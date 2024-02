Przegląd prasy (9.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto dom Anity Lipnickiej - tak mieszka. Zobaczcie zdjęcia! [9.02.2024]”?

Prasówka 9.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto dom Anity Lipnickiej - tak mieszka. Zobaczcie zdjęcia! [9.02.2024] Anita Lipnicka od 2016 roku jest mężem Marka Graya. Ten znany producent i artysta opuścił dla niej Anglię i na warszawskiej Pradze wspaniale urządził im loftowe mieszkanie. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, w jakich wnętrzach toczy się codzienne życie Anity Lipnickiej, byłej wokalistki zespołu Varius Manx.

📢 Sudniówka Zosi z "Rodzinka.pl" - tak wyglądała Emilia Dankwa. Zobaczcie, jak się ubrała! [9.02.2024] Emilia Dankwa, znana z roli Zosi w kultowym serialu "Rodzinka.pl", wciąż przyciąga uwagę mediów oraz fanów. Życie aktorki kwitnie, a jej codzienne zmagania można śledzić na Instagramie, gdzie zgromadziła już prawie 200 tysięcy obserwujących. Ostatnio Dankwa zaskoczyła wszystkich swoim wyjątkowym stylem podczas studniówki. Dowiedz się więcej o jej życiu po zakończeniu "Rodzinki.pl" oraz o niecodziennym podejściu do edukacji.

📢 Axl Rose - tak dziś wygląda 62-letni lider Guns N' Roses. Zobaczcie zdjęcia! [9.02.2024] Axl Rose to lider legendarnej grupy Guns N' Roses, która w latach 80. i 90. XX wieku wyróżniała się jako jedna z najbardziej wpływowych formacji rockowych na światowej scenie muzycznej. Ich przeboje, takie jak "November Rain", "Don't Cry" czy "Sweet Child O' Mine", wdarły się na szczyty list przebojów, cementując ich pozycję jako ikony muzyki rockowej. Tak dziś prezentuje się Axl Rose, który właśnie świętował swoje urodziny.

Prasówka 9.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto Magdalena Boczarska - tak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia! [9.02.2024] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska. To aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Na swoim koncie ma grę w takich filmach, jak między innymi "Sztuka kochania", "Różyczka", "Piłsudski" czy "Obywatel". Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska.

📢 Niewolnica Isaura - tak dziś wygląda. Lucelia Santos wraca do polskiej telewizji [9.02.2024] Doskonałe wieści dla miłośników kultowego serialu "Niewolnica Isaura". Już 17 lutego w TVP Kobieta zobaczymy pierwszy odcinek tego filmu. Przypominamy dziś Lucelię Santos, brazylijską aktorkę, którą polscy widzowie wręcz pokochali. Zobaczcie, jak dziś wygląda i czym się zajmuje "Niewolnica Isaura". 📢 Shazza, królowa disco-polo - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [9.02.2024] Shazza to polska piosenkarka, którą niegdyś okrzyknięto królową disco-polo. Jej piosenki takie jak "Bierz co chcesz", "Baiao Bongo" czy "Tak bardzo zakochani" znała cała Polska. Shazza dziś ma 56 lat i ciągle występuje na scenie i nadal przyciąga tłumy. Zobaczcie, jak dziś wygląda Shazza, królowa disco-polo. 📢 Oto Oliwia Bieniuk - tak wygląda córka Anny Przybylskiej. "Piękna jak mamusia!". Zobaczcie zdjęcia! Oto córka Anny Przybylskiej na prywatnych zdjęciach. "Przepiękna. Nogi do nieba!" - przekonują internauci. Oliwia Bieniuk to córka Anny Przybylskiej, wielkiej polskiej aktorki, która zmarła przedwcześnie. Urodę z całą pewnością odziedziczyła po mamie. Postanowiła też zostać aktorką. Studiuje w Warszawskiej Szkole Filmowej. Grała też w serialu "Gliniarze". Zobaczcie prywatne zdjęcia Oliwii Bieniuk, córki Anny Przybylskiej.

📢 Oto dom Marty i Pawła z "Rolnik szuka żony" - tak mieszkają. Zobaczcie zdjęcia! [9.02.2024] Marta Paszkin i Paweł Bodzianny nie byliby razem, gdyby nie siódma edycja programu "Rolnik szuka żony". Dziś są małżeństwem, założyli rodzinę i zamieszkali razem. Razem wychowują córkę Marty z poprzedniego związku. Dwa lata temu na świat przyszedł ich synek Adam. Wkrótce urodzi się córeczka. "Jesteś bardzo pracowity i dzięki Tobie mamy piękne mieszkanie" - taka karta wisi na ich lodówce. Zobaczcie, jak pięknie wygląda mieszkanie wyremontowane przez Pawła!

📢 Tak wygląda dziś Leszek z "Daleko od szosy". Krzysztof Stroiński ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [9.02.2024] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy".

📢 W takim domu mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! [9.02.2024] Tak mieszkają dziś Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". To jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". 📢 Oto Dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! [9.02.2024] Zobaczcie, jak mieszkał Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszkał i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! W październiku przeprowadził się do Anny. Mieszkają razem w domu pod Kaliszem.

📢 Tak dziś wygląda Zosia z "Rodziny zastępczej". Misheel Jargalsaikhan ma już 35 lat. Zobaczcie zdjęcia! [9.02.2024] Misheel Jargalsaikhan to aktorka, która sympatię polskich widzów zyskała dzięki roli Zosi Kwiatkowskiej w serialu "Rodzina zastępcza". Dziś jest lekarzem medycyny naturalnej. Zagrała też w serialu "BrzydUla 2". Zobaczcie, jak aktualnie wygląda Misheel Jargalsaikhan, czyli Zosia z "Rodziny zastępczej".

