Przegląd prasy (4.09.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 03.06.2023”?

Prasówka 4.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 03.06.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Skradziono ci rower i elektronarzędzia? Sprawdź, czy to nie twoje rzeczy wśród odzyskanych przez policję! Poznańscy policjanci szukają właściciela rowera i elektronarzędzi. Jak się okazało, funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zabezpieczyli przedmioty oraz rower, które prawdopodobnie pochodzą z przestępstwa. Policja prosi osoby, które rozpoznają swoją własność ze zdjęć o kontakt z funkcjonariuszami.

📢 Tak mieszka i żyje Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [4.09.2023] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

Prasówka 4.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak wypoczywali na wakacjach Ania i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! Tak wypoczywają Ania i Grzegorz Bardowscy z programu "Rolnik szuka żony". Razem z dziećmi w czerwcu przebywali na Wyspach Kanaryjskich. W sierpniu, tuż po żniwach, wybrali się w polskie góry. Mieli apartament z basenem i przepięknym widokiem. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto Doda i jej mieszkanie. To czarno-biały apartament w Warszawie. Zobaczcie zdjęcia! [4.09.2023] Oto mieszkanie Dody, czarno-biały apartament w centrum Warszawy! Doda to aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek. Specyficzny i oryginalny styl bycia piosenkarki sprawia, że wzbudza zainteresowanie nie tylko fanów jej twórczości. Nic więc dziwnego, że profil na Instagramie obserwuje już 1,7 miliona internautów. Jak mieszka i żyje na co dzień Doda? Zobaczcie zdjęcia! 📢 Oto dom Waldemara, który wystąpi w 10. edycji "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! [4.09.2023] Zobaczcie, jak mieszka Waldemar, uczestnik 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Pierwszy odcinek jubileuszowego reality show TVP 1 będziemy mogli zobaczyć już 17 września o godzinie 21.15. 41-letni Waldemar z pewnością będzie jedną z bardziej barwnych postaci "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie, jak mieszka i żyje ten gospodarz.

📢 Oto najbardziej wyludniające się miasta w Wielkopolsce. Sprawdź listę! [4.09.2023] Mieszkańcy miast coraz chętniej wyprowadzają się na wieś, najchętniej do gmin podmiejskich. Do tego dochodzą ujemny przyrost naturalny oraz emigracja zagraniczna. Sprawdziliśmy, jakie miasta w Wielkopolsce wyludniły się najbardziej. Gdzie ten problem jest najbardziej odczuwalny? Odpowiedź znajdziesz w artykule poniżej. Oto TOP 15 najbardziej wyludniających się miast w Wielkopolsce. 📢 Tak wygląda mieszkanie Iwony Mazurkiewcz i Gerarda Makosza z Sanatorium miłości. Oto zdjęcia! [4.09.2023] Tak żyją i mieszkają Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości". Iwona Mazurkiewcz i Gerard Makosz przygotowują się do ślubu. Już od czterech lat są parą. Żyją i mieszkają razem. Mimo iż sporo podróżują, najlepiej się czują w domu Iwony w Radomsku. Zobaczcie, jak mieszka jedyna jak dotąd para z "Sanatorium miłości", która stanie na ślubnym kobiercu.

📢 Tak mieszka Mateusz Budych z Wielkopolski, uczestnik "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! [4.09.2023] Mateusz Budych z Wielkopolski był jedną z barwniejszych postaci dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Kobiety swojego życia w reality show TVP 1 nie znalazł. Zyskał jednak sympatię widzów i dał się zapamiętać jako wrażliwy i pracowity rolnik. Zobaczcie, jak mieszka Mateusz Budych z "Rolnik szuka żony". 📢 Tak wygląda gospodarstwo Agnieszki z "Rolnik szuka żony 10". Ma hotel, restaurację i stadninę koni. Zobaczcie zdjęcia! [4.09.2023] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10"! Agnieszka to 40-letnia mieszkanka Biskupca w województwie warmińsko-mazurskim, która zdecydowała się wziąć udział w 10. edycji programu TVP 1. Mieszka w odlotowym miejscu. Ma piękny dom, hotel, restaurację i ośrodek jeździecki. Musicie zobaczyć te zdjęcia!

📢 Oto dom Maryli Rodowicz w Konstancinie Jeziornej pod Warszawą. Zobaczcie zdjęcia! [4.09.2023] Tak mieszka Maryla Rodowicz w swoim pięknym domu w Konstancinie Jeziornej pod Warszawą. Mamy zdjęcia! Maryla Rodowicz to niekwestionowana królowa polskiej piosenki. Na scenie śpiewa już ponad 60 lat! Nic więc dziwnego, że mieszka w przepięknym wiekowym już domu z fantastycznym ogrodem. Zobaczcie, jak wygląda dziś dom Maryli Rodowicz. 📢 Tak wygląda dziś Scott Eastwood, syn Clinta Eastwooda. Sprawdź, czy jest podobny do ojca. Zobaczcie zdjęcia [4.09.2023] Oto syn Clinta Eastwooda - Scott Eastwood. Ma już 37 lat. Jest podobny do ojca? Zobaczcie zdjęcia! Scott Eastwood jest jednym z siedmiorga dzieci Clinta Eastwooda. Podobnie jak ojciec, jest aktorem. Grał między innymi w filmach "Legion samobójców" oraz "Szybcy i wściekli 8". Zobaczcie, jak dziś wygląda Scott Eastwood, syn Clinta Eastwooda. Mamy zdjęcia!

