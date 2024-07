Przegląd prasy (4.07.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To najpiękniejsze jezioro w Wielkopolsce? Jezioro Miejskie w Puszczy Zielonka jest idealne na wypoczynek. Znałeś wcześniej to miejsce?”?

Prasówka 4.07: top 3 artykuły z wczoraj

📢 To najpiękniejsze jezioro w Wielkopolsce? Jezioro Miejskie w Puszczy Zielonka jest idealne na wypoczynek. Znałeś wcześniej to miejsce? Cisza, spokój, piękne krajobrazy i idealnie czysta woda. To wszystko znajdziemy w sercu Parku Krajobrazowego, Puszcza Zielonka nad Jeziorem Miejskim, nieopodal Murowanej Gośliny. Nic dziwnego, że osoby odwiedzające plażę, mówią o tym miejscu "raj na ziemi".

📢 To idealne miejsce na weekendowy odpoczynek! Jakie tajemnice kryje Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach? [03.07.2024] Wraz z nadejściem ciepłych i słonecznych dni, Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach, położony zaledwie 15 km od Gniezna, zaprasza na niezapomnianą podróż w czasie do XIX wieku. Ten wyjątkowy skansen oferuje nie tylko relaks wśród natury, ale także fascynujące spojrzenie na życie dawnych mieszkańców Wielkopolski, umożliwiając zrozumienie ich codzienności oraz kultury.

📢 TOP 10 najlepszych miejsc w Wielkopolsce. Są idealne na jednodniowy wypad! Sprawdź, gdzie warto się wybrać niedaleko Poznania [03.07.2024] Planując jednodniowy wypad z rodziną, warto rozważyć fascynujące miejsca, które znajdują się zaledwie godzinę jazdy od Poznania. Wielkopolska oferuje bogactwo atrakcji, które zachwycą zarówno miłośników historii, jak i natury. Od malowniczych jezior pod Koninem okrzykniętych Polskimi Malediwami, przez Park Etnograficzny w Dziekanowicach, aż po Zamek Stobnica – region kryje w sobie niezliczone skarby gotowe do odkrycia przez dorosłych i młodszych odkrywców.

Prasówka 4.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Anna-Maria Sieklucka z "365 dni" i jej śmiałe zdjęcia! [4.07.2024 r.] Anna Maria Sieklucka to polska aktorka, która zyskała międzynarodową sławę dzięki głównej roli w w filmie "365 dni". Ten polski film erotyczny stał się hitem na platformie Netflix w 2020 roku. Osiągnął też ogromną popularność i stał się najchętniej oglądanym polskim filmem w kinach. Aktorka jest bardzo popularna na Instagramie. Prezentuje to wiele swoich zdjęć, wśród nich wiele śmiałych zdjęć. Zobaczcie, jak Anna Maria Sieklucka na nich wygląda!

📢 Nicola z "Rolnik szuka żony" - tak wygląda po zabiegu powiększania ust. Fani są podzieleni! [4.07.2024] Nicola z popularnego programu "Rolnik szuka żony" postanowiła poddać się zabiegowi powiększenia ust. Jest zadowolona z efektu i podkreśla, że zależało jej na naturalnym wyglądzie, co udało się osiągnąć. Internauci mają jednak różne zdania na temat jej decyzji. Zobaczcie, jak teraz wygląda Nicola po tym zabiegu. 📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [4.07.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Tak wygląda Pola - żona Michała Wiśniewskiego. Mamy jej prywatne zdjęcia! [4.07.2024 r.] Michał Wiśniewski, znany szerokiej publiczności jako barwna postać polskiego show-biznesu i lider kultowego zespołu Ich Troje, wkrótce będzie świętować swoje 52. urodziny. Jego życie to nie tylko muzyka, ale również liczne małżeństwa, udział w reality show oraz pasmo osobistych wyzwań i sukcesów. Poznaj bliżej artystę, który nieprzerwanie od lat fascynuje swoją osobowością oraz to, jak dziś wygląda jego życie u boku aktualnej żony, Poli. 📢 Maria Andrejczyk na seksownych zdjęciach. "Gratulacje dla fotografa i pięknej modelki" [4.07.2024 r.] Maria Andrejczyk to wybitna polska lekkoatletka specjalizująca się w rzucie oszczepem. Dwukrotnie reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich, zdobywając srebrny medal. Co wiemy o jej codziennym życiu? Jak wygląda na swoich prywatnych zdjęciach? Zajrzyjcie do naszej galerii i odkryjcie jej odważne fotografie.

📢 Córka Mandaryny - tak wygląda 21-letnia Fabienne Wiśniewska. Mamy jej prywatne zdjęcia! [4.07.2024 r.] Mandaryna, znana polska piosenkarka i tancerka, oraz Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, to para, której życie prywatne i zawodowe przez lata przyciągało uwagę mediów. Ich małżeństwo, wspólne projekty artystyczne, a także życie po rozwodzie, w tym wychowywanie dwójki wspólnych dzieci, to tematy, które nieustannie budzą zainteresowanie. Jak dziś wygląda ich życie i co słychać u ich dzieci, w tym u Fabienne, która wkrótce skończy 21 lat? Zajrzyjcie do naszej galerii. 📢 Tak wygląda dziś syn Małgorzaty Ostrowskiej. Mamy zdjęcia Dominika Ostrowskiego! [4.07.2024] Małgorzata Ostrowska, znana i ceniona postać na polskiej scenie muzycznej, od lat zachwyca swoim głosem i charyzmą. Nie tylko jej kariera solowa, ale również współpraca z zespołem Lombard przyniosły jej ogólnopolską sławę. W życiu prywatnym jest żoną znanego fotografa, Jacka Gulczyńskiego, a ich syn, Dominik Ostrowski, kontynuuje rodzinne tradycje muzyczne, będąc częścią zespołu swojej mamy. Zobaczcie, jak dziś wygląda!

📢 Kuba Wojewódzki - tak się zmieniał. Wkrótce skończy 61 lat. Zobaczcie zdjęcia [4.07.2024 r.] Kuba Wojewódzki wkrótce skończy 61 lat. Tak zmieniał się przez lata. Kuba Wojewódzki to polski dziennikarz i publicysta, który swoją karierę rozpoczynał już w latach 80. XX wieku. W telewizji pracował już w latach 90. Jednak największą sławę przyniósł mu program "Idol", w którym był jednym z jurorów. Od 2002 roku pozostaje jedną najbarwniejszych postaci show-biznesu w Polsce. Zobaczcie, jak zmieniał się przez lata Kuba Wojewódzki. 📢 Tak wygląda dziś Katarzyna Pietras - starsza córka Beaty Kozidrak z zespołu Bajm. Zobaczcie zdjęcia! [4.07.2024 r.] Katarzyna Pietras, starsza córka ikony polskiej sceny muzycznej Beaty Kozidrak, nie tylko odziedziczyła po mamie wyjątkowy talent wokalny, ale również urodę. Katarzyna stanowi żywy dowód na to, jak talent może być przekazywany z pokolenia na pokolenie. Zobaczcie, jak dziś wygląda Katarzyna Pietras, córka Beaty Kozidrak z zespołu Bajm.

