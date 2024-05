Przegląd prasy 31.05.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli ”?

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli Oto najlepsze memy o motocyklistach. Dlaczego o nich przypominamy? Bo słoneczna, wiosenna pogoda zagościła na dobre, a wraz z nią na ulicach pojawili się oni - motocykliści. Wyciągnęli swoje maszyny z garaży, odkurzyli je i pojawili się na naszych drogach. Ich przejazdy w jednych budzą podziw, w innych respekt, a jeszcze w innych - zdenerwowanie. A jaki sposób w memach pokazywani są motocykliści? To zależy od tego, kto je tworzy. Zobacz naszą fotogalerię memów o motocyklistach.

📢 Palce lizać! Oto 15 najlepszych restauracji w Poznaniu. Wygrały w plebiscycie bloga MyTuJemy. Zobacz smakowity ranking! Plebiscyt blogerów z "Mytujemy" wyłonił najlepsze restauracje w Poznaniu. Wybrali je sami poznaniacy! Są to najlepsze miejsca na gastronomicznej mapie Poznania w 2023 roku. Z tych restauracji klienci wychodzili najedzeni i zadowoleni. Sprawdź w naszej galerii ranking 15 najlepszych restauracji w Poznaniu.

📢 Ostatnie pożegnanie Stanisława Pytlaka, byłego piłkarza Lecha Poznań i właściciela Gościńca Sucholeskiego W środowe południe, 29 maja, tłumy żegnały na cmentarzu górczyńskim w Poznaniu, 66-letniego Stanisława Pytlaka, zmarłego przed tygodniem byłego piłkarza Lecha z lat 70-tych minionego wieku, znanego restauratora i właściciela Gościńca Sucholeskiego.

📢 Oto Shazza - tak dziś wygląda. Właśnie skończyła 57 lat. Zobaczcie zdjęcia! [31.05.2024] Shazza to polska piosenkarka, którą niegdyś okrzyknięto królową disco-polo. Jej piosenki takie jak "Bierz co chcesz", "Baiao Bongo" czy "Tak bardzo zakochani" znała cała Polska. Shazza dziś ma 57 lat i ciągle występuje na scenie i nadal przyciąga tłumy. Zobaczcie, jak dziś wygląda Shazza, królowa disco-polo. 📢 Julia Roberts - tak dziś wygląda jedna z najpiękniejszych kobiet na świecie. Mamy zdjęcia! [31.05.2024 r.] Julia Roberts, jedna z najwybitniejszych aktorek amerykańskich, od zawsze budziła zachwyt swoją talentem i urodą. Zyskała światową sławę rolą w kultowym filmie "Pretty Woman", a jej kariera ciągle kwitnie. Sprawdźmy, jak dziś prezentuje się ta niezwykła aktorka. 📢 Oto Misheel Jargalsaikhan na śmiałych zdjęciach. To Zosia z "Rodziny zastępczej"! [31.05.2024 r.] Zosia Kwiatkowska z kultowego serialu "Rodzina zastępcza" to Misheel Jargalsaikhan. Urodziła się 9 listopada 1988 roku w Ułan Bator, stolicy Mongolii. Jednak los sprawił, że już w wieku trzech lat trafiła do Polski. Jej matka, lekarka, otrzymała atrakcyjną propozycję pracy w polskim szpitalu, co przyczyniło się do decyzji o osiedleniu się w kraju nad Wisłą. Choć pierwotnie planowano wyjazd do Stanów Zjednoczonych, ostatecznie wybrano Polskę. Oto Zosia z "Rodziny zastępczej" na śmiałych zdjęciach.

📢 Oto Chuck Norris i jego syn, Dakota Alan Norriss - tak wyglądają. Mamy zdjęcia! [31.05.2024] Oto syna Chucka Norrisa. Dakota jest podobny do ojca? Zobaczcie zdjęcia! Dakota Alan Norris to syn Chucka Norrisa. Jest jednym z sześciorga dzieci słynnego aktora i mistrza świata w karate. Dakota Alan Norris idzie w ślady swojego ojca. Podobnie jak Chuck, uprawia sztuki walki. Zobaczcie, jak wygląda syn Norrisa. Mamy prywatne zdjęcia Dakoty Alana Norrisa.

📢 Jane Fonda - tak dziś wygląda. Ma już 86 lat. Zobaczcie zdjęcia! [31.05.2024] Jane Fonda 21 grudnia skończyła 86 lat. To niezwykle popularna na świecie aktorka i aktywistka, która w latach 80. XX wieku mocno spopularyzowała zajęcia fitnessu. Okrzyknięto ją królową aerobiku. Po roli w filmie "Barbarella" uznano ja również symbolem seksu. Nie miała łatwego dzieciństwa. Zmagała się z bulimią i anoreksją. Ciągle wygląda wspaniale. Zobaczcie zdjęcia. Poznajcie jej patenty na dobry wygląd.

📢 Kalina - 15-letnia córka Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza. Zobaczcie, jak dziś wygląda! [31.05.2024 r.] Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim showbiznesie. Ich historia rozpoczęła się dzięki musicalowi "Metro", którego twórcą jest Janusz Józefowicz. Natasza Urbańska, zdeterminowana młoda artystka, marzyła o występie w tym spektaklu i w końcu osiągnęła swój cel. Przy okazji znalazła miłość swojego życia. Para ma córkę Kalinę, która obecnie ma 15 lat. Zobaczcie, jak wygląda teraz! 📢 Iga Świątek w bikini - tak wygląda. Ludzie pod wrażeniem: "Pretty woman!" [31.05.2024] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek!

