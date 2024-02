Przegląd prasy 6.02.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zwraca uwagę! Oto jeden z najpiękniejszych domów w Poznaniu. "Złamany Dom" prezentuje się nieszablonowo. Mamy wyjątkowe zdjęcia”?

Prasówka 6.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zwraca uwagę! Oto jeden z najpiękniejszych domów w Poznaniu. "Złamany Dom" prezentuje się nieszablonowo. Mamy wyjątkowe zdjęcia "Złamany Dom" w Poznaniu zdobył w 2023 roku Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro. Architekci z pracowni Ultra Architecs otrzymali statuetkę za najlepszy projekt architektoniczny zrealizowany w stolicy Wielkopolski w 2022 roku. Jak wygląda "Złamany Dom" na zewnątrz i w środku? Mamy zdjęcia!

📢 Biden w szoku! Internauci mają wielką bekę z Poznania. Obśmiewają betonozę i niekończące się remonty. Zobacz najlepsze memy Wieczne i niekończące się remonty w Poznaniu stały się dla internautów inspiracją do tworzenia memów. Ich autorzy wyśmiewają głównie przedłużającą się rewitalizację Starego Rynku oraz wszechobecną "betonozę". Te śmieszne obrazki rozbawią cię do łez! Zobacz najlepsze memy w naszej galerii.

📢 Oto tanie samochody od komornika! Ceny są wyjątkowo okazyjne. Sprawdź nowe licytacje aut osobowych. Zobacz zdjęcia i ceny W najbliższym czasie "pod młotek" na licytacjach komorniczych trafi kilka naprawdę ciekawych samochodów osobowych. W ofercie są pojazdy w dobrym stanie i atrakcyjnej cenie. Prezentujemy auta sprzedawane przez komorników na internetowych aukcjach. Zobaczcie zdjęcia i ceny w naszej galerii!

Prasówka 6.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Będzie kolejna rozbudowa autostradowej obwodnicy Poznania. Autostrada Wielkopolska SA ogłosiła przetarg na odcinek Krzesiny - Wschód Na 11 kilometrach autostradowej obwodnicy Poznania (autostrada A2), pomiędzy węzłami Poznań Krzesiny i Poznań Wschód, powstanie trzeci pas ruchu. Autostrada Wielkopolska SA ogłosiła właśnie przetarg na prace budowlane. Ale to nie wszystkie zaplanowane przez AW SA roboty na poznańskim odcinku A2.

📢 Tomasz Adamek - tak żyje. Zobaczcie jego prywatne zdjęcia! [6.02.2024] Tomasz Adamek, polski bokser urodzony 1 grudnia 1976 roku w Żywcu, to postać z imponującą karierą. To prawdziwy weteran ringu: zdobywca tytułów mistrza świata w wadze junior ciężkiej oraz półciężkiej. Od najmłodszych lat podążał sportową ścieżką. W wieku 19 lat zdobył swój pierwszy tytuł mistrza Polski seniorów, a potem nieprzerwanie gromadził kolejne laury, pasy i medale. Zobaczcie, jak żyje na co dzień Tomasz Adamek. Mamy zdjęcia! 📢 Tak zmienił się Bartłomiej Topa z "1670". Prześledziliśmy 20 lat jego kariery. Mamy zdjęcia! [6.02.2024] Bartłomiej Topa, utalentowany polski aktor, zdobył ostatnio uznanie widzów swoją rolą w serialu "1670" dostępnym na platformie Netflix. Świetnie radzi sobie zarówno w komediowych kreacjach, jak i twardszych charakterów. Tak zmieniał się przez ostatnie 20 lat Bartłomiej Topa. Mamy zdjęcia!

📢 Wakacje Bardowskich z "Rolnik szuka żony". Tym razem wybrali Dominikanę. Zobaczcie zdjęcia! [6.02.2024] Ania i Grzegorz Bardowscy, znani z udziału w programie "Rolnik szuka żony," postanowili uciec przed zimową szarugą w Polsce i spędzić upragnione wakacje na gorącej Dominikanie. Para wraz z dziećmi, Liwią i Janem, zamieszkali w malowniczym Punta Cana, na wschodnim wybrzeżu Dominikany, znanym również jako Wybrzeże Kokosowe. Zobaczcie zdjęcia! 📢 National Geographic: Najciekawsze atrakcje turystyczne w Wielkopolsce! Zobaczcie zdjęcia [6.02.2024] Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie wielkopolskim! W tym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. W Wielkopolsce nie można się nudzić. A jakie atrakcje województwa znalazły się w TOP 12 przygotowanym przez prestiżowy National Geographic? Zobaczcie!

📢 Conan, syn Dagmary Kaźmierskiej z "Królowych życia", na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie! [6.02.2024] Conan Kaźmierski, syn Dagmary Kaźmierskiej, niezapomnianej uczestniczki "Królowej życia" na antenie TTV, aktualnie studiuje medycynę. Można go zobaczyć w dwóch innych programach telewizyjnych: "Bogate dzieciaki bez kasy" i "Dagmara szuka męża". A jak wygląda jego życie prywatne? Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie zdjęcia. 📢 Tak mieszka i żyje Mamed Chalidow. Zobaczcie jego prywatne zdjęcia! [6.02.2024] Mamed Chalidow urodził się Groznym, stolicy Czeczenii. Choć jego korzenie sięgają daleko na wschód, od 24 lat ma obywatelstwo polskie. Jego historia to nie tylko sportowe sukcesy, ale także fascynująca podróż życiowa, która przyczyniła się do jego obecnej pozycji na arenie międzynarodowej. Zobaczcie, jak mieszka Mamed Chalidow. 📢 Tak wygląda dziś "Niewolnica Isaura" - zdjęcia. Lucelia Santos wraca do polskiej telewizji [6.02.2024] Doskonałe wieści dla miłośników kultowego serialu "Niewolnica Isaura". Już 17 lutego w TVP Kobieta zobaczymy pierwszy odcinek tego filmu. Przypominamy dziś Lucelię Santos, brazylijską aktorkę, którą polscy widzowie wręcz pokochali. Zobaczcie, jak dziś wygląda i czym się zajmuje "Niewolnica Isaura".

