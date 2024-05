"Radość odzyskuję wtedy, gdy pracuję z ludźmi wyjątkowymi, bo oni mnie uskrzydlają". Piotr Voelkel w studiu "Głosu" podczas Impact

Piotr Voelkel na Impact w Poznaniu

Poznański przedsiębiorca, znany z prowadzenia Uniwersytetu SWPS - Collegium da Vinci oraz projektów deweloperskich takich jak biurowiec Bałtyk, stawia przy ulicy Słowiańskiej najbardziej zielony budynek w Poznaniu, a być może w Polsce. Wykorzystaliśmy okazję podczas konferencji Impact i poprosiliśmy, by opowiedział nam o niej nieco więcej.

To ma być pierwszy budynek w Poznaniu, i drugi w Polsce po Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, z rzeczywiście zieloną fasadą. Zasadzone na niej ma zostać 140 tysięcy roślin. Inwestorem jest Human…

Ale to nie jedyny temat naszej rozmowy z przedsiębiorcą. Nie zabrakło sztuki w przestrzeni publicznej - kolorowych totemów Alicji Białej pod Sheratonem i nowych pomysłów, które Voelkel chciałby zrealizować w Poznaniu. Rozmawialiśmy też o architekturze budynków które stawia, nie tylko w Poznaniu, oraz o tym, czy idący w jego ślady syn ma równie wielkie serce do sztuki i architektury jak on.