📢 Oto Jędrzej Rosiewicz - tak wygląda dziś syn Andrzeja Rosiewicza. Zobaczcie zdjęcia! [4.07.2024] Andrzej Rosiewicz to postać, która na stałe zapisała się w historii polskiej muzyki. Jego największe przeboje, takie jak "Chłopcy radarowcy", "Czterdzieści lat minęło..." i "Najwięcej witaminy", do dziś cieszą się ogromną popularnością. Rosiewicz ma troje dzieci, w tym syna Jędrzeja Rosiewicza, który również zdobywa uznanie w mediach. Przyjrzyjmy się bliżej życiu i karierze tego wyjątkowego artysty oraz jego rodziny. 📢 Oto Natasza Urbańska na seksownych zdjęciach. "Czas się dla Ciebie zatrzymał" [4.07.2024 r.] Natasza Urbańska, wszechstronna artystka polskiego show-biznesu, znana jest nie tylko z talentu scenicznego, ale również z niezwykłej urody. Zanurz się w jej świat, odkrywając nie tylko jej karierę, ale również odważne i inspirujące obrazy, jakie prezentuje na swoich platformach społecznościowych.

📢 Oto żona Andrzeja Rosiewicza - tak wygląda Iwona Rosiewicz. Jest od niego o 25 lat młodsza! [4.07.2024] Andrzej Rosiewicz to ikona polskiej sceny muzycznej. Jest znany z takich hitów jak "Chłopcy radarowcy" czy "Czterdzieści lat minęło…". Jego twórczość cieszy się niesłabnącą popularnością. Artysta ma troje dzieci i młodszą o 25 lat żonę Iwonę. Ożenił się z nią, gdy miał już 53 lata. Zobaczcie, jak wygląda dziś żona Andrzeja Rosiewicza. 📢 Krzysztof Krysiak, pierwszy mąż Agnieszki Chylińskiej. Tak dziś wygląda! [4.07.2024] Agnieszka Chylińska jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek. Niewielu jednak wie, że jej pierwszym mężem był Krzysztof Krysiak, który w tamtym czasie pełnił rolę menedżera działu marketingu w "Sony Music". Zobaczmy, jak wygląda teraz i czym zajmuje się mężczyzna, który był mężem Agnieszki Chylińskiej.

📢 Oto Kamila Baar na prywatnych zdjęciach. Wygląda cudownie. Sami zobaczcie! [4.07.2024 r.] Kamila Baar to polska aktorka, która w serialu "Kamerdyner" w TVP 1 gra Angelę von Krauss. Urodziła się w Człuchowie, a dzieciństwo spędziła w Poznaniu i Tychach. Jest absolwentką Akademii Teatralnej w Warszawie. Pamiętamy ją z ról w takich filmach jak między innymi "Niania w wielkim mieście", "Na dobre i na złe" czy "Vinci". Zobaczcie, jak Kamila Baar z "Kamderdynera" wygląda na prywatnych zdjęciach. 📢 Tak dziś wygląda Alicja Janosz, która wygrała pierwszą edycję "Idola". Mamy zdjęcia! [4.07.2024] Alicja Janosz, znana szerokiej publiczności jako zwyciężczyni pierwszej edycji programu "Idol", wkracza w nowy rozdział swojego życia. Nie tylko jako artystka, ale również jako żona i matka, nadal zachwyca swoją postawą i talentem. Alicja dzieli się swoją pasją do muzyki zarówno na scenie, jak i poza nią. Zobaczcie, jak wygląda dziś 39-letnia Alicja Janosz z "Idola".

📢 Stella Gregg, jedyna córka Jennifer Grey z "Dirty dancing". Zobaczcie, jak wygląda. Jest piękna! [4.07.2024] Jennifer Grey to amerykańska aktorka, która zdobyła ogromną popularność dzięki swojej roli w filmie "Dirty dancing", gdzie partnerowała Patrickowi Swayze. Jest matką jednej córki, Stelli Gregg, która ma 22 lata i także zaczyna karierę aktorską. Sprawdźmy, jak wygląda dziś córka Jennifer Grey z "Dirty Dancing". 📢 Joanna Michalska, Miss Polonia 1990 - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [4.07.2024 r.] Tak wygląda teraz Joanna Michalska, Miss Polonia 1990. Ma 55 lat i jest śpiewaczką operową. Joanna Michalska w 1990 roku została Miss Polonia. Miała wówczas 23 lata. Dziś jest śpiewaczką operową w Teatrze Wielkim Opery Narodowej w Warszawie. Marzy o zorganizowaniu wystawy swoich obrazów w galerii warszawskiej opery. Zobaczcie, jak dziś wygląda Miss Polonia 1990!

📢 Tak mieszka z żoną i dziećmi Bartosz Zmarzlik, mistrz świata na żużlu! Zobaczcie zdjęcia! [4.07.2024] Oto Bartosz Zmarzlik, jego żona Sandra i ich dzieci. Tak mieszka mistrz świata na żużlu i jego rodzina. Bartosz Zmarzlik to polski żużlowiec, który ma zaledwie 28 lat, a na swoim koncie już cztery tytuły mistrza świata. Mieszka wraz z żoną Sandrą i synkiem Antkiem w niewielkie miejscowości Kinice w województwie zachodniopomorskim. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Bartosz Zmarzlik. Mamy zdjęcia! 📢 Tak mieszka Kayah. Kocha piękne wnętrza i takie ma w swoim domu. Mamy zdjęcia! [4.07.2024 r.] Kayah kocha piękne wnętrza i uwielbia robić remonty. To polska piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów, która ma również mniej znaną, ale wielką pasję. Zobaczcie, jak pięknie urządziła swoje włoskie mieszkanie w Wenecji. Mamy zdjęcia!

📢 Tak mieszka Anna z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia jej domu [4.07.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". W październiku 2023 roku wprowadził się do niej Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego - mężczyzna, którego wybrała w programie "Rolnik szuka żony" 📢 Kylie Minogue - tak dziś wygląda. Mamy zdjęcia 56-letniej już piosenkarki [4.07.2024 r.] Tak wygląda teraz 56-letnia Kylie Minogue. To australijska aktorka i piosenkarka. Sławę zdobyła jako główna bohaterka serialu "Sąsiedzi". Potem podbiła świat jako wokalistka. Od ponad 30 lat ma podwójne obywatelstwo i mieszka w Wielkiej Brytanii. Zobaczcie, jak dziś wygląda Kylie Minogue.

