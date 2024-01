Przegląd prasy (5.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto Izabela Macudzińska i Patryk Borowiak z "Królowych życia" w TTV - tak mieszkają i żyją. Zobaczcie zdjęcia [5.01.2024]”?

📢 Tak dziś wygląda Jane Fonda. Właśnie skończyła 86 lat. Zobaczcie zdjęcia! [5.01.2024] Jane Fonda 21 grudnia skończyła 86 lat. To niezwykle popularna na świecie aktorka i aktywistka, która w latach 80. XX wieku mocno spopularyzowała zajęcia fitnessu. Okrzyknięto ją królową aerobiku. Po roli w filmie "Barbarella" uznano ja również symbolem seksu. Nie miała łatwego dzieciństwa. Zmagała się z bulimią i anoreksją. Ciągle wygląda wspaniale. Zobaczcie zdjęcia. Poznajcie jej patenty na dobry wygląd.

📢 Oto Edward Furlong z filmu "Terminator 2" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia [5.01.2024] Zobaczcie, jak zmienił się Edward Furlong, gwiazda filmu "Terminator 2". Edward Furlong jako 12-latek zagrał u boku Arnolda Schwarzeneggera młodego Johna Connora. Film okazał się hitem lat 90., a młody Edward Furlong zyskał miliony fanów na całym świecie i pokaźne pieniądze. W latach 90. XX wieku błyszczał. W XXI wieku jego blask minął. Był uzależniony od narkotyków i alkoholu. Trafił nawet do więzienia. Zobaczcie, jak dziś wygląda Edward Furlong.

📢 Córka Anny Przybylskiej na prywatnych zdjęciach. "Piękna jak mamusia!". Zobaczcie! [5.01.2024] Oto córka Anny Przybylskiej na prywatnych zdjęciach. "Przepiękna. Nogi do nieba!" - przekonują internauci. Oliwia Bieniuk to córka Anny Przybylskiej, wielkiej polskiej aktorki, która zmarła przedwcześnie. Urodę z całą pewnością odziedziczyła po mamie. Postanowiła też zostać aktorką. Studiuje w Warszawskiej Szkole Filmowej. Grała też w serialu "Gliniarze". Zobaczcie prywatne zdjęcia Oliwii Bieniuk, córki Anny Przybylskiej. 📢 Oto najciekawsze atrakcje turystyczne w Wielkopolsce według National Geographic! Zobaczcie zdjęcia [5.01.2024] Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie wielkopolskim! W tym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. W Wielkopolsce nie można się nudzić. A jakie atrakcje województwa znalazły się w TOP 12 przygotowanym przez prestiżowy National Geographic? Zobaczcie!

📢 Oto dom Ewy z "Rolnik szuka żony". Okna zdobią szare zasłony. Mamy zdjęcia! [5.01.2024] Tak mieszka Ewa z "Rolnik szuka żony", kandydatka na żonę Waldemara! Ewa ma dom w Wyrzysku w Wielkopolsce. Zgłosiła się do programu, bo bardzo chciała poznać Waldemara spod Pakości. Spędziła trochę czasu na jego gospodarstwie. Dzięki temu, że zaprosiła go do swojego domu w Wyrzysku, wiem jak mieszka na co dzień. Zobaczcie, jak wygląda dom Ewy z "Rolnik szuka żony". 📢 "Rolnicy. Podlasie". Tak mieszkają Justyna i Łukasz. Zobaczcie zdjęcia domu! [5.01.2024] Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie".

📢 Dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! [5.01.2024] Zobaczcie, jak mieszkał Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszkał i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! W październiku przeprowadził się do Anny. Mieszkają razem w domu pod Kaliszem. 📢 Oto nowy dom Kasi i Jędrka z Gogglebox. Ich "Gąsienicówka" - dom w sadzie. Zobaczcie zdjęcia! [5.01.2024] Tak wygląda nowy góralski dom Kasi i Jędrka Gąsieniców z Gogglebox. Kasia i Jędrek Gąsienicowie postanowili wybudować sobie mały domek letniskowy w stylu góralskim. Już możemy zobaczyć efekty ich ponad rocznej pracy. Zobaczcie, jak wygląda ich dom - to "Gąsienicówwka" - dom w sadzie. Mamy zdjęcia!

📢 Elżbieta Czabator z Rolnik Szuka Żony - tak wygląda domy gwiazdy programu. Mamy zdjęcia! Elżbieta Czabator była gwiazdą 8. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Mieszka w Grabkowie koło Końskich w województwie świętokrzyskim. Prowadzi tu ekologiczną plantację truskawek. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Elżbieta Czabator! 📢 Stare telefony komórkowe - niektóre z nich teraz warte fortunę. Oto 10 starych telefonów, o takie modele walczą kolekcjonerzy O takie modele telefonów walczą kolekcjonerzy. Masz w domu stare telefony? Być może siedzisz na kopalni złota i nawet o tym nie wiesz! Niektóre stare telefony są bardzo cenne - to prawdziwe perełki. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Wartość niektórych modeli telefonów sięga teraz nawet kilku tysięcy euro. Zobacz je w naszej galerii.