📢 Dorota Szelągowska - oto mieszkania zaprojektowane przez jej zespół. Zobaczcie zdjęcia! [9.02.2024] Oto mieszkania zaprojektowane przez zespół Doroty Szelągowskiej, dziennikarki i projektantki wnętrz, znanej z takich programów telewizyjnych jak: "Dorota Was urządzi", "Polowanie na kuchnie", "Weekendowe metamorfozy Doroty", "Wielkanocne metamorfozy Doroty", "Polowanie na mieszkanie", "Totalne remonty Szelągowskiej", "Domowe rewolucje", "Tu jest pięknie", "Dorota inspiruje" czy "Metamorfozy Doroty Szelągowskiej". Wie doskonale, jak urządzić nasze domy, by żyło się w nich idealnie i wręcz zachwycały naszych gości. Zobaczcie, jak wyglądają mieszkania zaprojektowane przez zespół Doroty Szelągowskiej.

📢 Poczta Polska sprzedaje domy, mieszkania i działki. Ceny zachęcają, a lokalizacja jest bardzo atrakcyjna. Oto najnowsze oferty i zdjęcia! Szukasz nieruchomości w okazyjnej cenie i atrakcyjnej lokalizacji? Warto sprawdzić ofertę... Poczty Polskiej! Na licytacje wystawione są działki, domy i mieszkania. Mało kto wie, że Poczta Polska sprzedaje również nieruchomości. Stawki podane w ogłoszeniach są bardzo atrakcyjne, jednak uwaga: podczas licytacji mogą wzrosnąć. Oferta Poczty Polskiej jest bardzo bogata. Nieruchomości zlokalizowane na terenie całego kraju. Sprawdź w galerii, jakie obecnie mieszkania i działki można kupić od poczty. Zobacz zdjęcia i ceny. 📢 TOP 20 największych miast w Wielkopolsce. Tak wygląda najnowszy ranking. Zobacz, kto znalazł się w ścisłej czołówce! Prezentujemy najnowszy ranking miast w Wielkopolsce pod względem liczby ludności. Kto znalazł się w czołowej dwudziestce? Zajrzyj do naszej galerii i sprawdź aktualne zestawienie. Ranking największych miast w Wielkopolsce 2024 powstał na podstawie najbardziej aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Czy na liście są jakieś zaskoczenia? Lider jest oczywisty, ale kolejne miejsca mogą być niespodzianką. Zwłaszcza, że w porównaniu do poprzedniego rankingu doszło do kilku zmian. Zobacz i przekonaj się sam!

📢 Kryształowe wazony i naczynia z PRL - zdjęcia, aktualne ceny. Tyle można zarobić na starych kryształach Modne w PRL-u kryształowe naczynia wracają do łask. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Skąd renesans starych kryształów? Ile są dziś warte? Zobacz zdjęcia i ceny z portalu OLX. 📢 Oto tanie samochody od komornika! Ceny są atrakcyjne. Sprawdź najnowsze licytacje aut osobowych. Prezentujmey zdjęcia i ceny W najbliższym czasie "pod młotek" na licytacjach komorniczych trafi kilka naprawdę ciekawych samochodów osobowych. W ofercie są pojazdy w dobrym stanie i atrakcyjnej cenie. Prezentujemy auta sprzedawane przez komorników na internetowych aukcjach. Zobaczcie zdjęcia i ceny w naszej galerii! 📢 Najlepsze memy na tłusty czwartek 2024. Zobacz wyjątkowo śmieszne obrazki o pączkach. Obiecujemy, że pękniesz... ze śmiechu! Tłusty czwartek to wielkie święto dla wszystkich, którzy uwielbiają pączki. Najsłodszy dzień w 2024 roku przypada 8 lutego i zaowocował wysypem w internecie niezliczonej liczby memów, demotywatorów i innych śmiesznych obrazków. Wszystkie łączą ci sami słodcy i nadziani bohaterowie, czyli pyszne pączki. Zobacz najśmieszniejsze memy i demotywatory o tłustym czwartku.

📢 15 najgorszych kierunków studiów w Poznaniu. Po nich zarobisz marne grosze. Zobacz kompromitujący ranking! Tu w Poznaniu nie opłaca się studiować! Prezentujemy 15 najgorszych kierunków studiów z Poznania. Po ich ukończeniu zarabia się najmniej. Ten wstydliwy ranking stworzyliśmy na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Sprawdź, jak prezentuje się to wyjątkowo nieopłacalne zestawienie! 📢 Groził nożem, kopał i podduszał. 27-latek spod Pleszewa aresztowany za rozbój na byłej partnerce. Grozi mu 12 lat więzienia Wyłamał drzwi wejściowe do domu byłej partnerki, pobił kobietę i groził jej nożem. 27-letni mężczyzna zabrał telefon komórkowy i kartę do bankomatu, po czym uciekł. Jeszcze tego samego dnia został zatrzymany przez pleszewskich policjantów. Decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu. Za czyny, których się dopuścił, grozi mu do 12 lat.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Zobacz szacunkowe wyliczenia [9.02.2024] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Minister rodziny pracy i polityki społecznej poinformowała, że prognozuje się iż waloryzacja wyniesie co najmniej 12,3 proc. Jak to przełoży się na podwyżki dla emerytów? Tabele z wyliczeniami dla takiego wskaźnika zamieszczamy w galerii. 📢 W Poznaniu czeka nas komunikacyjny armagedon? Protestujący rolnicy najprawdopodobniej sparaliżują stolicę Wielkopolski! Jeśli protestujący rolnicy pojawią się w piątek w stolicy Wielkopolski w zapowiadanej liczbie, Poznań będzie zakorkowany do granic możliwości. Nie tylko okolice zamkniętej na ten czas Alei Niepodległości, ale również drogi dojazdowe do miasta. – Poznań będzie zablokowany cały, dlatego radzimy, że jeżeli ktoś musi opuścić miasto, niech zrobi to do godziny 8.00 – ostrzegają protestujący.

