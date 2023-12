Przegląd prasy 5.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kto krezusem, a kto biedakiem? Posłowie z Poznania przedstawili oświadczenia majątkowe. Sprawdź, ile zarobili!”?

Prasówka 5.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kto krezusem, a kto biedakiem? Posłowie z Poznania przedstawili oświadczenia majątkowe. Sprawdź, ile zarobili! Niedawno rozpoczęta została kolejna kadencja Sejmu. Wszyscy posłowie musieli złożyć oświadczenia majątkowe. Sprawdzamy, kogo możemy uznać za krezusa, a kogo za biedaka. Zarobki parlamentarzystów są zdecydowanie wyższe od przeciętego wynagrodzenia. Ponadto często w wyborach decydują się wystartować ludzie zamożni, tak jak nowo wybrana posłanka Trzeciej Drogi z Poznania.

📢 Agnieszka z "Rolnik szuka żony" - tak dziś mieszka. Ma hotel, restaurację i stadninę koni. Zobaczcie zdjęcia! [5.12.2023] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10"! Agnieszka to 40-letnia mieszkanka Biskupca w województwie warmińsko-mazurskim, która zdecydowała się wziąć udział w 10. edycji programu TVP 1. Mieszka w odlotowym miejscu. Ma piękny dom, hotel, restaurację i ośrodek jeździecki. Musicie zobaczyć te zdjęcia!

📢 Tak mieszka Dariusz z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! [5.12.2023] Tak wygląda dom i gospodarstwo Dariusza z programu "Rolnik szuka żony 10". Dariusz spod Łodzi to kolejny gospodarz, który zgłosił się do tego programu, by odmienić swój los. W życiu zawodowym czuje się spełniony. Czas odnieść sukces w życiu prywatnym. Zobaczcie, jak mieszka i żyje rolnik z Łódzkiego. Tak wygląda jego dom i gospodarstwo. Mamy zdjęcia!

Prasówka 5.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Magdalena Narożna z "Piękni i Młodzi" na odważnych zdjęciach. Fani są pod wrażeniem: "Figurka sztos". Zobaczcie! [5.12.2023] Oto odważne zdjęcia Magdaleny Narożnej z zespołu "Piękni i Młodzi". Fani są pod wrażeniem: "Wyglądasz Skarbie zjawiskowo" - piszą na jej Instagramie. Magdalena Narożna to aktualnie jedna z najpopularniejszych wokalistek disco-polo. Śpiewa w zespole Piękni i Młodzi. Przez ostatni rok przeszła wspaniałą metamorfozę. Jest szczuplejsze i chętniej prezentuje na zdjęciach swoje wdzięki. Zobaczcie odważne zdjęcia Magdy Narożnej z zespołu Piękni i Młodzi.

📢 Tak Teresa Lipowska z "M jak miłość" wyglądała w młodości. Zobaczcie zdjęcia! [5.12.2023] Teresa Lipowska ma 85 lat. Nie zamierza żegnać się z serialem "M jak miłość". Współczesnym widzom znana jest przede wszystkim jako Barbara Mostowiak z serialu w TVP. Tymczasem gra nieprzerwanie od 1950 roku, gdy jako 13-letnia dziewczyna zadebiutowała w filmie Leonarda Buczkowskiego "Pierwszy start". Zobaczcie, jak wyglądała w młodości. 📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [5.12.2023] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Oto odważne zdjęcia Michaliny Olszańskiej z serialu "Dewajtis". Zobaczcie! [5.12.2023] Oto Michalina Olszańska z serialu "Dewajtis". To polska aktorka, której wielką sławę przyniosła rola Ireny w serialu "Dewajtis" w TVP 1. To również świetna skrzypaczka, autorka powieści i tekstów piosenek, a również kompozytorka i wokalistka. Świetnie również pozuje do zdjęć. Zobaczcie odważne zdjęcia aktorki! 📢 Julia Wieniawa na odważnych zdjęciach. Reakcje jej fanów: "Kobieta rakieta". Zobaczcie! [5.12.2023] Oto odważne zdjęcia Julii Wieniawy. Reakcje jej fanów: "O matko!". Zobaczcie! Julia Wieniawa to polska aktorka, piosenkarka oraz celebrytka. Często jest fotografowana na ściankach. Sama też lubi, jak ją fotografują. Na jej Instagramie możemy znaleźć wiele odważnych zdjęć. W naszej galerii znajdziecie te najodważniejsze. 📢 Oto Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak się zmieniła! [5.12.2023] Tak wygląda Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach sprzed kilkunastu lat. Anna to uczestniczka 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Prowadzi gospodarstwo rolne w powiecie kaliskim w Wielkopolsce i - wszystko na to wskazuje - stworzy parę z Jakubem z Ostrowa Wielkopolskiego. Dotarliśmy do jej prywatnych zdjęć. Zobaczcie, jak zmieniła się Anna z "Rolnik szuka żony".

📢 Tak mieszka Ewa z "Rolnik szuka żony", wybranka Waldemara. Mamy zdjęcia jej domu! [5.12.2023] Tak mieszka Ewa z "Rolnik szuka żony", kandydatka na żonę Waldemara! Ewa ma dom w Wyrzysku w Wielkopolsce. Zgłosiła się do programu, bo bardzo chciała poznać Waldemara spod Pakości. Spędziła trochę czasu na jego gospodarstwie. Dzięki temu, że zaprosiła go do swojego domu w Wyrzysku, wiem jak mieszka na co dzień. Zobaczcie, jak wygląda dom Ewy z "Rolnik szuka żony". 📢 Tak mieszka Anna z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia [5.12.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Taką metamorfozę przeszła Blanka z "Rolnik szuka żony 10". Internauci: "Sama słodycz. Miód i malina". Tak się zmieniła! [5.12.2023] Oto metamorfoza, jaką przeszła Blanka z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, jak dziś wygląda! Blanka brała udział w 10. edycji programu TVP 1. I choć internauci przekonywali, że jest najlepszą partią dla Artura, rolnik podjął inną decyzję. Wybrał Sarę. Zobaczcie, jak dziś wygląda Blanka z "Rolnik szuka żony". Przeszła kapitalną metamorfozę. Ludzie są pod wrażeniem! 📢 "Rolnik szuka żony 10". Wnętrza domu Dariusza. W oczy rzuca się podświetlany sufit. Zobaczcie zdjęcia! [5.12.2023] Oto wnętrza domu Dariusza z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! Dariusz to uczestnik 10. edycji kultowego programu w TVP1. Mieszka pod Łodzią. To tam prowadzi gospodarstwo nastawione na hodowlę warzyw. Jego dom stoi tuż przy drodze. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza.

