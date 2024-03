Przegląd prasy 4.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „40-letnia kobieta uwiodła 14-latka? "Odcięła go od rodziny i znajomych". Rodzice zarzucają policjantom z Tarnowa Podgórnego zaniedbania”?

Prasówka 4.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 40-letnia kobieta uwiodła 14-latka? "Odcięła go od rodziny i znajomych". Rodzice zarzucają policjantom z Tarnowa Podgórnego zaniedbania Pani Katarzyna ma ogromne problemy z synem. Adam wciąż ucieka z domu. Powodem ma być 40-letnia kobieta, która jest jego "dziewczyną". 17-latek ma również brać narkotyki i mieć ogromne problemy z prawem. Matka chłopaka zgłosiła się do nas z bezsilności - jej zdaniem policjanci z Tarnowa Podgórnego nie wywiązują się ze swoich obowiązków.

📢 Porażająca bezradność Lecha Poznań doprowadziła do katastrofy 0:4 w Częstochowie. Zobacz oceny piłkarzy Kolejorza Lech Poznań skompromitował się w Częstochowie. Przegrał 0:4, a najlepszą ilustracją postawy podopiecznych Mariusza Rumaka był czwarty gol dla gospodarzy autorstwa... Bartosza Mrozka. Powiedzieć, że Kolejorz grał słabo, to nic nie powiedzieć. To była katastrofa. Już kolejna w tym sezonie, bo przecież przeżyliśmy Trnavę, Wrocław, Szczecin i wstydliwe wpadki przy Bułgarskiej.

📢 Linda Hamilton z filmu "Terminator" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [4.04.2024] Od premiery "Terminatora" mija właśnie 40 lat. Linda Hamilton to amerykańska aktorka, której wspaniała rola w tym kultowym filmie Jamesa Camerona na długo pozostała w pamięci widzów na całym świecie. Wcieliła się w rolę Sarah Connor, matki i nauczycielki przyszłego przywódcy ruchu oporu Johna Connora. Zobaczcie, jak dziś wygląda Linda Hamilton.

Prasówka 4.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [4.03.2024] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Tak wygląda dziś Claudia Schiffer. Modelka ma 53 lata. Zobaczcie zdjęcia [4.03.2024] Tak wygląda dziś Claudia Schiffer. Ma 53 lata! Zobaczcie zdjęcia. Claudia Schiffer do modelka i aktorka, która sławę zdobyła na początku lat 90. XX wieku. Była wówczas jedną z najpopularniejszych i najlepiej zarabiających modelek na świecie. O pracę rywalizowała wówczas z takimi modelkami, jak: Linda Evangelista, Cindy Crawford, Elle Macpherson czy Naomi Campbell. Porównywano ją do Brigitte Bardot. Zobaczcie, jak dziś wygląda Claudia Schiffer. 📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [4.03.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 10 miast w Wielkopolsce, w których przybyło najwięcej mieszkańców. Jest moda na te miasta [4.03.2024] Większość miast w Wielkopolsce wyludnia się. Jest to trend ogólnopolski. Są jednak wyjątki. Dotyczą one głównie miejscowości znajdujących się w niewielkiej odległości od Poznania. Zobaczcie, na jakie miasta jest dziś moda w Wielkopolsce. W których w ostatnich 20 latach przybyło najwięcej mieszkańców? Oto TOP 10 miast, do których najchętniej się przeprowadzamy. 📢 Oto syn Chucka Norrisa - tak wygląda Dakota Alan Norriss. Mamy zdjęcia! [4.03.2024] Oto syna Chucka Norrisa. Dakota jest podobny do ojca? Zobaczcie zdjęcia! Dakota Alan Norris to syn Chucka Norrisa. Jest jednym z sześciorga dzieci słynnego aktora i mistrza świata w karate. Dakota Alan Norris idzie w ślady swojego ojca. Podobnie jak Chuck, uprawia sztuki walki. Zobaczcie, jak wygląda syn Norrisa. Mamy prywatne zdjęcia Dakoty Alana Norrisa.

📢 Oto 10 miast w Wielkopolsce, w których jest naprawdę ciasno. Sprawdźcie, gdzie najbardziej! [4.03.2024] Są miasta w Wielkopolsce, w których jest naprawdę ciasno. O co chodzi? Na stosunkowo niewielkiej powierzchni mieszka sporo osób. Są to miasta o największej gęstości zaludnienia w regionie. W pierwszej trzydziestce w Polsce jest aż 7 miast z naszego regionu. W jakich miastach województwa wielkopolskiego gęstość zaludnienia jest największa? Gdzie jest ciasno? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszej galerii. 📢 Oto Alicja Walczak z programu "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [4.03.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera.

📢 Bruce Willis ma sobowtóra z milionem fanów na Instagramie. Tak wygląda Pablo Perillo. Mamy zdjęcia! [4.03.2024] Bruce Willis ma sobowtóra. To Pablo Perillo, aktor pochodzący z Argentyny, który zdobył rozpoznawalność jako sobowtór Bruce'a Willisa. Jego popularność na Instagramie jako Bruce Willis Double albo Dobledebruce szybko rośnie, przyciągając uwagę milionów internautów. W tym artykule zgłębimy tajemnicę fenomenu tego niezwykłego sobowtóra. 📢 Oto Mariolka z serialu "Świat według Kiepskich" - tak zmieniła się Barbara Mularczyk. Zobaczcie zdjęcia! [4.03.2024] Oto Barbara Mularczyk z serialu "Świat według Kiepskich" - tak dziś wygląda Mariolka! Barbara Mularczyk to polska aktorka, której ogromną sławę i popularność przyniosła rola właśnie Mariolki w serialu "Świat według Kiepskich". W tym kultowym sitcomie Polsatu grała aż 23 lata. Na planie tego filmu spędziła ponad połowę swojego dotychczasowego życia. Jak dziś wygląda Mariolka z "Świat według Kiepskich"? Zajrzyjcie do naszej galerii.