📢 Szczęki zjadają galerię handlową w Poznaniu! Ruszyła wielka rozbiórka. Zobacz zdjęcia Do tej pory na placu rozbiórki Galerii Malta trwały prace przygotowawcze. 8 lutego na teren galerii wjechał ciężki sprzęt. Specjalne nożyce do betonu, przypominające szczęki, rozpoczęły prucie konstrukcji parkingu wielopoziomowego. Według internautów wygląda to tak jakby maszyna "zjadała" budynek. Zobacz zdjęcia z rozbiórki Galerii Malta w Poznaniu. 📢 AWF Poznań ma nowego rektora. Prof. dr hab. Jacek Zieliński był wielokrotnie nagradzany za swoją pracę naukową Nowym rektorem AWF Poznań został prof. dr hab. Jacek Zieliński. Swoją funkcję będzie on pełnił przez cztery lata. W poprzedniej kadencji był on Prorektorem ds. Studiów i kierownikiem Katedry Kinezjologii Sportu. W przeszłości prowadził on liczne badania, za które otrzymał szereg nagród.

📢 Były burmistrz Murowanej Gośliny oskarżony o korupcję wyszedł z aresztu. Dariusz Urbański będzie startował w wyborach samorządowych Były burmistrz Murowanej Gośliny, oskarżony o korupcję, po dwóch latach wyszedł na wolność. Na początku procesu mężczyzna złożył wniosek o zwolnienie z aresztu. Jak podaje Radio Poznań, sąd przychylił się do jego prośby. Dariusz Urbański komentuje, czy będzie startował w wyborach samorządowych. - Zepsuto mi opinię, ale jestem pełen optymizmu - mówi.

📢 Piłkarska ekstraklasa wraca do TVP Sport! Mecz kolejki będzie wiosną pokazywany przez telewizję publiczną TVP pozyskała prawa do transmisji meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy. W sezonie 2023/24 publiczny nadawca pokaże 15 spotkań. Transmisja z pierwszego meczu Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin już w najbliższą niedzielę, 11 lutego o godzinie 17.30 w TVP Sport. 3 marca o godz. 17.30 ta sama stacje pokaże wyjazdowy mecz Lecha Poznań z Rakowem Częstochowa. 📢 Przedszkole Galileo na Jeżycach w Poznaniu ma nową lokalizację. Rodzice protestują, a placówki, które tam działają, nic o tym nie wiedzą Informacja o nowej lokalizacji przedszkola Galileo w Poznaniu została podana rodzicom pod koniec listopada. Jeszcze w grudniu inne placówki, które działają pod nowym adresem, nie wiedziały, że ma być tam przeniesione przedszkole. Tak twierdzą rodzice, którzy rozmawiali w tym czasie z przedstawicielami funkcjonującej tam szkoły i żłobka.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 08.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Dwa wielkopolskie miasta wśród najzdrowszych w Polsce! Znalazły się w TOP 10 rankingu za ubiegły rok! W których polskich miastach żyje się najlepiej? Na to pytanie odpowiada Indeks Zdrowych Miast, w którego czołówce znalazł się Poznań. Stolica Wielkopolski wraz z innym miastem z naszego regionu znalazła się także w zestawieniu najzdrowszych miast w Polsce. 📢 Tak wyglądają luksusowe i bajecznie drogie apartamenty w Poznaniu! Zobacz najdroższe mieszkania w Poznaniu na sprzedaż Wnętrza tych mieszkań robią wrażenie, ale... ich ceny także. Za duży metraż, piękny wystrój i dobrą lokalizację trzeba sporo zapłacić. W stolicy Wielkopolski nawet kilka milionów złotych! Jakie luksusowe apartamenty są obecnie dostępne? Przygotowaliśmy dla Was galerię najdroższych mieszkań w Poznaniu na sprzedaż.

📢 Ciasne, ale własne? Zobacz najtańsze mieszkania do kupienia w Poznaniu. Oto ogłoszenia do 290 tysięcy złotych! Kupno taniego mieszkania to dobre rozwiązanie dla osób o ograniczonych zasobach, ale też dla doświadczonych inwestorów. Zakup warto jednak dobrze przemyśleć, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i nie przepłacić. Co ciekawego można znaleźć? Zobacz ogłoszenia najtańszych mieszkań do kupienia w Poznaniu wystawione w serwisach Olx i Otodom. 📢 Idealne na ferie! Zobacz kierunki lotów z lotniska w Poznaniu. Gdzie zimą polecisz z Ławicy? Zima to idealny czas na podróże do cieplejszych krajów. Z poznańskiego lotniska Ławica polecimy do wielu ciekawych miejsc. Pod koniec ubiegłego roku uruchomiono nowe połączenia, wśród nich - Dubaj, Lizbona, czy jordański Amman, ale też miasta idealne na tzw. city break. Zobacz kierunki lotów z Poznania na najbliższe miesiące!

📢 Mężczyzna wpadł do studzienki kanalizacyjnej w Dobieszczyznie w powiecie jarocińskim. Nie udało się go uratować Tragiczny wypadek wydarzył się we wsi Dobieszczyzna, w gminie Żerków. Mężczyzna wpadł do studzienki kanalizacyjnej. Niestety, po mimo szybkiej interwencji służb i reanimacji nie udało się go uratować. Feralna studzienka znajdowała się na terenie jednej z posesji.

📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze 8.02.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły! 📢 Tłusty czwartek 2024. Takich pączków jeszcze nie jadłeś! Zobacz najbardziej nietypowe pączki w Poznaniu! To jedyny dzień w roku, kiedy można pozwolić sobie na odstępstwo od diety. Grzechem jest wręcz nie zjeść pączka w tłusty czwartek. Do wyboru jest cała gama smaków począwszy od klasyka z marmoladą po... No właśnie! Sprawdziliśmy, jakie są nietypowe pączki, które można kupić w Poznaniu. Koniecznie zobacz naszą galerię. Uprzedzamy: znajdzie się też coś dla tych, którzy nie lubią słodyczy!

