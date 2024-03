Przegląd prasy 7.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Opłaty za sanatorium NFZ 2024. Tyle zapłacisz za pobyt w pokoju jednoosobowym, dwuosobowym i wieloosobowym. Sprawdź! 05.03.2024”?

Opłaty za sanatorium NFZ 2024. Tyle zapłacisz za pobyt w pokoju jednoosobowym, dwuosobowym i wieloosobowym. Sprawdź! 05.03.2024 Ile zapłacisz za pobyt w sanatorium w 2024 roku? Każdy pacjent, który przebywa w sanatorium uzdrowiskowym, ponosi koszt zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju.

📢 Prawdziwe Fame MMA. Biedronka z Lidlem walczą na ceny, internauci robią memy. Najlepsze memy o wojnie gigantów. Weźcie popcorn! To prawdziwe Fame MMA: dwóch gigantów handlu - Biedronka i Lidl - walczy na ceny, nie oszczędza się, nie udaje. A Polacy robią popcorn, biją brawo i chcą więcej. Nie tylko stojąc w kolejkach do dyskontów po kolejne artykuły w promocyjnych cenach, także w przed ekranem telefonu i komputera. Kto wygrywa tę wojnę w Internecie? Sprawdźcie sami!

📢 Nagość w przestrzeni publicznej. Skandaliczna sesja zdjęciowa w Krakowie i ekshibicjoniści z Wielkopolski Nieoczekiwane sesje zdjęciowe, nagie parady i publiczne wystąpienia seksualne stają się coraz częstszymi zjawiskami w polskich miastach. Ostatnio mieszkańcy Krakowa byli zszokowani sesją zdjęciową nagiej kobiety, która odbyła się w świetle dnia. Nie jest to jednak jedyny przykład ekshibicjonizmu w miejscach publicznych - podobne zdarzenia mają miejsce również w Wielkopolsce.

Prasówka 7.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Córka Izabelli Scorupco - tak dziś wygląda 26-letnia Julia. Mamy zdjęcia! [7.03.2024] Julia Scorupco, córka znanej aktorki i modelki Izabelli Scorupco oraz legendarnego hokeisty Mariusza Czerkawskiego, od lat przyciąga uwagę mediów i fanów. Niedawno 26 lat, a jej życie jest przedmiotem zainteresowania wielu osób. Zobaczmy, jak wygląda obecnie Julia Scorupco. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Alicja Walczak z "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [7.03.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. 📢 Bruce Willis ma sobowtóra z milionem fanów na Instagramie. Tak wygląda Pablo Perillo. Mamy zdjęcia! [7.03.2024] Bruce Willis ma sobowtóra. To Pablo Perillo, aktor pochodzący z Argentyny, który zdobył rozpoznawalność jako sobowtór Bruce'a Willisa. Jego popularność na Instagramie jako Bruce Willis Double albo Dobledebruce szybko rośnie, przyciągając uwagę milionów internautów. W tym artykule zgłębimy tajemnicę fenomenu tego niezwykłego sobowtóra.

📢 "Mam talent" - oto lista polskich gwiazd, które próbowały swych sił w tym programie [7.03.2024] 2 marca telewizyjna stacja TVN rozpoczęła emisję 15. edycji programu "Mam Talent". To właśnie tutaj niezwykli ludzie mają szansę zaprezentować swoje wyjątkowe talenty, wzbudzając zachwyt widzów. Występujący prezentują swoje umiejętności wokalne, taneczne, iluzjonistyczne i akrobatyczne. Jakie gwiazdy dzisiejszej sceny wzięły udział w tym programi. Zajrzyjcie do naszej galerii. 📢 Magdalena Boczarska - tak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia! [7.03.2024] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska. To aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Na swoim koncie ma grę w takich filmach, jak między innymi "Sztuka kochania", "Różyczka", "Piłsudski" czy "Obywatel". Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska.

📢 Tak mieszka Małgorzata Pieczyńska. "Żyje na dwa domy". Zobaczcie zdjęcia! [7.03.2024] Małgorzata Pieczyńska w serialu "Dewajtis" zagrała Olgę Czertwan, macochę Marka. Film wyprodukowany przez Telewizję Polską zbiera świetne recenzje. Podobnie, jak aktorzy, którzy w nim zagrali. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Małgorzata Pieczyńska z "Dewajtis".

📢 Oto najpiękniejsze zamki w Wielkopolsce według National Geographic. Zobaczcie zdjęcia! [7.03.2024] Wielkopolska pełna jest historycznych obiektów pamiętających początki państwa polskiego. Do dziś możemy zwiedzać zamki i ruiny zamków oraz przepiękne pałace. National Geographic pokusił się o wybranie 5 najpiękniejszych zamków w Wielkopolsce. Zobaczcie, jakie warownie znalazły się na tej liście. 📢 Anna Mucha na odważnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda! [7.03.2024] Oto odważne zdjęcia Anny Muchy. Zobaczcie, jak na nich wygląda! Anna Mucha to polska aktorka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych ról. Widzowie pokochali ja między innymi za rolę Magdy w serialu "M jak miłość". Anna Micha jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zamieszcza tam wiele odważnych zdjęć. Jak odważnych? Zajrzyjcie do naszej galerii i sami się przekonacie! 📢 Tak wygląda dziś Dieter Bohlen z Modern Talking. Ma 70 lat. Zobaczcie zdjęcia [7.03.2024] Dieter Bohlen z Modern Talking ma już 70 lat. Co ciekawe, dziś wygląda lepiej niż 40 lat temu. Dieter Bohlen to niemiecki muzyk kompozytor i producent, który w latach 80. XX wieku razem z Thomas Andersem współtworzył niezwykle popularny zespół Modern Talking. Thomas Anders stosunkowo często odwiedza Polskę. Wiemy, więc, jak wygląda. Dieter Bohlen w 2023 roku skończył 69 lat. Bardzo się zmienił. Zobaczcie, jak dziś wygląda.