📢 Oto wypadki w Polsce z lat 1920-1939 na archiwalnych zdjęciach [6.02.2024] Oto wypadki i katastrofy w Polsce na przedwojennych zdjęciach. Ruch na drogach, torach i w powietrzu w okresie międzywojennym był dużo mniejszy niż aktualnie. Dochodziło jednak do wielu wypadków, a nawet katastrof. Na miejsce przybywali dziennikarze ogólnopolskich mediów i relacjonowali te wydarzenia na łamach prasy. Zobaczcie zdjęcia wypadków i katastrof, do których doszło w latach 1920-1939 w Polsce. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

📢 Oto dom Marty i Pawła z "Rolnik szuka żony" - tak mieszkają. Zobaczcie zdjęcia! [6.02.2024] Marta Paszkin i Paweł Bodzianny nie byliby razem, gdyby nie siódma edycja programu "Rolnik szuka żony". Dziś są małżeństwem, założyli rodzinę i zamieszkali razem. Razem wychowują córkę Marty z poprzedniego związku. Dwa lata temu na świat przyszedł ich synek Adam. Wkrótce urodzi się córeczka. "Jesteś bardzo pracowity i dzięki Tobie mamy piękne mieszkanie" - taka karta wisi na ich lodówce. Zobaczcie, jak pięknie wygląda mieszkanie wyremontowane przez Pawła!

📢 Tak zmienili się Maryla Rodowicz, Artur Barciś, Teresa Lipowicz i inni. Zobaczcie zdjęcia! [6.02.2024] Tak zmienili się polscy aktorzy i piosenkarze. Zobaczcie zdjęcia! O współczesnych artystach wiemy niemal wszystko. Sami pokazują w mediach społecznościowych, jak żyją, jakie mają mieszkania i domy, jak spędzają wakacje. Kilkadziesiąt lat temu skazani byliśmy na to co pojawi się w czasopismach i magazynach lub co sami powiedzą w telewizji lub radiu. Zobaczcie, jak gwiazdy polskiej sceny i ekranu wyglądały w latach 70. i 80. XX wieku. Zobaczcie, jak się zmieniły. 📢 Anita Lipnicka - tak mieszka. Nie ma drugiego takiego domu. Mamy zdjęcia! [6.02.2024] Anita Lipnicka od 2016 roku jest mężem Marka Graya. Ten znany producent i artysta opuścił dla niej Anglię i na warszawskiej Pradze wspaniale urządził im loftowe mieszkanie. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, w jakich wnętrzach toczy się codzienne życie Anity Lipnickiej, byłej wokalistki zespołu Varius Manx.

📢 W takim domu mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! [6.02.2024] Tak mieszkają dziś Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". To jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony".

📢 Oto Marta Krupa, siostra Joanny Krupy, na odważnych zdjęciach. "Wyglądasz olśniewająco". Zobaczcie zdjęcia! [6.02.2024] Marta Krupa to modelka, aktorka i piosenka. Jest młodszą siostrą Joanny Krupy z programu "Top Model". Po tym, jak wzięła udział w programie "Taniec z gwiazdami", stała się bardzo popularna. Na Instagramie obserwuje ją już ponad 80 tysięcy internautów. Bardzo lubi pozować do zdjęć. Zobaczcie jej niezwykle odważne stylizacje.

📢 Oliwia Bieniuk - tak wygląda córka Anny Przybylskiej. "Piękna jak mamusia!". Zobaczcie zdjęcia! [6.02.2024] Oto córka Anny Przybylskiej na prywatnych zdjęciach. "Przepiękna. Nogi do nieba!" - przekonują internauci. Oliwia Bieniuk to córka Anny Przybylskiej, wielkiej polskiej aktorki, która zmarła przedwcześnie. Urodę z całą pewnością odziedziczyła po mamie. Postanowiła też zostać aktorką. Studiuje w Warszawskiej Szkole Filmowej. Grała też w serialu "Gliniarze". Zobaczcie prywatne zdjęcia Oliwii Bieniuk, córki Anny Przybylskiej. 📢 Tak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy". Krzysztof Stroiński ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [6.02.2024] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy".

📢 Dorota Szelągowska - oto mieszkania zaprojektowane przez jej zespół. Zobaczcie zdjęcia! [6.02.2024] Oto mieszkania zaprojektowane przez zespół Doroty Szelągowskiej, dziennikarki i projektantki wnętrz, znanej z takich programów telewizyjnych jak: "Dorota Was urządzi", "Polowanie na kuchnie", "Weekendowe metamorfozy Doroty", "Wielkanocne metamorfozy Doroty", "Polowanie na mieszkanie", "Totalne remonty Szelągowskiej", "Domowe rewolucje", "Tu jest pięknie", "Dorota inspiruje" czy "Metamorfozy Doroty Szelągowskiej". Wie doskonale, jak urządzić nasze domy, by żyło się w nich idealnie i wręcz zachwycały naszych gości. Zobaczcie, jak wyglądają mieszkania zaprojektowane przez zespół Doroty Szelągowskiej.