📢 Nierządny biznes przerwany przez policję z Poznania. Trzech alfonsów zatrzymanych. Mieli zarabiać na prostytucji Poznańska policja zatrzymała osoby podejrzewane o czerpanie korzyści z prostytucji. Zajmowali się oni całą logistyką związaną ze spotkaniami prostytutek z klientami. Trzech alfonsów miało na tym zarobić 190 tys. zł. Teraz grozi im do pięciu lat więzienia. 📢 Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu odwołany ze stanowiska. Kto zastąpi nadinsp. Piotra Mąkę? Jest decyzja o odwołaniu ze stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadinsp. Piotra Mąki. Jego uroczyste pożegnanie odbędzie się w piątek, 9 lutego. Tego samego dnia wprowadzony zostanie nowy komendant. 📢 Stan alarmowy przekroczony na trzech rzekach w Wielkopolsce! Jest ostrzeżenie IMGW wydało ostrzeżenie o przekroczeniu stanu alarmowego na trzech rzekach w południowej w Wielkopolsce. Oznacza to, że poziom wody sięga tam stanów krytycznych, które mogą powodować lokalne podtopienia. Na dwóch kolejnych, w tym Warcie, prognozowane jest przekroczenie stanu ostrzegawczego.

📢 Widowiskowe tańce na Studniówce 2024 w III LO. Zobacz zdjęcia! Lutym jest kolejnym miesiącem sezonu studniówkowego, który rozpoczął się już na początku stycznia. W Hotelu Mercure w Poznaniu spotkali się uczniowie klas maturalnych III LO w Poznaniu. Towarzyszył im fotoreporter z Głosu Wielkopolskiego. Zobacz zdjęcia z ich studniówki! 📢 Studniówka 2024. Zobacz, jak bawili się przyszli maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego! Lutym jest kolejnym miesiącem sezonu studniówkowego, który rozpoczął się już na początku stycznia. W Domu Żołnierza w Poznaniu spotkali się uczniowie klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Poznańskich Olimpijczyków. Zobacz zdjęcia z ich studniówki!

📢 Tak bawili się uczniowie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu na swojej studniówce. Zobacz zdjęcia z imprezy Lutym jest kolejnym miesiącem sezonu studniówkowego, który rozpoczął się już na początku stycznia. W Andersia Hotel w Poznaniu spotkali się uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego. Towarzyszył im fotoreporter z Głosu Wielkopolskiego. Zobacz zdjęcia z ich studniówki!

📢 Widowiskowe tańce i piękni przyszli maturzyści. Tak wyglądała studniówka 2024 IX LO w Poznaniu! Zobacz zdjęcia Sezon studniówkowy trwa w pełni. W Poznaniu rozpoczął się już na początku stycznia. 3 lutego swoją studniówkę mieli przyszli maturzyści IX Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. W zabawie towarzyszył im fotoreporter Głosu Wielkopolskiego! Zobacz jak bawiła się młodzież! 📢 Protest rolników. Uwaga na utrudnienia w ruchu w piątek 9 lutego 2024. Mapa protestów Na oficjalnej mapie dostarczonej przez organizatorów jest blisko 200 punktów, w których odbędą się protesty rolników. W piątek 9 lutego 2024 należy spodziewać się ogromnych utrudnień w ruchu w całej Polsce. 📢 Ciała dwóch osób koło Jarocina. Ofiarami para seniorów Dwie osoby zostały odnalezione martwe w swoim mieszkaniu w Potarzycy koło Jarocina. Na razie nie wiadomo jaka była przyczyna ich śmierci. Interweniowała straż pożarna i policja, zaalarmowani przez rodzinę zmarłych.

📢 Zobacz najpiękniejsze bukiety na walentynki przygotowane przez naszych liderów w kategorii Florysta Roku! Mistrzowie Handlu 2024. Uczestnicy kategorii Florysta Roku przedstawiają propozycje bukietów nie tylko na walentynki! 📢 Nie tylko pączki i faworki! Co jedzą na zakończenie karnawału mieszkańcy Europy? Rygorystyczne nakazy dotyczące chrześcijańskiego postu od wieków były okazją do wielkiego świętowania tuż przed jego nadejściem. Koniec karnawału wiązał się z głośną zabawą na ulicach i wielkim obżarstwem. Zajadano się nie tylko pączkami czy faworkami! Ba, bardziej popularnym dniem od tłustego czwartku jest tłusty wtorek!

📢 Wybory na prezydenta Poznania 2024. Jest pierwszy potencjalny kontrkandydat Jacka Jaśkowiaka. Nie jest związany z żadną partią Wybory samorządowe 2024, w tym te na prezydenta Poznania odbędą się 7 kwietnia. Kilka dni temu złożono wniosek o zarejestrowanie komitetu wyborczego skupiającego wokół siebie społeczników i osoby niezadowolone z obecnej polityki Poznania oraz działań radnych. Społeczny Komitet Wyborczy zamierza wystawić swojego kandydata na prezydenta Poznania. Prawdopodobnie zostanie nim poznański społecznik i radny osiedlowy Tomasz Hejna. Jest to pierwszy potencjalny kontrkandydat Jacka Jaśkowiaka znany z imienia i nazwiska.

📢 Awantura o wypłaty w Urzędzie Miasta Poznania. Księgowe mają dość. Miasto obiecuje podwyżki do maja Kadrowe, które pracują w szkołach i przedszkolach w Poznaniu mają dość. Od dawna czują się niedoceniane – zarabiają mało, obowiązków mają aż nadto, a odpowiedzialności jeszcze więcej. Wdzięczności nie uświadczą. Urzędnicy odpowiadają, że podwyżki pojawią się do końca maja. Kolejne plany dotyczące płac zapowiada również wielkopolska Solidarność. 📢 Tłusty czwartek narodowym dniem rzucania diety. Oto najlepsze memy o najsłodszym święcie w roku! Tłusty czwartek 2024 to dzień, kiedy króluje on: pączek, czyli słodki przedmiot pożądania wszystkich Polaków. Wielu twierdzi, że to narodowy dzień rzucania diety i moment, kiedy wszyscy zaczynają robić masę. I jest w tym dużo racji! Tłusty czwartek, który w tym roku wypada 8 lutego, to także dzień, kiedy możemy bezkarnie pośmiać się z nadmiaru kilogramów. Zobacz najśmieszniejsze memy oraz demotywatory o tłustym czwartku i... zjedz kolejnego pączka.