📢 Zaginął pan Robert z Konina cierpiący na schizofrenię. Ostatnio był widziany w pociągu W mediach społecznościowych pojawiła się smutna wiadomość. Zaginął pan Robert - cierpiący na schizofrenię mieszkaniec Konina. Ostatnim razem widziany był w pociągu jadącym na północ Polski. Widziałeś go? Skontaktuj się z policją! 📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu! 📢 Kryształy, kolorowe szkło, porcelana z PRL - zdjęcia, aktualne ceny. Dziś te stare naczynia, wazony, figurki warte są majątek W latach 70. i 80. były bardzo modne i zdobiły niejedną meblościankę peerelowskiego mieszkania. Stare kryształowe i porcelanowe wazony, naczynia, figurki, kury i takie z kolorowego szkła w 2024 roku nie dość, że wracają do łask, to kosztują krocie.

📢 To mówi o Tobie miesiąc urodzenia. Takie masz cechy charakteru według astrologów [5.01.2024] Miesiąc urodzenia potrafi dużo powiedzieć o naszym charakterze. Czy wiesz, że miesiąc, w którym się urodziliśmy, ma duży wpływ na charakter i decyduje o osobowości a także wielu zachowaniach? Jaki miesiąc urodzenia, taki charakter. Okazuje się, że data urodzenia determinuje to, jacy jesteśmy. Co mówi o Tobie miesiąc Twojego urodzenia? Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 W Poznaniu odchodzi się od ślubów konkordatowych i rodzi się coraz mniej dzieci. Mamy statystki za 2023 rok Jak wyglądały statystyki dotyczące Poznania w minionym roku? Zdaniem pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, był to lepszy rok, niż poprzednie lata, na które znaczący wpływ miała pandemia koronawirusa. Wciąż jednak w stolicy Wielkopolski spada liczba urodzeń.

📢 Samochód wjechał do rowu w miejscowości Pucołowo. Jedna osoba została ranna W czwartkowe popołudnie, 4 stycznia doszło do niebezpiecznego zdarzenia na drodze wojewódzkiej nr 310. Na wysokości zjazdu do miejscowości Pucołowo samochód osobowy wjechał do rowu. Do akcji ruszyły służby ratunkowe. 📢 Poznańskie Inwestycje Miejskie zadowolone z remontu Starego Rynku? "Docierają do nas pozytywne opinie" Tuż przed Nowym Rokiem pytaliśmy mieszkańców i turystów, jak oceniają nową płytę Starego Rynku. Ich oceny były umiarkowanie pozytywne. Sam PIM potwierdza, że docierają do niego pozytywne sygnały, a wszystkie niedoróbki zostaną wskazane do poprawy po odbiorze całej nowej nawierzchni. 📢 Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku. Stawki brutto i netto. O ile wzrosną pensje nauczyciela początkującego, mianowanego i dyplomowanego? Jakie będą podwyżki dla nauczycieli? Ile wyniosą średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2024 roku oraz od kiedy pojawią się podwyżki dla tej grupy zawodowej? W jakim terminie wypłacane będą wyrównania? Sprawdź kwoty brutto i netto. Andrzej Duda zawetował rządową ustawę. Do Sejmu trafił projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 przedstawiony przez prezydenta, ale także rządowy projekt. Zarówno jeden, jak i drugi zakładają takie same zasady dotyczące podwyżek dla nauczycieli.

📢 Nicole Kidman - tak dziś wygląda 56-letnia gwiazda filmu "Batman Forever" [4.01.2024] Tak dziś wygląda Nicole Kidman. W tym roku skończyła 56 lat. "Widać, że dba o siebie" - komentują media. Nicole Kidman jest Australijką, a urodziła się w Stanach Zjednoczonych. Jest wybitną aktorką, ale również piosenkarką. Grała w takich filmowych hitach, jak "Batman Forever", "Szybki jak błyskawica" z Tomem Cruise’em oraz "Billy Bathgate" - z Bruce’em Willisem i Dustinem Hoffmanem. Zobaczcie, jak dziś wygląda.

📢 Prawdziwa gwiazda pojawi się na tegorocznym Pyrkonie! To znany artysta Naukowiec i artysta w jednym. Laureat wielu nagród z bogatym dorobkiem naukowo-artystycznym. Na tegorocznym Pyrkonie pojawi się Andrzej Dragan. 📢 Tak wyglądał Poznań w 1959 roku. Oto niesamowite zdjęcia z tamtych lat! Przechadzając się każdego dnia po Poznaniu, doskonale zna się pewne miejsca. Na przestrzeni lat mocno się one zmieniły. Stary Rynek, ulica Święty Marcin czy Aleje Marcinkowskiego - między innymi te lokalizacje znalazły się na zdjęciach dostępnych w Narodowym Archiwum Cyfrowym. Jak kiedyś wyglądała stolica Wielkopolski?