📢 Leszek z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Krzysztof Stroiński. Ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [7.03.2024] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy". 📢 Tak Magdalena Cielecka wyglądała 20 lat temu. Dziś ma 52 lata. Zobaczcie zdjęcia [7.03.2024] Tak Magdalena Cielecka wyglądała 20 lat temu. Zobaczcie zdjęcia! Magdalena Cielecka to aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek teatralnych, telewizyjnych i filmowych. Znana jest z gry w takich filmach, jak między innymi: "Samotność w sieci", "Magda M.", "Belle Epoque" czy "Chyłka". Niedawno skończyła 52 lata. Zobaczcie, jak wyglądała na początku XXI wieku.

📢 Tak wygląda dziś Claudia Schiffer. Modelka ma 53 lata. Zobaczcie zdjęcia [7.03.2024] Tak wygląda dziś Claudia Schiffer. Ma 53 lata! Zobaczcie zdjęcia. Claudia Schiffer do modelka i aktorka, która sławę zdobyła na początku lat 90. XX wieku. Była wówczas jedną z najpopularniejszych i najlepiej zarabiających modelek na świecie. O pracę rywalizowała wówczas z takimi modelkami, jak: Linda Evangelista, Cindy Crawford, Elle Macpherson czy Naomi Campbell. Porównywano ją do Brigitte Bardot. Zobaczcie, jak dziś wygląda Claudia Schiffer. 📢 Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [7.03.2024] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Blok z serialu "Alternatywy 4" - tak dziś wygląda. Można odwiedzić to miejsce. Zobaczcie zdjęcia! [7.03.2024] Tutaj kręcono kultowy serial "Alternatywy 4". Tak dziś wyglądają te miejsca! Sławomir, Agnieszka i Kacper Szeligowie z Inowrocławia wybrali się w kolejną podróż śladami polskiego filmu. Tym razem odwiedziili Warszawę, by odnaleźć kultowe miejsca znane z serialu "Alternatywy 4". Dziś każdy może je odwiedzić i przypomnieć sobie doskonale znane kadry z komedii Stanisława Barei. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Oto Erika Eleniak ze "Słonecznego Patrolu" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia i jej tatuaże! [7.03.2024] Erika Eleniak, amerykańska aktorka, zdobyła sławę rolą Shaun McLain w kultowym serialu "Słoneczny Patrol". Ten film przyniósł jej międzynarodową rozpoznawalność. Sprawdźmy, jak dziś, po kilku dekadach, prezentuje się gwiazda "Słonecznego Patrolu". 📢 Oto Julia Kamińska w samej bieliźnie. Serialowa "Brzydula" na odważnych zdjęciach! "Piękna i zjawiskowa" [7.03.2024] Serial "Brzydula" sprawił, że Julia Kamińska stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Za rolę Urszuli Cieplak otrzymała nawet Telekamerę dla najlepszej aktorki. Tak Julia Kamińska wygląda na swoich prywatnych zdjęciach. Niektóre z nich są bardzo odważne. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Urszulę z "Brzyduli" w samej bieliźnie.

📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [7.03.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak się zmieniła! [7.03.2024] Tak wygląda Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach sprzed kilkunastu lat. Anna to uczestniczka 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Prowadzi gospodarstwo rolne w powiecie kaliskim w Wielkopolsce i stworzyła parę z Jakubem z Ostrowa Wielkopolskiego. Dotarliśmy do jej prywatnych zdjęć. Zobaczcie, jak zmieniła się Anna z "Rolnik szuka żony".

📢 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce! Mamy nowe dane na 2024 rok! [7.03.2024] Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów, na podstawie których stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Dane dotyczą tak zwanych wskaźników G, czyli wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie najbiedniejsze gminy w województwie wielkopolskim. 📢 Zysk emerytów netto. Mamy wyliczenia miesięcznego zysku na rękę po waloryzacji [7.03.2024] Stało się! Od 1 marca emerytury są wyższe ze względu na przeprowadzoną waloryzację emerytur. Tym razem przedstawiamy dla Państwa tabelę zysku na zmianach stawek emerytalnych świadczeń. Co to oznacza? Prezentujemy tabelę wzrostów poszczególnych emerytur po waloryzacji. 📢 To dzieje się z organizmem po czekoladzie. Mamy listę skutków spożywania czekolady [7.03.2024] Czekolada, kto z nas z pełnym przekonaniem mógłby powiedzieć, że jej nie kocha. Biała, gorzka, z orzechami czy nadzieniem, potrafi trafić nawet do najbardziej wybrednego gustu. Nic więc dziwnego, że w ciągu całego życia pochłaniamy ogromne ilości tej kakowej słodyczy.

