Przegląd prasy (4.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! 03.01.2024 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Oto lista grzechów, z których nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 03.01.2024 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 03.01.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Tak mieszka Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia jej domu [4.01.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". W październiku wprowadził się do niej Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego - mężczyzna, którego wybrała w programie "Rolnik szuka żony"

📢 Dom Anny i Jakuba z "Rolnik szuka żony". Aktualnie są na etapie remontów. Zobaczcie zdjęcia! [4.01.2024] Tak mieszkają dziś Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". To jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". 📢 Tak dziś wygląda Jane Fonda. Właśnie skończyła 86 lat. Zobaczcie zdjęcia! [4.01.2024] Jane Fonda 21 grudnia skończyła 86 lat. To niezwykle popularna na świecie aktorka i aktywistka, która w latach 80. XX wieku mocno spopularyzowała zajęcia fitnessu. Okrzyknięto ją królową aerobiku. Po roli w filmie "Barbarella" uznano ja również symbolem seksu. Nie miała łatwego dzieciństwa. Zmagała się z bulimią i anoreksją. Ciągle wygląda wspaniale. Zobaczcie zdjęcia. Poznajcie jej patenty na dobry wygląd.

📢 Oto Nicola z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Śliczna jesteś". Zobaczcie! [4.01.2024] Tak wygląda Nicola z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Internauci szczerze: "Ale ty jesteś piękna"! Nicola to jedna z uczestniczek 10. edycji programu. Szybko stała się ulubienicą widzów. Gdy Dariusz w nieelegancki sposób rozstał się z nią, otrzymała od widzów wielkie wsparcie. To piękna, młoda kobieta, pozytywnie nastawiona do życia. Zobaczcie, jak Nicola z "Rolnik szuka żony" wygląda na prywatnych zdjęciach. 📢 Córka Anny Przybylskiej na prywatnych zdjęciach. "Piękna jak mamusia!". Zobaczcie! [4.01.2024] Oto córka Anny Przybylskiej na prywatnych zdjęciach. "Przepiękna. Nogi do nieba!" - przekonują internauci. Oliwia Bieniuk to córka Anny Przybylskiej, wielkiej polskiej aktorki, która zmarła przedwcześnie. Urodę z całą pewnością odziedziczyła po mamie. Postanowiła też zostać aktorką. Studiuje w Warszawskiej Szkole Filmowej. Grała też w serialu "Gliniarze". Zobaczcie prywatne zdjęcia Oliwii Bieniuk, córki Anny Przybylskiej.

📢 "Rolnicy. Podlasie". Tak mieszkają Justyna i Łukasz. Zobaczcie zdjęcia domu! [4.01.2024] Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie". 📢 Rozpoczęła się rozbiórka Galerii Malta w Poznaniu. Działała przez 14 lat. To jej oficjalny koniec! Zobacz zdjęcia Rozpoczęła się rozbiórka Galerii Malta w Poznaniu. Od lipca 2023 roku było wiadomo o tych planach, później rozbiórka została wstrzymana przez skargi różnych podmiotów. W listopadzie podjęto ostateczną decyzję. 📢 Oto dom Ewy z "Rolnik szuka żony 10". Okna zdobią szare zasłony. Mamy zdjęcia! [4.01.2024] Tak mieszka Ewa z "Rolnik szuka żony", kandydatka na żonę Waldemara! Ewa ma dom w Wyrzysku w Wielkopolsce. Zgłosiła się do programu, bo bardzo chciała poznać Waldemara spod Pakości. Spędziła trochę czasu na jego gospodarstwie. Dzięki temu, że zaprosiła go do swojego domu w Wyrzysku, wiem jak mieszka na co dzień. Zobaczcie, jak wygląda dom Ewy z "Rolnik szuka żony".

📢 Dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! [4.01.2024] Zobaczcie, jak mieszkał Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszkał i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! W październiku przeprowadził się do Anny. Mieszkają razem w domu pod Kaliszem.

📢 Remont za blisko milion złotych zatka niebezpieczne skrzyżowanie w Poznaniu. Mieszkańcy Strzeszyna chcieli ronda Mieszkańcy poznańskiego Strzeszyna na co dzień zmagają się z szeregiem problemów komunikacyjnych. O rozwiązanie części z nich walczą od lat. Kolejnym jest niebezpieczne skrzyżowanie, na którym często dochodzi do wypadków. Mieszkańcy chcą budowy ronda, na które nie ma pieniędzy.

📢 Tramwaj potrącił mężczyznę w Poznaniu. Ruch jest wstrzymany! Wyznaczono objazdy W środę około godz. 18 został wstrzymany ruch tramwajów na ul. Grunwaldzkiej, od ronda Jeziorańskiego. Powodem było potrącenie pieszego przez tramwaj. 📢 Magda Gessler odmieniła bistro "Pyr pyr pyr" w Poznaniu. "Nie zgadniecie co powiedziała" Bistro "Pyr pyr pyr" w Poznaniu jest już po "Kuchennych rewolucjach" Magdy Gessler. Słynna restauratorka przyjechała po Poznania, by pomóc Ani i Kubie w postawieniu lokalu na nogi. Wszystko wskazuje na to, że się udało, gdyż restauratorka ponownie odwiedziła poznaniaków. Jaki werdykt wydała? 📢 Enea Stadion w Poznaniu będzie błyszczał! Są pieniądze na kompleksowe czyszczenie membrany obiektu Lecha Poznań Od wielu miesięcy kibice Lecha Poznań narzekają na czystość obiektu przy Bułgarskiej. W końcu po 12 latach membrana Enea Stadionu zostanie umyta. Nie wiadomo dokładnie, w której części roku, jednak są już na to zabezpieczone pieniądze. Oprócz czyszczenia stadionu wykonane zostaną drobne prace naprawcze.

