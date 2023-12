Przegląd prasy (7.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Brak prądu w wielkopolskim. Sprawdź gdzie 7.12 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie”?

Prasówka 7.12: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Brak prądu w wielkopolskim. Sprawdź gdzie 7.12 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie Gdzie planowane są wyłączenia prądu w wielkopolskim (7.12)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuaciew wielkopolskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w wielkopolskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

📢 Strzały z broni palnej na stacji benzynowej w Szamotułach. Przyczyną kradzież samochodu? Wczesnym rankiem w środę, 6 grudnia w Szamotułach doszło niecodziennego zdarzenia. Świadkowie porannego incydentu donieśli o słyszalnych strzałach z broni palnej na jeden ze stacji benzynowych w Szamotułach.

📢 Zbliża się jej koniec. Wkrótce Galeria Malta zostanie zamknięta Opuszczona i zapomniana Galeria Malta w Poznaniu świeci pustkami. W grudniu jej drzwi mają się zamknąć na dobre.

Prasówka 7.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak Iga Świątek wygląda w bikini. Fani pod wrażeniem: "Pretty woman!" [7.12.2023] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek!

📢 Mikołaj Roznerski skończył 40 lat - tak mieszka. Zobaczcie zdjęcia! [7.12.2023] Zobaczcie jak mieszka Mikołaj Roznerski, gwiazda "M jak miłość". Mikołaj Roznerski to polski aktor, który ogólnopolską rozpoznawalność zdobył dzięki roli Marcina Chodakowskiego w serialu "M jak miłość". Grał też Lecha Wałęsę w filmie "Gierek". Wkrótce skończy więc 40 lat. Zobaczcie, jak żyje na co dzień i mieszka Mikołaj Roznerski z "M jak miłość". Mamy zdjęcia! 📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [7.12.2023] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Oto Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" na intymnych zdjęciach. "Oboje pragną siebie, bez cienia wątpliwości". Zobaczcie! [7.12.2023] Zobaczcie Anną i Jakuba z "Rolnik szuka żony" na intymnych zdjęciach. Oboje są z pewnością największym zaskoczeniem 10. sezonu "Rolnik szuka żony". Jeszcze kilka odcinków temu nic nie wskazywało na to, że Anna i Jakub zostaną parą. A teraz wyglądają na najbardziej szczęśliwy związek w "Rolnik szuka żony". Rozmawiają już o wspólnym zamieszkaniu, zaręczynach, ślubie, a nawet dzieciach. Zobaczcie Annę i Jakuba na bardzo intymnych zdjęciach. 📢 Oto Mariolka ze "Świat według Kiepskich" - tak się zmieniła Barbara Mularczyk. Zobaczcie zdjęcia! [7.12.2023] Oto Barbara Mularczyk z serialu "Świat według Kiepskich" - tak dziś wygląda Mariolka! Barbara Mularczyk to polska aktorka, której ogromną sławę i popularność przyniosła rola właśnie Mariolki w serialu "Świat według Kiepskich". W tym kultowym sitcomie Polsatu grała aż 23 lata. Na planie tego filmu spędziła ponad połowę swojego dotychczasowego życia. Jak dziś wygląda Mariolka z "Świat według Kiepskich"? Zajrzyjcie do naszej galerii.

📢 "Rolnik szuka żony". Wnętrza domu Dariusza. W oczy rzuca się podświetlany sufit. Zobaczcie zdjęcia! [7.12.2023] Oto wnętrza domu Dariusza z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! Dariusz to uczestnik 10. edycji kultowego programu w TVP1. Mieszka pod Łodzią. To tam prowadzi gospodarstwo nastawione na hodowlę warzyw. Jego dom stoi tuż przy drodze. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. 📢 Julia Wieniawa na odważnych zdjęciach. Reakcje jej fanów: "Kobieta rakieta". Zobaczcie! [7.12.2023] Oto odważne zdjęcia Julii Wieniawy. Reakcje jej fanów: "O matko!". Zobaczcie! Julia Wieniawa to polska aktorka, piosenkarka oraz celebrytka. Często jest fotografowana na ściankach. Sama też lubi, jak ją fotografują. Na jej Instagramie możemy znaleźć wiele odważnych zdjęć. W naszej galerii znajdziecie te najodważniejsze. 📢 Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" - tak mieszka. Zobaczcie zdjęcia [7.12.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Kamila Boś z programu "Rolnik szuka żony". Królowa Pieczarek właśnie skończyła 30 lat! Kamila Boś to z pewnością jedna z najpiękniejszych uczestniczek programu "Rolnik szuka żony". Była gwiazdą ósmej edycji programu TVP 1. Mimo iż od jej udziału w "Rolniku..." minęły już 2 lata, z miesiąca na miesiąc przybywa jej fanów na Instagramie. Zobaczcie, jak mieszka i żyje rolniczka, której media nadały tytuł Królowej Pieczarek.

📢 Oto Artur z "Rolnik szuka żony 10" - tak wygląda gospodarstwo gwiazdy programu TVP 1. Zobaczcie zdjęcia! [7.12.2023] Oto gospodarstwo Artura z "Rolnik szuka żony 10". Mamy zdjęcia! Artur z Mazowsza to młody, 28-letni, postawny gospodarz, który zgłosił się do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", by zmienić swoje życie. Jego wcześniejsze związki rozpadły się, bo zbyt dużo czasu poświęcał gospodarstwu. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym mieszka i pracuje Artur z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Oto Sara i Artur z "Rolnik szuka żony 10" na intymnych zdjęciach. "Jesteśmy coraz bliżej siebie". Zobaczcie! [7.12.2023] Oto Sara i Artur z "Rolnik szuka żony" na intymnych zdjęciach. - Myślę, że między nami jest już miłość - wyznał Artur. Razem z Sarą są bohaterami 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Jako pierwsi stworzyli parę i wiele wskazuje na to, że zostaną razem również po programie. Zobaczcie najbardziej intymne sceny z udziałem Artura i Sary z "Rolnik szuka żony".

