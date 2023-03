Przejedzenie. Co zrobić, jeśli czujemy, że zjedliśmy za dużo? Jak sobie z nim radzić? Jakie są objawy? Sprawdź najlepsze metody!

Przejedzenie. Objawy

Czy przejedzenie jest szkodliwe?

Jeżeli przejedzenie jest jednorazowe albo zdarza się naprawdę rzadko, to nie powinno mieć znaczących skutków dla zdrowia. Problemy za to mogą się pojawić, gdy do takich sytuacji dochodzi często i regularnie. Wtedy może to być naprawdę niebezpieczne dla organizmu.