📢 Oto wakacje Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Tak było. Zobaczcie zdjęcia! [4.09.2023] Takie wakacje mieli Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Już dwukrotnie wypoczywali za granicą. Byli w Turcji i w Grecji. Oboje uwielbiają lato. Zachęcają do tego, by cieszyć się życiem i podróżować na własną rękę. Zobaczcie, jak wypoczywają na wakacjach Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Mamy zdjęcia! 📢 Oto Anna z Wielkopolski. Tak mieszka, pracuje i żyje uczestniczka 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia [4.09.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Tak wygląda dziś dom Justyny Steczkowskiej pod Warszawą. Zobaczcie zdjęcia! [4.09.2023] Tak wygląda dom Justyny Steczkowskiej. Polska piosenkarka wraz z mężem Maciejem Myszkowskim i rodziną mieszkają pod Warszawą. Artystka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Od czasu do czasu pokazuje wnętrza swojego domu. Dzięki temu wiemy, jak mieszka. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Oto najdziwniejsze nazwiska w Wielkopolsce. Sprawdź tę listę! [4.09.2023] Oto lista najdziwniejszych nazwisk w województwie wielkopolskim! Sporządziliśmy ją w oparciu o dane przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Stworzyliśmy zestawienie zawierające najdziwniejsze nazwiska w Wielkopolsce. Co ciekawe, nosi je zaledwie kilkoro mieszkańców regionu. Jesteście ciekawi, czy nazwisko Waszego sąsiada znalazło się w tym gronie? Sprawdźcie naszą listę!

📢 Tak dziś wygląda Edward Furlong z filmu "Terminator 2". Zobaczcie zdjęcia [4.09.2023] Zobaczcie, jak zmienił się Edward Furlong, gwiazda filmu "Terminator 2". Edward Furlong jako 12-latek zagrał u boku Arnolda Schwarzeneggera młodego Johna Connora. Film okazał się hitem lat 90., a młody Edward Furlong zyskał miliony fanów na całym świecie i pokaźne pieniądze. W latach 90. XX wieku błyszczał. W XXI wieku jego blask minął. Był uzależniony od narkotyków i alkoholu. Trafił nawet do więzienia. Zobaczcie, jak dziś wygląda Edward Furlong.

📢 Tak dziś wygląda Linda Evans, czyli Krystle z serialu "Dynastia". Wkrótce skończy 81 lat. Zobaczcie zdjęcia! [8.06.2023 r.] Tak dziś wygląda Linda Evans, czyli Krystle z serialu "Dynastia". Wkrótce skończy 81 lat! Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. I dziś wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony. 📢 Poznańska Lewica: na liście kandydatów do Sejmu są kobiety i młodzież - za to bez nacjonalistów! Najmłodsza kandydatka z Poznania ma 21 lat Poznańska Lewica przedstawiła w niedzielę 3 września swoją listę kandydatów do Sejmu w październikowych wyborach. „Jedynką” jest na niej posłanka Katarzyna Ueberhan.

📢 Szaleństwo w centrum Poznania. Pędził pod prąd i potrącił dostawcę jedzenia Do bardzo niebezpiecznej i opłakanej w skutkach sytuacji doszło w centrum Poznania w niedzielne popołudnie. Kierowca BMW pędził pod prąd i na ulicy Wrocławskiej potrącił jadącego rowerem dostawcę jedzenia.

📢 Lech Poznań znalazł się na równi pochyłej. Pytań i wniosków po remisie 1:1 jest sporo. Lech Poznań w meczu z Górnikiem Zabrze znów zawiódł. Punkt zdobyty po remisie 1:1 trzeba traktować jako porażkę. Trener John van den Brom przed meczem zapowiadał, że od swoich piłkarzy oczekuje reakcji na przegrane w Trnavie i we Wrocławiu. Nic takiego nie nastąpiło. To będący w kryzysie Górnik był bliżej zwycięstwa w Poznaniu. Wniosków po tym meczu i pytań o przyszłość Kolejorza jest sporo

📢 Weterani dają komplet punktów rezerwom Lecha Poznań. Lider z Lubina był bezradny, choć lechici dali im w końcówce nadzieję Drugie zwycięstwo stało się faktem! Dobrze spisujące się w tym sezonie rezerwy Zagłębia Lubin musiały uznać wyższość drugiej ekipie Lecha Poznań. Ekipa trenera Artura Węski, wzmocniona o zawodników z pierwszego zespołu, pokonała Miedziowych w niedzielnym meczu 7. kolejki II 2:1 (1:0). Autorami bramek zostali, nieoceniony w tym sezonie Szymon Pawłowski oraz Artur Sobiech.

📢 Kolejna akcja poznańskiej policji. Zatrzymali awanturującego się mężczyznę Niestety noc z soboty na niedzielę nie była w Poznaniu zupełnie spokojna. Mundurowi musieli wybrać się na ulicę Kopernika, gdzie jeden z mężczyzn awanturował się w domu, później atakując stróżów prawa. 📢 Znamy pierwszych zwycięzców Enea Ironman 70.3 Poznań! Polskie podium na dystansie olimpijskim Poznań w niedzielę, 3 września opanowali triathloniści. Pierwsi do mety na MTP w ramach drugiej edycji zawodów Enea Ironman 70.3 Poznań dotarli zawodnicy startujący na dystansie olimpijskim określanym 5150. Do przepłynięcia mieli oni 1,5 km, do przejechania na rowerze 40 km i do przebiegnięcia 10 km.

📢 Trwa Poznański Targ Dobra - przyjdźcie do Starego Zoo w Poznaniu W Starym Zoo trwa Poznański Targ Dobra - połączenie Poznańskiego Dnia Organizacji Pozarządowych oraz Targów Ekonomii Społecznej w Poznaniu. Tegoroczna edycja wydarzenia ma potrwać do godz. 16.00. 📢 Enea Ironman 70.3 Poznań nad Jeziorem Kierskim i na ulicach stolicy Wielkopolski. Na trasie ponad 1800 zawodników Ponad 1800 osób wystartowało w drugiej edycji triathlonowych zawodów Enea Ironman 70.3 Poznań. Zawodnicy ścigali się na trzech dystansach. Zaczynali od pływania, potem przesiadali się na rower, a do mety dobiegali. Start wyznaczono w wyjątkowym miejscu, bo nad Jeziorem Kierskim, w tym samym, w którym rozegrano pierwszy triathlon w Polsce w 1984 r. Meta natomiast znajdowała się na terenie MTP. 📢 Krok od tragedii na Jeżycach. Fragmenty balkonu spadły z jednej kamienic. Ucierpiał samochód Niedzielny poranek nie był najlepszym w życiu dla jednego z właścicieli rodzinnego Volkswagena. Na Jeżycach, przy ul. Wawrzyniaka, z balkonu jednej z kamienic odpadły elementy elewacji, uderzając w stojący nieopodal samochód.