📢 Mogliby kręcić tu sceny do serialu "The Last Of Us", a to tylko... Galeria Malta. Zobacz zdjęcia rozbiórki. Robią wrażenie! Gruzowisko, opuszczone parkingi, drzwi prowadzące donikąd, zwisające przewody czy wysuszone i połamane rośliny - tak mogłaby wyglądać scenografia do słynnego już serialu "The Last Of Us", będącego adaptacją postapokaliptycznej gry komputerowej. Czy tak mógłby wyglądać Poznań? Takie wrażenie można odnieść patrząc na zdjęcia z rozbiórki Galerii Malta. Na miejscu był nasz fotoreporter. Zobacz niesamowite ujęcia, także z powietrza!

📢 Duże zmiany w Radiu Poznań! Likwidator zaczął wręczać wypowiedzenia. Na pierwszy ogień poszedł kontrowersyjny Roman Wawrzyniak Likwidator Radia Poznań, Piotr Michalak rozpoczął wręczanie pracownikom wypowiedzeń, informuje "Gazeta Wyborcza". Z pracą pożegnali się kontrowersyjni redaktorzy: Roman Wawrzyniak oraz Arkadiusz Kozłowski. Likwidator zapowiada, że zwolnienia to dopiero początek zmian w Radiu Poznań.

📢 Aquanet wybuduje kanalizację na na przedmieściach Poznania. To dobra wiadomość dla mieszkańców kilku dzielnic Aquanet ogłosił plany inwestycyjne na rok 2024. Spółka wodociągowa planuje budowę kilkudziesięciu kilometrów sieci kanalizacyjnej na przedmieściach Poznania. Na lepszy dostęp do kanalizacji mogą liczyć m.in. mieszkańcy Kiekrza, Głuszyny, Skrzynek i Psarskiego. 📢 Igor Bykowski nowym Wielkopolskim Kuratorem Oświaty! Dziś został powołany przez ministrę edukacji Barbarę Nowacką Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk, wręczyła dziś nominację nowemu Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty. Dr Igor Bykowski został wybrany w konkursie. W środę 6 marca został oficjalnie powołany przez ministrę edukacji Barbarę Nowacką. Kim jest nowy Wielkopolski Kurator Oświaty? 📢 Mikrokawalerka, bunkier czy Żabka? Mieszkańcy pytają, co powstaje przed zamkiem w Poznaniu. Zobacz zdjęcia! Od kilku miesięcy przed Centrum Kultury Zamek w Poznaniu trwają prace budowlane. Na dziedzińcu pojawił się nowy pawilon, który wzbudza ciekawość mieszkańców. Co tam dokładnie powstaje? Mikrokawalerka, bunkier czy Żabka - padają propozycje zdezorientowanych poznaniaków. Zobacz zdjęcia i sprawdź, co znajdzie się w tym miejscu.

📢 Afera w zoo! Prezydent Poznania wręczył wypowiedzenie, a dyrektorka zoo pokazała L4. "Nadal jestem pracownikiem ogrodu zoologicznego" Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zadecydował o zwolnieniu z pracy dyrektorki zoo w Poznaniu. Decyzja ta jest efektem zarzutów wobec Ewy Zgrabczyńskiej, których szczegółowa treść trafiła do urzędu miasta. Dyrektorka zoo nie przyjęła jednak papierów, ponieważ jak twierdzi, przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim.

📢 Tak wygląda dom Justyny i Łukasza z programu "Rolnicy. Podlasie". Mamy zdjęcia! [6.03.2024] Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie". 📢 Piękne życzenia na Dzień Kobiet 2024: Śmieszne i poważne, wierszyki, obrazki i SMS. Wyślij życzenia dla kobiet 8 marca! Oto życzenia na Dzień Kobiet 2024 śmieszne i poważne wierszyki, życzenia SMS oraz zabawne obrazki. Na pewno sprawią przyjemność każdej pani. Wyślij piękne życzenia swojej mamie, żonie, dziewczynie, siostrze, przyjaciółce czy koleżance. Wśród naszych życzeń na Dzień Kobiet 2024 na pewno znajdziesz coś, co sprawi im radość!

📢 Opuszczajcie klapy i kupujcie kwiaty! Nadchodzi wielkie święto! Zobacz najlepsze memy o dniu kobiet, demotywatory i zabawne obrazki Dzień kobiet to święto pań i... sprzedawców tulipanów. Tego dnia życzenia i kwiatek dla ukochanej, koleżanki z klasy i mamy to niemal obowiązek dla wszystkich panów! Kto go nie wypełni, tego mogą czekać "ciche dni". Z okazji dnia kobiet o zapominalskich panach i roszczeniowych paniach powstało wiele memów, zabawnych obrazków i demotywatorów. W naszej galerii znajdziecie te najlepsze! 📢 Oferta była atrakcyjna cenowo. Wiemy, ile Urząd Miasta Poznania wydał na studia absolwentów uczelni Collegium Humanum! 13 urzędników z Poznania ukończyło studia MBA na Collegium Humanum. Urząd miasta nie ujawnił nazwisk absolwentów, jednak podał kwotę, jaką wydał na dofinansowywanie ich edukacji. Oferta Collegium Humanum w porównaniu z innymi uczelniami była atrakcyjna cenowo - mówi Joanna Żabierek, rzeczniczka urzędu miasta.

