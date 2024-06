Przegląd prasy 8.06.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Szwajcarska willa Jana Kulczyka. Ściany ze złota, podziemne jezioro i teatr - zdjęcia”?

Prasówka 8.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Szwajcarska willa Jana Kulczyka. Ściany ze złota, podziemne jezioro i teatr - zdjęcia Spa, teatr, sauna himalajska i widok na góry. Szwajcarska willa Jana Kulczyka warta jest ponad 700 milionów złotych! Nie żartujemy! Rezydencja ma siedem pięter, w tym... jezioro w piwnicy. Mamy zdjęcia! Zobaczcie wnętrza posiadłości Jana Kulczyka.

📢 Wiktor Kowalewski, syn Krzysztofa Kowalewskiego, legendy polskiego kina. Mamy zdjęcia! [8.06.2024] Krzysztof Kowalewski był jednym z najwybitniejszych aktorów polskiej kinematografii. Jego talent niezaprzeczalnie wyróżniał się w branży filmowej, w której z powodzeniem działał przez dziesięciolecia. Zmarł 6 lutego 2021 roku w wieku 83 lat, pozostawiając po sobie niezatarte ślady w historii rodzimego kina. Zobaczcie, jak wygląda jego syn, Wiktor Kowalewski. Jest podobny do swego taty.

📢 Magda z "Barw szczęścia" na śmiałych zdjęciach! Natalia Sierzputowska: "Dużo dziewczyn dodaje takie zdjęcia, bo je lubi!" [8.06.24 r.] Natalia Sierzputowska, młoda polska aktorka, zdobyła rozgłos dzięki roli Magdy w popularnym serialu "Barwy szczęścia". Jej talent i urok przynoszą jej coraz większą popularność, zarówno na ekranie, jak i w mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie. Aktorka zaskakuje swoich fanów śmiałymi zdjęciami, które regularnie publikuje. " I tutaj was kochani zaskoczę, dziewczyny nie zawsze wstawiają takie zdjęcia tylko po to, żeby podobać się chłopcom. Niesamowite, prawda?" - mówi Sierzputowska. Zobaczcie te fotografie!

Prasówka 8.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto Cher - tak dziś wygląda. Właśnie skończyła 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! [8.06.2024 r.] Tak wygląda teraz Cher. Właśnie skończyła 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! Cher to popularna amerykańska piosenkarka i aktorka. Choć do listy jej aktywności zawodowych powinniśmy jeszcze dopisać co najmniej kilka: pisarka, tancerka, modelka, autorka tekstów, prezenterka telewizyjna. Mimo słusznego wieku ciągle jest bardzo aktywna i świetnie wygląda. Niedawno rozstała się ze swoim o 40 lata młodszym partnerem. Zobaczcie, jak wygląda dziś Cher.

📢 Skolim - tak żyje wykonawca hitu "Wyglądasz idealnie". Mamy zdjęcia! [8.06.2024 r.] Konrad Skolimowski, znany bardziej pod pseudonimem Skolim, to wszechstronny artysta, którego muzyka disco-polo i muzyka taneczna zdobyły serca młodzieży w Polsce. Przyjrzyjmy się bliżej temu utalentowanemu artyście, który rozkochał publiczność swoim przebojem "Wyglądasz idealnie". Mamy jego prywatne zdjęcia! 📢 Iga Świątek w bikini - tak wygląda. Ludzie pod wrażeniem: "Pretty woman!" [8.06.2024 r.] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek!

📢 Oto Maria Andrejczyk na seksownych zdjęciach. "Gratulacje dla fotografa i pięknej modelki" [8.06.2024 r.] Maria Andrejczyk to wybitna polska lekkoatletka specjalizująca się w rzucie oszczepem. Dwukrotnie reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich, zdobywając srebrny medal. Co wiemy o jej codziennym życiu? Jak wygląda na swoich prywatnych zdjęciach? Zajrzyjcie do naszej galerii i odkryjcie jej odważne fotografie. 📢 Oto Olga Nowicka, tak wygląda żona Łukasza Nowickiego. Mamy jej prywatne zdjęcia! [8.06.2024] Łukasz Nowicki to popularny prezenter telewizyjny oraz aktor. Jest synem Jana Nowickiego. W przeszłości jego żoną była wokalistka Halina Mlynkowa. Od 2016 roku jego żoną jest Olga Paszkowska. Jest od niego młodsza od 13 lat. Zobaczcie, jak wgląda i czym się zajmuje żona Łukasza Nowickiego.

📢 Urszula Radwańska - tak wygląda na śmiałych zdjęciach. "Kobieco i z klasą" [8.06.2024 r.] Urszula Radwańska to utalentowana polska tenisistka, młodsza siostra znanej na całym świecie Agnieszki Radwańskiej. Jest również właścicielką marki luksusowych torebek. Urszula zdobyła Medal Świętego Brata Alberta za swoje wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Na Instagramie dzieli się momentami ze swojego życia, w tym odważnymi fotografiami. Zapraszamy do naszej galerii, aby zobaczyć więcej.

