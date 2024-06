Przy tych chorobach lepiej nie jeść szczypiorku. Tym osobom może poważnie zaszkodzić

Szczypiorek to bogate źródło witamin i minerałów. Znajdziemy w nim między innymi witaminę C, B1, B2, A, beta-karoten, kwas foliowy, flawonoidy, składniki mineralne, takie jak wapń, potas, fosfor, żelazo oraz związki siarkowe.

Wbrew pozorom szczypiorek to nie to samo co szczypior. Szczypior wyrasta z cebuli, natomiast szczypiorek jest byliną cebulową. Szczypiorek można spożywać na surowo i po ugotowaniu. Świetnie nadaje się do jajek, kanapek. Często wykorzystywany do ozdobienia potraw.