📢 Adrianna Eisenbach z "Królowych życia". Tak wygląda na seksownych zdjęciach [31.05.2024] Kim tak naprawdę jest 54-letnia Adrianna Eisenbach? Ta wyjątkowa osobowość zyskała rozgłos dzięki udziałowi w kultowym programie "Królowe życia" na antenie TTV. Choć jej pobyt na ekranach nie był długi, pozostawiła trwałe wrażenie wśród widzów. Trudno też zapomnieć o najbardziej wytatuowanej kobiecie w Polsce. Zobaczmy, jak Adrianna Eisenbach prezentuje się na odważnych zdjęciach.

📢 Oto Cher - tak dziś wygląda. Właśnie skończyła 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! [31.05.2024 r.] Tak wygląda teraz Cher. Właśnie skończyła 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! Cher to popularna amerykańska piosenkarka i aktorka. Choć do listy jej aktywności zawodowych powinniśmy jeszcze dopisać co najmniej kilka: pisarka, tancerka, modelka, autorka tekstów, prezenterka telewizyjna. Mimo słusznego wieku ciągle jest bardzo aktywna i świetnie wygląda. Niedawno rozstała się ze swoim o 40 lata młodszym partnerem. Zobaczcie, jak wygląda dziś Cher.

📢 Natasza Urbańska na seksownych zdjęciach. "Czas się dla Ciebie zatrzymał" [31.05.2024 r.] Natasza Urbańska, wszechstronna artystka polskiego show-biznesu, znana jest nie tylko z talentu scenicznego, ale również z niezwykłej urody. Zanurz się w jej świat, odkrywając nie tylko jej karierę, ale również odważne i inspirujące obrazy, jakie prezentuje na swoich platformach społecznościowych. 📢 "Rolnik szuka żony". Poznali się dzięki programowi i wzięli ślub. Zobaczcie zdjęcia! [31.05.2024] "Rolnik szuka żony" to jeden z najchętniej oglądanych programów telewizyjnych w Polsce, który zyskał ogromną popularność. Program ten łączy ludzi z różnych zakątków kraju, umożliwiając im znalezienie miłości swojego życia. Dzięki udziałowi w tym reality show wielu uczestników znalazło szczęście w miłości, zakładając rodziny i ciesząc się wspólnym życiem. Przedstawiamy, co słychać u rolników, którzy dzięki programowi TVP znaleźli swoje drugie połówki.

📢 Oto Magda z "Barw szczęścia" na śmiałych zdjęciach! Natalia Sierzputowska: "Dużo dziewczyn dodaje takie zdjęcia, bo je lubi!" [31.05.24 r.] Natalia Sierzputowska, młoda polska aktorka, zdobyła rozgłos dzięki roli Magdy w popularnym serialu "Barwy szczęścia". Jej talent i urok przynoszą jej coraz większą popularność, zarówno na ekranie, jak i w mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie. Aktorka zaskakuje swoich fanów śmiałymi zdjęciami, które regularnie publikuje. " I tutaj was kochani zaskoczę, dziewczyny nie zawsze wstawiają takie zdjęcia tylko po to, żeby podobać się chłopcom. Niesamowite, prawda?" - mówi Sierzputowska. Zobaczcie te fotografie!

📢 Oto Żaneta Gortat-Stanisławska - seksowna żona Marcina Gortata. Zobaczcie zdjęcia! [31.05.2024] Dr Żaneta Gortat-Stanisławska, nie tylko jest żoną byłego koszykarza NBA, Marcina Gortata, ale również utalentowaną businesswoman i producentką kosmetyków. Prowadzi własną firmę zajmującą się produkcją kosmetyków oraz sieć szkół kosmetycznych, do których należą Broadway Beauty, BB College i marka Permanent World. Ponadto, jest wykładowczynią akademicką, politologiem, trenerką biznesu oraz ekspertką z branży beauty. Jest też przepiękną kobietą. Zobaczcie, jak seksownie wygląda na zdjęciach!

📢 Miss z Rio na odważnych zdjęciach. Tak wygląda Emilia Ankiewicz, prześliczna polska lekkoatletka! [31.05.2024] Emilia Ankiewicz to postać, która na sportowej arenie pozostawiła niezatarte ślady. Już od najmłodszych lat interesowała się sportem, a szczególnie pociągała ją lekkoatletyka. Specjalizując się w biegu na 400 metrów przez płotki, odnosiła liczne sukcesy, zdobywając medale na różnych zawodach. Na igrzyska olimpijskich okrzyknięto ją miss z Rio. Tak dziś prezentuje się na odważnych zdjęciach! 📢 Wiemy, kim są uczestnicy "Sanatorium miłości 6". Poznajcie ich bliżej. Zobaczcie zdjęcia! [31.05.2024 r.] Poznajcie osoby, które zdecydowały się wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium miłości". Przybyli do Krynicy-Zdroju, gotowi na poszukiwanie przyjaźni i być może nawet miłości. Oto sześć pań i sześciu panów, którzy zostali bohaterami tego kultowego programu TVP1.

📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [31.05.2024 r.] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Grażyna Torbicka - tak wygląda w wieku 65 lat. Nadal zachwyca urodą. Mamy zdjęcia! [31.05.2024 r.] Grażyna Torbicka to jedna z najbardziej cenionych i uwielbianych postaci polskiej telewizji. Jako dziennikarka, konferansjerka i prezenterka telewizyjna, zyskała uznanie za swoje zaangażowanie w promowanie kina. Dziś, mając 65 lat, nadal aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym i medialnym. Przekonaj się, jak zmieniała się na przestrzeni lat i jak wygląda teraz, będąc ikoną polskiej telewizji.