📢 Lech Poznań - Górnik Zabrze 1:1. Rezerwowy bohaterem słabego meczu. Zobacz oceny lechitów Lecha Poznań tylko zremisował w 7. kolejce z przeżywającym wielkie kłopoty Górnikiem Zabrze 1:1. Bohaterem Kolejorza był rezerwowy Dino Hotić, który najpierw zaliczył asystę przy wyrównującym golu Alana Czerwińskiego, a w samej końcówce, ofiarną interwencją uchronił nasz zespół przed porażką. Zobacz, jak oceniliśmy lechitów. 📢 W Poznaniu trwają zawody Enea IRONMAN 70.3 Poznań - są utrudnienia, zamknięte ulice, śluzy, zmiany w komunikacji Uwaga — trzeba spodziewać się dużych utrudnień na ulicach Poznania, w związku z zawodami triathlonowymi Enea Ironman 70.3 Poznań 2023. Zmiany już zostały wprowadzone, obowiązują w godzinach od 7:00 do 18:00 na trasie wyścigu kolarskiego oraz biegu ulicznego. W zawodach bierze udział ponad tysiąc uczestników z 50 krajów. Sprawdźcie jakie zmiany wprowadzono na ulicach i w komunikacji miejskiej.

📢 Makabra na DW nr 310. W Grabianowie samochód osobowy uderzył w drzewo i stanął w płomieniach. Nie żyje jedna osoba Tragiczny poranek w okolicach Śremu. Na drodze wojewódzkiej nr 310 w miejscowości Grabianowo. samochód osobowy uderzył w drzewo i stanął w płomieniach. Nie żyje jedna osoba. 📢 Gigantyczne przychody z drogiej strefy parkowania w Poznaniu. Jak wypadamy na tle innych miast? 53 889 670 złotych wpłynęło w ubiegłym roku do poznańskiego ratusza ze stref płatnego parkowania. Pod względem wysokości opłat za pierwszą godzinę postoju w strefie śródmiejskiej – ramię w ramię z Wrocławiem – stolica Wielkopolski wiedzie prym wśród największych polskich aglomeracji. 📢 Te zabawki z PRL są warte fortunę! Kiedyś były hitem, dziś poszukują ich kolekcjonerzy. Zabawki warte majątek 3.09.2023 Te zabawki z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z czasów PRL cieszą się rosnącą popularnością i chętnie są poszukiwane przez kolekcjonerów, którzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Dla części osób z pewnością będzie to sentymentalny powrót do przeszłości, dla innych argument, by zrobić w swoim domu porządki i poszukać przedmiotów z czasów PRL. Wśród nich znajdują się m.in. zabawki, jak samochodziki, lalki, maskotki, lokomotywy. Zobaczcie, czym bawiono się w czasach PRL i jakie ceny osiągają obecnie zabawki z PRL na portalach aukcyjnych.

📢 W Sierakowie zbudowali zamek ze słomy! Jest fosa, brama, a nawet książę na koniu i królewna w okienku Zamek ze słomy zachwycił mnie i musiałam się zatrzymać! Jestem pod ogromnych wrażeniem pomysłowości i zaangażowania ludzi - mówi nam jedna ze zwiedzających ogromnych rozmiarów witacz dożynkowy w Sierakowie. Mieszkańcy tej kujawsko-pomorskiej wsi co roku zaskakują rozmachem swojej ozdoby. Na zamkowym dziedzińcu sporo się dzieje. Koniecznie zajrzyjcie!

📢 Czy Mikaela Ishaka czeka dłuższa przerwa? Trener Lecha Poznań odpowiada: "Wygląda to poważnie" Podczas meczu Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze, tuż przed przerwą z boiska zszedł Mikael Ishak. Kapitan Kolejorza chwilę przed zmianą był opatrywany przez fizjoterapeutów. Szwed wrócił na plac gry, jednak po krótkim czasie w jego miejsce pojawił się Filip Szymczak. - Na pierwszy rzut oka wygląda to poważnie - powiedział podczas konferencji John van den Brom. Niebiesko-białych teraz czeka dwutygodniowa przerwa spowodowana zgrupowaniami reprezentacji.

📢 Przewaga, z której niewiele wynikało. Lech Poznań remisuje z Górnikiem Zabrze 1:1. Czy Kolejorz jest pogrążony w kryzysie? Mieliśmy wrażenie, że ten mecz już gdzieś widzieliśmy. Lech Poznań pomimo wyraźnej przewagi, kontroli gry oraz posiadaniu piłki tylko zremisował w sobotni wieczór na Enea Stadionie z Górnikiem Zabrze 1:1. Jedynego gola dla Kolejorza zdobył Alan Czerwiński, który zastępuje nieobecnego z powodu kontuzji Joela Pereirę. Po raz kolejny niebiesko-biali zagrali bez zaskoczenia i bardzo schematycznie. Dopiero po wejściu na boisko Dino Hoticia nieco ożywiło niemrawego w tym spotkaniu Lecha. 📢 Tak było na ślubie i weselu Iwony i Gerarda z Sanatorium miłości. Wkrótce miesiąc miodowy. Zobaczcie zdjęcia! Tak wyglądał ślub i wesele Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości". Iwona i Gerard są już po ślubie. Uroczystości ślubne odbyły się 5 sierpnia na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Niepołomicach. Na weselu, również w zamkowej sali, bawiło się około 70 gości. Wśród nich była też Marta Manowska, prowadząca program "Sanatorium miłości" w TVP 1. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tarnowo Podgórne otworzyło własne tężnie. Wstęp jest bezpłatny! Tężnie solankowe zostały otwarte w parku zdrojowym - obok Term Tarnowskich. Podczas otwarcia przygotowano liczne atrakcje. Wstęp w weekend jest darmowy.