📢 Ten makijaż działa cuda. Zobacz, jak go zrobić i zapomnij o problemie opadającej powieki. Oko staje się optycznie większe Makijaż foxy eye to jedna z tych technik malowania, którą warto poznać i nauczyć się ją wykonywać. Dlaczego? Ponieważ optycznie powiększa oczy i sprawia, że problem opadającej powieki staje się niewidoczny. Wypróbuj ten make-up, a już nigdy inaczej się nie pomalujesz. 📢 Lista wycofanych aplikacji z Google Play. Sprawdź, czy je masz w swoim telefonie Nasze telefony zawierają wiele cennych informacji o nas. mamy na ich dostęp do poczty, kont społecznościowych, bankowych, czasem nawet zdjęcia dowodu osobistego. Czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy jak takie informacje są cenne dla przestępców, którzy nie tylko chcą włamać się na nasze bankowe konto ale przejąć dane osobowe, które pozwolą nas zadłużyć. Zobaczcie niebezpieczne aplikacje, które możecie mieć zainstalowane na swoich smartfonach.

📢 32-latek po wypadku stał się kaleką. Domagał się miliona złotych zadośćuczynienia. Sąd Okręgowy w Kaliszu zasądził 700 tys. zł. Milion złotych zadośćuczynienia domagał się od PZU 32-letni-letni mężczyzna, który w wyniku wypadku drogowego stał się kaleką. - Sąd przyznał 700 tys. zł z odsetkami. Przyznana kwota zadośćuczynienia nie jest adekwatna do rozmiaru krzywd i cierpień, jakich doznał ten człowiek. Będziemy wnioskować o milion - powiedział adwokat pokrzywdzonego Łukasz Jamszoł.

📢 Rozpoczęła się rozbiórka Galerii Malta w Poznaniu. Działała przez 14 lat. To jej oficjalny koniec! Zobacz zdjęcia Rozpoczęła się rozbiórka Galerii Malta w Poznaniu. Od lipca 2023 roku było wiadomo o tych planach, później rozbiórka została wstrzymana przez skargi różnych podmiotów. W listopadzie podjęto ostateczną decyzję. 📢 Transferów z Lecha Poznań do Francji dawno nie było. Kristoffer Velde to zmieni? Lech Poznań sprzedaje piłkarzy do klubów z całej Europy. Lecz transferu do Francji dawno nie zrobił. Kristoffer Velde to zmieni? OCG Nice zależy na pozyskaniu Norwega.

📢 Dzisiaj Dzień Spaghetti. Memy o spaghetti rządzą w sieci. Zobaczcie zabawne grafiki o najbardziej znanym włoskim daniu Co to jest spaghetti nikomu chyba tłumaczyć nie trzeba. Ta jedna (poza pizzą) z najbardziej znanych potraw rodem z włoskiej kuchni jest tak popularna na świecie, że doczekała się własnego święta. Dzień Spaghetti przypada dzisiaj, 4 stycznia. Dzisiaj wszyscy możemy więc zajadać się tym daniem od rana do wieczora. A przy jedzeniu - obejrzeć memy o spaghetti. Rządzą internetem! Zobaczcie naszą galerię. 📢 Przerażająca pustka w miejscu, które kiedyś tętniło życiem. Tak wygląda wieś widmo na północy Opolszczyzny Kiedyś była tutaj nawet huta. W Kamieńcu mieszkało wówczas 300 mieszkańców. Dzisiaj jest to rezerwat przyrody, który wygląda tak, jakby ktoś opuścił to miejsce w pośpiechu. Można poczuć dreszczyk emocji, kiedy widzi się opuszczoną szkołę z porzuconymi książkami. Sami zresztą to zobaczcie.

📢 GIF: wycofano popularny lek dla dzieci. Przyczyną jest wada jakościowa. Zagrożone jest zdrowie małych pacjentów Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu 20 serii zawiesiny doustnej dla dzieci. Popularny lek był pod lupą GIF od maja zeszłego roku. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

📢 W Poznaniu urodziły się czworaczki! Dzieci ważyły łącznie ponad 7 kilogramów! "Taki poród nie zdarza się codziennie" 3 stycznia w poznańskim szpitalu doszło do niecodziennego porodu. Urodziły się czworaczki - cztery dziewczynki. Szpital potwierdził, że to wcześniaki, mimo to ich stan jest stabilny. Lekarze jednak bardzo optymistycznie patrzą na ich przyszłość. 📢 Tramwaj wbił się w sklep w Poznaniu. Mija 6 lat od wielkiego wypadku w centrum miasta Do groźnego wypadku doszło w czwartek 4 stycznia 2018 roku na Al. Marcinkowskiego. Przy ul. Podgórnej tramwaj MPK Poznań linii nr 23 wykoleił się i uderzył w sklep. W wypadku ranny został motorniczy.

📢 Remont za blisko milion złotych zatka niebezpieczne skrzyżowanie w Poznaniu. Mieszkańcy Strzeszyna chcieli ronda Mieszkańcy poznańskiego Strzeszyna na co dzień zmagają się z szeregiem problemów komunikacyjnych. O rozwiązanie części z nich walczą od lat. Kolejnym jest niebezpieczne skrzyżowanie, na którym często dochodzi do wypadków. Mieszkańcy chcą budowy ronda, na które nie ma pieniędzy. 📢 Ranking najtańszych miast Europy na weekend. 13 idealnych miejsc na city break: tylko 375 zł za osobę w lutym 2024! Stworzyliśmy ranking 13 europejskich miast, w których możecie najtaniej wypocząć we dwoje w czasie krótkiej wycieczki w lutym 2024. To idealne miejsca na city breaki w ferie zimowe, walentynki czy po prostu na krótkie urlopy w pięknych, słynnych miastach Europy. I to wszystko za niewielkie pieniądze – nawet niecałe 400 zł od osoby, wliczając przelot i nocleg! Sprawdźcie, gdzie możecie spędzić weekend najtaniej w lutym 2024.