📢 Artur z Rolnik szuka żony 10 - tak wygląda gospodarstwo gwiazdy programu TVP 1. Zobaczcie zdjęcia! [5.12.2023] Oto gospodarstwo Artura z "Rolnik szuka żony 10". Mamy zdjęcia! Artur z Mazowsza to młody, 28-letni, postawny gospodarz, który zgłosił się do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", by zmienić swoje życie. Jego wcześniejsze związki rozpadły się, bo zbyt dużo czasu poświęcał gospodarstwu. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym mieszka i pracuje Artur z programu "Rolnik szuka żony". 📢 Tego nie wiedzieliście o Irku z "Rolnik szuka żony". Tak promuje Islandię. Musicie to zobaczyć! [5.12.2023] Oto niesamowita pasja Irka z "Rolnik szuka żony". Musicie ją poznać. Tak promuje Islandię. Irek to uczestnik 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Przyjechał z Reydarfjordur na Islandii, by zdobyć serce Agnieszki z Biskupca. Dotarł niemal do samego finału. Ostatecznie jednak rolniczka się z nim pożegnała, gdyż jej zdaniem skrywał zbyt wiele tajemnic. Nam udało się odkryć jedną z nich. Zobaczcie, w jak piękny sposób Irek promuje Islandię. Warto zajrzeć do naszej galerii.

📢 Tak wygląda dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! [5.12.2023] Zobaczcie, jak mieszka Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszka i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! 📢 Drewno spadło z samochodu ciężarowego i uderzyło w osobówkę na DK12 Niebezpieczne zdarzenie na drodze krajowej nr 12 w gminie Pleszew. Z samochodu ciężarowego spadło drewno, które uszkodziło jadący z przeciwka samochód osobowy. Podróżowały nim dwie osoby.

📢 Nowe kierunki lotów z Poznania. Sprawdź, dokąd polecimy już wiosną 2024 z lotniska Ławica! Port lotniczy Poznań-Ławica ogłosił nowe kierunki lotów. Już wiosną przyszłego roku ze stolicy Wielkopolski będzie można dolecieć do trzech europejskich miast. Sprawdź, dokąd polecisz od marca i kwietnia!

📢 Fatalne wieści dla Lecha Poznań. Skrzydłowy straci trzy mecze w tym roku i okres przygotowawczy Śnieżne spotkanie w Kielcach, Lech Poznań wygrał 1:0 po bramce Kristoffera Velde. Skrzydłowy miał pełne prawo do radości. Nieco mniej powodów do zadowolenia miał Adriel Ba Loua. Iworyjczyk padł ofiarą fatalnych warunków atmosferycznych, jakie panowały w ten dzień na Suzuki Arenie. W poniedziałek późnym popołudniem poznaliśmy stan zdrowia 27-latka. Informacje nie są optymistyczne. 📢 Otwarto nową obwodnicę Gostynia. Kolejna już powstaje na DK12! Ponad 139 milionów złotych kosztowała oddana dziś do użytku nowa obwodnica Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej 434. Odcinek o długości 8,4 km pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta. Równocześnie trwa budowa drugiej z obwodnic miasta wzdłuż drogi krajowej numer 12. Ma być ona gotowa w 2025 roku.

📢 Ukrainka Svitlana P. miała znęcać się nad dziećmi, dla których była rodziną zastępczą. Pracownik socjalny: "Nigdy nie było takiej sytuacji" Przed Sądem Okręgowym toczy się proces 51-letniej Svitlany P. z Ukrainy, która jest oskarżona o znęcanie się nad dziećmi, dla których była rodziną zastępczą. Kobieta nie przyznaje się do winy. Sąd rozpoczął przesłuchiwanie świadków z Ukrainy. - Jeśli wiedzielibyśmy, że dzieci są bite, katowane i głodzone, to od razu powiadomilibyśmy o tym policję i dzieci zostałyby zabrane. Nigdy nie było takiej sytuacji - powiedziała specjalistka socjalna z Ukrainy.

📢 Paznokcie kocie oki to najmodniejszy manicure. Takie zdobienie sprawdzi się na co dzień i od święta. Zobacz, jak go zrobić Paznokcie kocie oko to trójwymiarowa świetlista smuga, która przypomina kocią źrenicę Zobacz, jak wyglądają, a już nigdy nie będziesz chciała mieć inaczej pomalowanych pazurków. Nic w tym dziwnego, to zdobienie ma coś w sobie magnetycznego! Nie tylko dlatego, że do jego wykonania trzeba użyć specjalnej blaszki magnetycznej, ale i z tego względu, że jest piękny.