📢 Teren wokół dworca Poznań Wschód stanie się nowym centrum miasta? "Stacja nabierze większego sensu" Niedawno informowaliśmy o planach zabudowy terenów po dawnych zakładach Pomet w Poznaniu. Teren ten w przyszłości stanie się częścią nowej dzielnicy mieszkaniowej. Miejscy planiści chcą jej budowy wokół dworca wschodniego. 📢 Gdzie pojechać na jednodniową wycieczkę w Wielkopolsce? Oto 10 ciekawych i idealnych miejsc na krótką wyprawę! W Wielkopolsce nie można się nudzić! Są tu wspaniałe zabytki, obiekty historyczne, ale i wyjątkowo malownicze krajobrazy. Wybraliśmy 10 atrakcyjnych miejsc w województwie wielkopolskim, które są idealne na jednodniową wycieczkę. Poznaj je w naszej galerii.

📢 Magiczne miejsce czy katolickie Las Vegas? Tak wygląda największy kościół w Polsce! Bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej to największy kościół w Polsce. Sanktuarium w Licheniu Starym niedaleko Konina zajmuje szczególne miejsce w sercu każdego pielgrzyma, jednak od lat wzbudza spore kontrowersje. Według jednych to miejsce magiczne, a inni nazywają je "sakralnym Disneylandem" bądź "katolickim Las Vegas". Historycy sztuki i architekci nie szczędzą słów krytyki, ale wierni tłumnie odwiedzają małą miejscowość we wschodniej Wielkopolsce. Zobacz zdjęcia i przekonaj się sam, jak wygląda ta niezwykła świątynia i jej okolice. 📢 Święto chleba w Poznaniu. Miejskie dożynki rozpoczął barwny korowód! Zobacz zdjęcia Stroje ludowe, orkiestra dęta i ozdoby wykonane z dojrzałych kłosów zbóż - taki był korowód, który przeszedł ulicami miasta. W ten sposób zainaugurowano XXV Święto Chleba w Poznaniu. Dożynki miejskie trwają w parku Wilsona.

📢 Tak bawiliście się podczas pikniku "Bezpieczni w powiecie poznańskim" w Bolechowie. Zobaczcie zdjęcia! Pokazy służb mundurowych, warsztaty perfumiarskie czy taneczne, konkursy oraz koncert Anny Wyszkoni. Tak było podczas pikniku rodzinnego zorganizowanego w Bolechowie. W galerii prezentujemy, jak bawiliście się podczas pikniku. Znajdź się na zdjęciach!

📢 Po Poznaniu będą jeździły używane autobusy przegubowe! MPK chce kupić ich nawet 20 MPK Poznań ogłosiło przetarg, w ramach którego chce kupić używane autobusy przegubowe. Ich standard nie będzie jednak odbiegał od pojazdów, które na co dzień wożą pasażerów po stolicy Wielkopolski. 📢 Tak wyglądał Stary Rynek w Poznaniu przed wojną. Zachwycał i imponował! Zobacz archiwalne zdjęcia Stary Rynek w Poznaniu przed wojną zachwycał i imponował. Turystyczna perła stolicy Wielkopolski jest uznawana za jedną z najpiękniejszych w kraju. Pod względem wielkości ustępuje tylko krakowskiemu i wrocławskiemu. Przed wojną Stary Rynek był głównym miejscem handlowo - usługowym miasta. Stanowił także centrum komunikacyjne, gdzie do 1955 roku kursowały tramwaje. Dzięki archiwalnym zdjęciom możemy poczuć przedwojenny klimat tego miejsca. Zobacz fotografie i przekonaj się, jak wyglądało to miejsce w latach 20. i 30. XX wieku.

📢 Prymas Polski poświęcił nową kaplicę w Domu Chłopaków w Broniszewicach Postawiły dwa nowe domy dla swoich Chłopaków. Wybudowały również kaplicę, którą w sobotę 2 września poświęcił Prymas Polski ks. abp Wojciech Polak. Słynne Dominikanki z Broniszewic pod Pleszewem zaskakują na każdym kroku. To dzięki nim mała miejscowość stała się znane nie tylko w Polsce, ale również na świecie. 📢 Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało kandydatów do Sejmu i Senatu z Poznania. Kto znalazł się na liście? Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało kandydatów, którzy wystartują z poznańskich list partii do Sejmu. Wśród nich znaleźli się poznańscy radni, radny sejmiku województwa oraz były kandydat tej partii na prezydenta Poznania. O miejsca w Senacie z Poznania i powiatu powalczą kobiety.

📢 Paznokcie 2023. Koniec ery na hybrydy? Króluje trend quiet luxury zamiast hybrydowego manicure'u Paznokcie 2023. Koniec ery na hybrydy? Trend quiet luxury może zastąpić popularną metodę zdobienia paznokci. Moda na "quiet luxury" dokonała przełomu nie tylko w naszych garderobach – miała także wpływ na trendy w manicure. W dzisiejszych czasach coraz mniej zachwycamy się nadmiernie długimi paznokciami zdobionymi skomplikowanymi wzorami. Najbardziej pożądane są teraz minimalistyczne, a jednocześnie eleganckie stylizacje utrzymane w odcieniach nude, wykonane na krótko spiłowanej płytce paznokcia. Dzięki takiemu delikatnemu lakierowaniu, paznokcie zyskują subtelną poświatę, prezentują się zdrowo, zadbane i schludne.

