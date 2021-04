Przyznano dotację na... inwestycję zakończoną i już rozliczoną? Radni PiS: Takiego wsparcia rządowego nigdy powiat poznański nie otrzymał

– Takiego wsparcia rządowego powiat poznański nigdy nie miał – stwierdził na konferencji Filip Żelazny, radny PiS. I dodał, że powiat otrzymał 11,5 mln zł na trzy znaczące inwestycje drogowe. Wśród nich znalazła się przebudowa ulicy Poznańskiej (II etap) na odcinku od Piaskowej do Gdyńskiej; droga Głuchowo – Chomęcice (obwodnica Głuchowa, układ drogowy połączony zostanie z obwodnicą Chomęcic) oraz Napachanie – Złotkowo (odcinek Napachanie – Rokietnica).

Oto co dzieje się, gdy zmieni się organizacja ruchu

W przypadku zadań wieloletnich w zestawieniach rządowych „przyznaje się” tę samą kwotę dofinansowania w kolejnych latach. Dotyczy to nie tylko dróg powiatowych, ale i gminnych. Przykładem jest budowa ulic w Dąbrówce, w gminie Dopiewo, do którego odwoływał się radny PiS, Paweł Ratajczak. Zadanie to uzyskało dofinansowanie w 2020 r. (1 mln zł w 2020 r. 239 tys. w tym roku).

– W ten sposób pula drogowego wsparcia dla Wielkopolski zwiększyła się o wirtualne 30 milionów złotych – twierdzi Jan Grabkowski, starosta poznański.