📢 Żonaci mężczyźni będą mogli zostać duchownymi? Taka decyzja zapadła w Kaliszu Biskup Kaliski ogłosił wprowadzenie diakonatu stałego w diecezji. Oznacza to, że duchownymi będą mogli zostać także mężczyźni, którzy są żonaci. 📢 Wielka wycinka drzew przy Ławicy w Poznaniu. Czy ma związek z remontem lotniska? Przy ul. Bukowskiej w okolicach lotniska Ławica w Poznaniu doszło do wycięcia wielu drzew. Władze lotniska otrzymały zielone światło na remont drogi kołowania samolotów. Czy te sprawy mają ze sobą związek?

📢 Lech Poznań ma problem w ataku. A miało być tak pięknie... Przedłużająca się absencja Mikaela Ishaka, koniec sezonu dla Artura Sobiecha, to nie jedyne problemy Lecha Poznań w ataku. W kolejnym, bardzo ważnym meczu w Zabrzu, zabraknie Filipa Marchwińskiego, który będzie musiał pauzować za kartki. Trenerowi Rumakowi został więc tylko Filip Szymczak.

📢 Rolnicy znów wyjechali na drogi w Wielkopolsce. 6 i 7 marca będą utrudnienia na A2 i DK11 Kierowcy znów muszą uzbroić się w cierpliwość. W dniach 6-7 marca odbędzie się protest rolników, który spowoduje utrudnienia w ruchu na węzłach Dąbie i Koło autostrady A2, a także na DK11. 📢 Prawdziwe skarby na Pchlim Targu! Co sprzedawcy Giełdy Staroci w Poznaniu oferują klientom? Zobacz zdjęcia! Poznaniacy po raz kolejny spotkali się w niedzielę na Pchlim Targu pod centrum handlowym M1. Wydarzenie to przyciąga tłumy, ze względu na ciekawe przedmioty, których nie znajdziemy nigdzie indziej, a przynajmniej nie w takiej cenie. Na straganach 25 lutego nie zabrakło staroci - mebli, zabawek i książek, ale też rękodzieła. Zobacz, co jeszcze można było "upolować"! 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Są wszystko wiedzące, wścibskie, wtrącają się we wszystko. Te teściowe utrudniają życie Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Na naszej liście znalazły się te damskie imiona, których znaczenie może przerazić młode żony oraz młodych mężów. Te kobiety są najczęściej nieprzewidywalne, zaborcze, wybuchowe i uwielbiają się wtrącać w życie młodych małżeństw. Zobaczcie, które imiona kobiet oznaczają najgorsze teściowe. Piątego marca obchodzimy w Polsce Dzień Teściowej.

📢 Oto najtańsze ogródki działkowe do kupienia w Poznaniu. Zobacz, ile kosztują i jak wyglądają! Na wiosnę kup sobie piękną działkę Ogródki działkowe to ratunek dla spragnionych zieleni mieszkańców bloków i kamienic. Pierwsze ciepłe i słoneczne dni sprawiają, że wiele osób coraz częściej myśli o takim zakupie. Ile kosztują najtańsze działki w Poznaniu? Sprawdzamy najnowsze ogłoszenia ogródków działkowych na sprzedaż. 📢 Warta wylewa! Hydrolodzy ostrzegają: "tendencja spadkowa jest bardzo powolna". Zobacz niesamowite zdjęcia z lotu ptaka! Wszyscy poznaniacy marzący o przejściu się Wartostradą muszą odłożyć swoje plany na później. Na wielu odcinkach Warty nadal panuje stan ostrzegawczy, a hydrolodzy ostrzegają przed powolną tendencją spadkową. - Trzeba być czujnym, ponieważ miejscami rzeka ma wypełnione koryto, rozlewając się na okoliczne tereny - mówi hydrolog Emilia Szewczyk.

📢 Oto zawody, w których zarabia się najmniej. To najsłabiej opłacane prace W 2024 roku najniższe zarobki dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynoszą 4242 zł brutto, a od 1 lipca będą wynosić 4300 zł brutto. Przy zatrudnieniu na pełnym etacie otrzymują niewiele ponad 3200 zł na rękę. Kto w Polsce zarabia najmniej? Oto najgorzej opłacane profesje. 📢 Dokąd wiosną i latem 2024 polecisz z Poznania? Loty z lotniska Ławica do znanych miast i ciepłych krajów! Zastanawiasz się, dokąd można polecieć z Poznania? Lotnisko Ławica oferuje wiele ciekawych kierunków. Jeśli chcesz wybrać się w weekend na tzw. city break lub na dłuższy wyjazd do ciepłych krajów, bez problemu znajdziesz połączenie z Poznania. Gdzie jeszcze można polecieć z Ławicy wiosną i latem 2024 roku? Wracają ciekawe kierunki!