📢 Oto Julia Kamińska w samej bieliźnie. Serialowa "Brzydula" na odważnych zdjęciach! "Piękna i zjawiskowa" [4.03.2024] Serial "Brzydula" sprawił, że Julia Kamińska stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Za rolę Urszuli Cieplak otrzymała nawet Telekamerę dla najlepszej aktorki. Tak Julia Kamińska wygląda na swoich prywatnych zdjęciach. Niektóre z nich są bardzo odważne. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Urszulę z "Brzyduli" w samej bieliźnie. 📢 Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak się zmieniła! [4.03.2024] Tak wygląda Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach sprzed kilkunastu lat. Anna to uczestniczka 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Prowadzi gospodarstwo rolne w powiecie kaliskim w Wielkopolsce i stworzyła parę z Jakubem z Ostrowa Wielkopolskiego. Dotarliśmy do jej prywatnych zdjęć. Zobaczcie, jak zmieniła się Anna z "Rolnik szuka żony".

📢 20 najbogatszych gmin w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok [4.03.2024] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G. 📢 Jedna wielka katastrofa Lecha Poznań w Częstochowie! Raków sprowadził Kolejorza do parteru i sprzedał mu cztery brutalne ciosy Był to jeden z najgorszych tygodni Lecha Poznań w tym sezonie. Najpierw we wtorkowy wieczór Kolejorz odpadł z Pucharu Polski, by kilka dni później zostać zmiażdżonym przez Raków Częstochowa. Niebiesko-Biali bez woli walki oddali niedzielne spotkanie, przegrywając z aktualnym mistrzem Polski 0:4, choć wynik tego pojedynku powinien być wyższy. Trener Mariusz Rumak przed spotkaniem mówił, że kryzysu w Kolejorzu nie ma. Ten mecz pokazał zupełnie coś innego.

📢 Oto najstarsze osiedla z blokami wielkiej płyty w Poznaniu. Zobacz ranking. Ile lat jeszcze wytrzymają? Będziecie zaskoczeni! Osiedla z blokami z wielkiej płyty to symbol czasów PRL i krajobraz wielu osiedli w Polsce. Charakterystyczne budynki, choć często krytykowane, mają swoją niepowtarzalną historię i znaczenie. Które osiedla z blokami z wielkiej płyty w Poznaniu są najstarsze? Sprawdź ranking w przygotowanej przez nas galerii zdjęć. 📢 Tyle zyskali emeryci netto. Mamy wyliczenia miesięcznego zysku na rękę po waloryzacji [4.03.2024] Stało się! Od 1 marca emerytury są wyższe ze względu na przeprowadzoną waloryzację emerytur. Tym razem przedstawiamy dla Państwa tabelę zysku na zmianach stawek emerytalnych świadczeń. Co to oznacza? Prezentujemy tabelę wzrostów poszczególnych emerytur po waloryzacji. 📢 Takie znaki zodiaku wygrają na loterii w marcu. Oni będą mieć szczęście na początku wiosny [4.03.2024] Na początku wiosny meteorologicznej odmieni się los niektórych znaków zodiaku. Wróżka Roma przewiduje niektórym osobom szybki sukces finansowy. Oni mają szansę wygrać na loterii dużo pieniędzy lub nowe auto. Sprawdź, jakie znaki zodiaku są na liście.

📢 To dzieje się z organizmem po czekoladzie. Mamy listę skutków spożywania czekolady [4.03.2024] Czekolada, kto z nas z pełnym przekonaniem mógłby powiedzieć, że jej nie kocha. Biała, gorzka, z orzechami czy nadzieniem, potrafi trafić nawet do najbardziej wybrednego gustu. Nic więc dziwnego, że w ciągu całego życia pochłaniamy ogromne ilości tej kakowej słodyczy. 📢 Oto najtańsze ogródki działkowe na sprzedaż w Poznaniu. Na wiosnę kup sobie działkę! Zobacz, jak wyglądają i ile kosztują Ogródki działkowe to ratunek dla spragnionych zieleni mieszkańców bloków i kamienic. Pierwsze ciepłe i słoneczne dni sprawiają, że wiele osób coraz częściej myśli o takim zakupie. Ile kosztują najtańsze działki w Poznaniu? Sprawdzamy najnowsze ogłoszenia ogródków działkowych na sprzedaż.

📢 Ten zajazd-widmo w Wielkopolsce kryje mroczne tajemnice. Rozegrały się tu wyjątkowo dramatyczne wydarzenia! Za czasów PRL i także po 90 roku "Zajazd pod Kaczorem" przy trasie z Poznania do Wrocławia był znany w całej Wielkopolsce. Słynął z serwowanej w nim pieczonej kaczki. Dziś dawna restauracja „Pod Kaczorem” w Piotrowie Pierwszym to ruiny, które straszą od 2015 roku, kiedy to doszło do wielkiego pożaru. Poznajcie tajemniczą historie tego miejsca i zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda obecnie.