📢 Tak zmieniła się Blanka z "Rolnik szuka żony 10". Internauci: "Sama słodycz. Miód i malina". Tak się zmieniła! [7.12.2023] Oto metamorfoza, jaką przeszła Blanka z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, jak dziś wygląda! Blanka brała udział w 10. edycji programu TVP 1. I choć internauci przekonywali, że jest najlepszą partią dla Artura, rolnik podjął inną decyzję. Wybrał Sarę. Zobaczcie, jak dziś wygląda Blanka z "Rolnik szuka żony". Przeszła kapitalną metamorfozę. Ludzie są pod wrażeniem! 📢 Oto Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak się zmieniła! [7.12.2023] Tak wygląda Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach sprzed kilkunastu lat. Anna to uczestniczka 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Prowadzi gospodarstwo rolne w powiecie kaliskim w Wielkopolsce i - wszystko na to wskazuje - stworzy parę z Jakubem z Ostrowa Wielkopolskiego. Dotarliśmy do jej prywatnych zdjęć. Zobaczcie, jak zmieniła się Anna z "Rolnik szuka żony".

📢 Tego nie wiedzieliście o Irku z "Rolnik szuka żony". Tak promuje Islandię. Musicie to zobaczyć! [7.12.2023] Oto niesamowita pasja Irka z "Rolnik szuka żony". Musicie ją poznać. Tak promuje Islandię. Irek to uczestnik 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Przyjechał z Reydarfjordur na Islandii, by zdobyć serce Agnieszki z Biskupca. Dotarł niemal do samego finału. Ostatecznie jednak rolniczka się z nim pożegnała, gdyż jej zdaniem skrywał zbyt wiele tajemnic. Nam udało się odkryć jedną z nich. Zobaczcie, w jak piękny sposób Irek promuje Islandię. Warto zajrzeć do naszej galerii.

📢 Tak mieszka Anna z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia [7.12.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Tak mieszka Ewa z "Rolnik szuka żony", wybranka Waldemara. Mamy zdjęcia jej domu! [7.12.2023] Tak mieszka Ewa z "Rolnik szuka żony", kandydatka na żonę Waldemara! Ewa ma dom w Wyrzysku w Wielkopolsce. Zgłosiła się do programu, bo bardzo chciała poznać Waldemara spod Pakości. Spędziła trochę czasu na jego gospodarstwie. Dzięki temu, że zaprosiła go do swojego domu w Wyrzysku, wiem jak mieszka na co dzień. Zobaczcie, jak wygląda dom Ewy z "Rolnik szuka żony". 📢 Tak wygląda dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! [7.12.2023] Zobaczcie, jak mieszka Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszka i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia!

📢 Tanie jedzenie w Poznaniu: Gdzie tanio zjeść obiad? Poznańskie restauracje i bary, w których wciąż zjesz za mniej niż 30 złotych! Obiad w Poznaniu za mniej niż 30 zł? To możliwe! W Poznaniu wciąż jest wiele barów i restauracji, w których zjemy dużo, tanio i smacznie. Wśród nich znajdziemy lokale z kuchnią polską, kuchnią włoską, daniami wegetariańskimi, a nawet bezglutenowymi.

📢 To było kultowe miejsce! Tak wyglądał dawny dworzec PKS w Poznaniu Miał być na chwilę, a służył przez blisko 50 lat. Wspomnienie dawnego budynku dworca autobusowego w Poznaniu budzi u poznaniaków różne emocje. Jedni, niezadowoleni z obecnego dworca, wspominają go z sentymentem, inni cieszą się, że "wehikuł czasu" zniknął z panoramy miasta. W naszej galerii przypominamy, jak wyglądał w ostatnich latach przed zamknięciem.

📢 Budowa tego centrum handlowego miała być "zbrodnią na mieście". Tak budowano galerię Posnania w Poznaniu Krajobraz poznańskich Rataj dziewięć lat temu zmieniła rozpoczynająca się budowa nowego centrum handlowego. Choć pierwotnie miało ono nosić nazwę Galeria Łacina, ostatecznie powstała w tym miejscu zajmująca powierzchnię aż 100 tysięcy metrów kwadratowych Galeria Posnania. W naszym artykule przypominamy, jak przebiegała jej budowa. 📢 Mecz inny niż wszystkie. Lech Poznań w spotkaniu z Piastem Gliwice wystąpi w wyjątkowych koszulkach. Zdobędzie je tylko garstka Niedzielny mecz Lecha Poznań z Piastem Gliwice (godz. 12.30) będzie wyjątkowy z kilku powodów. Po pierwsze, to ostatni zaplanowany pojedynek na Enea Stadionie w 2023 roku. Po drugie, podczas tego spotkania będzie upamiętniona 105. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W związku z tym piłkarze zagrają w specjalnie przygotowanych koszulkach. Te będą mogli nabyć kibice, jednak ich liczba jest mocno ograniczona.

