył tegoroczną Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro. Architekci z pracowni Ultra Architecs otrzymali statuetkę za najlepszy projekt architektoniczny zrealizowany w stolicy Wielkopolski w 2022 roku. Jak wygląda "Złamany Dom" na zewnątrz i w środku? Mamy zdjęcia!

📢 Alarm w sklepach! Takie produkty wycofano z półek. Mogą być groźne dla zdrowia. Uwaga na salmonellę w chałwie! Oto nowe ostrzeżenia GIS Główny Inspektor Sanitarny wydał nowe decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności. Ostrzeżenia GIS dotyczą artykułów żywnościowych w sklepach w całej Polsce, które powinny być niezwłocznie wycofane ze sprzedaży. Produkty te mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego nie wolno ich spożywać, ani sprzedawać. Jeśli je kupiliście i macie je w domu, to oddajcie je niezwłocznie do sklepu! Niektóre produkty można kupić w najbardziej popularnych sklepach, jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Stokrotka, Żabka. Zobacz najnowsze ostrzeżenia GIS w naszej galerii.

📢 Oto najbardziej wystrzałowe miasto w Wielkopolsce! Jest idealne na weekendową wycieczkę. Pyzdry poleca znany blog Addicted2travel. Sprawdź! Szukasz pomysłu na weekend w Wielkopolsce? Znamy miejsce, które idealnie nadaje się na wycieczkę! Pyzdry, bo o nie chodzi, noszą miano najbardziej "wystrzałowego" miasta w regionie. To właśnie właśnie tutaj po raz pierwszy w Polsce użyto armaty podczas wojny domowej w 1383 roku. Sielskie widoki, wydmy śródlądowe, baseny, bajecznie położone pole lawendy, ciekawy street art, piesze wędrówki, spływ po Warcie, place zabaw, zabytki – to wszystko i wiele więcej znajdziesz zaledwie godzinę jazdy od Poznania. Pyzdry są szczególnie polecane przez popularny blog Addicted2travel.

📢 Gdzie pojechać na wycieczkę w Wielkopolsce? Oto 10 ciekawych miejsc na jednodniową wyprawę. Zobacz i pojedź koniecznie! W Wielkopolsce nie można się nudzić! Są tu wspaniałe zabytki, obiekty historyczne, ale i wyjątkowo malownicze krajobrazy. Wybraliśmy 10 atrakcyjnych miejsc w województwie wielkopolskim, które są idealne na jednodniową wycieczkę. Poznaj je w naszej galerii. 📢 Zarobki i dodatki wojsku w 2024. Oto stawki od szeregowego do generała - będą zmiany! Zarobki w polskim wojsku to kwestia złożona, zależna od różnych czynników. Zasadnicza płaca jest uzależniona od posiadanych stopni, a do tego dochodzą różnorodne dodatki i świadczenia. Warto przyjrzeć się, ile można faktycznie zarobić, decydując się na służbę w Wojsku Polskim. 📢 Memy na tłusty czwartek 2024. Oto najlepsze śmieszne obrazki o pączkach. Zobacz! Tłusty czwartek to wielkie święto dla wszystkich, którzy uwielbiają pączki. Najsłodszy dzień w 2024 roku przypada 8 lutego i zaowocował wysypem w internecie niezliczonej liczby memów, demotywatorów i innych śmiesznych obrazków. Wszystkie łączą ci sami słodcy i nadziani bohaterowie, czyli pyszne pączki. Zobacz najśmieszniejsze memy i demotywatory o tłustym czwartku.

