Przemysław Renn prawdopodobnie nie zagrzeje długo stanowiska burmistrza Mieściska. "Fotel" wicewojewody to kolejne wyzwanie

W Mieścisku obecnie wiele się dzieje. 1 stycznia 2024 odzyskało prawa miejskie - stało się to dzięki Rozporządzeniu Rady Ministrów, z dnia 27 lipca 2023 roku. Zatem dotychczasowy wójt, Przemysław Renn, stał się burmistrzem Mieściska. Jednak długo tego miejsca nie zagrzeje, ponieważ, niebawem ma zostać I Wicewojewodą Wielkopolskim.

- Bardzo jest mi miło, kiedy słyszę o tych wszystkich spekulacjach na mój temat, że jestem wymieniany, jako jeden z kandydatów do objęcia funkcji I Wicewojewody Wielkopolskiego. Na pewno jest to nobilitacja - zarówno dla mnie, osobiście, jak i dla gminy Mieścisko. Natomiast formalnie decyzja będzie należała do Premiera, Donalda Tuska. Z niecierpliwością czekam na rozstrzygnięcie tej sprawy