📢 "Broń Boże, nie chciałbym rzutów karnych". Trenerzy o meczu Arka Gdynia - Lech Poznań W czwartek, 7 grudnia o godz. 21 w Gdyni, Lech Poznań w 1/8 finału Pucharu Polski zmierzy się z Arką. Dla Kolejorza nie będzie to łatwy mecz. 📢 3-letnia Zuzia z Poznania zginęła z rąk matki. Magdalena C. czeka na prawomocny wyrok. W sądzie płakała: "Kochałam i kocham ją nad życie" Za niespełna dwa tygodnie Magdalena C. z Poznania, oskarżona o brutalne zabójstwo swojej 3-letniej córki, usłyszy prawomocny wyrok. Kobieta, jak twierdzi, chciała popełnić tzw. samobójstwo rozszerzone po tym jak, jej były partner i ojciec dziecka groził jej pozbawieniem życia. – Nigdy specjalnie bym jej nie zabiła, ani nie planowała, bo kochałam i kocham ją nad życie – mówiła w sądzie Magdalena C.

📢 Próbna matura 2023/2024: Język polski. Mamy arkusze CKE! Jakie zadania były na próbnej maturze? Choć egzaminy maturalne odbędą się dopiero w przyszłym roku, to szkoły już przygotowują uczniów na ten ważny egzamin. Od 6 do 8 grudnia 2023 roku odbywać się będą w szkołach tzw. próbne matury. Mamy wszystkie pytania, które padły na teście z języka polskiego. 📢 Gwiazdy zaśpiewają w Poznaniu! Oto 20 najciekawszych koncertów w grudniu 2023. Tak wygląda muzyczna rozpiska na koniec roku Koncertowy grudzień 2023 roku w Poznaniu przyniesie wiele wyjątkowych wydarzeń. W stolicy Wielkopolski wystąpią muzyczne gwiazdy z Polski i zagranicy. Będą królować koncerty świąteczne, ale nie tylko. Zaśpiewają popularni wokaliści, uznane wokalistki oraz świetne zespoły. Oto 20 najciekawszych koncertów w Poznaniu w grudniu. Sprawdź naszą rozpiskę na koniec roku i weź udział w którymś z muzycznych wydarzeń.

📢 To zadziwia i śmieszy poznaniaków! Zobacz zaskakujące zdjęcia z tramwajów i autobusów MPK. Zaniemówisz z wrażenia! Codzienne podróżowanie pojazdami MPK Poznań dostarcza wielu niezapomnianych przeżyć. Zobacz, co zaskakuje, dziwi i śmieszy pasażerów poznańskich autobusów i tramwajów. Bo przecież nigdy nie wiesz, kogo spotkasz w bimbie lub na przystanku... Zdjęcia członków społeczności Spotted: MPK Poznań potrafią wprawić w osłupienie. Przekonaj się sam i zobacz naszą wyjątkową galerię. To doprawdy niezwykle ekscytujące doświadczenie! 📢 Matura próbna 2023/2024: język polski – arkusz CKE i odpowiedzi. Sprawdź, jakie zadania pojawiły się na maturze 6 grudnia Próbna matura z polskiego 2024 rozpoczęła się dzisiaj (6 grudnia) o godz. 9.00. Uczniowie oficjalnie zakończyli pisanie o godz. 13.00. Arkusz egzaminacyjny CKE oraz proponowane odpowiedzi do zadań zamieściliśmy w tekście. Przypominamy, jak wygląda matura próbna z polskiego, a także jakie zadania zazwyczaj znajdują się w arkuszu. Znamy już też opinie uczniów na temat tegorocznej matury próbnej z polskiego.

📢 Mróz na dworze, ale robić trzeba! Tak wygląda teraz remontowany Stary Rynek w Poznaniu. Zobacz najnowsze zdjęcia Stary Rynek w Poznaniu to cały czas wielki plac budowy, chociaż według wstępnych zapowiedzi urzędników zasadnicze roboty budowlane miały zakończyć się tutaj w drugiej połowie listopada. Postanowiliśmy sprawdzić, jak posuwają się prace. Odwiedziliśmy serce miasta w środowe przedpołudnie, kiedy termometr pokazywał minus trzy stopnie Celsjusza. Jak się okazuje, mróz robotnikom niestraszny i nawet przy niesprzyjających warunkach pracują w pocie czoła. Zobacz najnowsze zdjęcia i sprawdź, jak wygląda teraz remontowany Stary Rynek w Poznaniu. 📢 Nowa obwodnica w Wielkopolsce oficjalnie otwarta. Mieszkańcy w końcu odetchną! "To będzie ogromne odciążenie"! Od poniedziałku, 4 grudnia 2023 roku, kierowcy mogą korzystać z nowej obwodnicy w Wielkopolsce. Wyprowadzi ona ruch samochodowy, zwłaszcza tranzytowy, ze zwartej zabudowy Gostynia. W ramach inwestycji powstała droga o długości 8,4 km. Budowa obwodnicy Gostynia kosztowała blisko 140 milionów złotych.

📢 Przy tych chorobach lepiej nie jeść jabłek. Tym osobom mogą zaszkodzić. Uważaj! Jabłka to zdecydowanie najlepszy całoroczny polski owoc, po który sięgamy chętnie. Jabłka to witaminowe bomby, które mają bardzo dużo właściwości odżywczych i zdrowotnych. Świętnie wpływają na układ pokarmowy. Dostępnych jest tyle odmian jabłek, dlatego bez problemu każdy znajdzie odpowiednie jabłko dla siebie. Niestety, są osoby, które muszą unikać tych owoców. Zobaczcie, kto nie może jeść jabłek. 📢 Północną część centrum Poznania czeka rewolucja. Zamiast kamienicy powstanie park! Co z dawną synagogą? W północnej części centrum Poznania powstaną tak zwane planty - teren zielony o wielkości około 6,5 hektara, który będzie się ciągnął od Zamku Królewskiego do dawnej synagogi i Małych Garbar. Aby planty zachowały swoją ciągłość, miasto chce wyburzyć kamienicę do remontu. Nie zostanie wyburzona dawna synagoga, która będzie stanowiła część plant. Przeciwnie - inwestor planuje jej nadbudowę, co budzi sprzeciw wśród części radnych.