📢 Dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! [6.02.2024] Zobaczcie, jak mieszkał Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszkał i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! W październiku przeprowadził się do Anny. Mieszkają razem w domu pod Kaliszem.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Zobacz szacunkowe wyliczenia [6.02.2024] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Minister rodziny pracy i polityki społecznej poinformowała, że prognozuje się iż waloryzacja wyniesie co najmniej 12,3 proc. Jak to przełoży się na podwyżki dla emerytów? Tabele z wyliczeniami dla takiego wskaźnika zamieszczamy w galerii. 📢 Prokuratura w Poznaniu prowadzi śledztwo w sprawie "fabryki pustych faktur". CBA zatrzymało jednego z podejrzanych Poznańscy funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali wielkopolskiego przedsiębiorcę wyłudzającego podatek VAT – poinformowało w poniedziałek CBA. Jest on prawdopodobnie zamieszany w działalność tzw. "fabryki pustych faktur", w sprawie której śledztwo prowadzi poznańska prokuratura. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów.

📢 Wielki baner reklamowy stanął przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu. Urzędnicy widzą tam siatkę ochronną Miała być siatka ochronna na czas remontu elewacji, jest wielki baner reklamujący pobliską inwestycję deweloperską. Mimo ochrony konserwatorskiej i uchwały krajobrazowej przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu stanęła jedna z największych nowych reklam w mieście. Miasto kwestionuje nasze pytania, twierdząc, że na zdjęciu widzimy siatkę ochronną, nie baner.

📢 Tramwajem najpierw pojedziemy przez Ratajczaka, a później z Naramowic do centrum. Poznań chce otrzymać unijne dofinansowanie Samorządy mogą już składać wnioski o unijne dotacje na transport publiczny z programu Feniks. Dwa poznańskie projekty tramwajowe zostały sklasyfikowane jako strategiczne. Miejscy urzędnicy planują złożyć wnioski o ich dofinansowanie, jednak w pierwszej kolejności miastu zależy na dokończeniu tramwaju w ulicy Ratajczaka.

📢 Rafał Brzoska i Omenaa Mensah - tak mieszkają i żyją. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah. 📢 Gwiazda Lecha Poznań: Będę ciężko pracował, żeby być jeszcze lepszym piłkarzem Pomocnik Lecha Poznań, Filip Marchwiński zajął trzecie miejsce w Plebiscycie "Głosu Wielkopolskiego" na najlepszych sportowców Wielkopolski. Utalentowany lechita miał świetną końcówkę poprzedniego sezonu, a jesienią strzelił 8 bramek i zaliczył trzy asysty. W październiku zadebiutował też w reprezentacji Polski. W sali bankietowej Hotelu Andersia prezentował się bardzo efektownie i jak zapewnił nas w rozmowie, bo wręczeniu nagród, w tym roku nie zamierza spoczywać na laurach.

📢 TOP 20 największych miast w Wielkopolsce. Tak wygląda najnowszy ranking. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Prezentujemy najnowszy ranking miast w Wielkopolsce pod względem liczby ludności. Kto znalazł się w czołowej dwudziestce? Zajrzyj do naszej galerii i sprawdź aktualne zestawienie. Ranking największych miast w Wielkopolsce 2024 powstał na podstawie najbardziej aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Czy na liście są jakieś zaskoczenia? Lider jest oczywisty, ale kolejne miejsca mogą być niespodzianką. Zwłaszcza, że w porównaniu do poprzedniego rankingu doszło do kilku zmian. Zobacz i przekonaj się sam!

📢 Poczta Polska sprzedaje domy, mieszkania i działki. Ceny są bardzo zachęcające, a lokalizacja atrakcyjna. Oto najnowsze oferty i zdjęcia! Szukasz nieruchomości w okazyjnej cenie i atrakcyjnej lokalizacji? Warto sprawdzić ofertę... Poczty Polskiej! Na licytacje wystawione są działki, domy i mieszkania. Mało kto wie, że Poczta Polska sprzedaje również nieruchomości. Stawki podane w ogłoszeniach są bardzo atrakcyjne, jednak uwaga: podczas licytacji mogą wzrosnąć. Oferta Poczty Polskiej jest bardzo bogata. Nieruchomości zlokalizowane na terenie całego kraju. Sprawdź w galerii, jakie obecnie mieszkania i działki można kupić od poczty. Zobacz zdjęcia i ceny.

📢 Te zdjęcia miasta w 1959 roku zrobił wysłannik rządu USA. Taki Poznań mało kto pamięta. Zobacz wyjątkowe fotografie! Taki Poznań naprawdę mało kto pamięta! Jesteście ciekawi, jak wyglądało miasto w 1959 roku? To możliwe za sprawą wysłannika rządu USA, który odwiedził stolicę Wielkopolski pod koniec lat 50. ubiegłego wieku. Zobaczcie, jakie unikalne zdjęcia udało mu się zrobić podczas swojej wizyty. Zmiany są ogromne! 📢 Pies postrzelony z wiatrówki w Psarskiem. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Właścicielka prosi o pomoc w jego ustaleniu W niedzielne przedpołudnie, 4 lutego w Psarskiem w powiecie śremskim nieznany sprawca postrzelił psa, który znajdował się na terenie zamkniętej posesji. Suczka imieniem Abi trafiła do kliniki, a jej właścicielka zaapelowała o pomoc w ustaleniu tożsamości osoby, która raniła czworonoga.

📢 100 mln zł na drogi. Z pieniędzy mogą skorzystać poznańskie osiedla. "To nasze małe ojczyzny" Poznańska Platforma Obywatelska przedstawiła swoje plany finansowania osiedli na nową kadencję. Rady osiedli mogą dostać aż 100 milionów na budowę i remonty dróg. Projekt uchwały zostanie poruszony podczas najbliższej sesji rady miasta.

