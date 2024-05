Puchar Tymbarku 2024. Trzeci taki finał z rzędu. Wielkie emocje, mnóstwo goli i "złoty bilet" do Warszawy dla ekipy z Leszna

- To jest klucz. Uważam, że to często stoi na przeszkodzie w relacjach między nauczycielem a uczniem. Nauczyciel chce koniecznie udowodnić uczniowi, że jest ponad nim. A nauczyciel powinien się czasami zniżyć do jego "dziecięcego" poziomu i rozmawiać z nim po koleżeńsku. Zachęcam wszystkich nauczycieli, aby się cofali do swoich czasów dzieciństwa, aby pod tym kątem patrzyli na dzieci i młodzież. Nie z punktu widzenia dorosłego, a z punktu widzenia dziecka, jakie my mieliśmy wówczas oczekiwania, pragnienia. Tak do tego podchodzę. Udało się stworzyć fajną akademię, świetnie się udzielają inni trenerzy. Wszyscy to budujemy. To nie jest tak, że coś się samemu stworzy. Każdy z nas chce mieć satysfakcje z tego co robi. Więc mamy autonomię w swoim działaniu. Ja wszystkiego nie narzucam. Wszyscy mają się cieszyć i mamy budować jedną wielką rodzinę - zaznaczył.