📢 Tak wyglądała wielka budowa Poznania. Oto wyjątkowe zdjęcia z lat 60. i 70. ubiegłego wieku. Zobacz, jak zmieniało się miasto! Zajrzeliśmy do archiwum "Głosu Wielkopolskiego", żeby pokazać Wam, jak budowano Poznań w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Te lata to okres intensywnego rozwoju miasta, który przyniósł wiele znaczących inwestycji. Powstałe wtedy budynki i osiedla nie tylko zaspokoiły rosnące potrzeby mieszkańców, ale także nadały stolicy Wielkopolski nowoczesny charakter. Zobaczcie, jak wyglądała wielka budowa Poznania. Oto wyjątkowe zdjęcia, które pokazują, jak dynamicznie zmieniało się wtedy miasto.

📢 Oto wyjątkowo wystrzałowe miasto w Wielkopolsce! Jest idealne na weekendową wycieczkę. Znani blogerzy Addicted2travel polecają Pyzdry Szukasz pomysłu na weekend w Wielkopolsce? Znamy miejsce, które idealnie nadaje się na wycieczkę! Pyzdry, bo o nie chodzi, noszą miano najbardziej "wystrzałowego" miasta w regionie. To właśnie właśnie tutaj po raz pierwszy w Polsce użyto armaty podczas wojny domowej w 1383 roku. Sielskie widoki, wydmy śródlądowe, baseny, bajecznie położone pole lawendy, ciekawy street art, piesze wędrówki, spływ po Warcie, place zabaw, zabytki – to wszystko i wiele więcej znajdziesz zaledwie godzinę jazdy od Poznania. Pyzdry są szczególnie polecane przez popularny blog Addicted2travel.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 06.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Dramat! Po tych studiach najdłużej szuka się pracy w Poznaniu. Oto 15 najgorszych kierunków. Śprawdź ranking! Znalezienie satysfakcjonującej pracy od razu po studiach to często bardzo trudne wyzwanie. Dla wielu absolwentów to prawdziwa droga przez mękę. Prezentujemy 15 kierunków studiów w Poznaniu, po których najdłużej szuka się pracy. Wstydliwy ranking powstał na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Oto kierunki studiów, po których najdłużej szuka się pracy w Poznaniu. Sprawdź zestawienie!

📢 Oto memy po klęsce Lecha Poznań. Kibice są załamani, a internauci bezlitośni. Kolejorz został boleśnie sprowadzony na ziemię! Lech Poznań ma za sobą katastrofalny tydzień. Kolejorz najpierw odpadł z Pucharu Polski po dramatycznym boju z Pogonią Szczecin, a w niedzielę skompromitował się na boisku mistrza Polski, przegrywając aż 0:4 z Rakowem Częstochowa. Trener Mariusz Rumak obiecywał walkę o dublet, tymczasem już na starcie wiosny on i jego piłkarze zostali brutalnie sprowadzeni na ziemię. Kibice Kolejorza są załamani i wściekli, natomiast internauci bezlitośni. Te memy o Lechu Poznań mówią wszystko. Zobaczcie.

📢 Palce lizać! Oto 15 najlepszych restauracji w Poznaniu. Wygrały w plebiscycie znanego bloga MyTuJemy. Mamy nowy ranking! Plebiscyt blogerów z "Mytujemy" wyłonił najlepsze restauracje w Poznaniu. Wybrali je sami poznaniacy! Są to najlepsze miejsca na gastronomicznej mapie Poznania w 2023 roku. Z tych restauracji klienci wychodzili najedzeni i zadowoleni. Sprawdź w naszej galerii ranking 15 najlepszych restauracji w Poznaniu.

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 6.03.2024 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. 📢 Gdzie na kawę i deser w Poznaniu? Oto 10 najlepszych kawiarni. Wygrały w plebiscycie popularnego bloga MyTuJemy. Mamy nowy ranking Zastanawiasz się, gdzie w Poznaniu wypijesz smaczną kawę i zjesz pyszny deser? Przychodzimy z pomocą! Odkryj 10 najlepszych kawiarni w Poznaniu, wybranych przez internautów w plebiscycie popularnego bloga kulinarnego "MyTuJemy". Przejdź do galerii o zobacz ranking.

📢 Oto najstarsze osiedla z blokami wielkiej płyty w Poznaniu. Mamy ranking. Ile lat jeszcze wytrzymają? Możecie być zdziwieni! Osiedla z blokami z wielkiej płyty to symbol czasów PRL i krajobraz wielu miast w Polsce. Charakterystyczne budynki, choć często krytykowane, mają swoją niepowtarzalną historię i znaczenie. Które osiedla z blokami z wielkiej płyty w Poznaniu są najstarsze? Sprawdź ranking w przygotowanej przez nas galerii zdjęć.

📢 Kup tani dom lub mieszkanie od wojska! Oto najnowsze oferty Agencji Mienia Wojskowego. Ceny są atrakcyjne. Zobacz zdjęcia Chcesz kupić mieszkanie lub dom w atrakcyjnej cenie? Agencja Mienia Wojskowego wystawia na licytacje zapomniane powojskowe tereny, działki, a także nieruchomości, w których możesz zamieszkać. Oferta jest zróżnicowana – znajdziesz w niej propozycje zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miasteczkach powiatowych.

📢 Śnieżycowy Jar pod Poznaniem pełen kwiatów! Turyści są zachwyceni! Oto zdjęcia Rezerwat Śnieżycowy Jar budzi się do życia. W lesie pod Obornikami pojawiły się już pierwsze kwiaty. Turyści, którzy przyjechali zobaczyć kwitnące kwiaty, są wprost zachwyceni!