📢 Zwycięzca "zjadł" konkurencję! W Poznaniu odbyły się mistrzostwa w jedzeniu pączków. Zobacz zdjęcia W XVIII Mistrzostwach Poznania w jedzeniu pączków udział wzięło aż 75 śmiałków, którzy stanęli naprzeciw stercie słodkości. Najlepszy z nich "zjadł" konkurencję i oczyścił talerz w czasie 5 minut i 38 sekund. Jako nagrodę wziął na wynos... paczkę pączków. 📢 Tak mieszka Krzysztof Stanowski. Luksusowa posiadłość z boiskiem właściciela Kanału Zero. Drogi dom Krzysztofa Stanowskiego – galeria zdjęć Jak mieszka Krzysztof Stanowski? Musisz zajrzeć do luksusowej posiadłości właściciela Kanału Zero. Popularny dziennikarz uwił swoje rodzinne gniazdko w samym środku lasu. Boiska i strefy kibica pozazdrości każdy fan piłki nożnej. Zobacz w galerii przepiękny dom Krzysztofa Stanowskiego.

📢 Takie są godziny przelewów z ZUS. Oto, kiedy pieniądze trafiają na konta Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmuje się między innymi wypłacaniem emerytur, rent, ale także od kilku lat 800 plus. ZUS świadczenia pieniężne wypłaca głównie na konta bankowe. Zobaczcie, w jakich godzinach wychodzą przelewy z ZUS i kiedy trafiają na konta świadczeniobiorców. 📢 Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku. Kiedy pieniądze trafią na ich konta? Od kilku tygodni dużo mówi się o wypłatach nauczycieli. W 2024 roku ta grupa zawodowa otrzymała podwyżki, które jeszcze nie trafiły na ich konta, a mają być wypłacane z wyrównaniem od stycznia. Jak będą wyglądały zarobki nauczycieli i kiedy obiecana podwyżka trafi na ich konta? Sprawdzamy. 📢 Takie będą rachunki za prąd od 1 lipca 2024 roku. Oto, ile więcej zapłacimy Ceny prądu choć jeszcze zamrożone już wzbudzają emocje. Od 1 lipca 2024 roku nasze rachunki za energię elektryczną bardzo wzrosną, co z pewnością odczujemy w portfelach. Szykuje się, że zapłacimy o około 40% więcej. Zobaczcie jak realnie zmienia się stawki za prąd w drugim półroczu 2024 roku.

📢 Tak wygląda influencerka Justyna Ryszka. Zobacz gorące zdjęcia modelki, przyjaciółki Patrycji Tuchlińskiej Justyna Ryszka ma na koncie kilka sukcesów w konkursach piękności. Modelka i fotomodelka pojawiła się ostatnio na premierze filmu "Dziewczyna influencera". W mediach społecznościowych jest bardzo aktywna. Prywatnie przyjaźni się z Patrycją Tuchlińską. partnerką Józefa Wojciechowskiego, szefa J.W. Construction Holding. 📢 Te osoby nie trafią do wojska w 2024 r. Kto nie zostanie powołany na ćwiczenia? Kogo ominą wezwania Wojskowego Centrum Rekrutacji do armii? Powołania do wojska w 2024 r. Wojskowe Centrum Rekrutacji tylko w nadchodzącym roku może powołać na ćwiczenia nawet 250 tys. osób. Wszystko w związku z działaniami Ministerstwa Obrony Narodowej. Opublikowano listę osób, które mogą dostać powołanie do odbycia służby wojskowej. W Polsce powszechny obowiązek służby wojskowej obejmuje mężczyzn. W niektórych przypadkach obejmuje on także kobiety. Kogo dokładnie dotyczy? Powołania spodziewać może się każdy, kto podczas komisji wojskowej otrzymał kategorię wojskową "A". Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki. Kto dostanie, a kto uniknie wezwania na ćwiczenia wojskowe w 2024 r.?

📢 Takie będą najmodniejsze fryzury wiosną 2024. Mamy zdjęcia i inspiracje Modne fryzury to takie, które aktualnie są w trendach, widzimy je na Instagramie czy w serialach i filmach Netflixa. To też takie uczesania, w których czujemy się dobrze. Warto pamiętać, ze dobrze dobrana fryzura nie tylko poprawi naszą samoocenę, ale nawet odejmie nam lat. Zobaczcie zdjęcia i inspiracje. 📢 Tragedia w Poznaniu. 5-latek wypadł z okna kamienicy należącej do kurii. Roman Giertych obwinia abp. Gądeckiego Do tragicznego wypadku doszło 26 września 2023 roku w kamienicy będącej własnością archidiecezji poznańskiej. Pięciolatek wypadł z okna na drugim piętrze. Zmarł w szpitalu w październiku. Roman Giertych wystosował oficjalny list do abp. Stanisława Gądeckiego w sprawie śmierci dziecka. O sytuacji informuje "Gazeta Wyborcza".

📢 Tablice rejestracyjne w Polsce. Taki będzie nowy wzór - zmiany od czerwca 2024 roku Od czerwca 2024 roku polscy fani motorsportu będą mieli okazję zobaczyć coś nowego. Tablice rejestracyjne dedykowane właśnie dla aut rajdowych i wyścigowych. Jak będą wyglądać?