📢 Klub Manhattan w Czekanowie zostanie zamknięty. Kończy działalność po 28 latach 27 stycznia w Klubie Manhattan w Czekanowie pod Ostrowem Wielkopolskim odbędzie się ostatnia impreza. Lokal kończy swoją działalność po 28 latach. - Nigdy w życiu nie spodziewalibyśmy się, że ten moment kiedyś nadejdzie... Wierzyliśmy i walczyliśmy do samego końca, że będzie lepiej, że się uda... - czytamy w oświadczeniu właścicieli lokalu. 📢 Oto lista osób, którym nie przysługuje ulga na dziecko w 2024 roku Ulga na dziecko przysługuje rodzicom na każde dziecko do 18 roku, a w niektórych sytuacjach i dłużej. Jest jednak kilka wyjątków przez które opiekunowie nie otrzymają pieniędzy w ramach ulgi prorodzinnej. Zobaczcie, w jakich sytuacjach nie będzie nam przysługiwała ulga i dlaczego. 📢 Miała być przestrzeń kulturalno-artystyczna, będą mieszkania. To się stanie z dawnym budynkiem Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu Budynek dawnej Biblioteki Raczyńskich przy ulicy Święty Marcin w Poznaniu został kilka lat temu sprzedany. Deweloper pierwotnie chciał go zmienić w centrum sztuki. Dawny gmach biblioteki, w którym przed wojna mieściło się wzorcowa Miejska Szkoła Elementarna dla Chłopców, stanie się kamienica mieszkalną. Pozwalają na to miejscy urzędnicy.

📢 50 największych talentów polskiej piłki. To oni będą kosztować miliony! Młode talenty - to w nich jest cała nadzieja polskiej piłki. W naszym kraju coraz prężniej rozwijają się klubowe akademie, które w świat wysyłają swoje największe diamenty. Lista utalentowanych zawodników jest spora, dlatego postanowiliśmy wybrać 50 najbardziej obiecujących piłkarzy do rocznika 2005. 📢 Ukradł matce 30-letnią wódkę i kluczyki od auta. Grozi mu nawet 10 lat więzienia Nawet na 10 lat więzienia może trafić 38-letni mieszkaniec powiatu konińskiego, który włamał się do pokoju swojej matki i zabrał z niej trzy butelki wódki z okresu PRL. Oprócz alkoholu mężczyzna wziął także kluczyki od samochodu.

📢 Oto Galeria Malta w Poznaniu tuż przed zamknięciem. Świeciła pustkami, a kiedyś przyciągała tłumy. Jak wyglądała w środku? Sprawdź! Galeria Malta w Poznaniu powstała w 2009 roku. Miała świetną lokalizację, atrakcyjne wnętrze i wiele sklepów. Pomimo początkowego sukcesu, kolejne punkty wycofywały swoje usługi z obiektu, a grono odwiedzających klientów sukcesywnie się zmniejszało. Dzisiaj galeria świeci pustkami. Jak wygląda w środku? Sprawdziliśmy!

📢 Auto niczym pochodnia! Pożar samochodu na DW nr 444 Na drodze wojewódzkiej numer 444 doszło do pożaru samochodu osobowego. Na miejscu działały jednostki straży pożarnej. 📢 Waleczne serca koszykarek Enei AZS Politechniki Poznań tym razem nie sprostały potencjałowi wicelidera z Gorzowa. W niedzielę mecz u mistrza Opromienione wygraną nad Zagłębiem Sosnowiec koszykarki Enei AZS Politechniki miały ochotę dobrać się do skóry też wiceliderowi ekstraklasy z Gorzowa. Rywalki okazały się jednak za mocne. W niedzielę akademiczki czeka kolejne starcie wagi ciężkiej, czyli wyjazdowe spotkanie z mistrzem kraju, Polskim Cukrem AZS Lublin.

📢 Dom Anny i Jakuba z "Rolnik szuka żony". Aktualnie są na etapie remontów. Zobaczcie zdjęcia! [4.01.2024] Tak mieszkają dziś Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". To jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony".

📢 Oto Nicola z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Śliczna jesteś". Zobaczcie! [4.01.2024] Tak wygląda Nicola z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Internauci szczerze: "Ale ty jesteś piękna"! Nicola to jedna z uczestniczek 10. edycji programu. Szybko stała się ulubienicą widzów. Gdy Dariusz w nieelegancki sposób rozstał się z nią, otrzymała od widzów wielkie wsparcie. To piękna, młoda kobieta, pozytywnie nastawiona do życia. Zobaczcie, jak Nicola z "Rolnik szuka żony" wygląda na prywatnych zdjęciach. 📢 Tramwaj potrącił mężczyznę w Poznaniu. Ruch jest wstrzymany! Wyznaczono objazdy W środę około godz. 18 został wstrzymany ruch tramwajów na ul. Grunwaldzkiej, od ronda Jeziorańskiego. Powodem było potrącenie pieszego przez tramwaj. 📢 Magda Gessler odmieniła bistro "Pyr pyr pyr" w Poznaniu. "Nie zgadniecie co powiedziała" Bistro "Pyr pyr pyr" w Poznaniu jest już po "Kuchennych rewolucjach" Magdy Gessler. Słynna restauratorka przyjechała po Poznania, by pomóc Ani i Kubie w postawieniu lokalu na nogi. Wszystko wskazuje na to, że się udało, gdyż restauratorka ponownie odwiedziła poznaniaków. Jaki werdykt wydała?

