Przepisy dotyczące hulajnóg będą respektowane w mieście - Straż Miejska już przygląda się ich użytkownikom

Poznańska policja zanotowała od 20 maja tylko jedno zdarzenie drogowe z udziałem hulajnogi, w którym zawinił kierowca skody: skręcając u zbiegu Dolnej i Górnej Wildy, nie ustąpił on pierwszeństwa kobiecie jadącej hulajnogą na drodze rowerowej i potrącił ją. Nie zgłaszano także żadnych incydentów z hulajnogami parkującymi w sposób zagrażający pieszym, rowerzystom, czy kierowcom. Policja jednak zapewnia, że będzie interweniować, jeśli będzie wzywana do przypadków łamania przepisów.

Nowy przepis dotyczący parkowania mówi, że hulajnoga powinna być zaparkowana na miejscu przeznaczonym do tego na chodniku, a jeśli takiego nie ma, to jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika – tej najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do niej. Przy czym w tym miejscu nie obowiązuje zakaz postoju lub zatrzymywania się, a szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 m. W Poznaniu przepis jest znany operatorom, bo ZDM jako zarządca dróg podpisał już z z firmami Lime i Bolt porozumienie, które mówi o parkowaniu zgodnym z przepisami i bezpieczeństwem.

Na razie nie wyznaczono parkingów dla hulajnóg, pojazdy te zbierane są zazwyczaj w sąsiedztwie stacji rowerowych. Niestety, wiele z nich wciąż zostawianych jest w przypadkowych miejscach.

Kolejne przepisy dotyczące hulajnóg

Od 20 maja hulajnogi mogą korzystać z drogi dla rowerów, pasa ruchu dla rowerów, a także chodnika, gdy nie ma dwóch pierwszych dróg, a na sąsiedniej jezdni nie ma ograniczenia prędkości do 30 km/godz. Nie tylko mogą, ale nawet muszą za to jechać jezdnią, jeśli takie ograniczenie prędkości na niej obowiązuje. Co ważne – na chodniku oraz drodze dla pieszych jadący hulajnogą ma obowiązek ustępowania pierwszeństwa pieszemu.

Dzieciom do lat 10 nie korzystać z hulajnogi, gdy mają kartę rowerową lub prawo jazdy kat. „AM”, „A1”, „B1” lub „T”.