📢 Te osoby nie dostaną podwyżki w 2024 r. Sprawdź, czy nie należysz do pracowników zatrudnionych w tych zawodach Wysokie zarobki i godne wynagrodzenie - kto nie marzy o tym, by dobrze zarabiać? Od 1 stycznia 2024 pewne zawody i osoby w nich zatrudnione mają dostawać wyższe wynagrodzenia. Podwyżki płac dla nauczycieli i podwyżki mundurowych zostały zagwarantowane w ustawie budżetowej. Jednak nie każdy dostanie podwyżkę. Kto nie będzie mógł liczyć na lepsze pieniądze? Wzrost wynagrodzeń jest przewidziany tylko dla pewnych pracowników.

📢 Budynek Warty Poznań znika z powierzchni ziemi. Trwa rozbiórka historycznego obiektu. Mamy zdjęcia! Budynek Warty Poznań znika z powierzchni ziemi. Od wtorku, 2 stycznia trwają prace rozbiórkowe obiektu, który przez blisko 50 lat służył zawodnikom różnych warciarskich sekcji. Jest to pierwszy krok w celu postawienia nowego i nowoczesnego kompleksu dla najstarszego klubu piłkarskiego w stolicy Wielkopolski.

📢 Osoby o takich imionach mają wyjątkowo silny charakter! Są konsekwentne i uparcie dążą do celu. Mamy listę Imiona niosą ze sobą pewne cechy. Coraz częściej rodzice przy wyborze imienia dla dziecka patrzą na jego znaczenie. Chcą zapewnić swoim pociechom dobrobyt i szczęście, ale także siłę! Sprawdziliśmy jakie imiona, zarówno męskie jak i żeńskie, noszą osoby o silnej osobowości. Zobacz w naszej galerii imiona silnych osób! 📢 Takiego Poznania już nie ma! Tak wyglądało miasto w 2010 roku. Zobacz niezwykłe zdjęcia. Dużo się zmieniło? Czas biegnie nieubłaganie. I choć wydawać się może, że 13 lat w historii miasta to zaledwie chwila, to zdjęcia wykonane przez naszych fotoreporterów właśnie 13 lat temu pokazują jak wiele w Poznaniu i w jego mieszkańcach przez ten czas się zmieniło. Zapraszamy Was w nostalgiczną podróż po mieście, którego już nie ma.

📢 Oto popularne poznańskie obelgi! Mamy niegrzeczną listę. Takimi słowami możesz obrazić poznaniaka i poznaniankę Wyzwiska są mało kulturalne, ale większości z nas zdarza się ich używać... Dlatego wyzwiska wykształciły się nie tylko w każdym języku narodowym, ale też w gwarach i językach lokalnych. W gwarze poznańskiej również nie brakuje słów, którymi poznaniacy się wzajemnie okładają, kiedy tracą do kogoś cierpliwość lub zwyczajnie chcą kogoś obrazić. Poznaj poznańskie wyzwiska! Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ".

📢 Takie są skutki picia piwa. Czy jedno dziennie szkodzi? Oto aktualne zalecenia ekspertów od zdrowia. Zobacz! Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom.

📢 Oto 15 najśmieszniejszych nazw wsi w Wielkopolsce. Wprawiają w osłupienie! Sprawdź listę Niektóre nazwy miejscowości potrafią wprawić w osłupienie. Inne powodują, że na twarzy pojawia się szeroki uśmiech. Stworzyliśmy subiektywne zestawienie 15 najśmieszniejszych i najzabawniejszych nazw wsi w Wielkopolsce. Czy mieszkańcy są dumni, że tam żyją? W niektórych przypadkach sprawa może wydawać się dyskusyjna. Czy Ty chciałbyś tam mieszkać? Przejdź do galerii i sam się przekonaj. Sprawdź naszą listę! 📢 Poznań jednym z najszybciej wyludniających się miast w Polsce. Na którym jest miejscu? Według danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących najszybciej wyludniających się miast Poznań zajął czwarte miejsce. Na podium znalazły się Bydgoszcz, Łódź i Białystok. 📢 Nowa rzeźba Noriakiego w Poznaniu została oszpecona. Pojawiły się na niej napisy Stojąca na placu Bernardyńskim w Poznaniu rzeźba poznańskiego artysty Noriakiego została zniszczona. Znalazły się na niej niecenzuralne napisy.