📢 Miss z Rio na odważnych zdjęciach. Tak wygląda Emilia Ankiewicz, prześliczna polska lekkoatletka! [8.06.2024 r.] Emilia Ankiewicz to postać, która na sportowej arenie pozostawiła niezatarte ślady. Już od najmłodszych lat interesowała się sportem, a szczególnie pociągała ją lekkoatletyka. Specjalizując się w biegu na 400 metrów przez płotki, odnosiła liczne sukcesy, zdobywając medale na różnych zawodach. Na igrzyska olimpijskich okrzyknięto ją miss z Rio. Tak dziś prezentuje się na odważnych zdjęciach! 📢 Oto Katarzyna Cichopek z "M jak miłość" na odważnych zdjęciach. Zobaczcie! [8.06.2024 r.] Katarzyna Cichopek z serialu "M jak miłość" na odważnych zdjęciach. Katarzyna Cichopek to polska aktorka i prezenterka telewizyjna. Sławę i niezwykłą popularność przyniósł jej serial "M jak miłość". Media wręcz rozpisywały się o jej związkach z Marcinem Hakielem i Maciejem Kurzajewskim. Na Instagramie obserwuje już ją prawie 600 tysięcy internautów. Zobaczcie niezwykle odważne zdjęcia z Katarzyną Cichopek w roli głównej!

📢 Tak wygląda dziś Anna Peszko - żona Sławomira Peszki, byłego reprezentanta Polski. Mamy zdjęcia! [8.06.2024] Sławomir Peszko, były reprezentant Polski, jest postacią, której kariera budziła wiele emocji wśród kibiców. Peszko cieszy się ogromną sympatię wśród fanów piłki nożnej. Na początku czerwca 2023 roku ogłosił zakończenie swojej kariery. Ma piękną żoną. Sprawdź naszą galerię i zobacz, jak wygląda Anna Peszko.

📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [8.06.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Natasza Urbańska na seksownych zdjęciach. "Czas się dla Ciebie zatrzymał" [8.06.2024 r.] Natasza Urbańska, wszechstronna artystka polskiego show-biznesu, znana jest nie tylko z talentu scenicznego, ale również z niezwykłej urody. Zanurz się w jej świat, odkrywając nie tylko jej karierę, ale również odważne i inspirujące obrazy, jakie prezentuje na swoich platformach społecznościowych. 📢 Córka Magdaleny Różczki - tak wygląda Wanda Marzec. Zobaczcie zdjęcia! [8.06.2024 r.] Magdalena Różczka, znana polska aktorka, zagrała w najnowszym serialu "Rojst Millenium" razem ze swoją najstarszą córką, Wandą Marzec. 16-latka zebrała pozytywne recenzje za swój debiutancki występ aktorski. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, czy córka Magdaleny Różczki jest podobna do swej słynnej matki. 📢 Oto najpopularniejsze nazwy miejscowości w Wielkopolsce. Rekordzistę na mapie regionu znajdziemy aż 22 razy! [8.06.2024] Jakie nazwy miejscowości są najpopularniejsze w Wielkopolsce? Postanowiliśmy to sprawdzić. Okazuje się, że lider na mapie regionu występuje aż 22 razy! Jakie miejscowości znajdują się w TOP 5 najpopularniejszych nazw wsi w województwie wielkopolskim? Tego dowiecie się z artykułu poniżej.

📢 Mateusz Maga z TOP Model - tak dziś wygląda. Zobaczcie, jak się zmienił. Mamy zdjęcia! [8.06.2024] Tak się zmienił Mateusz Maga z TOP Model. Był objawieniem modelingu. Tak dziś wygląda. To model, o którym zrobiło się głośno po tym, jak wziął udział w "Top Model" w TVN. Występował też w programie "Agent. Gwiazdy". Brał udział w kampaniach reklamowych takich marek jak Prada i Gucci. Dziś mieszka w Londynie, gdzie zajmuje się metamorfozami i warsztatami modowym. Zobaczcie, jak się zmienił!

📢 Kelly z "Beverly Hills 90210" - tak dziś wygląda Jennie Garth. Zobaczcie zdjęcia! [8.06.2024] Tak wygląda dziś Jennie Garth, czyli Kelly w "Beverly Hills 90210". Właśnie skończyła 51 lat! Jennie Garth na początku lat 90. XX wieku była jedną z najpopularniejszych aktorek na świecie. Wszystko za sprawą głównej roli w serialu "Beverly Hills 90210", który przyciągał przed telewizory miliony widzów, również w Polsce. Czym dziś się znajduje i jak wygląda popularna Kelly z "Beverly Hills 90210"? Zobaczcie!

📢 Marlena Muranowicz na odważnych zdjęciach. To żona Marcina Mroczka z "M jak miłość". Zobaczcie! [8.06.2024 r.] Marcin Mroczek to polski tancerz i aktor, który zdobył sławę dzięki roli w serialu "M jak miłość". W przeszłości był związany z Agnieszką Popielewicz, a od 2013 roku jest mężem Marleny Muranowicz, z którą ma dwójkę dzieci. Marlena jest niezwykle urodziwą kobietą. Zajrzyj do naszej galerii, aby zobaczyć odważne zdjęcia żony Marcina Mroczka! 📢 20 najbogatszych gmin w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok [8.06.2024] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G. 📢 Tak żyje Janina z "Sanatorium miłości" po opuszczeniu programu. Mamy jej prywatne zdjęcia! [8.06.2024 r.] Janina, uczestniczka szóstej edycji popularnego programu "Sanatorium miłości", zgłosiła się do show, by walczyć z samotnością i znaleźć mężczyznę, który wniesie radość do jej życia. Widzowie mieli nadzieję, że z Tadeuszem z Krzyżanowic stworzą parę po zakończeniu programu, ale rzeczywistość okazała się inna. Mimo że nie znaleźli wspólnej drogi, Janina nie ukrywa swojego szczęścia, co widać na jej prywatnych zdjęciach.