📢 Ceny mieszkań w Poznaniu rosną w zawrotnym tempie. A będzie jeszcze drożej! "Zbliżamy się do osiągnięcia granicy akceptowalności cen" 13-14 tysięcy złotych za metr kwadratowy - tyle najprawdopodobniej kosztował będzie średnio w tym roku metr kwadratowy mieszkania w Poznaniu. Ceny rosną w zawrotnym tempie. A będzie jeszcze drożej! 📢 Trwa bój o akademiki przy ulicy Dożynkowej w Poznaniu. Będzie dalsza rozbiórka? W ubiegłym tygodniu minął termin wydanego przez Miejskiego Konserwatora Zabytków zakazu rozbiórki dwóch budynków dawnych akademików przy ulicy Dożynkowej w Poznaniu. Rozbiórka jednak wciąż jest wstrzymana ze względu na trwającą procedurę wpisania zespołu obiektów do rejestru zabytków. Dopiero po zakończeniu tej procedury będzie wiadomo, jaki los czeka budynki oraz co, gdzie i w jakiej formie będzie mogło tu powstać. 📢 Rusza sieć punktów "hop and go" w Poznaniu. Miasto wydało na to ponad pół miliona złotych. "Wkurza mnie, że operatorzy nie muszą płacić" W Poznaniu rusza system punktów mikromobilności. Od 1 lutego tylko tam będzie można oddawać hulajnogi i rowery elektryczne wypożyczane na minuty. Do jego funkcjonowania szereg zastrzeżeń maja radni ze Starego Miasta. Sceptycy twierdzą, ze system ten nie rozwiąże problemu parkowania hulajnóg gdzie popadnie.

📢 Mieszkanie seniorki w Swarzędzu doszczętnie spłonęło. Trwa zbiórka na remont 26 stycznia doszło do pożaru w jednym z mieszkań przy ulicy Czwartaków w Swarzędzu. 70-letnia seniorka i mieszkająca z nią niepełnosprawna córka zostali ewakuowani przez straż pożarną i cudem przeżyły. Mieszkanie doszczętnie spłonęło. Trwa zbiórka na remont mieszkania. Potrzebne jest 50 tys. zł. 📢 Kierowca FlixBusa odjechał z parkingu bez pasażerki. W autobusie została zrozpaczona córka kobiety. "Powiedział, że nic go to nie obchodzi" Kierowca FlixBusa po planowanym postoju na tankowanie odjechał w kierunku Poznania bez jednej pasażerki. W autobusie została zrozpaczona córka kobiety. Przypadkiem zainteresowali się inni pasażerowie, którzy postanowili pomóc. Co na to FlixBus? Firma powołuje się na regulamin.

📢 Targi BUDMA 2024 ruszyły w Poznaniu. To najważniejsze wydarzenie w branży budowlanej! Zobacz program i zdjęcia edycja Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2024 rozpoczęła się we wtorek na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. To największe i najważniejsze wydarzenie branży budowlanej w Polsce i Europie Centralnej. Sprawdź program imprezy i zobacz zdjęcia.

📢 Oglądałeś "Znachora"? Tak wyglądała naprawdę polska wieś w tamtych czasach. Archiwalne zdjęcia z okresu II RP! Na ekranach króluje obecnie nowa filmowa wersja "Znachora". Ekranizację powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza obejrzało już wiele osób. Filmowe dzieła nie oddają w pełni jednak tego, jak wyglądała wówczas polska rzeczywistość. Przedstawiamy archiwalne zdjęcia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, które prezentują polską wieś z czasów II Rzeczpospolitej. 📢 Jest nowa piosenka o legendzie Lecha Poznań. To przedsmak wielkiej premiery filmu "Okoń - moja droga" We wtorek, 30 stycznia, w Cinema City Kinepolis odbędzie się uroczysta premiera długo oczekiwanego filmu "Okoń - moja droga" w reżyserii Piotra Łuczaka, dziennikarza Głosu Wielkopolskiego. Na kilka godzin przed pokazem w sieci pojawiła się oficjalna piosenka, która została specjalnie nagrana na potrzeby tej produkcji. Wykonawcami utworu są Marcin "Liber" Piotrowski oraz Damian Ukeje.

📢 Studniówka 2024. To była niezapomniana noc! Tak na swojej studniówce bawili się uczniowie XVI LO w Poznaniu. Zobacz zdjęcia! To była dla nich niezapomniana noc! Uczniowie XVI Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu spotkali się na wspólnej zabawie na 100 dni przed tegoroczną maturą. W nowoczesnym otoczeniu restauracji Concordia Design bawili się do późnych godzin nocnych. Zobaczcie zdjęcia z wyjątkowej imprezy XVI LO!