📢 Serial Harry Potter od HBO oficjalnie jest w produkcji! Zobacz zwiastun i inne informacje na temat kolejnej ekranizacji książek J.K. Rowling Harry Potter otrzyma serialową ekranizację książek o swoich przygodach. Mimo tego, że istnieją już doskonale przyjęte filmy z Danielem Radcliffem w roli głównej, HBO postanowiło przenieść historię młodego czarodzieja do formy serialu. Informacja jest oficjalna i twórcy pokazali już pierwsze szczegóły. Na temat produkcji wypowiedziała się nawet J.K. Rowling. Zobacz zwiastun serialu Harry Potter od HBO oraz wiadomości na temat serialu.

📢 Tak Poznań przywitał nowy rok! Mieszkańcy bawili się na Starym Rynku. Mamy zdjęcia Poznaniacy oraz poznanianki bawili się do późnej nocy podczas sylwestra na Starym Rynku. Mimo że władze Poznania nie zorganizowały miejskiej zabawy, mieszkańcy tłumnie udali się pod ratusz.

📢 Jakie są skutki jedzenia ziemniaków! Ziemniaki tuczą i nie są zdrowe? Ile kalorii mają ziemniaki? 3.01.2024 Ile kalorii mają ziemniaki? Czy słusznie są owiane złą sławą przez dietetyków. Czy może jednak to tylko mit, a ziemniaki są kopalnią wartości odżywczych? Według Generalnego Urzędu Statystycznego Polacy w ostatnich latach jedzą coraz mniej ziemniaków.

📢 Mieścisko zostało miastem! Także mieszkańcy Rychtala są już "mieszczanami". Co się zmieni w ich życiu? 1 stycznia 2024 oficjalnie Wielkopolska zyskała dwa nowe miasta. Prawa miejskie otrzymał Rychtal w powiecie kępińskim oraz Mieścisko w powiecie wągrowieckim. Co się zmienia dla jego mieszkańców? 📢 Wypadek dwóch pojazdów na DW 432 w Zbrudzewie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR We wtorek, 3 stycznia na drodze wojewódzkiej nr 432, na wysokości ulicy Ametystowej w Zbrudzewie doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Na miejscu zdarzenia lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

📢 Stare telefony komórkowe - niektóre z nich teraz warte fortunę. Oto 10 starych telefonów, o takie modele walczą kolekcjonerzy O takie modele telefonów walczą kolekcjonerzy. Masz w domu stare telefony? Być może siedzisz na kopalni złota i nawet o tym nie wiesz! Niektóre stare telefony są bardzo cenne - to prawdziwe perełki. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Wartość niektórych modeli telefonów sięga teraz nawet kilku tysięcy euro. Zobacz je w naszej galerii. 📢 Kozy zwiedzały Fort VIIA w Poznaniu? Pozostawiły po sobie pamiątkę Na terenie Fortu VIIA doszło do uszkodzenia kory rosnących tam drzew. Według mieszkającego w okolicy naszego czytelnika zostały one uszkodzone przez... kozy. Właściciel terenu nie komentuje sprawy, ale nie zaprzecza obecności w tym miejscu zwierząt. Wcześniej, między innym właśnie ze względu na konieczność wycinki drzew, zablokowano planowaną tam budowę osiedla.

📢 Wyciek gazu w Wielkopolsce. Ewakuowano cztery osoby Do zdarzenia doszło wieczorem 2 stycznia w miejscowości Zimin. W wyniku uszkodzenia rury i wycieku gazu ewakuowano cztery osoby. 📢 Uwaga! Przygotuj się na wyłączenia prądu. Tu nie będzie prądu w Poznaniu i okolicach od 3 do 5 stycznia 2024 roku Poznańska Enea poinformowała o włączeniach prądu od 2 do 5 stycznia w Poznaniu i w okolicach. Informacje te są bardzo ważne szczególnie dla osób ogrzewających prądem swoje mieszkania oraz Gdzie i kiedy nie będzie prądu? W galerii sprawdzisz szczegółowe daty, godziny i adresy. 📢 Stary Rynek w Poznaniu się podoba, ale jest wielką niedoróbką. "To najmniej hejtowany remont w mieście" O remoncie Starego Rynku można powiedzieć wiele, ale na pewno nie to, że jest skończony. Przechodnie chwalą równą nawierzchnię, po której można w końcu przejść bez obaw o uszkodzenie obuwia. Są też głosy, że nowy kamień jest nijaki, a w wielu miejscach nawierzchnia ma szereg niedoróbek.

📢 Policjant włamał się do domu jednorodzinnego. Może stracić pracę W miniony piątek policjant włamał się do jednego z domów w powiecie leszczyńskim, gdzie odkręcając wodę zalał kilka pomieszczeń. Wobec mężczyzny toczy się postępowanie dyscyplinarne. 📢 Tak wyglądał Poznań w 1959 roku. Oto niesamowite zdjęcia z tamtych lat! Przechadzając się każdego dnia po Poznaniu, doskonale zna się pewne miejsca. Na przestrzeni lat mocno się one zmieniły. Stary Rynek, ulica Święty Marcin czy Aleje Marcinkowskiego - między innymi te lokalizacje znalazły się na zdjęciach dostępnych w Narodowym Archiwum Cyfrowym. Jak kiedyś wyglądała stolica Wielkopolski? 📢 Piękne i klimatyczne. Oto archiwalne pocztówki prosto z Poznania. Na takich kartkach wysyłano pozdrowienia "Pozdrowienia z Poznania" - między innymi te słowa wysyła się na kartkach pocztowych ze swojego urlopu. Taka tradycja, choć obecnie już trochę mniej popularna, kiedyś była praktykowana przez niemal wszystkich. Dawne pocztówki były niezwykle urokliwe. Jak wyglądały te prosto z Poznania? Oto archiwalne zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego.