📢 Enea Stadion w Poznaniu będzie błyszczał! Są pieniądze na kompleksowe czyszczenie membrany obiektu Lecha Poznań Od wielu miesięcy kibice Lecha Poznań narzekają na czystość obiektu przy Bułgarskiej. W końcu po 12 latach membrana Enea Stadionu zostanie umyta. Nie wiadomo dokładnie, w której części roku, jednak są już na to zabezpieczone pieniądze. Oprócz czyszczenia stadionu wykonane zostaną drobne prace naprawcze. 📢 Osoby o takich imionach są wyjątkowo wierne! Tworzą trwałe związki i są oddane partnerowi. Zobacz listę Imiona kryją w sobie pewne cechy. Coraz częściej single i singielki podczas wyboru partnera na życie zwracają uwagę na jego znaczenie. Chcą zapewnić sobie ich wierność, lojalność i oddanie. Sprawdziliśmy jakie imiona, zarówno męskie jak i żeńskie, noszą osoby, które są wierne. Zobacz w naszej galerii imiona wiernych osób!

📢 Osoby o takich imionach mają wyjątkowo silny charakter! Są konsekwentne i uparcie dążą do celu. Mamy listę Imiona niosą ze sobą pewne cechy. Coraz częściej rodzice przy wyborze imienia dla dziecka patrzą na jego znaczenie. Chcą zapewnić swoim pociechom dobrobyt i szczęście, ale także siłę! Sprawdziliśmy jakie imiona, zarówno męskie jak i żeńskie, noszą osoby o silnej osobowości. Zobacz w naszej galerii imiona silnych osób! 📢 Takiego Poznania już nie ma! Tak wyglądało miasto w 2010 roku. Zobacz niezwykłe zdjęcia. Dużo się zmieniło? Czas biegnie nieubłaganie. I choć wydawać się może, że 13 lat w historii miasta to zaledwie chwila, to zdjęcia wykonane przez naszych fotoreporterów właśnie 13 lat temu pokazują jak wiele w Poznaniu i w jego mieszkańcach przez ten czas się zmieniło. Zapraszamy Was w nostalgiczną podróż po mieście, którego już nie ma.

📢 Poznań jednym z najszybciej wyludniających się miast w Polsce. Na którym jest miejscu? Według danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących najszybciej wyludniających się miast Poznań zajął czwarte miejsce. Na podium znalazły się Bydgoszcz, Łódź i Białystok. 📢 Nowa rzeźba Noriakiego w Poznaniu została oszpecona. Pojawiły się na niej napisy Stojąca na placu Bernardyńskim w Poznaniu rzeźba poznańskiego artysty Noriakiego została zniszczona. Znalazły się na niej niecenzuralne napisy. 📢 Rzeki w Wielkopolsce wylewają pomimo braku intensywnych opadów. O sytuację zapytaliśmy IMGW Już pod koniec roku 2023 w Wielkopolsce zauważono podniesienie poziomu wód w rzekach, a nawet ich wylewanie. Sytuacja dotyczy m.in. Warty, Cybiny oraz Mogilnicy. Jak jednak wiadomo przez Wielkopolskę nie przechodziły w ostatnim czasie opady. Co jest zatem przyczyną wylewania rzek? Zapytaliśmy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

📢 Benzyna E10 czy 98? Jakie paliwo należy tankować? Koniec z wątpliwościami. Głos zabrał profesjonalny tester Po 1 stycznia 2024 roku kierowcy aut benzynowych nie powinni mieć zbyt dużego problemu z wyborem odpowiedniego paliwa do swojego samochodu – przekonuje zawodowy tester aut Mirosław Wdzięczkowski. Ekspert porównał dla nas koszty oraz jazdę na nowej, ekologicznej mieszance E10, która kilka dni temu zastąpiła 95 (E5) z droższą benzyną 98. I już wie, co warto lać do baku auta. 📢 Mieścisko zostało miastem! Także mieszkańcy Rychtala są już "mieszczanami". Co się zmieni w ich życiu? 1 stycznia 2024 oficjalnie Wielkopolska zyskała dwa nowe miasta. Prawa miejskie otrzymał Rychtal w powiecie kępińskim oraz Mieścisko w powiecie wągrowieckim. Co się zmienia dla jego mieszkańców?

📢 Najwyższy budynek w Poznaniu ma nową nazwę. Teraz to AND2. Zobacz zdjęcia! Dawniej znany pod nazwą Andersia Silver - najwyższy budynek w Poznaniu zyskał nową nazwę. Teraz to AND2.