📢 Tym osobom nie będzie przysługiwał zwrot z podatku w 2024 roku. Oni nie skorzystają z ulg Choć ulgi podatkowe dają nam wiele możliwości na otrzymanie zwrotu nadpłaconego podatku z urzędu skarbowego to jest kilka wyjątków, które sprawią, ze nie każdy może liczyć na dodatkowe pieniądze na koncie. Zebraliśmy dla Was kilka sytuacji, w których nie otrzymamy zwrotu z podatku w2024 roku. Zobaczcie, jakie to przypadki.

📢 Tyle zarabiają policjanci w 2024 roku. Oto zarobki w policji Ponad 10 000 miejsc pracy czeka w polskiej policji. Az tyle osób znajdzie zatrudnienie w 2024 roku w szeregach policji. Sprawdzamy, czy praca w policji się opłaca. jakie stawki mają pracownicy polskiej policji? Na zarobki policjanta poza podstawową pensją składa się także szereg dodatków. Zobaczcie ile zarabiają mundurowi. 📢 Tajemnicze zabójstwo na osiedlu w Poznaniu. Sprawca uciekł przez balkon. Co zarejestrowały kamery? W połowie października ubiegłego roku na osiedlu Jagiellońskim w Poznaniu doszło do zabójstwa 86-letniej kobiety. Policjanci pracują nad rozwiązaniem tej sprawy. Sprawca morderstwa wciąż nie został zatrzymany. 📢 Wielkopolska szkoła z absurdem roku. Nie uwierzycie, za co chciała karać uczniów! Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie w powiecie gostyńskim zajęła pierwsze miejsce w plebiscycie na najbardziej niedorzeczną statutową zasadę. Rościła sobie prawo do karania uczniów za to, że po godzinie 22 byli poza domem bez opieki rodziców. Nietypowy konkurs zorganizowało Stowarzyszenie Umarłych Statutów, które działa na rzecz praworządności w szkołach.

📢 Piłkarze Lecha Poznań nie gryzą się w język. Tego im brakowało u poprzedniego trenera Piłkarze Lecha Poznań podczas obozu w Turcji udzielili kilku wywiadów, z których wynika, że poprzedni trener John van den Brom podejmował "dziwne" decyzje.

📢 Błyszczące paznokcie, czyli lipgloss nails to hit tego roku. Wyglądają naturalnie, a jednocześnie są zjawiskowe. Zobacz, jak je zrobić Lipgloss nails to paznokcie, które z pewnością prędko nie wyjdą z mody. Są subtelne, a inspiracją do ich stworzenia był błyszczyk do ust. Świetnie sprawdzą się zarówno u dojrzałych pań, jak i młodych dziewczyn. Taki manicure zachwyci zarówno koleżanki z pracy, jak i znajomych na balu karnawałowym. Zobacz, jak wygląda i jak go zrobić. 📢 Tak wyglądają luksusowe apartamenty w Poznaniu. Oto najdroższe mieszkania na sprzedaż! Wnętrza tych mieszkań robią wrażenie, ale... ich ceny także. Za duży metraż, piękny wystrój i dobrą lokalizację trzeba sporo zapłacić. W stolicy Wielkopolski nawet kilka milionów złotych! Jakie luksusowe apartamenty są obecnie dostępne? Przygotowaliśmy dla Was galerię najdroższych mieszkań w Poznaniu na sprzedaż.

📢 Ciasne, ale własne? Najtańsze mieszkania do kupienia w Poznaniu. Ogłoszenia do 290 tys. złotych! Zobacz zdjęcia i ceny! Kupno taniego mieszkania to dobre rozwiązanie dla osób o ograniczonych zasobach, ale też dla doświadczonych inwestorów. Zakup warto jednak dobrze przemyśleć, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i nie przepłacić. Co ciekawego można znaleźć? Zobacz ogłoszenia najtańszych mieszkań do kupienia w Poznaniu wystawione w serwisach Olx i Otodom. 📢 Jej budowa miała być "zbrodnią na mieście". Tak powstawała Posnania, największa galeria handlowa w Poznaniu Krajobraz poznańskich Rataj dziesięć lat temu zmieniła rozpoczynająca się budowa nowego centrum handlowego. Choć pierwotnie miało ono nosić nazwę Galeria Łacina, ostatecznie powstała w tym miejscu zajmująca powierzchnię aż 100 tysięcy metrów kwadratowych Galeria Posnania. W naszym artykule przypominamy, jak przebiegała jej budowa.