📢 Lech Poznań umie grać w 1/8 finału Pucharu Polski. Tym razem rywal będzie wyjątkowy W czwartek o godz. 21 w Gdyni Lech Poznań w 1/8 finału Pucharu Polski zmierzy się z Arką Gdynia. Dla Kolejorza to wyjątkowy rywal. Kibice obu klubów darzą się wzajemną sympatią, ale Arka jest też traumą, którą będą pamiętać przez długie lata z racji przegranego finału tych rozgrywek w 2017 roku. Choć gdynianie grają na zapleczu ekstraklasy, zapowiada się zacięty, emocjonujący mecz. 📢 Oto 5 najlepszych restauracji w Poznaniu! Zobacz ranking internautów! Jakie są najlepsze restauracje w Poznaniu? W plebiscycie aplikacji Wolt zagłosowali jej użytkowcy. Było 5 kategorii: „Zielono mi”, „Comfort Food”, „All around Asia”, „Dobre, bo włoskie” i „Śniadanie do łóżka”. Które poznańskie restauracje zdobyły wyróżnienia?

📢 Przewoził narkotyki z Holandii. Były warte grube pieniądze. Został zatrzymany przez policję Narkotyki o czarnorynkowej wartości 3 milionów złotych, przemycane z Holandii, przejęli policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Poznaniu.

📢 Maciej Musiałowski - zdjęcia. Aktor jeszcze przed trzydziestką kupił zamek w Domanicach. Zobacz, jak tam wygląda 30-letni aktor Maciej Musiałowski odważnie spełnia swoje marzenia. Pochodzący z artystycznej rodzin, absolwent łódzkiej filmówki, stał się właścicielem XVIII-wiecznego pałacu w Domanicach na Dolnym Śląsku. Zobacz, jak żyje młody artysta. 📢 Pożar budynku mieszkalnego w Koninie. Znaleziono ciało mężczyzny Przy ul. Nadrzecznej w Koninie doszło dziś do pożaru. Zapaliło się mieszkanie w jednym z tamtejszych baraków. Na miejscu wciąż pracują służby. 📢 Tragedia na przystanku autobusowym w Wielkopolsce. Policja: to nie było zamarznięcie Ciało mężczyzny znalezionego w środę rano 6 grudnia w Lesznie na przystanku autobusowym zostało zabezpieczone do badań. Zdaniem policji nie doszło do zamarznięcia. Funkcjonariusze przejrzeli monitoring pobliskiej galerii handlowej i uznali, że kilkanaście minut przed śmiercią mężczyzna siedział na przystanku i nagle osunął się na ziemię.

📢 Nowe połączenia lotnicze. W przyszłym roku polecimy do europejskich stolic Gama połączeń lotniczych z poznańskiej Ławicy zwiększy się w przyszłym roku. Już wiosną, w rozkładach pojawią się nowe trasy lotnicze, bo Ryanair oficjalnie ogłosił, że ze stolicy Wielkopolski będzie można polecieć do Kopenhagi, Pragi i Salonik. Wcześniej poinformowano o uruchomieniu połączeń z Dubrownikiem. 📢 Sezon smogowy w Poznaniu w pełni. "Nie rekomendujemy dłuższej aktywności na powietrzu" Jest zimno, poznaniacy zatem palą w piecach. Dlatego w powietrzu wisi smog, przed którym ostrzega miasto. We wtorek 5 grudnia nastąpiło przekroczenie wartości 50 µg/m3 stężeń pyłów drobnych PM10 w powietrzu - i niestety takie przekroczenie będzie się utrzymywać także dziś, 6 grudnia.

📢 Dwa ostrzeżenia IMGW dla części Wielkopolski przed marznącymi opadami i mgłą. Może być niebezpiecznie Mapa pogodowa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wygląda optymistycznie: południowo-zachodnia Polska, wraz z dużą częścią Wielkopolski, objęta jest ostrzeżeniem meteo, dotyczącym marznących opadów deszczu oraz drugim dotyczącym gęstych mgieł. Utrzymuje się temperatura ujemna: -3°C, od południa będzie o stopień cieplej - ale wciąż na minusie.

📢 Rozpoczęła się sprzedaż choinek! Ile kosztują świąteczne drzewka w Poznaniu? Rozpoczął się grudzień, czyli czas oczekiwania oraz przygotowywania się na Święta Bożego Narodzenia. To odpowiednia pora, by w naszych domach stanęły świąteczne choinki. Ile zapłacimy za nie w tym roku w Poznaniu? 📢 Magda Mołek - wiek. Gwiazda telewizji ma męża i dwójkę dzieci: Henryka i Stefana Dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Magda Mołek od ponad 25 lat jest częścią polskiego show-biznesu. Widzowie mogli ją oglądać w "Dzień dobry TVN", a nawet w pierwszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Teraz dziennikarka prowadzi własny kanał na Youtube, na którym przeprowadza wywiady ze znanymi osobami. Jej ostatnim gościem była Małgorzata Kożuchowska. Rozmowa obu pań wywołała poruszenie wśród internautów. 📢 Poznań nominowany do renomowanej nagrody. Jako jedyny jarmark w Polsce! Betlejem Poznańskie weźmie udział w konkursie na najlepszy jarmark świąteczny w Europie. Poznański jarmark bożonarodzeniowy jako jedyny w Polsce został uwzględniony w rywalizacji przez organizację European Best Destinations.

📢 Masowa kontrola taksówkarzy w Poznaniu. U kierowców stwierdzono naruszenie przepisów Do inspekcji poznańskich taksówkarzy doszło 1 grudnia w godzinach wieczornych i nocnych. W wyniku kontroli u dziewięciu taksówkarzy stwierdzono naruszenie przepisów.