📢 Zbigniew Hoffmann zapowiada porządki w wielkopolskich strukturach PiS. Cel: zwycięstwo w wyborach samorządowych Niedawno powołany pełnomocnik partii Prawo i Sprawiedliwość w Wielkopolsce, Zbigniew Hoffmann przedstawił swój plan działania przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Pod jego lupę trafią działania wszystkich radnych w regionie. Celem będzie zwycięstwo w wyborach samorządowych na każdym szczeblu. 📢 To zadziwia i śmieszy pasażerów MPK! Zobacz zaskakujące zdjęcia z poznańskich autobusów i tramwajów. Padniesz z wrażenia! Codzienne podróżowanie pojazdami MPK Poznań dostarcza wielu niezapomnianych przeżyć. Zobacz, co zaskakuje, dziwi i śmieszy pasażerów poznańskich autobusów i tramwajów. Bo przecież nigdy nie wiesz, kogo spotkasz w bimbie lub na przystanku... Zdjęcia członków społeczności Spotted: MPK Poznań potrafią wprawić w osłupienie. Przekonaj się sam i zobacz naszą wyjątkową galerię. To doprawdy niezwykle ekscytujące doświadczenie!

📢 Taniej nie będzie! Oto mieszkania do 250 tys. zł w Poznaniu. Zobacz kawalerki na sprzedaż! Są warte swojej ceny? Z najnowszych raportów wynika, że mieszkania w Polsce są coraz droższe. Wzrost cen jest napędzany głównie przez program "Bezpieczny kredyt 2%". Postanowiliśmy sprawdzić, jakie mieszkania z rynku wtórnego można teraz kupić w Poznaniu do 250 tys. zł. Są to jedynie kawalerki i ofert jest niezbyt wiele. Zobacz je w naszej galerii. Oferty pochodzą z serwisu otodom.pl.

📢 Poznańscy posłowie wypowiedzieli się w sprawie aborcji. Wiemy, jak zagłosują w Sejmie Posłowie z Poznania wypowiedzieli się w sprawie aborcji, która od dawna jest kością niezgody - nawet w nowym Sejmie. Z koalicji w sprawie głosowania "za" legalizacją prawa aborcyjnego wyłamują się posłowie Trzeciej Drogi, choć niektórzy są otwarci na negocjacje.

📢 Tajemnicze drzwi w centrum Poznania. Wiemy, dokąd prowadzą! Oto wyjątkowe zdjęcia ze środka Niewiele osób wie, że pod Wzgórzem Przemysła w centrum Poznania znajdują się tunele, które podczas II wojny światowej służyły jako schrony przeciwlotnicze. Dziś są one zamknięte i niedostępne dla zwiedzających. Prowadzą do nich niepozorne drzwi. Mamy zdjęcia ze środka!

📢 Kiedyś symbol nowoczesności, dziś ruina. Tak wygląda opuszczona elektrownia w Poznaniu. Mamy zdjęcia ze środka! Na Ostrowie Tumskim w Poznaniu stoi opuszczona elektrociepłownia Garbary. To jedna z największych zabytkowych industrialnych budowli dwudziestolecia międzywojennego na terenie miasta. Elektrociepłownia działała do 2016 roku. Jakie są plany względem niej i jak wygląda teraz? Mamy zdjęcia ze środka. 📢 Oto najbardziej wystrzałowe miasto w Wielkopolsce! Jest idealne na weekendową wycieczkę. Pyzdry są polecane przez blog Addicted2travel Szukasz pomysłu na weekend w Wielkopolsce? Znamy miejsce, które idealnie nadaje się na wycieczkę! Pyzdry, bo o nie chodzi, noszą miano najbardziej "wystrzałowego" miasta w regionie. To właśnie właśnie tutaj po raz pierwszy w Polsce użyto armaty podczas wojny domowej w 1383 roku. Sielskie widoki, wydmy śródlądowe, baseny, bajecznie położone pole lawendy, ciekawy street art, piesze wędrówki, spływ po Warcie, place zabaw, zabytki – to wszystko i wiele więcej znajdziesz zaledwie godzinę jazdy od Poznania. Pyzdry są szczególnie polecane przez popularny blog Addicted2travel.

📢 Dawid Podsiadło ogłosił kolejny koncert w Poznaniu. Chcesz mieć bilet? Musisz się śpieszyć! Dawid Podsiadło ogłosił kolejny koncert w Poznaniu! Ta informacja ucieszy wszystkich fanów popularnego wokalisty. Artysta po wyprzedaniu w kilka minut pięciu stadionów dołożył kolejną datę do przyszłorocznej trasy. Chcesz uczestniczyć w tym muzycznym wydarzeniu? Musisz się śpieszyć! 📢 Alarm w sklepach! Te produkty wycofano z półek. Mogą być groźne dla zdrowia. Uwaga na pestycyd w kaszy! Sprawdź nowe ostrzeżenia GIS Główny Inspektor Sanitarny wydał nowe decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności. Ostrzeżenia GIS dotyczą artykułów żywnościowych w sklepach w całej Polsce, które powinny być niezwłocznie wycofane ze sprzedaży. Produkty te mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego nie wolno ich spożywać, ani sprzedawać. Jeśli je kupiliście i macie je w domu, to oddajcie je niezwłocznie do sklepu! Niektóre produkty można kupić w najbardziej popularnych sklepach, jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Stokrotka, Żabka. Zobacz najnowsze ostrzeżenia GIS w naszej galerii.

📢 Uważaj! Takimi słowami obrazisz poznaniaka i poznaniankę. Oto popularne poznańskie wyzwiska. Poznaj bardzo niegrzeczną listę Wyzwiska są mało kulturalne, ale większości z nas zdarza się ich używać... Dlatego wyzwiska wykształciły się nie tylko w każdym języku narodowym, ale też w gwarach i językach lokalnych. W gwarze poznańskiej również nie brakuje słów, którymi poznaniacy się wzajemnie okładają, kiedy tracą do kogoś cierpliwość lub zwyczajnie chcą kogoś obrazić. Poznaj poznańskie wyzwiska! Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ". 📢 Takie są skutki jedzenia śledzi! To dzieje się z twoim organizmem, gdy jesz te ryby. Są zdrowe? Sprawdź Śledź jest jedną z najpopularniejszych ryb na polskich stołach. Zjadamy go najchętniej podczas świąt. Jak śledzie wpływają na nasz organizm? Sprawdziliśmy, jakie wartości odżywcze, witaminy i minerały zawiera ta ryba. Zobacz to w naszej galerii!