📢 Dwa wielkopolskie miasta wśród najzdrowszych w Polsce. Zobacz, na których miejscach znalazły się w rankingu! W których polskich miastach żyje się najlepiej? Na to pytanie odpowiada Indeks Zdrowych Miast, w którego czołówce znalazł się Poznań. Stolica Wielkopolski wraz z innym miastem z naszego regionu znalazła się także w zestawieniu najzdrowszych miast w Polsce. 📢 Koci seniorzy czekają na ostatni dom. Zobacz dojrzałe koty do adopcji ze schroniska w Poznaniu W Schronisku dla Zwierząt w Poznaniu na nowy dom czeka kilkaset kotów. Wśród nich jest wielu kocich seniorów, którzy szukają kochającego domu na ostatnie kilka lat swojego życia. Szare, rude, łaciate i czarne. Łagodne i z charakterem. Prezentujemy Wam dojrzałe kotki z poznańskiego schroniska. 📢 Tego nie powinny jeść koty. Po zjedzeniu tych produktów kot może się rozchorować, a nawet umrzeć! Sprawdź listę zakazanych produktów Każdy właściciel kota chciałby, by jego pupil cieszył się zdrowiem i żył długo. Niestety, często zdarza się tak, że koty chorują i cierpią przez złą dietę. Właściciele, przekonani, że robią dobrze, podsuwają im produkty żywnościowe, ale niestety wyrządzają tym krzywdę zwierzęciu. Sprawdziliśmy, czego nie mogą jeść koty. Po zjedzeniu tych produktów nasz kot może się poważnie rozchorować. Niektóre z nich stanowią śmiertelne zagrożenie dla naszych pupili.

📢 Miał być lepszy niż Pałac Kultury. Tak powstawał Bałtyk, znany biurowiec w centrum Poznania Obchodząc go można przez chwilę mieć wrażenie, że budynek się wali – tak w 2016 roku opisywali powstający w centrum Poznania wieżowiec dziennikarze "Głosu Wielkopolskiego". Mimo początkowych obaw dotyczących odważnego projektu, Bałtyk zyskał uznanie nie tylko architektów, ale też poznaniaków. Dziś ciężko sobie wyobrazić rondo Kaponiera bez tej charakterystycznej bryły. W naszym artykule przypominamy, jak przebiegała budowa i jak wyglądało otwarcie Bałtyku.

📢 Studniówka 2024. Były piękne suknie i garnitury. Zobacz zdjęcia z eleganckiej studniówki ZSB nr 1 i XXI LO w Poznaniu! Zobacz zdjęcia! Już mniej niż 100 dni dzieli tegorocznych maturzystów od egzaminu dojrzałości. Z tej okazji w sobotę, w hotelu Andersia spotkali się uczniowie ostatnich klas Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1. Ich studniówka to był bardzo elegancki bal!

📢 Znaczki pocztowe z PRL mogą dziś kosztować majątek. Zobacz zdjęcia i aktualne ceny Stare znaczki pocztowe z czasów PRL mogą dziś być sporo warte. Najwyższą cenę mają jednak tylko te unikalne. Masz takie jeszcze w domu? Nie wyrzucaj - możesz na nich zarobić. Od czego zależy ich wartość? Zobacz, jakich znaczków pocztowych z PRL poszukują kolekcjonerzy. Tyle kosztują w 2024 roku. Zobacz zdjęcia i przykładowe ceny.