📢 Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [31.05.2024] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Aktualnie jest główną rywalką Igi Świątek. Zajmuje drugie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini. 📢 Oto Maria Andrejczyk na seksownych zdjęciach. "Gratulacje dla fotografa i pięknej modelki" [31.05.2024 r.] Maria Andrejczyk to wybitna polska lekkoatletka specjalizująca się w rzucie oszczepem. Dwukrotnie reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich, zdobywając srebrny medal. Co wiemy o jej codziennym życiu? Jak wygląda na swoich prywatnych zdjęciach? Zajrzyjcie do naszej galerii i odkryjcie jej odważne fotografie. 📢 Tak wygląda Kamil Holden Kryszak, syn Jerzego Kryszaka, znanego aktora i satyryka. Mamy zdjęcia! [31.05.2024] Jerzy Kryszak to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów i satyryków. Szczególną sympatię zyskał dzięki roli doktora Kołka w kultowym serialu "Alternatywy 4". Jego talent komediowy sprawia, że wciąż przyciąga tłumy na swoich występach kabaretowych. Jerzy Kryszak ma trzech synów, w tym Kamila, utalentowanego muzyka. Zobaczcie, jak wygląda syn Jerzego Kryszaka - mamy dla Was zdjęcia!

📢 Oto Krzysztof Krysiak. Był pierwszym mężem Agnieszki Chylińskiej. Tak dziś wygląda! [31.05.2024] Agnieszka Chylińska jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek. Niewielu jednak wie, że jej pierwszym mężem był Krzysztof Krysiak, który w tamtym czasie pełnił rolę menedżera działu marketingu w "Sony Music". Zobaczmy, jak wygląda teraz i czym zajmuje się mężczyzna, który był mężem Agnieszki Chylińskiej. 📢 20 najbogatszych gmin w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok [31.05.2024] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G. 📢 Oto najpopularniejsze nazwy miejscowości w Wielkopolsce. Rekordzistę na mapie regionu znajdziemy aż 22 razy! [31.05.2024] Jakie nazwy miejscowości są najpopularniejsze w Wielkopolsce? Postanowiliśmy to sprawdzić. Okazuje się, że lider na mapie regionu występuje aż 22 razy! Jakie miejscowości znajdują się w TOP 5 najpopularniejszych nazw wsi w województwie wielkopolskim? Tego dowiecie się z artykułu poniżej.

📢 Oto Wiktor Kowalewski, syn Krzysztofa Kowalewskiego, legendy polskiego kina. Mamy zdjęcia! [31.05.2024] Krzysztof Kowalewski był jednym z najwybitniejszych aktorów polskiej kinematografii. Jego talent niezaprzeczalnie wyróżniał się w branży filmowej, w której z powodzeniem działał przez dziesięciolecia. Zmarł 6 lutego 2021 roku w wieku 83 lat, pozostawiając po sobie niezatarte ślady w historii rodzimego kina. Zobaczcie, jak wygląda jego syn, Wiktor Kowalewski. Jest podobny do swego taty. 📢 Jechał fiatem pandą po... ścieżce rowerowej! Nagrała go kamera policji ze Środy Wielkopolskiej! 30 maja funkcjonariusze w Środzie Wielkopolskiej byli świadkami niecodziennego zdarzenia. Mężczyzna poruszający się fiatem, zamiast ulicą jechał... ścieżką rowerową. Otrzymał mandat. Film z zajścia policjanci opublikowali na Facebooku.

📢 Byli policjanci i szef drogówki w Poznaniu skazani za fałszywe oskarżenie kierowcy. Wyrok jest prawomocny Sąd Okręgowy w Poznaniu potwierdził wyrok skazujący czterech byłych funkcjonariuszy policji, w tym byłego szefa poznańskiej drogówki, na kary więzienia w zawieszeniu oraz grzywny. Oskarżeni zostali uznani za winnych przypisania winy za uszkodzenie szyby radiowozu przypadkowemu kierowcy.

📢 Uwaga! Sklepy wycofują tę mąkę ze sprzedaży. Zobacz dlaczego! Najnowsze ostrzeżenia GIS Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed wieloma produktami, które mogą być groźne dla Twojego zdrowia. Najnowsze ostrzeżenia GIS z 30 maja 2024 roku informują o mące z ziarna ciecierzycy, którego spożycie może być groźne dla alergików. 📢 Zamknął psa w nagrzanym samochodzie! Poznańska policja zareagowała. Teraz czekają go poważne konsekwencje Policjanci z Poznania, podczas zabezpieczania procesji na Boże Ciało, zauważyli, że w rozgrzanym samochodzie zamknięty jest pies. Szybko udało im się znaleźć właściciela samochodu i uwolnić zwierzę. Teraz mężczyznę czekają konsekwencje. 📢 Tragiczne odkrycie w Wielkopolsce. Znaleziono ciało poszukiwanego mężczyzny. To 49-latek Gruszczyna Informacje o zaginięciu mężczyzny pojawiły się po tym, jak 23 maja około godziny 18:45 wyszedł on z domu i przestał nawiązywać kontakt z rodziną. Już następnego dnia, 24 maja, rozpoczęto poszukiwania, które zakończyły się w czwartek dramatycznym odkryciem.

📢 Niebezpieczny plac budowy między blokami w Poznaniu. Co się dzieje na os. Bolesława Śmiałego? Administracja odpowiada na zarzuty! Na osiedlu Bolesława Śmiałego w Poznaniu powstał plac budowy. Mieszkańcy jednak nie wiedzą, co będzie tam budowane. Czytelnik sugeruje, że może tam stanąć nawet 11-piętrowy wieżowiec. Zaniepokojony mężczyzna zwrócił również uwagę na potencjalnie niebezpieczeństwo - plac nie jest wystarczająco zabezpieczony.