📢 Barbórka 2023 na wesoło. Zobaczcie najlepsze MEMY o górnikach 4 grudnia przypada Barbórka, czyli święto wszystkich górników. Z tej okazji mamy dla was najlepsze memy z górnikami w roli głównej. Zobaczcie, klikając w zdjęcie powyżej. 📢 Tak wyglądała zima stulecia w Poznaniu. W 1979 roku ulice miasta odśnieżały koparki i spychacze, pomagali też żołnierze. Zobacz zdjęcia! Na początku 1979 roku całą Polskę zaatakowała zima stulecia. Na poznańskie ulice musiał wyjechać ciężki sprzęt budowlany. Kilkunastostopniowy mróz i obfite opady śniegu sparaliżowały kraj. Wojewoda poznański ogłosił stan klęski żywiołowej. ZObacz archiwalne zdjęcia Poznania z tamtego czasu. 📢 Jest przełom w sprawie przeciekającego dachu na dworcu PKP w Poznaniu! NIK wkracza do akcji Wystarczą nieco bardziej intensywne opady deszczu, a z sufitu na dworcu PKP w Poznaniu zaczyna lecieć woda. Widok porozstawianych wiader nie cieszy mieszkańców i szokuje podróżnych. Wreszcie sprawę przeciekającego dachu i ogólnego stanu technicznego budynku poznańskiego dworca ma zbadać Najwyższa Izba Kontroli.

📢 Kłują nas codziennie w oczy! Oto najbrzydsze budynki Poznania. Zobacz zdjęcia Poznań jest w ciągłym remoncie, a w mieście powstają nowe budynki, mosty oraz drogi. Warto jednak zatrzymać się na chwilę, by rozejrzeć się wokół siebie i rozeznać, które budowle Poznania są najpiękniejsze, a które po prostu kłują człowieka w oczy. 📢 „Niebiesko-białe talenty”: Wybierz najlepszego młodzieżowca Lecha Poznań listopada. To był dobry miesiąc dla zawodników rezerw Kolejorza „Niebiesko-białe talenty” mają na celu podsumowanie gry lechitów, którzy są młodzieżowcami. Dodatkowo, na podstawie opisów można wziąć udział w naszej sondzie, w której wybierzemy najlepszego młodego zawodnika Kolejorza. W ubiegłym miesiącu Kornel Lisman został wybrany przez czytelników "Głosu Wielkopolskiego" najlepszym młodzieżowcem Lecha Poznań za rozgrywki w październiku. Kto zabłysnął w listopadzie? 📢 Znalazły list z wołaniem o pomoc. Okazało się, że to... żart 8-latki z Wągrowca Ośmioletnia dziewczynka okazała się autorką listu z prośbą o pomoc. Kobiety, które znalazły kartkę zaalarmowały policję. Zdarzenie miało miejsce w weekend w Wągrowcu.

📢 TOP 10 filmów i seriali na VOD, które zrobiły furorę w Polsce w listopadzie 2023 – to najchętniej oglądali polscy widzowie? Jakie filmy i seriale cieszyły się w minionym miesiącu największą popularnością wśród polskich użytkowników serwisów streamingowych? Możecie być zaskoczeni. Oto dziesięć najpopularniejszych seriali i filmów listopada 2023 w Polsce. 📢 Gwiazdy w Poznaniu! Oto 20 najciekawszych koncertów w grudniu 2023. Tak wygląda muzyczna rozpiska na koniec roku Koncertowy grudzień 2023 roku w Poznaniu przyniesie wiele wyjątkowych wydarzeń. W stolicy Wielkopolski wystąpią muzyczne gwiazdy z Polski i zagranicy. Będą królować koncerty świąteczne, ale nie tylko. Zaśpiewają popularni wokaliści, uznane wokalistki oraz świetne zespoły. Oto 20 najciekawszych koncertów w Poznaniu w grudniu. Sprawdź naszą rozpiskę na koniec roku i weź udział w którymś z muzycznych wydarzeń.

📢 Para z Gostynia podejrzana o oszustwa w całym kraju wpadła w ręce policji. Mieli też udział w zaginięciu 14-latki Policjanci złapali parę, która od dłuższego czasu dopuszczała się oszustw na terenie całego kraju. 40-paro latkowie wpadli w Zakopanem, a wraz z nimi znaleziono zaginioną 14-latkę. 📢 Poznań musi zapłacić gigantyczne odszkodowanie. Wszystko przez jeden błąd urzędnika. "Nie zatrudniamy fachowców, bo nas na nich nie stać" Przez błąd urzędników miasto Poznań musi wypłacić deweloperowi z Warszawy blisko 10 mln zł odszkodowania. Poszło o wadliwie wydane pozwolenie na budowę. - Zapłata większej części tej należności już nastąpiła - informuje rzeczniczka prasowa prezydenta Poznania Joanna Żabierek. - Ta sprawa powinna zostać skierowana do prokuratury, a miasto powinno obciążyć urzędnika, który podjął taką decyzję - uważa radny miejski z PiS Michał Grześ.

📢 Grażyna Kulczyk - tak się ubiera miliarderka. Oto styl byłej żony najbogatszego Polaka Jana Kulczyka Grażyna Kulczyk, jedna z najbogatszych kobiet w Polsce, pochodzi z Poznania. Tu studiowała, z tym miastem związana jest rodzinnie i poprzez liczne projekty biznesowe. Grażyna Kulczyk to kobieta z klasą, od której wiele pań czerpie inspiracje. Miliarderka zapraszana jest na liczne wydarzenia, gale, wystawy. W jakich kreacjach się przezentuje? Zobacz w artykule niżej i naszej galerii. 📢 Tak wyglądała naprawdę polska wieś w czasach "Znachora". To archiwalne zdjęcia z okresu II RP! Na ekranach króluje obecnie nowa filmowa wersja "Znachora". Ekranizację powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza obejrzało już wiele osób. Filmowe dzieła nie oddają w pełni jednak tego, jak wyglądała wówczas polska rzeczywistość. Przedstawiamy archiwalne zdjęcia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, które prezentują polską wieś z czasów II Rzeczpospolitej.