📢 Studniówka 2024. Tak bawili się uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu. Zobacz zdjęcia! Sezon studniówkowy trwa w pełni. W piątek, 26 stycznia swoją imprezę mieli maturzyści z Zespołu Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu. Studniówka odbyła się w hotelu Novotel. Zobacz zdjęcia z tego wyjątkowego balu, które wykonał nasz fotoreporter. 📢 Przysięga wojskowa 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wśród 60 nowych żołnierzy jest m.in. wiolonczelista, grafik i terapeuta Blisko 60 rekrutów 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Stanisława Taczaka złożyło w sobotę przysięgę wojskową. Uroczystość odbyła się na Placu Kolegiackim w Poznaniu. W tym roku wśród przysięgających znaleźli się m.in. terapeuta w ośrodku młodzieżowym, informatycy, nauczyciele, grafik w drukarni, muzyk - wiolonczelista.

📢 Wakacje Bardowskich z "Rolnik szuka żony". Tym razem wybrali Dominikanę. Zobaczcie zdjęcia! [31.01.2024] Ania i Grzegorz Bardowscy, znani z udziału w programie "Rolnik szuka żony," postanowili uciec przed zimową szarugą w Polsce i spędzić upragnione wakacje na gorącej Dominikanie. Para wraz z dziećmi, Liwią i Janem, zamieszkali w malowniczym Punta Cana, na wschodnim wybrzeżu Dominikany, znanym również jako Wybrzeże Kokosowe. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Brak prądu w Poznaniu i okolicach! Gdzie i kiedy nie będzie prądu? Sprawdź listę planowanych wyłączeń od 30 stycznia do 3 lutego 2024 r. Kolejny tydzień przynosi następną listę planowanych wyłączeń prądu. W dniach od 29 stycznia do 3 lutego 2024 roku Enea Operator zapowiedział przerwy w dostawie prądu w różnych częściach Poznania i w okolicach. Gdzie i kiedy nie będzie prądu? Sprawdź w galerii szczegółowe daty, godziny i adresy.

📢 Oto najbiedniejsze gminy w Wielkopolsce! Mamy nowe dane na 2024 rok! [30.01.2024] Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów, na podstawie których stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Dane dotyczą tak zwanych wskaźników G, czyli wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie najbiedniejsze gminy w województwie wielkopolskim. 📢 Enea ukarana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Będzie musiała zwrócić niesłusznie pobrane opłaty Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wszczął wobec popularnego w Wielkopolsce dostawcy energii elektrycznej dwa postępowania. Po analizie prezes Urzędu uznał, że firma działała niezgodnie z prawem i będzie musiała zwrócić pieniądze uprawnionym klientom.

📢 Ruszył proces w sprawie podwójnego morderstwa w Pleszewie. "Najbardziej szokujące jest to, dlaczego do tego doszło" W poniedziałek, 29 stycznia przed kaliskim sądem ruszył proces w sprawie podwójnego morderstwa w Pleszewie. To była brutalna zbrodnia, w którą uwikłanych było siedem osób. Sześć z nich oskarżonych jest o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz działania w wyniku motywacji zasługujących na szczególne potępienie.

📢 Po tych objawach poznasz, że masz cichego zabójcę w domu. 7 oznak, że w twoim mieszkaniu czai się pleśń. Jak się jej pozbyć? Obecność pleśni w domu nie zawsze jest oczywista. Często grzyb na ścianie nie jest widoczny, a o rozwoju groźnych dla zdrowia pleśni daje nam znać nasz organizm. Wdychanie wytwarzanych przez nie toksyn może wywoływać niebezpieczne dla zdrowia objawy prowadzące nawet do wystąpienia duszności, bólów głowy czy wysypki.- Po tych 7 symptomach poznasz, że w twoim domu czai się pleśń. Zobacz, jak nie dopuścić do jej rozwoju. 📢 Poznańska firma wylicytowała najdroższe złote serduszko WOŚP w Polsce! 1 050 000 złotych - za taką kwotę wylicytowano w Warszawie najdroższe złote serduszko WOŚP. Jego właścicielem została firma, która ma swoją siedzibę w Poznaniu.