📢 Jamie Lee Curtis - tak dziś wygląda 65-letnia aktorka znana z filmu "Halloween". Mamy zdjęcia! [4.07.2024] Jamie Lee Curtis, amerykańska aktorka o niepodważalnym talencie, znana z takich filmowych hitów jak "Halloween", "Rybka zwana Wandą", "Prawdziwe kłamstwa" czy "Wszystko wszędzie naraz", wciąż zachwyca swoją formą. Mając już 65 lat, Curtis nie zwalnia tempa, kontynuując swoją bogatą karierę w kinie. Zobaczcie, jak dziś wygląda Jamie Lee Curtis. 📢 Tomasz Fornal - oto jego partnerka na odważnych zdjęciach. "Fotki to mu wychodzą sztosowe!" [4.07.2024 r.] Tomasz Fornal, jedna z największych postaci polskiego świata siatkówki, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Wspiera go nie tylko talent, ale także jego partnerka, Sylwia Gaczorek, która prowadzi popularne salony fryzjerskie. Odkryliśmy niezwykle gorące ujęcia tej influencerki i bizneswoman, która podziwiana jest przez szerokie grono fanów.

📢 Xavier Wiśniewski - taką metamorfozę przeszedł najstarszy syn Michała Wiśniewskiego. Mamy zdjęcia! [4.07.2024] Michał Wiśniewski, znany polski piosenkarz i lider zespołu "Ich Troje", jest ojcem sześciorga dzieci. Najstarszy z nich, Xavier, niedawno obchodził swoje 22. urodziny. Jego życie od zawsze było obecne w mediach, a teraz, jako dorosły mężczyzna, wykazuje duży talent literacki i muzyczny. Zobaczcie, jak zmienił się przez lata i jak dziś wygląda! 📢 Marianna Zydek na odważnych i prywatnych zdjęciach - tak wygląda. Zobaczcie! [4.07.2024] Oto Marianna Zydek na prywatnych i odważnych zdjęciach. To polska aktorka, która w serialu "Kamerdyner" gra Maritę von Krauss. Znana jest również z takich filmów jak między innymi "Piłsudski" i "Panie Dulskie". Zobaczcie, jak wygląda na prywatnych zdjęciach Marianna Zydek. Znajdziemy tu też sporo bardzo odważnych fotografii.

📢 Tak wygląda dziś Katarina Witt, 58-letnia niemiecka łyżwiarka figurowa. Mamy zdjęcia! [4.07.2024] Katarina Witt, dwukrotna mistrzyni olimpijska i czterokrotna mistrzyni świata, nawet po latach od zakończenia kariery sportowej, wciąż przyciąga uwagę swoją urodą i charyzmą. Ta niemiecka łyżwiarka figurowa, która zdominowała scenę sportową w latach 80., dziś ma 58 lat i nadal jest aktywna zawodowo, choć już nie na lodowisku. Jej życie po zakończeniu kariery sportowej było równie barwne, co jej występy na lodzie. Zobaczcie, jak dziś wygląda Katarina Witt! 📢 Mosty Berdychowskie w Poznaniu rosną w oczach! Zobacz aktualne zdjęcia z budowy kładek, które będą nowym symbolem miasta Mosty berdychowskie nad Wartą w Poznaniu rosną jak na drożdżach. Budimex, który jest generalnym wykonawcą ich budowy, dostarcza i układa kolejne elementy mostów. Kładki pieszo-rowerowe, które mają stać się nowym symbolem Poznania, mają w 2025 r. połączyć Stare Miasto i Ostrów Tumski z dzielnicami na prawym brzegu Warty. Zobacz aktualne zdjęcia z budowy przeprawy przez Wartę i Cybinę. Mamy nawet zdjęcia z drona!

📢 Tomasz Lis z nową partnerką Moniką - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto dom dziennikarza. Zobacz zdjęcia [4.07.2024] Życie prywatne Tomasza Lisa przez lata wzbudzało kontrowersje. Dziennikarz po latach odszedł od Kingi Rusin, po to by związać się z Hanną Lis - która była świadkową na jego pierwszym ślubie. Jednak małżeństwo z Hanną Lis również nie przetrwało. Teraz gwiazdor układa sobie życie u boku Moniki Urbańczyk. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień. 📢 [Tak wygląda jacht Kulczyka, który został wystawiony na sprzedaż! Cena jachtu Phoenix 2, który odziedziczył Sebastian Kulczyk, oszałamia! 4 Ten jacht należy do najbardziej ekskluzywnych na świecie. Należał wcześniej do Jana Kluczyka, jednego z najbogatszych Polaków. Po jego śmierci odziedziczył go syn miliardera - Sebastian, który wystawił go na sprzedaż za 129 mln euro! Zobaczcie w galerii zdjęć, jak wygląda jednostka, która tyle kosztuje.

📢 TOP 10 jezior najchętniej wybieranych w Wielkopolsce na wakacyjny odpoczynek. Jakie jeziora polecane są dla rodzin z dziećmi?[03.07.2024] Planując wakacje z dziećmi, warto wybierać miejsca, które spełnią oczekiwania całej rodziny. W Wielkopolsce znajduje się wiele jezior idealnych na rodzinny wypoczynek, oferujących czystą wodę, dostęp do toalet, parking, przebieralnie, bliskość punktów gastronomicznych oraz atrakcje dla najmłodszych. Oto przewodnik po 10 najlepszych jeziorach w Wielkopolsce, polecanych przez internautów, które gwarantują udany wypoczynek nie tylko w weekend. 📢 Czy dojedziesz bezpośrednio z Poznania nad morze? Sprawdź dokąd wybrać się pociągiem nad morze w wakacje 2024 [03.07.2024] Planując wakacje nad Bałtykiem, warto rozważyć podróż pociągiem z Poznania. Rozbudowana sieć kolejowa oferuje bezpośrednie połączenia do popularnych nadmorskich miejscowości. W 2024 roku pasażerowie mogą wybrać spośród wielu kierunków, a komfortowe warunki podróży, ekologiczny aspekt oraz atrakcje czekające na miejscu sprawiają, że warto już teraz zaplanować letni wypoczynek nad morzem.