📢 Tu jest pysznie! Oto 15 najlepszych restauracji w Poznaniu. Wygrały w plebiscycie bloga MyTuJemy. Mamy nowy ranking! Plebiscyt blogerów z "Mytujemy" wyłonił najlepsze restauracje w Poznaniu. Wybrali je sami poznaniacy! Są to najlepsze miejsca na gastronomicznej mapie Poznania w 2023 roku. Z tych restauracji klienci wychodzili najedzeni i zadowoleni. Sprawdź w naszej galerii ranking 15 najlepszych restauracji w Poznaniu. 📢 Tak wyglądała wielka budowa Poznania. Zobacz wyjątkowe zdjęcia z lat 60. i 70. ubiegłego wieku! Zajrzeliśmy do archiwum "Głosu Wielkopolskiego", żeby pokazać Wam, jak budowano Poznań w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Te lata to okres intensywnego rozwoju miasta, który przyniósł wiele znaczących inwestycji. Powstałe wtedy budynki i osiedla nie tylko zaspokoiły rosnące potrzeby mieszkańców, ale także nadały stolicy Wielkopolski nowoczesny charakter. Zobaczcie, jak wyglądała wielka budowa Poznania. Oto wyjątkowe zdjęcia, które pokazują, jak dynamicznie zmieniało się wtedy miasto.

📢 Oto miliarderzy z Wielkopolski! Znaleźli się w nowym rankingu 100 najbogatszych Polaków według "Forbes". Kto ma najwięcej? Magazyn "Forbes" opublikował listę 100 najbogatszych Polaków w 2023 roku. W zestawieniu jest 13 bogaczy z Wielkopolski. Jeden z nich - właściciel sieci sklepów spożywczych - ponownie znalazł się na drugim miejscu. Na liście widnieją też nazwiska właścicieli jednej z największych polskich firm farmaceutycznych. Zobacz listę najbogatszych Wielkopolan w naszej galerii.

📢 Te znaki zodiaku wygrają fortunę na loterii w najbliższym czasie! Oni będą mieć wyjątkowe szczęście w grach losowych! 3.03.2024 Słynne powiedzenie mówi, że fortuna kołem się toczy. Ale zdaniem wielu przyszłość można również przewidzieć w gwiazdach! Niektóre znaki zodiaku w najbliższym czasie będą miały wyjątkowe szczęście, jeśli chodzi o nagły przypływ gotówki. Inne, niekoniecznie. Ale tak już w życiu bywa, że ktoś musi stracić, aby ktoś mógł zyskać. Sprawdź, jakie znaki zodiaku będą miały w najbliższym czasie szczęście na loterii! 📢 Gdzie na kawę i deser? Oto 10 najlepszych kawiarni w Poznaniu. Wygrały w plebiscycie znanego bloga MyTuJemy. Sprawdź ranking Zastanawiasz się, gdzie w Poznaniu wypijesz smaczną kawę i zjesz pyszny deser? Przychodzimy z pomocą! Odkryj 10 najlepszych kawiarni w Poznaniu, wybranych przez internautów w plebiscycie popularnego bloga kulinarnego "MyTuJemy". Przejdź do galerii o zobacz ranking.

📢 Pobicia i kradzieże w Poznaniu. Tak wyglądają osoby poszukiwane przez policję. Rozpoznajesz kogoś? Oto zdjęcia z monitoringu! Policja z Poznania poszukuje kilkudziesięciu osób w związku ze zdarzeniami kryminalnymi, do których doszło w ostatnich miesiącach w mieście. Chodzi między innymi o pobicia, kradzieże i zniesławienie. Funkcjonariusze opublikowali nowe zdjęcia z monitoringu i proszą o pomoc w zidentyfikowaniu poszukiwanych. Rozpoznajesz którąś z tych osób lub byłeś świadkiem któregoś zdarzenia? Koniecznie skontaktuj się z policją. Numery telefonów kontaktowych znajdziesz w opisach w galerii. Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z dnia 1 marca 2024 roku. Mundurowi dziękują za każdą informację.

📢 Zaginął senior z Poznania. Mężczyzna ma zaniki pamięci. Policja prosi o pomoc W Poznaniu zaginął 77-letni Stefan Kozłowski. Mężczyzna ma zaniki pamięci. Widziałeś go? Wiesz, gdzie może się znajdować? Skontaktuj się z poznańską policją.

📢 Tak wygląda dziś blok z serialu "Alternatywy 4". Można odwiedzić to miejsce. Zobaczcie zdjęcia! [3.03.2024] Tutaj kręcono kultowy serial "Alternatywy 4". Tak dziś wyglądają te miejsca! Sławomir, Agnieszka i Kacper Szeligowie z Inowrocławia wybrali się w kolejną podróż śladami polskiego filmu. Tym razem odwiedziili Warszawę, by odnaleźć kultowe miejsca znane z serialu "Alternatywy 4". Dziś każdy może je odwiedzić i przypomnieć sobie doskonale znane kadry z komedii Stanisława Barei. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Te wioski w Wielkopolsce mają najdłuższe nazwy. Lider ma aż 24 litery! [3.03.2024] Najdłuższą nazwę w Polsce ma wieś leżąca w gminie Sokołów Małopolski pod Rzeszowem. Ma 38 liter i brzmi następująco: Wólka Sokołowska koło Wólki Niedźwiedzkiej. Sprawdziliśmy, jakie wsie w Wielkopolsce mają najdłuższe nazwy, gdzie możemy je znaleźć i ilu liczą mieszkańców. Lider ma aż 24 litery. Znajduje się w powiecie gnieźnieńskim ma 364 mieszkańców. Szczegóły znajdziecie w naszej galerii.

📢 Oto córka Izabelli Scorupco - tak dziś wygląda 26-letnia Julia. Mamy zdjęcia! [3.03.2024 r.] Julia Scorupco, córka znanej aktorki i modelki Izabelli Scorupco oraz legendarnego hokeisty Mariusza Czerkawskiego, od lat przyciąga uwagę mediów i fanów. Niedawno 26 lat, a jej życie jest przedmiotem zainteresowania wielu osób. Zobaczmy, jak wygląda obecnie Julia Scorupco. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Wielki sukces wielkopolskiej koszykówki na OOM w Małopolsce. Kadry WZKosz zdobyły dwa złote medale. Chłopcy zdominowali cały turniej To była cudowna niedziela, 3 marca dla wielkopolskiej koszykówki. Na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży nasze drużyny zdobyły złote medale. Wielkopolska potwierdziła więc, że jest wielką kuźnią talentów.