📢 Tak poznaniacy świętowali Boże Ciało. Zobacz zdjęcia z procesji w Poznaniu! 30 maja w Kościele Katolickim obchodzone jest święto Bożego Ciała. Wierni gromadzą się w kościołach na mszy świętej, a następnie udają się w procesję eucharystyczną. Tak wyglądała procesja w Poznaniu! Zobacz zdjęcia z wydarzenia. 📢 Najcięższy parowóz, wspaniałe mosty i wciąż czynna parowozownia! Sprawdź najlepsze atrakcje dla miłośników kolei w Wielkopolsce Dla jednych kolej to środek transportu, który umożliwia dotarcie do atrakcji turystycznych, dla innych - atrakcja sama w sobie, nie tylko sposób na podróżowanie, ale też podróż w głąb historii i technologii. W województwie wielkopolskim znajdziemy wiele kolejowych "przystanków", które miłośnicy kolei powinni odwiedzić. Zobacz najciekawsze atrakcje turystyki kolejowej w Wielkopolsce!

📢 Kolejne ostrzeżenia IMGW! W Wielkopolsce znowu będzie burza? Może podnieść się stan wód! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek, 30 maja dwa ostrzeżenie dla Wielkopolski. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że znów będziemy świadkami burzy, a może dojść również do podniesienia stanów wód. Sprawdź jakich obszarów to dotyczy! 📢 Uczeń zaatakował nauczycielkę fletem w szkole muzycznej w Poznaniu! Policja zgłosiła sprawę do sądu rodzinnego Do niecodziennego zdarzenia doszło 28 maja w jednej z poznańskich szkół muzycznych. Uczeń miał zaatakować nauczycielkę fletem, a później ją kopnąć. Na miejsce przyjechała poznańska policja. Jakie konsekwencje czekają tego młodego człowieka? 📢 Enter Enea Festival w Poznaniu! Zobacz, kto pojawił się na scenie w środę wieczorem! Czternasta edycja Enter Enea Festival odbywała się od 26 do 29 maja nad jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. Na scenie wystąpiło wielu znamienitych artystów. Wczoraj na wydarzeniu pojawił się nasz fotoreporter. Byłeś na koncertach? Znajdź się na zdjęciach!

📢 Kolejna awaria koziołków na poznańskim ratuszu. Mechanizmu nie udało się naprawić. Kiedy znów będą się trykać? W środę, 29 maja o godzinie 15 mieszkańcy i turyści zgromadzeni wokół poznańskiego ratusza mieli okazję zobaczyć słynne koziołki. Niestety, po sześciu uderzeniach zegara mechanizm znów zawiódł. 📢 Boże Ciało. 10 faktów, których nie znasz o tym święcie Święto Bożego Ciała ma bardzo długą tradycję. Wielu ciekawych faktów mogliście o nim nie wiedzieć. Czym był cud z Bolseny? Kim była bł. Julianna? Dlaczego oczy całej Polski zwrócone są dziś na Spycimierz? Oto 10 ciekawostek i zwyczajów związanych z dzisiejszym świętem – uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. 📢 Poznań Naramowice. Ulica Umultowska z ograniczeniami - od piątku 31 maja autobusy pojadą nią tylko w jedną stronę! Od piątku 31 maja ulicą Umultowską pojedziemy autobusem tylko w jedną stronę – rozpoczyna się drugi etap remontu nawierzchni tej ulicy. MPK informuje, że zamknięty będzie odcinek między ulicami Stoińskiego a Strugarka, a autobusy wzdłuż ulicy Umultowskiej, na odcinku między ulicami Opieńskiego i Stoińskiego, pojadą tylko w kierunku ulicy Lechickiej.

📢 Jakub Moder wziął ślub tuż przed występem na Euro 2024 Jakub Moder znalazł się szerokiej kadrze reprezentacji Polski na zgrupowanie przed Euro 2024. Dla 25-letniego piłkarza ostatnie dni były wyjątkowe nie tylko z tego względu. Zawodnik angielskiego Brighton wziął ślub z Agatą Dębską, z którą zna się od najmłodszych lat. Miejmy nadzieję, że wyjątkowa chwila w życiu prywatnym uskrzydli go także podczas turnieju w Niemczech. 📢 Zakopany skarb w lesie pod Kępnem? Mógł być garniec złota, była reklamówka ze skradzionymi pieniędzmi Historie o zakopanych skarbach zna chyba każdy. Garnce złota w bajkach występują na końcu tęczy. Zdarzają się takie również w rzeczywistości. W Słuszkowie pod Kaliszem w 1935 r. wykopano "garniec" z ponad 13 tysiącami srebrnych monet i sztabek, pochodzący z XII-XIII w. Być może tymi historiami sugerował się złodziej, który w lesie pod Wieluniem ukrył około 30 tysięcy złotych?

📢 Uczestnicy "Rolnik szuka żony 11". Poznajcie ich bliżej. Mamy zdjęcia! [30.05.2024] Za nami zerowy odcinek kultowego programu TVP 1, "Rolnik szuka żony". Poznaliśmy dziewięciu uczestników, którzy wkrótce zawalczą o miłość na ekranach telewizorów. Jednak, kto ostatecznie wystąpi w programie, w dużej mierze zależy od zaangażowania widzów. Aktualnie rolnicy i rolniczki, którzy dostali szansę wzięcia udziału w programie, czekają na listy od potencjalnych partnerów, gotowych do bliższego poznania oraz nawiązania relacji z bohaterami "Rolnik szuka żony". 📢 Ślub Dawida Kownackiego. Na weselu piłkarza bawili się reprezentanci Polski Sezon weselny wśród piłkarzy oficjalnie rozpoczęty. W środę to Dawid Kownacki zmienił stan cywilny. Piłkarz niemieckiego Werderu Brema poślubił Aleksandrę Adamczak, z którą jest od blisko dekady. W tej szczególnej chwili parze towarzyszyli m.in. znajomi Kownasia z boiska - w tym przyszły uczestnik Euro 2024, Jakub Piotrowski. - Celebrujemy miłość - napisała jego partnerka, Wiktoria Jankowska, dołączając zdjęcia.