📢 Tłusty czwartek na archiwalnych zdjęciach. Zobacz, jak kiedyś go obchodzono! Było inaczej Tłusty czwartek od lat jest jednym z bardziej lubianych świąt w Polsce. W tym roku przypada 8 lutego, jednak, jak wiadomo, jest to święto ruchome, więc co roku jego data jest inna. Jak ten dzień był obchodzony kilkadziesiąt lat temu? Jak wyglądała praca w ówczesnych cukierniach? Dzięki fotografiom z Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego możemy zobaczyć, jak kiedyś wyglądał najsłodszy czas w roku! Jeśli jesteś ciekawy, to koniecznie zobacz zdjęcia!

📢 Mosty berdychowskie w Poznaniu z fundamentami. Kolejny etap prac został zakończony. Tak teraz wygląda to miejsce! Trwa budowa tzw. mostów berdychowskich w Poznaniu. Pomiędzy Chwaliszewem, Ostrowem Tumskim i Berdychowem powstaną dwa mosty dla pieszych i rowerzystów. Na przełomie stycznia i lutego zakończyły się prace fundamentowe. Zapadła również decyzja o docelowej separacji ruchu.

📢 Studniówka 2024 w Poznaniu. Te dziewczyny olśniły swoimi kreacjami. Zobacz najpiękniejsze stylizacje z balów maturalnych. Mamy zdjęcia! Studniówki to prawdziwe kopalnie oszałamiających kreacji! Niektóre przyszłe maturzystki stawiają na klasykę w postaci długich czarnych sukienek, inne zaskakują swoimi wyborami, decydując się na odważne kolory czy niespotykane fasony. Jedno jest pewne, nie sposób wybrać tylko jednej najpiękniejszej! Zobaczcie zdjęcia! 📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach 2024 w Poznaniu! Oto piękni, młodzi i uśmiechnięci! Zobacz pary na wyjątkowych zdjęciach! Sezon balów maturalnych trwa w najlepsze! Co weekend w Poznaniu uczniowie ostatnich klas szkół średnich bawią się na swoich studniówkach. Serca wszystkich skradają często urocze pary pięknych i uśmiechniętych przyszłych maturzystów. Na studniówkach towarzyszą im fotoreporterzy "Głosu Wielkopolskiego", a w ich obiektywach często pojawiają się roztańczone, radosne, a czasami nieukrywające swoich uczuć duety. Zobaczcie piękne pary z poznańskich studniówek!

📢 Wielki protest rolników w Poznaniu. Sparaliżują miasto! O co tak naprawdę walczą? Zapowiadany na 9 lutego wielki protest rolników w Poznaniu będzie miał swój finał pod Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim. Protestujący domagają się zatrzymaniu niekontrolowanego napływu towarów z Ukrainy oraz zmiany przepisów w kwestii ugorowania gruntów. Rozmawiamy z Tomaszem Kuberą, organizatorem piątkowego protestu rolników z terenu Środy Wielkopolskiej.

📢 Wybory samorządowe 2024 w Poznaniu. PiS wreszcie ma kontrkandydata dla Jaśkowiaka. Koniec marzeń o sojuszu Nowej Lewicy i Trzeciej Drogi Do 12 lutego należy zarejestrować komitety wyborcze kandydatów w wyborach samorządowych 2024. Tymczasem w Poznaniu wciąż nie został zarejestrowany ani jeden komitet. Nie dojdzie jednak do wspólnego startu Nowej Lewicy i Trzeciej Drogi w Poznaniu. Działacze Prawa i Sprawiedliwości wreszcie dogadali się na konkretnego kandydata.

📢 Emerytura księży. Tyle wpływa na konto duchownych! Emerytura księży - tyle wpływa na konto duchownych. Emerytury dla duchownych wzbudzają duże zainteresowanie społeczeństwa. Analizując dostępne informacje, można zauważyć, że świadczenia przysługujące duchownym są czasem dwukrotnie wyższe niż emerytura przeciętnego obywatela. Taki stan rzeczy wynika z faktu, że po zakończeniu aktywnej służby duszpasterskiej, ksiądz otrzymuje nie tylko emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), lecz również dodatkowe wynagrodzenie z Funduszu Kościelnego. Dowiedz się więcej. 📢 Tyle w 2024 kosztują zabawki PRL - zdjęcia, ceny. Na takich się wzbogacisz Resoraki, pluszowy Krecik, lalki, bączki, wańka-wstańka, gry planszowe, bierki - te zabawki były popularne w PRL-u. Dzisiaj mogą być sporo warte. Niektóre są poszukiwane przez kolekcjonerów staroci z lat 70., 80. i 90. Masz takie w domu? Możesz na nich zarobić! Zobacz, ile kosztują zabawki z PRL.

📢 Oto Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony" - tak dziś mieszka. Zobaczcie zdjęcia jej domu [8.02.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". W październiku wprowadził się do niej Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego - mężczyzna, którego wybrała w programie "Rolnik szuka żony"

📢 Wycięto drzewa na ul. 27 Grudnia w Poznaniu! Jest skarga mieszkańców na miasto i sposób prowadzenia remontu W środę, 7 lutego na ulicy 27 Grudnia w Poznaniu, mimo sprzeciwu organizacji ekologicznych, wycięto cztery drzewa. Organizacje wskazują na wyniszczający wpływ remontów na miejską zieleń. - Drzewa są niszczone: rozjeżdżane ciężkim sprzętem, odsłaniane są również ich korzenie. Obawiamy się, że nie dotrwają one do kolejnej wiosny - mówi Anna Sokolnicka-Elzanowska ze Stowarzyszenia Plac Wolności.