📢 Wymiana pieniędzy w 2023 roku. Takie są obowiązujące przepisy W Polsce środki płatnicze nie mają "daty przydatności", jednak w pewnych sytuacjach mogą stracić ważność a nawet wartość. Banknoty podlegają wymianie w sytuacji, kiedy uległy uszkodzeniu. Tylko pieniądze zniszczone musimy wymienić. Przygotowaliśmy dla Was ściągi dotyczące wymiany banknotów w 2023 roku. Takie są aktualne zasady. 📢 Oto tabela wypłat 14. emerytury na nowych zasadach. Tyle trafi na Twoje konto - wyliczenia Jaka będzie wartość netto 14. emerytury w roku 2023? Ogłoszono już wysokość oczekiwanej 14. emerytury na rok 2023. Jarosław Kaczyński, pełniący funkcję wicepremiera w partii Prawo i Sprawiedliwość, ujawnił tę informację w niedzielę, tj. 20 sierpnia 2023 roku. Wartość tej emerytury wynosić będzie 2200 złotych netto (należy zaznaczyć, że wcześniejsza podawana kwota wynosiła 1588,44 zł brutto, co równało się najniższej emeryturze w tym roku, czyli 1445,48 zł netto).

📢 Naczynia i ozdoby z PRL warte krocie. Tyle we wrześniu 2023 kosztują stare kryształy, porcelana i kolorowe szkło W czasach PRL kryształy, porcelanowe zastawy, kolorowe szkło i porcelanowe kury zdobiły każdą meblościankę i komodę. Wielu uważało je za piękne i eleganckie. Takie naczynia były modne przed laty, a dziś przeżywają renesans. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Poszukiwacze staroci są w stanie zapłacić za nie majątek. Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Tyle zarabiają pracownicy popularnych sklepów. Zobaczcie zarobki kasjerów W ostatnich latach zarobki w handlu zmieniają się bardzo dynamicznie, miedzy innymi za sprawą zmiany minimalnego krajowego wynagrodzenia. Regularne podwyżki dla swoich pracowników wprowadzają nie tylko duże sieci handlowe, niektóre nawet konkurujące ze sobą nawet na tej płaszczyźnie. Zobaczcie, ile można zarobić pracując w popularnych sklepach.

📢 Joanna Krupa na gorących zdjęciach. Tak teraz wygląda prowadząca Top Model Joanna Krupa, gwiazda modowego programu telewizyjnego, nie stroni od odważnych stylizacji. Udowodniła to już na starcie kolejnej, 12. edycji "Top Model", najpopularniejszego reality show dla młodych, którzy marzą o karierze w modelingu. Tak teraz wygląda Joanna Krupa. Jej zdjęcia pokazujemy w galerii niżej. 📢 Joanna i Jacek Kurscy w USA. Pokazali, jak wygląda w środku ich dom. Mamy zdjęcia Joanna i Jacek Kurscy mieszkają obecnie pod Waszyngtonem. Jacek Kurski, były prezes TVP, otrzymał pracę za oceanem. Jak wygląda w środku dom Joanny i Jacka Kurskich w USA? O tym piszemy niżej. 📢 Szalone lata 90. w Poznaniu na zdjęciach! Tak kiedyś wyglądało miasto Poznań w latach 90. wyglądał zupełnie inaczej niż obecnie. Nie było wtedy jeszcze galerii handlowych i biurowców. Po mieście jeździły zabytkowe już obecnie tramwaje, a ulice były mniej zakorkowane. Niektórych obiektów już nie ma, a niektóre - jak straszyły - tak straszą nadal. Zapraszamy Was na sentymentalną podróż w czasie. Oto zwariowane lata 90. minionego wieku w Poznaniu na zdjęciach. Zobacz, jak wyglądało wtedy miasto!

📢 20 niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Uważaj na siebie! Znamy ranking najbardziej niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Najnowsze dane zaprezentował Główny Urząd Statystyczny. Dowiadujemy się z niego, w których miejscowościach w regionie jest popełnianych najwięcej przestępstw kryminalnych, gospodarczych i drogowych. Gdzie w Wielkopolsce jest najbardziej niebezpiecznie? Sprawdź w galerii, czy twoje miasto znalazło się na liście.

📢 Tak wygląda ranking niezawodnych samochodów. Te modele w ogóle się nie psują! Wizyta u mechanika to koszmar każdego kierowcy. Chcesz ograniczyć nieprzewidziane wydatki związane z eksploatacją auta do minimum? Warto wiedzieć, które samochody są najbardziej niezawodne i prawie w ogóle się nie psują. Z pomocą przychodzi najnowszy raport TUV 2023, który prezentuje listę najmniej awaryjnych modeli aut używanych. Ranking jest podzielony na kilka kategorii i przygotowano go na bazie blisko 10 mln badań technicznych. Sprawdź szczegóły.

📢 Te miasta zniknęły z mapy Wielkopolski. Oto ich mroczne tajemnice! Wielkopolska kryje wiele tajemnic. Postanowiliśmy sprawdzić, co dzieje się z miastami, które zniknęły z mapy regionu. Niektóre straciły swoje prawa bardzo dawno, a niektóre w ostatnich latach. Gdzie się znajdowały i jak wyglądają obecnie? Każde z tych miejsc jest wyjątkowe i warto je odwiedzić, ponieważ można tu odkryć turystyczne perełki. Zobacz zdjęcia i poznaj ich niezwykłą historię. Szczegóły znajdziesz w naszej galerii. 📢 Oto największe miasta w Wielkopolsce. Sprawdź najnowszy ranking. Prezentujemy pierwszą dwudziestkę! W Wielkopolsce żyje około 3,5 miliona mieszkańców. W regionie znajduje się 117 miast, w których łącznie mieszka prawie 2 miliony osób. Które miejscowości są najbardziej zaludnione? Postanowiliśmy to sprawdzić. Przejdź do galerii i zobacz, w których miastach w Wielkopolsce mieszka najwięcej osób. Ranking powstał na podstawie najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W naszym zestawieniu prezentujemy pierwszą dwudziestkę. Jak się prezentuje?