📢 Oto najbrzydsze budynki Poznania. To właśnie one kłują nas codziennie w oczy! Zobacz ich zdjęcia Poznań jest w ciągłym remoncie, a w mieście powstają nowe budynki, mosty oraz drogi. Warto jednak zatrzymać się na chwilę, by rozejrzeć się wokół siebie i rozeznać, które budowle Poznania są najpiękniejsze, a które po prostu kłują człowieka w oczy. 📢 Tragedia w Lesznie. Mężczyzna zamarzł na przystanku autobusowym. Ciało znaleziono rano W środę rano 6 grudnia 2023 w Lesznie na przystanku autobusowym przy ulicy Święciechowskiej odnaleziono zwłoki mężczyzny. Na miejsce wezwano pogotowie i policję, ale życia 58-latka nie udało się uratować. Wiele wskazuje na to, że zamarzł w czasie mroźnej nocy.

📢 Taniej na pewno nie będzie! Zobacz mieszkania do 250 tys. zł w Poznaniu. Oto kawalerki na sprzedaż! Czy rzeczywiście są warte swojej ceny? Z najnowszych raportów wynika, że mieszkania w Polsce są coraz droższe. Wzrost cen jest napędzany głównie przez program "Bezpieczny kredyt 2%". Postanowiliśmy sprawdzić, jakie mieszkania z rynku wtórnego można teraz kupić w Poznaniu do 250 tys. zł. Są to jedynie kawalerki i ofert jest niezbyt wiele. Zobacz je w naszej galerii. Oferty pochodzą z serwisu otodom.pl. 📢 Brak prądu w Poznaniu i okolicach! Zobacz i przygotuj się na wyłączenia prądu od 4 do 9 grudnia. Oto lista ulic Poznańska Enea poinformowała o wyłączeniach prądu od 4 do 9 grudnia w Poznaniu i w okolicach. Gdzie i kiedy nie będzie prądu? W galerii sprawdzisz szczegółowe daty, godziny i adresy.

📢 Nie tylko Okrąglak! Oto nietypowy budynek w Poznaniu. Ma kształt elipsy. Tak wygląda Chartowo Tower. Zobacz zdjęcia Chartowo Tower to jeden z najwyższych budynków mieszkalnych w Poznaniu. Ma aż 18 pięter i dwie kondygnacje podziemne. Jego wyjątkowość polega na tym, że jest w kształcie elipsy. Niewątpliwie stał się on symbolem poznańskiego Chartowa. Powstał ponad 20 lat temu, ale nie każdy wie o jego istnieniu. Zobacz zdjęcia. 📢 Kalesony, zaspy śniegu i narzekanie na mróz. To najlepsze memy o zimie! "Ulubiona" pora roku Polaków w krzywym zwierciadle! "Zima znów zaskoczyła kierowców" - takie hasło prawie co roku pojawia się w przestrzeni publicznej. Choć prognozy pogody zapowiadają mróz i opady śniegu, to i tak na drogach można spodziewać się śliskiej nawierzchni, do wymiany opon ustawiają się kolejki, a pociągi spóźniają się o kilka godzin. Zima jednak nie zaskoczyła naszej redakcji, więc już teraz publikujemy najlepsze memy o zimie. Sprawdźcie naszą galerię!

📢 Kto nie może sięgać po imbir? Te osoby powinny zrezygnować z herbaty z imbirem i syropów z tą przyprawą. Kluczowe jest dawkowanie Imbir to jeden z najskuteczniejszych surowców leczniczych jeśli chodzi o układ trawienia. Nie każdy może jednak korzystać z cennych właściwości tej przyprawy, zwłaszcza jedzonej na surowo. Wyjaśniamy, na co działa imbir, czy podnosi ciśnienie i czy można go przedawkować. Podajemy możliwe skutki uboczne takiej kuracji, środki ostrożności i przeciwwskazania. Sprawdź też, z czym nie łączyć imbiru. 📢 Dramatyczne odkrycie w Wielkopolsce. Znaleziono zwęglone zwłoki w kotłowni. Sprawę wyjaśniają policjanci Zwęglone zwłoki znaleziono we wtorek w kotłowni jednego z domów w miejscowości Sławoszewek w gm. Kleczew. Sprawę wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. 📢 Tak kiedyś wyglądały Mikołajki. Dziadek Mróz, Gwiazdor, Święty Mikołaj, czekolada i pomarańcze. Zobacz archiwalne zdjęcia! 6 grudnia to święto szczególnie wyczekiwane przez najmłodszych. Prezenty i pierwsze spotkania ze Świętym Mikołajem... Przez lata popularne Mikołajki zmieniały się i wyglądały inaczej w różnych zakątkach Polski. Zwyczaj rozdawania w ten dzień prezentów rozpoczął się już w Średniowieczu, jednak wielu z nas największym sentymentem do dziś darzy 6 grudnia obchodzony kilkadziesiąt lat temu w czasach PRL. Jak wyglądały wówczas Mikołajki? Zobaczcie na archiwalnych zdjęciach!

📢 Są piękne, a ich cena powala! Oto najdroższe mieszkania na sprzedaż w Poznaniu. Robią oszałamiające wrażenie! "Tu jest jakby luksusowo" - to jedno z tych zdań, które od razu przychodzą na myśl, kiedy widzi się takie mieszkania. Są piękne, bogate i ciekawe architektonicznie. Wnętrza po prostu robią oszałamiające wrażenie. Razem z ich wyglądem idzie także cena, która nie należy do najniższych. Oto najdroższe mieszkania na sprzedaż w Poznaniu!