📢 Oto miliarderzy z Wielkopolski! Znaleźli się na nowej liście 100 najbogatszych Polaków według "Forbes". Kto ma najwięcej? Sprawdź! Magazyn "Forbes" opublikował listę 100 najbogatszych Polaków w 2023 roku. W zestawieniu jest 13 bogaczy z Wielkopolski. Jeden z nich - właściciel sieci sklepów spożywczych - ponownie znalazł się na drugim miejscu. Na liście widnieją też nazwiska właścicieli jednej z największych polskich firm farmaceutycznych. Zobacz listę najbogatszych Wielkopolan w naszej galerii. 📢 W Poznaniu odbyły się największe targi wędkarskie w Europie – Rybomania 2024. Zobacz zdjęcia! Największe i najważniejsze wydarzenie wędkarskie w Europie – tak reklamują jego organizatorzy rozpoczynające się w piątek na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich trzydniowe targi Rybomania 2024. W piątek obserwowaliśmy tłumy zwiedzających i 250 wystawców.

📢 Kobieta spędziła noc zamknięta w budynku poczty. Co się wydarzyło na urzędzie w Poznaniu? Do nietypowego zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Kobieta została zamknięta w urzędzie przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu i tam spędziła całą noc. Jak do tego doszło? 📢 Dzień Kota: Wielkie święto mruczków i ich oddanych kociarzy. Zobacz memy, demotywatory i zabawne obrazki o kotach i życiu z kotami 17 lutego obchodzimy Dzień Kota! W ten jeden z najważniejszych dni w kalendarzu kociarzy, kłaniamy się głęboko naszym mruczkom i serwujemy im najlepsze puszki z rybką. Gdy już spełnimy nasz obowiązek, możemy zabrać się za przeglądanie zebranych w tej galerii zabawnych obrazków. Gwarantujemy, że odnajdziesz tu wiele sytuacji z Waszego wspólnego życia, których wspomnienie poprawi Ci humor. Zobacz najlepsze memy i obrazki o kotach!

📢 Dyrektorka zoo w Poznaniu komentuje zatrzymanie przez policję. Podejmie kroki prawne! "Złożymy stosowne wnioski dowodowe do prokuratury" Kobieta twierdząca, że działa w imieniu zatrzymanej dyrektorki zoo w Poznaniu Ewy Z., opublikowała w mediach społecznościowych wiadomość niepokojącej treści. Z kolei adwokat dyrektorki zapowiada złożenie zażalenia. 📢 Policjanci ścigali… pijanego dżokeja na koniu. Nietypowa interwencja w Międzychodzie Już wkrótce, 14 marca wejdą w życie zmiany w kodeksie drogowym. Zmiana przepisów będzie szczególnie bolesna dla tych, którzy zdecydują się usiąść za kierownicę po spożyciu alkoholu. Takim kierowcom mogą zostać skonfiskowane samochody. Z niecodziennym pijanym "kierowcą" mieli niedawno do czynienia policjanci z Międzychodu. 📢 Zapadła decyzja w sprawie dyrektorki zoo w Poznaniu. Ewa Z. zostanie zwolniona Zastępca prezydenta Poznania, Jędrzej Solarski w rozmowie z Radiem Poznań poinformował o podjęciu decyzji wobec przyszłości dyrektorki poznańskiego zoo. - Jeszcze dziś, jutro chcemy panią dyrektor zwolnić i powołać osobę z zewnątrz na pełniącą obowiązki - mówi Jędrzej Solarski.

📢 Poznaliśmy listy kandydatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 2024. Sprawdź! Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu przekazał nam zarejestrowane listy kandydatów w nadchodzących wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Do urn pójdziemy 7 kwietnia. 📢 Wybory samorządowe: Znamy program kandydata na prezydenta Poznania z Trzeciej Drogi. Przemysław Plewiński chce przywrócić poznański porządek Przemysław Plewiński członek partii Polska 2050 Szymona Hołowni, został oficjalnym kandydatem Trzeciej Drogi na prezydenta Poznania. We wtorek, 5 marca, podczas konferencji prasowej przedstawił swój program wyborczy, dodając, że jego celem jest "przywrócenie Poznaniowi poznańskiego porządku".

📢 Kim jest Sylwia Bomba? Tak celebrytka prezentuje się na co dzień! Zobacz zdjęcia Sylwia Bomba, znana jako celebrytka, influencerka i fotografka, uarodziła się 2 grudnia 1987 roku w malowniczym Kwidzynie, województwo pomorskie. To właśnie tam spędziła dzieciństwo i lata młodości, rozwijając zainteresowania i zdobywając pierwsze doświadczenia życiowe. Po ukończeniu edukacji w szkole średniej postanowiła podążać ścieżką artystyczną, kształcąc się na Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Ludwika Schillera w Łodzi, gdzie zdobyła wykształcenie magistra sztuki. Jesteście ciekawi tej postaci? Zapraszamy do galerii zdjęć!