📢 Przystanek między robotami drogowymi. Tak teraz wygląda centrum Poznania! Tu samochód, tu tramwaj, tu koparka. A pośrodku tego wszystkiego ludzie czekający na przystanku. Ulica 27 grudnia cały czas jest remontowana, jednak ruch odbywa się już na całego! Jak teraz wygląda centrum Poznania? Nasz fotoreporter to sprawdził. Zobacz galerię zdjęć! 📢 Tak kiedyś wyglądały ulice Poznania. Przez wiele lat mocno się zmieniły! Potrafisz je rozpoznać? Ulice Fredry, Pólwiejska, Małe Garbary i wiele innych. W Narodowym Archiwum Cyfrowym nie brakuje starych fotografii różnych miejsc z Poznania. Przez kilkadziesiąt lat niektórych z nich są dzisiaj wręcz do niepoznania. Jak kiedyś wyglądała stolica Wielkopolski? Czy miasto mocno się zmieniło? Sprawdźcie!

📢 Styczeń w Teatrze Wielkim w Poznaniu pełen atrakcji! Co się będzie działo? Zaplanowano koncerty, gale i ciekawe przedsięwzięcia. Zobacz w galerii, co będzie działo się w poznańskim Teatrze Wielkim w styczniu!

📢 Śmiertelne potrącenie w powiecie wrzesińskim. Kobieta prowadziła po chodniku rower Do tragedii doszło w Pyzdrach we wtorek, 2 stycznia. 48-letnia mieszkanka gminy zginęła potrącona przez samochód. W momencie wypadku kobieta prowadziła po chodniku rower. 📢 To czeka Lecha Poznań i Wartę w 2024 roku. Kluczowy będzie start rundy wiosennej! Przed Lechem Poznań oraz Wartą Poznań szykuje się intensywny czas. Obie ekipy mają zupełnie inne cele na najbliższe miesiące. Kolejorz będzie walczył o dublet, Zieloni o utrzymanie się w lidze. Co czeka poznańskie ekipy w najbliższym półroczu? 📢 75 niezwykłych zdjęć Poznania z szalonych lat 90. Tak wtedy wyglądało miasto. Możesz go nie poznać! Zdjęcia Poznania z lat 90. to niezapomniana podróż w czasie. Tego miasta już nie ma, a wiele miejsc ciężko nawet poznać. Przeglądają archiwalne fotografie czasami można złapać się za głowę. Przekonacie się o tym, oglądając naszą wyjątkową galerię. Zabieramy Was w wielką podróż w czasie. Oto szalone lata 90. minionego wieku w Poznaniu na zdjęciach. Zobaczcie, jak prezentowało się wtedy miasto!

📢 Sylwester 2023: Zobacz najlepsze memy i demotywatory o tym, jak Polacy zamierzają witać nowy rok 2024 Sylwester to jedyna taka zabawa w roku. Nic zatem dziwnego, że oczekiwania często rozmijają się z rzeczywistością, co zaowocowała wysypem internetowych memów i demotywatorów. Zobacz te najlepsze i najbardziej śmieszne obrazki znalezione w sieci.

📢 Mosty Berdychowskie w Poznaniu coraz bliżej! Tak teraz wygląda to miejsce. Trwają roboty budowlane. Zobacz niezwykłe zdjęcia Trwa budowa tzw. mostów berdychowskich w Poznaniu. Pomiędzy Chwaliszewem, Ostrowem Tumskim i Berdychowem powstaną dwa mosty dla pieszych i rowerzystów. Obecnie prowadzone są głównie roboty ziemne. Jak teraz wygląda ten teren? Mamy zdjęcia naszego fotoreportera. Wśród nich także takie wykonane z lotu ptaka. 📢 Dostała zamek od brata jako prezent ślubny. Para młoda długo tam nie mieszkała. Z zamku na wodzie pozostały ruiny! Co tam się stało? Do tego miejsca można dotrzeć jedynie łodzią, pieszo jest to niemożliwe. Niewielki zamek na wyspie położonej w samym środku Jeziora Góreckiego to prezent, który podarował swojej siostrze i jej mężowi znany poznaniak. Pomysłowy i drogi podarunek niestety nie miał okazji cieszyć parę młodą zbyt długo. Małżonkowie mieszkali tam zaledwie przez pięć lat. Potem nigdy do niego nie wrócili. Co się wydarzyło, że ta niesamowita rezydencja dzisiaj stoi i niszczeje? Zobacz zdjęcia z tego bardzo tajemniczego miejsca, a także poznaj jego historię! Robi wrażenie!