📢 Oto Krzysztof Krysiak. Był pierwszym mężem Agnieszki Chylińskiej. Tak dziś wygląda! [8.06.2024] Agnieszka Chylińska jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek. Niewielu jednak wie, że jej pierwszym mężem był Krzysztof Krysiak, który w tamtym czasie pełnił rolę menedżera działu marketingu w "Sony Music". Zobaczmy, jak wygląda teraz i czym zajmuje się mężczyzna, który był mężem Agnieszki Chylińskiej. 📢 Julia Roberts - tak dziś wygląda jedna z najpiękniejszych kobiet na świecie. Mamy zdjęcia! [8.06.2024 r.] Julia Roberts, jedna z najwybitniejszych aktorek amerykańskich, od zawsze budziła zachwyt swoją talentem i urodą. Zyskała światową sławę rolą w kultowym filmie "Pretty Woman", a jej kariera ciągle kwitnie. Sprawdźmy, jak dziś prezentuje się ta niezwykła aktorka. 📢 Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [8.06.2024] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Jest jedną z głównych rywalek Igi Świątek. Zajmuje trzecie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini.

📢 Oto Marzena Chełmińska, trzecia żona Norbiego - tak wygląda. Wiemy, czym się zajmuje. Mamy zdjęcia! [8.06.2024 r.] Norbi, znany polski piosenkarz oraz prezenter telewizyjny i radiowy, zdobył serca fanów swoim hitem "Kobiety są gorące". Artysta, który ma na koncie trzy małżeństwa, dzieli się swoim życiem prywatnym i zawodowym. Poznajcie bliżej jego trzecią żonę, Marzenę Chełmińską, na prywatnych zdjęciach. 📢 Tak wygląda Kamil Holden Kryszak, syn Jerzego Kryszaka, znanego aktora i satyryka. Mamy zdjęcia! [8.06.2024 r.] Jerzy Kryszak to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów i satyryków. Szczególną sympatię zyskał dzięki roli doktora Kołka w kultowym serialu "Alternatywy 4". Jego talent komediowy sprawia, że wciąż przyciąga tłumy na swoich występach kabaretowych. Jerzy Kryszak ma trzech synów, w tym Kamila, utalentowanego muzyka. Zobaczcie, jak wygląda syn Jerzego Kryszaka - mamy dla Was zdjęcia!

📢 Pomidorowa i schabowy z ziemniakami? Tu zjesz te najsmaczniejsze! Oto najlepsze bary mleczne w Poznaniu! Przedstawiamy TOP10 Pomidorowa z makaronem, schabowy z ziemniakami i bukietem surówek, a na deser naleśniki z serem i śmietaną? To już niemal kultowy zestaw obiadowy, charakterystyczny dla wizyty u babci lub... w barze mlecznym. Takie lokale w ostatnim czasie zyskują na popularności. Gdzie w Poznaniu są te najlepsze? Oto TOP10 barów mlecznych w stolicy Wielkopolski! 📢 Rekrutacja na UAM: oto nietypowe kierunki, które można studiować na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1 czerwca po raz kolejny ruszyła rekrutacja na studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Wśród kierunków, które mogą wybrać kandydaci, znajdują się zarówno te od lat cieszące się ogromną popularnością wśród młodych osób, jak i te mniej znane. Sprawdziliśmy, jakie mniej typowe kierunki studiów można podjąć na UAM. Oto niektóre z nich!

📢 Spółdzielnia w Poznaniu zdemontowała kaloryfery na klatkach schodowych. "Nikt nie pytał nas o zgodę" Do naszej redakcji zgłosił się czytelnik, który jest zbulwersowany działaniem spółdzielni mieszkaniowej "Jeżyce". Zbulwersował go fakt likwidacji części kaloryferów na klatce schodowej, bez zgody mieszkańców. Spółdzielnia tłumaczy, że zostały one zdemontowane, aby mieszkańcy mogli zaoszczędzić. - Na klatce schodowej wystarczy temperatura 8 st. Celsjusza - usłyszeliśmy od kierownika osiedla. 📢 Skorzęcin u progu sezonu. Jak wygląda „Wielkopolska Ibiza”? Te miejsce znają wszyscy Wielkopolanie. Skorzęcin, miejsce znane wczasowiczom, którzy łakną zabawy lada moment przeżyje prawdziwe oblężenie. 📢 Oto banknoty, które tracą ważność. Niektóre z nich da się wymienić Choć banknoty w naszym kraju nie maja terminu przydatności to są sytuacje w których niestety tracą ważność. Chodzi oczywiście o mechaniczne zniszczenia i uszkodzenia, nawet drobne! Sprawdzamy dla Was najnowsze przepisy dotyczące wymiany banknotów w 2024 roku. To warto wiedzieć.

