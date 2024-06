Puchar Świata w wioślarstwie zebrał pochlebne opinie. Na Malcie przeszedł na sportową emeryturę jeden z najlepszych poznańskich wioślarzy

Zakończony w niedzielę, 16 czerwca III Puchar Świata w wioślarstwie był wyjątkowo udaną imprezą, w której wystartowało prawie 500 zawodników z 40 krajów, w tym 11 polskich osad.

Pozytywne opinie uczestników ostatniego sprawdzianu dla najlepszych wioślarzy przed igrzyskami w Paryżu nie były zaskoczeniem dla prezesa WZTW, Aleksandra Daniela. Zobacz też: Puchar Świata w wioślarstwie z medalami olimpijskich osad – Od przeszło 20 lat Poznań organizuje nieprzerwanie międzynarodowe regaty wioślarskie. W tym roku po raz 10 gościliśmy zawody Pucharu Świata. W organizacji uczestniczyło przeszło 250 wolontariuszy – mieszkańców naszego miasta – w wieku od 13 do 82 lat. To dzięki ich pracy na wiele miesięcy przed regatami i podczas nich uzyskaliśmy tak wysoką ocenę ze strony uczestników, działaczy władz międzynarodowe federacji i dziennikarzy. Byliśmy chwaleni za profesjonalizm, spokój, świetną organizację zarówno samych zawodów, jak i transportu czy spraw socjalnych. Jak zwykle dopisali też poznańscy kibice – mówił sternik obchodzącego w tym roku 100-lecie WZTW.

Związek otrzymał dużą pomoc przy organizacji regat od ministerstwa sportu i turystyki, władz Poznania , Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego i Powiatu Poznańskiego.



– Nie można też zapomnieć o roli naszych partnerów. Ich pomoc, zaangażowanie i troska zaowocowały oprawą zawodów, wspaniałą, wybudowaną na potrzeby regat infrastrukturą czy działaniami promocyjnymi. To wszystko wpłynęła na sukces organizacji wydarzenia – dodał Aleksander Daniel. Zapytaliśmy go także o plany na przyszłość i potrzebę modernizacji naszej perełki, czyli Malty. – W roku 2025 gościć będziemy Młodzieżowe MŚ. Trwa też procedura wyboru obiektów na kolejne PŚ w latach 2026–28 . FISA proponuje nam organizację ME seniorów w 2026 r. Wszystko jednak zależy od władz miasta – to one są zawsze stroną w umowie jako organizator – zauważył szef WZTW.

O torze mówił on, że wymaga modernizacji, bo liczy sobie 35 lat. – Niezbędne jest poszerzenie go w okolicach dawnego Polmosu, wybudowanie osobnych dróg rowerowych i pieszych, co zapewni bezpieczeństwo nie tylko zawodnikom, ale też mieszkańcom. Konieczne jest również wybudowanie dodatkowych szatni i hangarów – zakończył Aleksander Daniel.

Zawsze będzie ktoś ode mnie lepszy lub gorszy

Najważniejsze zawody wioślarskie w tym roku w Polsce były wyjątkowe jeszcze dla jednej osoby, a mianowicie dla Wiktora Chabela, byłego zawodnika Posnanii, Trytona i AZS AWF Poznań. Wicemistrz świata z 2019 r. już trzy miesiące temu zakończył karierę, ale w minioną niedzielę pożegnał się z kibicami i tymi, którzy mieli największy wpływ na jego karierę. W wywiadzie w TVP Sport Beata Oryl-Stroińska pochodzącego z Sandomierza wioślarza zapytała, czy jak zadra w sercu nie tkwi w nim czwarte miejsce w czwórce podwójnej podczas igrzysk w Rio de Janeiro.

– Nie mogę powiedzieć, że czuję się przez to niespełniony. Ogólnie nie lubię takich stwierdzeń, bo zawsze się znajdzie ktoś ode mnie lepszy lub gorszy, biorąc pod uwagę osiągnięcia. Dla mnie pożegnanie nad Maltą to był po prostu wzruszający moment. Jestem dojrzałym facetem, ale łezkę też uroniłem. Wiadomo, że to taki moment, że nie można być twardym jak skała – tłumaczył nam 39-latek. Wspomniał on przy okazji pożegnania z ukochaną dyscypliną, że dużo zawdzięcza władzom Poznania. – Zawsze mogłem na nie liczyć, a dyrektor Wydziału Sportu, Ewa Bąk to złota kobieta. To symboliczne, że na emeryturę przeszła w tym samym roku, co ja skończyłem przygodę ze sportem. Tak długo reprezentowałem barwy poznańskich klubów, że miałem z nią kontakt niemal przez cały okres jej dyrektorowania. Nie zapominam skąd pochodzę, ale Poznań zawsze będzie miał ważne miejsce w moim sercu. To jest miasto fajne do życia i będące kluczowym ośrodkiem w sportach wodnych – dodał Chabel, który przenosi się za kilka dni na Morze Północne, bo podpisał kontrakt z firmą holenderską i będzie pracował na wieży wiertniczej.

W planach ma też kandydowanie do zarządu PZTW. – Chciałbym zadbać o interesy zawodników, ale nie w taki sposób, że wejdę do zarządu i zmienię zdanie. Wioślarstwo ma swoje problemy, których nie można tłumaczyć wyłącznie zmianą pokoleniową, bo przecież inne federacje też to przerabiają, a nie mają takiego spadku wynikowego jak my. Ogólnie uważam, że czasy się zmieniają i trzeba w większym stopniu dostosować się do młodych ludzi. To już nie te czasy, że wystarczy bazować na determinacji i ambicji. No i też trzeba rozwijać infrastrukturę i bazę treningową, bo pod tym względem też mamy duże braki – zakończył Wiktor Chabel.