📢 Przerażające mieszkania w bloku. Zupełnie jak z horroru! Odważyłbyś się tam mieszkać? Ten, kto poszukuje mieszkania do wynajęcia dobrze wie, że przerażać w dzisiejszych czasach może nie tylko jego cena. Skrajnie nietypowe rozwiązania mogą szokować. Wiadomo, to "pod wynajem", ja tu mieszkał nie będę. Ubikacja w kuchni? Czemu nie? Zobaczcie mieszkania jak z horroru.

📢 Takie są skutki picia piwa. Czy jedno dziennie szkodzi? To mówią eksperci! Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom.

📢 Uważaj! Tymi słowami obrazisz poznaniaka lub poznaniankę. Oto najpopularniejsze wyzwiska! Wyzwiska są mało kulturalne, ale większości z nas zdarza się je używać... Dlatego wyzwiska wykształciły się nie tylko w każdym języku narodowym, ale też w gwarach i językach lokalnych. W gwarze poznańskiej również nie brakuje słów, którymi poznaniacy się wzajemnie okładają, kiedy tracą do kogoś cierpliwość lub zwyczajnie chcą kogoś obrazić. Poznaj poznańskie wyzwiska! Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ". 📢 Aneta Kręglicka - oto jej dieta i ćwiczenia. Takie sposoby na piękno ma Miss Świata Aneta Kręglicka, była Miss Świata z 1989 roku, nie schodzi z ust wielu Polek. Modelka i bizneswoman zachwyca, wzbudza podziw i uznanie. Jej fanki, zaznaczmy, w różnym wieku, pytają, jak ona to robi, że mając 58 lat, wciąż ma piękną, nienaganną sylwetkę. Aneta Kręglicka ostatnio zdradziła szczegóły.

📢 XV Kongres Kobiet w Poznaniu pod hasłem "Kobiety mają głos! Równość, edukacja, przyszłość” Pod hasłem "Kobiety mają głos! Równość, edukacja, przyszłość” odbywa się w weekend w Poznaniu XV Kongres Kobiet. Podczas wydarzenia zaplanowano m.in. 6 sesji plenarnych, 77 paneli w 17 obszarach tematycznych, z udziałem ponad 300 panelistek.

📢 Dożynki miejskie, koncerty nad Wartą, flamenco i wystawa starych samochodów. Zobacz, co dzieje się w Poznaniu w weekend 2-3 września 2023 r. Święto Chleba, pikniki rodzinne, stare samochody i inne atrakcje w Poznaniu. 2 i 3 września czas można spędzić biorąc udział w wydarzeniach plenerowych. Sprawdź, co robić w weekend w stolicy Wielkopolski. 📢 10 niesamowitych miejsc w Wielkopolsce. Mało kto o nich wie. Są idealne na wycieczkę! Poleca je blog Addicted2travel.pl Szukasz ciekawego miejsca na krótki wypad w Wielkopolsce? Autorzy bloga Addicted2travel.pl polecają 10 niesamowitych miejsc w województwie wielkopolskim, gdzie warto wybrać się na wycieczkę. Mało kto je zna! Poznaj je w naszej galerii.

📢 Najlepszy kardiolog w Poznaniu 2023. Oto ranking lekarzy polecanych w serwisie ZnanyLekarz Do jakiego kardiologa w Poznaniu się wybrać? Sprawdziliśmy, kogo polecają pacjenci w serwisie Znanylekarz.pl. Spośród kilkuset lekarzy, którzy przyjmują prywatnie w naszym mieście wybraliśmy 14 kardiologów z najwyższą opinią wśród największej liczby pacjentów. Sprawdź ranking w naszej galerii! 📢 W Poznaniu już działa pierwsze przedszkole uniwersyteckie. Powstało w domu studenckim UAM W piątek, 1 września, w Domu Studenckim Meteor na Kampusie Morasko swoją działalność rozpoczęło pierwsze w Poznaniu Niepubliczne Przedszkole Uniwersyteckie. Uczęszczać do niego będą mogły dzieci już od 2,5 roku życia. 📢 Dworzec kolejowy a w nim... biblioteka. Otwarcie Bibliostacji w Pobiedziskach Zabytkowy 150-letni dworzec w Pobiedziskach przeszedł ogromną metamorfozę. To teraz nie tylko nowoczesny dworzec kolejowy, ale również biblioteka publiczna. Otwarcie Bibliostacji - bo tak nazwano to miejsce, odbyło się w piątek, 1 września. Udział w nim wzięły wiceminister Jadwiga Emilewicz wspólnie z wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Wandą Zwinogradzką.

📢 Pieski duże i małe poszukują nowego domu! Oto psy, które można zaadoptować ze schroniska w Poznaniu Duże i małe, puchate i troszkę mniej, starsze i młodziutkie. W schronisku w Poznaniu nie brakuje zwierząt, które szukają nowego domu. Na liście znajdują się zarówno psy, jak i koty. Tym razem zaprezentowane w naszej galerii będą pieski, czekające na kochającego właściciela. Zobacz zdjęcia czworonożnych przyjaciół, których możesz adoptować w Poznaniu! 📢 Pogrzeb Mariana Marcinkowskiego, znanego rugbisty i poznańskiego rzemieślnika. Czterokrotnego mistrza Polski żegnały tłumy W piątkowe południe, 1 września, odbyła się na cmentarzu górczyńskim w Poznaniu uroczystość pogrzebowa Mariana Marcinkowskiego, byłego reprezentanta Polski w rugby, znanego poznańskiego rzemieślnika i fundatora odrestaurowanych poznańskich koziołków. 84-letniego byłego zawodnika Posnanii, AZS WSWF i Polonii Poznań, z którą zdobył cztery tytuły MP, żegnały tłumy.