📢 W tych szkołach podstawowych w Wielkopolsce są najzdolniejsi uczniowie! Zobacz, gdzie jest najwięcej uczestników konkursów przedmiotowych Na początku roku Kuratorium Oświaty w Poznaniu opublikowało wyniki Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. W galerii opublikowaliśmy wyniki pokazujące, w których szkołach w Wielkopolsce było najwięcej osób, które dostały się na ostatni - wojewódzki etap konkursów. 📢 "Nie jesteśmy krystaliczni". Spowiedź właścicieli Klubu na Fali w Poznaniu. Rozbudowa trwa, tak jak postępowanie sądowe z miastem W sprawie poznańskiego Klubu na Fali od miesięcy kontaktują się z nami mieszkańcy. Byli zaniepokojeni pozostawioną na pastwę losu infrastrukturą, która przez całą zimę stała nad Wartą. Właściciele klubu spotkali się z nami i w szczerej rozmowie opowiedzieli o kulisach niespodziewanych wypadków, które doprowadziły do tej sytuacji.

📢 Świat Bridgertonów w Poznaniu! Postaci z serialu dziś można było spotkać na ulicach miasta W weekend w Poznaniu odbędzie się wyjątkowy piknik inspirowany serialem "Bridgertonowie". Już w piątek natomiast postaci z netflixowej produkcji można było spotkać na ulicach Poznania! Zobacz zdjęcia.

📢 Jest decyzja sądu ws. brutalnego pobicia nastolatki w Poznaniu! Spędzą trzy miesiące w ośrodkach dla nieletnich... Sąd Okręgowy w Poznaniu podjął decyzję ws. pobicia nastolatki, do którego doszło 1 czerwca na ulicy Krakowskiej. 16-latka oraz 15-latka skopały swoją rówieśniczkę. Według jej słów ojca, dziewczyny miały "mówić, że wiedzą, gdzie mieszka, że przyjadą tu i ją zabiją". Sąd zadecydował o umieszczeniu nastolatek w ośrodkach dla nieletnich na okres 3 miesięcy. 📢 "Zobaczyliśmy psa z guzem do ziemi". Poznańska Ochrona Zwierząt apeluje o pomoc "Nawet sobie nie wyobrażamy, jaki to ból i cierpienie". Poznańska Ochrona Zwierząt szuka domów tymczasowych dla czterech małych psów. 📢 Nielegalne finansowanie kampanii PiS? Szłapka wnioskuje do Państwowej Komisji Wyborczej Poseł Adam Szłapka pisze do Państwowej Komisji Wyborczej w związku z możliwością nielegalnego finansowania kampanii wyborczej Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości

📢 Oto Alexis z "Dynastii". Właśnie skończyła 91 lat. Tak dziś wygląda Joan Collins. Zobaczcie zdjęcia! [7.06.2024 r.] Tak dziś wygląda Joan Collins, czyli słynna Alexis, gwiazda serialu "Dynastia". Joan Collins w latach 90. XX wieku zdobyła fanów na całym świecie, również w Polsce. Swego czasu była uznawana za jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie. 23 maja 2024 roku skończyła 91 lat/ Nadal wygląda wspaniale. Jest ikoną Hollywood. Zobaczcie, jak dziś prezentuje się kobieta, którą w latach 80. XX wieku okrzyknięto symbolem seksu.

📢 Oto Jonasz Rewiński, syn Janusza Rewińskiego. Wiemy, jak wygląda i czym dziś się zajmuje. Zobaczcie zdjęcia! [7.06.2024] 1 czerwca 2024 roku Polska straciła jednego z najważniejszych polskich satyryków i aktorów, Janusza Rewińskiego. Informację o jego śmierci podał jego syn, Jonasz Rewiński. Kim jest Jonasz Rewiński? Czym zajmuje się na co dzień? Zobaczcie, jak wygląda syn Janusza Rewińskiego. Mamy jego prywatne zdjęcia!

📢 Niewygodny rywal na start sezonu dla Lecha Poznań. Kiedy mecz z Legią Warszawa? Przedstawiamy terminarz na sezon 2024/2025 Inauguracja nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w piątek, 19 lipca 2024 roku, a jego zakończenie zaplanowano na 24 lub 25 maja 2025 roku. Lech Poznań pierwsze spotkanie rozegra na Enea Stadionie, podejmując Górnika Zabrze.

📢 Przez Wielkopolskę przechodzą burze. Silna superkomórka spowodowała gradobicie w powiecie tureckim. Są ostrzeżenia IMGW Piątek w Poznaniu zaczął się deszczowo. Choć w tej chwili w stolicy Wielkopolski nie pada to IMGW wydało kolejne ostrzeżenia dotyczące burz. Superkomórka z gradobiciem pojawiła się przed południem w powiecie tureckim. 📢 Hołd dla zmarłego żołnierza z granicy. Poznaniacy mogą zapalić znicze. Sprawdź gdzie Młody żołnierz zginął ugodzony nożem, broniąc polskiej granicy. Teraz poznaniacy mogą oddać mu hołd, składając znicze pod bazami wojskowymi.