📢 Minikarambol na autostradzie A2 w Poznaniu. Jadący na wschód utkną w korku. Jeśli możecie, omijajcie tę drogę! Na odcinku autostrady A2 pomiędzy węzłami Poznań Luboń i Poznań Krzesiny doszło do zderzenia, w którym brały udział cztery samochody osobowe. Korek ciągnie się na długości 6,5 km. Na jezdni w kierunku Konina i Warszawy występują poważne utrudnienia w ruchu. 📢 Właściciel Lecha Poznań chce odmłodzić kadrę. "Błędem było zatrudnienie Mariusza Rumaka i brak kandydata za Johna van den Broma" W środę 29 maja o godzinie 12 prezes Lecha Poznań Piotr Rutkowski spotkał się z dziennikarzami. Spotkanie miało formułę dyskusji między przedstawicielami mediów, a właścicielem Lecha Poznań. Piotr Rutkowski nie krył, że ten sezon był fatalny i przyznał się do kilku błędów. Jego zdaniem klub stanął w miejscu, ale ma silne fundamenty i nie zgadza się z tezą, że jest w zgliszczach. Ważną informacją jest, że Lech Poznań zakończył ten sezon ze stratą 19 milionów złotych.

📢 W sobotę otwarcie nowego SOR-u przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Poznaniu. To najnowocześniejsza lecznica w Wielkopolsce W sobotę, 1 czerwca Izba Przyjęć działająca przy nowo wybudowanym Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Poznaniu zostanie przekształcona w Szpitalny Oddział Ratunkowy. Oznacza to zmiany dla pacjentów, którzy zgłaszać się będą do szpitala w nagłej sytuacji. 📢 Drugi długi weekend majowy. MPK i ZTM Poznań zmieniają rozkłady jazdy. Jak pojadą autobusy i tramwaje w najbliższych dniach? Sprawdź! Z okazji święta Bożego Ciała i długiego weekendu zmienią się rozkłady jazdy komunikacji miejskiej. Pierwsze zmiany wchodzą w życie już nocą z 28 na 29 maja! Oprócz ograniczeń i objazdów będzie też jedno wzmocnienie na trasie do popularnej plaży miejskiej. Sprawdźcie na co trzeba zwracać uwagę, nie tylko w związku z Bożym Ciałem.

📢 Procesja Bożego Ciała - dlaczego zabiera się brzozowe gałązki z ołtarza? Wyjaśniamy, o co chodzi Gdy tylko czoło procesji Bożego Ciała odejdzie od jednego z czterech ołtarzy, uczestnicy obrywają brzozowe drzewka, które jeszcze przed chwilą były dekoracją. Dziwny zwyczaj? To tradycja związana z ludowymi wierzeniami. Dawniej wierzono, że zielone gałązki z ołtarzy mają niezwykłą magiczną i dobroczynną moc, wspominają etnografowie. Przed czym chroniły i gdzie trafiały? Koniecznie przeczytaj! 📢 Supermarket znika z ul. Głogowskiej w Poznaniu. To efekt strat finansowych, jakie odnotowała cała sieć. Co powstanie w jego miejscu? Kolejna zmiana w Górczyńskim Centrum Handlowym? Tylko do 7 lipca działać będzie tam supermarket E.Leclerc. Sieć zdecydowała o zamknięciu czterech sklepów w całej Polsce, to wynik strat, jakie poniosła w 2023 r. Wśród nich znalazł się ten na Łazarzu, jedyny sklep tej sieci w Poznaniu. Co dalej?

📢 Malta Festival zakupiony przez Dominikę Kulczyk nie odbędzie się w czerwcu. Termin przeniesiono! Po odejściu wieloletniego dyrektora Malta Festival, w ubiegłym roku zakupiła go Dominika Kulczyk. Od tamtej pory doniesienia na temat przyszłości festiwalu ucichły. Teraz już wiemy, że impreza nie odbędzie się - jak to bywało wcześniej - w czerwcu lub na przełomie czerwca i lipca. 📢 Koszmar rodziny spod Poznania! Od prawie dwóch lat jest nękana przez hakera. Na ich telefon zamawia taksówki, jedzenie, opony Każdy, kto odwiedzi dom rodziny z podpoznańskiego Puszczykowa, jest narażony na zablokowanie telefonu. Domownicy od 1,5 roku są nękani przez hakera, który śledzi każdy ich krok. „Czujemy się jak w Domu Wielkiego Brata” – mówi pani Zofia. Cyberprzestępca w wiadomościach zapewnia, że nie da rodzinie spokoju. „Nigdy się nie uwolnisz. Jesteś zerem” - głosi jeden z SMS-ów.

📢 Tego nie powinno się jeść, gdy mamy podwyższony cukier. Oto lista produktów zakazanych Podwyższony poziom cukru we krwi może powodować poważne przewlekłe schorzenie, jakim jest cukrzyca. Choroba ta dotyka coraz większą liczbę osób i na świecie szacuje się, że jest ich ponad 400 mln. Zobaczcie, jakie produkty odstawić, kiedy mamy podwyższony cukier. Oto lista. 📢 Tyle zarabiają pracownicy Aldi w 2024 roku. Oto stawki Aldi to jedna z popularnych sieci marketów obecna w naszym kraju od kilkunastu lat. Aldi od kilku lat podobnie jak inne konkurencyjne sieci oficjalnie informuje o wysokości wynagrodzeń swoich pracowników, a także o dostępnych benefitach. Zobaczcie, ile zarabiają pracownicy na różnych stanowiskach w sklepach Aldi. 📢 Oto zarobki Polaków w 2024 roku. Oto przykłady wypłat Polacy zarabiają od 4300 złotych brutto (od 1 lipca 2024 roku). Średnie zarobki brutto osiągnęły w marcu ponad 8 400 złotych. A ile tak naprawdę zarabiają Polacy? Mamy kilka przykładów zarobków pracowników w różnych branżach, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Zobaczcie.

