Radni, opamiętajcie się i nie podczepiajcie się pod Roberta Lewandowskiego! Z szacunku dla Teresy Zarzeczańskiej [KOMENTARZ]

Napiszę o Teresie Zarzeczańskiej-Różańskiej, którą znam od prawie 30 lat z wyprawy jej sztafety pływackiej z Kołobrzegu na Bornholm, z wielu edycji najstarszego maratonu pływackiego "Wpław przez Kiekrz", ze spotkań okolicznościowych, z konferencji i z licznych wywiadów. Otóż jest to postać, która jak mało kto zasługuje na tytuł honorowego obywatela miasta Poznania. A to choćby dlatego, że mieszka w nim dłużej niż pół wieku i zna go z perspektywy komunikacji miejskiej, roweru i każdej innej (warto obejrzeć reportaż "Sukces" z połowy lat 70-tych minionego wieku w TVP Dokument, by zrozumieć poznański charakter i poznańskie korzenie Zarzeczańskiej). To nie tylko pierwsza Polka, która przepłynęła Kanał La Manche, ale też pasjonatka, sportsmenka z krwi i kości, która nigdy nie była tak popularna jak Lewandowski, ale to nie znaczy, że nie dorównuje mu hartem ducha, zaangażowaniem i szlachetnością w dążeniu do wyznaczonych celów.