📢 Te kwiaty posiej już w styczniu! To sposób, by małym kosztem mieć mnóstwo kwiatów w ogrodzie lub na balkonie. Zobacz, co można już siać Już w styczniu można zadbać o to, żeby latem nasz ogród i balkon były pełne kwiatów. Wystarczy kupić nasiona i posiać rośliny, które do wiosny ładnie podrosną, a wczesnym latem zakwitną. Będziemy mieć dużą liczbę sadzonek niewielkim kosztem. Jednak nie wszystkie kwiaty należy siać tak wcześnie, a rozsadom trzeba też zapewnić odpowiednie warunki. Podpowiadamy, jakie rośliny można posiać już w styczniu i jak o nie zadbać. 📢 Uwaga! Przygotuj się na wyłączenia prądu. Tu nie będzie prądu w Poznaniu i okolicach od 3 do 5 stycznia 2024 roku Poznańska Enea poinformowała o włączeniach prądu od 2 do 5 stycznia w Poznaniu i w okolicach. Informacje te są bardzo ważne szczególnie dla osób ogrzewających prądem swoje mieszkania oraz Gdzie i kiedy nie będzie prądu? W galerii sprawdzisz szczegółowe daty, godziny i adresy.

📢 Stary Rynek w Poznaniu się podoba, ale jest wielką niedoróbką. "To najmniej hejtowany remont w mieście" O remoncie Starego Rynku można powiedzieć wiele, ale na pewno nie to, że jest skończony. Przechodnie chwalą równą nawierzchnię, po której można w końcu przejść bez obaw o uszkodzenie obuwia. Są też głosy, że nowy kamień jest nijaki, a w wielu miejscach nawierzchnia ma szereg niedoróbek.

📢 Styczeń w Teatrze Wielkim w Poznaniu pełen atrakcji! Co się będzie działo? Zaplanowano koncerty, gale i ciekawe przedsięwzięcia. Zobacz w galerii, co będzie działo się w poznańskim Teatrze Wielkim w styczniu! 📢 To czeka Lecha Poznań i Wartę w 2024 roku. Kluczowy będzie start rundy wiosennej! Przed Lechem Poznań oraz Wartą Poznań szykuje się intensywny czas. Obie ekipy mają zupełnie inne cele na najbliższe miesiące. Kolejorz będzie walczył o dublet, Zieloni o utrzymanie się w lidze. Co czeka poznańskie ekipy w najbliższym półroczu?

📢 „Blaszane i hałasujące 24h”. Poznaniacy nie chcą paczkomatu. InPost i tak go postawi Jeden paczkomat InPostu został tu już usunięty – zagrażał życiu mieszkańców. Teraz ma stanąć kolejny, jeszcze bliżej miejsca zamieszkania pani Marii i jej dzieci. Mieszkańcy Umultowa są oburzeni. 📢 Rafał Brzoska i Omenaa Mensah - tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah.

📢 W dwie godziny sprzedano 2 tysiące biletów. Ruszyła sprzedaż biletów na Antidotum Airshow Leszno 2024 Pierwsze dwa tysiące biletów na Antidotum AirShow 2024 na lotnisku w Lesznie sprzedano w dwie godziny. Kolejna sprzedaż biletów w promocyjnej cenie ruszy w połowie stycznia, a zakończy się w marcu. Wtedy bilety będą sprzedawane po 50 złotych normalne i 40 złotych ulgowe. Jedną z największych i widowiskowych imprez lotniczych w Europie, zaplanowano na piątek i sobotę 21 i 22 czerwca 2024 roku.

📢 Oryginalna Dorota Szelągowska zrzuciła ubrania. Te zdjęcia powaliły Internautów. W celu atencyjnym pokazała swoje ciało! ZDJĘCIA 2.01.2024 Dorota Szelągowska na prywatnych zdjęciach. Gwiazda telewizyjna zdaje sobie sprawę, że nic tak nie przykuwa uwagi Internautów jak roznegliżowane zdjęcia. 📢 To dziwi i śmieszy poznaniaków! Zobacz zaskakujące zdjęcia z tramwajów i autobusów MPK. Szczęka ci opadnie z wrażenia! Codzienne podróżowanie pojazdami MPK Poznań dostarcza wielu niezapomnianych przeżyć. Zobacz, co zaskakuje, dziwi i śmieszy pasażerów poznańskich autobusów i tramwajów. Bo przecież nigdy nie wiesz, kogo spotkasz w bimbie lub na przystanku... Zdjęcia członków społeczności Spotted: MPK Poznań potrafią wprawić w osłupienie. Przekonaj się sam i zobacz naszą wyjątkową galerię. To doprawdy niezwykle ekscytujące doświadczenie!