📢 Zastał Poznań murowany, a zostawi zabetonowany! Oto najlepsze memy o Jacku Jaśkowiaku. Zobacz śmieszne obrazki Internauci nie mają wątpliwości: Jacek Jaśkowiak przejdzie do historii jako ten, który zastał Poznań murowany, a zostawi zabetonowany! Świadczy o tym niezliczona ilość memów, których bohaterem jest popularny Dżej Dżej. Postanowiliśmy je zebrać i pokazać Wam w jednej dużej galerii, bo przyjemne rzeczy powinny trwać jak najdłużej. Uwaga: ten materiał ma charakter wyłącznie humorystyczny i ma na celu wywołanie uśmiechu na twarzach poznaniaków. Leeeejcie, Poznań wytrzyma!

📢 Gang Posnaniaków rozrabia w galerii handlowej, a internauci tworzą dobitne memy. Oto najlepsze śmieszne obrazki! Informacja o grupie niebezpiecznych i agresywnych nastolatków, która grasuje w centrum handlowym Posnania i w jego okolicy wstrząsnęła mieszkańcami. Zatrważające filmy i relacje poszkodowanych świadków ujawnił Poznański Trójkąt Bermudzki. Od dłuższego czasu nieletni chodzą po galerii handlowej pijani oraz pod wpływem środków odurzających, zaczepiają klientów i przechodniów, a także dokonują kradzieży. Internauci nie przepuszczą żadnej okazji i postanowili podejść do tematu z przymrużeniem oka. W sieci pojawiły się memy, które komentują wybryki "gangu Posnaniaków". Zobacz je w naszej galerii.

📢 ZTM Poznań wycofał się z decyzji, którą podjął według własnego "widzimisię". Zapowiedział ponowną analizę Jeden z pasażerów poznańskiej komunikacji, który walczy o pozostawienie linii autobusowej 168, otrzymał odpowiedź od ZTM Poznań w sprawie danych, na podstawie których podjęto decyzję o likwidacji połączenia. Wynika z niej, że decyzję podjęto na podstawie "wiedzy i doświadczenia pracowników ZTM" oraz szczątkowych danych o zapełnieniu autobusów w całym mieście i odbić karty PEKA w pojazdach. Zignorowano przy tym głos mieszkańców protestujących przeciwko likwidacji. 📢 Studniówka 2024. Niesamowite zdjęcia ze studniówki Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych i XXVIII LO. Uczniowie bawili się do białego rana! Uczniowie Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu przeżyli niezapomniane chwile w poznańskim Domu Żołnierza! Fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego" uwiecznił wyjątkową imprezę tegorocznych maturzystów. Zobacz zdjęcia ze studniówki uczniów ZSBD. Jednego możemy być pewni, emocji nie zabrakło!

📢 Takie kwoty zwrotu z podatku dostaną emeryci w 2024 roku. Oto wyliczenia Zbliża się sezon rozliczeń podatkowych. Od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku będzie można złożyć zeznanie podatkowe i odzyskać nadpłacony podatek. Wśród osób, które mogą liczyć na zwrot są również emeryci. Zobaczcie, na jaki zwrot z podatku mogą liczyć seniorzy w 2024 roku. Mamy wyliczenia.

📢 Nowa kamienica w centrum Poznania od czterech lat stoi pusta. Jest nadzieja na jej dokończenie Budynek przy ulicy Za Bramką 8, stojący przy samym przystanku tramwajowym Plac Bernardyński, od czterech lat stoi niedokończony. Nabywcy mieszkań walczą o wznowienie budowy. Tymczasem spółka deweloperska jest w trakcie sanacji. Jej efektem ma być przejęcie budowy przez innego dewelopera, który dokończy budowę. Kupujący nie stracą praw do swoich mieszkań, jednak będą oni musieli dopłacić.