📢 Oto Nicola z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Śliczna jesteś". Zobaczcie! [3.03.2024] Tak wygląda Nicola z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Internauci szczerze: "Ale ty jesteś piękna"! Nicola to jedna z uczestniczek 10. edycji programu. Szybko stała się ulubienicą widzów. Gdy Dariusz w nieelegancki sposób rozstał się z nią, otrzymała od widzów wielkie wsparcie. To piękna, młoda kobieta, pozytywnie nastawiona do życia. Zobaczcie, jak Nicola z "Rolnik szuka żony" wygląda na prywatnych zdjęciach.

📢 Groźny wypadek motocyklisty na DK12 w Wielkopolsce. Trasa Pleszew - Kalisz była zablokowana Groźny wypadek na DK12 w Wielkopolsce. W miejscowości Czerminek w powiecie pleszewskim motocykl zderzył się z samochodem osobowym. Jedna osoba została ranna. Trasa Pleszew - Kalisz była zablokowana. 📢 Impreza z okazji roczku dziecka postawiła na nogi strażaków i energetyków z Leszna. "Woleliśmy nie ryzykować" Impreza z okazji roczku dziecka zakończyła się w niedzielę 3 marca 2024 roku interwencją strażaków i energetyków z Leszna. Wszystko z powodu balonów z helem, które zaplątały się w linię energetyczną i powodowały zwarcie. Balonami wcześniej bawiły się dzieci z jednego z pobliskich domów. 📢 Wybory samorządowe 2024: Społeczny Poznań ogłosił kandydatów do rady miasta. Na razie tylko "jedynki" Komitet Społeczny Poznań, w którego skład wchodzą społecznicy oraz poznańscy działacze partii Razem, ogłosił kandydatów do Rady Miasta Poznania. Na razie przedstawili oni osoby startujące z pierwszych miejsc na listach w poznańskich okręgach. Całe listy mają być gotowe 4 marca, kiedy to upływa termin ich rejestracji.

📢 Kaziuk Wileński 2024 w Poznaniu: Korowód i wielki jarmark na placu Wolności. Sprawdziliśmy, co można kupić i za ile! Zobacz zdjęcia Kaziuk Wileński w Poznaniu rozpoczął się jak co roku od przemarszu z Fary Poznańskiej na plac Wolności. To właśnie tam do godziny 16:30 trwa zorganizowany z tej okazji jarmark. Towarzyszą mu występy artystyczne, a całość uświetni wspólne śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych. W galerii prezentujemy, co można kupić na jarmarku, a także ceny niektórych produktów.

📢 Niecodzienny wypadek w Poznaniu. "Pani pomyliła pedał gazu z hamulcem". Wjechała samochodem do sali gimnastycznej! Niecodzienny wypadek w Poznaniu. Samochód elektryczny wjechał do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Poznaniu. Pojazd wyważył boczne drzwi do hali. Zdarzenie miało miejsce w sobotę, dlatego nie odbywały się w tym czasie lekcje wychowania fizycznego. - Pani pomyliła pedał gazu z hamulcem - informuje poznańska policja.

📢 Takie wyrównania po podwyżce dostają nauczyciele w 2024 roku. Mamy przykłady Podwyżki nauczycieli już nie tylko w obietnicach. Na konta nauczycieli trafiają już wyrównania z poprzednich miesięcy i dostają już "nowe" wypłaty po podwyżce. Najpóźniej w kwietniu wszyscy nauczyciele będą mieli już wyrównania i wypłaty z 30% podwyżką. Kilkoro nauczycieli podzieliło się z nami wysokością wyrównań. Zobaczcie. 📢 Oto zawody, w których można zarobić 10 tys. złotych. Nie tylko prezesi i lekarze! Mamy listę Średnie wynagrodzenie w naszym kraju to niespełna 8 tys. złotych brutto. Jednak zdecydowana większość pracowników zarabia w okolicach minimalnego krajowego wynagrodzenia. W jakich zawodach można zarobić więcej? Nie tylko kierowniczych czy po skończeniu trudnych i wymagających studiów. Oto zawody w którym zarabia się nawet 10 tys. złotych.

📢 Najciekawsze wydarzenia w Wielkopolsce w 2024 roku. Gdzie i kiedy warto się wybrać? Będą jarmarki, pokazy i parady! Takich wydarzeń nie można przegapić! W 2024 roku w Wielkopolsce wiosną, latem i jesienią czekają na nas liczne pokazy, jarmarki, festiwale i parady. Specjalnie dla Was wybraliśmy te najciekawsze! Zobacz rozkład imprez na nadchodzące miesiące. 📢 Wybory samorządowe 2024: Społeczny Poznań ogłosił swojego kandydata na prezydenta Poznania. Nie jest nim Tomasz Hejna! Łukasz Garczewski, członek Partii Razem, został oficjalnym kandydatem komitetu Społeczny Poznań na prezydenta Poznania. Ta zaskakująca - z punktu widzenia wcześniejszych doniesień - decyzja została ogłoszona podczas konferencji prasowej 3 marca. Dotychczas mówiło się, że kandydatem komitetu zostanie społecznik Tomasz Hejna.

📢 Mieszkania jak z horroru. Trzeba mieć odwagę, by tam zamieszkać! Najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce.