📢 Na wieży katedry poznańskiej powstanie punkt widokowy. Projekt jest już realizowany Na wieży katedry poznańskiej powstanie taras widokowy. Projekt rewitalizacji atrakcji turystycznych Ostrowa Tumskiego jest w trakcie realizacji. 📢 Zobacz najpiękniejsze budynki w Poznaniu. Przynoszą miastu chlubę! [Zdjęcia] Poznań jest w ciągłym remoncie, a w mieście powstają nowe budynki, mosty oraz drogi. Warto zatrzymać się na chwilę, by rozejrzeć się wokół i rozeznać, które budowle Poznania wprawiają nas w zachwyt, a które po prostu kłują w oczy. W naszej galerii przedstawiamy najpiękniejsze poznańskie budynki. W ostatnich 10 latach zdobywały one nagrodę architektoniczną Prezydenta Miasta Poznania im. J.B. Quadro. 📢 Tu nie będzie prądu w Poznaniu i okolicy. Oto planowane wyłączenia od 5 do 9 lutego. Zobacz, gdzie i kiedy nastąpi przerwa w dostawie Kolejny tydzień przynosi następną listę planowanych wyłączeń prądu. W dniach od 5 do 9 lutego Enea Operator zapowiedział przerwy w dostawie prądu w różnych częściach Poznania i w okolicach. Gdzie i kiedy nie będzie prądu? Sprawdź w galerii szczegółowe daty, godziny i adresy.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 05.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Awantura o wypłaty w Urzędzie Miasta Poznania. Księgowe mają dość: Nie szanuje się nas, ani naszej pracy Kadrowe, które pracują w szkołach i przedszkolach mają dość. Od dawna czują się niedoceniane – zarabiają mało, obowiązków mają aż nadto, a odpowiedzialności jeszcze więcej. Wdzięczności nie uświadczą. Jacek Jaśkowiak odpowiada: - Chciałbym, żeby zarabiały więcej. 📢 Ważne odkrycie poznaniaka! Odnalazł największy fragment asteroidy. Może przyczynić się do odkrycia tajemnicy! Poznaniak dokonał ważnego odkrycia. Kryspin Kmieciak odnalazł największy fragment asteroidy 2024 BX1, która nocą 21 stycznia rozjaśniła niebo nad wschodnimi Niemcami. "Gwiazdka z nieba" została odnaleziona w okolicy miejscowości Ribbeck, na północny zachód od Berlina.

📢 Agencja Mienia Wojskowego czyści magazyny. Można się ubrać od stóp do głów! Wojsko sprzedaje ubrania. Mamy zdjęcia i ceny Ubierz się od stóp do głów z wojskiem! W sklepie internetowym Agencji Mienia Wojskowego można kupić koszule, spodnie, bluzy, a także obuwie i okrycia wierzchnie. Ceny są wyjątkowo atrakcyjne! W naszej galerii znajdziesz aktualne oferty. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. 📢 Oto najlepsze pączki w Poznaniu. Które cukiernie są najlepiej oceniane? Sprawdź, gdzie warto pójść w tłusty czwartek! Tłusty czwartek coraz bliżej, a to oznacza poszukiwanie najlepszych pączków w całym Poznaniu. W mieście nie brakuje różnych kawiarni, cukierni i pączkarni, które oferują bardzo dobre produkty. Jednak niektóre takie miejsca cieszą się większym uznaniem klientów niż inne. Gdzie w Poznaniu kupimy najlepsze i najsmaczniejsze pączki? Przedstawiamy listę najlepiej ocenianych miejsc według użytkowników wyszukiwarki Google.

📢 Tak bawili się sportowcy i goście w hotelu Andersia w Poznaniu. Oto zdjęcia z 66. Enea Balu Sportowca "Głosu Wielkopolskiego" Za nami 66. Enea Bal Sportowca "Głosu Wielkopolskiego". W piątkowy wieczór w hotelu Andersia w Poznaniu poznaliśmy najlepszych sportowców i trenera Wielkopolski w 2023 roku. Triumfowali kajakarka Martyna Klatt oraz jej trener Tomasz Kryk. Na bal przybyli wybitni sportowcy i liczni goście. Jak zwykle zabawa trwała do białego rana. Zobaczcie na zdjęciach, jak bawili się uczestnicy 66. Enea Balu Sportowca "Głosu Wielkopolskiego" w Poznaniu. 📢 Studniówka 2024 w Poznaniu. Wielki bal w środku tygodnia. Tak bawili się uczniowie ZSGD i XVIII LO. Zobacz zdjęcia z tej wyjątkowej imprezy Luty rozpoczął się kolejną studniówką. W pałacu w Batorowie spotkali się uczniowie ostatnich klas Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych, a przyszłym maturzystom towarzyszył fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Zobacz zdjęcia z ich studniówki!

📢 Przygarnij uroczego kundelka ze schroniska w Poznaniu! Te psy czekają na właścicieli. Zobacz ich zdjęcia Urocze kundelki ze schroniska dla zwierząt w Poznaniu czekają na właścicieli. Z pewnością będą fantastycznymi przyjaciółmi! Są wśród nich samce i samice, psy młode i starsze, towarzyskie i te bardziej nieufne. Chcesz adoptować jednego z nich? Koniecznie zobacz galerię zdjęć psich słodziaków. 📢 Nie do wiary! Tak wyglądał Poznań w 2000 roku. Pamiętasz takie miasto? Zobacz wyjątkowe zdjęcia Tak wyglądał Poznań w 2000 roku. Miasto bardzo się zmieniło? Narzekamy na korki, na przebudowy ulic, na wieczne remonty. Szybko ulatuje z pamięci, że Poznań jeszcze zaledwie 24 lata temu wyglądał zupełnie inaczej... Zobaczcie niezwykłe zdjęcia z archiwum "Głosu Wielkopolskiego" i oceńcie sami, czy rozpoznacie wszystkie miejsca!

📢 Oni mają trudny charakter. Osoby o tych imionach są uparte i wredne. Z nimi ciężko się dogadać 5.02.2024 Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Te osoby bywają uparte i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion. 📢 Presja ma sens. Czynsze w Poznańskim TBS nie wzrosną po raz pierwszy od 10 lat. Sądowa walka z podwyżkami wciąż trwa Dokładnie rok temu jako pierwsi informowaliśmy o planowanych podwyżkach czynszów w PTBS. W skrajnych przypadkach miała ona sięgnąć nawet ponad 10 zł za m kw. mieszkania. W tym roku po raz pierwszy od 10 lat towarzystwo nie planuje wprowadzenia podwyżek czynszów. W jednym przypadku czynsz nawet zostanie obniżony.