📢 Waloryzacja 2024: emerytury i renty. O ile wzrosną świadczenia? [07.02.2024, KALKULATOR] Waloryzacja 2024: emerytury i renty. O ile wzrosną świadczenia? [KWOTY]. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował o wskaźniku inflacji wynoszącym 11,9 procent. Istnieje zatem pytanie, czy planowana waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych będzie równie znacząca, jak miało to miejsce w poprzednim roku. Jakie są prognozy co do wzrostu emerytur w roku 2024? Dodatkowo, jaką wysokość mają mieć świadczenia rentowe w bieżącym roku? Poniżej przedstawiamy szacowane stawki. 📢 Renta wdowia 2024: dla kogo, jakie warunki trzeba spełnić, na jakie pieniądze można liczyć? [07.02.2024] Renta wdowia 2024: dla kogo, jakie warunki trzeba spełnić, na jakie pieniądze można liczyć? Renta wdowia, potencjalnie uchwalona jeszcze w obecnym roku, otworzyłaby możliwość dodatkowego wsparcia finansowego dla wdów i wdowców. W ramach obywatelskiego projektu przewiduje się możliwość uzyskania nawet 50 proc. wysokości emerytury zmarłego małżonka, przy uwzględnieniu ograniczeń kwotowych. Istnieje również prawdopodobieństwo wprowadzenia nowego świadczenia stopniowo, przy użyciu tzw. modelu kroczącego. Nie jest jeszcze jasne, czy planowane jest wyrównanie świadczenia od 1 stycznia. Pomimo braku pewności co do tego, już pojawiają się pierwsze oszacowania dotyczące wysokości renty wdowiej. Oznacza to, że około 1,5 miliona wdów i wdowców w Polsce może spodziewać się dodatkowych środków każdego miesiąca.

📢 Dodatek węglowy 2024 - są nowe informacje dodatku węglowym [07.02.2024] Wsparcie finansowe na zakup węgla podczas zimy to znaczące wsparcie dla wielu rodzin w Polsce w okresie niskich temperatur. Ministerstwo Klimatu poinformowało niedawno o wprowadzeniu nowego wzoru wniosku, który będzie obowiązywał od 2024 roku w kontekście dodatkowych środków ochronnych. Z tego powodu osoby korzystające z węgla do ogrzewania swoich domów mają nadzieję na możliwość skorzystania z nowych form wsparcia finansowego. Monitorujemy aktualne informacje dotyczące daty uruchomienia nowego programu dodatków węglowych przez rząd. 📢 Te liczby najczęściej padają w Lotto. Sprawdź, które liczby najczęściej padają w losowaniach od blisko dwóch dekad Te liczby najczęściej padają w Lotto. Sprawdź, które liczby najczęściej padają w losowaniach od blisko dwóch dekad. Zwycięskie sumy sięgają wielu milionów złotych, co czyni Lotto jedną z najbardziej popularnych gier oferowanych przez Totalizator Sportowy. Przeprowadziliśmy analizę dotyczącą najczęściej występujących numerów w losowaniach Lotto w ciągu ostatnich dwóch dekad. Istnieje szansa, że numery, które najczęściej pojawiały się w przeszłości, mogą przynieść szczęście również w przyszłych losowaniach.

📢 Oto Marta Krupa, siostra Joanny Krupy, na odważnych zdjęciach. "Wyglądasz olśniewająco". Zobaczcie zdjęcia! [7.02.2024 r.] Marta Krupa to modelka, aktorka i piosenka. Jest młodszą siostrą Joanny Krupy z programu "Top Model". Po tym, jak wzięła udział w programie "Taniec z gwiazdami", stała się bardzo popularna. Na Instagramie obserwuje ją już ponad 80 tysięcy internautów. Bardzo lubi pozować do zdjęć. Zobaczcie jej niezwykle odważne stylizacje. 📢 Pociąg Zwycięstwa wyjechał na wielkopolskie tory. "Nie będzie nudy". Zobacz zdjęcia i sprawdź rozkład! 7 lutego na wielkopolskie tory wyjechał "Pociąg Zwycięstwa". Inicjatywa jest związana ze 105. rocznicą zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Przez 3 dni pociągiem przejedzie ok. 3 tysięcy dzieci i młodzieży z wielkopolskich szkół.

📢 Oto najbardziej wystrzałowe miasto w Wielkopolsce! Jest idealne na wycieczkę. Znani blogerzy Addicted2travel polecają Pyzdry Szukasz pomysłu na weekend w Wielkopolsce? Znamy miejsce, które idealnie nadaje się na wycieczkę! Pyzdry, bo o nie chodzi, noszą miano najbardziej "wystrzałowego" miasta w regionie. To właśnie właśnie tutaj po raz pierwszy w Polsce użyto armaty podczas wojny domowej w 1383 roku. Sielskie widoki, wydmy śródlądowe, baseny, bajecznie położone pole lawendy, ciekawy street art, piesze wędrówki, spływ po Warcie, place zabaw, zabytki – to wszystko i wiele więcej znajdziesz zaledwie godzinę jazdy od Poznania. Pyzdry są szczególnie polecane przez popularny blog Addicted2travel.

📢 Wyróżnia się! Oto jeden z najpiękniejszych domów w Poznaniu. "Złamany Dom" prezentuje się niebanalnie. Mamy wyjątkowe zdjęcia "Złamany Dom" w Poznaniu zdobył w 2023 roku Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro. Architekci z pracowni Ultra Architecs otrzymali statuetkę za najlepszy projekt architektoniczny zrealizowany w stolicy Wielkopolski w 2022 roku. Jak wygląda "Złamany Dom" na zewnątrz i w środku? Mamy zdjęcia! 📢 Tramwajem najpierw pojedziemy przez Ratajczaka, a później z Naramowic do centrum. Poznań chce otrzymać unijne dofinansowanie Samorządy mogą już składać wnioski o unijne dotacje na transport publiczny z programu Feniks. Dwa poznańskie projekty tramwajowe zostały sklasyfikowane jako strategiczne. Miejscy urzędnicy planują złożyć wnioski o ich dofinansowanie, jednak w pierwszej kolejności miastu zależy na dokończeniu tramwaju w ulicy Ratajczaka.

