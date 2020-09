Przyłbice i maseczki nowymi elementami wyprawki szkolnej. Ile kosztują? Niektóre szkoły mają obowiązek zakrywania ust i nosa

Przyłbice i maseczki w tym roku szkolnym doszły do wyprawkowej listy rodziców. pixabay.com

Mimo że minister edukacji poinformował, że zakrywanie przez dzieci ust i nosa w szkołach nie jest obowiązkowe, to zaznaczył, że ostateczną decyzję w tej kwestii podejmą dyrektorzy. Część z nich, także w Poznaniu, zdecydowała się na większą ochronę uczniów, dodając ten nowy obowiązek do regulaminu szkoły. To z kolei spowodowało, że do listy szkolnych zakupów rodzice musieli dopisać jeszcze jedną pozycję.