📢 Tak wygląda najbardziej wystrzałowe miasto w Wielkopolsce! Jest idealne na wycieczkę. Pyzdry polecają znani blogerzy Addicted2travel Szukasz pomysłu na weekend w Wielkopolsce? Znamy miejsce, które idealnie nadaje się na wycieczkę! Pyzdry, bo o nie chodzi, noszą miano najbardziej "wystrzałowego" miasta w regionie. To właśnie właśnie tutaj po raz pierwszy w Polsce użyto armaty podczas wojny domowej w 1383 roku. Sielskie widoki, wydmy śródlądowe, baseny, bajecznie położone pole lawendy, ciekawy street art, piesze wędrówki, spływ po Warcie, place zabaw, zabytki – to wszystko i wiele więcej znajdziesz zaledwie godzinę jazdy od Poznania. Pyzdry są szczególnie polecane przez popularny blog Addicted2travel. 📢 Gdzie pojechać na wycieczkę w Wielkopolsce? Oto 10 idealnych miejsc na krótką wyprawę. Zobacz i pojedź koniecznie! W Wielkopolsce nie można się nudzić! Są tu wspaniałe zabytki, obiekty historyczne, ale i wyjątkowo malownicze krajobrazy. Wybraliśmy 10 atrakcyjnych miejsc w województwie wielkopolskim, które są idealne na jednodniową wycieczkę. Poznaj je w naszej galerii.

📢 Studniówka 2024. Zobacz, jak bawili się przyszli maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego! Lutym jest kolejnym miesiącem sezonu studniówkowego, który rozpoczął się już na początku stycznia. W Domu Żołnierza w Poznaniu spotkali się uczniowie klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Poznańskich Olimpijczyków. Zobacz zdjęcia z ich studniówki! 📢 Widowiskowe tańce na Studniówce 2024 w III LO. Zobacz zdjęcia! Lutym jest kolejnym miesiącem sezonu studniówkowego, który rozpoczął się już na początku stycznia. W Hotelu Mercure w Poznaniu spotkali się uczniowie klas maturalnych III LO w Poznaniu. Towarzyszył im fotoreporter z Głosu Wielkopolskiego. Zobacz zdjęcia z ich studniówki!

📢 Protest rolników w Poznaniu. 1000 traktorów ma wjechać do stolicy Wielkopolski. Znamy szczegóły! 9 lutego dobędzie się wielki protest rolników. Wyjadą na autostrady, drogi krajowe i lokalne, ale przede wszystkim zablokują granicę z Ukrainą. W ten sposób chcą pokazać swój sprzeciw wobec polityki Komisji Europejskiej. Głównie chodzi o import produktów rolnych z Ukrainy oraz Europejski Zielony Ład. Organizatorzy zapowiadają, że do Poznania przyjedzie tego dnia 1000 traktorów.

📢 Gnieźnieńska policja poszukuje tego mężczyzny. Ukradł wody toaletowe z 5 tysięcy! Gnieźnieńscy policjanci opublikowali wizerunek mężczyzny, który kilkukrotnie w ostatnich miesiącach okradał gnieźnieńskie drogerie. Osoby, które rozpoznają poszukiwanego, proszone są o kontakt. 📢 Nauczyciel też potrafi! Najlepsze riposty dla bezczelnych uczniów. Hity sprawdzianów wracają po feriach Wszystko wskazuje na to, ze wkrótce znikną prace domowe, ale o jedno nauczyciele mogą być spokojni. W planach nie ma z pewnością likwidacji klasówek i kartkówek, bo jak inaczej sprawdzić gruntownie wiedze ucznia? Niektórzy uczniowie traktują sprawdziany z przymrużeniem oka i dla wielu nauczycieli to prawdziwy horror. Jedni od razu stawiają jedynki, inni odpowiadają z humorem. 📢 Richard Bona w Poznaniu. Światowej sławy muzyk zagrał w stolicy Wielkopolski i spotkał się ze studentami Akademii Muzycznej Richard Bona – zdobywca nagrody Grammy, multiinstrumentalista, producent, legenda basu – pojawił się w Poznaniu. Zagrał w klubie Blue Note i spotkał się ze studentami poznańskiej Akademii Muzycznej.

📢 Studniówka 2024 w Poznaniu. Te dziewczyny olśniły swoimi kreacjami. Zobacz najpiękniejsze stylizacje z balów maturalnych. Mamy zdjęcia! Studniówki to prawdziwe kopalnie oszałamiających kreacji! Niektóre przyszłe maturzystki stawiają na klasykę w postaci długich czarnych sukienek, inne zaskakują swoimi wyborami, decydując się na odważne kolory czy niespotykane fasony. Jedno jest pewne, nie sposób wybrać tylko jednej najpiękniejszej! Zobaczcie zdjęcia!

📢 Przy Podgórnej w Poznaniu robotnicy odkryli wielkiego potwora! Nasz reporter zrobił unikalne zdjęcia Doosanusa posnaniensisa. Zobacz! Żyje zazwyczaj w miastach, ale spotykany jest również poza nimi. Chętnie bytuje w wysoko przekształconym środowisku. Jest wszystkożerny - beton, cegła, gruz, ziemia stanowią jego ulubiony pokarm. Doosanusa posnaniensisa odkryli robotnicy pracujący przy ulicy Podgórnej w Poznaniu. 📢 "Makabryła" w centrum miasta. Tak ponad 10 lat temu powstawała Galeria MM w Poznaniu. Efekt nie wszystkich zachwycił. Zobacz zdjęcia Galeria MM od początku wzbudzała wiele kontrowersji. W trakcie jej budowy, poznaniacy ze zdumieniem obserwowali postęp prac i kolejne pojawiające się elementy. Efekt końcowy także nie wszystkich zachwycił, skutkiem czego była nominacja i trzecie miejsce w konkursie Makabryła. Czy faktycznie zasłużyła na to miano? Zdania do dziś są podzielone. W naszym artykule przypominamy początki tej poznańskiej galerii.