📢 „Blaszane i hałasujące 24h”. Poznaniacy nie chcą paczkomatu. InPost i tak go postawi Jeden paczkomat InPostu został tu już usunięty – zagrażał życiu mieszkańców. Teraz ma stanąć kolejny, jeszcze bliżej miejsca zamieszkania pani Marii i jej dzieci. Mieszkańcy Umultowa są oburzeni. 📢 Koniec kultowej kwiaciarni na poznańskim Łazarzu. Kto zapłaci za wyburzenie budynku? Kwiaciarnia przy ulicy Berwińskiego w Poznaniu została zamknięta na stałe. Do marca ma nastąpić rozbiórka budynku, który przylega do gmachu Szkoły Podstawowej nr 26. Nie wiadomo jednak, kto pokryje koszty rozbiórki.

📢 Policyjny pościg w Wielkopolsce. Kierowca porzucił pojazd i uciekał na piechotę. Mundurowym pomogli przechodnie Akcja „Trzeźwy poranek" zakończona policyjnym pościgiem. We wtorek, 2 stycznia, w Środzie Wielkopolskiej funkcjonariusze ruszyli w pościg za pojazdem marki rover. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Jak się okazało, mężczyzna miał sporo na sumieniu.

📢 Tasakiem zmusił mężczyznę do oddania plecaka. Poszkodowany to Brytyjczyk Trwa obław za sprawcą rozboju. Podejrzany zastraszył tasakiem 16-latka i zmusił go do oddania swojego plecaka. 📢 Rafał Brzoska i Omenaa Mensah - tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah. 📢 Niemowlę z pękniętą czaszką trafiło do szpitala. Rodzice dziecka z zarzutami znęcania się. Częściowo przyznali się do winy Zarzut znęcania się nad dzieckiem usłyszeli rodzice 2-miesięcznej dziewczynki, która z pękniętą czaszką została przewieziona do szpitala w Kępnie przez swoją matkę. Jak ustaliła prokuratura niemowę było wielokrotnie bite po głowie i twarzy oraz podduszane. Podejrzani, 30-letni mężczyzna i 19-letnia kobieta częściowo przyznali się do winy. Grozi im od 3 do nawet 20 lat więzienia.

📢 W dwie godziny sprzedano 2 tysiące biletów. Ruszyła sprzedaż biletów na Antidotum Airshow Leszno 2024 Pierwsze dwa tysiące biletów na Antidotum AirShow 2024 na lotnisku w Lesznie sprzedano w dwie godziny. Kolejna sprzedaż biletów w promocyjnej cenie ruszy w połowie stycznia, a zakończy się w marcu. Wtedy bilety będą sprzedawane po 50 złotych normalne i 40 złotych ulgowe. Jedną z największych i widowiskowych imprez lotniczych w Europie, zaplanowano na piątek i sobotę 21 i 22 czerwca 2024 roku.

📢 Tak wyglądało kultowe miejsce w Poznaniu na początku XX wieku. Czy bardzo się zmieniło? Zobacz archiwalne zdjęcia! Międzynarodowe Targi Poznańskie to jedno z najbardziej znanych miejsc w stolicy Wielkopolski. Odbywa się tam wiele różnorodnych wydarzeń, na które zjeżdżają się tłumy zarówno z Polski, jak i z innych krajów. Ten kultowy na mapie Poznania punkt przez lata się jednak mocno zmienił. Jak wyglądał na początku XX wieku? Zobacz nasze archiwalne zdjęcia!

📢 Oto Poznań miasto doznań! Zobacz 40 najlepszych memów o poznaniakach. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle Hasło "Poznań miasto doznań" do czegoś zobowiązuje! To nie tylko popularny slogan. Można się o tym przekonać, przeglądając memy i demotywatory, które stworzyli internauci. Wiele z nich śmieszy, kilka zadziwia, a niektóre są powodem do wstydu. Chcecie się o tym przekonać? Zajrzyjcie do naszej wyjątkowej galerii. Prezentujemy w niej 40 najlepszych memów o Poznaniu. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle!

📢 To dziwi i śmieszy poznaniaków! Zobacz zaskakujące zdjęcia z tramwajów i autobusów MPK. Szczęka ci opadnie z wrażenia! Codzienne podróżowanie pojazdami MPK Poznań dostarcza wielu niezapomnianych przeżyć. Zobacz, co zaskakuje, dziwi i śmieszy pasażerów poznańskich autobusów i tramwajów. Bo przecież nigdy nie wiesz, kogo spotkasz w bimbie lub na przystanku... Zdjęcia członków społeczności Spotted: MPK Poznań potrafią wprawić w osłupienie. Przekonaj się sam i zobacz naszą wyjątkową galerię. To doprawdy niezwykle ekscytujące doświadczenie!

📢 Oto najstarsze miasta w Wielkopolsce. Zyskały prawa miejskie w XIII wieku. Są jak z obrazka! Warto je odwiedzić Wiele miast w województwie wielkopolskim pamięta odległą historię. Które z nich najwcześniej otrzymały prawa miejskie? Oto najstarsze miasta w Wielkopolsce - zobacz je w naszej galerii.