📢 Ślimaki zjadają Twój ogród? Mamy na to sposób! Sprawdź te skuteczne metody walki ze szkodnikami i uratuj swój ogród przed ślimakami Prowadzenie ogrodu może być prawdziwą przyjemnością, jednak obecność ślimaków potrafi szybko zmienić radość z uprawiania roślin w frustrację. Te małe stworzenia mogą zniszczyć młode sadzonki i uszkodzić warzywa, kwiaty oraz inne rośliny. Walka z nimi nie jest łatwa, ale istnieje kilka skutecznych metod, które mogą pomóc w ochronie Twojego ogrodu. W artykule przedstawimy sprawdzone sposoby na zwalczanie ślimaków, od naturalnych metod po chemiczne środki, aby Twój ogród mógł kwitnąć bez przeszkód. 📢 Widać zalążki dobrej gry. Zwycięski sparing Lecha Poznań z Banikiem Ostrawa. Młodzieżowiec Kolejorza autorem pierwszego trafienia Drugi sparing na plus. Lech Poznań w środowe popołudnie na boisku w Opalenicy w przedsezonowym meczu kontrolnym pokonał czeski zespół Banika Ostrawa 2:0 (0:0) po golach Jakuba Antczaka i kapitana zespołu Mikaela Ishaka.

📢 Zobacz, jak żyje Filip Marchwiński z partnerką! Jak młody gwiazdor Lecha Poznań spędza czas poza boiskiem? Oto zdjęcia! [04.07.2024] Filip Marchwiński to jeden z największych talentów Lecha Poznań. Mimo, że popularny "Marchewa" występuje w Ekstraklasie już od sezonu 2018/19 to dopiero dwa lata temu jego talent eksplodował na dobre. Przełożyło się to na 19 goli oraz 10 asyst w ubiegłych dwóch kampaniach. Jak młoda gwiazda Kolejorza spędza czas poza boiskiem wraz ze swoją partnerką Karoliną? Przekonaj się klikając w galerię zdjęć. 📢 Przed wami 10 najdroższych piłkarzy Lecha Poznań w historii. Od Lewandowskiego aż po Velde. Zawodników wyceniono na miliony euro! [04.07.24] W ponad 100-letniej historii Lecha Poznań przewinęło się wiele wybitnych piłkarzy. Od Mirosława Okońskiego po Roberta Lewandowskiego, piłkarze Kolejorza zachwycali swoimi umiejętnościami kibiców przy ul. 22 lipca czy też ul. Bułgarskiej. Jak występy zawodników przełożyły się na ich wyceny? Przedstawiamy galerię top 10 najdroższych piłkarzy Lecha w historii według portalu transfermarkt.pl.

📢 Oto piękne partnerki piłkarzy Kolejorza. Jak prezentują się WAGs z Poznania? Mamy zdjęcia! [04.07.2024] Po niemal miesięcznej przerwie, zawodnicy Lecha Poznań w towarzystwie swoich partnerek wrócili z wakacji, by przygotować się do nowego sezonu pełnego wyzwań. Okres letni był dla nich chwilą na odpoczynek i regenerację po intensywnym sezonie. Jak prezentują się partnerki piłkarzy, możecie sprawdzić na zdjęciach. 📢 Ten pchli targ w Poznaniu ciągle zaskakuje! Sprawdź na zdjęciach jak wygląda giełda staroci w Komornikach [04.07.2024] Poznański pchli targ, znany z fascynujących znalezisk i korzystnych cen, ostatnio rozgościł się na parkingu Centrum Handlowego Auchan w Komornikach. Zapraszamy do przejrzenia galerii zdjęć, która zanurzy was w samym sercu atmosfery tego wyjątkowego miejsca.

📢 Nowy kierunek z poznańskiej Ławicy. Jesienią polecimy z Poznania Wizz Airem do słynnej europejskiej stolicy Lotnisko Ławica poinformowało o nowych lotach z Poznania. Linia lotnicza Wizz Air od października zabierze nas do Rzymu na lotnisko Fiumicino. Do stolicy Włoch wylecimy trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy oraz piątki.

📢 Lech Poznań odrzucił zawodnika z Akademii. Otrzymaliśmy list z zarzutami. Lech odpowiada: "Sport to nieustanna rywalizacja oraz selekcja" Z końcem czerwca z Akademią Lecha Poznań pożegnali się Filip Wolski, Kacper Orzechowski, Krystian Dożynkiewicz oraz Patryk Olejnik. W ostatnich dniach otrzymaliśmy maila, w którym opisane zostały powody odejścia ostatniego z wymienionych zawodników. Poprosiliśmy Lecha Poznań, aby odniósł się do postawionych w liście zarzutów. 📢 27-latek pokłócił się z byłą partnerką i celowo spowodował wypadek w Gnieźnie. Odpowie za usiłowanie zabójstwa pasażerki Zarzut usiłowania zabójstwa byłej partnerki usłyszał 27-latek, który celowo spowodował wypadek w Gnieźnie. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Mężczyzna prowadząc samochód, pokłócił się ze swoją pasażerką, po czym nacisnął pedał gazu i skręcił w lewo, w wyniku czego wjechał do przydrożnego rowu. Zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu.

📢 "W końcu ten koszmar się skończy". Skazany za rzekomy seks z 14-latką, doczekał się sprawiedliwości. W Poznaniu zapadł prawomocny wyrok Dla Adama to była najważniejsza sprawa w jego życiu. Od jej ostatecznego rozstrzygnięcia zależała jego przyszłość. 18-letni wówczas chłopak został prawomocnie skazany za wykorzystanie seksualne 14-latki. Sąd wydał wyrok po zaledwie 15 minutach procesu, wysyłając młodego mężczyznę na dwa lata do więzienia za coś, czego nie zrobił. Kiedy miało dojść do rzekomego stosunku, Adam był w szkole. Po czterech latach, z pomocą adw. Jakuba Antkowiaka, sprawiedliwości stało się zadość. Adam został prawomocnie uniewinniony.

📢 Niemożliwe! Lech Poznań wyrusza na zakupy. Dwóch zawodników na celowniku Kolejorza. Czy zdążą dołączyć do zespołu na obozie we Wronkach? Lech Poznań cały czas nie poczynił żadnych ruchów na transferowym rynku. Kibice są zniecierpliwieni, jednak niedługo będą mogli odetchnąć z ulgą. Dwóch zawodników ze Skandynawii jest na celowniku Kolejorza i być może trafią na Bułgarską w tym letnim okienku.

📢 Te szkoły podstawowe w Wielkopolsce są najlepsze! Znamy wyniki egzaminów ósmoklasisty 2024. Zobacz ranking szkół Poznaliśmy wyniki egzaminów ósmoklasisty 2024. Okazało się, że uczniowie z całej Polski zdali egzamin średnio na 61 proc. z języka polskiego, 52 proc. z matematyki i 66 proc. języka angielskiego. Zdającym z Wielkopolski średnio poszło nieco gorzej. Przedstawiamy szkoły w Wielkopolsce, gdzie wyniki były najlepsze. 📢 Co z dawnym skłotem przy Starym Rynku w Poznaniu? Właściciel ma wielkie plany wobec dawnego domu handlowego. Co z ich realizacją? Kamienica przy Starym Rynku w Poznaniu, która przeszła długą drogę od domu handlowego, przez sklep dla oficerów SS, aż po siedzibę Moda Polska i skłot Odzysk. Od kilkunastu lat straszy jednak przy popularnym szlaku wiodącym z placu Wolności na Stary Rynek. Jej właściciel ma wobec niej wielki plany. O tym kiedy mogą się rozpocząć prace budowlane pisze Gazeta Wyborcza.