📢 Te futrzaki trafiły do schroniska dla zwierząt w Poznaniu, bo się zgubiły. Ich właściciele są poszukiwani! Poznajesz któregoś z nich? Pieski, kotki, a nawet jeden króliczek. Do schroniska dla zwierząt w Poznaniu trafiają często futrzaki, które zgubiły się właścicielom. Zostają przywiezione przez ludzi, którzy zauważają, jak samotnie przemierzają kolejne ulice. Nie wiadomo, co działo się wcześniej, ale za to wiadomo na pewno, że tęsknią za swoim domem i dotychczasowym życiem. Sprawdź naszą galerię, może poznajesz któregoś z tych uroczych milusińskich! 📢 Coraz więcej kostki na Starym Rynku w Poznaniu. Tak teraz wygląda centrum. Mamy zdjęcia! Prace na Starym Rynku w Poznaniu miały zakończyć się 20 listopada. Jak już wiadomo, termin ukończenia robót uległ przesunięciu. Kostki na starówce jednak cały czas przybywa. Jak teraz wygląda centrum stolicy Wielkopolski? Mamy aktualne zdjęcia! Jak wam się podoba?

📢 Tak wyglądało kultowe miejsce w Poznaniu na początku XX wieku. Czy bardzo się zmieniło? Zobacz archiwalne zdjęcia Międzynarodowe Targi Poznańskie to jedno z najbardziej znanych miejsc w stolicy Wielkopolski. Odbywa się tam wiele różnorodnych wydarzeń, na które zjeżdżają się tłumy zarówno z Polski, jak i z innych krajów. Ten kultowy na mapie Poznania punkt przez lata się jednak mocno zmienił. Jak wyglądał na początku XX wieku? Zobacz nasze archiwalne zdjęcia! 📢 Kalesony, zaspy śniegu i narzekanie na mróz. Oto najlepsze memy o zimie! "Ulubiona" pora roku Polaków w krzywym zwierciadle "Zima znów zaskoczyła kierowców" - takie hasło prawie co roku pojawia się w przestrzeni publicznej. Choć prognozy pogody zapowiadają mróz i opady śniegu, to i tak na drogach można spodziewać się śliskiej nawierzchni, do wymiany opon ustawiają się kolejki, a pociągi spóźniają się o kilka godzin. Zima jednak nie zaskoczyła naszej redakcji, więc już teraz publikujemy najlepsze memy o zimie. Sprawdźcie naszą galerię!

📢 Magda Mołek - wiek. Gwiazda telewizji ma męża i dwójkę dzieci: Henryka i Stefana Dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Magda Mołek od ponad 25 lat jest częścią polskiego show-biznesu. Widzowie mogli ją oglądać w "Dzień dobry TVN", a nawet w pierwszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Teraz dziennikarka prowadzi własny kanał na Youtube, na którym przeprowadza wywiady ze znanymi osobami. Jej ostatnim gościem była Małgorzata Kożuchowska. Rozmowa obu pań wywołała poruszenie wśród internautów. 📢 Jako jedyny w Polsce! Poznański jarmark nominowany do prestiżowej europejskiej nagrody Betlejem Poznańskie weźmie udział w konkursie na najlepszy jarmark świąteczny w Europie. Poznański jarmark bożonarodzeniowy jako jedyny w Polsce został uwzględniony w rywalizacji przez organizację European Best Destinations.

📢 Zachwycał i imponował! Tak wyglądał Stary Rynek w Poznaniu przed wojną. To miejsce miało swój klimat. Zobacz przepiękne zdjęcia! Stary Rynek w Poznaniu przed wojną zachwycał i imponował. Turystyczna perła stolicy Wielkopolski jest uznawana za jedną z najpiękniejszych w kraju. Pod względem wielkości ustępuje tylko krakowskiemu i wrocławskiemu. Przed wojną Stary Rynek był głównym miejscem handlowo - usługowym miasta. Stanowił także centrum komunikacyjne, gdzie do 1955 roku kursowały tramwaje. Dzięki archiwalnym zdjęciom możemy poczuć przedwojenny klimat tego miejsca. Zobacz fotografie i przekonaj się, jak wyglądało to miejsce w latach 20. i 30. XX wieku.

📢 TOP 10 najchętniej kupowanych książek. Nadadzą się idealnie na prezent świąteczny. Sprawdź! Po jakie książki sięgają Polacy? Przedstawiamy ranking 10 najchętniej kupowanych publikacji w księgarni Empik online w ostatnim miesiącu. Podpowiadamy, że nadadzą się idealnie na prezent świąteczny! 📢 Tak wygląda Poznań z wieży niedostępnej dla turystów. Zobacz niezwykłą panoramę miasta z wieży katedralnej. Mamy zdjęcia! Dwie wieże poznańskiej katedry, które dominują nad Ostrowem Tumskim znane są chyba każdemu poznaniakowi. Wstęp turystów do wieży katedralnych nie jest możliwy ze względu na ich stan techniczny. Udało się tam jednak wejść naszemu fotoreporterowi. Zobacz wyjątkowe zdjęcia! Tak wygląda panorama Poznania z wieży katedralnej. 📢 Wojsko sprzedaje domy i mieszkania! Można je kupić wyjątkowo okazyjnie. Oto nowe oferty od AMW! Zobacz ceny i zdjęcia Szukasz mieszkania lub domu w atrakcyjnej cenie? Warto sprawdzić ofertę Agencji Mienia Wojskowego! Na licytacje wystawione są zapomniane powojskowe tereny, działki, ale i nieruchomości, w których można mieszkać. Oferta AMW jest bogata. Znajdziemy w niej mieszkania i domy zarówno w dużych miastach, jak i miasteczkach powiatowych. Zobacz, jakie obecnie mieszkania można kupić od wojska. Zobacz zdjęcia i ceny.