📢 Znany ksiądz obejmie nową parafię. Będą zmiany personalne w wielu kościołach w Wielkopolsce. Sprawdź! Arcybiskup Stanisław Gądecki podjął decyzje w sprawie zmian personalnych w archidiecezji poznańskiej. W wielu wielkopolskich kościołach w miesiącach wakacyjnych pojawią się nowi proboszczowie. Jednym z nich jest popularny w internecie ksiądz Adam Pawłowski. 📢 [Oddział neurologii szpitala w Lesznie zostaje zawieszony. Powodem jest brak lekarzy ](https://leszno.naszemiasto.pl/oddzial-neurologii-szpitala-w-lesznie-zostaje-zawieszony-powodem-jest-brak-lekarzy/ar/c1p2-26419885)

Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny w Lesznie zawiesza funkcjonowania oddziału neurologicznego. Przyjęcia pacjentów zostaną wstrzymane 1 lipca 2024. Powodem jest brak lekarzy. Ci, którzy złożyli wypowiedzenia deklarują, że powodem odejść nie są pieniądze, ale obciążenie pracą i stres - zapewnia dyrekcja szpitala. 📢 [Oto lista leków, których wkrótce może zabraknąć w aptekach. To aż 238 pozycji. Czy twój lek jest na liście antywywozowej? ](https://gloswielkopolski.pl/oto-lista-lekow-ktorych-wkrotce-moze-zabraknac-w-aptekach-to-az-238-pozycji-czy-twoj-lek-jest-na-liscie-antywywozowej/ar/c1p2-26419297)

Już jest nowa lista antywywozowa opublikowana przez Ministerstwo Zdrowia. Znajdują się na niej leki, których wkrótce może zabraknąć w aptekach. W wykazie znalazło się 238 pozycji w tym leki na cukrzycę, wspomagające układ oddechowy czy przeciwbólowe. Czy są wśród nich leki, które przyjmujesz? Sprawdź!

📢 IMGW prognozuje pogodę na wakacje. Co czeka nas od maja aż do sierpnia? Sprawdź! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) udostępnia niezbędne informacje dla osób, które już teraz rozpoczynają planowanie swojego wakacyjnego urlopu. Eksperci z IMGW przygotowali eksperymentalną prognozę pogody, która obejmuje okres od maja do sierpnia 2024 roku. Dowiedz się, jakie warunki pogodowe mogą nas spotkać w trakcie letniego wypoczynku. 📢 Uwaga na wieczorne utrudnienia w Poznaniu! Przez miasto przejdzie procesja W piątek, 7 czerwca, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów, w kościele Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana na Jeżycach odbędzie się msza święta, a po niej procesja pod Poznańskie Krzyże. Trzeba zatem spodziewać się utrudnień w ruchu. 📢 Sprawdź jak żyje i mieszka Mikael Ishak. Tak snajper Lecha Poznań spędza czas poza boiskiem? Zobacz prywatne zdjęcia gwiazdy Kolejorza! Mikael Ishak, pełniący rolę kapitana w drużynie Lecha Poznań, nie może zaliczyć obecnego sezonu do tych najbardziej udanych w swojej karierze. Szwedzki napastnik, znany ze swoich zdolności strzeleckich, w bieżących rozgrywkach zdołał wpisać się na listę strzelców 10 razy we wszystkich rozgrywkach. Jest to wynik znacznie niższy niż ten, którego dokonał w poprzednim sezonie, kiedy to jego konto zasiliło aż 20 bramek. Zobaczcie na zdjęciach, jak Mikael Ishak spędza czas poza murawą.

📢 Już wiadomo, co powstanie przed zamkiem w Poznaniu. Miasto szuka najemcy! Koszt? Ponad 6 tysięcy złotych Mikrokawalerka, bunkier, a może Żabka? Nic z tych rzeczy! Przed budynkiem CK Zamek powstaje lokal gastronomiczny, dla którego właśnie poszukiwany jest najemca. Cena wynajmu to ponad 6 tysięcy złotych, jednak najemca powinien spełniać dodatkowe wymagania.

📢 Renta wdowia 2024: Komu przysługuje? Jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdź, jakie zmiany szykują się w rentach wdowich w 2024 roku Renta wdowia to świadczenie pieniężne, którego zadaniem jest wesprzeć osoby po stracie współmałżonka. W 2024 roku planowane są zmiany w kwestii tego świadczenia. Na jakich zasadach ma zostać przyznawana renta osobom owdowiałym? Kto będzie mógł skorzystać z renty wdowiej? Jaka jest przewidywana wysokość kwoty wypłacanej wdowom i wdowcom? Sprawdź wszystkie potrzebne informacje.

📢 Co z rozpadającym się budynkiem po komisariacie policji w Poznaniu? Miasto nie jest jego właścicielem Los byłego komisariatu policji przy ul. Matejki w Poznaniu, a precyzyjniej mówiąc przy Wyspiańskiego 7 wzbudza zainteresowanie wśród mieszkańców. Jak wyjaśnił nam poznański magistrat, nie stanowi on własności Miasta Poznania, lecz Skarbu Państwa. Co zatem się z nim stanie? 📢 Paznokcie u stóp 2024: najmodniejsze trendy i inspiracje w damskim pedicure. Jak pomalować paznokcie u stóp? [GALERIA] Paznokcie u stóp 2024: najmodniejsze trendy i inspiracje w damskim pedicure. Jak pomalować paznokcie u stóp? Czerwiec to miesiąc, który otwiera sezon letni, a wraz z nim czas na noszenie odkrytych butów i eksponowanie pięknych, zadbanych stóp. W 2024 roku, modny pedicure to coś więcej niż tylko dobrze pomalowane paznokcie – to wyraz stylu, elegancji i osobowości. Jakie są najgorętsze trendy w stylizacji paznokci u stóp na czerwiec 2024? Oto kilka inspiracji oraz powodów, dla których warto malować paznokcie u stóp.