📢 Oto skutki picia piwa. Czy jedno dziennie szkodzi? Oto aktualne zalecenia ekspertów Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom.

📢 Nie do wiary! Tak wyglądał Poznań w 2000 roku. Rozpoznajesz te miejsca? Zobacz zdjęcia sprzed 24 lat Tak wyglądał Poznań w 2000 roku. Miasto bardzo się zmieniło? Narzekamy na korki, na przebudowy ulic, na wieczne remonty. Szybko ulatuje z pamięci, że Poznań jeszcze zaledwie 24 lata temu wyglądał zupełnie inaczej... Zobaczcie niezwykłe zdjęcia z archiwum "Głosu Wielkopolskiego" i oceńcie sami, czy rozpoznacie wszystkie miejsca!

📢 Tak wygląda jeden z najpiękniejszych domów w Poznaniu. Złamany Dom prezentuje się niebanalnie. Zobacz wyjątkowe zdjęcia "Złamany Dom" w Poznaniu zdobył w 2023 roku Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro. Architekci z pracowni Ultra Architecs otrzymali statuetkę za najlepszy projekt architektoniczny zrealizowany w stolicy Wielkopolski w 2022 roku. Jak wygląda "Złamany Dom" na zewnątrz i w środku? Mamy zdjęcia! 📢 Ogromne pale w centrum Poznania. Tak powstaje nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Ma przyciągnąć turystów z całej Polski Na Wzgórzu Świętego Wojciecha w Poznaniu trwają intensywne prace nad nowym Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Ponad 500 pali o długości kilkudziesięciu metrów ma za zadanie zapewnić stabilność fundamentów tej wyjątkowej inwestycji. Dzięki staraniom dwóch potężnych maszyn, muzeum stanie się nie tylko miejscem pamięci, ale i nowoczesnym centrum kultury, które ma przyciągać mieszkańców i turystów z całej Polski.

📢 Oglądałeś "Znachora"? Tak wyglądała naprawdę polska wieś w tamtych czasach. Oto archiwalne i wyjątkowe zdjęcia z okresu II RP! Na ekranach króluje obecnie nowa filmowa wersja "Znachora". Ekranizację powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza obejrzało już wiele osób. Filmowe dzieła nie oddają w pełni jednak tego, jak wyglądała wówczas polska rzeczywistość. Przedstawiamy archiwalne zdjęcia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, które prezentują polską wieś z czasów II Rzeczpospolitej.

📢 Auto wjechało w świeży beton na moście Dworcowym w Poznaniu. Pracownicy budowy w szoku! Do niecodziennego zdarzenia doszło na moście Dworcowym w Poznaniu. Kobieta kierując czarną skodą zjechała z drogi wjeżdżając wprost w dziurę ze świeżo wylanym betonem. 📢 Jechał tramwajem po Poznaniu trzymając nóż w ręku! "Na ten moment nie popełnił żadnego przestępstwa" Kobieta siedząca w tramwaju dostrzegła mężczyznę trzymającego nóż w ręce. Do sytuacji doszło w Poznaniu na ul. Gwarnej. Policja przybyła na miejsce, jednak jak przekazuje "mężczyzna na ten moment nie popełnił żadnego przestępstwa".

📢 Oto nowe stawki za prąd. Takie ceny obowiązują od 1 lipca 2024 roku. Rachunki wzrosną! Wiadome jest już, że od 1 lipca 2024 roku wzrosną rachunki za prąd. Rząd nie przedłużył działania tarczy, która mroziła ceny na poziomie tych z 2022 roku. Teraz będziemy płacić wyższe stawki. Jakie? Sprawdzamy o ile wzrosną nasze rachunki za prąd po 1 lipca 2024 roku. 📢 Szybsza trasa nad morze? Tak! Będzie obwodnica Obornik! Znamy szczegóły dotyczące budowy kolejnego odcinka S11[ZDJĘCIA] W środę, 3 lipca odbyło się oficjalne podpisanie umowy w Urzędzie Miejskim w Obornikach, dotyczące budowy obwodnicy Obornik. To wydarzenie na które czekali nie tylko mieszkańcy Obornik, ale południowo-zachodniej części Polski. 📢 Góry śmieci zalegają w garażach podziemnych w Poznaniu. Nie można ich odebrać z powodu... przepisów BHP Blisko 140 nieruchomości w Poznaniu ma umiejscowione śmietniki w garażach podziemnych. Tymczasem przepisy BHP zabraniają pracownikom przetaczać pełnych, ciężkich pojemników po pochyłościach większych niż 8 proc., czyli także po stromych rampach wjazdowych do garaży podziemnych. W efekcie śmieci nie są wywożone, a ich sterty kumulują się w garażach.

📢 Dawid Podsiadło zapłacił za nową murawę na Stadionie Miejskim w Poznaniu? Trwa jej wymiana Nasz informator przekazał nam, że organizator koncertu Dawida Podsiadły na Stadionie Miejskim w Poznaniu miał w ramach jego wynajęcia zapłacić między innymi za wymianę murawy. Operator stadionu dementuje tę informację i podkreśla, że murawa jest wymieniana regularnie, a częstotliwość jest uzależniona od jej stanu i spełniania wymogów dla poziomu rozgrywek, w którym aktualnie bierze udział Lech Poznań. 📢 Tajemnicza śmierć 34-letniej wizażystki z Konina. Jej ciało znaleziono w kuchni. Policja kryje jej partnera? Rodzina walczy o wyjaśnienie Rodzina i przyjaciele zmarłej Moniki Sidorowicz, wizażystki z Konina, znanej również w Gdańsku i Poznaniu, są zdeterminowani, aby odkryć prawdę stojącą za jej niespodziewaną śmiercią. Monika zmarła 14 czerwca w tajemniczych okolicznościach. Rodzina nie daje za wygraną i walczy o wyjaśnienie okoliczności jej śmierci.

📢 Samochody elektryczne dostają mandaty za parkowanie na miejscach postojowych w Poznaniu. Dlaczego? W Poznaniu, podobnie jak w innych polskich miastach, znacząca część samochodów elektrycznych parkuje w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami. Pojazdy wyposażane w baterie są cięższe od klasycznych samochodów spalinowych. Wielu posiadaczy elektryków już dostało za to mandaty. Konieczna jest zmiana przepisów. 📢 Renta wdowia 2024: Szykują się zmiany w rentach wdowich. Jakie warunki należy spełnić? Sprawdź, kto i ile dostanie na konto Renta wdowia to świadczenie pieniężne, którego zadaniem jest wesprzeć osoby po stracie współmałżonka. W 2024 roku planowane są zmiany w kwestii tego świadczenia. Na jakich zasadach ma zostać przyznawana renta osobom owdowiałym? Kto będzie mógł skorzystać z renty wdowiej? Jaka jest przewidywana wysokość kwoty wypłacanej wdowom i wdowcom? Sprawdź wszystkie niezbędne informacje.