📢 Dwa tragiczne pożary w Wielkopolsce. Strażacy znaleźli zwęglone zwłoki Do dwóch tragedii doszło w Wielkopolsce w niedzielę wieczorem i w poniedziałek nad ranem. W pożarach w Arkuszewie i Kępnie zginęły dwie osoby. 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 4.12.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. 📢 Rezerwy Lecha Poznań wygrywają na koniec roku z Kotwicą Kołobrzeg, liderem drugiej ligi. Dziuba, Lisman i Pruchniewski filarami zespołu W ramach 20. kolejki rezerwy Kolejorza zmierzyły się na wyjeździe z Kotwicą Kołobrzeg, liderem drugiej ligi. W tym starciu lepsi okazali się goście, którzy pokonali podpiecznych trenera Bartoszka 2:1, po trafieniach Kornela Lismana i Maksymiliana Dziuby. Lechici udanie się zrewanżowali za spotkanie w rundzie zasadniczej, które przegrali 1:5.

📢 Żołnierze armii amerykańskiej wystąpili w Poznaniu. Zagrali dwa bezpłatne koncerty Trwa świąteczna trasa po Europie orkiestry z chórem żołnierzy amerykańskich. W Poznaniu żołnierze wystąpili podczas dwóch bezpłatnych koncertów. Pierwszy z nich odbył się w sobotę, w ramach Poznańskiego Betlejem. Drugi - w niedzielę w auli Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego. 📢 Ogromny sukces adeptów Kolejorza podczas Lech Cup! Reprezentant Polski wierzy, że któryś z nich trafi do pierwszej drużyny Lech Poznań po raz kolejny udowodnił, że na szkoleniu zawodników zna się bardzo dobrze. Podczas kolejnej, 16. edycji turnieju Lech Cup, Kolejorz drugi raz w historii zwyciężył w tej prestiżowej imprezie. Młodzi adepci Niebiesko-Białych w wielkim finale po wyrównanym meczu pokonali portugalski Sporting Lizbona 4:2. Brązowy medal wywalczyli sobie triumfator z poprzedniego roku - ekipa Chelsea Londyn.

📢 Zatopiona przez Jezioro Czorsztyńskie wieś Stare Maniowy. Zobacz, jak wyglądała przed zalaniem [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Na dnie Jeziora Czorsztyńskiego leży zatopiona wieś Stare Maniowy. Mieszkańcy wsi zostali przesiedleni, a w jej miejscu powstało jezioro, które ma zabezpieczać rejon w dolinie Dunajca przed skutkami powodzi. Ostatni mieszkańcy opuścili wieś na początku lat 90. Zobaczcie, jak wyglądała dawniej ta nieistniejąca już miejscowość. 📢 Oto kto nie powinien jeść pomarańczy. Przy tych schorzeniach lepiej ich unikać! Pomarańcza obok mandarynki to najpopularniejszy owoc sezonu jesienno-zimowego w Polsce. Aż trudno wyobrazić sobie święta Bożego narodzenia bez towarzystwa tych cytrusów. Pomarańcza to bomba witaminowa, którą warto włączyć do diety w formie surowej lub soku. Zobaczcie, kto powinien unikać tych owoców. Przy tych chorobach lepiej ich unikać.

📢 Skandal w meczu Lecha Poznań z Koroną Kielce. To spotkanie nie powinno się odbyć, choć sędzia Frankowski zadecydował inaczej Skandal. To jest jedyne słowo, które idealnie opisuje to, co wydarzyło się w sobotę w Kielcach. Powiemy wprost, mecz Lecha Poznań z Koroną, przy tak obficie padającym śniegu nie miał prawa w ogóle się odbyć. Sędzia Bartosz Frankowski zadecydował inaczej i postanowił narazić 22 zawodników na poważne urazy. To spotkanie było jednym wielkim przypadkiem, a wynik rywalizacji można było śmiało wylosować. Efekt byłby taki sam. Ostatecznie poznaniacy wyszli z tego pojedynku z tarczą, wygrywając 1:0 po trafieniu rezerwowego, Kristoffera Velde.

📢 Koniec z jazdą hulajnogami po Poznaniu! Z jakiego powodu? Hulajnogi firmy Lime będą dostępne w Poznaniu do poniedziałku, 4 grudnia. Na czas przerwy jesienno-zimowej jednoślady te znikną z poznańskich ulic. Lime dokona przeglądu swojej floty i przygotuje ją na kolejny sezon. 📢 Takie znaki zodiaku mają osoby, które unikają alkoholu. Znacie kogoś z listy? Wśród znaków zodiaku mamy te które kochają przepych, spokój czy imprezowanie. To właśnie z horoskopu można się dowiedzieć wielu rzeczy dotyczących upodobań, preferencji czy cech charakteru dwunastu znaków zodiaku. Oczywiście nie tylko zaszeregowanie do znaku determinuje jacy jesteśmy. Sprawdzamy, które znaki według horoskopu nie przepadają za alkoholem. Jesteście na liście, a może znacie jakieś wyjątki? 📢 Makabryczne odkrycie na parkingu przy markecie w Krzywiniu. Znaleziono zwłoki z raną postrzałową Do makabrycznego odkrycia doszło w sobotę, 2 grudnia na parkingu przed marketem w Krzywiniu w powiecie kościańskim. W zaparkowanym samochodzie znaleziono ciało mężczyzny z raną postrzałową głowy. Sprawę wyjaśnia policja.

📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje na co dzień marszałek sejmu. Tak mieszka Szymon Hołownia z ukochaną żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu. 📢 Gala 110-lecia Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej! Paweł Wojtala gościł Cezarego Kuleszę i Michała Probierza. Zobacz zdjęcia W piątkowy wieczór, 1 grudnia, w Sali Ziemi na MTP odbyła się gala 110-lecia Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. W uroczystości wzięli udział m.in. prezes PZPN, Cezary Kulesza i selekcjoner Michał Probierz. Na zaproszenie prezes Wielkopolskiego ZPN, Pawła Wojtali przybyli też inni działacze piłkarscy, reprezentujący kluby i związki regionalne.

📢 Będzie się działo! Darmowe wydarzenia w weekend w Poznaniu. Sprawdź, co robić w mieście 2 i 3 grudnia 2023 r. W pierwszy weekend grudnia nie brakuje w Poznaniu różnych atrakcji! W kilku z nich można wziąć udział bezpłatnie. Sprawdź w galerii, co robić w mieście 2 i 3 grudnia 2023 roku. Będzie się działo! 📢 W fabryce Volkswagena w Poznaniu ruszy produkcja golfa i aut elektrycznych! Mamy komentarz zarządu spółki! Jeszcze w tej dekadzie na liniach produkcyjnych zakładu w Poznaniu produkowana będzie część wolumenu modelu Golf (przekazanie nadprodukcji zakładu w Wolfsburgu). To jednak nie wszystko. W najbliższych latach Volkswagen Poznań będzie stopniowo, ale sukcesywnie zmieniał profil swojej działalności w kierunku produkcji samochodów elektrycznych z nowej rodziny SPACE oraz części aluminiowych do aut elektrycznych w Odlewni - poinformował w komunikacie zarząd poznańskiego Volkswagena.

📢 To spotkanie zapamiętali wszyscy kibice Lecha Poznań. 13. rocznica najzimniejszego meczu Kolejorza w XXI wieku! To był jeden z najzimniejszych meczów Lecha Poznań przy Bułgarskiej. Dokładnie 13 lat temu - 1 grudnia 2010 roku - Kolejorz w obecności ponad 40 tysięcy widzów oraz temperaturze ok. -15 stopni Celsjusza zremisował z Juventusem 1:1 i zapewnił sobie wyjście z grupy Ligi Europy. Kibice, którzy tłumnie przybyli na stadion przy Bułgarskiej z pewnością na zawsze zapamiętają to spotkanie. 📢 Oto Poznań miasto doznań! 40 najlepszych memów o poznaniakach. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle! Nie będziesz rozczarowany Hasło "Poznań miasto doznań" do czegoś zobowiązuje! To nie tylko popularny slogan. Można się o tym przekonać, przeglądając memy i demotywatory, które stworzyli internauci. Wiele z nich śmieszy, kilka zadziwia, a niektóre są powodem do wstydu. Chcecie się o tym przekonać? Zajrzyjcie do naszej wyjątkowej galerii. Prezentujemy w niej 40 najlepszych memów o Poznaniu. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle!

📢 Oto najmniejsze psie rasy. Te psy są mniejsze od kota Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Aktualnie sklasyfikowano ponad 300 ras psów, a do tego dochodzą jeszcze psy nierasowe. Nie jest trudno znaleźć odpowiedniego towarzysza dla siebie. Psy mają różne charaktery, jedne wymagają dużo pracy, inne nadają się dla osób poczatkujących. Oto najmniejsze rasy psów. Zobaczcie, jakie psy są mniejsze od kotów. 📢 Odnaleziono luksusowe auta skradzione w Niemczech i Francji. Jedno z nich zatrzymano w Wielkopolsce Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali dwa samochody, które były poszukiwane na terenie Europy. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że oba pojazdy zostały skradzione.

📢 Wnętrza domu Artura z "Rolnik szuka żony". Tak wyglądają. Zobaczcie zdjęcia! [30.11.2023] Oto wnętrza domu Artura z "Rolnik szuka żony". Artur jest uczestnikiem dziesiątej edycji programu emitowanego w TVP 1. Razem z rodzicami i dziadkami prowadzi ponad stuhektarowe gospodarstwo na Mazowszu. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza jego domu. Mamy zdjęcia!

📢 Dwa nowe egzotyczne kierunki z lotniska w Poznaniu! Zobacz, dokąd jesienią i zimą polecisz z Ławicy! Jesień i zima to idealny czas na podróże do cieplejszych krajów. Z poznańskiego lotniska Ławica polecimy do wielu ciekawych miejsc. W ostatnim czasie uruchomiono nowe połączenia, wśród nich - Dubaj, Lizbona, czy jordański Amman, ale też miasta idealne na tzw. city break. Zobacz kierunki lotów z Poznania na najbliższe miesiące! 📢 7 powodów, dla których John van den Brom powinien być zwolniony z Lecha Poznań. Opowiada banały i zaklina rzeczywistość! Po kolejnym koszmarnym dla kibiców Lecha Poznań meczu, w którym kandydat na mistrza Polski znów się skompromitował, widać było jak na dłoni, dlaczego pod wodzą Johna van den Broma Kolejorz nie ma wielkich szans na osiągnięcie swoich sportowych celów.

📢 To było kultowe miejsce. Tak wyglądał dawny poznański dworzec autobusowy Miał być na chwilę, a służył przez blisko 50 lat. Wspomnienie dawnego budynku dworca autobusowego w Poznaniu budzi u poznaniaków różne emocje. Jedni, niezadowoleni z obecnego dworca, wspominają go z sentymentem, inni cieszą się, że "wehikuł czasu" zniknął z panoramy miasta. W naszej galerii przypominamy, jak wyglądał w ostatnich latach przed zamknięciem. 📢 Hipokrates 2023. Najlepsi specjaliści ochrony zdrowia w Wielkopolsce nagrodzeni We wtorek, 21 listopada odbyła się oficjalna gala plebiscytu „Hipokrates Wielkopolski 2023”, podczas której nagrodziliśmy najlepszych specjalistów ochrony zdrowia.