📢 Kup tanie mieszkanie od wojska! Ceny są bardzo atrakcyjne. To najnowsze oferty od Agencji Mienia Wojskowego. Zobacz zdjęcia Szukasz mieszkania w atrakcyjnej cenie? Warto sprawdzić ofertę Agencji Mienia Wojskowego! Na licytacje wystawione są zapomniane powojskowe tereny, działki, ale i nieruchomości, w których można mieszkać. Oferta AMW jest bogata. Znajdziemy w niej mieszkania zarówno w dużych miastach, jak i miasteczkach powiatowych. Sprawdź, jakie obecnie mieszkania można kupić od wojska. Zobacz zdjęcia i ceny. 📢 Zakład przetwarzający jelita wieprzowe w Wielkopolsce? Mieszkańcy Targowiska w gminie Lipno są oburzeni Przez niewielkie Targowisko w gminie Lipno przeszedł huragan, i wcale nie chodzi o porywisty wiatr, a o zakład, który chce postawić spółka, jej udziałowcem jest Hieronim Samelczak. Zakład ma przetwarzać wieprzowe jelita na składnik potrzebny do produkcji heparyny, leku przeciwko zakrzepom krwi. Mieszkańcy Targowiska są niezadowoleni, bo nie wiadomo, co z wodą do produkcji, transportem jelit wieprzowych i smrodem. Pytań jest więcej i prawdopodobnie Targowisko będzie na agendzie gminy Lipno w 2024 roku.

📢 Sylwester piłkarzy reprezentacji Polski. Tak powitali Nowy Rok. Milik i Szczęsny razem, Lewandowski na parkiecie, Grabara z piwem Piłkarze reprezentacji Polski na całego świętowali Sylwestra i Nowy Rok. Robert Lewandowski zamienił korki na trampki, a boisko na parkiet taneczny. Działo się w polskich górach za sprawą obecności Kamila Grosickiego. Inni 2024 rok powitali w trakcie egzotycznych wakacji. 📢 Koszmar psów rasy Cane Corso spod Pleszewa. Zwierzęta bardzo powoli dochodzą do siebie. Była właścicielka zgotowała im prawdziwe piekło W połowie grudnia w Kuczkowie pod Pleszewem odbyła się szokująca interwencja służb mundurowych, weterynaryjnych i pracowników urzędu. Wspólna akcja pozwoliła uratować siedem psów. Sześć psów rasy Cane Corso trafiło pod opiekę Fundacji Cane Corso Rescue Poland. Buldog francuski trafił do kolejnego stowarzyszenia. Kobieta, do której należały zwierzęta, zrzekła się ich.

📢 Tak wyglądał ostatni dzień Galerii Malta w Poznaniu. "Atmosfera jest depresyjna". Zobacz zdjęcia 18 grudnia był ostatnim dniem funkcjonowania Galerii Malta w Poznaniu. Ostatnim działającym lokalem jest klub, w którym można zagrać w squasha. Od 19 grudnia galeria jest całkowicie zamknięta, a jej rozbiórka może rozpocząć się jeszcze w grudniu. 📢 Wygraj 10 000 zł lub Thermomix w NASZEJ LOTERII. Dołącz do gry! Jeszcze tylko do 5 stycznia trwa specjalna runda NASZEJ LOTERII, w której do wygrania są aż dwie nagrody: najnowszy model Thermomixa lub spora gotówka. Jeśli włączysz się do gry już teraz, weźmiesz udział w trzech losowaniach! Szczegóły poniżej. 📢 Kobiety Józefa Wojciechowskiego - zdjęcia. One związały się kiedyś z milionerem Jeden z najbogatszych ludzi w Polsce, Józef Wojciechowski, zanim spotkał obecną partnerkę, był dwa razy żonaty. Obecnie związany jest z 48 lat młodszą modelką Patrycją Tuchlińską. Szef JW Construction z trzema kobietami ma trzy córki i trzech synów. Zobacz, z kim spotykał się dawniej 76-letni deweloper.

📢 Kuchnia w PRL-u miała swój babciny klimat - zdjęcia. Taki był jej wystrój i wyposażenie za komuny Między współczesnym wyposażenie kuchni, a tym z czasów PRL, jest spora różnica. Wielu z sentymentem powraca do tych czasów, a i moda na sprzęt i meble z lat 70. i 80. powraca. Niektórzy nadal pamiętają smak ciasta z prodiża, mleka prosto z kanki, a nawet piją kawę „plujkę” z koszyczka. Niektóre ze sprzętów gospodynie używają do dziś. Oto babcina kuchnia, jej wystrój i sprzęt na zdjęciach. 📢 Próbna matura 2023/2024: Język angielski. Oto poprawne odpowiedzi i arkusze CKE! Sprawdź, jakie zadania były na próbnej maturze 8 grudnia Próbna matura 2023/2024 z języka angielskiego już za uczniami! Choć egzaminy maturalne odbędą się dopiero w przyszłym roku, to szkoły już przygotowują uczniów na ten ważny egzamin. Od 6 do 8 grudnia 2023 roku odbywać się będą w szkołach tzw. próbne matury. Zobacz arkusze CKE do testów z języka angielskiego! Mamy też odpowiedzi do próbnej matury z języka angielskiego! Odpowiedzi znajdują się pod arkuszami.

