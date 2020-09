Przemoc i masowe represje na Białorusi jednym z tematów wtorkowej sesji Rady Miasta Poznania

W obliczu tak dramatycznej sytuacji, deklarujemy Białorusinom naszą solidarność oraz chęć wsparcia - w tym materialnego, dla ofiar demokratycznych demonstracji. (…) Zdecydowanie potępiamy pozbawienie obywateli Białorusi możliwości udziału w wolnych, demokratycznych wyborach oraz swobodnego wyrażania poglądów. Zastraszanie opozycyjnych kandydatów oraz ich więzienie, ograniczanie podstawowych swobód, w tym prawa do zgromadzeń i wolności słowa, użycie brutalnej siły nie służą wzmocnieniu niezależności i suwerenności Republiki Białorusi – czytamy między innymi w stanowisku.

Radni klubu PiS zaprezentują to stanowisko we wtorek. Będzie to pierwsza sesja Rady Miasta Poznania po wakacjach.