📢 To dzieje się z twoim organizmem, gdy jesz śledzia. Poznaj skutki jedzenia tej ryby Śledź jest jedną z najpopularniejszych ryb na polskich stołach. Zjadamy go najchętniej podczas świąt. Jak śledzie wpływają na nasz organizm? Sprawdziliśmy, jakie wartości odżywcze, witaminy i minerały zawiera ta ryba. Zobacz to w naszej galerii! 📢 Kup tanie mieszkanie od wojska! Ceny są bardzo atrakcyjne. To najnowsze oferty od Agencji Mienia Wojskowego. Zobacz zdjęcia Szukasz mieszkania w atrakcyjnej cenie? Warto sprawdzić ofertę Agencji Mienia Wojskowego! Na licytacje wystawione są zapomniane powojskowe tereny, działki, ale i nieruchomości, w których można mieszkać. Oferta AMW jest bogata. Znajdziemy w niej mieszkania zarówno w dużych miastach, jak i miasteczkach powiatowych. Sprawdź, jakie obecnie mieszkania można kupić od wojska. Zobacz zdjęcia i ceny.

📢 Były wojewoda wielkopolski nie odchodzi z polityki. "Obwodnica Obornik na pewno powstanie" Ustępujący z funkcji wojewody Wielkopolskiego Michał Zieliński nie rozstaje się z polityką. Uważa, ze jego doświadczenie przyda mu się w przyszłości. Podkreślił, że ostatnie lata były naznaczone owocną współpraca z samorządowcami. Nowej pani wojewodzie życzy przede wszystkim spokojniejszych czasów. 📢 7 niesamowitych miejsc blisko Polski. Propozycje idealne na krótką wycieczkę: krystaliczne jeziora, majestatyczne klify i wiekowe zabytki Z każdym kolejnym dniem w naszych głowach rodzą się pomysły na ciekawe wycieczki. Jeśli nie chcecie pokonywać tysięcy kilometrów, by zwiedzić nowe lokalizacje, prezentujemy wam 7 niesamowitych miejsc blisko Polski – są idealne na weekend i dłuższą podróż. Wśród nich krystaliczne jeziora, majestatyczne klify czy wiekowe zabytki. 📢 Twórczość Jacka Malczewskiego w nowym katalogu Muzeum Narodowego w Poznaniu Wybrane dzieła Jacka Malczewskiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, Fundacji im. Raczyńskich przy MNP i Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego znalazły się w katalogu „Jacek Malczewski. Malarz” wydanym przez poznańskie muzeum.

📢 Zakład przetwarzający jelita wieprzowe w Wielkopolsce? Mieszkańcy Targowiska w gminie Lipno są oburzeni Przez niewielkie Targowisko w gminie Lipno przeszedł huragan, i wcale nie chodzi o porywisty wiatr, a o zakład, który chce postawić spółka, jej udziałowcem jest Hieronim Samelczak. Zakład ma przetwarzać wieprzowe jelita na składnik potrzebny do produkcji heparyny, leku przeciwko zakrzepom krwi. Mieszkańcy Targowiska są niezadowoleni, bo nie wiadomo, co z wodą do produkcji, transportem jelit wieprzowych i smrodem. Pytań jest więcej i prawdopodobnie Targowisko będzie na agendzie gminy Lipno w 2024 roku. 📢 Sylwester piłkarzy reprezentacji Polski. Tak powitali Nowy Rok. Milik i Szczęsny razem, Lewandowski na parkiecie, Grabara z piwem Piłkarze reprezentacji Polski na całego świętowali Sylwestra i Nowy Rok. Robert Lewandowski zamienił korki na trampki, a boisko na parkiet taneczny. Działo się w polskich górach za sprawą obecności Kamila Grosickiego. Inni 2024 rok powitali w trakcie egzotycznych wakacji.

📢 Takie cudeńka można było kupić na ostatnim poznańskim pchlim targu w tym roku. Zobaczcie zdjęcia! [31.12.2023] Tradycyjnie, jak co tydzień pod Centrum Handlowym M1 w Poznaniu odbył się pchli targ. Jest to kopalnia niesamowitych przedmiotów, których nie dostaniecie w sklepach, a już na pewno nie za taką cenę. Co znalazło się na ostatnim pchlim targu w tym roku? 📢 Krzyżacki szeląg i naczynia sprzed wieków. Odkrycie kaliskich archeologów Krzyżacki szeląg z czasów Michała I Küchmeistera, kopiejkę z 1860 roku oraz naczynia średniowieczne i nowożytne odkryli kaliscy archeolodzy podczas badań, które prowadzili przy ulicy Garncarskiej w Kaliszu.

📢 10 najładniejszych i najlepiej zlokalizowanych stadionów piłkarskich w Wielkopolsce. Nie zgadniecie, kto znalazł się na podium [Ranking] Nasz region skrywa w sobie wiele wyróżniających się obiektów piłkarskich zachwycających m.in. świetnym położeniem czy nowoczesną infrastrukturą. Wielkopolskie stadiony w małych miejscowościach posiadają również bardzo ciekawą historię, którą postanowiliśmy przybliżyć w zestawieniu najlepiej położonych obiektów piłkarskich w naszym regionie. Oto nasz subiektywny ranking.