📢 Ta szkoła w Wielkopolsce zrezygnowała z prac domowych już kilka lat temu. "Nasi uczniowie uwielbiają to" Obowiązkowe zadania domowe znikną ze szkół podstawowych. Jednak są placówki, dla których brak prac domowych to codzienność od wielu lat. Jedną z nich jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie, gdzie kilka lat temu zrezygnowano z zadawania codziennych zadań domowych. 📢 Oto aplikacje, które kradną pieniądze i dane. Szybko je usuń Gry, aplikacje do robienia zdjęć i ich edycji czy liczenia kroków - wszędzie tam mogą być ukryte niebezpieczne oprogramowania, które będą próbowały wykraść nasze dane osobowe i pieniądze. Warto przy instalowaniu nowych aplikacji dokładnie sprawdzić pochodzenie i opinie na jej temat. Mamy dla Was listę niebezpiecznych aplikacji, które musicie samodzielnie usunąć z telefonu.

📢 Błyszczące paznokcie, czyli lipgloss nails to hit tego roku. Wyglądają naturalnie, a jednocześnie są zjawiskowe. Zobacz, jak je zrobić! Lipgloss nails to paznokcie, które z pewnością prędko nie wyjdą z mody. Są subtelne, a inspiracją do ich stworzenia był błyszczyk do ust. Świetnie sprawdzą się zarówno u dojrzałych pań, jak i młodych dziewczyn. Taki manicure zachwyci zarówno koleżanki z pracy, jak i znajomych na balu karnawałowym. Zobacz, jak wygląda i jak go zrobić. 📢 Wybrano nowego dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Dwudziesty w ponad 100-letniej historii! Wiesław Krzewina, wcześniej kierujący Leśnym Zakładem Doświadczalnym w Murowanej Goślinie należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego, został nowym dyrektor Lasów Państwowych w Poznaniu. Na stanowisku zastąpił Andrzeja Koniecznego, kierującego poznańską dyrekcją od 1 sierpnia 2021 roku.

📢 66. Enea Bal Sportowca "Głosu Wielkopolskiego" w Poznaniu. Tak sportowcy i goście prezentowali się na ściance. Zobacz zdjęcia Enea Bal Sportowca "Głosu Wielkopolskiego" przeszedł do historii. W piątkowy wieczór w hotelu Andersia w Poznaniu poznaliśmy najlepszych sportowców i trenera Wielkopolski w 2023 roku. Na balu pojawili się wybitni sportowcy i liczni goście. Zobaczcie, jak prezentowali się na ściance w obiektywie fotoreporterów. 📢 Tu opłaca się studiować! Oto 15 kierunków w Poznaniu, po których zarabia się najwięcej. Tak wygląda prestiżowy ranking! Gdzie w Poznaniu opłaca się studiować? Prezentujemy 15 najlepszych kierunków studiów z Poznania i Wielkopolski. Po ich ukończeniu zarabia się najwięcej. W pierwszej piętnastce znalazło się trzynaście kierunków z Poznania i dwa z Wielkopolski. Ranking stworzyliśmy na podstawie Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Sprawdź, jak prezentuje się prestiżowe zestawienie!

📢 Oto Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony" - tak dziś mieszka. Zobaczcie zdjęcia jej domu [3.02.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". W październiku wprowadził się do niej Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego - mężczyzna, którego wybrała w programie "Rolnik szuka żony" 📢 Po raz pierwszy zaprezentowano mury dawnej kuchni królewskiej na Zamku Przemysła. Zobacz zdjęcia! Badania archeologiczne na wzgórzu Przemysła trwają od sierpnia 2023 roku. Dziś, w piątek 2 lutego, po raz pierwszy zaprezentowano mury najstarszej - lub jednej z najstarszych - dawnej kuchni królewskiej. Zabytek pochodzi z XIV lub XV wieku. Zobacz zdjęcia!

📢 Studniówka 2024 w Szkole Baletowej w Poznaniu. Zobacz, jak bawiły się przyszłe maturzystki! Sezon studniówkowy trwa w pełni. W Poznaniu rozpoczął się już na początku stycznia. 27 stycznia swoją studniówkę mieli uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej - Lipczyńskiej w Poznaniu. Imprezę zorganizowali w 3-gwiazdkowym hotelu w Przeźmierowie! 📢 Najlepsze memy na tłusty czwartek 2024. Oto zabawne obrazki o pączkach. Zobacz! Tłusty czwartek to wielkie święto dla wszystkich, którzy uwielbiają pączki. Najsłodszy dzień w 2024 roku przypada 8 lutego i zaowocował wysypem w internecie niezliczonej liczby memów, demotywatorów i innych śmiesznych obrazków. Wszystkie łączą ci sami słodcy i nadziani bohaterowie, czyli pyszne pączki. Zobacz najśmieszniejsze memy i demotywatory o tłustym czwartku.

📢 Tak wyglądają luksusowe i bajecznie drogie mieszkania i apartamenty w Poznaniu! Oto najdroższe mieszkania na sprzedaż Wnętrza tych mieszkań robią wrażenie, ale... ich ceny także. Za duży metraż, piękny wystrój i dobrą lokalizację trzeba sporo zapłacić. W stolicy Wielkopolski nawet kilka milionów złotych! Jakie luksusowe apartamenty są obecnie dostępne? Przygotowaliśmy dla Was galerię najdroższych mieszkań w Poznaniu na sprzedaż.

📢 Niesamowite zdjęcia ze studniówki Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych i XXVIII LO! Uczniowie bawili się do białego rana! Uczniowie Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu przeżyli niezapomniane chwile w poznańskim Domu Żołnierza! Fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego" uwiecznił wyjątkową imprezę tegorocznych maturzystów. Zobacz zdjęcia ze studniówki uczniów ZSBD. Jednego możemy być pewni, emocji nie zabrakło!