📢 Urzędnicy żądają godnej płacy. Pikieta na placu Kolegiackim w Poznaniu. "250 złotych nie załatwia sprawy podwyżek!" Pracownicy Urzędu Miasta Poznania mają dość. W poprzednim roku prezydent zaproponował im 250 złotych podwyżki brutto, czyli de facto 170 złotych na rękę. Płaca minimalna wzrosła o 700 złotych. Urzędnicy uważają, że jest to kpina z ich pracy. Chcą godnie zarabiać. 5 marca pikietowali przed urzędem w Poznaniu. Pojawią się także na sesji Rady Miasta. 📢 Wielkopolska na memach. Tak internauci żartują z województwa wielkopolskiego! Co bawi ich najbardziej? Zobacz śmieszne obrazki! Parafrazując popularny żart rodem z "Familiady", można powiedzieć, że więcej niż jedno miasto, z którego można żartować, to Wielkopolska. Internauci już dawno się o tym przekonali, tworząc wiele zabawnych obrazków. Co w województwie wielkopolskim bawi najbardziej? Sprawdź!

📢 Myślistwo to nie tylko polowanie, ale także nauka! Poznański profesor przewodniczącym pierwszej w historii Komisji Naukowej PZŁ W podejmowaniu decyzji przez Polski Związek Łowiecki odnośnie m.in polowań pomagać będą naukowcy. Powstała Komisja Naukowa Naczelnej Rady Łowieckiej, na której czele stanął prof. Dariusz J. Gwiazdowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. - Wiemy, że spadek liczebności niektórych gatunków nie jest związany z polowaniami - mówi profesor Gwiazdowicz.

📢 Nowości Ryanaira z poznańskiego lotniska Ławica! Kolejny samolot w bazie, większa częstotliwość i nowe kierunki! Polecimy do Malagi! Podczas specjalnej konferencji prasowej linia lotnicza Ryanair ogłosił rozwój siatki połączeń z poznańskiego lotniska Ławica. Związane jest to ze zbazowaniem na poznańskim lotnisku dodatkowego samolotu, przeniesionego z lotniska w Modlinie. Oznacza to zwiększenie częstotliwości na już obsługiwane lotniska oraz nowe kierunki lotów z Poznania!

📢 Wysypisko śmieci i pustostan, którzy zagraża mieszkańcom. Tak dziś wygląda budynek przy ul. Sokoła w Poznaniu W centrum Poznania stoi pustostan, wokół leżą śmieci. Przebywają tam bezdomni, którzy doprowadzili do pożaru budynku. Z dachu lecą cegły – mieszkańcy boją się o swoje życie i zdrowie. Pani Martyna, która się do nas zgłosiła, przekazała sprawę do Rady Osiedla Winiary oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 📢 Lech Poznań znów na deskach. Nadzieje na sukcesy wyparowały jak kamfora Lech Poznań w ciągu pięciu dni dwukrotnie znalazł się na deskach. Trener Rumak roztrwonił wszystko co na początku wiosny wypracował. Ten sezon to nieustające pasmo rozczarowań. 📢 W Poznaniu ruszy fala eksmisji, jeśli zadłużeni lokatorzy nie pójdą na układ z miastem Aż 4 932 gospodarstwa domowe w Poznaniu posiadały dług wobec miasta na koniec 2023 roku. Najbardziej zadłużeni lokatorzy, których prawo nie chroni extra na tę okoliczność, a którzy nie dogadają się z miastem, mogą spodziewać się najgorszego. Eksmisja to jednak – jak słyszymy w poznańskim Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych – ostateczność.

📢 Najśmieszniejsze memy o teściowej. Dzień Teściowej obchodzimy 5 marca. Te żarty o "mamusi" podbijają internet. A jaka jest Wasza teściowa? 5 marca 2024 roku świętujemy Dzień Teściowej. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o teściowej. Te żarty są hitem internetu. Zebraliśmy dla Was kilkadziesiąt żartów o matkach naszych żon i mężów. Teściowe to od lat ulubiony temat do żartów. Wcześniej Polacy opowiadali o nich dowcipy, które dzisiaj zastąpiły memy. Czy naprawdę mamy takie niedobre i złośliwe teściowe? To mit, ale nie zaszkodzi, aby trochę z nich się pośmiać.

📢 Cegła między kostką brukową w Poznaniu. Mieszkańcy zdumieni i zbulwersowani! "Tego nie da się skomentować..." Widok pomarańczowych ceglanych fragmentów między kostką na ul. Paderewskiego czy na ulicy Jana Baptysty Quadro na Starym Rynku w Poznaniu zdziwił wielu poznaniaków, którzy raczej negatywnie wypowiadają się o tym pomyśle architektonicznym. Zapytaliśmy o to PIM i Miejskiego Konserwatora Zabytków. Zobacz zdjęcia!

