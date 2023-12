Ptaki konały w męczarniach w parku Wilsona w Poznaniu. To ewidentnie zatrucie - twierdzi ekspert

Jak ptaki są głodne i rzuca im się nasączony świństwem pokarm, to one go zjedzą. Niektóre z tych środków są tak mocne, że zwierzęta padają prawie natychmiast. Moim zdaniem jest to ewidentnie zatrucie. - mówi dr hab. inż. Tadeusz Mizera z UPPWięcej zdjęć ---->

czytelnik