📢 Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2024 - poznaj najnowsze trendy i inspiracje Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2024 - poznaj najnowsze trendy i inspiracje. Lato 2024 zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim nowe trendy w stylizacji paznokci. Czerwiec to idealny czas, aby odświeżyć swoje manicure i wypróbować najnowsze inspiracje. W tym artykule przedstawiamy najmodniejsze wzory i kolory, które będą królować na paznokciach w nadchodzącym miesiącu. Oto przegląd najgorętszych trendów na czerwiec 2024! 📢 Boże Ciało 2024. Ulicami Poznania przejdą procesje eucharystyczne. Sprawdź trasy W tym roku święto Bożego Ciała przypadnie 30 maja. To dzień kiedy wierni katoliccy gromadzą się w kościołach na mszy świętej, a następnie udają się w procesję eucharystyczną. Zobacz jakimi trasami przejdą poznańskie procesje. Szczegóły znajdziesz w galerii.

📢 Wycieczki tylko godzinę drogi od Poznania. Oto ciekawe miejsca w malowniczej Wielkopolsce! Atrakcyjna jednodniowa wycieczka w Wielkopolsce jest możliwa! Przedstawiamy ciekawe miejsca, które warto odwiedzić, a dojazd samochodem lub pociągiem ze stolicy Wielkopolski potrwa około godzinę! Zobacz w galerii nasze propozycje. Kilka z nich zostało wyróżnionych przez National Geographic. 📢 Wycieczki godzinę drogi od Kalisza. Zobacz propozycje wycieczek! Ciekawa jednodniowa wycieczka w Wielkopolsce jest możliwa? Oczywiście, że tak! Przedstawiamy miejsca w naszym województwie, które warte są zobaczenia, a dojazd samochodem lub pociągiem z Kalisza potrwa około godzinę! Zobacz w galerii nasze propozycje. 📢 Wycieczki godzinę od Chodzieży. Spływy kajakowe, parki czy ciekawe obiekty. Zaplanuj wyjątkową wycieczkę! Atrakcyjna jednodniowa wycieczka po województwie wielkopolskim jest możliwa! Przedstawiamy ciekawe miejsca, które warto odwiedzić, a do których dojazd samochodem lub pociągiem z Chodzieży potrwa około godzinę! Zobacz w galerii nasze propozycje spływów kajakowych i innych ciekawych miejsc do odwiedzenia!

📢 Niezwykle rzadki gość w Poznaniu! Orłosęp zaglądał przez okno na Winogradach "Nie uwierzycie, co u nas siedzi na oknie" - tak skomentował nagranie pan Maciej, poznaniak, którego mieszkanie odwiedził orłosęp. Jak informują miłośnicy zwierząt - to niezwykle rzadko widywany w Polsce okaz. 📢 Dzień Dziecka w Poznaniu. Zobacz, z jakich atrakcji można skorzystać! Tegoroczny Dzień Dziecka przypadnie już w najbliższą sobotę. To zatem najwyższy czas, aby rozpocząć planowanie atrakcji, które umilą najmłodszym ich własne święto, a także pozwolą spędzić weekend w rodzinnym gronie. Zobacz w galerii propozycje aktywności z okazji Dnia Dziecka! 📢 Międzynarodowe Targi Poznańskie mają 103 lata. Tu pokazano pierwszy polski komputer, telewizor i Coca-Colę! Czego nie wiecie o MTP? Równo sto trzy lata temu w Poznaniu rozpoczęła się impreza targowa – I Targ Poznański. Trwała od 28 maja do 5 czerwca 1921 roku i stała się początkiem dla Międzynarodowych Targów Poznańskich.

📢 To najbogatsi komornicy w Poznaniu. Ich zarobki szokują! Zobacz listę top 10! W tle setki tysięcy złotych, apartamenty, działki, łodzie motorowe i luksusowe auta. Dwustu wielkopolskich komorników przekazało do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu oświadczenia majątkowe. Postanowiliśmy sprawdzić, którzy komornicy funkcjonujący przy poznańskich sądach osiągnęli najwyższe dochody z prowadzenia indywidualnej kancelarii komorniczej w 2022 r. i jak prezentują się ich majątki. 📢 Raj dla poszukiwaczy okazji z Poznania. Tłumy wyruszyły do Komornik na pchli targ. Zobacz, co oferowali sprzedający w niedzielę, 26 maja Wyjątkowe produkty trudne do zdobycia w innych miejscach, przystępne ceny i swojska atmosfera - to główne powody, dla których na poznański pchli targ przybywa co tydzień tysiące poznaniaków i Wielkopolan. Dzięki przeniesieniu giełdy staroci z Poznania do Komornik przybyło sprzedających. Na szczęście, mimo gorszego dojazdu, nie brakuje też klientów. Zobacz, co można było dostać w tej kopalni złota w niedzielę 26 maja!

📢 Kto odpowiada za Akademię Lecha Poznań? Legia nad Lechem w CLJ, rezerwy spadają do trzeciej ligi. Pierwszy odcinek "Głosowym Okiem" Redakcja "Głosu Wielkopolskiego" rusza z nowym programem, który nazywa się "Głosowym Okiem". Jest to program, w którym dziennikarze "Głosu Wielkopolskiego" będą wypowiadali się na różne tematy, dotyczące poznańskiego i wielkopolskiego sportu. Będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, a także o tym, co Was interesuje, dlatego zawsze będziemy otwarci na to, gdy nad czymś będziecie chcieli się skupić. W pierwszym odcinku redaktor Maksymilian Dyśko powiedział o przyczynach spadku rezerw Lecha Poznań, zahaczając o Akademię Lecha Poznań. Całość można odsłuchać w załączonym wideo.