📢 Renta wdowia 2024: Kto otrzyma pieniądze z renty? Ile renty wdowiej wpłynie na konto? Oto wyliczenia - sprawdź tabelki! [2.07.2024] W 2024 roku można spodziewać się istotnych zmian w przepisach dotyczących renty wdowiej. Zaproponowane przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej zmiany mają na celu wsparcie osób owdowiałych. Zmiany te są odpowiedzią na demograficzne i społeczne potrzeby, a ich realizacja ma być gwarancją godnych warunków życia dla seniorów po stracie współmałżonka. 📢 Paznokcie 2024: Lip oil nails ten trend to totalny hit na lato! [28.06.2024] Paznokcie 2024. Lip oil nails — nadchodzący hit na wiosnę i lato 2024. Lip oil nails, podobnie jak popularne ostatnio lipgloss nails, to minimalistyczny manicure, który doskonale komponuje się z jasnymi i delikatnymi kolorami. Oba te trendy czerpią inspirację z kosmetyków do ust, ale istnieje między nimi subtelna różnica. Jeżeli cenisz sobie minimalizm i jesteś estetką ten trend jest dla Ciebie! Wejdź w galerię zdjęć i zapoznaj się z najpiękniejszymi stylizacjami w stylu lip oil nails.

📢 Francuski manicure - ten styl jest zawsze na TOPIE! Zobacz najmodniejsze wzory! [28.06.2024] French pedicure. Idealne wzory francuskiego pedicure: porady i pomysły na 2024 rok. Francuskie wzory na paznokciach u stóp zachwycają swoją wyjątkową adaptacyjnością. Niezależnie od tego, czy ubierasz się na luzie, czy szykujesz na eleganckie wyjście, francuski pedicure dopasowuje się do Twojego stylu. Klasyczne białe końcówki są uniwersalnie atrakcyjne, ale prawdziwy urok pojawia się, gdy zaczynasz bawić się kolorami, teksturami i akcentami, personalizując swój pedicure według własnego stylu. 📢 Gdzie na wakacje pod namiot? Skorzęcin i jezioro Niedzięgiel słyną z doskonałych warunków Gdzie pod namiot: Skorzęcin i jezioro Niedzięgiel. Pole namiotowe w Skorzęcinie godne uwagi! Gdzie na wakacje pod namiot? Wiele osób zadaje sobie to pytanie, planując urlop. Skorzęcin, znany kurort w Wielkopolsce, odpowiada na te potrzeby, oferując coraz lepsze warunki na swoim polu namiotowym. Co się zmieniło i dlaczego warto rozważyć ten kierunek na letni wypoczynek? Wejdź w galerię zdjęć i zobacz, jak prezentuje się pole namiotowe, usytuowane na tak zwanej Wielkopolskiej Ibizie.

📢 Paznokcie 2024: Jakie paznokcie dla nastolatek? W wakacje można więcej! [2.07.2024] Paznokcie 2024: Jakie paznokcie dla nastolatek? W wakacje można więcej! Wakacje to wyjątkowy czas, kiedy można pozwolić sobie na więcej luzu i kreatywności, także w kwestii stylizacji paznokci. Dla nastolatek to idealny moment na eksperymentowanie z kolorami, wzorami i technikami, które mogą podkreślić ich indywidualny styl i osobowość. Jakie trendy w manicure będą rządzić latem 2024? Oto najmodniejsze pomysły na paznokcie dla nastolatek! Wejdź w galerie zdjęć i poznaj inspiracje! 📢 Tak mieszka Barbara Parzęczewska, zwyciężczyni "The Voice Senior 2". Zobaczcie zdjęcia [3.07.2024] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Barbara Parzęczewska ze Skorzęcina w Wielopolsce, zwyciężczyni drugiej edycji "The Voice Senior" w TVP 2. Barbara Parzęczewska zaprosiła do swojego domku ekipę programu "Pytanie na śniadanie". Zobaczcie zdjęcia!

📢 Gigantyczna operacja policji z Poznania! Przejęto narkotyki warte ponad 17 mln zł Poznańscy policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przejęli rekordową ilość narkotyków, psychoaktywnych substancji i ich prekursorów, o łącznej masie 1770 kilogramów oraz około 400 tysięcy złotych gotówki. Łączna czarnorynkowa wartość zabezpieczonych substancji przekracza 17 milionów złotych, co stanowi największą ilość narkotyków zabezpieczonych przez jednostki zwalczające cyberprzestępczość w Europie. 📢 Te znaki zodiaku wygrają niebawem na loterii!! Oni mogą mieć wyjątkowe szczęście w grach losowych! 3.7.2024 Według popularnego powiedzenia fortuna kołem się toczy. Ale zdaniem wielu przyszłość można również przewidzieć w gwiazdach! Niektóre znaki zodiaku wkrótce będą miały wyjątkowe szczęście, jeśli chodzi o nagły przypływ gotówki. Inne, niekoniecznie. Ale tak już w życiu bywa, że ktoś musi stracić, aby ktoś mógł zyskać. Zobacz, jakie znaki zodiaku będą miały w najbliższym czasie szczęście na loterii!

📢 Oto 10 najpiękniejszych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Jesteś wielkim szczęściarzem! Sprawdź ranking Jakiś czas temu przygotowaliśmy ranking najbrzydszych miast w Wielkopolsce. Kluczem do jego powstania były opinie mieszkańców. Tym razem czas na coś przyjemniejszego. Zapytaliśmy Czytelników "Głosu Wielkopolskiego", które miasta w regionie są najpiękniejsze. Otrzymaliśmy ponad sześćset odpowiedzi. W naszym subiektywnym rankingu zamieściliśmy 10 miast, które wymienialiście najczęściej. Warto potraktować ten ranking z przymrużeniem oka, a najlepiej samemu je odwiedzić i wyrobić sobie zdanie. Oto 10 najpiękniejszych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Jesteś szczęściarzem!

📢 Czy nowy asystent trenera Lecha Poznań pojawi się w tym tygodniu? "Nie chcę tego komentować" Niels Frederiksen na początku czerwca został zaprezentowany jako nowy szkoleniowiec Lecha Poznań. Od tamtej pory minęły trzy tygodnie, a kibice wciąż nie znają jego pierwszego asystenta, mimo że niedługo miną dwa tygodnie od pierwszych zajęć po wakacyjnej przerwie.

