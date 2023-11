Pseudomyśliwi znęcają się nad zwierzętami! Czy nadszedł czas na zmiany w myślistwie?

Z drugiej strony, jak informuje prezeska ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Targowej Górce, niektórzy z myśliwych specjalnie dokarmiają zimą te zwierzęta, o których mówią, że występują w nadmiarze.

- Widziałam osobiście starą paszę dla świń rozrzuconą na dużej przestrzeni otwartej wokół ambony myśliwskiej. Po co myśliwi wspomagają zwierzęta zimą i doprowadzają do tego by było ich jeszcze więcej? - pyta Magdalena Galabas-Stroiwąs. - To przeczenie samemu sobie, robienie nadwyżek, żeby móc je zastrzelić. Jaki jest sens wabić zwierzęta i karmić po to, żeby je zabić?