📢 To opuszczony pałac Kwileckich w Oporowie koło Szamotuł. Jego właściciel był bardzo majętnym Wielkopolaninem. Teraz pałac niszczeje... Pielgrzymowali tu polscy patrioci, by poznać wnuczkę twórcy Legionów Polskich, gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Zjeżdżały tu wycieczki rolników z Niemiec i Wielkopolski, aby przyjrzeć się nowoczesnym metodom gospodarowania na roli. Wszystko dzięki Mieczysławowi Kwileckiemu, jednemu z najbogatszych Wielkopolan przełomu XIX i XX w., dyrektora Bazaru w Poznaniu, jednego z fundatorów Teatru Polskiego. Teraz pałac, w którym kwitło życie towarzyskie Wielkopolski, powoli popada w ruinę. Czy znajdzie się dla niego właściciel, który przywróci mu świetność?

📢 Chcesz spędzić wakacje na RODOS? To najtańsze ogródki działkowe na sprzedaż w Poznaniu. Sprawdź ceny, miejsca i zobacz zdjęcia! Dla mieszkańców bloków w upalne dni są wybawieniem, dla miłośników ogrodnictwa spełnieniem marzeń, a dla gzubów dobrym miejscem do zabaw. Ogródki działkowe nieustannie cieszą się popularnością. Ile w Poznaniu trzeba zapłacić za swój kawałek ziemi? Jak wyglądają tanie działki ROD wystawione na sprzedaż? Zobacz najtańsze ogródki działkowe do kupienia w Poznaniu!

📢 Afera na 125 milionów. Śledztwo pod nadzorem prokuratury prowadzono w całej Wielkopolsce „Lewe" faktury na 125 000 000 złotych są powodem śledztwa pod nadzorem prokuratury w Poznaniu. Zatrzymano 3 osoby w śledztwie prowadzonym w całej Wielkopolsce. „Zatrzymani usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wystawiania i posługiwania się fałszywymi fakturami VAT" informuje Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.

📢 Działacze Lecha Poznań nie przedłużą umowy z doświadczonym bramkarzem. "Może przejść do rywala z tej samej ligi" Ten sezon był rozczarowujący dla sympatyków drugiej drużyny Lecha Poznań. Bramkarz, który w tym sezonie wystąpił w czterech spotkaniach na drugoligowych boiskach, prawdopodobnie opuści struktury drugiej ekipy Kolejorza. 📢 Co zobaczyć i co zwiedzić w Poznaniu? Zobacz najciekawsze atrakcje turystyczne w stolicy Wielkopolski. Poznań jest teraz modny! W Poznaniu nie można się nudzić. Stolica Wielkopolski słynie z wielu atrakcji turystycznych, na których zwiedzanie można poświęcić nawet kilka dni. Koziołki, Termy Maltańskie i Palmiarnia - to nie wszystko! Zobacz, co warto zobaczyć i co robić w Poznaniu.

📢 Tyle pieniędzy dostaną nauczyciele na wakacje w 2024 roku. Oto stawki W 2024 roku wzrósł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Nauczyciele to jedna z grup, które otrzymują pieniądze w ramach tzw. wczasów pod gruszą. Ile wyniosą wypłaty w 2024 roku? Zobaczcie, ile pieniędzy trafi na konta nauczycieli. 📢 Liczby w Lotto. Takie liczby dają wysokie wygrane w grze Lotto Totalizator Sportowy oferuje wiele gier liczbowych, w których można wygrać duże pieniądze. Najpopularniejsza to gra Lotto, w której wygrać można minimum 2 mln złotych, pod warunkiem, że tylko jedna osoba skreśli prawidłowo sześć liczb. Zobaczcie, jak pomóc szczęściu. Oto najczęściej padająca liczby w grze Lotto od 2019 roku. 📢 Wystawa prac wyjątkowego artysty już wkrótce w Poznaniu. To jedyna taka okazja, aby obejrzeć prace Banksy'ego Znany ze sztuki ulicznej, ukrywający się pod pseudonimem, tajemniczy artysta z Bristolu wkrótce zaprezentuje swoje prace na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Dzieła Banksy'ego, bo o nim mowa, zagoszczą w Poznaniu pod koniec sierpnia.

📢 Wyjątkowa zabawa na trybunach podczas meczu Lecha Poznań z Koroną Kielce. 20 tysięcy "świętowało" długie wakacje piłkarzy Kolejorza. Zobacz! Tylko nieco ponad 20 tysięcy widzów zjawiło się w ostatnim meczu sezonu 2023/24 na trybunach stadionu przy Bułgarskiej w Poznaniu, aby obejrzeć mecz z Koroną Kielce. W ostatnich tygodniach Lech zrobił wszystko, by nie liczyć się w wyjątkowym wyścigu żółwi o mistrzostwo Polski. Lechitom udało się nawet zaprzepaścić szansę na grę w europejskich pucharach. Kibice ironicznie wypomnieli zawodnikom i władzom klubu wyjątkowo długie wakacje, jakie ich czekają w tym roku. 📢 Ten Poznaniak miał mnóstwo szczęścia. Wydrapał w zdrapce 100 000 złotych! Maksymalna wygrana w grze padła w Poznaniu 23 maja 100 000 zł zainkasował poznaniak, który w 23 maja zakupił zdrapkę $ i wydrapał maksymalną wygraną! Szczęśliwy kupon czekał na klienta w kolekturze na os. Bolesława Chrobrego.