📢 Miał być kościół, będzie park. Poznań ogłasza konkurs na jego zaprojektowanie Na poznańskiej Łacinie, w miejscu planowanego kościoła, powstanie park wzorowany na koncepcji tzw. ogrodów św. Franciszka. Miasto ogłosiło właśnie konkurs na jego zagospodarowanie. Będą mogli się do niego zgłaszać studenci czterech poznańskich uczelni wyższych. 📢 Idealne na ferie! Zobacz gorące kierunki z lotniska w Poznaniu. Gdzie polecisz z Ławicy? Zima to idealny czas na podróże do cieplejszych krajów. Z poznańskiego lotniska Ławica polecimy do wielu ciekawych miejsc. Pod koniec ubiegłego roku uruchomiono nowe połączenia, wśród nich - Dubaj, Lizbona, czy jordański Amman, ale też miasta idealne na tzw. city break. Zobacz kierunki lotów z Poznania na najbliższe miesiące!

📢 Takie znaki zodiaku mają najgorsze mamy. Zobacz horoskop Według horoskopów nasze znaki zodiaku wpływają na to jacy jesteśmy. To właśnie jeden z dwunastu znaków zodiaku może odpowiadać za to czy jesteśmy nerwowi, kochliwi, opiekuńczy czy zaborczy. Właśnie na podstawie znaczenia przypisanego znakom zodiaku sprawdziliśmy kobiety spod jakich znaków zodiaku najgorzej odnajdują się w roli matki. 📢 Sprawdź, gdzie w Poznaniu działają kluby seniora. Prezentujemy listę klubów w poszczególnych dzielnicach W stolicy Wielkopolski funkcjonuje kilkaset klubów dla seniorów przeznaczonych dla osób powyżej 55. lub 60. roku życia. Przygotowaliśmy szczegółowe zestawienie. 📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Prześlij Wasze zdjęcie do wielkiej galerii i dodatku do gazety z okazji święta zakochanych! Czeka nagroda: 50 000 zł na realizację marzeń Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety! 📢 Takich mebli z PRL poszukują kolekcjonerzy - ceny, zdjęcia. W 2024 roku można się na nich wzbogacić Urządzanie wnętrz w starym stylu czy duchu vintage jest obecnie w modzie. Stare meble z czasów PRL dostają drugie życie - takie odrestaurowane perełki na aukcjach internetowych są niekiedy sporo warte. Masz takie stare fotele, krzesła, komody, kredensy? Możesz na niektórych zarobić. Zobacz stare meble poszukiwane przez kolekcjonerów. Oto ceny i zdjęcia.

📢 Tak wyglądał Stary Rynek w Poznaniu 50 lat temu. Jedna rzecz zaskakiwała! Oto archiwalne zdjęcia Stary Rynek w Poznaniu to wizytówka miasta i miejsce najchętniej odwiedzane przez turystów. Od dłuższego czasu to jeden wielki plac budowy. Na szczęście remont serca miasta powoli zbliża się do końca. Zajrzeliśmy do zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego i znaleźliśmy zdjęcia Starego Rynku w Poznaniu z początku lat 70. XX wieku. Jedna rzecz szczególnie zaskakiwała. O co chodzi? Zobacz galerię zdjęć! Tak wyglądało to miejsce ponad 50 lat temu. 📢 Kryształy, kolorowe szkło, porcelana z PRL - zdjęcia, aktualne ceny. Dziś te stare naczynia, wazony, figurki warte są majątek W latach 70. i 80. były bardzo modne i zdobiły niejedną meblościankę peerelowskiego mieszkania. Stare kryształowe i porcelanowe wazony, naczynia, figurki, kury i takie z kolorowego szkła w 2024 roku nie dość, że wracają do łask, to kosztują krocie.

📢 Wybierz z nami Super Babcię i Super Dziadka 2024! Zobacz piękne życzenia dla seniorów i zgłoś swoich dziadków do akcji. Z okazji Dni Babci i Dziadka publikujemy życzenia dla seniorów przesłane przez Czytelników. Sami seniorzy opowiadają także, jak pięknie być dziadkami. Trwa głosowanie, w którym Czytelnicy wybierają Super Babcię i Super Dziadka 2024. Na laureatów czeka mnóstwo nagród. 📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Trwa głosowanie - zobacz liderów handlu w naszym regionie! Możesz jeszcze zgłosić swojego kandydata! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208.

📢 Znaczki pocztowe z PRL - aktualne ceny i zdjęcia. Tyle są warte najdroższe unikaty i kolekcje Stare znaczki pocztowe z czasów PRL są dziś na wagę złota. Można je sprzedać i dostać za nie sporą sumę. Kiedyś było to modne hobby - dziś to prawdziwy skarb. Polskie, zagraniczne, z PRL-u, a nawet przedwojenne –niektóre są warte majątek. Zobacz najdroższe oferty sprzedaży starych znaczków pocztowych na portalu OLX. 📢 Rusz się z domu! 21 miejsc idealnych na krótką wycieczkę w Wielkopolsce. Poleca je Addicted2travel.pl Szukasz ciekawego miejsca na krótki wypad gdzieś niedaleko Poznania? Autorzy bloga Addicted2travel.pl polecają 21 miejsc w Wielkopolsce, gdzie warto wybrać się na wycieczkę. 📢 Premiera książki "Świat według Kiepskich". Zobacz fotogalerię z tego wydarzenia W środę odbyła się premiera książki "Świat według Kiepskich. Zwariowana historia kultowego serialu Polsatu". W wydarzeniu wzięli udział twórcy serialu, oraz obsada, która wcielała się w kultowe postacie. Prezentujemy fotogalerię z premiery książki o postaciach, których serialowe życie śledziło wielu z nas.