📢 Wybory samorządowe 2024: Zjednoczona Prawica zaprezentowała kandydatów do Rady Miasta Poznania. Kpi z plakatów Jacka Jaśkowiaka Komitet Zjednoczonej Prawicy, w którego skład wchodzą przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i partii Polska Jest Jedna, zaprezentował kandydatów na radnych miejskich w Poznaniu. To większość obecnych radnych PiS. Kandydaci zakpili także z plakatów Jacka Jaśkowiaka. 📢 Jeden miesiąc pary młode z Poznania wybierają szczególnie chętnie. Zobacz ślubne statystyki za 2023 rok! Podobnie jak rok wcześniej, w 2023 roku w Poznaniu udzielono ponad 1500 ślubów. Zmienił się jednak ulubiony miesiąc młodych par, w poprzednim zestawieniu było to sierpień. Tym razem większość postawiła na chłodniejszy termin. Jaki to miesiąc? Ile udzielono ślubów cywilnych, a ile konkordatowych w Poznaniu? Sprawdziliśmy! 📢 Wielkanocny wianek DIY. Najpiękniejsze ozdoby świąteczne - galeria zdjęć. Piękna dekoracja domu na Wielkanoc 2024 Wielkanocny wianek DIY to wyjątkowa świąteczna dekoracja domu. Możemy ozdobić nim – drzwi wejściowe, okno, komodę czy stół. Warto więc samodzielnie zrobić taką oryginalną wielkanocną dekorację. Ręcznie wykonane ozdoby to modny dodatek do przedpokoju, salonu, kuchni i sypialni i pomysł na tanią dekorację. Radzimy, jak wykonać piękny wiosenny wianek DIY na Wielkanoc. Już teraz możesz stworzyć w domu magiczną świąteczną atmosferę.

📢 Oto Leszek z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Krzysztof Stroiński. Ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [3.03.2024 r.] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy". 📢 Atomowe riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Koniec cackania się! Oto najciekawsze hity sprawdzianów 2024 Nauczyciele często muszą znosić bezczelne teksty uczniów, ale na szczęście są i tacy, którzy nie gryzą się w język. Oczywiście nie chodzi o to by odpowiadać bezczelnością na bezczelność, ale nie brakuje pedagogów, którzy na zgryźliwe gadanie czy po prostu słowną zaczepkę potrafią odpowiedzieć z gracją i humorem!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 03.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Cegła między kostką brukową w Poznaniu. Mieszkańcy zdumieni! "Tego nie da się skomentować..." Widok pomarańczowych ceglanych fragmentów między kostką na ul. Paderewskiego czy na ulicy Jana Baptysty Quadro na Starym Rynku w Poznaniu zdziwił wielu poznaniaków, którzy raczej negatywnie wypowiadają się o tym pomyśle architektonicznym. Zapytaliśmy o to PIM i Miejskiego Konserwatora Zabytków. Zobacz zdjęcia! 📢 Tych roślin nie lubią kleszcze. Warto je posadzić w ogrodzie Kleszcze są niebezpieczne, a ich ukąszenia nie należy bagatelizować. Choć to tylko małe pajęczaki to mogą przenosić bardzo niebezpieczne choroby, które zagrażają naszemu zdrowiu i życiu. Sezon na kleszcze w naszym klimacie trwa niemal cały rok. Jak się bronić przed tymi pajęczakami? Czego nie lubią kleszcze? Zobacz co posadzić w ogrodzie aby się nie pojawiły w tym roku.

📢 Zapłacimy więcej za przegląd techniczny? Resort infrastruktury prowadzi analizy Ministerstwo Infrastruktury analizuje możliwość zmiany opłat za badania techniczne pojazdów. Resort stara się znaleźć rozwiązanie, które nie obciąży kieszeni właścicieli samochodów i jednocześnie spełni oczekiwania stacji kontroli pojazdów. 📢 Loty z Poznania do znanych miast i ciepłych krajów. Dokąd polecisz wiosną i latem 2024 z lotniska Ławica? Zastanawiasz się, dokąd można polecieć z Poznania? Lotnisko Ławica oferuje wiele ciekawych kierunków. Jeśli chcesz wybrać się w weekend na tzw. city break lub na dłuższy wyjazd do ciepłych krajów, bez problemu znajdziesz połączenie z Poznania. Gdzie jeszcze można polecieć z Ławicy wiosną i latem 2024 roku? Wracają ciekawe kierunki! 📢 Wielkopolanie budują przydomowe schrony. Ile kosztują i jak powinny być wyposażone? Zobacz, jak wygląda taki schron w środku! Od wybuchu wojny w Ukrainie zainteresowanie postawieniem przydomowych schronów w Polsce rośnie lawinowo. Ich dystrybutorzy nie nadążają z zamówieniami. Schronami na prywatnych posesjach zainteresowani są także mieszkańcy Wielkopolski. Ile kosztuje taki schron i jakie powinien mieć wyposażenie? Sprawdziliśmy.

📢 Paraliż sklepów tuż przed Wielkanocą? Pracownicy Biedronki mają dosyć. Grożą strajkiem. Kluczowy będzie 6 marca Nie dalej jak kilka tygodni temu pisaliśmy o planowanych podwyżkach w Biedronce. Okazuje się, że pracownicy jednego z największych dyskontów w Polsce do 6 marca zbierają podpisy pod petycją, w której apelują o poprawę warunków pracy i wyższe płace. Grożą paraliżem sklepów i protestem na miarę strajku rolników. 📢 Parking przy kultowej Galerii Malta w Poznaniu znika w oczach! Tak teraz wygląda. Zobacz zdjęcia [03.03.2024] Parking przy kultowej Galerii Malta w Poznaniujest wyburzany od kilku tygodni. Większość betonowej konstrukcji zostało już rozgryzione przez maszyny kruszące beton i tnące zbrojenia. Jej budowa przy ul. abp. Baraniaka trwała niecałe 3 lata. Teraz za trzy lata ma tam powstać osiedle mieszkaniowe. W galerii prezentujemy najnowsze zdjęcia z placu rozbiórki.