📢 Oto idealne imiona na trudne czasy. Wyrażają miłość i dobro! Niosą za sobą prawdę i pokój. Zobacz listę Imiona niosą ze sobą pewne cechy. Coraz częściej rodzice przy wyborze imienia dla dziecka patrzą na jego znaczenie. Niektórzy z nich unikają imion, które niosą w sobie negatywne cechy. Sprawdziliśmy jakie imiona, zarówno męskie jak i żeńskie, niosą za sobą miłość, dobro, piękno i pokój. To cechy szczególnie pożądane w tych trudnych czasach. 📢 Piękni, młodzi i szczęśliwi. Tak bawili się uczniowie XVII LO w Poznaniu. Nie zabrakło emocji! Zobacz zdjęcia! Studniówka to niesamowite wydarzenia w życiu każdego ucznia! W piątek, 26 stycznia w hotelu Mercure odbyła się studniówka XVII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego" uwiecznił wyjątkowe chwile uczniów. Oto zdjęcia ze studniówki XVII LO! Piękni, młodzi i szczęśliwi - właśnie tymi słowami można opisać uczniów poznańskiego liceum.

📢 Kiedyś symbol nowoczesności, dziś ruina. Tak wygląda opuszczona elektrownia w Poznaniu. Zobacz niezwykłe zdjęcia ze środka! Na Ostrowie Tumskim w Poznaniu stoi opuszczona elektrociepłownia Garbary. To jedna z największych zabytkowych industrialnych budowli dwudziestolecia międzywojennego na terenie miasta. Elektrociepłownia działała do 2016 roku. Jakie są plany względem niej i jak wygląda teraz? Mamy zdjęcia ze środka.

📢 Wojewoda wielkopolska mówi o swoim wieku i doświadczeniu. "Nie pozwalam sobie być pouczaną" Agata Sobczyk jest jedną z najmłodszych osób pełniących funkcję wojewody wielkopolskiego, W dodatku pierwszą w historii kobietą na tym stanowisku. Rozmawiamy między innymi o tym jak odbierają ją inni, czy jest ona postrzegana przez pryzmat nowego wieku oraz czy wesprze swoją partię w nadchodzących wyborach samorządowych. 📢 "Tytka z glancem", czyli "Światełko do nieba" po poznańsku. Rozświetlili MTP światłem latarek Już po raz kolejny na zakończenie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poznańskie targi rozświetliły się światełkami setek telefonów. W ten nietypowy sposób poznaniacy wysyłają swoje "Światełko do nieba".

📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski. 📢 Miłosny horoskop na luty 2024. Te znaki zodiaku będą miały kłopoty sercowe Horoskop miłosny na luty zapowiada wiele burzliwych relacji. Niektóre znaki zakończą długoletni związek, inne wyjdą na prostą z miłosnych zawirowań. Będą romanse, flirty i emocje. Zobaczcie, co gwiazdy szykują dla nas na nadchodzący miesiąc. Mamy dla Was miłosny horoskop. 📢 Kibice Lecha Poznań odcinają się od zdarzeń w CH Posnania. "Autor tego fake newsa nie będzie miał odwagi" Od kilku dni w sieci krąży post oraz zdjęcie facebookowego profilu "Od kołyski aż po grób tylko Lech Poznań", mówiący o tym, że fani Kolejorza mieli robić porządki w CH Posnania z gangiem nastolatków, którzy mieli zaczepiać klientów. Do sytuacji odniosło się Stowarzyszenie Kibiców Lecha Poznań, które zdecydowanie odcina się od tych informacji.

📢 Średniowieczna choroba wróciła do Europy! Krwawy kaszel zagraża Brytyjczykom. Coraz więcej chorych Tylko w ciągu roku w Wielkiej Brytanii liczba osób zapadających na średniowieczną chorobę wzrosła o 11 proc. Największy wzrost zaobserwowano na północnym wschodzie. Eksperci twierdzą, że chorych na gruźlicę jest teraz więcej niż przed pandemią COVID-19. Każdego roku choroba zabija 10 milionów ludzi na całym świecie. Jakie są objawy gruźlicy? 📢 Prześlij Wasze zdjęcie do wielkiej galerii i dodatku do gazety z okazji święta zakochanych! Czeka nagroda: 50 000 zł na realizację marzeń Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety!

