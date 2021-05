Ptasia grypa przyczyni się do podwyżek cen drobiu i jaj. Wpłynie na to także polityka sieci handlowych

Rolnicy mają dość: 19.04.2021. Pandemia i pośrednicy mocno im drenują kieszenie. Skończy się jeszcze większymi podwyżkami w sklepach

Rolnicy ostrzegają, że wkrótce mogą nas czekać duże podwyżki. Już teraz widać gwałtowne wzrosty cen środków do produkcji. Ponadto koszty prowadzenia działalności w przetwórstwie i dystrybucji są bardzo wysokie. Sporo gospodarstw straciło zbyt z powodu obostrzeń w sektorze HoReCa, przez co musiało ograniczyło wytwórczość. Jednak patrząc na ostatni rok, nie brakuje opinii, że np. warzywa, owoce czy drób mogą być tańsze. Jednocześnie rolnicy zwracają uwagę na rolę pośredników, którzy ciągle podnoszą marże. A to finalnie wpływa na ceny w sklepach.