📢 Tak wyglądaliby autorzy lektur szkolnych, gdyby żyli dzisiaj. Rozpoznasz ich? Mickiewicz, Słowacki, Witkacy i Orzeszkowa Adam Mickiewicz ze smartfonem i fantazyjnym tatuażem na klatce piersiowej. Juliusz Słowacki w skórzanej kurtce. Baczyński w bluzie z kapturem. Cyprian Kamil Norwid wyglądający jak hipster ze Zbawixa. Tak wyglądaliby, gdyby żyli w XXI wieku. Przy użyciu sztucznej inteligencji firma Storytel pokazała, jak wyglądaliby autorzy lektur, gdyby żyli w dzisiejszych czasach. Wizualizacje wykonano na podstawie zdjęć i wizerunków pisarzy z XIX i XX wieku. 📢 12 najlepszych miejsc w Polsce na powitanie wiosny. Gdzie jest teraz najpiękniej? Gdzie wiosnę czuć najmocniej? Pomysły na weekend Wiosna zaczyna się w końcu marca, ale przedwiośnie już trwa. To najlepsza pora na wycieczki do wyjątkowych miejsc w Polsce, gdzie przyroda odżywa i pięknieje wyjątkowo wcześnie. Przedstawiamy 12 najlepszych miejsc w Polsce na powitanie wiosny. To gotowe pomysły na wycieczki w marcu i kwietniu. Sprawdźcie, gdzie najbardziej warto się wybrać już teraz, by poczuć wiosnę, uniknąć tłumów turystów i nawet nieco zaoszczędzić.

📢 Koncert baletowy na deskach Teatru Wielkiego w Poznaniu. Zobacz zdjęcia! W sobotę uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu zwieńczyli swoją naukę w placówce wyjątkowym koncertem dyplomowym. Po 5 latach powrócili na deski Teatru Wielkiego 📢 Wielkopolska Konwencja Wyborcza KW Koalicji Samorządowej OK Samorząd w Poznaniu Pod hasłem "Daleko od polityki, blisko mieszkańców" startuje kampania samorządowców skupionych w Koalicji Samorządowej OK Samorząd. W sobotę, podczas wielkopolskiej konwencji, zaprezentowano kandydatów do sejmiku wojewódzkiego i do rad powiatów w Wielkopolsce. 📢 Afera w Collegium Humanum! Na liście absolwentów nazwiska dyrektorów Urzędu Miasta Poznania. Co na to Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania? Czarne chmury zbierają się nad Collegium Humanum. CBA zatrzymało władze uczelni w sprawie nielegalnego handlu dyplomami. 13 wysoko postawionych urzędników urzędu miasta kończyło studia MBA w Collegium Humanum. Co w tej sprawie zamierza zrobić prezydent Poznania?

📢 Gdzie pojechać na wycieczkę w Wielkopolsce? Oto 10 idealnych miejsc na weekendową wyprawę. Wybierz się koniecznie! W Wielkopolsce nie można się nudzić! Są tu wspaniałe zabytki, obiekty historyczne, ale i wyjątkowo malownicze krajobrazy. Wybraliśmy 10 atrakcyjnych miejsc w województwie wielkopolskim, które są idealne na jednodniową wycieczkę. Gdzie pojechać na wycieczkę w Wielkopolsce? Poznaj ciekawe miejsca w naszej galerii. 📢 Najlepsze memy o Jacku Jaśkowiaku. Zastał Poznań murowany, a zostawi zabetonowany. Zobacz śmieszne obrazki! Internauci nie mają wątpliwości: Jacek Jaśkowiak przejdzie do historii jako ten, który zastał Poznań murowany, a zostawi zabetonowany! Świadczy o tym niezliczona ilość memów, których bohaterem jest popularny Dżej Dżej. Postanowiliśmy je zebrać i pokazać Wam w jednej dużej galerii, bo przyjemne rzeczy powinny trwać jak najdłużej. Uwaga: ten materiał ma charakter wyłącznie humorystyczny i ma na celu wywołanie uśmiechu na twarzach poznaniaków. Leeeejcie, Poznań wytrzyma!

📢 Prawo i Sprawiedliwość zainaugurowało kampanię w powiecie poznańskim. Zaprezentowano kandydatów Podczas sobotniej konferencji przekazano szczegóły, dotyczące startu w wyborach kandydatów PiS w aglomeracji poznańskiej. Zaprezentowano kandydatów do rady powiatu poznańskiego z kilku okręgów. 📢 Od marca policja może zabrać twoje auto. Ale tylko wtedy, gdy jedziesz pod wpływem alkoholu Już za dwa tygodnie policjanci będą mogli egzekwować inne kary za jazdę po alkoholu – odebranie samochodu. Mundurowi jednak wciąż nie mają wytycznych... choć będą mogli je stosować już za dwa tygodnie. Z pytaniami proszą kierować się do odpowiedniego ministerstwa, które zajmuje się sprawą. 📢 Ogromne korki w centrum Poznania. Kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość! Centrum Poznania stoi w ogromnym korku. W okolicy Międzynarodowych Targów Poznańskich kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość. "Jest dramat" mówią czytelnicy Głosu Wielkopolskiego.

