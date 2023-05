Puchar Tymbarku: Czas wyłonić największe piłkarskie talenty. Przed nami finały wojewódzkie. Kto zagra na Stadionie Narodowym?

8 maja rozpoczęły się finały wojewódzkie XXIII edycji Pucharu Tymbarku. Rozgrywki stanowią trzeci etap eliminacji do wielkiego finału. Jako pierwsi do rywalizacji o prawo reprezentowania swojego województwa w Warszawie stanęli zawodnicy i zawodniczki z województw: opolskiego, świętokrzyskiego i kujawsko-pomorskiego.

– Puchar Tymbarku to unikatowe wydarzenie, między innymi z uwagi na jego zasięg i otwartość na wszystkich uczniów. Poprzez rozgrywki zachęcamy dzieci z całego kraju do aktywności fizycznej i rozwijania piłkarskiej pasji. Cieszymy się, że tegoroczna zmiana regulaminowa przyniosła oczekiwane rezultaty. Do gry przystąpiła co czwarta szkoła w Polsce, w Pucharze bierze udział o 50% więcej drużyn szkolnych, niż w poprzednim roku. Wszystkim uczestnikom życzę jak najwięcej radości z gry w piłkę, ładnych akcji i pięknych bramek w kolejnych etapach rozgrywek