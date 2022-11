PSŻ Poznań 16.11.2022 na Twitterze. Aktualności ze świata żużlu

#WsamoPoludnie #spóźnienie ❗🕛🤠 Na sam koniec okienka transferowego prezentujemy dwójkę żużlowców, którzy dołączą do formacji młodzieżowej naszego klubu 👍 Witamy na "żółto-czarnym" pokładzie Jakub Martyniak i Kacper Mateusz Grzelak❗💪 https://t.co/YcBwKzVQSm

Antonio Lindbäck 🇸🇪 (@ALindbck) postanowił osobiście zaprosić Was na spotkanie ze swoją skromną osobą❗🤙💪😁 Pamiętajcie❗📣 Widzimy się z "Toninho" w najbliższy piątek (18.11) o godz. 1️⃣6️⃣:0️⃣0️⃣ w Avenida Poznań (poziom pierwszy - strefa Avenida Lounge) 🔥 👉 @eWinner1Liga https://t.co/y45BwRJxwG

Na Golęcinie rozpoczęły się prace związane z modernizacją i przystosowaniem obiektu do wymogów @eWinner1Liga 🦺🛠️💪

Pora rozwiązać zagadkę 7️⃣ przesyłek❗🎁 Nie była trudna, bo co innego można wysłać z Poznania tuż przed 11 listopada? Chodziło o lokalny przysmak👉Rogale Świętomarcińskie, które wysłaliśmy do przyszłorocznych rywali🥐 Takie Przywitanie po poznańsku🤝 Mamy nadzieję, że smakowało❓ https://t.co/uAcJur7rlu

POZNA(ń)J NAS❗ Uwaga❗ Ruszamy z nową inicjatywą. Powołujemy do życia Poznań Speedway Business Club - "POZNA(ń)J NAS"❗ Zapraszamy przedsiębiorców, firmy oraz samorządy do współpracy - razem możemy więcej❗ Więcej informacji na temat inicjatywy poniżej ➡️https://t.co/Nqxv3eTg5V https://t.co/OGyKq2G9at

Teraz trochę tajemniczo...🧐Właśnie nadaliśmy 7️⃣ paczek🎁

Niektóre mają do pokonania ledwo kilkadziesiąt kilometrów, inne setki...🚚💨

Ich odbiorcy będą z całą pewnością mile zaskoczeni.

Co zawierają przesyłki oraz do kogo zostały wysłane, dowiecie się🔜

Macie jakieś teorie❓ https://t.co/Sj8m0JzvUy