📢 "Nie wiedzieliśmy, że będzie to zamek". Trwa proces sądowy w sprawie inwestycji w Stobnicy. Przesłuchano kolejnych świadków Przed Sądem Rejonowym w Obornikach toczy się proces w sprawie kontrowersyjnej budowy zamku w Stobnicy w sercu Puszczy Noteckiej. Ława oskarżonych złożona z inwestorów, architekta i urzędników stoi w obliczu zarzutów m.in. poświadczania nieprawdy w dokumentach i działalności zagrażającej środowisku. Przesłuchano kolejnych świadków. 📢 Stare pieniądze PRL - zdjęcia, aktualne ceny. W 2024 roku na takich banknotach i monetach można zarobić Kolekcjonowanie starych banknotów i monet z czasów PRL może być nie tylko ciekawym hobby, ale również sposobem na wzbogacenie się. Tylko konkretne egzemplarze mogą być jednak coś warte. Na których pieniądzach z PRL można zarobić? Sprawdź.

📢 Najlepsi z najlepszych! Poznaliśmy zwycięzców Plebiscytu Edukacyjnego “Głosu Wielkopolskiego” z regionu Za nami oficjalna gala Plebiscytu Edukacyjnego "Głosu Wielkopolskiego", którego tegoroczna odsłona odbyła się poznańskim Hotelu Moderno. Spośród wielu kandydatów wyłoniono najlepszych z najlepszych: nauczycieli, przedszkola, szkoły oraz placówki edukacyjne.

📢 Takich mebli z PRL poszukują kolekcjonerzy - ceny, zdjęcia. W 2024 roku można się na nich wzbogacić Urządzanie wnętrz w starym stylu czy duchu vintage jest obecnie w modzie. Stare meble z czasów PRL dostają drugie życie - takie odrestaurowane perełki na aukcjach internetowych są niekiedy sporo warte. Masz takie stare fotele, krzesła, komody, kredensy? Możesz na niektórych zarobić. Zobacz stare meble poszukiwane przez kolekcjonerów. Oto ceny i zdjęcia. 📢 Studniówka 2024. Tak wyglądał bal w II LO w Poznaniu! Zobacz jak bawiła się Wielkopolska Szkoła Roku 2023! Sezon studniówkowy trwa w pełni. W Poznaniu rozpoczął się tydzień temu. 20 stycznia swoją studniówkę mieli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Imprezę zorganizowali klasycznie - w szkole. Na balu pojawił się nasz fotoreporter!

📢 Studniówka 2024. Tak bawili się uczniowie XX LO. Zobacz zdjęcia! W Poznaniu sezon studniówkowy już w pełni. 20 stycznia swoją studniówkę mieli uczniowie XX LO w Poznaniu. Imprezę zorganizowali w Domu Żołnierza. Na balu pojawił się nasz fotoreporter! 📢 Studniówka 2024. Tak bawili się uczniowie X LO w Poznaniu. Zobacz zdjęcia! W Poznaniu sezon studniówkowy już w pełni. 19 stycznia swoją studniówkę mieli uczniowie X LO w Poznaniu. Imprezę zorganizowali w Hotelu Merkury. Na balu pojawił się nasz fotoreporter!

📢 Oto partnerki piłkarzy Lecha Poznań! Olśniewające dziewczyny, żony i narzeczone. Są czarujące i zachwycające! [ZDJĘCIA] Te wyjątkowe kobiety emanują urodą i wdziękiem, co skradło serca piłkarzy Lecha Poznań. Jak prezentują się partnerki i małżonki graczy w barwach niebiesko-białych? Niezwykłe panie, które nie tylko pełnią rolę nieocenionego wsparcia dla piłkarzy ośmiokrotnego mistrza Polski, ale także emanują wyjątkowym urokiem.

📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Głosowanie rozpoczęte! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208.

📢 Znaczki pocztowe z PRL - aktualne ceny i zdjęcia. Tyle są warte najdroższe unikaty i kolekcje Stare znaczki pocztowe z czasów PRL są dziś na wagę złota. Można je sprzedać i dostać za nie sporą sumę. Kiedyś było to modne hobby - dziś to prawdziwy skarb. Polskie, zagraniczne, z PRL-u, a nawet przedwojenne –niektóre są warte majątek. Zobacz najdroższe oferty sprzedaży starych znaczków pocztowych na portalu OLX.