📢 Oto odważne zdjęcia Michaliny Olszańskiej z serialu "Dewajtis". Zobaczcie! [6.12.2023] Oto Michalina Olszańska z serialu "Dewajtis". To polska aktorka, której wielką sławę przyniosła rola Ireny w serialu "Dewajtis" w TVP 1. To również świetna skrzypaczka, autorka powieści i tekstów piosenek, a również kompozytorka i wokalistka. Świetnie również pozuje do zdjęć. Zobaczcie odważne zdjęcia aktorki!

📢 Tak wyglądał Poznań w PRL. Zobacz 50 wyjątkowych zdjęć. Zakręci ci się łezka w oku! Te zdjęcia wiele osób obejrzy z łezką w oku. Zapraszamy na niezapomnianą podróż w czasie do Poznania lat 60., 70. i 80. Pamiętasz, jak wyglądało miasto w PRL-u? Oglądając te fotografie, wielu z Was z pewnością się wzruszy. W naszej galerii znajdziecie miejsca, które poznaniacy wspominają z sentymentem, między innymi kultową Adrię, pływalnię przy ul. Niestachowskiej, Cyrk Olimpia i wiele innych. Miłego oglądania! 📢 TOP 10 najchętniej kupowanych książek. Nadadzą się idealnie na prezent świąteczny. Sprawdź te tytuły! Po jakie książki sięgają Polacy? Przedstawiamy ranking 10 najchętniej kupowanych publikacji w księgarni Empik online w ostatnim miesiącu. Podpowiadamy, że nadadzą się idealnie na prezent świąteczny! 📢 Napad rabunkowy w centrum Poznania. Padły strzały. Zaatakowany został ochroniarz. Trwa wielka obława 5 grudnia tuż przed godz. 11:00 doszło do napadu rabunkowego na kantor "Pomarańczarnia" przy ul. Grobla w Poznaniu. Skradziono kilkadziesiąt tysięcy złotych. Oddano kilka strzałów. Trwa policyjna obława na sprawców.

📢 Ogromne korki na obwodnicy Poznania. To przez montaż odcinkowego pomiaru prędkości. Jak działa i jaki może być mandat za przekroczenie? We wtorek na S11 pomiędzy węzłami Poznań Tarnowo Podgórne - a Poznań Ławica utworzył się ogromny zator. Wszystko przez to, że w tym miejscu montowane są urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości. Jak działa to rozwiązanie i jakich mandatów mogą spodziewać się kierowcy, którzy przekroczą dozwoloną prędkość? Wyjaśniamy.

📢 Modne paznokcie z efektem kociego oka to efektowny manicure. Pięknie wygląda na długich i krótkich paznokciach. Zobacz, jak je zrobić Paznokcie kocie oko to stylowy i modny manicure. Jak wygląda? Przypomina trójwymiarową świetlistą smugę. Zobacz, jak wyglądają paznokcie kocie oko, a już nigdy nie będziesz chciała mieć inaczej pomalowanych pazurków. Nic w tym dziwnego, to zdobienie ma coś w sobie magnetycznego! Nie tylko dlatego, że do jego wykonania trzeba użyć specjalnej blaszki magnetycznej, ale i z tego względu, że jest piękny.

📢 Stoi w Poznaniu od 11 lat, a nadal zadziwia. "Chlebak" nie ma sobie równych! Tak powstawał nowy budynek dworca. Zobacz zdjęcia Nowy budynek dworca PKP w Poznaniu, potocznie nazywany "chlebakiem" oddano do użytku tuż przed Euro 2012. W ocenie mieszkańców, turystów i architektów pozostawia on wiele do życzenia. Wielu poznaniaków narzeka na jego niefunkcjonalność i wygląd. W galerii przypominamy, jak wyglądała budowa "chlebaka". 📢 Te kwiaty doniczkowe likwidują smog! Ułatwiają odpoczynek i zasypianie. Koniecznie postaw je w sypialni. Zobacz listę Lubisz kwiaty tak bardzo, że nie chcesz się rozstawać z nimi nawet w nocy? Nie musisz! Otocz się nimi w sypialni. Niektóre rośliny doniczkowe są szczególnie polecane do pomieszczeń, w których śpimy. Produkują tlen w nocy i dzięki temu wpływają pozytywnie na jakość snu.

📢 Pogrzeb Teresy Zarzeczańskiej-Różańskiej w Poznaniu. Tłumy żegnały legendę pływacką i pogromczynię Kanału La Manche. Zobacz zdjęcia We wtorkowe południe, 5 grudnia, na cmentarzu junikowskim w Poznaniu rodzina, przyjaciele i znajomi pożegnali 77-letnią Teresę Zarzeczańską-Różańska. Legendę pływania i pierwszą polską pogromczynię Kanału La Manche żegnały tłumy. 📢 Takie są skutki picia piwa. Czy jedno dziennie szkodzi? Oto zalecenia ekspertów od zdrowia! Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom.