📢 10 najlepszych atrakcji Polski zdaniem czytelników portalu „The Guardian”. Które miejsca zachwyciły turystów z całego świata? Słynny brytyjski dziennik „The Guardian” zabiera porady i wskazówki podróżnicze od swoich licznych czytelników. Opublikował też listę najlepszych atrakcji Polski, stworzoną na podstawie porad zagranicznych turystów, którzy odwiedzili nasz kraj w ciągu paru minionych sezonów. Które polskie atrakcje najbardziej zachwyciły turystów z całego świata? Przekonaj się – niektóre miejsca mogą zaskoczyć! 📢 "Nikt mi nie pomaga w tym domu". Dzień Matki na wesoło. Oto najlepsze memy i śmieszne obrazki o mamach i ich święcie! Matki to jedyne osoby na świecie, które potrafią znaleźć absolutnie wszystkie zagubione rzeczy i pokazać, że można źle kroić warzywa na sałatkę jarzynową. 26 maja obchodzone jest ich święto - Dzień Matki. Z tej okazji postanowiliśmy zebrać najlepsze memy na ten temat. Uśmiejecie się!

📢 Kowalczyk, Kubacki, Lewandowski. Głośne (i sekretne) śluby sławnych polskich sportowców [Zdjęcia, wideo] Wiosna i lato to tradycyjnie najlepszy moment na ślub. Wielu sportowców właśnie w tym okresie decyduje się wstąpić w związek małżeński. Tak było ze ślubami skoczków narciarskich Macieja Kota i Dawida Kubackiego oraz piłkarzy reprezentacji Polski - Krzysztofa Piątka i Macieja Rybusa. Swoje rocznice ślubów efektownie celebrują też Robert i Anna Lewandowscy, Wojciech i Marina Szczęsny, czy Łukasz i Anna Fabiańscy. Ale są i tacy, którzy wybierają na swoją ceremonię życia jesień lub zimę... W tej galerii znajdziecie zdjęcia wielu wspaniałych sportowców i ich partnerów lub partnerek: biegaczki Justyny Kowalczyk, kolarza Rafała Majki, siatkarzy Łukasza Wlazłego, Bartosza Kurka, Piotra Nowakowskiego, Mateusza Bieńka, tenisistki Agnieszki Radwańskiej,, a także córki Adama Małysza - Karoliny, której mąż uprawia sport motocyklowy. Niektórzy są w związku małżeńskim już od ponad dekady. Sprawdź, jak prezentowali się w tych pięknych dniach i jak przez lata zmieniała się ślubna moda.

📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Tak wyglądają poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Oto najnowocześniejszy szpital w Wielkopolsce! Właśnie został otwarty. Poznań zyska kolejny Szpitalny Oddział Ratunkowy W czwartek odbyło się uroczyste otwarcie dwóch pierwszych modułów Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego. Nowa placówka ma być najnowocześniejszą w Wielkopolsce i powstała na poznańskim Grunwaldzie. Mieszkańcy będą mogli liczyć na nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy.

📢 Jakub Moder prywatnie. Fan Bedoesa, przyjaciel Puszki. Imponujący staż w związku z Agatą Jakub Moder to najdrożej sprzedany piłkarzy w historii Ekstraklasy, wielka nadzieja reprezentacji na Euro 2024, wreszcie pomocnik, którego karierę w Premier League wyhamowała najgorsza możliwa kontuzja - zerwane więzadła. 7 kwietnia popularny Modziu obchodził 25. urodziny. Jaki jest prywatnie? Bez wątpienia stały w uczuciach, o czym świadczy kolejna rocznica związku z Agatą Dębską. Mimo młodego wieku oboje są ze sobą już od ośmiu lat! 📢 Oto najciekawsze wydarzenia w Wielkopolsce! Nie przegap jarmarków, pokazów i parad! Gdzie i kiedy warto się wybrać w 2024 roku? Takich wydarzeń nie można przegapić! W 2024 roku w Wielkopolsce wiosną, latem i jesienią czekają na nas liczne pokazy, jarmarki, festiwale i parady. Specjalnie dla Was wybraliśmy te najciekawsze! Zobacz rozkład imprez na nadchodzące miesiące.

📢 Stary Browar ma już 20 lat. Pamiętacie, jak go budowali? [ZDJĘCIA] Stary Browar ma już 10 lat! Na dobre wpisał się w krajobraz Poznania. Co więcej, stał się jedną z jego wizytówek. Cieszy się uznaniem nie tylko klientów, ale również artystów, którzy chętnie w nim występują i nocują. Pamiętacie, jak budowali? Z okazji jubileuszu... przypominamy! 📢 O jego muralach pisze cały świat! Upiększają miasto, a grafficiarz zyskuje na popularności. Gdzie można zobaczyć prace Kawu w Poznaniu? Grafficiarz Kawu zyskuje na popularności, a jego prac w stolicy Wielkopolski z każdym miesiącem przybywa. Podziwiać je można na różnych poznańskich ulicach. Media nie tylko polskie, ale też zagraniczne, dużo pisały o artyście w kontekście jego antywojennych murali. Chwilę po wybuchu wojny w Ukrainie namalował przy ul. Hetmańskiej dzieło przedstawiające Władimira Putina, jako Voldemorta (słynną, złą postać z serii o Harrym Potterze), a następnie zamalował go, żeby przedstawić Wołodymyra Zełenskiego, przypominającego swoim wyglądem Harry’ego Pottera – postać, która w finale pokonuje złego czarnoksiężnika. Antywojenna działalność to niejedyny aspekt zróżnicowanej twórczości Kawu. Zobaczcie naszą galerię z pracami autora!