📢 Protestowali przed siedzibą Platformy Obywatelskiej w Poznaniu. Domagają się wypuszczenia księdza Michała Olszewskiego Kilkadziesiąt osób protestowało przed poznańską siedzibą Platformy Obywatelskiej. Domagają się uwolnienia ks. Michała Olszewskiego. Został on zatrzymany w czerwcu przez ABW w sprawie dotyczącej rzekomych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Funduszu Sprawiedliwości. Według listu księdza, opublikowanego przez tygodnik "Sieci", miał on być poniżany, odmawiano mu wody oraz skorzystania z toalety. 📢 Ile Warta Poznań zrobi kilometrów w pierwszej lidze? Na takich stadionach zagrają Zieloni Warta Poznań zajmując 16. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy spadła do Betclic 1. ligi. Zieloni obecnie przygotowują się do nowego sezonu i mają już za sobą pierwsze gry kontrolne. Postanowiliśmy sprawdzić, ile Warta Poznań zrobi kilometrów dojeżdzając na wszystkie wyjazdowe spotkania w pierwszej lidze. 📢 Tak teraz wygląda stadion przy Drodze Dębińskiej. Warta Poznań nie grała tam od lat. Zobacz zdjęcia boiska i trybun W czerwcu ważą się losy Warty Poznań. Klub walczy o przyznanie licencji na grę w I lidze, jednak do tego potrzebny jest spełniający wymogi PZPN obiekt. Zieloni po nieudanych próbach wynajęcia Enea Stadionu, postanowili wrócić na stadion przy Drodze Dębińskiej w Poznaniu. Obiekt ten wymaga jednak wielu prac, na które potrzebne są pieniądze i przede wszystkim czas. Czy Warcie uda się w porę przygotować stadion? Zobacz, jak teraz wygląda "Ogródek".

📢 Zwyciężyli Eurowizję i podbili muzyczny świat. Tak członkowie zespołu ABBA wyglądają obecnie. Teraz to już seniorzy Czworo młodych ludzi w kolorowych, obcisłych i cekinowych strojach jedzie na Eurowizję i rozbija bank. Zespół ABBA, nawet po latach od zakończenia kariery, wciąż należy do jednych z najpopularniejszych na świecie. Ich przeboje, jak „Mamma Mia”, „Waterloo” czy też „Money, Money, Money” zawładnęły sercami milionów fanów. Jak członkowie zespołu wyglądają po latach? 📢 Oto nowe mieszkania komunalne w Poznaniu. Tak będą mieszkali ich lokatorzy. ZKZL wyremontował zabytkową kamienicę. Miasto wyremontowało zabytkową secesyjną kamienicę przy placu Bernardyńskim. Powstało tam 51 nowych mieszkań komunalnych. Już po świętach Wielkanocy rozpocznie się zasiedlanie obiektu. Przy okazji remontu zlikwidowano piece kaflowe, a w budynku zainstalowano ogrzewanie gazowe. Remont kosztował blisko 16 mln zł.

📢 Paznokcie 2024: idealne stylizacje dla 50-latek. Obok nich nie przejdziesz obojętnie! [2.07.2024] Paznokcie 2024: idealne stylizacje dla 50-latek. Obok nich nie przejdziesz obojętnie! Rok 2024 przynosi ze sobą wiele nowości w świecie mody i urody, a paznokcie nie są wyjątkiem. Dla kobiet w wieku 50+, stylizacje paznokci nabierają szczególnego znaczenia. To nie tylko element dbania o siebie, ale również sposób na wyrażenie swojego stylu i osobowości. W tym roku trendy stawiają na elegancję, subtelność oraz wyjątkowe akcenty, które podkreślają dojrzałe piękno. Zapraszamy do odkrycia najnowszych stylizacji paznokci na 2024 rok, które z pewnością przyciągną spojrzenia i dodadzą pewności siebie. 📢 Paznokcie 2024. Trendy na 2024 rok: krótkie, kwadratowe paznokcie - tak się teraz nosi! [2.07.2024] Paznokcie 2024: Nowa Moda na Krótkie, Kwadratowe Paznokcie. W nadchodzącym roku królują krótkie, kwadratowe paznokcie! Po latach dominacji akryli i przedłużeń żelowych, 2024 przynosi powiew świeżości w stylizacji paznokci. Krótkie długości i klasyczny, kwadratowy kształt to trend, który zyskał na popularności i z pewnością pozostanie z nami na dłużej. Wejdź w galerię zdjęć i czerp inspiracje!

📢 Daria Zawiałow, Mrozu i Majka Jeżowska w Poznaniu. Enea Edison Festival 2024 zaprasza na niezwykłe koncerty Enea Edison Festival odbywa się nad Jeziorem Kierskim, zaledwie 15 minut jazdy samochodem od centrum Poznania. Festiwal trwa dwa dni i oferuje nie tylko koncerty, ale także różnorodne stoiska z jedzeniem oraz warsztaty kreatywne. Wydarzenie ma miejsce przy Hotelu Edison w Baranowie. 📢 Ostatni cesarz Niemiec w Poznaniu zbudował sobie całą dzielnicę. Dla poznaniaków był po prostu Wilusiem Friedrich Wilhelm Viktor Albert z dynastii Hohenzollernów dla poznaniaków był po prostu Wilusiem. Być może spokój odnalazł dopiero, gdy bezpowrotnie stracił tron. Ale z całą pewności, gdy rządził, zobaczył w Poznaniu potencjał. I zawdzięczamy mu wiele. 📢 Oto skutki jedzenia borówek amerykańskich. Uwaga: są osoby, które powinny ich unikać! Komu mogą zaszkodzić borówki? Borówka amerykańska to jedno z najpopularniejszych owoców po jakie sięgamy w sezonie letnim. Mają wiele walorów smakowych a do tego dostarczają także wiele wartościowych składników odżywczych i witamin. Zobaczcie, kiedy jedzenie borówek amerykańskich jest niebezpieczne dla zdrowia. Te osoby powinny ich unikać.

📢 W tych godzinach prąd jest najtańszy od lipca 2024 roku. Sprawdź taryfy - możesz trochę zaoszczędzić Ceny energii elektrycznej ulegną zmianie od 1 lipca 2024 roku. Przestanie obowiązywać tarcza, dzięki której jeśli zmieściliśmy się w ustalonym limicie zużycia prądu płacimy stawki z 2022 roku. Zobaczcie, w jakich taryfach prąd może być tańszy. Sprawdźcie godziny, w których możemy mieć tańszy prąd. 📢 Trzcianka, Czarnków i okolice – zapraszamy na nowy odcinek „Turystycznej Wielkopolski” Gdzie w Trzciance wybrać się na rowery? Co można zobaczyć w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej? Dlaczego warto odwiedzić Lubasz? Odpowiedzi na te i inne pytania poznacie w najnowszym odcinku „Turystycznej Wielkopolski”!