📢 Wygrana Lotto w Wągrowcu. Spory zastrzyk gotówki. Wiemy, gdzie zakupiono szczęśliwy kupon! Kolejna osoba w Wągrowcu może cieszyć się ze szczęścia w grach liczbowych. Wygrana w Lotto padła w kolekturze przy ul. Jeżyka. O ile powiększyło się konto gracza?

📢 Warta wylewa! Stan ostrzegawczy przekroczony na 14 stacjach pomiarowych Z powodu wiosennych roztopów oraz częstszych opadów deszczu poziom wody został przekroczony już na 14 stacjach pomiarowych Warty. Wody w następnych dniach będzie jednak przybywać. ZDM zabezpieczył infrastrukturę – ławki, kosze na śmieci i latarnie uliczne wzdłuż odcinka Wartostrady zostały zdemontowane w styczniu, gdy poziom wody się podniósł – przekazuje rzeczniczka ZDM, Agata Kaniewska 📢 Chcesz wziąć udział w polskiej prapremierze musicalu? Poznański Teatr Muzyczny zaprasza młodych aktorów! Casting do polskiej prapremiery musicalu Drogi Evanie Hansenie w reżyserii Pawła Szkotaka i pod kierownictwem muzycznym Radosława Matei organizuje poznański Teatr Muzyczny.

📢 Kolejne przedszkole zostanie zlikwidowane. Tak zdecydowali radni na sesji rady miasta Liczba dzieci w Poznaniu z roku na rok maleje. Przez to kolejne szkoły czy przedszkola są likwidowane, gównie w centrum miasta. 6 lutego radni zdecydowali o usunięciu kolejnego – przy ulicy Grobla 1. 📢 Gwiazda Lecha Poznań: Będę ciężko pracował, żeby być jeszcze lepszym piłkarzem Pomocnik Lecha Poznań, Filip Marchwiński zajął trzecie miejsce w Plebiscycie "Głosu Wielkopolskiego" na najlepszych sportowców Wielkopolski. Utalentowany lechita miał świetną końcówkę poprzedniego sezonu, a jesienią strzelił 8 bramek i zaliczył trzy asysty. W październiku zadebiutował też w reprezentacji Polski. W sali bankietowej Hotelu Andersia prezentował się bardzo efektownie i jak zapewnił nas w rozmowie, bo wręczeniu nagród, w tym roku nie zamierza spoczywać na laurach.

📢 Tu nie będzie prądu w Poznaniu i okolicy. Planowane wyłączenia od 6 do 9 lutego. Zobacz, gdzie i kiedy nastąpi przerwa w dostawie! Kolejny tydzień przynosi następną listę planowanych wyłączeń prądu. W dniach od 6 do 9 lutego Enea Operator zapowiedział przerwy w dostawie prądu w różnych częściach Poznania i w okolicach. Gdzie i kiedy nie będzie prądu? Sprawdź w galerii szczegółowe daty, godziny i adresy.

📢 Naukowiec nowym dyrektorem Lasów Państwowych w Poznaniu. Dwudziesty w ponad 100-letniej historii! Wiesław Krzewina, wcześniej kierujący Leśnym Zakładem Doświadczalnym w Murowanej Goślinie należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego, został nowym dyrektor Lasów Państwowych w Poznaniu. Na stanowisku zastąpił Andrzeja Koniecznego, kierującego poznańską dyrekcją od 1 sierpnia 2021 roku. 📢 Tak bawili się sportowcy i goście w hotelu Andersia w Poznaniu. Oto zdjęcia z 66. Enea Balu Sportowca "Głosu Wielkopolskiego" Za nami 66. Enea Bal Sportowca "Głosu Wielkopolskiego". W piątkowy wieczór w hotelu Andersia w Poznaniu poznaliśmy najlepszych sportowców i trenera Wielkopolski w 2023 roku. Triumfowali kajakarka Martyna Klatt oraz jej trener Tomasz Kryk. Na bal przybyli wybitni sportowcy i liczni goście. Jak zwykle zabawa trwała do białego rana. Zobaczcie na zdjęciach, jak bawili się uczestnicy 66. Enea Balu Sportowca "Głosu Wielkopolskiego" w Poznaniu.

📢 Zobacz, jak bawili się na studniówce uczniowie XV LO im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu. Mamy zdjęcia Sezon studniówkowy dobiega końca. Na początku lutego w Domu Żołnierza spotkali się uczniowie ostatnich klas XV LO im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych, a przyszłym maturzystom towarzyszył fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Zobacz zdjęcia z ich studniówki! 📢 Studniówka 2024 w Poznaniu. Wielki bal w środku tygodnia. Tak bawili się uczniowie ZSGD i XVIII LO. Zobacz zdjęcia z tej wyjątkowej imprezy Luty rozpoczął się kolejną studniówką. W pałacu w Batorowie spotkali się uczniowie ostatnich klas Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych, a przyszłym maturzystom towarzyszył fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Zobacz zdjęcia z ich studniówki!

📢 Protest rolników w Poznaniu. 1000 traktorów ma wjechać do stolicy Wielkopolski. Znamy szczegóły! 9 lutego dobędzie się wielki protest rolników. Wyjadą na autostrady, drogi krajowe i lokalne, ale przede wszystkim zablokują granicę z Ukrainą. W ten sposób chcą pokazać swój sprzeciw wobec polityki Komisji Europejskiej. Głównie chodzi o import produktów rolnych z Ukrainy oraz Europejski Zielony Ład. Organizatorzy zapowiadają, że do Poznania przyjedzie tego dnia 1000 traktorów. 📢 Tu opłaca się studiować! Oto 15 kierunków w Poznaniu, po których zarabia się najwięcej. Tak wygląda prestiżowy ranking! Gdzie w Poznaniu opłaca się studiować? Prezentujemy 15 najlepszych kierunków studiów z Poznania i Wielkopolski. Po ich ukończeniu zarabia się najwięcej. W pierwszej piętnastce znalazło się trzynaście kierunków z Poznania i dwa z Wielkopolski. Ranking stworzyliśmy na podstawie Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Sprawdź, jak prezentuje się prestiżowe zestawienie!

