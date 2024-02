Psy zdechły kilka dni po odbiorze z hodowli. Hodowca twierdzi, że sprzedała zdrowe psy

- mówiła pani Marlena, hodowczyni.

Klientki, które odbierały pieski mieszkają jednak w różnych częściach Polski (Zofia w Poznaniu, Agnieszka na północy Polski, a Anna w Warszawie), chore szczeniaki po odbiorze z hodowli nie miały zatem ze sobą kontaktu – przypuszczając więc, że nie zaraziły się w hodowli, każdy z nich musiałby złapać wirusa osobno. Hodowczyni sugeruje więc, że wirus mógł być wniesiony przez kobiety na podwórko, gdzie rozprzestrzenił się, a psy się zaraziły.

- Ciężko mi powiedzieć, bo pierwszy raz się spotykam w ogóle z taką sytuacją i sama jestem zszokowana i tylko latam po lekarzach. Też mnie kosztowały testy swoich dorosłych psów, bo jeżeli szczeniaki by miały, to by miały po pierwsze wszystkie, a po drugie złapałyby od czegoś. Moje psy dorosłe biegają po podwórku całym, więc by ewentualnie mogły one przenieść na szczeniaki, ale dorosłe psy i szczeniaki są zdrowe