📢 Zachwycał i imponował! Tak wyglądał Stary Rynek w Poznaniu przed wojną. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Stary Rynek w Poznaniu przed wojną zachwycał i imponował. Turystyczna perła stolicy Wielkopolski jest uznawana za jedną z najpiękniejszych w kraju. Pod względem wielkości ustępuje tylko krakowskiemu i wrocławskiemu. Przed wojną Stary Rynek był głównym miejscem handlowo - usługowym miasta. Stanowił także centrum komunikacyjne, gdzie do 1955 roku kursowały tramwaje. Dzięki archiwalnym zdjęciom możemy poczuć przedwojenny klimat tego miejsca. Zobacz fotografie i przekonaj się, jak wyglądało to miejsce w latach 20. i 30. XX wieku. 📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

📢 Poznańscy radni zbulwersowani budową hotelu nad Maltą. Prezydent Poznania zapowiada odwołanie się od decyzji Radni miejscy żądają wyjaśnień w sprawie pozwolenia na budowę hotelu nad Jeziorem Maltańskim, w sąsiedztwie Malta Ski i toru saneczkowego. Prezydent Poznania zapowiada odwołanie się od decyzji i tłumaczy, że wydania decyzji o pozwolenie na budowę nie dało się uniknąć. 📢 Będzie hit! Zaczarowany świat "Akademii Pana Kleksa" już wkrótce w kinach. Zobacz niezwykły trailer Zaczarowany świat wzywa! Już niedługo odbędzie się premiera filmu "Akademia Pana Kleksa" w reżyserii Macieja Kawulskiego. Zobacz trailer.

📢 Poznań musi zapłacić gigantyczne odszkodowanie. Wszystko przez jeden błąd urzędnika. "Nie zatrudniamy fachowców, bo nas na nich nie stać" Przez błąd urzędników miasto Poznań musi wypłacić deweloperowi z Warszawy blisko 10 mln zł odszkodowania. Poszło o wadliwie wydane pozwolenie na budowę. - Zapłata większej części tej należności już nastąpiła - informuje rzeczniczka prasowa prezydenta Poznania Joanna Żabierek. - Ta sprawa powinna zostać skierowana do prokuratury, a miasto powinno obciążyć urzędnika, który podjął taką decyzję - uważa radny miejski z PiS Michał Grześ.

📢 Kto krezusem, a kto biedakiem? Posłowie z Poznania przedstawili oświadczenia majątkowe. Sprawdź, ile zarobili! Niedawno rozpoczęta została kolejna kadencja Sejmu. Wszyscy posłowie musieli złożyć oświadczenia majątkowe. Sprawdzamy, kogo możemy uznać za krezusa, a kogo za biedaka. Zarobki parlamentarzystów są zdecydowanie wyższe od przeciętego wynagrodzenia. Ponadto często w wyborach decydują się wystartować ludzie zamożni, tak jak nowo wybrana posłanka Trzeciej Drogi z Poznania. 📢 Fatalne warunki dla psów na terenie posesji w gminie Kiszkowo. Jedno ze zwierząt nie żyje. "Właściciel nie ma sobie nic do zarzucenia" W sobotę, 2 grudnia policjanci z Komisariatu Policji w Kłecku zostali poinformowani przez pracowników TOZ w Kłecku o nieprawidłowościach w opiece nad psami w jednej z miejscowości na terenie gminy Kiszkowo. Po przybyciu na miejsce, na terenie budowy domu jednorodzinnego, funkcjonariusze zastali trzy kojce, w których znajdowało się łącznie sześć psów, w tym jedno truchło psa rasy mieszanej i suka z trzema szczeniakami.

📢 Nowe kierunki lotów z Poznania. Sprawdź, dokąd polecimy już wiosną 2024 z lotniska Ławica! Port lotniczy Poznań-Ławica ogłosił nowe kierunki lotów. Już wiosną przyszłego roku ze stolicy Wielkopolski będzie można dolecieć do trzech europejskich miast. Sprawdź, dokąd polecisz od marca i kwietnia!

📢 Tak wyglądała zima stulecia w Poznaniu. W 1979 roku ulice miasta odśnieżały koparki i spychacze, pomagali też żołnierze. Zobacz zdjęcia! Na początku 1979 roku całą Polskę zaatakowała zima stulecia. Na poznańskie ulice musiał wyjechać ciężki sprzęt budowlany. Kilkunastostopniowy mróz i obfite opady śniegu sparaliżowały kraj. Wojewoda poznański ogłosił stan klęski żywiołowej. ZObacz archiwalne zdjęcia Poznania z tamtego czasu. 📢 Wojsko sprzedaje domy i mieszkania! Można je kupić wyjątkowo okazyjnie. Oto nowe oferty od AMW! Zobacz ceny i zdjęcia Szukasz mieszkania lub domu w atrakcyjnej cenie? Warto sprawdzić ofertę Agencji Mienia Wojskowego! Na licytacje wystawione są zapomniane powojskowe tereny, działki, ale i nieruchomości, w których można mieszkać. Oferta AMW jest bogata. Znajdziemy w niej mieszkania i domy zarówno w dużych miastach, jak i miasteczkach powiatowych. Zobacz, jakie obecnie mieszkania można kupić od wojska. Zobacz zdjęcia i ceny.

📢 Ogromny sukces adeptów Kolejorza podczas Lech Cup! Reprezentant Polski wierzy, że któryś z nich trafi do pierwszej drużyny Lech Poznań po raz kolejny udowodnił, że na szkoleniu zawodników zna się bardzo dobrze. Podczas kolejnej, 16. edycji turnieju Lech Cup, Kolejorz drugi raz w historii zwyciężył w tej prestiżowej imprezie. Młodzi adepci Niebiesko-Białych w wielkim finale po wyrównanym meczu pokonali portugalski Sporting Lizbona 4:2. Brązowy medal wywalczyli sobie triumfator z poprzedniego roku - ekipa Chelsea Londyn. 📢 Zatopiona przez Jezioro Czorsztyńskie wieś Stare Maniowy. Zobacz, jak wyglądała przed zalaniem [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Na dnie Jeziora Czorsztyńskiego leży zatopiona wieś Stare Maniowy. Mieszkańcy wsi zostali przesiedleni, a w jej miejscu powstało jezioro, które ma zabezpieczać rejon w dolinie Dunajca przed skutkami powodzi. Ostatni mieszkańcy opuścili wieś na początku lat 90. Zobaczcie, jak wyglądała dawniej ta nieistniejąca już miejscowość.