📢 To pierwsza taka sytuacja od dawna! Żaden piłkarz Lecha Poznań nie został powołany na mecze reprezentacji Polski We wrześniu reprezentacja Polski rozegra dwa spotkania eliminacyjne do mistrzostw Europy 2024. W czwartek, 31 sierpnia portugalski szkoleniowiec Fernando Santos ogłosił listę 24 piłkarzy, którzy będą walczyć o punkty z Wyspami Owczymi oraz Albanią. Wśród nich nie ma żadnego zawodnika z Lecha Poznań. Takiej sytuacji, aby na zgrupowanie Biało-Czerwonych nie pojechał żaden gracz Kolejorza, nie było od bardzo dawna. 📢 W 2024 roku będzie można wziąć więcej dni urlopu. Zobacz komu należy się więcej wolnego Urlop to dni w roku, które przysługują pracownikowi na regeneracje i odpoczynek. To jak spędzamy urlop zależy od nas samych, Mamy do wykorzystania 20 lub 26 dni wolnych od pracy w zależności od stażu pracy. Ile dni wolnego będzie nam przysługiwało w 2024 roku? Sprawdzamy, jak zmieniają się przepisy.

📢 Poranna ewakuacja dworca PKP w Poznaniu. Co się stało? Około godz. 4:00 doszło do ewakuacji pasażerów na dworcu PKP w Poznaniu. Dyżurny wielkopolskich strażaków potwierdza zdarzenie, jednak dodaje, że była to akcja policji. 📢 Kotki do adopcji ze schroniska w Poznaniu. Czworonożni przyjaciele szukają nowego domu! Kotki i kocurki, małe i duże, z takimi wielkimi wąsami, ale i z takimi mniejszymi. Schronisko dla zwierząt w Poznaniu wypełnione jest wieloma różnymi kotami, które czekają na adopcję i przede wszystkim nowego kochającego właściciela. Jakie zwierzaki czekają na dom? Prezentujemy je w naszej galerii! 📢 Paznokcie 2023: najmodniejsze paznokcie w sierpniu i wrześniu - postaw na lipgloss nails Jeśli śledzisz najnowsze trendy w dziedzinie manicure, prawdopodobnie zapoznałeś się z efektem "lipgloss nails"! Ten stylowy i wysmakowany trend zdobywa coraz większą popularność zarówno na portalach społecznościowych, jak i w renomowanych salonach kosmetycznych. Co ciekawe, bez względu na długość twoich paznokci, "lipgloss nails" prezentują się znakomicie i są stosunkowo łatwe do zrealizowania. Niektórzy określają ten trend jako "młodszą siostrę" już znanych "glazed donut nails", które zyskały popularność dzięki inspiracji ze strony Hailey Bieber i jej manicurzystki.

📢 Tłumy poznaniaków przed M1. Zobacz na zdjęciach, co można było kupić na pchlim targu w tę niedzielę! [28.08.2023] Jak co niedzielę, nawet te niehandlowe, pod Centrum Handlowym M1 w Poznaniu gromadzą się tłumy poznaniaków i mieszkańców okolicznych miejscowości. Wszyscy zaciekawieni tym, jakie perełki można trafić na pchlim targu. A tych było sporo, bo to jedyne w ten dzień miejsce w mieście, gdzie kupić można prawie wszystko. Co można było dostać w tym tygodniu? 📢 Stróżówka przy dawnej Sołtysówce w Poznaniu została wyburzona. Co dalej z zabytkowym obiektem? Na terenie dawnej Sołtysówki trwają prace porządkowe. Wyburzono budynek byłej stróżówki, który nie był zabytkowy. Podobny los może spotkać także otaczający zabytkowy obiekt budynki gospodarcze? 📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Oni są poszukiwani za zabójstwa. Zobacz zdjęcia! Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 23 sierpnia 2023 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 O jego pracach pisał cały świat! Upiększają miasto, a grafficiarz zyskuje na popularności. Gdzie można zobaczyć prace Kawu w Poznaniu? Grafficiarz Kawu zyskuje na popularności, a jego prac w stolicy Wielkopolski z każdym miesiącem przybywa. Podziwiać je można na różnych poznańskich ulicach. Media nie tylko polskie, ale też zagraniczne, dużo pisały o artyście w kontekście jego antywojennych murali. Chwilę po wybuchu wojny w Ukrainie namalował przy ul. Hetmańskiej dzieło przedstawiające Władimira Putina, jako Voldemorta (słynną, złą postać z serii o Harrym Potterze), a następnie zamalował go, żeby przedstawić Wołodymyra Zełenskiego, przypominającego swoim wyglądem Harry’ego Pottera – postać, która w finale pokonuje złego czarnoksiężnika. Antywojenna działalność to niejedyny aspekt zróżnicowanej twórczości Kawu. Zobaczcie naszą galerię z pracami autora!

📢 Tak wyglądało życie w Poznaniu przed wojną. Te niezwykłe zdjęcia ogląda się z łezką w oku! Postanowiliśmy sprawdzić, jak żyło się w przedwojennym Poznaniu. Zajrzeliśmy do Narodowego Archiwum Cyfrowego i wybraliśmy kilkadziesiąt wyjątkowych zdjęć. Zobaczysz na nich obrazki z codziennego życia mieszkańców oraz niezwykłe wydarzenia z historii Poznania. Przenieś się w czasie i zobacz, jak poznaniacy żyli przed wojną. Te zdjęcia ogląda się z łezką w oku!