📢 Paznokcie 2024: Lip oil nails ten trend to totalny hit na wiosnę i lato! Paznokcie 2024. Lip oil nails — nadchodzący hit na wiosnę i lato 2024. Lip oil nails, podobnie jak popularne ostatnio lipgloss nails, to minimalistyczny manicure, który doskonale komponuje się z jasnymi i delikatnymi kolorami. Oba te trendy czerpią inspirację z kosmetyków do ust, ale istnieje między nimi subtelna różnica. Jeżeli cenisz sobie minimalizm i jesteś estetką ten trend jest dla Ciebie! Wejdź w galerię zdjęć i zapoznaj się z najpiękniejszymi stylizacjami w stylu lip oil nails.

📢 Hałasy, krzyki i śmiecenie. Nocna sprzedaż alkoholu jest utrapieniem dla mieszkańców. Na Jeżyce w Poznaniu ciągną amatorzy picia Hałasy powodowane przez nietrzeźwych młodych ludzi – krzyki, awantury, niebezpieczne zachowania na jezdni, śmiecenie – to wskazują mieszkańcy Jeżyc, dzielnicy, w której nie obowiązuje zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Radni dzielnicowi obawiają się, że wobec prohibicji w sąsiednich dzielnicach, amatorzy nocnych zakupów alkoholowych przyjeżdżają na Jeżyce.

📢 Wąż w selerze naciowym! Mieszkanka Poznania przyniosła ze sklepu niespodziankę Mieszkanka Poznania w selerze naciowym natknęła się na niespodziewanego gościa. Przy krojeniu warzywa wypełzło z niego małe zwierzę.

📢 Lech Poznań rusza na łowy transferowe. Na celownik "Kolejorza" trafiło kilku polskich piłkarzy. Nowy napastnik i skrzydłowy? Lech Poznań po bardzo nieudanym sezonie będzie musiał mocno przebudować skład. Nowy trener wraz ze swoim sztabem już planuje kadrę na kampanię 2024/24. Według doniesień medialnych "Kolejorz" monitoruje sytuację kilku polskich zawodników, którzy w ostatnich miesiącach byli w całkiem niezłej formie. Kto w letnim okienku trafi do Lecha? 📢 Smochy Festiwal 2024 w Poznaniu. Na scenie między innymi Agnieszka Chylińska. Wstęp wolny! Smochy Festiwal 2024 to trzy dni świetnej zabawy dla fanów wszelkich rozrywek, igrzysk i koncertów pod gołym niebem. Znacie "Królową Łez"? Agnieszka Chylińska - jedna z najwyrazistszych artystek XXI wieku ponownie wypełni Poznań rockową aurą. Gwiazda wystąpi podczas poznańskiego festiwalu Smochy już w ten weekend. Organizatorzy zapraszają na trzy dni niesamowitych wrażeń!

📢 Pan Wojciech z Poznania od kwietnia nie może korzystać z telewizji i internetu. "Powiedziano mi, że nie mam licencji na światłowód!" Pan Wojciech Bąbała skontaktował się z nami w sprawie niedziałającego światłowodu. Od ponad miesiąca boryka się z konsultantami, którzy nie chcą mu pomóc, a monterzy, którzy zakładali światłowód uważają, że to problem operatora. Biuro prasowe Play odpowiada! 📢 Te paznokcie to HIT! Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2024 Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2024 - poznaj najnowsze trendy i inspiracje. Lato 2024 zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim nowe trendy w stylizacji paznokci. Czerwiec to idealny czas, aby odświeżyć swoje manicure i wypróbować najnowsze inspiracje. W tym artykule przedstawiamy najmodniejsze wzory i kolory, które będą królować na paznokciach w nadchodzącym miesiącu. Oto przegląd najgorętszych trendów na czerwiec 2024!

📢 Szalenie piękna i zabójczo niebezpieczna! Sara Damjanović wygrywa konkursy piękności i trenuje teakwondo. Zobaczcie ZDJĘCIA Piękna i szalenie niebezpieczna. 26-letnia Serbka Sara Damjanović odnosi sukcesy w sporcie i na europejskich wybiegach. Sara z powodzeniem łączy karierę modelki z treningami teakwondo. Na swoim koncie ma brązowy medal mistrzostw Europy w tej dyscyplinie, a ponadto wiele tytułów miss, w tym m.in. koronę Miss Serbia International. Zobaczcie zdjęcia pięknej i utalentowanej Serbki! 📢 Rodzinna tragedia w Stęszewie. Najpierw zabił rodziców, potem sam odebrał sobie życie? "Może coś w nim w końcu pękło" Ciała trzech osób znaleziono w środę w domu jednorodzinnym w Stęszewie pod Poznaniem. 52-letnia Marzena i jej 54-letni mąż Maciej zostali zamordowani. 29-letni Maciej, syn małżeństwa popełnił samobójstwo. Najprawdopodobniej młody mężczyzna najpierw odebrał życie rodzicom, a następnie sobie. Sąsiedzi mówią o długach, które mogły doprowadzić do tej tragedii.