📢 Prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej mierzy się z problemami. Mąż jego partnerki przedstawił listę zarzutów Paweł Wojtala, prezes Wielkopolskiego ZPN, znalazł się na celowniku prokuratury. Członek zarządu PZPN miał wykazywać zainteresowanie zakładami bukmacherskimi. Oprócz tego śledczy uważają, że pomógł swojej partnerce w wyprowadzeniu majątku w jednej z poznańskich spółek. Wcześniej prezes Wojtala wytłumaczył jego punkt widzenia w jednym z wywiadów. 📢 18-latka zmarła w szpitalu. Dzień wcześniej szukała pomocy na nocnym dyżurze w szpitalu Ostrzeszowie. Prokuratura wszczyna śledztwo Tragedia w Wielkopolsce. 18-latka nagle straciła przytomność na terenie posesji przy domu. Kilka godzin później zmarła. Dzień wcześniej szukała pomocy na nocnym dyżurze szpitala w Ostrzeszowie. - Popełniono błąd, ponieważ odesłano ją do domu - twierdzi matka zmarłej nastolatki. 📢 Korowód i wielki jarmark na placu Wolności, czyli Kaziuk Wileński 2024 w Poznaniu. Zobacz, co się działo! Kaziuk Wileński w Poznaniu rozpoczął się jak co roku od przemarszu z Fary Poznańskiej na plac Wolności. To właśnie tam do godziny 16:30 trwa zorganizowany z tej okazji jarmark. Towarzyszą mu występy artystyczne, a całość uświetni wspólne śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych. W galerii prezentujemy, co można kupić na jarmarku, a także ceny niektórych produktów.

📢 Niecodzienny wypadek w Poznaniu. "Pani pomyliła pedał gazu z hamulcem". Wjechała samochodem do sali gimnastycznej! Niecodzienny wypadek w Poznaniu. Samochód elektryczny wjechał do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Poznaniu. Pojazd wyważył boczne drzwi do hali. Zdarzenie miało miejsce w sobotę, dlatego nie odbywały się w tym czasie lekcje wychowania fizycznego. - Pani pomyliła pedał gazu z hamulcem - informuje poznańska policja. 📢 Po tylu dniach urząd skarbowy wypłaca zwrot podatku w 2024 roku Od 15 lutego do 30 kwietnia musimy rozliczyć się z urzędem skarbowym. Od kilku lat PIT jest przygotowany automatycznie i nie musimy go wypełniać. Warto jednak to zrobić, między innymi aby sprawdzić czy zgadzają się dane, ale też skorzystać z ulg podatkowych, które nie wprowadzają się automatycznie. A jak długo trzeba czekać na zwrot pieniędzy z podatku w 2024 roku? Zobaczcie.

📢 Oto zawody, w których można zarobić 10 tys. złotych. Nie tylko prezesi i lekarze! Mamy listę Średnie wynagrodzenie w naszym kraju to niespełna 8 tys. złotych brutto. Jednak zdecydowana większość pracowników zarabia w okolicach minimalnego krajowego wynagrodzenia. W jakich zawodach można zarobić więcej? Nie tylko kierowniczych czy po skończeniu trudnych i wymagających studiów. Oto zawody w którym zarabia się nawet 10 tys. złotych. 📢 Atomowe riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Koniec cackania się! Oto najciekawsze hity sprawdzianów 2024 Nauczyciele często muszą znosić bezczelne teksty uczniów, ale na szczęście są i tacy, którzy nie gryzą się w język. Oczywiście nie chodzi o to by odpowiadać bezczelnością na bezczelność, ale nie brakuje pedagogów, którzy na zgryźliwe gadanie czy po prostu słowną zaczepkę potrafią odpowiedzieć z gracją i humorem!

📢 Tych roślin nie lubią kleszcze. Warto je posadzić w ogrodzie Kleszcze są niebezpieczne, a ich ukąszenia nie należy bagatelizować. Choć to tylko małe pajęczaki to mogą przenosić bardzo niebezpieczne choroby, które zagrażają naszemu zdrowiu i życiu. Sezon na kleszcze w naszym klimacie trwa niemal cały rok. Jak się bronić przed tymi pajęczakami? Czego nie lubią kleszcze? Zobacz co posadzić w ogrodzie aby się nie pojawiły w tym roku. 📢 Afera w Collegium Humanum! Na liście absolwentów nazwiska dyrektorów Urzędu Miasta Poznania. Co na to Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania? Czarne chmury zbierają się nad Collegium Humanum. CBA zatrzymało władze uczelni w sprawie nielegalnego handlu dyplomami. 13 wysoko postawionych urzędników urzędu miasta kończyło studia MBA w Collegium Humanum. Co w tej sprawie zamierza zrobić prezydent Poznania?

📢 Ikona walki z czyścicielami kamienic stoi pusta. Co dalej z domem przy ul. Stolarskiej 2 w Poznaniu? Kamienica przy ulicy Stolarskiej 2 w Poznaniu była przed laty świadkiem działalności czyścicieli. Wsypywali gruz w bramie, zalewali mieszkania, podnosili czynsze. Doszło nawet do zabarykadowania się mieszkańców kamienicy, którzy nie wpuścili robotników. Ostatecznie czyściciele zostali skazani na karę więzienia. Budynek jednak do dziś stoi pusty, a w jego otoczeniu nic się nie dzieje. 📢 15 najgorszych kierunków studiów w Poznaniu. Po nich zarobisz marne grosze. Oto kompromitujący ranking! Tu w Poznaniu nie opłaca się studiować! Prezentujemy 15 najgorszych kierunków studiów z Poznania. Po ich ukończeniu zarabia się najmniej. Ten wstydliwy ranking stworzyliśmy na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Sprawdź, jak prezentuje się to wyjątkowo nieopłacalne zestawienie!