📢 Ile kalorii mają pączki? Z jakim nadzieniem są najbardziej kaloryczne? Sprawdziliśmy to Tłusty czwartek przypada w tym roku już 16 lutego. Podczas tego dnia w jadłospisie wielu Polek i Polaków królują przede wszystkim różnego rodzaju pączki. Z cukrem lub lukrem a do tego wiele smaków nadzienia: powidła, dżem, budyń, czekolada i znacznie więcej. To, z czym wybierzemy ten wypiek, ma jednak duże znaczenie, szczególnie dla osób, które są na diecie lub liczą spożyte kalorie. Które pączki mają najwięcej kalorii? Przygotowaliśmy listę! 📢 Studniówka 2024. Tak szaleli na swojej studniówce maturzyści 38. Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Zobacz zdjęcia Maturzyści z 38. Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcące nr 38 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Poznaniu już po studniówce. Impreza odbyła się w sobotę, 27 stycznia w hotelu Mercure Poznań Centrum. Zobacz, jak bawili się uczniowie!

📢 Prześlij Wasze zdjęcie do wielkiej galerii i dodatku do gazety z okazji święta zakochanych! Czeka nagroda: 50 000 zł na realizację marzeń Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety! 📢 Takich mebli z PRL poszukują kolekcjonerzy - ceny, zdjęcia. W 2024 roku można się na nich wzbogacić Urządzanie wnętrz w starym stylu czy duchu vintage jest obecnie w modzie. Stare meble z czasów PRL dostają drugie życie - takie odrestaurowane perełki na aukcjach internetowych są niekiedy sporo warte. Masz takie stare fotele, krzesła, komody, kredensy? Możesz na niektórych zarobić. Zobacz stare meble poszukiwane przez kolekcjonerów. Oto ceny i zdjęcia.

📢 Rozpoczęła się rozbiórka Galerii Malta w Poznaniu. Działała przez 14 lat. To jej oficjalny koniec! Zobacz zdjęcia Rozpoczęła się rozbiórka Galerii Malta w Poznaniu. Od lipca 2023 roku było wiadomo o tych planach, później rozbiórka została wstrzymana przez skargi różnych podmiotów. W listopadzie podjęto ostateczną decyzję. 📢 Studniówka 2024. Tak bawili się uczniowie X LO w Poznaniu. Zobacz zdjęcia! W Poznaniu sezon studniówkowy już w pełni. 19 stycznia swoją studniówkę mieli uczniowie X LO w Poznaniu. Imprezę zorganizowali w Hotelu Merkury. Na balu pojawił się nasz fotoreporter!

📢 Retro biżuteria vintage PRL warta krocie - zdjęcia, ceny. Masywne kolczyki, pierścionki, naszyjniki dziś są na topie Pamiątki po naszych matkach i babciach mogą być dzisiaj sporo warte. Przejrzyj szuflady i szkatułki - być może masz takie skarby w domu. Dziś biżuteria z czasów PRL, a konkretnie z lat 80., znów jest modna. Do łask wracają masywne bransolety, naszyjniki, kolczyki i klipsy. Ile dziś kosztuje biżuteria vintage? Zobacz zdjęcia i ceny.

📢 Oto Galeria Malta w Poznaniu tuż przed zamknięciem. Świeciła pustkami, a kiedyś przyciągała tłumy. Jak wyglądała w środku? Sprawdź! Galeria Malta w Poznaniu powstała w 2009 roku. Miała świetną lokalizację, atrakcyjne wnętrze i wiele sklepów. Pomimo początkowego sukcesu, kolejne punkty wycofywały swoje usługi z obiektu, a grono odwiedzających klientów sukcesywnie się zmniejszało. Dzisiaj galeria świeci pustkami. Jak wygląda w środku? Sprawdziliśmy! 📢 Tak wyglądał ostatni dzień Galerii Malta w Poznaniu. "Atmosfera jest depresyjna". Zobacz zdjęcia 18 grudnia był ostatnim dniem funkcjonowania Galerii Malta w Poznaniu. Ostatnim działającym lokalem jest klub, w którym można zagrać w squasha. Od 19 grudnia galeria jest całkowicie zamknięta, a jej rozbiórka może rozpocząć się jeszcze w grudniu. 📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Trwa głosowanie - zobacz liderów handlu w naszym regionie! Od 16 stycznia trwa głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Handlu 2024. Zgłoszeni do konkursu przez naszych Czytelników, a swoich klientów kandydaci walczą o atrakcyjne nagrody. Sprawdź, jak sobie radzą Twoi faworyci, oddaj głos i pomóż im w drodze do zwycięstwa w naszej akcji!

📢 Aleksandra Popławska w nietypowych butach na jesień i Olga Bołądź w spódnicy, którą nosiło się lata temu. Gwiazdy na festiwalu w Gdyni Buty Aleksandry Popławskiej to model, którego łatwo nie dopatrzymy się na mieście, ani w sklepie, z kolei spódnica Olgi Bołądź w takim wydaniu przywodzi na myśl lata 90. Do dawnych trendów, które powracają na salony, nawiązują też w swoich stylizacjach między innymi Marianna Zydek czy Sonia Bohosiewicz. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni trwa w najlepsze, a wraz z kolejnymi dniami przybywają na niego następni goście ze świata kina.

📢 Znaczki pocztowe z PRL - aktualne ceny i zdjęcia. Tyle są warte najdroższe unikaty i kolekcje Stare znaczki pocztowe z czasów PRL są dziś na wagę złota. Można je sprzedać i dostać za nie sporą sumę. Kiedyś było to modne hobby - dziś to prawdziwy skarb. Polskie, zagraniczne, z PRL-u, a nawet przedwojenne –niektóre są warte majątek. Zobacz najdroższe oferty sprzedaży starych znaczków pocztowych na portalu OLX.