📢 Te psy potrafią zniszczyć dosłownie wszystko. Oto rasy psów, które niszczą rzeczy w domu Psy są najlepszymi przyjaciółmi człowieka. Wprowadzając się do domu wnoszą do niego szczęście, ale i brud. Warto pamiętać, że psy mogą też niszczyć nasze rzeczy, szczególnie w przypadku szczeniaków, ale jak się okazuje nie tylko. Także starsze psy czasem mogą napsocić. Zobaczcie psie rasy, które nie wyrastają szybko z zamiłowania do niszczenia. 📢 Wykoszona łąka kwietna w Poznaniu. Ogrodniczka zbulwersowana. Co na to ZDM? W Poznaniu Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął koszenie przydrożnych łąk. Ten stan rzeczy zdenerwował jedną z naszych czytelniczek. Ogrodniczka twierdzi, że nie jest to odpowiedni czas na takie działania, a koszenie powinno odbywać się jesienią.

📢 Brutalne pobicie nastolatki w Poznaniu! Policja zatrzymała 16-latkę. Ojciec poszkodowanej: "mówiły, że przyjdą i ją zabiją" Nastolatka została dotkliwie pobita przez swoje rówieśniczki. Drastyczny filmik wyciekł do Internetu, a policja zajmuje się sprawą nastolatek, które skopały ofiarę. Ojciec pobitej dziewczyny mówi o tym, że napastniczki miały grozić córce... śmiercią.

📢 Sałatka na grilla. Najsmaczniejsze sałatki na grilla - poznaj najsmaczniejsze przepisy 2024 [06.06.2024] Sałatka na grilla. Sezon grillowania to czas, gdy aromatyczne dymy i soczyste smaki opanowują podwórka i ogrody. Jednak oprócz soczystych kawałków mięsa i chrupiących warzyw, niezapomnianą rolę odgrywają także kreatywne dodatki, takie jak sałatki na grilla. Prezentujemy galerię nowych, intrygujących smaków i kompozycji sałatkowych. Przygotuj się na odświeżające inspiracje - wejdź w galerię zdjęć i poznaj smaczne przepisy na sałatki na grilla. 📢 Oto przepiękne jeziora w Wielkopolsce. Są polecane przez National Geographic. Mają wyjątkowo malownicze plaże. Warto się tam wybrać! W Wielkopolsce nie brakuje pięknych jezior. Zauważył to portal znanego czasopisma podróżniczego National Geographic. Wybrano 6 jezior w województwie wielkopolskim, które warto odwiedzić. Prezentujemy je w naszej galerii.

📢 Agata Sieramska na prywatnych zdjęciach z Arkadiuszem Miikiem. Tak wygląda trenerka fitness Agatycze Agata Sieramska to trenerka fitness, która od trzech lat spotyka się z Arkadiuszem Milikiem. Piłkarz związał się z piękną modelkę po rozstaniu z Jessicą Ziółek, z którą był 10 lat. Agatycze w mediach społecznościowych promuje zdrowy styl życia i prezentuje swoją wyrzeźbioną sylwetkę. Zobacz na zdjęciach, jak wygląda 30-letnia Agata Sieramska. 📢 MPK Poznań: Duże zmiany w rozkładach jazdy - na Morasku, Umultowskiej, Dąbrowskiego i przy Bałtyku. Tramwaje i autobusy pojadą inaczej Szykujcie się na zmiany w rozkładach jazdy MPK Poznań - 6 i 7 czerwca na Morasku, od piątku 7 czerwca na Umultowskiej, a od soboty 8 czerwca - na Dąbrowskiego i Roosevelta przy Bukowskiej. Duży remont, do końca wakacji czekać nas będzie od 22 czerwca na moście Dworcowym.

📢 Oto kwoty, jakie dostają emerytowani policjanci. Tyle trafia na ich konto. Sprawdź! Policjanci przechodzą na emeryturę dużo szybciej niż osoby pracujące w innych zawodach. Ze względu na specyfikę pracy mundurowi na emeryturę mogą przejść dużo szybciej. A jak to wpływa na wysokość ich świadczenia? Zobaczcie ile w praktyce dostają policjanci. Mamy przykłady ich emerytur. 📢 Warta Poznań odpowiada na oświadczenie Lecha: Wierzymy, że pomoc zostanie nam udzielona Lech Poznań wydał w środę rano oświadczenie dotyczące gry Warty Poznań na stadionie przy Bułgarskiej. Kilka godzin później odpowiedziała na to Warta. Zieloni głęboko wierzą w to, że w krytycznym momencie zostanie im udzielona pomoc ze strony władz Poznania. - Sprowadzenie dyskusji do tego, by toczyła się wyłącznie wokół samych kosztów, bez mówienia też o korzyściach finansowych wynikających z zarządzania Stadionem Miejskim – nie jest w porządku - czytamy w tym oświadczeniu warciarzu.