📢 Te drogi ekspresowe w Wielkopolsce powstaną w najbliższych latach. Sprawdź, gdzie dojedziesz jeszcze szybciej Choć w ciągu ostatnich kilkunastu lat zbudowano wiele kilometrów dróg ekspresowych w Wielkopolsce, do niektórych miast dojazd wciąż jest bardzo powolny. Na szczęście GDDKiA planuje dalsze przebudowy szlaków komunikacyjnych w regionie. Zobaczcie o jakie fragmenty dróg chodzi!

📢 Tak mieszka Kamila Boś z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia [29.10.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Kamila Boś z programu "Rolnik szuka żony". Królowa Pieczarek właśnie skończyła 30 lat! Kamila Boś to z pewnością jedna z najpiękniejszych uczestniczek programu "Rolnik szuka żony". Była gwiazdą ósmej edycji programu TVP 1. Mimo iż od jej udziału w "Rolniku..." minęły już 2 lata, z miesiąca na miesiąc przybywa jej fanów na Instagramie. Zobaczcie, jak mieszka i żyje rolniczka, której media nadały tytuł Królowej Pieczarek. 📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023. Głosowanie rozpoczęte! Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do nagród Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego.

📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 Do finału powiatowego coraz bliżej! Nagroda główna to aż 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, stworzyliśmy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł!

📢 O jego muralach pisze cały świat! Upiększają miasto, a grafficiarz zyskuje na popularności. Gdzie można zobaczyć prace Kawu w Poznaniu? Grafficiarz Kawu zyskuje na popularności, a jego prac w stolicy Wielkopolski z każdym miesiącem przybywa. Podziwiać je można na różnych poznańskich ulicach. Media nie tylko polskie, ale też zagraniczne, dużo pisały o artyście w kontekście jego antywojennych murali. Chwilę po wybuchu wojny w Ukrainie namalował przy ul. Hetmańskiej dzieło przedstawiające Władimira Putina, jako Voldemorta (słynną, złą postać z serii o Harrym Potterze), a następnie zamalował go, żeby przedstawić Wołodymyra Zełenskiego, przypominającego swoim wyglądem Harry’ego Pottera – postać, która w finale pokonuje złego czarnoksiężnika. Antywojenna działalność to niejedyny aspekt zróżnicowanej twórczości Kawu. Zobaczcie naszą galerię z pracami autora!

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Emocje rosną - rozpoczęło się głosowanie w finale wojewódzkim! Sprawdź aktualny ranking i głosuj na swoich faworytów Nasz wielki plebiscyt edukacyjny nabiera tempa! W poniedziałek, 27 listopada rozpoczął się wojewódzki etap głosowania. Potrwa do 8 grudnia. Sprawdź, jak przebiega głosowanie i wspólnie wybierzmy najbardziej charyzmatycznych i lubianych nauczycieli oraz placówki polecane przez uczniów i ich rodziców. 📢 Znane kobiety związane z Poznaniem. Aktorki, piosenkarki i prezenterki. One odniosły ogromny sukces! Dominika Kulczyk, Katarzyna Bujakiewicz, Weronika Książkiewicz, Paulina Smaszcz czy Klaudia Carlos - to tylko niektóre z wielu kobiet, które są związane z Poznaniem i odniosły duży sukces. Sprawdź, które jeszcze znane aktorki, piosenkarki i prezenterki urodziły się w stolicy Wielkopolski lub mają związek z Poznaniem. Często widujecie je na ekranach telewizorów.

📢 Uwaga! Nowe leki wycofane z aptek w całej Polsce! GIF wycofuje nowe popularne leki z aptek. Masz je w domu? Natychmiast wyrzuć! Główny Inspektor Farmaceutyczny w ciągu ostatnich dni poinformował o wycofaniu kolejnych leków. Sprawdzamy najnowszą listę leków wycofanych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Powody takiej decyzji GIF mogą być różne, od złego opakowania leku po niewłaściwy skład specyfiku. Na liście wycofanych leków przez GIF znajdują się także leki, które mogą zagrażać zdrowiu a nawet życiu. Tych leków nie kupicie już w aptece, warto jednak sprawdzić czy nie macie ich w swojej apteczce, gdyż niektóre z nich mają długa datę przydatności. Poniżej publikujemy listę leków wycofanych przez GIF, ich serie oraz datę produkcji. W razie wątpliwości co do przydatności lekarstw należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

📢 1000 plus dla pracowników Biedronki. Sieć rozdaje vouchery. Ale nie wszyscy pracownicy dostaną bony. To sprawiedliwe? 1000 plus dla pracowników - tyle przyzna sieć sklepów Biedronka. Tysiąc złotych to kwota na jaką liczyć mogą zatrudnieni w ramach świątecznego bonusu. Nie dostaną jednak tych pieniędzy w gotówce, lecz w formie vouchera do wydania na zakupy. Koszty pokryje pracodawca. Świadczenie natomiast nie dotyczy kadry menedżerskiej, a szeregowych pracowników. 📢 Życzenia dla Barbary na imieniny: wierszyki SMS, na Facebooka śmieszne obrazki. Życzenia imieninowe dla Barbary i z okazji barbórki Życzenia imieninowe dla Barbary sprawią, że na ustach bliskich Wam kobiet pojawi się uśmiech. Zastanawiacie się czego można życzyć solenizantkom w tym (z wielu powodów) wyjątkowym roku? Przygotowaliśmy dla Was propozycje życzeń imieninowych dla Barbary, które możecie wysłać za pośrednictwem SMS czy Facebooka. Znajdzie się zarówno coś dla fanów poważnych i klasycznych życzeń, a także tych, którzy stawiają na humor, a bliskiej Basi chcą wysłać śmiesznego gifa lub obrazek. Zobaczcie sami i wybierzcie coś dla bliskich Wam Barbar!

ZOBACZ KONIECZNIE Tych zwierząt możesz już nie zobaczyć

Wideo Śpimy krócej i coraz gorzej