📢 Ikona walki z czyścicielami kamienic stoi pusta. Co dalej z domem przy ul. Stolarskiej 2 w Poznaniu? Kamienica przy ulicy Stolarskiej 2 w Poznaniu była przed laty świadkiem działalności czyścicieli. Wsypywali gruz w bramie, zalewali mieszkania, podnosili czynsze. Doszło nawet do zabarykadowania się mieszkańców kamienicy, którzy nie wpuścili robotników. Ostatecznie czyściciele zostali skazani na karę więzienia. Budynek jednak do dziś stoi pusty, a w jego otoczeniu nic się nie dzieje. 📢 Czy Ryanair ogłosi kierunki lotów z lotniska Ławica w Poznaniu? Już wkrótce dowiemy się, co przygotowała dla nas tania linia lotnicza Tania linia lotnicza Ryanair organizuje we wtorek konferencję na poznańskim lotnisku Ławica. W przypadku tej firmy takie wydarzenia często łączą się z miłymi niespodziankami! Czy będzie to okazja do ogłoszenia nowych kierunków lotów z lotniska Ławica w Poznaniu?

📢 Tak wyglądały obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Poznaniu. Co powiedziała wojewoda wielkopolska? 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Sejm ustanowił 1 marca świętem w 2011 roku. Główne uroczystości odbyły się o godzinie 11:30 pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu. Organizowała je wojewoda wielkopolska, Agata Sobczak. 📢 Oto galeria liderów akcji Ona i On 2024. Zobacz wyjątkowe pary z naszego regionu Zobacz galerię par z naszego regionu, które są liderami w głosowaniu.

📢 Oto choroby, z którymi można pojechać do sanatorium bez kolejki w 2024 roku Sanatorium to miejsce, do którego jedziemy podreperować zdrowie. To pewnego rodzaju leczenie pomocnicze. W sanatorium poza odpoczynkiem, relaksem, przechodzimy tam także szereg zabiegów dostosowanych do naszych schorzeń. Niestety, na turnus trzeba czasem długo czekać. Zobaczcie, kto może pojechać do uzdrowiska poza kolejnością.

📢 W takim domu mieszka Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski - zdjęcia. Ich posiadłość ocieka luksusem Marmury, ogromny ogród z basenem i ptaszarnią, kort tenisowy, egzotyczne palmy - tak mieszkają milioner Józef Wojciechowski i jego dużo młodsza partnerka Patrycja Tuchlińska. Modelka i deweloper mieszkają w luksusowej posiadłości nad Jeziorem Zegrzyńskim. Zobacz, jak wygląda ich willa. 📢 Tyle kosztuje godzina oglądania telewizji. Sprawdź, ile płacisz! Tyle kosztuje godzina oglądania telewizji. Sprawdź, ile płacisz! Decyzja o wyborze sprzętu o niskim zużyciu energii może przynieść korzyści finansowe sięgające nawet kilkuset złotych rocznie! Ta oszczędność stanowi wystarczającą kwotę, aby pokryć koszty wymarzonych wakacji. Czy jesteś zaciekawiony, ile kosztuje cię korzystanie z telewizji? Zapraszamy do odwiedzenia naszej galerii, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje na ten temat. 📢 Oto mieszkania na sprzedaż w Poznaniu w kamienicach. Tak wyglądają lokale w klimatycznych budynkach. Zobacz zdjęcia Klimatyczne i urokliwe kamieniczki, a w środku nich mieszkania czekające na swoich nowych właścicieli. Stare budownictwo zdecydowanie nie powinno się już kojarzyć ze złymi warunkami, ponieważ teraz można natrafić na wiele perełek. Oto najlepsze oferty mieszkań na sprzedaż w kamienicach w Poznaniu.

📢 Łazarz - dzielnica Poznania o dwóch twarzach. Tam nie warto się zapuszczać i tam warto mieszkać [Galeria] W ostatnich dekadach pozostawał w cieniu sąsiednich Jeżyc. Tak jak i one miał swój czarny piar - Dolnym Łazarzem i jego ekami straszono turystów. Po dziś dzień ul. Małeckiego, choć zmieniona w ostatnich latach nie do Poznania, ma swój unikalny klimat. Ale bób, hummus i włoszczyzna rosną tu szybko w siłę. Zobacz zdjęcia z pięknego poznańskiego Łazarza!

📢 Prawdziwe skarby na Pchlim Targu w Poznaniu! Co sprzedawcy Giełdy Staroci oferują klientom? Zobacz zdjęcia przedmiotów! Poznaniacy po raz kolejny spotkali się w niedzielę na Pchlim Targu pod centrum handlowym M1. Wydarzenie to przyciąga tłumy, ze względu na ciekawe przedmioty, których nie znajdziemy nigdzie indziej, a przynajmniej nie w takiej cenie. Na straganach 25 lutego nie zabrakło staroci - mebli, zabawek i książek, ale też rękodzieła. Zobacz, co jeszcze można było "upolować"!

📢 Kaziuk Wileński 2024 w Poznaniu już w najbliższą niedzielę! Sprawdź program imprezy W najbliższy weekend, w sobotę i niedzielę, poznański oddział Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej zaprasza na trzydziestą pierwszą edycję Kaziuka Wileńskiego w Poznaniu. 📢 Kiedyś było tam luksusowo! Tak teraz wygląda w środku schron przeciwatomowy prezydenta Poznania. Zobacz zdjęcia Wiedzieliście, że w stolicy Wielkopolski znajduje się schron przeciwatomowy prezydenta Poznania? Nigdy nie został użyty, ale wzbudza spore zainteresowanie, nie tylko wśród miłośników historii. Obiekt z okresu zimnej wojny, obecnie udostępniany jest przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. Poznaj jego historię i zobacz nowe zdjęcia ze schronu udostępnione nam przez Stowarzyszenie Schrony w Polsce. 📢 Rozpoznasz te miejsca? Tak wyglądały Winogrady i Piątkowo ponad pół wieku temu. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Ponad pół wieku temu, w 1962 roku zatwierdzony został Ogólny Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania. Zapisane zostały w nim plany zmian w krajobrazie miasta do 1980 roku. Postanowiono wówczas rozbudować północną część Poznania. Tak zaczęły powstawać Winogrady. Zobacz Winogrady i Piątkowo na archiwalnych zdjęciach.