📢 Zbliża się duży remont w Poznaniu. Prace potrwają do końca wakacji! Most Dworcowy będzie remontowany od 22 czerwca Trwa seria koniecznych remontów torowisk w kluczowych miejscach Poznania. Kończy się naprawa rozjazdów w rejonie skrzyżowania ul. Dąbrowskiego i Kraszewskiego, w przyszłą sobotę naprawiane będą następne – na węźle Roosevelta – Bukowska, a 22 czerwca rozpocznie się remont torowiska na moście Dworcowym. Ten potrwa do 31 sierpnia. 📢 Śmiertelne potrącenie na przejeździe kolejowym w Poznaniu. Nie żyje mężczyzna Do tragicznego zdarzenia doszło w środę o godz. 14:20 na przejeździe kolejowym na ulicy Beskidzkiej w Poznaniu. - Będziemy ustalać, czy był to wypadek, czy próba samobójcza - przekazał nam mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji.

📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Tak wyglądają poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Mamy horoskop na wakacje 2024. Wiemy, co przyniosą Wam gwiazdy w miłości, finansach i zdrowiu Zbliżają się wakacje a wraz z nimi wiele zmian. Zobaczcie, co szykują gwiazdy dla wszystkich dwunastu znaków zodiaku. Przygotowaliśmy dla Was horoskop, z którego dowiecie się co Was czeka w miłości, finansach i zdrowiu. Koniecznie sprawdźcie. 📢 Lednica 2024: XXVIII Ogólnopolskie Spotkanie Młodych. Tysiące pielgrzymów na Polach Lednickich. Zobacz zdjęcia XXVIII Ogólnopolskie Spotkanie Młodych LEDNICA 2000 za nami. Po raz kolejny młodzi spotkali się na Polach Lednickich pod Gnieznem. – Już po raz dwudziesty ósmy, w tym roku słyszymy zawołanie na Pola Lednickie, by ponownie wybrać na nich Chrystusa. Tym razem to zawołanie szczególne, bowiem słyszymy „Wracaj do domu!”. Kto z nas nie usłyszał tego, choć raz w swoim życiu, wypowiadanego z troską przez rodziców – pyta o. Tomasz Nowak OP, duszpasterz XXVIII Ogólnopolskiego Spotkania Młodych.

📢 Uwaga! Tu nie będzie prądu w Poznaniu i okolicach od 4 do 7 czerwca. Przygotuj się na wyłączenia. Sprawdź listę ulic Kolejny tydzień przynosi następną listę planowanych wyłączeń prądu. W dniach od 3 do 7 czerwca Enea Operator zapowiedział przerwy w dostawie prądu w różnych częściach Poznania i w okolicach. Gdzie i kiedy nie będzie prądu? Sprawdź w galerii szczegółowe daty, godziny i adresy. 📢 Te psy uznawane są za najmądrzejsze. One są najinteligentniejsze Psie mózgi rozwinięte są na poziomie dwuletniego dziecka. I choć nie robi to wielkiego wrażenia to warto podkreślić, że ich rozwój obejmuje rozumienie komend i komunikowanie się z człowiekiem. Wśród psich ras znajdziemy te które uznaje się za najmądrzejsze. Zobaczcie TOP 10 najinteligentniejszych psich ras na świecie.

📢 Tak wygląda Złamany Dom w Poznaniu! To jeden z najpiękniejszych domów w mieście. Prezentuje się nietuzinkowo. Zobacz zdjęcia! "Złamany Dom" w Poznaniu zdobył w 2023 roku Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro. Architekci z pracowni Ultra Architecs otrzymali statuetkę za najlepszy projekt architektoniczny zrealizowany w stolicy Wielkopolski w 2022 roku. Jak wygląda "Złamany Dom" na zewnątrz i w środku? Mamy zdjęcia! 📢 To są najbardziej niebezpieczne rośliny. One są trujące Rośliny doniczkowe, które mamy w domach pełnia głównie funkcję ozdobną, ale mogą też oczyszczać powietrze, a przede wszystkim dodawać wnętrzu ciepła i charakteru. Niestety, niektóre z tych roślin mogą być toksyczne. I choć wiadome jest, że rośliny ozdobne nie nadają się do jedzenia, to w przypadku zwierząt i dzieci może być bardzo ważną informacją. Zobaczcie toksyczne rośliny domowe.

📢 Ponad 3 tys. osób na starcie 10 km Szpot Swarzędz. Wygrał w świetnym czasie doświadczony biegacz z Leszna Ponad 3 tys. osób wystartowało w niedzielę, 2 czerwca w 11. edycji 10 km Szpot Swarzędz i w 4. Biegu Rodzinnym Szpot Swarzędz. To jeden z najszybszych biegów w naszym kraju, słynący z płaskiej trasy i bardzo dobrych rezultatów. Tym razem dopisała pogoda, bo nie było tak upalnie jak w poprzednich dniach. Zwycięzcą został ubiegłoroczny triumfator, 37-letni Ukrainiec Dmytro Didowodiuk z Leszna, osiągając świetny czas 29:52. 📢 Gdzie pojechać z dzieckiem na wycieczkę w Wielkopolsce? Oto parki rozrywki, muzea, skanseny. Zobacz wyjątkowe miejsca W Wielkopolsce jest co robić! Nie wiesz gdzie się wybrać na wycieczkę z dzieckiem? Mamy coś dla Ciebie! Prezentujemy 10 ciekawych miejsc w Wielkopolsce. Są wśród nich parki rozrywki, skanseny i muzea "pod chmurką". W naszym artykule znajdziecie mapy oraz informacje o biletach wstępu i godzinach otwarcia najciekawszych atrakcji w Wielkopolsce dla dzieci na wakacje 2024 i nie tylko.