📢 To spotkanie zapamiętali wszyscy kibice Lecha Poznań. 13. rocznica najzimniejszego meczu Kolejorza w XXI wieku! To był jeden z najzimniejszych meczów Lecha Poznań przy Bułgarskiej. Dokładnie 13 lat temu - 1 grudnia 2010 roku - Kolejorz w obecności ponad 40 tysięcy widzów oraz temperaturze ok. -15 stopni Celsjusza zremisował z Juventusem 1:1 i zapewnił sobie wyjście z grupy Ligi Europy. Kibice, którzy tłumnie przybyli na stadion przy Bułgarskiej z pewnością na zawsze zapamiętają to spotkanie. 📢 Odnaleziono luksusowe auta skradzione w Niemczech i Francji. Jedno z nich zatrzymano w Wielkopolsce Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali dwa samochody, które były poszukiwane na terenie Europy. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że oba pojazdy zostały skradzione. 📢 Te kobiety wybrał Artur z "Rolnik szuka żony 10"? Sprawdźcie! [10.11.2023 r.] Artur z "Rolnik szuka żony 10" otrzymał sporo listów od kobiet, które się nim zainteresowały. Do programu zaprosił 9 z nich. Ostatecznie wybrał trzy i to one pojadą do jego gospodarstwa na Mazowszu. Są to: Aleksandra z Zalewa, Sara z Siedlec i Blanka z Szydłowca. Poznajcie je bliżej, zobaczcie zdjęcia!

📢 Opuszczona i zapomniana. Galeria Malta w Poznaniu świeci pustkami, a kiedyś przyciągała tłumy. Jak wygląda w środku? Galeria Malta w Poznaniu powstała w 2009 roku. Miała świetną lokalizację, atrakcyjne wnętrze i wiele sklepów. Pomimo początkowego sukcesu, kolejne punkty wycofywały swoje usługi z obiektu, a grono odwiedzających klientów sukcesywnie się zmniejszało. Dzisiaj galeria świeci pustkami. Jak wygląda w środku? Sprawdziliśmy! 📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023. Głosowanie rozpoczęte! Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do nagród Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego.

📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 Finał powiatowy już w piątek o 21:30. Nagroda główna to aż 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, stworzyliśmy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł!

📢 Oto 20 niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Musisz uważać! Znamy ranking najbardziej niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Najnowsze dane zaprezentował Główny Urząd Statystyczny. Dowiadujemy się z niego, w których miejscowościach w regionie jest popełnianych najwięcej przestępstw kryminalnych, gospodarczych i drogowych. Gdzie w Wielkopolsce jest najbardziej niebezpiecznie? Sprawdź w galerii, czy twoje miasto znalazło się na liście. 📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Emocje rosną - Finał wojewódzki już w piątek o 21:30! Sprawdź aktualny ranking i głosuj na swoich faworytów Nasz wielki plebiscyt edukacyjny nabiera tempa! W poniedziałek, 27 listopada rozpoczął się wojewódzki etap głosowania. Potrwa do 8 grudnia. Sprawdź, jak przebiega głosowanie i wspólnie wybierzmy najbardziej charyzmatycznych i lubianych nauczycieli oraz placówki polecane przez uczniów i ich rodziców. 📢 Zobacz 75 zdjęć Poznania z szalonych lat 90. Takiego miasta możesz nie poznać! Zdjęcia Poznania z lat 90. to niezapomniana podróż w czasie. Tego miasta już nie ma, a wiele miejsc ciężko nawet poznać.

📢 Gify i MEMY na Mikołajki 2022. Złóż życzenia na mikołajki. Wiersze, obrazki, życzenia SMS dla dorosłych i dzieci 6 grudnia Mikołajki 2022: GIFY, MEMY i śmieszne obrazki. Zaskocz bliskich i wyślij im niestandardowe życzenia na mikołajki! Nawet za sprawą niewielkiego gestu, na ustach Waszych najbliższych pojawi się uśmiech. Mikołajki 2021 już 6 grudnia, więc nie zapominajcie dzisiaj o swoich znajomych i rodzinie! Aby ułatwić Wam zadanie, przygotowaliśmy dla Was sporą dawkę różnych życzeń mikołajkowych: GIFY, śmieszne obrazki. Znajdziecie tutaj również śmieszne i fajne wierszyki na mikołajki dla dzieci, dorosłych, dla chłopaka i przyjaciółki, a również życzenia, wiersze i wierszyki na Mikołaja, które można wysłać SMSem.

📢 Tak żyło się w Poznaniu przed wojną. Zobacz wyjątkowe zdjęcia. Takiego miasta już nie ma! Jesteście ciekawi, jak żyło się w Poznaniu przed wojną? Zajrzeliśmy do Narodowego Archiwum Cyfrowego i wybraliśmy kilkadziesiąt wyjątkowych zdjęć. Zobaczycie na nich obrazki z codziennego życia mieszkańców oraz niezwykłe wydarzenia z historii Poznania. Jedno jest pewne: takiego miasta już nie ma!

📢 1000 plus dla pracowników Biedronki. Sieć rozdaje vouchery. Ale nie wszyscy pracownicy dostaną bony. To sprawiedliwe? 1000 plus dla pracowników - tyle przyzna sieć sklepów Biedronka. Tysiąc złotych to kwota na jaką liczyć mogą zatrudnieni w ramach świątecznego bonusu. Nie dostaną jednak tych pieniędzy w gotówce, lecz w formie vouchera do wydania na zakupy. Koszty pokryje pracodawca. Świadczenie natomiast nie dotyczy kadry menedżerskiej, a szeregowych pracowników.