📢 Historia Viktorii Popovej i jej żywych obrazów. Musiała uciekać przed wojną, teraz tworzy i edukuje w Szamotułach! Już od dzieciństwa wiedziała, że będzie artystką. Chociaż przyszło jej się zmierzyć z ucieczką przed wojną w Ukrainie, otrzymane wsparcie pomogło jej stanąć na nogi i dalej rozwijać swoją miłość do sztuki. Viktoria Popova opowiedziała o swojej historii, twórczości i o tym, jak rozpoczęła się jej przygoda z malowaniem żywych obrazów. 📢 Koszmar psów rasy Cane Corso spod Pleszewa. Zwierzęta bardzo powoli dochodzą do siebie. Była właścicielka zgotowała im prawdziwe piekło W połowie grudnia w Kuczkowie pod Pleszewem odbyła się szokująca interwencja służb mundurowych, weterynaryjnych i pracowników urzędu. Wspólna akcja pozwoliła uratować siedem psów. Sześć psów rasy Cane Corso trafiło pod opiekę Fundacji Cane Corso Rescue Poland. Buldog francuski trafił do kolejnego stowarzyszenia. Kobieta, do której należały zwierzęta, zrzekła się ich.

📢 Tak wyglądał ostatni dzień Galerii Malta w Poznaniu. "Atmosfera jest depresyjna". Zobacz zdjęcia 18 grudnia był ostatnim dniem funkcjonowania Galerii Malta w Poznaniu. Ostatnim działającym lokalem jest klub, w którym można zagrać w squasha. Od 19 grudnia galeria jest całkowicie zamknięta, a jej rozbiórka może rozpocząć się jeszcze w grudniu.

📢 Tak spaceruje się po nowej płycie Starego Rynku w Poznaniu. To jeszcze nie koniec remontu Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak osobiście zapraszał do świątecznych spacerów po nowej płycie Starego Rynku. Sprawdziliśmy, czy mieszkańcy Poznania skorzystali z tego zaproszenia. Remont jednak jeszcze się całkowicie nie zakończył. 📢 MISTRZOWIE HANDLU Wybieramy Sprzedawców i Florystów Roku oraz najlepsze sklepy i kwiaciarnie. Zgłoś swoich kandydatów! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208.

📢 Kuchnia w PRL-u miała swój babciny klimat - zdjęcia. Taki był jej wystrój i wyposażenie za komuny Między współczesnym wyposażenie kuchni, a tym z czasów PRL, jest spora różnica. Wielu z sentymentem powraca do tych czasów, a i moda na sprzęt i meble z lat 70. i 80. powraca. Niektórzy nadal pamiętają smak ciasta z prodiża, mleka prosto z kanki, a nawet piją kawę „plujkę” z koszyczka. Niektóre ze sprzętów gospodynie używają do dziś. Oto babcina kuchnia, jej wystrój i sprzęt na zdjęciach. 📢 Próbna matura 2023/2024: Język angielski. Oto poprawne odpowiedzi i arkusze CKE! Sprawdź, jakie zadania były na próbnej maturze 8 grudnia Próbna matura 2023/2024 z języka angielskiego już za uczniami! Choć egzaminy maturalne odbędą się dopiero w przyszłym roku, to szkoły już przygotowują uczniów na ten ważny egzamin. Od 6 do 8 grudnia 2023 roku odbywać się będą w szkołach tzw. próbne matury. Zobacz arkusze CKE do testów z języka angielskiego! Mamy też odpowiedzi do próbnej matury z języka angielskiego! Odpowiedzi znajdują się pod arkuszami.

📢 Robi fenomenalne wrażenie! Tak wygląda przepiękna panorama Poznania z najwyższego wieżowca w mieście. Oto niesamowite zdjęcia W Poznaniu powstaje najwyższy wieżowiec w mieście. Prace potrwają jeszcze prawie dwa lata, ale imponujący budynek Andersia Silver osiągnął swoją docelową wysokość i już góruje na centrum stolicy Wielkopolski. Nasz fotoreporter wspiął się na sam szczyt tego kolosa, by sprawdzić, jak wygląda panorama z dachu najwyższego drapacza chmur w Poznaniu. Widok zapiera dech w piersiach. Zobacz niesamowite zdjęcia i przekonaj są sam. Ta perspektywa robi fenomenalne wrażenie! 📢 Patrycja Tuchlińska - stare zdjęcia. Tak kiedyś wyglądała narzeczona Józefa Wojciechowskiego W 2018 roku Józef Wojciechowski poznał pół wieku młodszą modelkę Patrycję Tuchlińską. Dziś wychowują razem 2-letniego synka. Razem wiodą luksusowe życie w podwarszawskiej willi. Ukochana 76-latka pokazuje w mediach społecznościowych, jak mieszka i podróżuje. Jak wyglądała piękna modelka, zanim związała się z Wojciechowskim i została matką? Mamy jej stare zdjęcia.

