Punkt Szczepień Powszechnych miał ruszyć w Poznaniu 19 kwietnia. Miasto jest gotowe, ale nie ma jeszcze decyzji

- Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów planuje się przygotowanie nowych punktów szczepień powszechnych do 25.04. br. i rozpoczęcie szczepień po tym terminie – mówi Magdalena Pietrusik - Adamska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP. - Niemniej, do chwili obecnej nie otrzymaliśmy z ministerstwa informacji o możliwym realnym terminie rozpoczęcia szczepień w punkcie planowanym do uruchomienia na Stadionie Poznań.

- Planowany Punkt Szczepień Powszechnych w Poznaniu zakłada pracę siedem dni w tygodniu, w godzinach: 8.00-20.00, przyjmując, iż tygodniowo szczepionych będzie 7 tysięcy osób – wyjaśnia Magdalena Pietrusik – Adamska. - Na potrzeby kwalifikacji do szczepień oraz ich wykonania przygotowano 11 gabinetów, które będą dysponowane do realizacji poszczególnych czynności w zależności od bieżących potrzeb. Obsługę kwalifikacji oraz szczepień zapewni Szpital Miejski im. Franciszka Raszei, natomiast obsługę administracją (tj. rejestracja i zapisywanie na terminy szczepień) - Urząd Miasta Poznania.

NFZ bada lokalizacje punktów

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia faktycznie taką listę potencjalnych punktów otrzymał od samorządów, zbadał i przesłał już do ministerstwa. Wybrał około 70 takich miejsc, która mają potencjał do prowadzenia akcji szczepień masowych, są rozlokowane w powiatach i ich uruchomienie realnie wsparłoby pracę dotychczasowych punktów szczepień. W miastach powyżej 50 tys. mieszkańców takie punkty miałyby możliwość prowadzenia minimum 500 szczepień dziennie, a poniżej 50 tys. mieszkańców – minimum 200 szczepień dziennie. W powiecie poznańskim dotychczasowa baza punktów plus siedem projektowanych miałoby zapewnić zaszczepienie wszystkich mieszkańców w czasie 9 tygodni, zakładając, że tyle szczepionek dotarłoby do punktów.