📢 Tężnie solankowe w centrum Poznania! Nowy plac otwarty dla mieszkańców. Zobacz zdjęcia W Poznaniu w poniedziałek 19 czerwca oddano do użytku nowy plac dla mieszkańców. Patio Nowego Rynku z kompleksem zieleni z tężniami solankowymi oraz fontanną w niedalekiej okolicy dworca Poznań Główny jest już dostępne dla poznaniaków. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Modne paznokcie w czerwcu: Lipgloss nails - urok tkwi w prostocie! Jeśli jesteś na bieżąco z najnowszymi trendami w manicure, na pewno słyszałeś już o lipgloss nails! Ten stylowy i elegancki wygląd zyskuje coraz większą popularność w mediach społecznościowych oraz w salonach kosmetycznych. Co więcej, niezależnie od długości paznokci, lipgloss nails wyglądają dobrze i są łatwe w wykonaniu. Niektórzy nazywają je "młodszą siostrą" glazed donut nails, które zostały wprowadzone do świata beauty przez Hailey Bieber i jej manicurzystkę. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego modnego trendu w pielęgnacji paznokci? W takim razie, koniecznie przeczytaj dalej!

📢 Kto to jest Caroline Derpienski? Polka, która chce namieszać w polskim show-biznesie - partner, pieniądze, Instagram Polski show-biznes niedawno przyjął do swoich szeregów nową postać - Caroline Derpieński. Przez kilka tygodni stała się niekwestionowaną gwiazdą, której obecność dominowała na portalach społecznościowych, serwisach informacyjnych i wydarzeniach. Caroline Derpienski, znana również jako Karolina Maria Derpieńska, urodziła się w Stanach Zjednoczonych. Po rozwodzie rodziców, wraz z matką, przeniosła się do Białegostoku, gdzie większość swojego życia spędziła. W wieku 18 lat wyjechała do Miami. Jak sama twierdzi, chce namieszać w polskim show-biznesie. Czy jej się uda?

📢 Tak mieszkają i żyją Sylwia Grzeszczak i Liber. Artystka z Poznania tworzy udany związek z muzykiem! Sylwia Grzeszczak to popularna piosenkarka z Poznania. Przeboje wokalistki takie jak „Małe rzeczy”, „Sen o przyszłości” czy „Tamta dziewczyna” szybko stawały się przebojami w rozgłośniach radiowych. W 2014 roku wyszła za muzyka Libera. Rok później w szpitalu w Poznaniu na świat przyszła ich córka Bogna. Jak para mieszka i żyje na co dzień? Mamy zdjęcia!

📢 Te znane marki padają łupem złodziei. Zobacz, które popularne auta kradną najczęściej Chociaż skala kradzieży aut w Polsce na przestrzeni lat się zmniejszyła, przestępczy proceder nadal trwa. Według policyjnych statystyk z 2022 roku, Poznań - zaraz po Warszawie - uplasował się na drugim miejscu w kraju. Giną luksusowe pojazdy, ale też te bardziej zwyczajne. Jakie modele tanich aut najczęściej znikają sprzed bloków i posesji w Wielkopolsce? Sprawdź w galerii. 📢 Rusz się z domu! 21 miejsc idealnych na krótką wycieczkę w Wielkopolsce. Poleca je Addicted2travel.pl Szukasz ciekawego miejsca na krótki wypad gdzieś niedaleko Poznania? Autorzy bloga Addicted2travel.pl polecają 21 miejsc w Wielkopolsce, gdzie warto wybrać się na wycieczkę. 📢 Najlepszy ortopeda w Poznaniu 2023. Zobacz lekarzy polecanych w serwisie ZnanyLekarz.pl Szukasz dobrego ortopedy w Poznaniu? Zobacz, kogo polecają inni! Przedstawiamy 15 najlepszych prywatnych ortopedów według użytkowników portalu ZnanyLekarz.pl. Podajemy nazwiska lekarzy, adresy i liczbę pozytywnych opinii (5 gwiazdek). By poznać najlepiej ocenianych i najczęściej polecanych ortopedów przejdź do galerii.

📢 Masz to na samochodzie? Wkrótce zostanie skradziony. Złodzieje celowo oznaczają samochody - LISTA Temat kradzieży samochodów rozpala wyobraźnię kierowców. Najgorsze jest to, że samochodowi złodzieje nigdy nie śpią, a ich metody są coraz będzie wyrafinowane. Niektórzy złodzieje celowo oznaczają wcześniej samochody przed kradzieżą. Jak to robią?

📢 Kibice na meczu Lech Poznań - Górnik Zabrze: Nic o nas bez nas. Wielka galeria kibiców [OPRAWA, ZDJĘCIA Z TRYBUN] Kibice Kolejorza na meczu Lech Poznań - Górnik Zabrze sprawili, że kilkukrotnie sędzia Bartosz Frankowski musiał przerywać spotkanie przy Bułgarskiej. Kibice nie są zadowoleni z prób wprowadzenia w życie przez Komisję Ligi oraz Komisję Dyscyplinarną nowych wytycznych dotyczących postępowań dyscyplinarnych przeciwko kibicom piłkarskim w Polsce "Nic o nas bez nas" - mówią. 📢 Dożynki powiatowe w Budzyniu [ZOBACZ ZDJĘCIA] Na dożynki w Budzyniu zjechali rolnicy z całego powiatu. Mimo kapryśnej pogody, święto plonów było wyjątkowo okazałe, a na stadion Kłosa Budzyń przyszły prawdziwe tłumy. Starostami dożynek byli Janina Bedyńska z Grabówki i Krystian Ograbek z Podstolic. To właśnie oni wręczyli staroście Julianowi Hermaszczukowi i wójtowi Budzynia, Marcinowi Sokołowskiemu, chleb upieczony z tegorocznej mąki. Wójt Sokołowski przyznał, że plony nie były najlepsze, ale podkreślał też, że podczas dożynek należy cieszyć się i świętować.

Zmiany w polskich szkołach - to musisz wiedzieć!