📢 Dwa miasta w Wielkopolsce wśród najzdrowszych w Polsce! Znalazły się w czołówce znanego rankingu W których polskich miastach żyje się najlepiej? Na to pytanie odpowiada Indeks Zdrowych Miast, w którego czołówce znalazł się Poznań. Stolica Wielkopolski wraz z innym miastem z naszego regionu znalazła się także w zestawieniu najzdrowszych miast w Polsce.

📢 Afera w Collegium Humanum. Na liście absolwentów pracownicy Urzędu Miasta Poznania: dyrektorzy, zastępcy i kierownicy. "Nie podamy nazwisk" CBA zatrzymało sześć osób w sprawie nielegalnego handlu dyplomami na warszawskiej uczelni Collegium Humanum. Placówka posiadająca filię również w Poznaniu szkoliła między innymi 13 pracowników Urzędu Miasta Poznania. - Pracodawca nie jest uprawniony do oceny akredytacji posiadanych przez uczelnie, na których pracownicy chcą podnosić kwalifikacje - mówi Joanna Żabierek, rzecznik prasowy Prezydenta Poznania i Urzędu Miasta. Którzy urzędnicy z Poznania kształcili się w Collegium Humanum? Na liście są dyrektorzy, zastępcy i kierownicy.

📢 Pełno żółtych kwiatów na granicy Poznania! Kwitną tysiące ranników na Kokoryczowym Wzgórzu w Radojewie. Zobacz zdjęcia! Na Kokoryczowym Wzgórzu w Radojewie kwitną już tysiące żółtych ranników. Te niezwykle fotogeniczne kwiaty co roku przyciągają spragnionych pierwszych oznak wiosny mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego. To jednak nie jedyna atrakcja rezerwatu. W kolejnych miesiącach połacie zmienią barwę na fioletowo-białą, a spomiędzy gałęzi drzew będzie można usłyszeć śpiew wielu gatunków ptaków. 📢 Najpopularniejsze przedmioty z lat 90. - zdjęcia. Wtedy była na nie moda. Pamiętasz je wszystkie? Kultowe przedmioty sprzed 30 lat odeszły już w niepamięć, ale dzisiejsi trzydziestolatkowie wspominają je z rozrzewnieniem. Walkman, Game Boy, „zeszyty złotych myśli”, wymiana karteczek do segregatora. Lata 90. miały swój niepowtarzalny klimat. Przypominamy najpopularniejsze gadżety, które kojarzą się z latami dziewięćdziesiątymi.

📢 Oto najpiękniejsze wiosenne imiona dla dziewczynek! Kojarzą się z kwiatami i przyrodą. Rodzice nadają je coraz częściej Wiosna to czas pełen życia i odrodzenia, często stanowi inspirację przy wyborze imienia dla dziewczynki. Przygotowaliśmy listę pięknych i unikalnych imion idealnie pasujących do dzieci urodzonych w tej porze roku.

📢 Pierwsza w tym roku odsłona programu "Mieszkanie do remontu". ZKZL w Poznaniu oferuje 13 mieszkań Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu organizuje pierwszą w tym roku edycję programu „Mieszkanie do remontu”. Tym razem można ubiegać się o 13 lokali, które przeznaczone są do remontu. Ten trzeba będzie przeprowadzić w ciągu 6 lub 12 miesięcy. 📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniałe nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Wielkopolski. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Oto jak zmienił się Krzysztof Miruć. Zobaczcie, jak wyglądał znany architekt Krzysztof Miruć jest gospodarzem popularnych programów remontowo-wnętrzarskich w HGTV. W programie poznajemy go jako wyjątkowo zabawnego, ale i zaangażowanego w pracę. Jego projekty są spójne, praktyczne i zgodne z ulubionym stylem właściciela mieszkania. Zobaczcie, jak architekt zmienił sie na przestrzeni lat. 📢 Niech ta wiosna rozpocznie się odjazdowo! W najnowszej rundzie „Naszej Loterii” możesz wygrać elektronikę od Samsunga, Fiata 500 lub gotówkę Zaczynamy nowy miesiąc, a wraz z nim zupełnie nową, odjazdową rundę „Naszej Loterii”, która potrwa aż do 5 kwietnia. Losowania będą się odbywać częściej, a co będzie do wygrania? Najwyższej jakości sprzęt elektroniczny marki Samsung, Fiat 500 lub gotówka! Ruszamy!

📢 Szalone lata 90. w Poznaniu na zdjęciach. Poznajesz te miejsca? Tak kiedyś wyglądało miasto! Poznań w latach 90. wyglądał zupełnie inaczej niż obecnie. Nie było wtedy jeszcze galerii handlowych i biurowców. Po mieście jeździły zabytkowe już obecnie tramwaje, a ulice były mniej zakorkowane. Niektórych obiektów już nie ma, a niektóre - jak straszyły - tak straszą nadal. Zapraszamy Was na sentymentalną podróż w czasie. Oto zwariowane lata 90. minionego wieku w Poznaniu na zdjęciach. Zobacz, jak wyglądało wtedy miasto!

📢 Tego nie można odgrzewać na drugi dzień. Jakich produktów nie wolno odgrzewać? Sprawdź! Ze względu na oszczędność i niemarnowanie jedzenia wielu z nas decyduje się na odgrzewanie obiadu przygotowanego dzień wcześniej. Istnieją jednak produkty, których pod żadnym pozorem nie powinniśmy odgrzewać! Odgrzanie tych produktów może sprawić, że stracą one wartości odżywcze, spożycie odgrzanego dania może także spowodować zatrucie organizmu. Czego dokładnie nie wolno odgrzewać? Mamy pełną listę!