📢 Wiemy, kiedy bank może zablokować konto. To musicie wiedzieć Blokada pieniędzy na bankowym koncie może dotknąć każdego z nas. Czasem to zwykłe zapominalstwo, czasem finansowe problemy, a w jeszcze innych przypadkach tzw. siła wyższa. Zobaczcie, w jakich sytuacjach może dojść do zablokowania pieniędzy na koncie i jak możemy odzyskać dostęp do konta. 📢 Oto 20 niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Musisz uważać! Znamy ranking najbardziej niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Najnowsze dane zaprezentował Główny Urząd Statystyczny. Dowiadujemy się z niego, w których miejscowościach w regionie jest popełnianych najwięcej przestępstw kryminalnych, gospodarczych i drogowych. Gdzie w Wielkopolsce jest najbardziej niebezpiecznie? Sprawdź w galerii, czy twoje miasto znalazło się na liście.

📢 Becikowe, kosiniakowe, 500+, zasiłek, rodzinny kapitał - to przysługuje po urodzeniu dziecka w 2023 r. Posiadanie dziecka wiąże się z różnymi wydatkami. Rząd oferuje pomoc rodzicom przez różne świadczenia, aby pomóc im pokryć koszty związane z dzieckiem. W 2023 roku, rodzice mogą ubiegać się o tradycyjne świadczenia, takie jak zasiłki i ulgi, a także nowe świadczenia, jak np. dla dzieci Ukraińców. Jeżeli chcesz zdobyć wiedzę na temat dodatków z tytułu posiadania dziecka wejdź w naszą galerię i dowiedz się, na jakie wsparcie finansowe możesz liczyć.

📢 Znane kobiety związane z Poznaniem. Aktorki, piosenkarki i prezenterki. One odniosły ogromny sukces! Dominika Kulczyk, Katarzyna Bujakiewicz, Weronika Książkiewicz, Paulina Smaszcz czy Klaudia Carlos - to tylko niektóre z wielu kobiet, które są związane z Poznaniem i odniosły duży sukces. Sprawdź, które jeszcze znane aktorki, piosenkarki i prezenterki urodziły się w stolicy Wielkopolski lub mają związek z Poznaniem. Często widujecie je na ekranach telewizorów. 📢 Poznań nie do poznania! Zapytaliśmy sztuczną inteligencję (AI) jak będzie wyglądała stolica Wielkopolski za 100 lat. Zobacz ilustracje! Wszystko się zmienia, ale czy zawsze zmienia się na lepsze? – mógłby z westchnieniem rzecz Paulo Cohelio, gdyby przypadkiem odwiedził Poznań i budzące sporo kontrowersji „zrewitalizowane” miejsca w przestrzeni publicznej takie jak Rynek Łazarski, Święty Marcin czy Plac Kolegiacki. A jak mógłby zmienić się Poznań w perspektywie stu lat? Takich wizji architektonicznych i planistycznych w obecnym magistracie jeszcze nie ma (może to i lepiej), ale od czego mamy – będącą obecnie na szczycie popularności - sztuczną inteligencję (AI) i coraz liczniejsze programy graficzne operujące na jej bazie?

📢 W tych powiatach w Wielkopolsce zarabia się najgorzej. Tu nie opłaca się pracować? Zobacz, gdzie są najniższe wynagrodzenia! Różnice w zarobkach wśród poszczególnych rejonów Wielkopolski szokują. Podczas gdy na co dzień porównuje się wynagrodzenia w skali kraju, ogromna przepaść widoczna jest już między powiatami w województwie. Są takie powiaty, w których zarabia się dużo mniej niż w innych, a przeciętne wynagrodzenie brutto potrafi być niższe nawet o prawie 2,5 tysiąca złotych. Sprawdzamy, gdzie w Wielkopolsce zarobki są najniższe. Tam nie opłaca się pracować? 📢 Tak wyglądają torty urodzinowe dla kobiety i mężczyzny. Wypieki na 20, 25, 30, 50, 60, a nawet 80 lat Torty urodzinowe mogą być klasyczne, ale też z odrobiną fantazji. Inne dla pań, inne dla panów. Najważniejsze, by pasowały do jubilata. Zobaczcie zdjęcia okazji 25, 30, 40, 50 czy nawet 80 urodzin.

📢 Przejazd na czerwonym? Tu w Wielkopolsce nagrają to kamery! Sprawdź, gdzie zamontowane są wideoradary W Wielkopolsce, poza tradycyjnymi fotoradarami, zamontowane są także specjalne kamery wyłapujące przejazdy na czerwonym świetle. To prawdziwy bat na piratów drogowych! Strzeżcie się! Za przekroczenia dozwolonej prędkości i przejazd na czerwonym świetle grożą surowe mandaty! 📢 Najlepszy fryzjer w Poznaniu. Zobacz ranking najlepszych salonów fryzjerskich według opinii internautów [TOP 15] Zobacz ranking najlepszych salonów fryzjerskich oferujących strzyżenie damskie w Poznaniu. Przedstawiamy 15 fryzjerów polecanych przez poznaniaków. Ranking stworzyliśmy według opinii internautów w wyszukiwarce Google. Jako kryterium przyjęliśmy ocenę powyżej 4,5 i uporządkowaliśmy je według największej liczby opinii.