📢 Pamiętacie tych zawodników Lecha Poznań? To w tych klubach zagrzali miejsce Przez Lecha Poznań w ostatnich latach przewinęło się sporo obcokrajowców. Jedni byli w Kolejorzu uwielbiani, drudzy kazali zadać pytanie "po co został tu sprowadzony?". Sprawdziliśmy, w jakich klubach grają byli zawodnicy Niebiesko-Białych.

📢 Oto przy jakich chorobach lepiej unikać mięty. Tym osobom może zaszkodzić Mięta ma wszechstronne zastosowanie i właściwości. Wspomaga trawienie, działa rozkurczowo, łagodzi bóle brzucha, ale pomaga też przy przeziębieniach, a to dopiero początek długiej listy jej działania. Jest jednak kilka przeciwwskazań do jej zastosowania. Oto, kto nie powinien jej spożywać. 📢 Oto znaki zodiaku, które nie będą razem. Oni rozstaną się latem Mimo sceptycyzmu nauki, horoskopy wciąż cieszą się dużą popularnością i mogą służyć jako ostrzeżenie przed potencjalnymi zagrożeniami. Sprawdź, czy Twój znak zodiaku znajduje się na liście tych, które mogą spotkać miłosne rozstania w najbliższych tygodniach. 📢 Tyle Lech Poznań otrzyma za mistrzostwa Europy. Znamy kwoty jakie otrzyma klub za piłkarzy Kolejorza Dla piłkarzy Lecha Poznań tegoroczne mistrzostwa Europy powoli się kończą. Bartosz Salamon już w zeszłym tygodniu pożegnał się z turniejem, a w niedzielę do domu wraz z reprezentacją Gruzji udał się Nika Kwekweskiri. Jako jedyny na placu boju pozostał Miha Blazić, który zagra w poniedziałek przeciwko Portugalii. Ile Kolejorz otrzyma od UEFA pieniędzy za swoich zawodników?

📢 Mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu w Poznaniu. Nieoficjalnie: to poznański gangster "Western" "Przy Barskiej ktoś się zabarykadował w mieszkaniu, gościu chce wysadzić kamienicę, okolica bez prądu i gazu" - poinformował w niedzielę instagramowy profil poznan_moment. Policja potwierdza, że prowadziła w tym miejscu negocjacje.

📢 Oto najciekawsze wydarzenia 2024 w Wielkopolsce. Nie przegap tych jarmarków, pokazów i parad! Gdzie i kiedy warto się wybrać w tym roku? Takich wydarzeń nie można przegapić! W 2024 roku w Wielkopolsce wiosną, latem i jesienią czekają na nas liczne pokazy, jarmarki, festiwale i parady. Specjalnie dla Was wybraliśmy te najciekawsze! Zobacz rozkład imprez na nadchodzące miesiące. 📢 Rewolucja kadrowa w Warcie Poznań! Co tam się dzieje? Kolejnych 12 zawodników opuszcza klub z Dolnej Wildy Po spadku Warty Poznań z ekstraklasy nie było żadną tajemnicą, że klub z Dolnej Wildy czeka rewolucja kadrowa. W sobotę wieczorem to się ziściło. Zieloni poinformowali, że zespół opuści kolejnych 12 zawodników. Oznacza to, że nowego dyrektora sportowego Dawida Frąckowiaka, czeka bardzo pracowity okres przed startem I ligi.

📢 14 emerytura 2024: tyle wpłynie Tobie na konto - WYLICZENIA [28.06.2024] 14 emerytura 2024: złe wieści dla seniorów. Wiemy, ile wyniesie dodatkowa emerytura. 14 emerytura w 2024 roku będzie niższa. Rząd ujawnił już termin oraz kwotę dodatkowego świadczenia dla emerytów. Zgodnie z informacjami, wypłaty trafią na konta seniorów we wrześniu, a kwota 14. emerytury będzie o 869 zł mniejsza niż w poprzednim roku. Co jest przyczyną tej zmiany? Wejdź w galerię zdjęć i sprawdź szczegóły! 📢 Oto fryzura idealna dla kobiet po 50. Te stylizacje odejmują paniom lat! Kobiety coraz częściej decydują się na fryzury praktyczne, wygodne i dobrze wyglądające. Zdecydowanie na pierwszym miejscy wśród damskich fryzur jest bob. Od 1909 roku, kiedy to debiutował na salonach bardzo się zmienił, powstało wiele wariantów co pozwala na dobranie tego uczesania niemal wszystkim kobieto. Zobaczcie, kilka inspiracji dla kobiet po 50. roku życia.

📢 Trzech chłopców pobitych w Poznaniu. Sprawcami nastoletni Ukraińcy. Policja: poszło o dziewczynę Trzech nastolatków w wieku 12-14 lat zostało pobitych na ul. Starołęckiej w Poznaniu. Sprawcami byli dwaj chłopcy z Ukrainy. Jak mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji, między nastolatkami doszło do zatargu. Pokłócili się o dziewczynę. Sprawę wyjaśnia policja. 📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Oto poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Zgłoś swoje zwierzątko do akcji PUPIL ROKU. Jego zdjęcie może trafić na okładkę książki, a Ty możesz wygrać atrakcyjne nagrody Tworzymy wielką galerię zdjęć zwierzaków naszych Czytelników - zarówno tych miauczących, szczekających, jak i latających czy pełzających. Wszystkich tych, którzy w naszych domach i sercach zajmują wyjątkowe miejsca. Zwieńczeniem naszej akcji będzie wydanie albumu NASZE PUPILE. Na właścicieli zwierząt czekają m.in. nagrody finansowe i wyjazdy do SPA. 📢 Józef Wojciechowski i jego życiowe partnerki - zdjęcia. Tak dziś wyglądają jego była żona, poprzednia kobieta i obecna ukochana [26.05.2024] Szef JW Construction zawsze otaczał się pięknymi i sporo młodszymi kobietami. Jego obecna partnerka, poprzednia i była żona to modelki. Józef Wojciechowski nie jest celebrytą, a jest w centrum zainteresowania mediów głównie przez jego życie prywatne. Zobacz na starych zdjęciach, z kim spotykał się 77-letni dziś deweloper, zanim związał się z pół wieku młodszą modelką Patrycją Tuchlińską.

📢 Tyle płacimy za niewyciągniętą z kontaktu wtyczkę. Dużo? Mamy wyliczenia! Często marnotrawimy pieniądze przez swoją nieroztropność. Jednym z największych grzechów obok wyrzucania jedzenia jest niewyłączanie urządzeń elektrycznych, gdy z nich nie korzystamy. Rocznie przez korzystanie z trybu czuwania wyrzucamy nawet kilkaset złotych. Zobaczcie, ile możemy zyskać wyjmując wtyczkę z kontaktu.