📢 Próbna matura 2023/2024: Matematyka. Poprawne odpowiedzi i arkusze CKE! Sprawdź, jakie zadania były na próbnej maturze Choć egzaminy maturalne odbędą się dopiero w przyszłym roku, to szkoły już przygotowują uczniów na ten ważny egzamin. Od 6 do 8 grudnia 2023 roku odbywać się będą w szkołach tzw. próbne matury. Zobacz arkusze CKE oraz poprawne odpowiedzi do testów z matematyki! 📢 Magda Gessler odmieniła kolejną restaurację w Poznaniu. Pomylone Gary to teraz Bistro Pyr pyr pyr. Oto ceny i menu po Kuchennych rewolucjach Bistro Pyr pyr pyr jest już po Kuchennych rewolucjach Magdy Gessler. Słynna restauratorka przyjechała po Poznania, by pomóc Ani i Kubie w postawieniu lokalu na nogi. Wszystko wskazuje na to, że się udało. Wiemy, ile kosztują dania z nowego menu. Sprawdź ceny i zobacz, jak teraz wygląda Bistro Pyr pyr pyr - dawniej Pomylone Gary - przy ul. Głogowskiej w Poznaniu.

📢 Robi fenomenalne wrażenie! Tak wygląda przepiękna panorama Poznania z najwyższego wieżowca w mieście. Oto niesamowite zdjęcia W Poznaniu powstaje najwyższy wieżowiec w mieście. Prace potrwają jeszcze prawie dwa lata, ale imponujący budynek Andersia Silver osiągnął swoją docelową wysokość i już góruje na centrum stolicy Wielkopolski. Nasz fotoreporter wspiął się na sam szczyt tego kolosa, by sprawdzić, jak wygląda panorama z dachu najwyższego drapacza chmur w Poznaniu. Widok zapiera dech w piersiach. Zobacz niesamowite zdjęcia i przekonaj są sam. Ta perspektywa robi fenomenalne wrażenie! 📢 Patrycja Tuchlińska - stare zdjęcia. Tak kiedyś wyglądała narzeczona Józefa Wojciechowskiego W 2018 roku Józef Wojciechowski poznał pół wieku młodszą modelkę Patrycję Tuchlińską. Dziś wychowują razem 2-letniego synka. Razem wiodą luksusowe życie w podwarszawskiej willi. Ukochana 76-latka pokazuje w mediach społecznościowych, jak mieszka i podróżuje. Jak wyglądała piękna modelka, zanim związała się z Wojciechowskim i została matką? Mamy jej stare zdjęcia.

📢 Wiemy, kiedy bank może zablokować konto. To musicie wiedzieć Blokada pieniędzy na bankowym koncie może dotknąć każdego z nas. Czasem to zwykłe zapominalstwo, czasem finansowe problemy, a w jeszcze innych przypadkach tzw. siła wyższa. Zobaczcie, w jakich sytuacjach może dojść do zablokowania pieniędzy na koncie i jak możemy odzyskać dostęp do konta. 📢 "Tak makabrycznego widoku nie pamiętam". Mija 30 lat od największej katastrofy tramwajowej w Poznaniu Na Wildzie zginęło 5 osób, a ponad 60 zostało rannych. Minęło 30 lat od największej katastrofy tramwajowej w Poznaniu. 8 września 1993 roku na ulicy 28 Czerwca 1956 r. tramwaj linii nr 10 wypadł z szyn i uderzył w bok kamienicy.

📢 Najlepszy ginekolog w Poznaniu 2023: 15 lekarzy najbardziej polecanych przez użytkowniczki portalu ZnanyLekarz.pl. RANKING Szukasz dobrego ginekologa w Poznaniu? Zobacz, kogo polecają inni pacjenci! Przedstawiamy 15 najlepszych ginekologów według użytkowników portalu ZnanyLekarz.pl. Podajemy nazwiska lekarzy, adresy i liczbę pozytywnych opinii (5 gwiazdek). Poznaj najlepiej ocenianych i najczęściej polecanych ginekologów w Poznaniu!

📢 Poznań nie do poznania! Zapytaliśmy sztuczną inteligencję (AI) jak będzie wyglądała stolica Wielkopolski za 100 lat. Zobacz ilustracje! Wszystko się zmienia, ale czy zawsze zmienia się na lepsze? – mógłby z westchnieniem rzecz Paulo Cohelio, gdyby przypadkiem odwiedził Poznań i budzące sporo kontrowersji „zrewitalizowane” miejsca w przestrzeni publicznej takie jak Rynek Łazarski, Święty Marcin czy Plac Kolegiacki. A jak mógłby zmienić się Poznań w perspektywie stu lat? Takich wizji architektonicznych i planistycznych w obecnym magistracie jeszcze nie ma (może to i lepiej), ale od czego mamy – będącą obecnie na szczycie popularności - sztuczną inteligencję (AI) i coraz liczniejsze programy graficzne operujące na jej bazie? 📢 Te kluby i dyskoteki były popularne w Poznaniu. Bawiły się tam tłumy. Niestety już ich nie ma... Zniknęły z miasta Kiedyś bawiły się tam tłumy poznaniaków i osób przyjezdnych. Te kultowe kluby i legendarne dyskoteki były popularne w Poznaniu. Obecnie już nie istnieją i pozostało po nich zaledwie wspomnienie. Popularność clubbingu, czyli chodzenia do klubów rozpoczęła się na dobre w latach 80. Część mieszkańców bawiła się w miejscach na północy Poznania, a inni we wschodnich fyrtlach miasta. Sprawdźcie, czy pamiętacie te lokale z różnych okresów! Obecnie już ich nie ma.

