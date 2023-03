Puzon, pokład jachtu i bieżnia treningowa. Wojsko znów wyprzedaje sprzęt. Zobacz, co trafiło na przetargi AMW. Wyposażysz nawet orkiestrę! Monika Wantoła

Pomyli się ten, kto pomyśli, że na przetargach organizowanych przez armię znajdą coś dla siebie tylko wielbiciele militariów. Wybierając się na "zakupy" do AMW można spokojnie wyposażyć warsztat, kupić urządzenia niezbędne do domowej siłowni, a nawet zadbać o instrumenty dla małej orkiestry.Przedmioty, które trafiają na sprzedaż w ramach wojskowych przetargów, potrafią zaskoczyć. Zobacz najciekawsze oferty z najnowszych przetargów Agencji Mienia Wojskowego ---> Zobacz galerię (30 zdjęć)

Przetargi organizowane przez Agencję Mienia Wojskowego cieszą się sporym zainteresowaniem. Wielbiciele nie tylko militariów znów będą mieli okazję, by kupić od polskiego wojska często nietypowe jak na armię przedmioty. Na przełomie kwietnia i maja zaplanowano bowiem kolejnych pięć przetargów. Puzon, klimatyzator czy pokład jachtu to dopiero początek. Co tym razem sprzedaje AMW? Nie brakuje prawdziwych perełek.